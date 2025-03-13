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منصات التحليلات - التطبيقات الأكثر شعبية

توفر منصات التحليلات، التي يشار إليها أحيانًا باسم منصات ذكاء الأعمال (BI)، مجموعة أدوات شاملة للمؤسسات لاستيعاب البيانات وهيكلتها واستكشافها وتفسيرها، مما يكشف عن رؤى قابلة للتنفيذ تعمل على تحسين عملية صنع القرار وإرشاد استراتيجيات الأعمال. في حين أن بعض هذه المنصات تتطلب مشاركة تكنولوجيا المعلومات لإنشاء البنية التحتية التحليلية، ودمج مصادر البيانات الأساسية، وإعداد البيانات، فإن بعضها الآخر مصمم لسهولة التكوين والاستخدام من قبل المستخدمين غير التقنيين، والمعروفة باسم منصات الخدمة الذاتية. يمكن لمحللي الأعمال وعلماء البيانات وأصحاب المصلحة الآخرين الاستفادة من هذه المنصات لإعداد البيانات ووضع نماذج لها وتحسينها، واكتساب رؤى أعمق حول العمليات اليومية للشركة وتسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة. من الضروري لتصنيفها كمنصة تحليلية توفير حل تحليلي شامل، يتألف من خمسة مكونات رئيسية: إعداد البيانات، ونمذجة البيانات، ومزج البيانات، وتصور البيانات، وتقديم الأفكار.

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Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau هو منصة لتحليل البيانات تساعد المستخدمين على تحويل بياناتهم إلى رؤى قابلة للتنفيذ من خلال أدوات تصور البيانات وإعدادها.

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Deepnote هو دفتر ملاحظات تعاوني لعلماء البيانات يتيح التحليل ومشاركة البيانات بشكل فوري من خلال واجهة مستخدم قائمة على السحابة.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud هي منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات التخزين والبيانات والذكاء الاصطناعي للشركات في جميع أنحاء العالم.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Zoho Analytics هو برنامج لتحليل البيانات يوفر أدوات لاستخراج الرؤى من البيانات وإنشاء تصورات بصرية بسهولة.

Looker

Looker

looker.com

لوكر هو تطبيق ذكاء أعمال يعتمد على الويب ويمكنه دمج التحليلات في التطبيقات، مع دعم تخصيص البيانات وتحليلها بشكل سهل وآمن.

Grow

Grow

grow.com

تطبيق Grow هو منصة ذكاء أعمال بدون برمجة، تمكن المنظمات من تحليل البيانات واتخاذ قرارات مبنية على البيانات بسهولة.

DataGPT

DataGPT

datagpt.com

Datagpt هو تطبيق يسمح للمستخدمين بطرح أسئلة حول البيانات بلغة طبيعية والحصول على إجابات تلقائية ودقيقة بشكل سريع.

Metabase

Metabase

metabase.com

Metabase هو تطبيق ذكاء الأعمال مفتوح المصدر يتيح للمستخدمين تحليل البيانات وإنشاء لوحات معلومات وتقارير بسهولة دون الحاجة لخبرة في البرمجة.

Hex

Hex

hex.tech

Hex هو منصة للتحليلات التعاونية وعلوم البيانات، تجمع بين دفاتر الشيفرات، وتطبيقات البيانات، وإدارة المعرفة لتسهيل استخدام البيانات ومشاركة النتائج.

Observable

Observable

observablehq.com

Observable هو تطبيق يساعد المطورين على إنشاء وتحليل التطبيقات واللوحات البيانية والتقارير باستخدام البرمجة، مما يعزز التعاون وفهم البيانات.

Domo

Domo

domo.com

Domo هو تطبيق يمكن المستخدمين من جمع البيانات وتحليلها من مصادر مختلفة عبر لوحات معلومات سهلة الاستخدام، لتعزيز اتخاذ القرارات في الأعمال.

Chartio

Chartio

chartio.com

Chartio هي منصة تحليل بيانات سحابية تسهل الوصول إلى البيانات واستكشافها وتصويرها بدون حاجة لمهارات تقنية متقدمة.

DataSquirrel AI

DataSquirrel AI

datasquirrel.ai

تطبيق DataSquirrel AI يُبسّط تحليل البيانات وتنظيفها وتصورها، مما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات بسهولة ودون مهارات تقنية.

InsightBase

InsightBase

insightbase.ai

InsightBase يتيح للمستخدمين استعلام قواعد البيانات بلغة طبيعية، مما يسهل تحليل البيانات دون الحاجة إلى خبرة في SQL.

IBM

IBM

ibm.com

تطبيق IBM Cognos Analytics يساعد المستخدمين على تحليل البيانات بطرق مختلفة تدعم أهداف المنظمة ويسمح بمشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ.

OpenText

OpenText

opentext.com

تطبيق OpenText يدير المحتوى والبيانات غير المهيكلة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية، مع التركيز على متطلبات إدارة المعلومات.

Mineo

Mineo

mineo.app

MINEO هو منصة لاستكشاف البيانات وبناء وتوزيع دفاتر ملاحظات بايثون. تشمل الميزات التحليل، ومراقبة جودة البيانات، ومشاركة التعاون.

Klipfolio

Klipfolio

klipfolio.com

Klipfolio هي أداة سحابية لإدارة البيانات تسمح للمؤسسات بإنشاء لوحات معلومات تفاعلية وتتبع الأداء لاتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات.

datapine

datapine

datapine.com

Datapine هو برنامج ذكاء أعمال يساعد المستخدمين على دمج وتحليل البيانات بسهولة عبر واجهة سهلة الاستخدام، مع دعم للرسوم البيانية والتقارير التفاعلية.

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode Analytics هو منصة لتحليل البيانات تتيح للمستخدمين إجراء تحليلات متقدمة باستخدام SQL وتقديم تقارير مخصصة بنظام الخدمة الذاتية.

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData هو منصة سحابية لتحليل البيانات، تمكن المستخدمين من استكشاف البيانات وإنشاء تحليلات مخصصة بسهولة، تدعم التعاون وإدارة المستخدمين.

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL هو محرر SQL حديث يسهّل التعاون بين فرق البيانات، مع ميزات كتابة الاستعلامات، تصور البيانات، وجدولة التقارير.

ATLAS.ti

ATLAS.ti

atlasti.com

ATLAS.ti هو برنامج لتحليل البيانات النوعية، يتيح تنظيم البيانات غير المهيكلة، الترميز، والتفسير عبر منصات متعددة.

Sisense

Sisense

sisense.com

Sisense هي منصة لتحليل البيانات، تحول البيانات إلى رؤى، وتجعل التحليلات متاحة في التطبيقات وعمليات العمل، مع ميزات قوية للتكامل والذكاء الاصطناعي.

Cascade

Cascade

cascade.io

Cascade هو أداة تحليل متقدمة للفرق، تتيح للمحللين تحويل مجموعات البيانات الكبيرة إلى رؤى مخصصة وتنبؤية، ومشاركة النتائج بسهولة.

Cube

Cube

cubeanywhere.com

Cube هو تطبيق لإدارة الوقت والنفقات، يساعد الأفراد والفرق على تتبع ساعات العمل والمصروفات بسهولة وكفاءة.

Flowtrail AI

Flowtrail AI

flowtrail.ai

تطبيق Flowtrail AI يبسط تحليل البيانات من خلال واجهة محادثة، مما يسمح بإنشاء تقارير بسهولة ودون الحاجة لخبرة تقنية.

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

إبسيلون3 هو برنامج لإدارة الإجراءات المعقدة ويساعد على تبسيط المهام وتقليل الأخطاء من خلال أتمتة workflows.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

هونيستاك هو أداة تحليلات تُستخدم في B2B لقياس وتحليل البيانات من منصات مختلفة لتحديد العوامل المؤثرة في المبيعات واتجاهات الشراء.

Sigma

Sigma

sigmacomputing.com

Sigma هي منصة سحابية لتحليل البيانات وذكاء الأعمال، تتيح للمستخدمين استكشاف وتحليل البيانات بسهولة باستخدام واجهة تشبه جدول البيانات.

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

ألتيركس هو منصة تحليل بيانات تسهل جمع وتنظيم وتحليل البيانات باستخدام أدوات بسيطة، مما يساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات.

MicroStrategy

MicroStrategy

microstrategy.com

MicroStrategy هي منصة ذكاء وتحليلات للأعمال تساعد المؤسسات في إنشاء تقارير وتحليل البيانات وتوفير حلول تحليلات متقدمة.

Holistics

Holistics

holistics.io

تتيح هوليستيكس للمستخدمين الإجابة على أسئلتهم المتعلقة بالبيانات دون الحاجة للتواصل مع الفرق التقنية.

Trevor.io

Trevor.io

trevor.io

تطبيق Trevor.io يتيح للفرق إنشاء تقارير وتحليلات بيانات بسهولة دون الحاجة للخبرة التقنية، مع دعم لوحات المعلومات والتكامل الآمن.

Bold BI

Bold BI

boldbi.com

Bold BI هو حل ذكاء الأعمال يوفر تحليلات مدمجة ولوحات معلومات تفاعلية، مما يساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات.

Nugit

Nugit

nugit.co

Nugit هو منصة تحكي قصص البيانات آلياً، تساعد المستخدمين في تحليل البيانات المعقدة واستخراج الرؤى والفرص بشكل سهل الفهم.

Ikigai

Ikigai

ikigailabs.io

تطبيق Ikigai يوفر منصة لتحليل البيانات تساعد الأعمال على اتخاذ قرارات استراتيجية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع واجهة سهلة الاستخدام.

Mediafly

Mediafly

mediafly.com

MediaFly هي منصة تمكين فرق المبيعات من إنشاء محتوى تفاعلي وجذاب لتعزيز تفاعلات العملاء وتحسين فعالية المبيعات.

Narrator

Narrator

narrator.ai

تطبيق Narrato هو منصة لإنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، تُساعد المسوقين في إدارة وتنسيق تحديد المشاريع وتنفيذها بكفاءة أعلى.

Cube Analytics

Cube Analytics

cubeanalytics.com

Cube Analytics هي منصة لتحليل البيانات تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة لجمع البيانات وتصورها بدون كتابة كود.

Composable Analytics

Composable Analytics

composable.ai

التطبيق يوفر تحليلات قابلة للتكوين لدمج البيانات في سير العمل التجاري، مع ميزات تخصيص وأدوات سهلة الاستخدام مثل APIs وSDKs.

Incorta

Incorta

incorta.com

Incorta منصة فورية لتحليل البيانات، تدمج معلومات من أنظمة متعددة لتوفير رؤى سريعة ودقيقة للمستخدمين دون الاعتماد على فرق تكنولوجيا المعلومات.

Phocas Software

Phocas Software

phocassoftware.com

Phocas Software هو منصة لتخطيط الأعمال والتحليلات، تساعد الشركات على تحليل بياناتها المالية وتتبع الأداء وإعداد التقارير بشكل فعال.

Altair One

Altair One

altairone.com

Altair One هو تطبيق لتحليل البيانات يتيح الوصول التعاوني والتعامل مع التحليلات والمحاكاة وإدارة البيانات بشكل فعال.

Draxlr

Draxlr

draxlr.com

Draxlr هو تطبيق يسمح للمستخدمين بإنشاء لوحات معلومات وإعداد تنبيهات على قواعد بيانات SQL مثل Postgres وMySQL وMS SQL وغيرها.

Workstream.io

Workstream.io

workstream.io

يعمل تطبيق Workstream على تسهيل الوصول إلى الأصول التحليلية، مما يساعد الفرق على تحويل البيانات إلى معرفة مفيدة تؤثر في نتائج الأعمال.

Lightdash

Lightdash

lightdash.com

Lightdash هو تطبيق مفتوح المصدر لتحليل البيانات وتصورها، يمكّن المستخدمين من الوصول الذاتي إلى البيانات دون الحاجة لكتابة SQL.

Vertify

Vertify

vertify.com

تطبيق Vertify يوفّر برمجيات لأتمتة الأعمال، يتيح مزامنة وتنظيف بيانات العملاء لتحسين التنسيق بين فرق المبيعات والتسويق وخدمة العملاء.

Imply

Imply

imply.io

تطبيق Imply هو قاعدة بيانات للتحليلات في الوقت الحقيقي مبنية على Apache Druid، تتيح للمطورين إنشاء تطبيقات تحليلات تفاعلية بسهولة وسرعة.

Luzmo

Luzmo

luzmo.com

Luzmo هو منصة تحليلات مضمنة لمساعدت المطورين في دمج لوحات معلومات تفاعلية في تطبيقات SaaS مع أدوات مخصصة وتكامل مع مصادر بيانات متعددة.

Usermaven

Usermaven

usermaven.com

Usermaven هو أداة تحليل بيانات بدون كود تتيح للفرق مراقبة تفاعلات المستخدم وتحليل البيانات لتحسين الأداء والامتثال لخصوصية البيانات.

Northbeam

Northbeam

northbeam.io

Northbeam هي منصة للتحليلات التسويقية تساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق، من خلال نماذج الإسناد وتحليل بيانات العملاء.

1010 Data

1010 Data

1010data.com

1010 البيانات هي منصة لإدارة وتحليل البيانات، تتيح دمج وتحليل مصادر بيانات متعددة وتقديم رؤى موحدة وسريعة للمستخدمين.

Datazip

Datazip

datazip.io

تطبيق Datazip هو حل هندسة بيانات بدون كود يسمح بتحسين إدارة البيانات من خلال دمج المصادر المختلفة، ودعم التحويل وتخزين البيانات.

Kleene

Kleene

kleene.ai

تطبيق Kleene يتيح لصانعي القرار في الأعمال اتخاذ قرارات أفضل وأسرع من خلال توصيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على بيانات موثوقة من جميع الأقسام.

Targit

Targit

targit.com

تارجت هي منصة ذكاء أعمال وتحليلات تساعد الشركات على دمج وتحليل البيانات لتحسين اتخاذ القرارات وتعزيز كفاءة العمليات.

ClicData

ClicData

clicdata.com

ClicData هو منصة لتحليل وإدارة البيانات، تتيح دمج البيانات وتصورها ومشاركتها بسهولة، مما يساعد الشركات على فهم أدائها واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات.

Toucan

Toucan

jointoucan.com

تطبيق توكان هو منصة تحليلات تمكن الشركات من استخدام بياناتها بشكل تفاعلي وسهل، دون الحاجة لخبرات تقنية، مع دعم لمختلف الأجهزة.

Explo

Explo

explo.co

تطبيق Explo يوفر لوحة تحكم متكاملة لتقارير وتحليلات المنتجات، ويسمح للمستخدمين بمشاركة البيانات وتخصيص التقارير بشكل آمن.

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