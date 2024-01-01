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برامج الرسوم المتحركة - التطبيقات الأكثر شعبية - أروبا
يتم إنشاء برامج الرسوم المتحركة لإنتاج رسومات متحركة من الملفات المرئية. اعتمادًا على التطبيق، يمكن للمستخدمين تحريك أنواع مختلفة من الرسومات، بما في ذلك الصور ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد أو المرسومة يدويًا أو التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر. غالبًا ما تسمح هذه البرامج بإضافة الموسيقى والمؤثرات الأخرى. يمكن أن تتكامل برامج الرسوم المتحركة مع برامج الرسم أو تحرير الفيديو أو النمذجة ثلاثية الأبعاد. يمكن للفنانين والمستقلين استخدام أفضل برامج تحرير الفيديو والرسوم المتحركة المجانية معًا لصياغة الرسوم المتحركة الخاصة بهم بميزانية محدودة.
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Animaker
animaker.com
Animaker هو صانع فيديو رسوم متحركة يمكنك تنفيذه بنفسك (#DIY) عبر الإنترنت، ويقدم عروضًا تقديمية بجودة الاستوديو في متناول الجميع. مقاطع الفيديو المتحركة، تم تنفيذها بشكل صحيح!
Genially
genial.ly
قم بإنشاء العروض التقديمية والرسوم البيانية والمحتويات المذهلة الأخرى بنفسك أو مع فريقك.
Powtoon
powtoon.com
قم بإنشاء مقاطع فيديو احترافية ومخصصة لأي جمهور باستخدام منصة الاتصال المرئي الخاصة بـ Powtoon. تعرف على سبب ثقة أكثر من 30 مليون محترف في Powtoon.
Renderforest
renderforest.com
جميع أدوات التصميم الخاصة بك في مكان واحد. ابدأ في تنمية أعمالك من خلال إنشاء مقاطع فيديو مذهلة ورسوم متحركة وعلامات تجارية ونماذج بالحجم الطبيعي وعروض تقديمية ورسومات ومواقع ويب احترافية!
Move.ai
move.ai
حرر حركتك. التقط خيالك. لا مزيد من الدعاوى، لا مزيد من القيود. أصبح التقاط الحركة بدقة عالية أمرًا سهلاً.
Jitter
jitter.video
تحريك التصميمات الخاصة بك بسهولة. قم بتصدير إبداعاتك كمقاطع فيديو أو صور GIF. كل ذلك في متصفحك.
Steve.ai
steve.ai
Steve.AI هو برنامج لصنع الفيديو عبر الإنترنت يساعد أي شخص على إنشاء مقاطع فيديو ورسوم متحركة في ثوانٍ.
Vyond
vyond.com
نتائج الخبراء دون جهد. أنشئ مقاطع فيديو جذابة في ثوانٍ. Vyond عبارة عن منصة لإنشاء الفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تضع قوة استوديو إنتاج الفيديو - بدءًا من كتابة السيناريو وحتى الفيديو النهائي - في متناول يدك مباشرةً. استخدم Vyond Go، وهو أول برنامج إنشاء فيديو ونصوص برمجية مدعوم بالذكاء الاص...
Biteable
biteable.com
قم بإنشاء مقاطع فيديو خاصة بالعلامة التجارية باستخدام صانع الفيديو الرائد عبر الإنترنت. Biteable هو الحل الرائد لإنشاء محتوى فيديو موجز وجذاب ومتعلق بالعلامة التجارية.
Mango Animate
mangoanimate.com
Mango Animate هي شركة تكنولوجيا ملتزمة بتطوير برامج سهلة الاستخدام ولكنها قوية، بما في ذلك صانع الرسوم المتحركة، وصانع الرسوم المتحركة للسبورة البيضاء، وصانع الرسوم المتحركة للشخصيات، وصانع فيديو الأعمال. لا حاجة لأي برمجة، يمكن للجميع استخدام أي برنامج من Mango Animate لإنشاء مقاطع فيديو مذهلة لجمي...
Magic Studio
magicstudio.com
يستخدم Photobooth صورك الخاصة لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي مخصص يمثل مظهرك ويمكنه بعد ذلك إنشاء صور رأسك وصور ملفك الشخصي في أنماط مختلفة على طراز الذكاء الاصطناعي. تعتمد جودة الصور الشخصية التي يمكن لـ Photo Booth إنشاؤها بشكل مباشر على الصور التي تقوم بتحميلها. يجب أن تحاول الحصول على العديد من وجهات...
PixCap
pixcap.com
Pixcap عبارة عن منصة تصميم على شبكة الإنترنت مصممة خصيصًا للعلامات التجارية والشركات الناشئة والوكالات الإبداعية من جميع الأحجام، مما يمكنها من صياغة تصميمات العلامات التجارية ثلاثية الأبعاد المؤثرة بسرعة. أثبت دمج العناصر ثلاثية الأبعاد في العلامات التجارية والإعلانات وعروض المنتجات ومحتوى الوسائط ...
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe هو صانع فيديو رسوم متحركة سهل الاستخدام، يقوم بالسحب والإفلات للمبتدئين والمحترفين، وهو قابل للتطبيق في أي مجال أو دور وظيفي. أنشئ مقاطع فيديو رسوم متحركة بجودة احترافية تأسر جمهورك وتثقفه. قم بتوصيل أي موضوع أو رسالة بطريقة سريعة وجذابة لجذب الانتباه والتميز عن الآخرين، دون إنفاق مبالغ ...
GreenSock Animation Platform
gsap.com
فكر في GSAP باعتباره سكين الجيش السويسري للرسوم المتحركة...ولكنه أفضل. إنه يحرك أي شيء يمكن أن تلمسه JavaScript (خصائص CSS، وكائنات مكتبة اللوحة، وSVG، والكائنات العامة، أيًا كان) ويحل عددًا لا يحصى من حالات عدم تناسق المتصفح، كل ذلك بسرعة مذهلة (أسرع بما يصل إلى 20 مرة من jQuery)، بما في ذلك تسريع ...
Moovly
moovly.com
باعتبارها أداة إنشاء الفيديو الأكثر اكتظاظًا بالذكاء الاصطناعي في السوق، توفر Moovly كل ما تحتاجه أنت ومؤسستك لإنشاء مقاطع فيديو أو عروض تقديمية ذات مظهر احترافي في دقائق. مصمم خصيصًا للأعمال وللتكامل بسلاسة مع سير عملك الحالي بفضل ميزات مثل وضع العلامات البيضاء، سيساعدك حل Moovly المستند إلى السحاب...