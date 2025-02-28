برنامج إدارة وثائق API - التطبيقات الأكثر شعبية - تركيا

ReadMe

readme.com

يقوم برنامج ReadMe بتحويل وثائق واجهة برمجة التطبيقات الثابتة إلى محاور مطورين تفاعلية تساعد المستخدمين على النجاح باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك. ساعد المطورين على إجراء مكالمتهم الأولى بشكل أسرع، واستكشاف المشكلات وإصلاحها بسرعة، والحصول على رؤى حول استخدام واجهة برمجة التطبيقات لتركيز فريقك على التحسينات ذات التأثير الأعلى. باستخدام ReadMe، يمكن للفرق إنشاء مركز مطورين متوافق مع علامتهم التجارية وإطلاقه بسرعة. بعد مزامنة ملف OpenAPI Spec الخاص بهم أو توثيق واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بهم يدويًا، يمكن لأي شخص كتابة المحتوى أو إجراء تعديلات مباشرة في النظام الأساسي ReadMe - مما يقلل من الاختناقات الهندسية ويوفر الوقت الذي يستغرقه الصيانة. خلف الكواليس، تتيح لك إمكانية الرؤية في استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) في الوقت الفعلي معرفة نقاط النهاية الأكثر شيوعًا أو الأماكن التي قد يتعطل فيها المطورون، حتى يتمكن فريقك من تحديد مكان إجراء التحسينات أو إضافة المزيد من الإرشادات. إذا كنت تريد إنشاء تجربة أفضل للمطورين لديك - أو مجرد رؤية المزيد من التميمة الرائعة Owlbert! — يثير اهتمامك، يمكنك الآن بدء نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا على موقعنا الإلكتروني readme.com.