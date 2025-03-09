برنامج إدارة وثائق API - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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توفر أدوات إدارة وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) مستندات مرجعية للفرق المشاركة في إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (API) واستهلاكها. تعمل هذه الأدوات كدليل تعليمات، حيث تشرح وتتتبع التفاصيل المهمة حول إنشاء واجهة برمجة التطبيقات واستخدامها، مما يبسط الإدارة للمطورين ويساعد الشركات على مراقبة جميع واجهات برمجة التطبيقات الداخلية. تنشئ هذه الأدوات مركزًا مركزيًا لجميع الوثائق وتدير الوصول إليها. إنها تسمح للمستخدمين بإجراء التعديلات اللازمة وتحديث العناصر المرئية وتحسين محركات البحث. تتميز أدوات توثيق واجهة برمجة التطبيقات (API) الحديثة أيضًا بإنشاء المستندات تلقائيًا ويجب أن تتكامل بسلاسة مع أدوات ومنصات التطوير القائمة.
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Stoplight
stoplight.io
ستوبلايت هو منصة لتصميم وتوثيق واجهات برمجة التطبيقات تساعد الفرق على تطوير APIs عالية الجودة بشكل منظم وتعاوني.
Archbee
archbee.com
Archbee هو منصة لتوثيق المعلومات للفرق والعملاء، تسهل إنشاء الوثائق والدلائل التقنية ومراجع API في مكان واحد.
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI هو مركز لو واجهات برمجة التطبيقات يساعد المطورين في العثور عليها وإدارتها بسهولة من مكان واحد.
ReadMe
readme.com
ReadMe تحول الوثائق الثابتة لواجهات برمجة التطبيقات إلى مراكز تفاعلية تساعد المطورين على استخدامها بفعالية وتحسين تجربتهم.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub منصة مركزية لتصميم وثوثيق واجهات برمجة التطبيقات، تدعم التعاون والمعايير وتحسين التكامل بين واجهات برمجة التطبيقات والأغراض التجارية.
Bump.sh
bump.sh
يعد Bump.sh أكثر من مجرد توثيق مذهل، لجميع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك. فهو يقوم بمركزة جميع مستندات API الخاصة بك، سواء كانت عامة أو خاصة أو شريكة، سواء كانت OpenAPI أو AsyncAPI (وقريبًا أكثر)، وسواء كنت تقوم بإنشائها أو استهلاكها، كمطور أو مدير منتج. يتم إنشاء المستندات تلقائيًا وتحديثها دائمًا، حتى على مستوى فرع Git بفضل تكامل CI الخاص بنا. يرصد Bump.sh التغييرات ويسلط الضوء عليها عند تكرار تطوير واجهة برمجة التطبيقات (API)، ويحذرك عند حدوث تغيير عاجل. مع Bump.sh، قم بإنشاء مصدر واحد للحقيقة. تطوير الوصول إلى المعلومات وتوحيد الفرق. اجعل الأنظمة البيئية لواجهة برمجة التطبيقات (API) قابلة للاكتشاف والتوسع، بغض النظر عن التكنولوجيا الأساسية التي تم إنشاؤها باستخدامها
DeveloperHub
developerhub.io
منصة توثيق لكتابة ونشر ومراجعة وتحليل وجمع التعليقات بشكل تعاوني على المستندات المخصصة التي تواجه العملاء بالطريقة الحديثة. تم إنشاء DeveloperHub في عام 2018، وهو يساعد المؤسسات على تقليل حجم تذاكر الدعم من خلال السماح لكل فرد في الفريق بالتعاون في التوثيق والنشر الفوري وفهم كيفية أداء التوثيق الخاص بهم.
Blobr
blobr.io
Blobr هي بوابة المطور التي تقوم بتحويل المزيد وتعزز المبيعات باستخدام Blobr: - توزيع واجهات برمجة التطبيقات وفقًا لشروطك، من خلال تحديد شروط الوصول ونماذج تحقيق الدخل؛ - توفير تجربة لا تُنسى من خلال منح الوصول إلى واجهة بسيطة تحتوي على المستندات ومقتطفات التعليمات البرمجية والمزيد، - فهم سلوك المستخدم الخاص بك بفضل التحليلات التفصيلية واتخاذ الإجراءات بسرعة.
Apiable
apiable.io
يمكنك تبسيط إعداد واجهة برمجة التطبيقات واستهلاكها من خلال بوابة واجهة برمجة التطبيقات المصممة خصيصًا لفرق واجهة برمجة التطبيقات لإنشاء منتجات واجهة برمجة التطبيقات وتأمينها وتسويقها وتحقيق الدخل منها.
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