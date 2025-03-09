برنامج إدارة وثائق API - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

Bump.sh

bump.sh

يعد Bump.sh أكثر من مجرد توثيق مذهل، لجميع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك. فهو يقوم بمركزة جميع مستندات API الخاصة بك، سواء كانت عامة أو خاصة أو شريكة، سواء كانت OpenAPI أو AsyncAPI (وقريبًا أكثر)، وسواء كنت تقوم بإنشائها أو استهلاكها، كمطور أو مدير منتج. يتم إنشاء المستندات تلقائيًا وتحديثها دائمًا، حتى على مستوى فرع Git بفضل تكامل CI الخاص بنا. يرصد Bump.sh التغييرات ويسلط الضوء عليها عند تكرار تطوير واجهة برمجة التطبيقات (API)، ويحذرك عند حدوث تغيير عاجل. مع Bump.sh، قم بإنشاء مصدر واحد للحقيقة. تطوير الوصول إلى المعلومات وتوحيد الفرق. اجعل الأنظمة البيئية لواجهة برمجة التطبيقات (API) قابلة للاكتشاف والتوسع، بغض النظر عن التكنولوجيا الأساسية التي تم إنشاؤها باستخدامها