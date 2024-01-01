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أدوات تصميم واجهة برمجة التطبيقات - التطبيقات الأكثر شعبية - جزيرة مان
توفر أدوات تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API) بيئة تطوير آمنة حيث يمكن للمستخدمين تخطيط وإنشاء وتعديل واجهات برمجة التطبيقات (APIs). تعمل هذه الأدوات على تبسيط إدارة ما قبل الإنتاج لواجهات برمجة التطبيقات، مما يتيح للمطورين التفكير ووضع إرشادات التصميم وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات ضمن لوحة معلومات موحدة. كما أنها تسهل التنسيق بين المطورين وجهود إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بقسم تكنولوجيا المعلومات. في حين أن بعض حلول سوق API تتضمن أدوات لتحرير واجهات برمجة التطبيقات، فإن تركيزها الأساسي ينصب على اختيار واجهات برمجة التطبيقات الخارجية لتحسين المنتج بدلاً من تطوير واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها.
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Postman Web
postman.com
Postman يجعل تطوير واجهة برمجة التطبيقات أمرًا سهلاً. يوفر نظامنا الأساسي الأدوات اللازمة لتبسيط كل خطوة من خطوات عملية إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) وتبسيط التعاون حتى تتمكن من إنشاء واجهات برمجة تطبيقات أفضل بشكل أسرع.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io عبارة عن منصة بدون تعليمات برمجية مصممة لمساعدة الشركات على إنشاء تطبيقات على مستوى الإنتاج من خلال إنشاء التعليمات البرمجية: الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية. باستخدام AppMaster.io، يمكنك التطور من MVP إلى حل مؤسسي بملايين الطلبات في الدقيقة، مع التحكم الكامل في م...
Stoplight
stoplight.io
دع Stoplight يكون النظام الأساسي الخاص بك لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات عالية الجودة لأي نطاق - مع أفضل عمليات التحرير والتوثيق والحوكمة التي تتميز بالسخرية المضمنة والفحص وأدلة الأنماط ومكتبات المكونات والمزيد. إن برمجة واجهات برمجة التطبيقات قبل تصميمها يهدر الوقت والمال ويخلق مخاطر غير ضرورية. أنشئ...
SwaggerHub
swaggerhub.com
يوفر SwaggerHub للمؤسسات التي تقوم بتطوير واجهات برمجة التطبيقات، وهي منصة تعاون مركزية لتوفير مصدر واحد للحقيقة لتوجيه تصميم واجهة برمجة التطبيقات وتوثيقها، وتعزيز التوحيد القياسي، وتمكين التوافق بشكل أفضل بين واجهات برمجة التطبيقات والغرض التجاري المقصود.
Kernex
kernex.io
Kernex عبارة عن منصة CMS مقطوعة الرأس قائمة على السحابة. يتيح لك توفير الوقت والمال أثناء إنشاء واجهة برمجة تطبيقات CMS الخاصة بك. نحن نقدم الدعم لمجموعة واسعة من أنواع الحقول، والتخزين المدمج وCDN، وتعريفات النصوص المكتوبة تلقائيًا، وغير ذلك الكثير.
Backendless
backendless.com
Backendless عبارة عن منصة لتطوير التطبيقات المرئية توفر مجموعة كاملة من الأدوات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة وبدون تعليمات برمجية لمطوري التطبيقات والويب من جميع مستويات الخبرة. تشتمل الميزات التي لا نهاية لها على أداة إنشاء واجهة مستخدم قائمة على المكونات، وقاعدة بيانات في الوقت الفعلي، ومجموعة ...
Xano
xano.com
الواجهة الخلفية بدون تعليمات برمجية قابلة للتطوير. Xano هي أسرع طريقة لإنشاء واجهة خلفية قابلة للتطوير لتطبيقك باستخدام No-Code. يأتي كل حساب Xano مزودًا بخادم قابل للتطوير، وقاعدة بيانات مرنة، ومنشئ No-Code API الذي يمكنه تحويل البيانات وتصفيتها والتكامل معها من أي مكان. يستخدم آلاف الأشخاص حول ال...
Tinybird
tinybird.co
Tinybird هي منصة البيانات في الوقت الحقيقي. في Tinybird، نقوم بتمكين المطورين وفرق البيانات من تسخير قوة البيانات في الوقت الفعلي وبناء خطوط أنابيب البيانات ومنتجات البيانات بسرعة. باستخدام Tinybird، يمكنك استيعاب مصادر بيانات متعددة على نطاق واسع، والاستعلام عنها وتشكيلها باستخدام لغة SQL النقية بن...
Kong
konghq.com
مع تطور بنية برمجيات مؤسستك، فإنك تحتاج إلى طريقة أفضل للتوسط في تبادل المعلومات من خلال خدماتك. على نحو متزايد، تخلق الأنظمة الموزعة والاعتماد المتزايد للخدمات الصغيرة تحديات جديدة لإدارة الاتصالات عبر البنية الخاصة بك. توفر بوابة Kong API منصة سريعة وقابلة للتطوير ومرنة للبنى الحديثة المعقدة. تتوف...
Informatica
informatica.com
إنفورماتيكا (رمزها في بورصة نيويورك: INFA)، الشركة الرائدة في مجال إدارة البيانات السحابية للمؤسسات، تعمل على إضفاء الحيوية على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تمكين الشركات من تحقيق القوة التحويلية لأصولها الأكثر أهمية. لقد أنشأنا فئة جديدة من البرامج، وهي Informatica Intelligent Data Management...
Zuplo
zuplo.com
تساعدك Zuplo على شحن واجهات برمجة التطبيقات الرائعة من اليوم الأول. تقوم الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة بشحن مصادقة واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتحديد المعدل، ووثائق المطورين باستخدام DX المذهل، باستخدام بوابة API بدون خادم والمنتشرة على الحافة. يمكنك البدء مجانًا على zuplo.com وشحن واجهة برمجة ...
Synatic
synatic.com
منصة البيانات Synatic عبارة عن حل مجمع بين iPaaS وESB وETL وإدارة API، تم إنشاؤه لتوفير حل شامل يوفر قيمة بسرعة مذهلة. بفضل الأدوات سهلة الاستخدام المقترنة بميزات على مستوى المؤسسات، نقوم بتقليل وقت وتكلفة تكامل البيانات والأتمتة والتحليلات بنسبة تصل إلى 80%، وكل ذلك بسعر معقول. سحابتنا، سحابتك، على...
Beeceptor
beeceptor.com
في Beeceptor، نعيد تعريف كيفية تعامل الفرق الصغيرة والكبيرة مع تطوير البرامج من خلال منصة المحاكاة الافتراضية للخدمة المتطورة ومنصة API Mocking. يجمع هذا الحل المبتكر بشكل فريد بين Mock Server وLocal Tunnel وHTTP Proxy، مما يتيح محاكاة سلسة لواجهات برمجة التطبيقات والخدمات. يضمن هذا الثالوث القوي، ج...
Boomi
boomi.com
Boomi هي شركة التكامل والأتمتة الذكية التي تقود التحول. تتيح منصة Boomi للشركات إمكانية ربط التطبيقات والأشخاص والبيانات بشكل أسرع للقضاء على التجزئة الرقمية الناجمة عن النمو الهائل للتطبيقات والبيانات. من خلال مزيج من الذكاء الاصطناعي التوليدي، والموصلات المعدة مسبقًا للتطبيقات، والأتمتة منخفضة الت...
Infinito
goinfinito.com
يعد Infinito أحد منتجات شركة ValueFirst، وهو عبارة عن منصة لتصميم رحلات محادثة متعددة القنوات. باستخدام Infinito، تقوم آلاف المؤسسات بتنفيذ حملات على Chatbot والبريد الإلكتروني ورسائل الأعمال RCS والرسائل النصية القصيرة والصوت وWhatsApp. تمكن Infinito العلامات التجارية من تحسين مشاركة المستهلك. من خ...