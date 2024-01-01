متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج الرسوم المتحركة - التطبيقات الأكثر شعبية - جمهورية الدومينيكان
يتم إنشاء برامج الرسوم المتحركة لإنتاج رسومات متحركة من الملفات المرئية. اعتمادًا على التطبيق، يمكن للمستخدمين تحريك أنواع مختلفة من الرسومات، بما في ذلك الصور ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد أو المرسومة يدويًا أو التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر. غالبًا ما تسمح هذه البرامج بإضافة الموسيقى والمؤثرات الأخرى. يمكن أن تتكامل برامج الرسوم المتحركة مع برامج الرسم أو تحرير الفيديو أو النمذجة ثلاثية الأبعاد. يمكن للفنانين والمستقلين استخدام أفضل برامج تحرير الفيديو والرسوم المتحركة المجانية معًا لصياغة الرسوم المتحركة الخاصة بهم بميزانية محدودة.
إرسال تطبيق جديد
Renderforest
renderforest.com
رندرفورست عبارة عن منصة متكاملة للعلامات التجارية تقدم للمستخدمين أفضل الأدوات عبر الإنترنت لإنشاء مقاطع فيديو وتصميمات رسومية وشعارات ونماذج بالحجم الطبيعي ومواقع ويب عالية الجودة بأقل وقت وجهد. ابدأ عملية الإنشاء مع صانع الشعار عبر الإنترنت لبناء علامة تجارية فريدة لا تُنسى دون الاستعانة بفريق تصم...
Genially
genial.ly
Genially هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال المرئي التفاعلي. استخدم Genially كأداة الكل في واحد عبر الإنترنت لإنشاء عروض تقديمية مذهلة وصور تفاعلية ورسوم بيانية وملفات واختبارات وسير ذاتية وما إلى ذلك، وإثرائها بتأثيرات التفاعلية والرسوم المتحركة في ثوانٍ. لم تعد بحاجة إلى فريق من المصممين وا...
Animaker
animaker.com
يقوم Animaker بتغيير الطريقة التي تقوم بها الشركات بتدريب المحتوى وتعليمه وتحفيزه وبيعه وتوصيله وعرضه وتوزيعه عبر مقاطع الفيديو المباشرة و/أو الرسوم المتحركة الاحترافية في دقائق. تعد Visa وJohnson & Johnson وGSK وMcDonald's وDell Tech من بين 15 مليون مستخدم في 220 دولة. بسرعة، دون خبرة فنية، أنشئ مق...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon هي منصة الاتصالات المرئية الرائدة التي تمكن أي شخص من إنشاء مقاطع فيديو وعروض تقديمية ذات مظهر احترافي وجذاب في دقائق، دون أي مهارات تصميمية أو تقنية. يستخدم أكثر من 30 مليون شخص، بما في ذلك 96% من شركات Fortune 500، Powtoon لإشراك جمهورهم - سواء كان ذلك للتدريب المؤسسي أو التعلم والتطوير وا...
Move.ai
move.ai
حرر حركتك. التقط خيالك. لا مزيد من الدعاوى، لا مزيد من القيود. أصبح التقاط الحركة بدقة عالية أمرًا سهلاً.
Jitter
jitter.video
تحريك التصميمات الخاصة بك بسهولة. قم بتصدير إبداعاتك كمقاطع فيديو أو صور GIF. كل ذلك في متصفحك.
Steve.ai
steve.ai
Steve.AI عبارة عن منصة لإنشاء مقاطع فيديو عبر الإنترنت تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تمكن العلامات التجارية والشركات من إنشاء مقاطع فيديو جذابة لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات وسرد القصص والمزيد. تساعد تقنيتنا في تحويل النصوص البرمجية إلى مقاطع فيديو جذابة في غضون دقائق. مهمتنا هي تمكين أي شخ...
Vyond
vyond.com
نتائج الخبراء دون جهد. أنشئ مقاطع فيديو جذابة في ثوانٍ. Vyond هي منصة لإنشاء الفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تضع قوة استوديو إنتاج الفيديو - بدءًا من كتابة السيناريو وحتى الفيديو النهائي - في متناول يدك مباشرةً. استخدم Vyond Go، وهو أول برنامج إنشاء فيديو ونصوص مدعوم بالذكاء الاصطناعي في الصن...
Biteable
biteable.com
قم بإنشاء مقاطع فيديو خاصة بالعلامة التجارية باستخدام صانع الفيديو الرائد عبر الإنترنت. Biteable هو الحل الرائد لإنشاء محتوى فيديو موجز وجذاب ومتعلق بالعلامة التجارية.
Magic Studio
magicstudio.com
Magic Studio هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تحرير الصور وإنشائها تلقائيًا. فهو يقدم مجموعة من الميزات المصممة لتبسيط عمليات تحرير الصور. تتيح ميزة Canvas للمستخدمين إنشاء صور احترافية للمنتج بسرعة وسهولة، مما يلغي الحاجة إلى جلسات تصوير باهظة الثمن. يتيح Magic Eraser للمستخدمين إز...
Mango Animate
mangoanimate.com
Mango Animate هي شركة تكنولوجيا ملتزمة بتطوير برامج سهلة الاستخدام ولكنها قوية، بما في ذلك صانع الرسوم المتحركة، وصانع الرسوم المتحركة للسبورة البيضاء، وصانع الرسوم المتحركة للشخصيات، وصانع فيديو الأعمال. لا حاجة لأي برمجة، يمكن للجميع استخدام أي برنامج من Mango Animate لإنشاء مقاطع فيديو مذهلة لجمي...
PixCap
pixcap.com
Pixcap عبارة عن منصة تصميم على شبكة الإنترنت مصممة خصيصًا للعلامات التجارية والشركات الناشئة والوكالات الإبداعية من جميع الأحجام، مما يمكنها من صياغة تصميمات العلامات التجارية ثلاثية الأبعاد المؤثرة بسرعة. أثبت دمج العناصر ثلاثية الأبعاد في العلامات التجارية والإعلانات وعروض المنتجات ومحتوى الوسائط ...
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe هو صانع فيديو رسوم متحركة سهل الاستخدام، يقوم بالسحب والإفلات للمبتدئين والمحترفين، وهو قابل للتطبيق في أي مجال أو دور وظيفي. أنشئ مقاطع فيديو رسوم متحركة بجودة احترافية تأسر جمهورك وتثقفه. قم بتوصيل أي موضوع أو رسالة بطريقة سريعة وجذابة لجذب الانتباه والتميز عن الآخرين، دون إنفاق مبالغ ...
Moovly
moovly.com
باعتبارها أداة إنشاء الفيديو الأكثر اكتظاظًا بالذكاء الاصطناعي في السوق، توفر Moovly كل ما تحتاجه أنت ومؤسستك لإنشاء مقاطع فيديو أو عروض تقديمية ذات مظهر احترافي في دقائق. مصمم خصيصًا للأعمال وللتكامل بسلاسة مع سير عملك الحالي بفضل ميزات مثل وضع العلامات البيضاء، سيساعدك حل Moovly المستند إلى السحاب...
GreenSock Animation Platform
gsap.com
فكر في GSAP باعتباره سكين الجيش السويسري للرسوم المتحركة...ولكنه أفضل. إنه يحرك أي شيء يمكن أن تلمسه JavaScript (خصائص CSS، وكائنات مكتبة اللوحة، وSVG، والكائنات العامة، أيًا كان) ويحل عددًا لا يحصى من حالات عدم تناسق المتصفح، كل ذلك بسرعة مذهلة (أسرع بما يصل إلى 20 مرة من jQuery)، بما في ذلك تسريع ...