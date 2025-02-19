منصات التحليلات - التطبيقات الأكثر شعبية - تشاد

Phocas Software

phocassoftware.com

هل تريد أن تشعر بالرضا تجاه بياناتك؟ إذا كان عملك يحتاج إلى التحرك بشكل أسرع وبقدر أكبر من اليقين، فيمكن أن يساعدك Phocas. لدينا منصة متكاملة لتخطيط وتحليلات الأعمال للاستخدام على مستوى الشركة. مصدر واحد محكوم للحقيقة يتم تغذيته مباشرةً من نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والمحاسبة والأنظمة الأخرى. يعمل Phocas على حل المشاكل التي تواجهها شركات السوق المتوسطة من خلال اكتساب الرؤى وإعداد التقارير وتتبع الأداء وإدارة فرق المبيعات وتخطيط الإنفاق وإدارة التدفق النقدي وبناء الميزانيات والتنبؤ وإنهاء الشهر. سواء كنت مفكرًا كبيرًا أو تتجه مباشرة إلى التفاصيل، مع Phocas أنت تقود الطريق في اكتشاف البيانات - مع الثقة في أن النتائج ستكون دقيقة وفي الوقت الفعلي. يتبع Phocas قطار أفكارك للإجابة على أسئلة العمل المهمة بنفس السرعة التي يخطر بها عقلك (أو رئيسك في العمل). فوكاس لا يجيب على أسئلتك فحسب؛ فهو يكشف عن أسئلة وفرص جديدة لم تفكر بها من قبل! تم تصميم Phocas للمستخدمين غير التقنيين، وهو يوفر إمكانات إعداد تقارير مالية تحليلية قوية وتوفير الوقت. فهو يعرض البيانات في ثوانٍ عن المبيعات المحلية أو الإقليمية أو العالمية والمخزون والتنبؤات والأسعار وهوامش الربح والميزانيات والمزيد. يمكّنك Phocas من إجراء استجواب مخصص للبيانات أو ربط البيانات وتوحيدها وتحديد الاتجاهات وإجراء النمذجة والبقاء في صدارة المنافسة. يمكن لأي مستخدم لـ Phocas إنشاء لوحات معلومات تفاعلية بسهولة وسرعة والتعاون معها ومراجعتها على الفور دون مساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. تتيح لك لوحات معلومات Phocas القيام بأكثر من مجرد خدش السطح. على عكس العديد من أدوات ذكاء الأعمال، يمكنك الانتقال مباشرة من لوحة المعلومات الخاصة بك إلى بيانات الأعمال الأساسية، وصولاً إلى المعاملة الفردية. عليك أن تقرر مقدار التفاصيل التي تريد رؤيتها وكيف تريد رؤيتها. يتيح لك الأمان الذكي تطبيق أو إزالة القيود على البيانات التي يمكن لمستخدمين مختلفين رؤيتها، مما يوفر ساعات من وقت قسم تكنولوجيا المعلومات في إنشاء لوحات معلومات فردية لمستخدميك. تعمل بياناتنا المالية على أتمتة إعداد تقارير نهاية الشهر (قل وداعًا للمجادلات المتكررة في برنامج Excel) بالإضافة إلى تبسيط عملية دمج الكيانات المتعددة. يسمح لك Phocas Budgeting and Forecasting بمراجعة الميزانيات بسهولة ويوفر عملية أكثر ديناميكية لمساعدة القادة الماليين على مواكبة المناخ التجاري والاقتصادي المتغير. قم بدمج مصادر بيانات إضافية لإنشاء ميزانيات قائمة على السائقين وتتبع الأداء الفعلي مقابل التوقعات والمزيد. يتكامل Phocas بنجاح مع جميع برامج ERP أو CRM الرئيسية (وأي مصدر بيانات آخر قد تستخدمه شركتك) ليمنحك بداية سريعة يمكن تخصيصها بسهولة وفقًا لاحتياجاتك المحددة. يوفر التنفيذ المحكوم وأمان المستخدم القائم على الأعمال الحلول التي تتيح لك ولموظفي تكنولوجيا المعلومات لديك البقاء منتجين ومخلصين لأعمالك الأساسية. يوفر لك Phocas أيضًا القدرة على الجمع بين بيانات المعاملات والجغرافيا المكانية في خريطة سهلة العرض. أظهر الربحية من خلال رسم أفضل 10 عملاء في مدينة أو منطقة أو بلد على الخريطة. حدد موقعًا معينًا أو استخدم خريطة حرارية لعرض البيانات الخاصة بمواقع متعددة. يمكن استخدام خرائط Phocas مع OpenStreetMap أو Google API. تقدم Phocas مجموعة كاملة من ذكاء الأعمال للاستخدام المحمول. يمنحك أخذ Phocas على الطريق إمكانية استجواب البيانات في الوقت الفعلي أينما كنت. الوصول إلى البيانات الخاصة بك في أي مكان وفي أي وقت. في سيارتك، في المطار، في الخارج أو على الشاطئ! لقد قام العملاء دائمًا بتقييم Phocas بدرجة عالية في استطلاع BARC السنوي منذ عام 2013.