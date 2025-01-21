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برنامج إدارة وثائق API - التطبيقات الأكثر شعبية - صربيا
توفر أدوات إدارة وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) مستندات مرجعية للفرق المشاركة في إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (API) واستهلاكها. تعمل هذه الأدوات كدليل تعليمات، حيث تشرح وتتتبع التفاصيل المهمة حول إنشاء واجهة برمجة التطبيقات واستخدامها، مما يبسط الإدارة للمطورين ويساعد الشركات على مراقبة جميع واجهات برمجة التطبيقات الداخلية. تنشئ هذه الأدوات مركزًا مركزيًا لجميع الوثائق وتدير الوصول إليها. إنها تسمح للمستخدمين بإجراء التعديلات اللازمة وتحديث العناصر المرئية وتحسين محركات البحث. تتميز أدوات توثيق واجهة برمجة التطبيقات (API) الحديثة أيضًا بإنشاء المستندات تلقائيًا ويجب أن تتكامل بسلاسة مع أدوات ومنصات التطوير القائمة.
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RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI هو مركز API يساعد المطورين في العثور على أفضل واجهات برمجة التطبيقات في العالم والاتصال بها مباشرة وإدارة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم من موقع مركزي واحد.
ReadMe
readme.com
يقوم برنامج ReadMe بتحويل وثائق واجهة برمجة التطبيقات الثابتة إلى محاور مطورين تفاعلية تساعد المستخدمين على النجاح باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك. ساعد المطورين على إجراء مكالمتهم الأولى بشكل أسرع، واستكشاف المشكلات وإصلاحها بسرعة، والحصول على رؤى حول استخدام واجهة برمجة التطبيقات لتركيز فريقك على التحسينات ذات التأثير الأعلى. باستخدام ReadMe، يمكن للفرق إنشاء مركز مطورين متوافق مع علامتهم التجارية وإطلاقه بسرعة. بعد مزامنة ملف OpenAPI Spec الخاص بهم أو توثيق واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بهم يدويًا، يمكن لأي شخص كتابة المحتوى أو إجراء تعديلات مباشرة في النظام الأساسي ReadMe - مما يقلل من الاختناقات الهندسية ويوفر الوقت الذي يستغرقه الصيانة. خلف الكواليس، تتيح لك إمكانية الرؤية في استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) في الوقت الفعلي معرفة نقاط النهاية الأكثر شيوعًا أو الأماكن التي قد يتعطل فيها المطورون، حتى يتمكن فريقك من تحديد مكان إجراء التحسينات أو إضافة المزيد من الإرشادات. إذا كنت تريد إنشاء تجربة أفضل للمطورين لديك - أو مجرد رؤية المزيد من التميمة الرائعة Owlbert! — يثير اهتمامك، يمكنك الآن بدء نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا على موقعنا الإلكتروني readme.com.
Stoplight
stoplight.io
دع Stoplight يكون النظام الأساسي الخاص بك لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات عالية الجودة لأي نطاق - مع أفضل عمليات التحرير والتوثيق والحوكمة التي تتميز بالسخرية المضمنة والفحص وأدلة الأنماط ومكتبات المكونات والمزيد. إن برمجة واجهات برمجة التطبيقات قبل تصميمها يهدر الوقت والمال ويخلق مخاطر غير ضرورية. أنشئ برامج API ناجحة على أي نطاق تعمل على تحقيق نتائج الأعمال من خلال نهج التصميم أولاً. Stoplight هو الحل الوحيد لواجهة برمجة التطبيقات (API) الذي يركز على التصميم. من خلال التوثيق والحوكمة المتكاملة، تتيح منصة Stoplight الاتساق وقابلية إعادة الاستخدام والجودة للحصول على تجربة مطورة ممتعة. تتيح المنصة برامج API ناجحة مدفوعة بالتحول الرقمي وتطوير النظام الأساسي وواجهة برمجة التطبيقات كمنتج - للفرق الجديدة أو القائمة.
Archbee
archbee.com
Archbee عبارة عن منصة توثيق لفريقك وعملائك. باستخدام Archbee، يمكنك مساعدة المستخدمين على البدء في استخدام منتجك لأنه يمكّنك من إنشاء مستندات المنتج وأدلة المطورين ومراجع واجهة برمجة التطبيقات بسرعة في مكان واحد. يعد Archbee المكان المناسب لتجميع معلومات شركتك لأنه يوحد المعرفة في المنتجات والهندسة والدعم والتسويق والمبيعات. حالات الاستخدام: • مستندات المطور وAPI • مواقع التوثيق • إضافة دعم داخل التطبيق باستخدام أداة التوثيق السياقية • التعاون في المستندات • على متن الطائرة وتدريب زملائه • إنشاء وثائق لعملائك مع بوابات مسورة • توثيق العمليات الداخلية التكامل: Slack، Airtable، Loom، Trello، Lucidchart، Typeform، Mindmeister، Prezi، Miro، Google Docs، Google Sheets، Google Slides، Figma، Invision، Framer، Abstract، Marvel، Github، GraphQL، Swagger/Open API، Numeracy، تحليلات الوضع، Codepen، الاتصال الداخلي، تحليلات جوجل.
SwaggerHub
swaggerhub.com
يوفر SwaggerHub للمؤسسات التي تقوم بتطوير واجهات برمجة التطبيقات، وهي منصة تعاون مركزية لتوفير مصدر واحد للحقيقة لتوجيه تصميم واجهة برمجة التطبيقات وتوثيقها، وتعزيز التوحيد القياسي، وتمكين التوافق بشكل أفضل بين واجهات برمجة التطبيقات والغرض التجاري المقصود.
Bump.sh
bump.sh
يعد Bump.sh أكثر من مجرد توثيق مذهل، لجميع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك. فهو يقوم بمركزة جميع مستندات API الخاصة بك، سواء كانت عامة أو خاصة أو شريكة، سواء كانت OpenAPI أو AsyncAPI (وقريبًا أكثر)، وسواء كنت تقوم بإنشائها أو استهلاكها، كمطور أو مدير منتج. يتم إنشاء المستندات تلقائيًا وتحديثها دائمًا، حتى على مستوى فرع Git بفضل تكامل CI الخاص بنا. يرصد Bump.sh التغييرات ويسلط الضوء عليها عند تكرار تطوير واجهة برمجة التطبيقات (API)، ويحذرك عند حدوث تغيير عاجل. مع Bump.sh، قم بإنشاء مصدر واحد للحقيقة. تطوير الوصول إلى المعلومات وتوحيد الفرق. اجعل الأنظمة البيئية لواجهة برمجة التطبيقات (API) قابلة للاكتشاف والتوسع، بغض النظر عن التكنولوجيا الأساسية التي تم إنشاؤها باستخدامها
DeveloperHub
developerhub.io
منصة توثيق لكتابة ونشر ومراجعة وتحليل وجمع التعليقات بشكل تعاوني على المستندات المخصصة التي تواجه العملاء بالطريقة الحديثة. تم إنشاء DeveloperHub في عام 2018، وهو يساعد المؤسسات على تقليل حجم تذاكر الدعم من خلال السماح لكل فرد في الفريق بالتعاون في التوثيق والنشر الفوري وفهم كيفية أداء التوثيق الخاص بهم.
Blobr
blobr.io
Blobr هي بوابة المطور التي تقوم بتحويل المزيد وتعزز المبيعات باستخدام Blobr: - توزيع واجهات برمجة التطبيقات وفقًا لشروطك، من خلال تحديد شروط الوصول ونماذج تحقيق الدخل؛ - توفير تجربة لا تُنسى من خلال منح الوصول إلى واجهة بسيطة تحتوي على المستندات ومقتطفات التعليمات البرمجية والمزيد، - فهم سلوك المستخدم الخاص بك بفضل التحليلات التفصيلية واتخاذ الإجراءات بسرعة.
Apiable
apiable.io
يمكنك تبسيط إعداد واجهة برمجة التطبيقات واستهلاكها من خلال بوابة واجهة برمجة التطبيقات المصممة خصيصًا لفرق واجهة برمجة التطبيقات لإنشاء منتجات واجهة برمجة التطبيقات وتأمينها وتسويقها وتحقيق الدخل منها.