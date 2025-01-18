برامج الرسوم المتحركة - التطبيقات الأكثر شعبية - قطر

Vyond

vyond.com

نتائج الخبراء دون جهد. أنشئ مقاطع فيديو جذابة في ثوانٍ. Vyond هي منصة لإنشاء الفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تضع قوة استوديو إنتاج الفيديو - بدءًا من كتابة السيناريو وحتى الفيديو النهائي - في متناول يدك مباشرةً. استخدم Vyond Go، وهو أول برنامج إنشاء فيديو ونصوص مدعوم بالذكاء الاصطناعي في الصناعة لإنشاء مقطع فيديو تقريبي على الفور من مطالبة نصية بسيطة. ثم استخدم Vyond Studio، منشئ الفيديو القوي بالسحب والإفلات، إما لتحرير مقاطع الفيديو هذه أو إنشاء مقاطع فيديو أصلية بمساعدة الآلاف من الشخصيات والقوالب والخلفيات المعدة مسبقًا. تم تصميم Vyond لمساعدتك على التواصل بشكل أفضل. أنشئ مقاطع فيديو احترافية بسهولة وكفاءة تعمل على رفع مستوى اتصالات عملك. يمكنك جذب انتباه أصحاب المصلحة المشتتين اليوم من خلال مقاطع فيديو جذابة ذات صلة بأي صناعة ودور وظيفي. كن مطمئنًا إلى أن بياناتك آمنة ضمن منصتنا المصممة للمؤسسات والحاصلة على شهادة ISO 27001 (لجميع المواقع وحالات الاستخدام)، والمتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA). Vyond Go: مُنشئ البرامج النصية ومقاطع الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي نحن نأخذ عملية إنشاء الفيديو من السهل إلى الفوري باستخدام Vyond Go. أدخل مطالبة أو قم بإسقاط المحتوى الموجود لديك مسبقًا لإنشاء برنامج نصي على الفور، وشاهد بينما يقوم Vyond بإنشاء مقطع فيديو في ثوانٍ. استخدم محررنا البسيط القائم على النصوص لتحسين الفيديو الخاص بك بسرعة، ثم انشر الفيديو الخاص بك كما هو أو اصطحبه إلى Vyond Studio لضبطه بشكل دقيق. Vyond Studio: منشئ فيديو قوي بالسحب والإفلات احصل على القدرة الكاملة على إنشاء الفيديو وتحريره من خلال منشئ الفيديو القوي القائم على السحب والإفلات والمستند إلى الجدول الزمني. توفر المئات من القوالب المعدة مسبقًا، وأكثر من 40.000 من الدعائم ومنشئ الشخصيات كامل الميزات التفاصيل والملاءمة لإنشاء الفيديو الدقيق الذي تحتاجه لأي صناعة أو حالة استخدام.