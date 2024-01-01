متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برنامج إدارة وثائق API - التطبيقات الأكثر شعبية - البوسنة والهرسك
توفر أدوات إدارة وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) مستندات مرجعية للفرق المشاركة في إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (API) واستهلاكها. تعمل هذه الأدوات كدليل تعليمات، حيث تشرح وتتتبع التفاصيل المهمة حول إنشاء واجهة برمجة التطبيقات واستخدامها، مما يبسط الإدارة للمطورين ويساعد الشركات على مراقبة جميع واجهات برمجة التطبيقات الداخلية. تنشئ هذه الأدوات مركزًا مركزيًا لجميع الوثائق وإدارة الوصول. إنها تسمح للمستخدمين بإجراء التعديلات اللازمة وتحديث العناصر المرئية وتحسين محركات البحث. تتميز أدوات توثيق واجهة برمجة التطبيقات (API) الحديثة أيضًا بإنشاء المستندات تلقائيًا ويجب أن تتكامل بسلاسة مع أدوات ومنصات التطوير القائمة.
إرسال تطبيق جديد
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI هو مركز API يساعد المطورين في العثور على أفضل واجهات برمجة التطبيقات في العالم والاتصال بها مباشرة وإدارة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم من موقع مركزي واحد.
Stoplight
stoplight.io
باستخدام Stoplight، يمكنك إنشاء أوصاف OpenAPI ووثائق وخوادم وهمية بشكل أسرع بكثير من أدوات API الأخرى، دون الحاجة إلى معرفة متخصصة في نظام أساسي مركزي واحد.
ReadMe
readme.com
مراكز المطورين التي تلبي المستخدمين أينما كانوا. يقوم برنامج ReadMe بتحويل مستندات API الخاصة بك إلى محاور تفاعلية تساعد المطورين على النجاح.
SwaggerHub
swaggerhub.com
انضم إلى آلاف المطورين الذين يستخدمون SwaggerHub لإنشاء وتصميم واجهات برمجة تطبيقات رائعة. الاشتراك أو تسجيل الدخول اليوم.
Archbee
archbee.com
كل ما تحتاجه لإنشاء وثائق مذهلة. ساعد المستخدمين على البدء بمنتجك اليوم. أنشئ مستندات المنتج وأدلة المطورين ومراجع واجهة برمجة التطبيقات (API) بسرعة - بدون أي متاعب هندسية.
Blobr
blobr.io
Blobr هي بوابة المطور التي تقوم بتحويل المزيد وتعزز المبيعات مع Blobr: - توزيع واجهات برمجة التطبيقات وفقًا لشروطك، من خلال تحديد شروط الوصول ونماذج تحقيق الدخل؛ - توفير تجربة لا تُنسى من خلال منح الوصول إلى واجهة بسيطة تحتوي على المستندات ومقتطفات التعليمات البرمجية والمزيد، - فهم سلوك المستخدم الخ...
Apiable
apiable.io
يمكنك تبسيط إعداد واجهة برمجة التطبيقات واستهلاكها باستخدام بوابة واجهة برمجة التطبيقات المصممة خصيصًا لفرق واجهة برمجة التطبيقات لإنشاء منتجات واجهة برمجة التطبيقات وتأمينها وتسويقها وتحقيق الدخل منها.
DeveloperHub
developerhub.io
منصة توثيق لكتابة ونشر ومراجعة وتحليل وجمع التعليقات بشكل تعاوني على المستندات المخصصة التي تواجه العملاء بالطريقة الحديثة. تم إنشاء DeveloperHub في عام 2018، وهو يساعد المؤسسات على تقليل حجم تذاكر الدعم من خلال السماح لكل فرد في الفريق بالتعاون في التوثيق والنشر الفوري وفهم كيفية أداء التوثيق الخاص...
Bump.sh
bump.sh
يعد Bump.sh أكثر من مجرد توثيق مذهل، لجميع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك. فهو يقوم بمركزة جميع مستندات API الخاصة بك، سواء كانت عامة أو خاصة أو شريكة، سواء كانت OpenAPI أو AsyncAPI (وقريبًا أكثر)، وسواء كنت تقوم بإنشائها أو استهلاكها، كمطور أو مدير منتج. يتم إنشاء المستندات تلقائيًا وتحديثها دائم...