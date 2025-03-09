أدوات تصميم واجهة برمجة التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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توفر أدوات تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API) بيئة تطوير آمنة حيث يمكن للمستخدمين تخطيط وإنشاء وتعديل واجهات برمجة التطبيقات (APIs). تعمل هذه الأدوات على تبسيط إدارة ما قبل الإنتاج لواجهات برمجة التطبيقات، مما يتيح للمطورين التفكير ووضع إرشادات التصميم وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات ضمن لوحة معلومات موحدة. كما أنها تسهل التنسيق بين المطورين وجهود إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بقسم تكنولوجيا المعلومات. في حين أن بعض حلول سوق API تتضمن أدوات لتحرير واجهات برمجة التطبيقات، فإن تركيزها الأساسي ينصب على اختيار واجهات برمجة التطبيقات الخارجية لتحسين المنتج بدلاً من تطوير واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها.
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Stoplight
stoplight.io
ستوبلايت هو منصة لتصميم وتوثيق واجهات برمجة التطبيقات تساعد الفرق على تطوير APIs عالية الجودة بشكل منظم وتعاوني.
Kong
konghq.com
مع تطور بنية برمجيات مؤسستك، فإنك تحتاج إلى طريقة أفضل للتوسط في تبادل المعلومات من خلال خدماتك. على نحو متزايد، تخلق الأنظمة الموزعة والاعتماد المتزايد للخدمات الصغيرة تحديات جديدة لإدارة الاتصالات عبر البنية الخاصة بك. توفر بوابة Kong API منصة سريعة وقابلة للتطوير ومرنة للبنى الحديثة المعقدة. تتوفر بوابة Kong API مفتوحة المصدر أو كجزء من Kong Enterprise، وهي عبارة عن نظام أساسي لإدارة خدمة دورة الحياة الكاملة يعمل على تأمين جميع خدماتك وإدارتها ومراقبتها لتسريع الابتكار عبر جميع الأنظمة الأساسية والبروتوكولات وأنماط النشر. يعد Kong Enterprise هو الحل الوحيد المصمم لتحسين احتياجات تحديث التطبيقات اليوم من خلال الأتمتة عبر دورة الحياة الكاملة لواجهات برمجة التطبيقات والخدمات الصغيرة. تقوم Kong Enterprise بتوسيع البوابة مفتوحة المصدر الأكثر اعتمادًا على نطاق واسع، Kong Gateway، مع المكونات الإضافية للمؤسسة وبوابة المطورين ومنصة التحليلات وميزات الأمان والأداء المحسن وواجهات المستخدم الرسومية والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والمزيد. استخدم Kong Enterprise لربط فرق التطوير والشركاء والعملاء بمنصة موحدة. تقليل الكمون إلى أقل من 1 مللي ثانية. قم بإزالة الانتفاخ باستخدام بنية قائمة على المكونات الإضافية وعمليات تكامل خفيفة الوزن. قم بتوسيع نطاق المجموعات دون عناء، بغض النظر عن البيئة أو البائع أو التكوين أو نمط النشر. دعم gRPC وREST بشكل أصلي، والتكامل مع خادم Apollo GraphQL وخدمات Apache Kafka. توفر Kong Enterprise منصة واحدة للخدمات المعدنية العارية إلى السحابة الأصلية، ومنليث إلى الخدمات الصغيرة، والشبكات وما بعدها.
Postman Web
postman.com
Postman Web أداة لتطوير واختبار واجهات برمجة التطبيقات (APIs) مع ميزات لتنظيم الطلبات، كتابة حالات الاختبار، ودعم التعاون بين الفرق.
AppMaster
appmaster.io
تطبيق AppMaster.io هو منصة بدون رمز تساعد الشركات على إنشاء تطبيقات جاهزة للإنتاج بسهولة، مع دعم تصميم قواعد البيانات وإدارة الأعمال.
Tinybird
tinybird.co
Tinybird هي منصة البيانات في الوقت الحقيقي. في Tinybird، نقوم بتمكين المطورين وفرق البيانات من تسخير قوة البيانات في الوقت الفعلي وبناء خطوط أنابيب البيانات ومنتجات البيانات بسرعة. باستخدام Tinybird، يمكنك استيعاب مصادر بيانات متعددة على نطاق واسع، والاستعلام عنها وتشكيلها باستخدام لغة SQL النقية بنسبة 100% التي تعرفها وتحبها بالفعل، ونشر النتائج كواجهات برمجة تطبيقات ذات زمن وصول منخفض وعالية التزامن تستهلكها في تطبيقاتك. يمكن للمطورين إنشاء واجهات برمجة تطبيقات سريعة، بشكل أسرع. ما كان يستغرق ساعات وأيامًا الآن لا يستغرق سوى دقائق. Tinybird هي الأداة التي لا غنى عنها لمهندسي البيانات ومطوري البرامج الذين كانوا ينتظرونها. يتمتع فريقنا المؤسس بخبرة عميقة في بناء المنتجات السحابية والبيانات المكثفة التي تخدم المؤسسات في جميع أنحاء العالم، ونحن مدعومون بأعضاء فريق رائعين ومستثمرين قاموا ببناء أو بناء بعض أدوات المطورين الأكثر صلة بالموضوع (بما في ذلك المؤسسون) من GitHub وAlgolia وVercel، من بين آخرين.) نظرًا لكوننا شركة رائدة عن بعد تضم أكثر من 60 طائرًا من جنسيات مختلفة، فإننا نؤمن بأن قوتنا تكمن في تنمية بيئة متنوعة. يلعب كل فرد في Tinybird دورًا في تشكيل استراتيجيتنا وتنفيذها، ونحن نؤمن حقًا بأن القوى العاملة المتنوعة عالميًا لدينا هي المفتاح لفتح أكبر قيمة لعملائنا.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub منصة مركزية لتصميم وثوثيق واجهات برمجة التطبيقات، تدعم التعاون والمعايير وتحسين التكامل بين واجهات برمجة التطبيقات والأغراض التجارية.
Backendless
backendless.com
Backedless هو منصة لتطوير التطبيقات توفر أدوات برمجية منخفضة ومتناهية الصغر، تسهل بناء الواجهة الخلفية والتعامل مع البيانات والمستخدمين.
Zuplo
zuplo.com
تساعدك Zuplo على شحن واجهات برمجة التطبيقات الرائعة من اليوم الأول. تقوم الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة بشحن مصادقة واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتحديد المعدل، ووثائق المطورين باستخدام DX المذهل، باستخدام بوابة API بدون خادم والمنتشرة على الحافة. يمكنك البدء مجانًا على zuplo.com وشحن واجهة برمجة التطبيقات في دقائق.
Kernex
kernex.io
Kernex عبارة عن منصة CMS مقطوعة الرأس قائمة على السحابة. يتيح لك توفير الوقت والمال أثناء إنشاء واجهة برمجة تطبيقات CMS الخاصة بك. نحن نقدم الدعم لمجموعة واسعة من أنواع الحقول، والتخزين المدمج وCDN، وتعريفات النصوص المكتوبة تلقائيًا، وغير ذلك الكثير.
Informatica
informatica.com
إنفورماتيكا (رمزها في بورصة نيويورك: INFA)، الشركة الرائدة في مجال إدارة البيانات السحابية للمؤسسات، تعمل على إضفاء الحيوية على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تمكين الشركات من تحقيق القوة التحويلية لأصولها الأكثر أهمية. لقد أنشأنا فئة جديدة من البرامج، وهي Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC)، المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنصة شاملة لإدارة البيانات تعمل على ربط البيانات وإدارتها وتوحيدها عبر أي نظام هجين متعدد السحابات تقريبًا، إضفاء الطابع الديمقراطي على البيانات وتمكين الشركات من تحديث استراتيجيات أعمالها. يعتمد العملاء في حوالي 100 دولة و86 من شركات Fortune 100 على Informatica لدفع التحول الرقمي القائم على البيانات. إنفورماتيكا. حيث تنبض الحياة بالبيانات والذكاء الاصطناعي.™
Boomi
boomi.com
Boomi هي شركة التكامل والأتمتة الذكية التي تقود التحول. تتيح منصة Boomi للشركات إمكانية ربط التطبيقات والأشخاص والبيانات بشكل أسرع للقضاء على التجزئة الرقمية الناجمة عن النمو الهائل للتطبيقات والبيانات. من خلال مزيج من الذكاء الاصطناعي التوليدي، والموصلات المعدة مسبقًا للتطبيقات، والأتمتة منخفضة التعليمات البرمجية، ووصفات للعمليات التجارية المشتركة، وإدارة دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات الكاملة، والبنية القائمة على الأحداث للتكامل السحابي والتكامل المختلط محليًا، توفر منصة Boomi الاتساع والعمق الدعم المطلوب للتحول الرقمي الحديث في منصة سهلة الاستخدام تتمتع بأمان وقابلية للتوسعة والموثوقية على مستوى المؤسسة.
Xano
xano.com
Xano هو منصة لبناء خلفيات تطبيقات بدون كود، تتيح تخزين البيانات وإدارة APIs وتكاملها بسهولة، مما يجعلها مناسبة لتطوير التطبيقات الديناميكية.
Beeceptor
beeceptor.com
في Beeceptor، نعيد تعريف كيفية تعامل الفرق الصغيرة والكبيرة مع تطوير البرامج من خلال منصة المحاكاة الافتراضية للخدمة المتطورة ومنصة API Mocking. يجمع هذا الحل المبتكر بشكل فريد بين Mock Server وLocal Tunnel وHTTP Proxy، مما يتيح محاكاة سلسة لواجهات برمجة التطبيقات والخدمات. يضمن هذا الثالوث القوي، جنبًا إلى جنب مع نهجنا الذي لا يتطلب تعليمات برمجية أو تنزيلات، أسرع عملية إلحاق في الصناعة. Beeceptor حاصل على شهادة SOC2 Type 2 وISO 27001، مما يضمن أعلى معايير الأمان والامتثال، مما يجعله خيارًا موثوقًا به للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. تعد المحاكاة الافتراضية للخدمة أمرًا بالغ الأهمية للمطورين وفرق ضمان الجودة، مما يسمح لهم بفصل التبعيات وتمكين التطوير الموازي، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والتعاون بشكل كبير. من خلال الاستفادة من Beeceptor، يمكن للفرق إنشاء خدمات وهمية بسرعة، مما يقلل من أوقات دورة التطوير وخفض التكاليف. انضم إلى صفوف الشركات الراضية التي قامت بتحويل سير عملها باستخدام منصة Beeceptor الفعالة والموثوقة والآمنة. أحدث ثورة في عمليات التطوير والاختبار الخاصة بك مع Beeceptor اليوم!
Synatic
synatic.com
منصة البيانات Synatic عبارة عن حل مجمع بين iPaaS وESB وETL وإدارة API، تم إنشاؤه لتوفير حل شامل يوفر قيمة بسرعة مذهلة. بفضل الأدوات سهلة الاستخدام المقترنة بميزات على مستوى المؤسسات، نقوم بتقليل وقت وتكلفة تكامل البيانات والأتمتة والتحليلات بنسبة تصل إلى 80%، وكل ذلك بسعر معقول. سحابتنا، سحابتك، على بريم. لا يوجد رمز، رمز منخفض، الرمز الخاص بك. حلول معبأة مسبقًا أو تم تكوينها من الألف إلى الياء. Synatic يفعل كل شيء.
Infinito
goinfinito.com
يعد Infinito أحد منتجات شركة ValueFirst، وهو عبارة عن منصة لتصميم رحلات محادثة متعددة القنوات. باستخدام Infinito، تقوم آلاف المؤسسات بتنفيذ حملات على Chatbot والبريد الإلكتروني ورسائل الأعمال RCS والرسائل النصية القصيرة والصوت وWhatsApp. تمكن Infinito العلامات التجارية من تحسين مشاركة المستهلك. من خلال إنشاء قواعد الأتمتة بناءً على أحداث المستهلك. يمكن أن يشمل ذلك أي تفاعل يجريه العميل مع العلامة التجارية، أو الدخول في تصنيف العملاء، أو حتى إذا كان معرضًا لخطر الاضطراب. يعمل محرر السحب والإفلات في Infinito على تبسيط عملية إنشاء الحملة ويمنع المستهلكين من مغادرة العلامة التجارية. تساعد Infinito المؤسسات على اكتساب المستخدمين وتحويلهم وإشراكهم وإسعادهم من خلال تجارب محادثة بديهية وشخصية.
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