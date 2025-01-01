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برنامج الرسوم المتحركة
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برنامج الرسوم المتحركة - التطبيقات الأكثر شعبية

يتم إنشاء برنامج الرسوم المتحركة لإنتاج رسومات متحركة من الملفات المرئية. اعتمادًا على التطبيق ، يمكن للمستخدمين تحريك أنواع مختلفة من الرسومات ، بما في ذلك الصور ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد أو مرسومة باليد أو تم إنشاؤها بالكمبيوتر. غالبًا ما تسمح هذه البرامج بإضافة الموسيقى والآثار الأخرى. يمكن لبرنامج الرسوم المتحركة الاندماج مع الرسم أو تحرير الفيديو أو برنامج النمذجة ثلاثية الأبعاد. يمكن للفنانين والمستقلين استخدام أفضل برامج تحرير الفيديو والرسوم المتحركة المجانية مجتمعة لصياغة الرسوم المتحركة الخاصة بهم على الميزانية.

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Animaker

Animaker

animaker.com

Animaker هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو احترافية متحركة أو حية بسهولة، مع أدوات تخصيص ومكتبة وسائط ضخمة.

Genially

Genially

genial.ly

Genially هو أداة عبر الإنترنت لإنشاء محتوى تفاعلي مثل العروض التقديمية والرسوم البيانية واستطلاعات الرأي بسهولة وسرعة.

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest هو منصة شاملة لإنشاء مقاطع الفيديو والتصميمات الشعارات والمواقع بسهولة وبدون الحاجة لخبرة تقنية.

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء فيديوهات وعروض تقديمية جذابة بمهارات بسيطة، مما يسهل التواصل الفعال.

Vyond

Vyond

vyond.com

Vyond هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو متحركة ذات جودة احترافية بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع مكتبة واسعة من الشخصيات والقوالب.

Jitter

Jitter

jitter.video

تطبيق Jitter يمكن المستخدمين من إنشاء محتوى مرئي animated مثل مقاطع الفيديو، والشعارات، والمشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة.

Steve.ai

Steve.ai

steve.ai

ستيف.إيه آي هو منصة لإنشاء الفيديوهات عبر الإنترنت تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تسهل للأعمال تحويل النصوص إلى فيديوهات جذابة بسرعة.

Move.ai

Move.ai

move.ai

Move.ai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط التقاط الحركة وإنشاء الرسوم المتحركة عالية الدقة من مقاطع الفيديو.

Magic Studio

Magic Studio

magicstudio.com

ماجيك ستوديو هو تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحرير وإنشاء الصور تلقائياً بسهولة، مع ميزات مثل مسح الخلفيات وتكبير الصور.

Mango Animate

Mango Animate

mangoanimate.com

Mango Animate هو تطبيق لإنشاء الفيديوهات باستخدام أدوات بسيطة، يتيح للمستخدمين إنتاج محتوى فيديو جذاب بدون الحاجة لمهارات فنية متقدمة.

Biteable

Biteable

biteable.com

Biteable هي أداة إنشاء فيديو عبر الإنترنت تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو احترافية باستخدام قوالب قابلة للتخصيص.

PixCap

PixCap

pixcap.com

بيكس كاب هو منصة تصميم ويب تساعد الشركات والوكالات على إنشاء تصاميم ثلاثية الأبعاد بسهولة باستخدام مكتبة واسعة من العناصر ثلاثية الأبعاد.

VideoScribe

VideoScribe

videoscribe.co

VideoScribe هو تطبيق لصنع مقاطع فيديو متحركة بطريقة سهلة وبسيطة، يناسب المبتدئين والمحترفين في مختلف المجالات.

GreenSock Animation Platform

GreenSock Animation Platform

gsap.com

منصة GSAP هي مكتبة JavaScript لإنشاء رسوم متحركة عالية الأداء عبر الويب، تدعم أنواع متعددة من العناصر وتجعل الرسوم المتحركة أكثر سلاسة وفعالية.

Moovly

Moovly

moovly.com

Moovly هو أداة لإنشاء الفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي، تسمح للمستخدمين بتحويل النص إلى فيديوهات متحركة بسهولة وسرعة.

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