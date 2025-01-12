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أدوات تصميم واجهة برمجة التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - سان بيير ومكويلون
توفر أدوات تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API) بيئة تطوير آمنة حيث يمكن للمستخدمين تخطيط وإنشاء وتعديل واجهات برمجة التطبيقات (APIs). تعمل هذه الأدوات على تبسيط إدارة ما قبل الإنتاج لواجهات برمجة التطبيقات، مما يتيح للمطورين التفكير ووضع إرشادات التصميم وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات ضمن لوحة معلومات موحدة. كما أنها تسهل التنسيق بين المطورين وجهود إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بقسم تكنولوجيا المعلومات. في حين أن بعض حلول سوق API تتضمن أدوات لتحرير واجهات برمجة التطبيقات، فإن تركيزها الأساسي ينصب على اختيار واجهات برمجة التطبيقات الخارجية لتحسين المنتج بدلاً من تطوير واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها.
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Stoplight
stoplight.io
دع Stoplight يكون النظام الأساسي الخاص بك لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات عالية الجودة لأي نطاق - مع أفضل عمليات التحرير والتوثيق والحوكمة التي تتميز بالسخرية المضمنة والفحص وأدلة الأنماط ومكتبات المكونات والمزيد. إن برمجة واجهات برمجة التطبيقات قبل تصميمها يهدر الوقت والمال ويخلق مخاطر غير ضرورية. أنشئ برامج API ناجحة على أي نطاق تعمل على تحقيق نتائج الأعمال من خلال نهج التصميم أولاً. Stoplight هو الحل الوحيد لواجهة برمجة التطبيقات (API) الذي يركز على التصميم. من خلال التوثيق والحوكمة المتكاملة، تتيح منصة Stoplight الاتساق وقابلية إعادة الاستخدام والجودة للحصول على تجربة مطورة ممتعة. تتيح المنصة برامج API ناجحة مدفوعة بالتحول الرقمي وتطوير النظام الأساسي وواجهة برمجة التطبيقات كمنتج - للفرق الجديدة أو القائمة.
Kong
konghq.com
مع تطور بنية برمجيات مؤسستك، فإنك تحتاج إلى طريقة أفضل للتوسط في تبادل المعلومات من خلال خدماتك. على نحو متزايد، تخلق الأنظمة الموزعة والاعتماد المتزايد للخدمات الصغيرة تحديات جديدة لإدارة الاتصالات عبر البنية الخاصة بك. توفر بوابة Kong API منصة سريعة وقابلة للتطوير ومرنة للبنى الحديثة المعقدة. تتوفر بوابة Kong API مفتوحة المصدر أو كجزء من Kong Enterprise، وهي عبارة عن نظام أساسي لإدارة خدمة دورة الحياة الكاملة يعمل على تأمين جميع خدماتك وإدارتها ومراقبتها لتسريع الابتكار عبر جميع الأنظمة الأساسية والبروتوكولات وأنماط النشر. يعد Kong Enterprise هو الحل الوحيد المصمم لتحسين احتياجات تحديث التطبيقات اليوم من خلال الأتمتة عبر دورة الحياة الكاملة لواجهات برمجة التطبيقات والخدمات الصغيرة. تقوم Kong Enterprise بتوسيع البوابة مفتوحة المصدر الأكثر اعتمادًا على نطاق واسع، Kong Gateway، مع المكونات الإضافية للمؤسسة وبوابة المطورين ومنصة التحليلات وميزات الأمان والأداء المحسن وواجهات المستخدم الرسومية والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والمزيد. استخدم Kong Enterprise لربط فرق التطوير والشركاء والعملاء بمنصة موحدة. تقليل الكمون إلى أقل من 1 مللي ثانية. قم بإزالة الانتفاخ باستخدام بنية قائمة على المكونات الإضافية وعمليات تكامل خفيفة الوزن. قم بتوسيع نطاق المجموعات دون عناء، بغض النظر عن البيئة أو البائع أو التكوين أو نمط النشر. دعم gRPC وREST بشكل أصلي، والتكامل مع خادم Apollo GraphQL وخدمات Apache Kafka. توفر Kong Enterprise منصة واحدة للخدمات المعدنية العارية إلى السحابة الأصلية، ومنليث إلى الخدمات الصغيرة، والشبكات وما بعدها.
Postman Web
postman.com
Postman يجعل تطوير واجهة برمجة التطبيقات أمرًا سهلاً. يوفر نظامنا الأساسي الأدوات اللازمة لتبسيط كل خطوة من خطوات عملية إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) وتبسيط التعاون حتى تتمكن من إنشاء واجهات برمجة تطبيقات أفضل بشكل أسرع.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io عبارة عن منصة بدون تعليمات برمجية مصممة لمساعدة الشركات على إنشاء تطبيقات على مستوى الإنتاج من خلال إنشاء التعليمات البرمجية: الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية. باستخدام AppMaster.io، يمكنك التطور من MVP إلى حل مؤسسي بملايين الطلبات في الدقيقة، مع التحكم الكامل في مكان نشر التطبيق الخاص بك، والبقاء مستقلاً عن النظام الأساسي من خلال تصدير التعليمات البرمجية المصدر. الميزات الرئيسية: - تصميم قواعد بيانات علائقية بتنسيق متوافق مع PostgreSQL مع مرونة كاملة في مصمم مرئي - إدارة منطق الأعمال المعقد بمئات الوظائف وواجهة سحب وإفلات بديهية - إنشاء وإدارة الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك وتكوين نقاط النهاية الخاصة بك باستخدام البرامج الوسيطة، إنشاء وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) تلقائيًا - إنشاء لوحات معلومات الويب في دقائق معدودة باستخدام الصفحات التي تم إنشاؤها تلقائيًا والمكونات المعدة مسبقًا - تصميم تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية لنظامي التشغيل iOS وAndroid ونشرها على Google Play & App Store - نشر تطبيقك في مجموعات على AppMaster.io cloud أو AWS أو Azure أو Google Cloud أو خادم محلي، وتصدير الثنائيات وكود المصدر في أي لحظة - قم بتشغيل تطبيقك وتوصيله بأدواتك المفضلة باستخدام الوحدات النمطية (التفويض، البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة، Stripe، Telegram، AWS) و Slack و Zoom وعشرات الآخرين)
Tinybird
tinybird.co
Tinybird هي منصة البيانات في الوقت الحقيقي. في Tinybird، نقوم بتمكين المطورين وفرق البيانات من تسخير قوة البيانات في الوقت الفعلي وبناء خطوط أنابيب البيانات ومنتجات البيانات بسرعة. باستخدام Tinybird، يمكنك استيعاب مصادر بيانات متعددة على نطاق واسع، والاستعلام عنها وتشكيلها باستخدام لغة SQL النقية بنسبة 100% التي تعرفها وتحبها بالفعل، ونشر النتائج كواجهات برمجة تطبيقات ذات زمن وصول منخفض وعالية التزامن تستهلكها في تطبيقاتك. يمكن للمطورين إنشاء واجهات برمجة تطبيقات سريعة، بشكل أسرع. ما كان يستغرق ساعات وأيامًا الآن لا يستغرق سوى دقائق. Tinybird هي الأداة التي لا غنى عنها لمهندسي البيانات ومطوري البرامج الذين كانوا ينتظرونها. يتمتع فريقنا المؤسس بخبرة عميقة في بناء المنتجات السحابية والبيانات المكثفة التي تخدم المؤسسات في جميع أنحاء العالم، ونحن مدعومون بأعضاء فريق رائعين ومستثمرين قاموا ببناء أو بناء بعض أدوات المطورين الأكثر صلة بالموضوع (بما في ذلك المؤسسون) من GitHub وAlgolia وVercel، من بين آخرين.) نظرًا لكوننا شركة رائدة عن بعد تضم أكثر من 60 طائرًا من جنسيات مختلفة، فإننا نؤمن بأن قوتنا تكمن في تنمية بيئة متنوعة. يلعب كل فرد في Tinybird دورًا في تشكيل استراتيجيتنا وتنفيذها، ونحن نؤمن حقًا بأن القوى العاملة المتنوعة عالميًا لدينا هي المفتاح لفتح أكبر قيمة لعملائنا.
SwaggerHub
swaggerhub.com
يوفر SwaggerHub للمؤسسات التي تقوم بتطوير واجهات برمجة التطبيقات، وهي منصة تعاون مركزية لتوفير مصدر واحد للحقيقة لتوجيه تصميم واجهة برمجة التطبيقات وتوثيقها، وتعزيز التوحيد القياسي، وتمكين التوافق بشكل أفضل بين واجهات برمجة التطبيقات والغرض التجاري المقصود.
Backendless
backendless.com
Backendless عبارة عن منصة لتطوير التطبيقات المرئية توفر مجموعة كاملة من الأدوات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة وبدون تعليمات برمجية لمطوري التطبيقات والويب من جميع مستويات الخبرة. تشتمل الميزات التي لا نهاية لها على أداة إنشاء واجهة مستخدم قائمة على المكونات، وقاعدة بيانات في الوقت الفعلي، ومجموعة مصادقة المستخدم وإدارته، وإشعارات الدفع ووحدة تحكم المراسلة داخل التطبيق، ومنشئ المنطق بدون كود، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات، وغير ذلك الكثير. تم تصميم Backendless من الواجهة الخلفية أولاً، مما يجعلها مكملاً مثاليًا للواجهة الخلفية لأي واجهة أمامية مشفرة أو بدون كود. يسهّل النهج المرئي للنظام الأساسي Backendless وواجهات برمجة التطبيقات المعدة مسبقًا إنشاء الواجهة الخلفية لأي تطبيق بما يصل إلى 10 مرات أسرع من حلول الترميز التقليدية وبجزء بسيط من التكلفة.
Zuplo
zuplo.com
تساعدك Zuplo على شحن واجهات برمجة التطبيقات الرائعة من اليوم الأول. تقوم الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة بشحن مصادقة واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتحديد المعدل، ووثائق المطورين باستخدام DX المذهل، باستخدام بوابة API بدون خادم والمنتشرة على الحافة. يمكنك البدء مجانًا على zuplo.com وشحن واجهة برمجة التطبيقات في دقائق.
Kernex
kernex.io
Kernex عبارة عن منصة CMS مقطوعة الرأس قائمة على السحابة. يتيح لك توفير الوقت والمال أثناء إنشاء واجهة برمجة تطبيقات CMS الخاصة بك. نحن نقدم الدعم لمجموعة واسعة من أنواع الحقول، والتخزين المدمج وCDN، وتعريفات النصوص المكتوبة تلقائيًا، وغير ذلك الكثير.
Informatica
informatica.com
إنفورماتيكا (رمزها في بورصة نيويورك: INFA)، الشركة الرائدة في مجال إدارة البيانات السحابية للمؤسسات، تعمل على إضفاء الحيوية على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تمكين الشركات من تحقيق القوة التحويلية لأصولها الأكثر أهمية. لقد أنشأنا فئة جديدة من البرامج، وهي Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC)، المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنصة شاملة لإدارة البيانات تعمل على ربط البيانات وإدارتها وتوحيدها عبر أي نظام هجين متعدد السحابات تقريبًا، إضفاء الطابع الديمقراطي على البيانات وتمكين الشركات من تحديث استراتيجيات أعمالها. يعتمد العملاء في حوالي 100 دولة و86 من شركات Fortune 100 على Informatica لدفع التحول الرقمي القائم على البيانات. إنفورماتيكا. حيث تنبض الحياة بالبيانات والذكاء الاصطناعي.™
Boomi
boomi.com
Boomi هي شركة التكامل والأتمتة الذكية التي تقود التحول. تتيح منصة Boomi للشركات إمكانية ربط التطبيقات والأشخاص والبيانات بشكل أسرع للقضاء على التجزئة الرقمية الناجمة عن النمو الهائل للتطبيقات والبيانات. من خلال مزيج من الذكاء الاصطناعي التوليدي، والموصلات المعدة مسبقًا للتطبيقات، والأتمتة منخفضة التعليمات البرمجية، ووصفات للعمليات التجارية المشتركة، وإدارة دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات الكاملة، والبنية القائمة على الأحداث للتكامل السحابي والتكامل المختلط محليًا، توفر منصة Boomi الاتساع والعمق الدعم المطلوب للتحول الرقمي الحديث في منصة سهلة الاستخدام تتمتع بأمان وقابلية للتوسعة والموثوقية على مستوى المؤسسة.
Xano
xano.com
الواجهة الخلفية بدون تعليمات برمجية قابلة للتطوير. Xano هي أسرع طريقة لإنشاء واجهة خلفية قابلة للتطوير لتطبيقك باستخدام No-Code. يأتي كل حساب Xano مزودًا بخادم قابل للتطوير، وقاعدة بيانات مرنة، ومنشئ No-Code API الذي يمكنه تحويل البيانات وتصفيتها والتكامل معها من أي مكان. يستخدم آلاف الأشخاص حول العالم Xano لتشغيل كل شيء بدءًا من تطبيقات المستهلك وحتى سير عمل المؤسسات. اجعل أي تطبيق قابلاً للتطوير وآمنًا ومتوافقًا مع Xano! لماذا استخدام زانو؟ * التوسع لدعم ملايين المستخدمين دون قلق. * تأمين البيانات حول البنية التحتية المتوافقة مع التدقيق (ISO 27001، ISO 9001، HIPPA، الناتج المحلي الإجمالي) وSOC 2 TYPE II قريبًا! * القدرة على الاختيار من بين العديد من مواقع الخادم. * تخزين البيانات في قاعدة بيانات PostgreSQL قوية بدون حدود للتسجيل. * يمكنك إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) بسهولة باستخدام منطق أعمال بسيط إلى معقد باستخدام No Code. * التكامل والاتصال بأي منصة أو واجهة أمامية. * انطلق دون قلق على البنية التحتية الآمنة لـ Xano مع أكثر من 250 مقطع فيديو تعليميًا ووثائق قوية ومجتمعًا نابضًا بالحياة. لمن زانو؟ * المطورون المواطنون: المنشئون الذين يستخدمون No-Code للبناء دون قيود * أصحاب المنتجات: التحقق من صحة الأفكار بسرعة ونشر التطبيقات بدون مهندسين * المسوقون الرقميون: دمج الأنظمة وأتمتة نقاط اتصال العملاء * الطلاب: تعلم مفاهيم تطوير الواجهة الخلفية من خلال بناء أفضل اللاعبين بدون تعليمات برمجية * تقليدي المطورون: نشر التطبيقات بشكل أسرع دون التضحية بالجودة أو الحجم * وكالات التطوير: اجعل عمل العميل أسهل من خلال تسليم أفضل * الفرق: التعاون في الوقت الفعلي عبر دورة حياة التطوير بأكملها * المؤسسة المؤسسات: قم ببناء برامج آمنة وقابلة للتطوير دون أي نفقات إضافية يلجأ الأشخاص إلى Xano عندما يريدون ... * واجهة خلفية واحدة لتشغيل العديد من الواجهات الأمامية * للبناء بلا حدود: نحن الوحيدون في Turing-Completة No Code API Builder * لا حدود للسجلات : خيارات تخزين مرنة * ETL بدون رمز: Xano بمثابة جهاز توجيه يربط العديد من مصادر البيانات المختلفة. * لبناء واجهات برمجة التطبيقات بسرعة: يمكنك إنشاء واجهات برمجة التطبيقات الموثقة بسهولة والاتصال بالواجهات الخارجية. * النطاق: تم تصميم Xano على بنية تحتية قابلة للتطوير هي الأفضل في فئتها
Beeceptor
beeceptor.com
في Beeceptor، نعيد تعريف كيفية تعامل الفرق الصغيرة والكبيرة مع تطوير البرامج من خلال منصة المحاكاة الافتراضية للخدمة المتطورة ومنصة API Mocking. يجمع هذا الحل المبتكر بشكل فريد بين Mock Server وLocal Tunnel وHTTP Proxy، مما يتيح محاكاة سلسة لواجهات برمجة التطبيقات والخدمات. يضمن هذا الثالوث القوي، جنبًا إلى جنب مع نهجنا الذي لا يتطلب تعليمات برمجية أو تنزيلات، أسرع عملية إلحاق في الصناعة. Beeceptor حاصل على شهادة SOC2 Type 2 وISO 27001، مما يضمن أعلى معايير الأمان والامتثال، مما يجعله خيارًا موثوقًا به للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. تعد المحاكاة الافتراضية للخدمة أمرًا بالغ الأهمية للمطورين وفرق ضمان الجودة، مما يسمح لهم بفصل التبعيات وتمكين التطوير الموازي، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والتعاون بشكل كبير. من خلال الاستفادة من Beeceptor، يمكن للفرق إنشاء خدمات وهمية بسرعة، مما يقلل من أوقات دورة التطوير وخفض التكاليف. انضم إلى صفوف الشركات الراضية التي قامت بتحويل سير عملها باستخدام منصة Beeceptor الفعالة والموثوقة والآمنة. أحدث ثورة في عمليات التطوير والاختبار الخاصة بك مع Beeceptor اليوم!
Synatic
synatic.com
منصة البيانات Synatic عبارة عن حل مجمع بين iPaaS وESB وETL وإدارة API، تم إنشاؤه لتوفير حل شامل يوفر قيمة بسرعة مذهلة. بفضل الأدوات سهلة الاستخدام المقترنة بميزات على مستوى المؤسسات، نقوم بتقليل وقت وتكلفة تكامل البيانات والأتمتة والتحليلات بنسبة تصل إلى 80%، وكل ذلك بسعر معقول. سحابتنا، سحابتك، على بريم. لا يوجد رمز، رمز منخفض، الرمز الخاص بك. حلول معبأة مسبقًا أو تم تكوينها من الألف إلى الياء. Synatic يفعل كل شيء.
Infinito
goinfinito.com
يعد Infinito أحد منتجات شركة ValueFirst، وهو عبارة عن منصة لتصميم رحلات محادثة متعددة القنوات. باستخدام Infinito، تقوم آلاف المؤسسات بتنفيذ حملات على Chatbot والبريد الإلكتروني ورسائل الأعمال RCS والرسائل النصية القصيرة والصوت وWhatsApp. تمكن Infinito العلامات التجارية من تحسين مشاركة المستهلك. من خلال إنشاء قواعد الأتمتة بناءً على أحداث المستهلك. يمكن أن يشمل ذلك أي تفاعل يجريه العميل مع العلامة التجارية، أو الدخول في تصنيف العملاء، أو حتى إذا كان معرضًا لخطر الاضطراب. يعمل محرر السحب والإفلات في Infinito على تبسيط عملية إنشاء الحملة ويمنع المستهلكين من مغادرة العلامة التجارية. تساعد Infinito المؤسسات على اكتساب المستخدمين وتحويلهم وإشراكهم وإسعادهم من خلال تجارب محادثة بديهية وشخصية.