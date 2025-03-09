أدوات تصميم واجهة برمجة التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

Tinybird

tinybird.co

Tinybird هي منصة البيانات في الوقت الحقيقي. في Tinybird، نقوم بتمكين المطورين وفرق البيانات من تسخير قوة البيانات في الوقت الفعلي وبناء خطوط أنابيب البيانات ومنتجات البيانات بسرعة. باستخدام Tinybird، يمكنك استيعاب مصادر بيانات متعددة على نطاق واسع، والاستعلام عنها وتشكيلها باستخدام لغة SQL النقية بنسبة 100% التي تعرفها وتحبها بالفعل، ونشر النتائج كواجهات برمجة تطبيقات ذات زمن وصول منخفض وعالية التزامن تستهلكها في تطبيقاتك. يمكن للمطورين إنشاء واجهات برمجة تطبيقات سريعة، بشكل أسرع. ما كان يستغرق ساعات وأيامًا الآن لا يستغرق سوى دقائق. Tinybird هي الأداة التي لا غنى عنها لمهندسي البيانات ومطوري البرامج الذين كانوا ينتظرونها. يتمتع فريقنا المؤسس بخبرة عميقة في بناء المنتجات السحابية والبيانات المكثفة التي تخدم المؤسسات في جميع أنحاء العالم، ونحن مدعومون بأعضاء فريق رائعين ومستثمرين قاموا ببناء أو بناء بعض أدوات المطورين الأكثر صلة بالموضوع (بما في ذلك المؤسسون) من GitHub وAlgolia وVercel، من بين آخرين.) ‍ نظرًا لكوننا شركة رائدة عن بعد تضم أكثر من 60 طائرًا من جنسيات مختلفة، فإننا نؤمن بأن قوتنا تكمن في تنمية بيئة متنوعة. يلعب كل فرد في Tinybird دورًا في تشكيل استراتيجيتنا وتنفيذها، ونحن نؤمن حقًا بأن القوى العاملة المتنوعة عالميًا لدينا هي المفتاح لفتح أكبر قيمة لعملائنا.