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برنامج إدارة وثائق API - التطبيقات الأكثر شعبية - المملكة المتحدة
توفر أدوات إدارة وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) مستندات مرجعية للفرق المشاركة في إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (API) واستهلاكها. تعمل هذه الأدوات كدليل تعليمات، حيث تشرح وتتتبع التفاصيل المهمة حول إنشاء واجهة برمجة التطبيقات واستخدامها، مما يبسط الإدارة للمطورين ويساعد الشركات على مراقبة جميع واجهات برمجة التطبيقات الداخلية. تنشئ هذه الأدوات مركزًا مركزيًا لجميع الوثائق وتدير الوصول إليها. إنها تسمح للمستخدمين بإجراء التعديلات اللازمة وتحديث العناصر المرئية وتحسين محركات البحث. تتميز أدوات توثيق واجهة برمجة التطبيقات (API) الحديثة أيضًا بإنشاء المستندات تلقائيًا ويجب أن تتكامل بسلاسة مع أدوات ومنصات التطوير القائمة.
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RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI هو مركز API يساعد المطورين في العثور على أفضل واجهات برمجة التطبيقات في العالم والاتصال بها مباشرة وإدارة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم من موقع مركزي واحد.
Stoplight
stoplight.io
دع Stoplight يكون النظام الأساسي الخاص بك لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات عالية الجودة لأي نطاق - مع أفضل عمليات التحرير والتوثيق والحوكمة التي تتميز بالسخرية المضمنة والفحص وأدلة الأنماط ومكتبات المكونات والمزيد. إن برمجة واجهات برمجة التطبيقات قبل تصميمها يهدر الوقت والمال ويخلق مخاطر غير ضرورية. أنشئ...
ReadMe
readme.com
يقوم برنامج ReadMe بتحويل وثائق واجهة برمجة التطبيقات الثابتة إلى محاور مطورين تفاعلية تساعد المستخدمين على النجاح باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك. ساعد المطورين على إجراء مكالمتهم الأولى بشكل أسرع، واستكشاف المشكلات وإصلاحها بسرعة، والحصول على رؤى حول استخدام واجهة برمجة التطبيقات لتركيز ...
SwaggerHub
swaggerhub.com
يوفر SwaggerHub للمؤسسات التي تقوم بتطوير واجهات برمجة التطبيقات، وهي منصة تعاون مركزية لتوفير مصدر واحد للحقيقة لتوجيه تصميم واجهة برمجة التطبيقات وتوثيقها، وتعزيز التوحيد القياسي، وتمكين التوافق بشكل أفضل بين واجهات برمجة التطبيقات والغرض التجاري المقصود.
Archbee
archbee.com
Archbee عبارة عن منصة توثيق لفريقك وعملائك. باستخدام Archbee، يمكنك مساعدة المستخدمين على البدء في استخدام منتجك لأنه يمكّنك من إنشاء مستندات المنتج وأدلة المطورين ومراجع واجهة برمجة التطبيقات بسرعة في مكان واحد. يعد Archbee المكان المناسب لتجميع معلومات شركتك لأنه يوحد المعرفة في المنتجات والهندسة ...
Blobr
blobr.io
Blobr هي بوابة المطور التي تقوم بتحويل المزيد وتعزز المبيعات باستخدام Blobr: - توزيع واجهات برمجة التطبيقات وفقًا لشروطك، من خلال تحديد شروط الوصول ونماذج تحقيق الدخل؛ - توفير تجربة لا تُنسى من خلال منح الوصول إلى واجهة بسيطة تحتوي على المستندات ومقتطفات التعليمات البرمجية والمزيد، - فهم سلوك المستخ...
DeveloperHub
developerhub.io
منصة توثيق لكتابة ونشر ومراجعة وتحليل وجمع التعليقات بشكل تعاوني على المستندات المخصصة التي تواجه العملاء بالطريقة الحديثة. تم إنشاء DeveloperHub في عام 2018، وهو يساعد المؤسسات على تقليل حجم تذاكر الدعم من خلال السماح لكل فرد في الفريق بالتعاون في التوثيق والنشر الفوري وفهم كيفية أداء التوثيق الخاص...
Apiable
apiable.io
يمكنك تبسيط إعداد واجهة برمجة التطبيقات واستهلاكها من خلال بوابة واجهة برمجة التطبيقات المصممة خصيصًا لفرق واجهة برمجة التطبيقات لإنشاء منتجات واجهة برمجة التطبيقات وتأمينها وتسويقها وتحقيق الدخل منها.
Bump.sh
bump.sh
يعد Bump.sh أكثر من مجرد توثيق مذهل، لجميع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك. فهو يقوم بمركزة جميع مستندات API الخاصة بك، سواء كانت عامة أو خاصة أو شريكة، سواء كانت OpenAPI أو AsyncAPI (وقريبًا أكثر)، وسواء كنت تقوم بإنشائها أو استهلاكها، كمطور أو مدير منتج. يتم إنشاء المستندات تلقائيًا وتحديثها دائم...