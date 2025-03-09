برنامج الرسوم المتحركة - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

Magic Studio

magicstudio.com

Magic Studio هي أداة تعمل بالطاقة AI تتيح للمستخدمين تحرير الصور وإنشائها تلقائيًا. يوفر مجموعة من الميزات المصممة لتبسيط عمليات تحرير الصور. تتيح ميزة Canvas للمستخدمين إنشاء صور منتج احترافي بسرعة وسهولة ، مما يلغي الحاجة إلى الصور المفرومة باهظة الثمن. يتيح Magic Eraser للمستخدمين إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور ببساطة عن طريق وضع علامة على المناطق التي يريدون إزالتها ، والتي يمكن بعد ذلك تنزيلها. تقوم ميزة Eraser الخلفية تلقائيًا بإزالة الخلفيات من الصور ، مع التأكيد على الموضوع وإنشاء تأثير الضوء. تتيح وظيفة تكبير الصورة للمستخدمين توسيع الصور دون المساس بالجودة ، وضمان دقة ووضوح أفضل. يتيح تخيل المستخدمين إنشاء صور باستخدام أوصاف نصية ، مما يوفر طريقة فريدة للتعبير عن الأفكار والأفكار بصريًا. تم تصميم Photobooth لإنشاء صور ملف تعريف مذهلة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ، مما يعزز مظهر صور المستخدمين. يوفر Magic Studio واجهة سهلة الاستخدام ويمكن الوصول إليها بسهولة دون الحاجة إلى الخبرة الفنية. إنه متاح مجانًا ، مما يتيح للمستخدمين اختبار الأداة والتعرف عليها. تم تطوير Magic Studio بواسطة Aarzoo ، Inc. ، ويوفر مجموعة متنوعة من الموارد المفيدة مثل كتيب وروابط لملفات تعريف الوسائط الاجتماعية والمعلومات القانونية.