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الأكثر شعبية المضافة حديثًا أدوات تصميم واجهة برمجة التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية

توفر أدوات تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API) بيئة تطوير آمنة حيث يمكن للمستخدمين تخطيط وإنشاء وتعديل واجهات برمجة التطبيقات (APIs). تعمل هذه الأدوات على تبسيط إدارة ما قبل الإنتاج لواجهات برمجة التطبيقات، مما يتيح للمطورين التفكير ووضع إرشادات التصميم وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات ضمن لوحة معلومات موحدة. كما أنها تسهل التنسيق بين المطورين وجهود إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بقسم تكنولوجيا المعلومات. في حين أن بعض حلول سوق API تتضمن أدوات لتحرير واجهات برمجة التطبيقات، فإن تركيزها الأساسي ينصب على اختيار واجهات برمجة التطبيقات الخارجية لتحسين المنتج بدلاً من تطوير واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها.