برنامج الرسوم المتحركة - التطبيقات الأكثر شعبية

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يتم إنشاء برنامج الرسوم المتحركة لإنتاج رسومات متحركة من الملفات المرئية. اعتمادًا على التطبيق ، يمكن للمستخدمين تحريك أنواع مختلفة من الرسومات ، بما في ذلك الصور ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد أو مرسومة باليد أو تم إنشاؤها بالكمبيوتر. غالبًا ما تسمح هذه البرامج بإضافة الموسيقى والآثار الأخرى. يمكن لبرنامج الرسوم المتحركة الاندماج مع الرسم أو تحرير الفيديو أو برنامج النمذجة ثلاثية الأبعاد. يمكن للفنانين والمستقلين استخدام أفضل برامج تحرير الفيديو والرسوم المتحركة المجانية مجتمعة لصياغة الرسوم المتحركة الخاصة بهم على الميزانية.
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Animaker
animaker.com
Animaker هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو احترافية متحركة أو حية بسهولة، مع أدوات تخصيص ومكتبة وسائط ضخمة.
Genially
genial.ly
Genially هو أداة عبر الإنترنت لإنشاء محتوى تفاعلي مثل العروض التقديمية والرسوم البيانية واستطلاعات الرأي بسهولة وسرعة.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest هو منصة شاملة لإنشاء مقاطع الفيديو والتصميمات الشعارات والمواقع بسهولة وبدون الحاجة لخبرة تقنية.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء فيديوهات وعروض تقديمية جذابة بمهارات بسيطة، مما يسهل التواصل الفعال.
Vyond
vyond.com
Vyond هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو متحركة ذات جودة احترافية بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع مكتبة واسعة من الشخصيات والقوالب.
Jitter
jitter.video
تطبيق Jitter يمكن المستخدمين من إنشاء محتوى مرئي animated مثل مقاطع الفيديو، والشعارات، والمشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة.
Steve.ai
steve.ai
ستيف.إيه آي هو منصة لإنشاء الفيديوهات عبر الإنترنت تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تسهل للأعمال تحويل النصوص إلى فيديوهات جذابة بسرعة.
Move.ai
move.ai
Move.ai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط التقاط الحركة وإنشاء الرسوم المتحركة عالية الدقة من مقاطع الفيديو.
Magic Studio
magicstudio.com
ماجيك ستوديو هو تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحرير وإنشاء الصور تلقائياً بسهولة، مع ميزات مثل مسح الخلفيات وتكبير الصور.
Mango Animate
mangoanimate.com
Mango Animate هو تطبيق لإنشاء الفيديوهات باستخدام أدوات بسيطة، يتيح للمستخدمين إنتاج محتوى فيديو جذاب بدون الحاجة لمهارات فنية متقدمة.
Biteable
biteable.com
Biteable هي أداة إنشاء فيديو عبر الإنترنت تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو احترافية باستخدام قوالب قابلة للتخصيص.
PixCap
pixcap.com
بيكس كاب هو منصة تصميم ويب تساعد الشركات والوكالات على إنشاء تصاميم ثلاثية الأبعاد بسهولة باستخدام مكتبة واسعة من العناصر ثلاثية الأبعاد.
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe هو تطبيق لصنع مقاطع فيديو متحركة بطريقة سهلة وبسيطة، يناسب المبتدئين والمحترفين في مختلف المجالات.
GreenSock Animation Platform
gsap.com
منصة GSAP هي مكتبة JavaScript لإنشاء رسوم متحركة عالية الأداء عبر الويب، تدعم أنواع متعددة من العناصر وتجعل الرسوم المتحركة أكثر سلاسة وفعالية.
Moovly
moovly.com
Moovly هو أداة لإنشاء الفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي، تسمح للمستخدمين بتحويل النص إلى فيديوهات متحركة بسهولة وسرعة.
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