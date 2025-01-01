منصات التحليلات - التطبيقات الأكثر شعبية

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توفر منصات التحليلات، التي يشار إليها أحيانًا باسم منصات ذكاء الأعمال (BI)، مجموعة أدوات شاملة للمؤسسات لاستيعاب البيانات وهيكلتها واستكشافها وتفسيرها، مما يكشف عن رؤى قابلة للتنفيذ تعمل على تحسين عملية صنع القرار وإرشاد استراتيجيات الأعمال. في حين أن بعض هذه المنصات تتطلب مشاركة تكنولوجيا المعلومات لإنشاء البنية التحتية التحليلية، ودمج مصادر البيانات الأساسية، وإعداد البيانات، فإن بعضها الآخر مصمم لسهولة التكوين والاستخدام من قبل المستخدمين غير التقنيين، والمعروفة باسم منصات الخدمة الذاتية. يمكن لمحللي الأعمال وعلماء البيانات وأصحاب المصلحة الآخرين الاستفادة من هذه المنصات لإعداد البيانات ووضع نماذج لها وتحسينها، واكتساب رؤى أعمق حول العمليات اليومية للشركة وتسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة. من الضروري لتصنيفها كمنصة تحليلية توفير حل تحليلي شامل، يتألف من خمسة مكونات رئيسية: إعداد البيانات، ونمذجة البيانات، ومزج البيانات، وتصور البيانات، وتقديم الأفكار.
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Tableau
tableau.com
Tableau هو منصة لتحليل البيانات تساعد المستخدمين على تحويل بياناتهم إلى رؤى قابلة للتنفيذ من خلال أدوات تصور البيانات وإعدادها.
Deepnote
deepnote.com
Deepnote هو دفتر ملاحظات تعاوني لعلماء البيانات يتيح التحليل ومشاركة البيانات بشكل فوري من خلال واجهة مستخدم قائمة على السحابة.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud هي منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات التخزين والبيانات والذكاء الاصطناعي للشركات في جميع أنحاء العالم.
Zoho Analytics
zoho.com
Zoho Analytics هو برنامج لتحليل البيانات يوفر أدوات لاستخراج الرؤى من البيانات وإنشاء تصورات بصرية بسهولة.
Looker
looker.com
لوكر هو تطبيق ذكاء أعمال يعتمد على الويب ويمكنه دمج التحليلات في التطبيقات، مع دعم تخصيص البيانات وتحليلها بشكل سهل وآمن.
Grow
grow.com
تطبيق Grow هو منصة ذكاء أعمال بدون برمجة، تمكن المنظمات من تحليل البيانات واتخاذ قرارات مبنية على البيانات بسهولة.
DataGPT
datagpt.com
Datagpt هو تطبيق يسمح للمستخدمين بطرح أسئلة حول البيانات بلغة طبيعية والحصول على إجابات تلقائية ودقيقة بشكل سريع.
Metabase
metabase.com
Metabase هو تطبيق ذكاء الأعمال مفتوح المصدر يتيح للمستخدمين تحليل البيانات وإنشاء لوحات معلومات وتقارير بسهولة دون الحاجة لخبرة في البرمجة.
Hex
hex.tech
Hex هو منصة للتحليلات التعاونية وعلوم البيانات، تجمع بين دفاتر الشيفرات، وتطبيقات البيانات، وإدارة المعرفة لتسهيل استخدام البيانات ومشاركة النتائج.
Observable
observablehq.com
Observable هو تطبيق يساعد المطورين على إنشاء وتحليل التطبيقات واللوحات البيانية والتقارير باستخدام البرمجة، مما يعزز التعاون وفهم البيانات.
Domo
domo.com
Domo هو تطبيق يمكن المستخدمين من جمع البيانات وتحليلها من مصادر مختلفة عبر لوحات معلومات سهلة الاستخدام، لتعزيز اتخاذ القرارات في الأعمال.
Chartio
chartio.com
Chartio هي منصة تحليل بيانات سحابية تسهل الوصول إلى البيانات واستكشافها وتصويرها بدون حاجة لمهارات تقنية متقدمة.
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
تطبيق DataSquirrel AI يُبسّط تحليل البيانات وتنظيفها وتصورها، مما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات بسهولة ودون مهارات تقنية.
InsightBase
insightbase.ai
InsightBase يتيح للمستخدمين استعلام قواعد البيانات بلغة طبيعية، مما يسهل تحليل البيانات دون الحاجة إلى خبرة في SQL.
IBM
ibm.com
تطبيق IBM Cognos Analytics يساعد المستخدمين على تحليل البيانات بطرق مختلفة تدعم أهداف المنظمة ويسمح بمشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ.
OpenText
opentext.com
تطبيق OpenText يدير المحتوى والبيانات غير المهيكلة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية، مع التركيز على متطلبات إدارة المعلومات.
Mineo
mineo.app
MINEO هو منصة لاستكشاف البيانات وبناء وتوزيع دفاتر ملاحظات بايثون. تشمل الميزات التحليل، ومراقبة جودة البيانات، ومشاركة التعاون.
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio هي أداة سحابية لإدارة البيانات تسمح للمؤسسات بإنشاء لوحات معلومات تفاعلية وتتبع الأداء لاتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات.
datapine
datapine.com
Datapine هو برنامج ذكاء أعمال يساعد المستخدمين على دمج وتحليل البيانات بسهولة عبر واجهة سهلة الاستخدام، مع دعم للرسوم البيانية والتقارير التفاعلية.
Mode Analytics
mode.com
Mode Analytics هو منصة لتحليل البيانات تتيح للمستخدمين إجراء تحليلات متقدمة باستخدام SQL وتقديم تقارير مخصصة بنظام الخدمة الذاتية.
GoodData
gooddata.com
GoodData هو منصة سحابية لتحليل البيانات، تمكن المستخدمين من استكشاف البيانات وإنشاء تحليلات مخصصة بسهولة، تدعم التعاون وإدارة المستخدمين.
PopSQL
popsql.com
PopSQL هو محرر SQL حديث يسهّل التعاون بين فرق البيانات، مع ميزات كتابة الاستعلامات، تصور البيانات، وجدولة التقارير.
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti هو برنامج لتحليل البيانات النوعية، يتيح تنظيم البيانات غير المهيكلة، الترميز، والتفسير عبر منصات متعددة.
Sisense
sisense.com
Sisense هي منصة لتحليل البيانات، تحول البيانات إلى رؤى، وتجعل التحليلات متاحة في التطبيقات وعمليات العمل، مع ميزات قوية للتكامل والذكاء الاصطناعي.
Cascade
cascade.io
Cascade هو أداة تحليل متقدمة للفرق، تتيح للمحللين تحويل مجموعات البيانات الكبيرة إلى رؤى مخصصة وتنبؤية، ومشاركة النتائج بسهولة.
Epsilon3
epsilon3.io
إبسيلون3 هو برنامج لإدارة الإجراءات المعقدة ويساعد على تبسيط المهام وتقليل الأخطاء من خلال أتمتة workflows.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
تطبيق Flowtrail AI يبسط تحليل البيانات من خلال واجهة محادثة، مما يسمح بإنشاء تقارير بسهولة ودون الحاجة لخبرة تقنية.
Cube
cubeanywhere.com
Cube هو تطبيق لإدارة الوقت والنفقات، يساعد الأفراد والفرق على تتبع ساعات العمل والمصروفات بسهولة وكفاءة.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma هي منصة سحابية لتحليل البيانات وذكاء الأعمال، تتيح للمستخدمين استكشاف وتحليل البيانات بسهولة باستخدام واجهة تشبه جدول البيانات.
Alteryx
alteryx.com
ألتيركس هو منصة تحليل بيانات تسهل جمع وتنظيم وتحليل البيانات باستخدام أدوات بسيطة، مما يساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات.
Trevor.io
trevor.io
تطبيق Trevor.io يتيح للفرق إنشاء تقارير وتحليلات بيانات بسهولة دون الحاجة للخبرة التقنية، مع دعم لوحات المعلومات والتكامل الآمن.
HoneyStack
hockeystack.com
هونيستاك هو أداة تحليلات تُستخدم في B2B لقياس وتحليل البيانات من منصات مختلفة لتحديد العوامل المؤثرة في المبيعات واتجاهات الشراء.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy هي منصة ذكاء وتحليلات للأعمال تساعد المؤسسات في إنشاء تقارير وتحليل البيانات وتوفير حلول تحليلات متقدمة.
Holistics
holistics.io
تتيح هوليستيكس للمستخدمين الإجابة على أسئلتهم المتعلقة بالبيانات دون الحاجة للتواصل مع الفرق التقنية.
Bold BI
boldbi.com
Bold BI هو حل ذكاء الأعمال يوفر تحليلات مدمجة ولوحات معلومات تفاعلية، مما يساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات.
Nugit
nugit.co
Nugit هو منصة تحكي قصص البيانات آلياً، تساعد المستخدمين في تحليل البيانات المعقدة واستخراج الرؤى والفرص بشكل سهل الفهم.
Ikigai
ikigailabs.io
تطبيق Ikigai يوفر منصة لتحليل البيانات تساعد الأعمال على اتخاذ قرارات استراتيجية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع واجهة سهلة الاستخدام.
Mediafly
mediafly.com
MediaFly هي منصة تمكين فرق المبيعات من إنشاء محتوى تفاعلي وجذاب لتعزيز تفاعلات العملاء وتحسين فعالية المبيعات.
Narrator
narrator.ai
تطبيق Narrato هو منصة لإنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، تُساعد المسوقين في إدارة وتنسيق تحديد المشاريع وتنفيذها بكفاءة أعلى.
Cube Analytics
cubeanalytics.com
Cube Analytics هي منصة لتحليل البيانات تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة لجمع البيانات وتصورها بدون كتابة كود.
Composable Analytics
composable.ai
التطبيق يوفر تحليلات قابلة للتكوين لدمج البيانات في سير العمل التجاري، مع ميزات تخصيص وأدوات سهلة الاستخدام مثل APIs وSDKs.
Incorta
incorta.com
Incorta منصة فورية لتحليل البيانات، تدمج معلومات من أنظمة متعددة لتوفير رؤى سريعة ودقيقة للمستخدمين دون الاعتماد على فرق تكنولوجيا المعلومات.
Phocas Software
phocassoftware.com
Phocas Software هو منصة لتخطيط الأعمال والتحليلات، تساعد الشركات على تحليل بياناتها المالية وتتبع الأداء وإعداد التقارير بشكل فعال.
Altair One
altairone.com
Altair One هو تطبيق لتحليل البيانات يتيح الوصول التعاوني والتعامل مع التحليلات والمحاكاة وإدارة البيانات بشكل فعال.
Draxlr
draxlr.com
Draxlr هو تطبيق يسمح للمستخدمين بإنشاء لوحات معلومات وإعداد تنبيهات على قواعد بيانات SQL مثل Postgres وMySQL وMS SQL وغيرها.
Lightdash
lightdash.com
Lightdash هو تطبيق مفتوح المصدر لتحليل البيانات وتصورها، يمكّن المستخدمين من الوصول الذاتي إلى البيانات دون الحاجة لكتابة SQL.
Workstream.io
workstream.io
يعمل تطبيق Workstream على تسهيل الوصول إلى الأصول التحليلية، مما يساعد الفرق على تحويل البيانات إلى معرفة مفيدة تؤثر في نتائج الأعمال.
Vertify
vertify.com
تطبيق Vertify يوفّر برمجيات لأتمتة الأعمال، يتيح مزامنة وتنظيف بيانات العملاء لتحسين التنسيق بين فرق المبيعات والتسويق وخدمة العملاء.
Imply
imply.io
تطبيق Imply هو قاعدة بيانات للتحليلات في الوقت الحقيقي مبنية على Apache Druid، تتيح للمطورين إنشاء تطبيقات تحليلات تفاعلية بسهولة وسرعة.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo هو منصة تحليلات مضمنة لمساعدت المطورين في دمج لوحات معلومات تفاعلية في تطبيقات SaaS مع أدوات مخصصة وتكامل مع مصادر بيانات متعددة.
Usermaven
usermaven.com
Usermaven هو أداة تحليل بيانات بدون كود تتيح للفرق مراقبة تفاعلات المستخدم وتحليل البيانات لتحسين الأداء والامتثال لخصوصية البيانات.
Northbeam
northbeam.io
Northbeam هي منصة للتحليلات التسويقية تساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق، من خلال نماذج الإسناد وتحليل بيانات العملاء.
1010 Data
1010data.com
1010 البيانات هي منصة لإدارة وتحليل البيانات، تتيح دمج وتحليل مصادر بيانات متعددة وتقديم رؤى موحدة وسريعة للمستخدمين.
Datazip
datazip.io
تطبيق Datazip هو حل هندسة بيانات بدون كود يسمح بتحسين إدارة البيانات من خلال دمج المصادر المختلفة، ودعم التحويل وتخزين البيانات.
Kleene
kleene.ai
تطبيق Kleene يتيح لصانعي القرار في الأعمال اتخاذ قرارات أفضل وأسرع من خلال توصيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على بيانات موثوقة من جميع الأقسام.
Targit
targit.com
تارجت هي منصة ذكاء أعمال وتحليلات تساعد الشركات على دمج وتحليل البيانات لتحسين اتخاذ القرارات وتعزيز كفاءة العمليات.
ClicData
clicdata.com
ClicData هو منصة لتحليل وإدارة البيانات، تتيح دمج البيانات وتصورها ومشاركتها بسهولة، مما يساعد الشركات على فهم أدائها واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات.
Toucan
jointoucan.com
تطبيق توكان هو منصة تحليلات تمكن الشركات من استخدام بياناتها بشكل تفاعلي وسهل، دون الحاجة لخبرات تقنية، مع دعم لمختلف الأجهزة.
Explo
explo.co
تطبيق Explo يوفر لوحة تحكم متكاملة لتقارير وتحليلات المنتجات، ويسمح للمستخدمين بمشاركة البيانات وتخصيص التقارير بشكل آمن.
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