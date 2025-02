برنامج الرسوم المتحركة - التطبيقات الأكثر شعبية - توكيلاو

Vyond

vyond.com

نتائج الخبراء دون جهد. جعل مقاطع فيديو جذابة في ثوان. Vyond هي منصة إنشاء الفيديو التي تعمل ذكور الذكاء الاصطناعى والتي تضع قوة استوديو إنتاج الفيديو - من كتابة السيناريو إلى الفيديو النهائي - مباشرة في متناول يدك. استخدم Vyond Go ، أول برنامج نصي ومبدع للفيديو الذي يعمل به منظمة العفو الدولية في الصناعة لإنشاء مقطع فيديو خشن من مطالبة نصية بسيطة. ثم استخدم Vyond Studio ، منشئ الفيديو القوي للسحب والإفلات ، إما لتحرير مقاطع الفيديو هذه أو إنشاء مقاطع فيديو أصلية بمساعدة الآلاف من الشخصيات والقوالب والخلفيات مسبقًا. تم تصميم Vyond لمساعدتك في التواصل بشكل أفضل. قم بسهولة وكفاءة بإنشاء مقاطع فيديو احترافية تعمل على مستوى اتصالات عملك. جذب انتباه أصحاب المصلحة المشتتلين اليوم من خلال إشراك مقاطع فيديو ذات صلة بأي دور في الصناعة ودور الوظيفة. كن مطمئنًا أن بياناتك آمنة ضمن منصةنا المدمجة للمؤسسة التي تم اعتمادها ISO 27001 (لجميع المواقع وحالات الاستخدام) ، وموافق إجمالي الناتج المحلي و CCPA. Vyond Go: البرنامج النصي الذي يعمل به الذكاء الاصطناعي ومبدع الفيديو الذي نأخذه إنشاء الفيديو من Easy to Estant مع Vyond Go. أدخل موجهًا أو إسقاطًا في المحتوى الموجود مسبقًا لإنشاء برنامج نصي على الفور ، وشاهده بينما يقوم Vyond بإنشاء مقطع فيديو في ثوانٍ. استخدم محررنا البسيط المستند إلى النصوص لتلميع الفيديو الخاص بك بسرعة ، ثم نشر الفيديو الخاص بك كما هو أو أخذه إلى Vyond Studio من أجل ضبطه. Vyond Studio: منشئ فيديو قوي للسحب والإفلات ، يحصل على إمكانية إنشاء الفيديو الكامل وتحريره من خلال منشئ الفيديو القوي ، والسحب والإفلات ، والمقرر الزمني. يوفر مئات القوالب الممتدة ، و 40،000+ دعوة ، ومبدع أحرف مُعقد بالكامل التفاصيل والملاءمة لإنشاء الفيديو الدقيق الذي تحتاجه لأي صناعة أو حالة استخدام.