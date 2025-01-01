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أدوات تصميم واجهة برمجة التطبيقات
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أدوات تصميم واجهة برمجة التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية

توفر أدوات تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API) بيئة تطوير آمنة حيث يمكن للمستخدمين تخطيط وإنشاء وتعديل واجهات برمجة التطبيقات (APIs). تعمل هذه الأدوات على تبسيط إدارة ما قبل الإنتاج لواجهات برمجة التطبيقات، مما يتيح للمطورين التفكير ووضع إرشادات التصميم وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات ضمن لوحة معلومات موحدة. كما أنها تسهل التنسيق بين المطورين وجهود إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بقسم تكنولوجيا المعلومات. في حين أن بعض حلول سوق API تتضمن أدوات لتحرير واجهات برمجة التطبيقات، فإن تركيزها الأساسي ينصب على اختيار واجهات برمجة التطبيقات الخارجية لتحسين المنتج بدلاً من تطوير واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها.

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Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman Web أداة لتطوير واختبار واجهات برمجة التطبيقات (APIs) مع ميزات لتنظيم الطلبات، كتابة حالات الاختبار، ودعم التعاون بين الفرق.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

تطبيق AppMaster.io هو منصة بدون رمز تساعد الشركات على إنشاء تطبيقات جاهزة للإنتاج بسهولة، مع دعم تصميم قواعد البيانات وإدارة الأعمال.

Kernex

Kernex

kernex.io

Kernex هو منصة نظام إدارة محتوى لا رأس لها تعتمد على السحابة، تسهل بناء واجهة برمجة التطبيقات وتدعم أنواع متعددة من الحقول والتخزين.

SwaggerHub

SwaggerHub

swaggerhub.com

SwaggerHub منصة مركزية لتصميم وثوثيق واجهات برمجة التطبيقات، تدعم التعاون والمعايير وتحسين التكامل بين واجهات برمجة التطبيقات والأغراض التجارية.

Stoplight

Stoplight

stoplight.io

ستوبلايت هو منصة لتصميم وتوثيق واجهات برمجة التطبيقات تساعد الفرق على تطوير APIs عالية الجودة بشكل منظم وتعاوني.

Xano

Xano

xano.com

Xano هو منصة لبناء خلفيات تطبيقات بدون كود، تتيح تخزين البيانات وإدارة APIs وتكاملها بسهولة، مما يجعلها مناسبة لتطوير التطبيقات الديناميكية.

Backendless

Backendless

backendless.com

Backedless هو منصة لتطوير التطبيقات توفر أدوات برمجية منخفضة ومتناهية الصغر، تسهل بناء الواجهة الخلفية والتعامل مع البيانات والمستخدمين.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica هي منصة لإدارة البيانات تساعد المؤسسات على دمج البيانات وتحسين جودتها وتطبيق حوكمة البيانات عبر الأنظمة السحابية المختلفة.

Tinybird

Tinybird

tinybird.co

Tinybird هو منصة للبيانات في الوقت الحقيقي، تساعد المطورين على بناء خطوط بيانات وواجهات برمجة تطبيقات بسرعة باستخدام SQL.

Infinito

Infinito

goinfinito.com

إنفينيتو هو منصة تصمم رحلات تواصل متعددة القنوات للشركات، تشمل الدردشة والبريد الإلكتروني والرسائل النصية، وتعزز تفاعل العملاء مع العلامة التجارية.

Kong

Kong

konghq.com

Kong هو منصة لإدارة واجهات برمجة التطبيقات (API) تسهل تطوير ونشر وإدارة APIs عبر بيئات مختلفة مع ميزات أمان وتحليلات متعددة.

Boomi

Boomi

boomi.com

Boomi منصة تكامل قائمة على السحابة لتبسيط توصيل التطبيقات والبيانات بأمان وسرعة، مع دعم جودة البيانات والذكاء الاصطناعي.

Zuplo

Zuplo

zuplo.com

زوبلو يساعد على إدارة واجهات برمجة التطبيقات بسهولة، مع ميزات مثل الحد من معدل الوصول وتوثيق المطورين، مما يسهل نشر APIs بسرعة وكفاءة.

Beeceptor

Beeceptor

beeceptor.com

Beeceptor هو منصة لتطوير واجهات برمجة التطبيقات تتيح إنشاء واجهات وهمية واختبارها بسهولة، مما يساعد المطورين على تحسين فعالية عملياتهم.

Synatic

Synatic

synatic.com

سناتيك هو منصة أتمتة البيانات توفر أدوات لتكامل الأنظمة وإدارة البيانات، مما يسهل تبادل البيانات بين الأنظمة المختلفة وتحسين الكفاءة.

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أدوات تصميم واجهة برمجة التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog