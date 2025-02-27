برنامج الرسوم المتحركة - التطبيقات الأكثر شعبية - تونغا

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يتم إنشاء برنامج الرسوم المتحركة لإنتاج رسومات متحركة من الملفات المرئية. اعتمادًا على التطبيق ، يمكن للمستخدمين تحريك أنواع مختلفة من الرسومات ، بما في ذلك الصور ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد أو مرسومة باليد أو تم إنشاؤها بالكمبيوتر. غالبًا ما تسمح هذه البرامج بإضافة الموسيقى والآثار الأخرى. يمكن لبرنامج الرسوم المتحركة الاندماج مع الرسم أو تحرير الفيديو أو برنامج النمذجة ثلاثية الأبعاد. يمكن للفنانين والمستقلين استخدام أفضل برامج تحرير الفيديو والرسوم المتحركة المجانية مجتمعة لصياغة الرسوم المتحركة الخاصة بهم على الميزانية.
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Animaker
animaker.com
يقوم Animaker بتعطيل طريقة تدريب الشركات وتدريسها وتحفيزها وبيعها وتواصلها وعرضها وتوزيعها عبر مقاطع فيديو DIY Professional Live و/أو الرسوم المتحركة في دقائق. تعد Visa و Johnson & Johnson و GSK و McDonald's و Dell Tech بعضًا من 15 مليون مستخدم في 220 دولة. بسرعة ، بدون خبرة فنية ، قم بإنشاء مقاطع فيديو ذات جودة 4K احترافية (متحركة أو مباشرة) للتسويق والتسويق والعلامة التجارية وتبسيط المفاهيم المعقدة ، وما إلى ذلك. في دقائق ، تسمح للشركات بالتكيف بسهولة مع تغييرات السوق لخلق ميزة تنافسية.
Genially
genial.ly
Genially هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال المرئي التفاعلي. استخدم Genially كأداة الكل في واحد عبر الإنترنت لإنشاء عروض تقديمية مذهلة وصور تفاعلية ورسوم بيانية وملفات واختبارات وسير ذاتية وما إلى ذلك، وإثرائها بتأثيرات التفاعلية والرسوم المتحركة في ثوانٍ. لم تعد بحاجة إلى فريق من المصممين والمبرمجين لإحداث تأثير من خلال التواصل المرئي المذهل في لمح البصر. استخدم التأثيرات التفاعلية والمتحركة لتوزيع المعلومات بسهولة في طبقات يمكن للمشاهدين استكشافها واكتشافها. اترك برامج إنشاء المحتوى القديمة خلفك، وأذهل جمهورك واجذبهم إليه باستخدام Genially. تأثير Wow هو مجرد بضع نقرات. اختر من بين أكثر من 1100 قالب، أو ابدأ من الصفر. انضم إلى مجتمع يضم ملايين المستخدمين حول العالم والذي يضم رجال الأعمال والمعلمين والمسوقين والمصممين والشركات مثل Hulu وDanone وMichelin وHeineken. مستقبل الاتصالات في انتظارك.
Jitter
jitter.video
قم بإنشاء محتوى رسوم متحركة احترافي باستخدام Jitter. استخدمه لتصميم واجهات المستخدم المتحركة ومقاطع الفيديو ومنشورات الوسائط الاجتماعية ومواقع الويب والتطبيقات والشعارات الخاصة بالعلامة التجارية والمزيد. قم بالتسجيل مجانا.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon هي منصة الاتصالات المرئية الرائدة التي تمكن أي شخص من إنشاء مقاطع فيديو وعروض تقديمية ذات مظهر احترافي وجذاب في دقائق ، دون أي تصميم أو مهارات تقنية. يستخدم أكثر من 30 مليون شخص ، من بينهم 96 ٪ من شركات Fortune 500 ، Powtoon لإشراك جمهورهم - سواء كان ذلك للتدريب على الشركات و L&D و HR و Comms الداخلية والتسويق والمبيعات والمزيد. تأسست في عام 2012 ، ولديه مكاتب في لندن وسان فرانسيسكو وتل أبيب وأوكرانيا والفلبين. مع Powtoon ، يمكنك بسهولة إنشاء مقاطع فيديو حية ورسوم متحركة مجانية (أو مدفوعة الأجر) الخاصة بك-تزيل التكلفة العالية لتوظيف فريق إنتاج الفيديو. يقدم Powtoon مكتبة ضخمة من القوالب والمشاهد والشخصيات والدعائم ومقاطع الفيديو والمقاطع الفيديو والموسيقى التصويرية والمزيد. قم بتحميل الوسائط الخاصة بك ، ومقاطع الفيديو ، وصور الصور ، والصور ، والصوت الصوتي ، وأي شيء تحتاجه لجعل جمهورك يهتم والاتصال والتصرف.
Renderforest
renderforest.com
RenderForest هي منصة العلامات التجارية الكل في واحد توفر للمستخدمين أفضل الأدوات عبر الإنترنت لإنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة وتصميمات رسومات وشعارات وسخرية ومواقع ويب مع الحد الأدنى من الوقت والجهد. ابدأ عملية الإنشاء مع صانع الشعار عبر الإنترنت لبناء علامة تجارية فريدة لا تنسى دون تعيين فريق تصميم. تتيح لك الأداة صياغة الشعارات عالية الدقة ، والشعارات المخصصة المصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة وتنزيلها في بضع نقرات فقط. استخدم mockups واقعية لعرض التصميم الخاص بك على كائنات وتخطيطات مختلفة. من مكتبة النمو المتنامية باستمرار لقوالب الاستيعاب الجاهزة للاستخدام ، حدد أكثر ما يعجبك ، وتحميل ملفاتك ، وتغيير الألوان ، والحصول على صور عالية الجودة. يتيح لك محرر الفيديو إنشاء رسوم متحركة لجودة الاستوديو ، والكشف عن الشعار ، والاتصالات ، وعرض الشرائح ، والعديد من أنواع مقاطع الفيديو الأخرى دون أي مهارات فنية. كل ما عليك فعله هو تصفح مكتبة قالب الفيديو ، واختر نسخة المفضلة لديك ، وتعديلها في المتصفح ، والحصول على مقطع فيديو جذاب جاهز في وميض. إنشاء مواقع ويب مستجيبة وحديثة دون أي معرفة ترميز. قم بتجميع موقع ويب من نقطة الصفر أو تحرير القوالب المصممة مسبقًا باستخدام الأدوات المدمجة. تخصيص موقع الويب الخاص بك بمحتوى قلبك ، ومعرفة كيف يبدو على أجهزة مختلفة ، ونشره بنقرة واحدة. استخدم الأدوات البديهية لصانع الرسوم لتصميم فئات حزم التصميم الجاهزة للاستخدام ، واختيار قالب وتخصيصه وتنزيل ملفك.
Biteable
biteable.com
قم بإنشاء مقاطع فيديو خاصة بالعلامة التجارية باستخدام صانع الفيديو الرائد عبر الإنترنت. Biteable هو الحل الرائد لإنشاء محتوى فيديو موجز وجذاب ومتعلق بالعلامة التجارية.
Steve.ai
steve.ai
Steve.ai هي منصة إنشاء فيديو على الإنترنت قائمة على الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) والتي تمكن العلامات التجارية والشركات من إنشاء مقاطع فيديو جذابة لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلان ورواية القصص والمزيد. تساعد تقنيتنا على تحويل البرامج النصية إلى مقاطع فيديو آسر في غضون دقائق. تتمثل مهمتنا في تمكين أي شخص من إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة بأقل جهد ووقت وتكلفة.
Move.ai
move.ai
حرر حركتك. التقط خيالك. لا مزيد من الدعاوى، لا مزيد من القيود. أصبح التقاط الحركة بدقة عالية أمرًا سهلاً.
Vyond
vyond.com
نتائج الخبراء دون جهد. جعل مقاطع فيديو جذابة في ثوان. Vyond هي منصة إنشاء الفيديو التي تعمل ذكور الذكاء الاصطناعى والتي تضع قوة استوديو إنتاج الفيديو - من كتابة السيناريو إلى الفيديو النهائي - مباشرة في متناول يدك. استخدم Vyond Go ، أول برنامج نصي ومبدع للفيديو الذي يعمل به منظمة العفو الدولية في الصناعة لإنشاء مقطع فيديو خشن من مطالبة نصية بسيطة. ثم استخدم Vyond Studio ، منشئ الفيديو القوي للسحب والإفلات ، إما لتحرير مقاطع الفيديو هذه أو إنشاء مقاطع فيديو أصلية بمساعدة الآلاف من الشخصيات والقوالب والخلفيات مسبقًا. تم تصميم Vyond لمساعدتك في التواصل بشكل أفضل. قم بسهولة وكفاءة بإنشاء مقاطع فيديو احترافية تعمل على مستوى اتصالات عملك. جذب انتباه أصحاب المصلحة المشتتلين اليوم من خلال إشراك مقاطع فيديو ذات صلة بأي دور في الصناعة ودور الوظيفة. كن مطمئنًا أن بياناتك آمنة ضمن منصةنا المدمجة للمؤسسة التي تم اعتمادها ISO 27001 (لجميع المواقع وحالات الاستخدام) ، وموافق إجمالي الناتج المحلي و CCPA. Vyond Go: البرنامج النصي الذي يعمل به الذكاء الاصطناعي ومبدع الفيديو الذي نأخذه إنشاء الفيديو من Easy to Estant مع Vyond Go. أدخل موجهًا أو إسقاطًا في المحتوى الموجود مسبقًا لإنشاء برنامج نصي على الفور ، وشاهده بينما يقوم Vyond بإنشاء مقطع فيديو في ثوانٍ. استخدم محررنا البسيط المستند إلى النصوص لتلميع الفيديو الخاص بك بسرعة ، ثم نشر الفيديو الخاص بك كما هو أو أخذه إلى Vyond Studio من أجل ضبطه. Vyond Studio: منشئ فيديو قوي للسحب والإفلات ، يحصل على إمكانية إنشاء الفيديو الكامل وتحريره من خلال منشئ الفيديو القوي ، والسحب والإفلات ، والمقرر الزمني. يوفر مئات القوالب الممتدة ، و 40،000+ دعوة ، ومبدع أحرف مُعقد بالكامل التفاصيل والملاءمة لإنشاء الفيديو الدقيق الذي تحتاجه لأي صناعة أو حالة استخدام.
Moovly
moovly.com
نظرًا لأن أكثر أداة إنشاء الفيديو التي تعمل بالنيابة في السوق ، توفر Moovly كل ما تحتاجه أنت ومؤسستك لإنشاء مقاطع فيديو أو عروض تقديمية ذات مظهر احترافي في دقائق. سيساعدك حلك في العمل الحالي بفضل سير العمل الحالي بفضل ميزات مثل White Labeling ، وحل Moovly المستند إلى السحابة/المتصفح فقط على الاندماج مع سير العمل الحالي الخاص بك بفضل ميزات مثل White Labeling ، وحل Moovly المستند إلى مجموعة النظراء/المتصفح. إشراك مقاطع الفيديو التسويقية للمبيعات ، L&D ، والاتصالات الداخلية. لا شك في أن أمازون وأماديوس وباير على سبيل المثال لا الحصر ، فإن أقوى قدرة مووفلي هي بلا شك توليد الفيديو التلقائي الذي يعمل به منظمة العفو الدولية. ما عليك سوى توصيل مصادر البيانات الخاصة بك أو متجر التجارة الإلكترونية ، وإنشاء آلاف مقاطع الفيديو في بضع نقرات ، ودفعها إلى منصة التواصل الاجتماعي المفضلة لديك للوصول إلى الجماهير الجماعية. Moovly هي أداة إنشاء الفيديو المثالية لإقرانها مع عملك ومساعدتك في الوصول إلى جميع أهدافك.
GreenSock Animation Platform
gsap.com
فكر في GSAP باعتباره سكين الجيش السويسري للرسوم المتحركة...ولكنه أفضل. إنه يحرك أي شيء يمكن أن تلمسه JavaScript (خصائص CSS، وكائنات مكتبة اللوحة، وSVG، والكائنات العامة، أيًا كان) ويحل عددًا لا يحصى من حالات عدم تناسق المتصفح، كل ذلك بسرعة مذهلة (أسرع بما يصل إلى 20 مرة من jQuery)، بما في ذلك تسريع التحويلات تلقائيًا بواسطة GPU. راجع https://gsap.com/why-gsap/ للحصول على التفاصيل. تقوم معظم المكتبات الأخرى بتحريك خصائص CSS فقط. بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرات التسلسل وعناصر التحكم في وقت التشغيل الخاصة بهم تتضاءل بالمقارنة. ببساطة، GSAP هي أقوى مكتبة رسوم متحركة عالية الأداء على هذا الكوكب، وربما يكون هذا هو السبب وراء قيام كل شبكة إعلانية رئيسية باستبعادها من حسابات حجم الملف واستضافتها على شبكات CDN الخاصة بها. على عكس الأطر المتجانسة التي تملي كيفية هيكلة تطبيقاتك، فإن GSAP مرن تمامًا؛ رشها أينما تريد.
Mango Animate
mangoanimate.com
Mango Animate هي شركة تكنولوجيا ملتزمة بتطوير برامج سهلة الاستخدام ولكنها قوية، بما في ذلك صانع الرسوم المتحركة، وصانع الرسوم المتحركة للسبورة البيضاء، وصانع الرسوم المتحركة للشخصيات، وصانع فيديو الأعمال. لا حاجة لأي برمجة، يمكن للجميع استخدام أي برنامج من Mango Animate لإنشاء مقاطع فيديو مذهلة لجميع الصناعات، مثل التعليم والأعمال والتكنولوجيا وما إلى ذلك. ومن الجدير بالذكر أن جميع البرامج من Mango Animate تأتي بإصدار مجاني مدى الحياة، مما يتيح لجميع المستخدمين بدء رحلة الفيديو الخاصة بهم مجانًا.
PixCap
pixcap.com
Pixcap عبارة عن منصة تصميم على شبكة الإنترنت مصممة خصيصًا للعلامات التجارية والشركات الناشئة والوكالات الإبداعية من جميع الأحجام، مما يمكنها من صياغة تصميمات العلامات التجارية ثلاثية الأبعاد المؤثرة بسرعة. أثبت دمج العناصر ثلاثية الأبعاد في العلامات التجارية والإعلانات وعروض المنتجات ومحتوى الوسائط الاجتماعية أنه أكثر جاذبية بشكل ملحوظ من التصميمات المسطحة التقليدية، مما أدى إلى زيادة ظهور العلامة التجارية وزيادة ملحوظة بنسبة 40٪ في معدلات التحويل. مهمتنا هي جعل إنشاء تصميمات ومقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد احترافية في متناول الجميع وبدون جهد. ما عليك سوى سحب العناصر المرغوبة ثلاثية الأبعاد وإسقاطها وتخصيصها لتناسب جمالية علامتك التجارية. مع Pixcap، يمكنك الارتقاء بعلامتك التجارية من خلال: - مكتبة كبيرة من الأصول ثلاثية الأبعاد القابلة للتخصيص. - مجموعات نماذج متنوعة للعلامات التجارية - إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد نابضة بالحياة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من نص بسيط أو صور ثنائية الأبعاد. - رسوم متحركة لافتة للنظر تبث الحياة في تصميماتك. زيارة الموقع: https://pixcap.com
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe هو صانع فيديو سهلة الاستخدام وسحب وإسقاط للمبتدئين للمبتدئين ، وهو ينطبق على أي دور في الصناعة ودور الوظيفة. قم بإنشاء مقاطع فيديو متحركة ذات جودة احترافية تؤسر جمهورك وتثقيفه. قم بتوصيل أي موضوع أو رسالة بطريقة سريعة وجذابة لجذب الانتباه والانتباه من الحشد ، دون كسر البنك. سهلة وبديهية: سواء كنت محترفًا أو مبتدئًا ، فإن واجهة مقاطع الفيديو سهلة الاستخدام تجعل عملية الرسوم المتحركة سريعة وبسيطة. تمكنك وظائف السحب والإفلات والضوابط البديهية من وضع العناصر والتلاعب بها على القماش ، مما يجعل عملية الخلق سلسة وممتعة. الجودة المهنية: تحقيق رسوم متحركة من الدرجة المهنية دون الحاجة إلى مهارات فنية واسعة النطاق أو معدات إنتاج مكلفة. تؤدي تأثيرات الرسوم المتحركة المختلفة إلى الحياة إلى الحياة ، مما يخلق تجربة مذهلة وديناميكية لمشاهديك. إبداع غير محدود: أطلق العنان لإمكاناتك الإبداعية والرسوم المتحركة الفريدة والمقنعة. تعني مكتبة واسعة من الصور والرموز والشخصيات والخلفيات المصممة باحتراف ، أن لديك مجموعة لا نهاية لها من العناصر المرئية للاختيار من بينها وتخصيصها لتناسب أسلوبك وعلامتك التجارية. متعدد الاستخدامات: سواء كنت تقوم بإنشاء مقاطع فيديو تعليمية أو حملات تسويقية أو مواد تدريب أو عروض تقديمية أو محتوى سرد القصص ، فإن مقاطع الفيديو تمكنك من تقديم رسالتك بفعالية وإشراك جمهورك على مستوى أعمق.
Magic Studio
magicstudio.com
Magic Studio هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تحرير الصور وإنشائها تلقائيًا. فهو يقدم مجموعة من الميزات المصممة لتبسيط عمليات تحرير الصور. تتيح ميزة Canvas للمستخدمين إنشاء صور احترافية للمنتج بسرعة وسهولة، مما يلغي الحاجة إلى جلسات تصوير باهظة الثمن. يتيح Magic Eraser للمستخدمين إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور بمجرد تحديد المناطق التي يريدون إزالتها، والتي يمكن بعد ذلك تنزيلها. تقوم ميزة ممحاة الخلفية تلقائيًا بإزالة الخلفيات من الصور، مع التركيز على الموضوع وإنشاء تأثير تسليط الضوء. تتيح وظيفة تكبير الصور للمستخدمين إمكانية تكبير الصور دون المساس بالجودة، مما يضمن دقة ووضوح أفضل. يتيح برنامج Imagine للمستخدمين إنشاء صور باستخدام الأوصاف النصية، مما يوفر طريقة فريدة للتعبير عن الأفكار والأفكار بصريًا. تم تصميم Photobooth لإنشاء صور ملف شخصي مذهلة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يعزز مظهر صور المستخدمين. يقدم Magic Studio واجهة سهلة الاستخدام ويمكن الوصول إليها بسهولة دون الحاجة إلى خبرة فنية. وهي متاحة مجانًا، مما يسمح للمستخدمين باختبار إمكانيات الأداة والتعرف عليها. تم تطوير Magic Studio بواسطة شركة aarzoo, Inc.، وهو يوفر مجموعة متنوعة من الموارد المفيدة مثل الكتيب والروابط لملفات تعريف الوسائط الاجتماعية والمعلومات القانونية الخاصة بهم.
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