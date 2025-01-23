منصات التحليلات - التطبيقات الأكثر شعبية - رواندا

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توفر منصات التحليلات، التي يشار إليها أحيانًا باسم منصات ذكاء الأعمال (BI)، مجموعة أدوات شاملة للمؤسسات لاستيعاب البيانات وهيكلتها واستكشافها وتفسيرها، مما يكشف عن رؤى قابلة للتنفيذ تعمل على تحسين عملية صنع القرار وإرشاد استراتيجيات الأعمال. في حين أن بعض هذه المنصات تتطلب مشاركة تكنولوجيا المعلومات لإنشاء البنية التحتية التحليلية، ودمج مصادر البيانات الأساسية، وإعداد البيانات، فإن بعضها الآخر مصمم لسهولة التكوين والاستخدام من قبل المستخدمين غير التقنيين، والمعروفة باسم منصات الخدمة الذاتية. يمكن لمحللي الأعمال وعلماء البيانات وأصحاب المصلحة الآخرين الاستفادة من هذه المنصات لإعداد البيانات ووضع نماذج لها وتحسينها، واكتساب رؤى أعمق حول العمليات اليومية للشركة وتسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة. من الضروري لتصنيفها كمنصة تحليلية توفير حل تحليلي شامل، يتألف من خمسة مكونات رئيسية: إعداد البيانات، ونمذجة البيانات، ومزج البيانات، وتصور البيانات، وتقديم الأفكار.
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ATLAS.ti
atlasti.com
بفضل الاستفادة من العلامات التجارية والأكاديميين على حد سواء، يسمح ATLAS.ti لأي شخص بتحليل البيانات والكشف عن رؤى قيمة - بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه. بدءًا من مهام التحليل الأساسية إلى المشاريع البحثية الأكثر تعمقًا: مع ATLAS.ti، يمكنك فتح بسهولة نتائج قابلة للتنفيذ من بياناتك النوعية والمختلطة باستخدام أدوات بحث بديهية وأفضل التقنيات في فئتها: • احصل على إمكانية الوصول إلى تطبيقات Mac وWin الأصلية، بالإضافة إلى إصدار الويب الخاص بنا • جميع الميزات والأدوات المضمنة في حزمة برامج كاملة واحدة • توفير الوقت والجهد يمكنك العثور على الرؤى تلقائيًا، مدعومة بالذكاء الاصطناعي • تجربة التبادل السلس للمشروع بين الإصدارات • الاستفادة من التعاون في الوقت الفعلي للفرق • مشاركة تراخيص المستخدمين المتعددين مع أكبر عدد تريده من الأشخاص • الاستفادة من الدعم المباشر المجاني وتدريب الخبراء اعرف المزيد هنا : www.atlasti.com
Zoho Analytics
zoho.com
برامج ذكاء الأعمال والتحليلات. Zoho Analytics هو برنامج ذاتي الخدمة لتحليل المعلومات وذكاء الأعمال يتيح لك تحليل بياناتك بصريًا وإنشاء تصورات مذهلة للبيانات واكتشاف الرؤى المخفية في دقائق.
Discern
discern.io
تستفيد شركات B2B من العديد من منصات التكنولوجيا نفسها وترغب في تتبع نفس المقاييس... فلماذا يتم تخصيص تصميمات ذكاء الأعمال بالكامل؟ وهذا يُترجم إلى إهدار ملايين الدولارات على الأدوات الإضافية وعدد الموظفين وعدة أشهر أو سنوات من تصميم النظام الأساسي. Discern هو ذكاء الأعمال الذي أصبح سهلاً. يمكّن التكوين الجاهز لدينا العملاء من الاستعداد والتشغيل بمئات المقاييس وكاملها
Epsilon3
epsilon3.io
تدير منصة برمجيات Epsilon3 الإجراءات التشغيلية المعقدة، مما يوفر وقت المشغلين ويقلل الأخطاء. وهو يدعم دورة حياة المشروع بأكملها بدءًا من التكامل والاختبار وحتى العمليات الحية. * إجراءات متزامنة تفاعلية في الوقت الحقيقي لبرامج/مهام متعددة * عملية الإصدار المضمنة بما في ذلك الموافقات والتعديلات والتعليقات المضمنة وتتبع التغييرات بين المراجعات * قاعدة بيانات قادرة على الاستعلام عن الإجراءات التي يتم تشغيلها * طرق عرض وقدرات الإجراءات اليدوية والآلية * القياس عن بعد المتكامل، والقيادة والسيطرة، وبيانات المهمة * تحليلات مفصلة، والتقارير، ولوحات المعلومات
panintelligence
panintelligence.com
تحليلات مدمجة مرنة لـ SaaS. تقليل التعقيد وتسريع خارطة الطريق الخاصة بك والتحقق من حل SaaS الخاص بك في المستقبل يتم تضمين برنامجنا التحليلي (pi) في حزمة البيانات الحالية لديك، مما يقلل من الديون الفنية ويمنح عملائك تجربة بيانات أكثر غامرة. لقد تم تصميم pi ليكون رمزًا منخفضًا لك وليس رمزًا لعملائك. يمكنك تركيز وقت التطوير الخاص بك على عروضك الأساسية لتسريع خريطة الطريق الخاصة بك ويمكن لعميلك أن يخدم نفسه بنفسه لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات دون الحاجة إلى المهارات التقنية.
Bold BI
boldbi.com
حول عملائك إلى قصص نجاح باستخدام التحليلات المضمنة. يتيح لك Bold BI by Syncfusion تضمين معلومات ذكاء الأعمال والتحليلات عالية الجودة في تطبيقاتك. إنه حل متكامل لذكاء الأعمال يسمح لأي شخص بإنشاء لوحات معلومات جميلة ومتطورة. يأتي مزودًا بمنصة كاملة لتكامل البيانات للتعامل مع أصعب تحديات إعداد البيانات. بدءًا من مصادر البيانات الأولية وحتى لوحات المعلومات التفاعلية بالكامل، يعمل Bold BI على سد الفجوة بين البيانات والرؤى القابلة للتنفيذ في وقت قياسي. يوفر النظام الأساسي التكامل مع أكثر من 130 من مصادر البيانات الأكثر شيوعًا، بما في ذلك Azure SQL Data Warehouse وMicrosoft SQL Server وOracle، بالإضافة إلى الوصول العام إلى أي مصدر بيانات باستخدام REST API. تتضمن ميزات Bold BI الإضافية ما يلي: • تضمين التحليلات بسهولة باستخدام JavaScript SDK. • الدعم الشامل من الإعداد إلى المنتج النهائي. • بنية بيانات حديثة - لا توجد مكعبات خاصة. • SDK قوية تم ضبطها لجميع الأطر الرئيسية. • نشر في أي مكان. • تجربة تسجيل الدخول الموحد مع OAuth2 وOpenID. • ترخيص قابل للتطوير وغير مفاجئ. • ميزات تصميم السحب والإفلات. • التعاون في الوقت الحقيقي على لوحات المعلومات. • التكامل مع Office 365 والدليل النشط. تفتخر Syncfusion بخدمة مجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من المطورين الأفراد وحتى الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500. على مدار أكثر من عقدين من الزمن، قامت الشركة بصقل واحدة من أكثر مجموعات عناصر التحكم في واجهة المستخدم إثارة للإعجاب في السوق. إن توجيه خبرتها في تصور البيانات إلى حل Bold BI المبسط والشامل هو الخطوة التالية في خدمة احتياجات مجتمع المطورين. لضمان نجاح كل عميل، فإن فرق الدعم في Syncfusion على استعداد للمساعدة في كل مرحلة. بدءًا من مرحلة الإعداد وحتى أي تحديات تنفيذ قد تظهر، تلتزم الشركة بتقديم ليس فقط الأدوات، بل الخبرة أيضًا. ملاحظة: قد تشير المراجعات الأقدم إلى اسم المنتج التاريخي
CorralData
corraldata.com
في Corral Data، نحن في مهمة لتحويل كيفية استخدام المؤسسات للبيانات. نحن نمكن المؤسسات من استخدام الذكاء الاصطناعي دون عناء للاتصال ببيانات الشركة وتحليلها والتعاون فيها. ما هي كورال داتا؟ CorralData عبارة عن منصة تحليلية متكاملة الخدمات ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل بشكل جذري على تبسيط مركزية البيانات وتحليلها عبر مصادر متعددة. باستخدام CorralData، يمكنك التحدث إلى بياناتك باللغة الإنجليزية البسيطة أو إنشاء تقارير مذهلة بمجرد ربط بياناتك. لا توجد حاجة إلى أي ترميز أو SQL أو موارد هندسية. إليك كيفية عمل CorralData: قم بتوصيل جميع مصادر البيانات الخاصة بك بسهولة باستخدام أكثر من 500 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا. ابدأ في رؤية تصورات مذهلة في التقارير المعدة مسبقًا ذات الصلة بشركتك وبياناتك. استخدم الذكاء الاصطناعي الخاص بنا للتحدث إلى بياناتك باللغة الإنجليزية البسيطة لرؤية الرؤى الإضافية تنبض بالحياة وإضافتها إلى تقاريرك الحالية. استفد من فريق البيانات البشرية عند الطلب لدينا للتعمق أكثر وطلب رؤى إضافية. تتضمن منصة CorralData كل ما تحتاجه لبدء استخدام البيانات لتحقيق النتائج من خلال اشتراك شهري بسيط - أدوات مذهلة لتصور البيانات، والدردشة المضمنة، والتقارير المخصصة، والوصول إلى الخبراء البشريين. قم بجدولة عرض توضيحي أو ابدأ نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا وتعرف على مدى سهولة وقوة تحليل البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
Targit
targit.com
في TARGIT، نجلب الخبرة إلى القطاعات الرئيسية لمساعدة عملائنا على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. نحن نحقق قيمة دائمة من خلال حلول ذكاء الأعمال (BI) والتحليلات التي تدعم أهدافك الفريدة والعمليات التي تدعم عملياتك اليومية. استمتع بتجربة الحب من النظرة الأولى مع TARGIT Decision Suite، منصة ذكاء الأعمال (BI) والتحليلات المتكاملة التي تتميز بأنها بديهية ومتعددة الاستخدامات ويمكن لكل موظف الوصول إليها. يساعد TARGIT Decision Suite الشركات على دمج البيانات وتصورها ومشاركتها بشكل أفضل وأسرع من أي وقت مضى. يجمع حلنا بين التحكم في حل ذكاء الأعمال المركزي ومرونة الحل اللامركزي مع الأمان والاعتمادية القوية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتكامل بسهولة مع أنظمتك الحالية ويتكيف باستمرار مع احتياجاتك، حتى مع نمو مؤسستك. تم الاعتراف بنا كشركة رائدة عالميًا في مصداقية البائعين من قبل Dresner لمدة ثلاث سنوات متتالية ورائدة في التميز في ذكاء الأعمال من قبل BARC لمدة خمس سنوات متتالية، ونحن نفخر بدعم عملائنا من خلال الابتكار المستمر والتوصيات الثاقبة ونموذج الأعمال الذي يضع الأشخاص أولاً.
ConverSight
conversight.ai
ConverSight عبارة عن منصة لذكاء القرار السياقي، مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المعززة للمحادثة الحاصلة على براءة اختراع. يقدم مساعد الذكاء الاصطناعي التابع لشركة ConverSight، Athena، رؤى الأعمال من خلال الاتصال ببيانات العميل وإنشاء رؤى وتوصيات باستخدام تقنيات التعلم الآلي. مع ConverSight، تستطيع الشركات تطبيق الذكاء الاصطناعي في أساليب تخطيط الاستجابة الخاصة بها، مما يسمح بدقة أفضل، واتخاذ قرارات أقوى، وأوقات رد فعل أكثر سلاسة، مما يقلل في النهاية من التكاليف ويحسن وظيفة سلسلة التوريد بشكل كبير. تعمل ConverSight كبرج مراقبة لسلسلة التوريد لمساعدة الشركات على تحسين العمليات وتقليل الاضطرابات وحل المشكلات الحرجة في الوقت الفعلي. يوفر مساعد أعمال الذكاء الاصطناعي من ConverSight، Athena، للشركات رؤية أكبر للبيانات ورؤى لتحسين سلاسل التوريد الخاصة بها بشكل استباقي واتخاذ قرارات أخرى دقيقة ومستنيرة
PopSQL
popsql.com
PopSQL هو تطور لمحررات SQL القديمة مثل DataGrip وDBeaver وPostico. نحن نقدم محرر SQL جميلًا وحديثًا للفرق التي تركز على البيانات والتي تتطلع إلى توفير الوقت وتحسين دقة البيانات وتعيين موظفين جدد بشكل أسرع وتقديم رؤى للأعمال بسرعة. باستخدام PopSQL، يمكن للمستخدمين فهم نموذج البيانات الخاص بهم بسهولة، وكتابة SQL التي يتم التحكم في إصدارها، والتعاون مع الحضور المباشر، وتصور البيانات في المخططات ولوحات المعلومات، وجدولة التقارير، ومشاركة النتائج، وتنظيم الاستعلامات الأساسية للبحث والاكتشاف. حتى إذا كان فريقك يستفيد بالفعل من أداة ذكاء الأعمال الكبيرة، مثل Tableau أو Looker، أو مجموعة كبيرة من محرري SQL، فإن PopSQL يتيح التعاون السلس بين مستخدمي SQL المتميزين، والمحللين المبتدئين، وحتى أصحاب المصلحة الأقل تقنية الذين يتعطشون للحصول على رؤى البيانات . * التوافق مع الأنظمة الأساسية مع أنظمة التشغيل macOS وWindows وLinux. * يعمل مع Snowflake وRedshift وBigQuery وClickhouse وDatabricks وAthena وMongoDB وPostgreSQL وMySQL وSQL Server وSQLite وPresto وCassandra والمزيد
ClicData
clicdata.com
ClicData هي منصة رائدة لتحليل البيانات الشاملة مصممة لتمكين صناع القرار والمحللين من تحقيق أداء حقيقي والكشف عن رؤى مبنية على بيانات موثوقة وحديثة وموحدة. احصل على قيمة من ClicData في أيام من خلال منصتنا السحابية سهلة الاستخدام ولكنها قوية جدًا والتي تعمل على تبسيط اتصال البيانات وإدارة البيانات وتصور البيانات ومشاركتها مع فرقك أو عملائك. بدءًا من تكامل البيانات وإدارتها وحتى تحليلات البيانات وتصورها ومشاركتها، نوفر لك كل ما تحتاجه لفهم بياناتك بسهولة ومراقبة أدائك ومراقبة المقاييس الرئيسية في لوحات المعلومات المخصصة والتفاعلية بالكامل. في عالم تعتبر فيه القرارات المبنية على البيانات مفتاح النجاح، تتمثل مهمتنا في دعم المؤسسات في جميع الصناعات للحصول على رؤية واضحة لأدائها من خلال تحليل البيانات الآلية وإعداد التقارير من خلال جعل الأمور المعقدة بسيطة. ClicData موثوق به ويستخدمه أكثر من 1000 مؤسسة رائدة في العديد من الصناعات (البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والإعلام والإعلان، والضيافة، والتصنيع، والقطاع العام، والمزيد) في أكثر من 25 دولة.
Bold Reports
boldreports.com
ليس من الضروري أن تشكل تقارير الأعمال عبئًا على فريق تكنولوجيا المعلومات أو الميزانية. تعمل تقارير Bolds by Syncfusion على تحويل الطريقة التي تقدم بها المؤسسة بياناتها والخبرة التي يتمتع بها أصحاب المصلحة على طول الطريق. باستخدام حل Bold Reports المحلي وأدوات إعداد التقارير المضمنة وSDK لعارض التقارير، يمكن للفريق تنفيذ نظام إدارة تقارير حديث حقًا بميزات متقدمة وعدد غير محدود من المستخدمين. قم بإنشاء التقارير وتحريرها باستخدام مصمم التقارير، الذي يستفيد من خبرة واجهة المستخدم الخاصة بـ Syncfusion لتوفير العشرات من عناصر التقرير والميزات التفاعلية والأنماط الجذابة وخيارات التنسيق القابلة للتخصيص. بعد ذلك، استخدم خادم التقارير لنشر تقاريرك وتصديرها، وإدارة أذونات الوصول الخاصة بها، وتسليمها للمستخدمين على الويب. عندما تكون التقارير متاحة في أي مكان، يمكن لأصحاب المصلحة المعنيين التعاون لاتخاذ قرارات عمل أفضل. تفتخر Syncfusion بخدمة مجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من المطورين الأفراد وحتى الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500. على مدار أكثر من عقدين من الزمن، قامت الشركة بصقل واحدة من أكثر مجموعات عناصر التحكم في واجهة المستخدم إثارة للإعجاب في السوق. وفي سياق هذا العمل، اكتشفت الحاجة إلى تبسيط كيفية إنشاء المؤسسات لتقارير الأعمال الحيوية وتخزينها ومشاركتها، ثم شرعت في إنشاء حل لإدارة التقارير على شبكة الإنترنت. والنتيجة هي تقارير جريئة، والتي تتعامل مع التفاصيل الدقيقة حتى يتمكن منشئو التقارير من التركيز على الصورة الكبيرة. لضمان نجاح كل عميل، فإن فرق الدعم في Syncfusion على استعداد للمساعدة في كل مرحلة. بدءًا من مرحلة الإعداد وحتى أي تحديات تنفيذ قد تظهر، تلتزم الشركة بتقديم ليس فقط الأدوات، بل الخبرة أيضًا. ملاحظة: قد تشير المراجعات الأقدم إلى اسم المنتج التاريخي
Incorta
incorta.com
تعمل منصة تسليم البيانات المفتوحة من Incorta على تبسيط الوصول إلى البيانات من أنظمة مؤسسية متعددة ومعقدة لفتح القيمة الكاملة للبيانات التنظيمية، مما يجعلها متاحة بسهولة للتحليل. بدعم من GV، وKleiner Perkins، وM12، وPrysm Capital، وTelstra Ventures، وSorenson Capital، تعمل Incorta على تمكين الشركات الأكثر تقدمًا في التعامل مع أصعب تحديات البيانات، بدءًا من المبتكرين في السوق المتوسطة وحتى رواد فئة Fortune 1000 مثل Broadcom وComcast، و شاترفلاي. لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.incorta.com.
DataGPT
datagpt.com
DataGPT هو أول محلل للذكاء الاصطناعي للمحادثة في العالم يمكّن المستخدمين من طرح أي أسئلة حول بياناتهم باللغة الطبيعية والحصول على إجابات كاملة في غضون ثوانٍ. DataGPT عبارة عن برنامج دردشة مستقل تمامًا مزود بذاكرة وقادر على الإجابة على الأسئلة المعقدة مثل
Easy Insight
easy-insight.com
توفر Easy Insight معلومات أعمال SaaS ميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام. تأتي الاتصالات الفورية بمنتجات SaaS الشائعة الأخرى مثل Basecamp وZendesk وSalesforce مزودة بلوحات معلومات مُنشأة مسبقًا لتساعدك على تحقيق نتائج فورية. يساعدك منشئ التقارير البسيط على ضبط أو إنشاء أي تقارير جديدة من البداية بسرعة في مجموعة متنوعة من المرئيات. عندما تكون مستعدًا للانتقال إلى ما هو أبعد من الاتصال بمنتج واحد أو اثنين من منتجات SaaS، توفر Easy Insight إمكانات ETL قوية داخل المنتج نفسه لمساعدتك على استيراد ملفات ثابتة أو بيانات قاعدة بيانات علائقية، وتحويل البيانات وضمها إلى مصادر بيانات أخرى، وإنشاء كل شيء من لوحات المعلومات التنفيذية الجميلة إلى الجداول التفصيلية. تسهل ميزات الأمان الشاملة وسهلة الاستخدام تحديد البيانات التي يمكن للمستخدمين الاطلاع عليها، مما يتيح لك أخذ لوحة معلومات واحدة وتقديمها بشكل مختلف للجميع في مؤسستك. سيرى كل مندوب مبيعات بياناته الخاصة وكل مدير مشروع مشاريعه الخاصة، وكلها تعمل على نفس المجموعة الأساسية من لوحات المعلومات مما يقلل بشكل كبير من تكلفة إعادة العمل.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (المعروفة سابقًا باسم Cumul.io) عبارة عن منصة تحليلات مضمنة، مصممة خصيصًا لشركات SaaS. إنه يضفي الحيوية على البيانات المعقدة من خلال لوحات معلومات جميلة وسهلة الاستخدام، ومضمنة بسلاسة في أي SaaS أو نظام أساسي على الويب. باستخدام Luzmo، يمكن لفرق المنتج إضافة رؤى مؤثرة إلى منتج SaaS الخاص بهم في أيام، وليس أشهر. وينقلون مستخدمي منتجاتهم من البيانات إلى القرارات بسرعة كبيرة.
Savant Labs
savantlabs.io
Savant عبارة عن منصة سحابية أصلية بدون تعليمات برمجية لأتمتة العمليات التحليلية الشاملة عبر سير عمل السحب والإفلات. فهو يوفر للمحللين مئات من موصلات الإشارة والنقر للوصول إلى البيانات من تطبيقات الأعمال وجداول البيانات ومنصات البيانات وأدوات السحب والإفلات لتنظيف البيانات وإعدادها ومزجها وتحويلها وتحليلها، وقدرات الذكاء الاصطناعي الشاملة الشاملة لكل خطوة من سير العمل التحليلي. يمكن أتمتة الرؤى مباشرة في تطبيقات الأعمال ولوحات معلومات BI وتطبيقات الاتصال وقواعد البيانات. يتمتع Savant أيضًا بقدرات أتمتة حديثة لأتمتة سير العمل بناءً على الجداول الزمنية أو الأحداث والمشغلات من الأنظمة الخارجية لرفع مستوى الرؤى لأصحاب المصلحة في الأعمال من أجل اتخاذ إجراءات العمل في الوقت المناسب.
Knowi
knowi.com
Knowi عبارة عن منصة حديثة لذكاء الأعمال تم تصميمها خصيصًا للبيانات الحديثة الحالية، مما يمكّن المؤسسات من جميع الأحجام من تقصير المسافة بشكل كبير من البيانات الأولية إلى الاستبصار إلى العمل. من خلال التكامل الأصلي مع أي مصدر بيانات تقريبًا، بما في ذلك NoSQL وSQL وRDBMS والقائمة على الملفات وواجهة برمجة التطبيقات (API)، يلغي Knowi الحاجة إلى برامج تشغيل ETL أو ODBC أو عمليات تحويل البيانات التي تتطلبها الحلول البديلة. يمكن لمهندسي البيانات الانضمام إلى مصادر البيانات المنظمة وغير المنظمة لإنشاء مجموعات بيانات مختلطة وتصور النتائج على الفور، أو تطبيق خوارزميات التعلم الآلي، أو تضمين النتائج في تطبيقات البيانات، أو مشاركة لوحات المعلومات مع مستخدمي الأعمال، أو تشغيل الإجراءات إلى التطبيقات النهائية أو أنظمة الإشعارات الأخرى.
Lightdash
lightdash.com
Lightdash هي الطريقة الأسرع لفرق البيانات لتقديم الرؤى وتمكين الوصول الحقيقي إلى بيانات الخدمة الذاتية لبقية الشركة. يقوم المحللون بإنشاء المقاييس وإتاحتها للمستخدمين النهائيين للاستعلام عنها، دون الحاجة إلى SQL. يتم استخدام Lightdash وموثوق به من قبل الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الدولية المدرجة في البورصة.
datapine
datapine.com
datapine هو برنامج متكامل لذكاء الأعمال يمكّن الجميع من استكشاف بياناتهم وتصورها ومراقبتها ومشاركتها بشكل لم يسبق له مثيل!
Toucan
jointoucan.com
Toucan عبارة عن منصة تحليلية موجهة للعملاء تعمل على تمكين الشركات من تعزيز المشاركة في سرد قصص البيانات. بفضل أفضل تجربة مستخدم نهائي قابلة للتخصيص عبر أي جهاز، تتم مشاهدة أكثر من 4 ملايين قصة عن الطوقان كل عام. تعمل منصة Toucan المستندة إلى السحابة بدون تعليمات برمجية على تقليل تكاليف التطوير والوقت اللازم للتقييم من خلال تنفيذ سريع وسلس. يمكن للمستخدمين الاتصال بأي بيانات، سواء كانت مستندة إلى السحابة أو غيرها، سواء كانت متدفقة أو مخزنة، باستخدام AnyConnect™ من Toucan - وهي مجموعة من مئات الموصلات المضمنة. يعد إعداد البيانات أمرًا بسيطًا بنفس القدر باستخدام Toucan YouPrep™، وهي ميزة جاهزية البيانات المرئية التي تتيح لرجال الأعمال أداء المهام باستخدام البيانات التي تتطلب عادةً خبيرًا في البيانات. يأخذ التصور شكل "سرد قصص البيانات" حيث يكون كل مخطط مصحوبًا بالسياق (مثل التعريفات) والتعاون والتعليقات التوضيحية حتى يفهم المستخدمون "السبب" وليس فقط "ماذا" في بياناتهم. ولجعل البدء أسهل، يتضمن Toucan "معرض التطبيقات" للوحات معلومات البداية، وGuidedDesign™ للمساعدة في اختيار المخططات وتخطيطها، وعينات من مجموعات البيانات للنماذج الأولية السريعة. أخيرًا، أصبح النشر والإدارة أمرًا سهلاً من خلال النشر بلمسة واحدة بدءًا من التدريج وحتى الإنتاج، والتضمين السهل مع مكونات الويب أو إطارات iFrame، والنشر على أي جهاز - الويب أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الأكشاك/شاشات العرض على الحائط - في إجراء واحد. يتم التحكم في كل ذلك من خلال أمان الصف أو الدور أو مستوى المستخدم مع مسار تدقيق كامل وتأهيل ومشاركة مدعومة بوظيفة أتمتة المستخدم والإدارة المضمنة.
Phocas Software
phocassoftware.com
هل تريد أن تشعر بالرضا تجاه بياناتك؟ إذا كان عملك يحتاج إلى التحرك بشكل أسرع وبقدر أكبر من اليقين، فيمكن أن يساعدك Phocas. لدينا منصة متكاملة لتخطيط وتحليلات الأعمال للاستخدام على مستوى الشركة. مصدر واحد محكوم للحقيقة يتم تغذيته مباشرةً من نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والمحاسبة والأنظمة الأخرى. يعمل Phocas على حل المشاكل التي تواجهها شركات السوق المتوسطة من خلال اكتساب الرؤى وإعداد التقارير وتتبع الأداء وإدارة فرق المبيعات وتخطيط الإنفاق وإدارة التدفق النقدي وبناء الميزانيات والتنبؤ وإنهاء الشهر. سواء كنت مفكرًا كبيرًا أو تتجه مباشرة إلى التفاصيل، مع Phocas أنت تقود الطريق في اكتشاف البيانات - مع الثقة في أن النتائج ستكون دقيقة وفي الوقت الفعلي. يتبع Phocas قطار أفكارك للإجابة على أسئلة العمل المهمة بنفس السرعة التي يخطر بها عقلك (أو رئيسك في العمل). فوكاس لا يجيب على أسئلتك فحسب؛ فهو يكشف عن أسئلة وفرص جديدة لم تفكر بها من قبل! تم تصميم Phocas للمستخدمين غير التقنيين، وهو يوفر إمكانات إعداد تقارير مالية تحليلية قوية وتوفير الوقت. فهو يعرض البيانات في ثوانٍ عن المبيعات المحلية أو الإقليمية أو العالمية والمخزون والتنبؤات والأسعار وهوامش الربح والميزانيات والمزيد. يمكّنك Phocas من إجراء استجواب مخصص للبيانات أو ربط البيانات وتوحيدها وتحديد الاتجاهات وإجراء النمذجة والبقاء في صدارة المنافسة. يمكن لأي مستخدم لـ Phocas إنشاء لوحات معلومات تفاعلية بسهولة وسرعة والتعاون معها ومراجعتها على الفور دون مساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. تتيح لك لوحات معلومات Phocas القيام بأكثر من مجرد خدش السطح. على عكس العديد من أدوات ذكاء الأعمال، يمكنك الانتقال مباشرة من لوحة المعلومات الخاصة بك إلى بيانات الأعمال الأساسية، وصولاً إلى المعاملة الفردية. عليك أن تقرر مقدار التفاصيل التي تريد رؤيتها وكيف تريد رؤيتها. يتيح لك الأمان الذكي تطبيق أو إزالة القيود على البيانات التي يمكن لمستخدمين مختلفين رؤيتها، مما يوفر ساعات من وقت قسم تكنولوجيا المعلومات في إنشاء لوحات معلومات فردية لمستخدميك. تعمل بياناتنا المالية على أتمتة إعداد تقارير نهاية الشهر (قل وداعًا للمجادلات المتكررة في برنامج Excel) بالإضافة إلى تبسيط عملية دمج الكيانات المتعددة. يسمح لك Phocas Budgeting and Forecasting بمراجعة الميزانيات بسهولة ويوفر عملية أكثر ديناميكية لمساعدة القادة الماليين على مواكبة المناخ التجاري والاقتصادي المتغير. قم بدمج مصادر بيانات إضافية لإنشاء ميزانيات قائمة على السائقين وتتبع الأداء الفعلي مقابل التوقعات والمزيد. يتكامل Phocas بنجاح مع جميع برامج ERP أو CRM الرئيسية (وأي مصدر بيانات آخر قد تستخدمه شركتك) ليمنحك بداية سريعة يمكن تخصيصها بسهولة وفقًا لاحتياجاتك المحددة. يوفر التنفيذ المحكوم وأمان المستخدم القائم على الأعمال الحلول التي تتيح لك ولموظفي تكنولوجيا المعلومات لديك البقاء منتجين ومخلصين لأعمالك الأساسية. يوفر لك Phocas أيضًا القدرة على الجمع بين بيانات المعاملات والجغرافيا المكانية في خريطة سهلة العرض. أظهر الربحية من خلال رسم أفضل 10 عملاء في مدينة أو منطقة أو بلد على الخريطة. حدد موقعًا معينًا أو استخدم خريطة حرارية لعرض البيانات الخاصة بمواقع متعددة. يمكن استخدام خرائط Phocas مع OpenStreetMap أو Google API. تقدم Phocas مجموعة كاملة من ذكاء الأعمال للاستخدام المحمول. يمنحك أخذ Phocas على الطريق إمكانية استجواب البيانات في الوقت الفعلي أينما كنت. الوصول إلى البيانات الخاصة بك في أي مكان وفي أي وقت. في سيارتك، في المطار، في الخارج أو على الشاطئ! لقد قام العملاء دائمًا بتقييم Phocas بدرجة عالية في استطلاع BARC السنوي منذ عام 2013.
1010 Data
1010data.com
لقد تم تصميمه لتقديم رؤى قوية حول جميع بياناتك باستخدام نظام واحد متماسك وسهل التكامل. إنها قابلة للتطوير، وديمقراطية، ومرنة، وسريعة بشكل لا يصدق.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
تعمل واجهة المحادثة المبنية على الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Flowtrail AI على تبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك. قم بتبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك دون عناء والتخلص من تعقيد التحليل التقليدي. لا حاجة إلى تحليلات أو خبرة في SQL. قم بإنشاء التقارير ولوحات المعلومات على الفور للحصول على رؤى قيمة في غضون دقائق. لماذا فلوتريل الذكاء الاصطناعي: في عالم اليوم المتقدم تقنيًا، هناك العديد من منصات التحليلات المتاحة، ويمكن للعديد منها الاستفادة من خبراء التحليلات. في المقابل، يسمح لك Flowtrail AI بطرح أي سؤال حول بياناتك والحصول على إجابة على الفور، لذلك لا يتعين عليك معرفة استعلامات SQL أو مخططات قاعدة البيانات أو التحليلات لاستخدامها. سمات: 1. الدردشة مع بياناتك: يقوم Flowtrail AI تلقائيًا بإنشاء التقارير من خلال التحدث إلى قاعدة البيانات الخاصة بك. ليست هناك حاجة إلى خبرة SQL. يفهم نظامنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي نيتك ويقوم بإنشاء الاستعلامات اللازمة لاسترداد المعلومات التي تحتاجها. 2. إنشاء مجموعة بيانات متقدمة: ترجمة أوصاف اللغة البسيطة بسلاسة إلى استعلامات SQL. يقوم محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بنا بتفسير تعليماتك، وإنشاء استعلامات SQL، واسترداد البيانات ذات الصلة من قواعد البيانات المتصلة، مما يجعل استخراج البيانات أسرع وأكثر سهولة. استخدم المعلمات الديناميكية لإنشاء مجموعات بيانات قابلة للتخصيص تستجيب لمدخلات المستخدم 3. تقارير قابلة للتخصيص: قم بتخصيص تقاريرك لتناسب احتياجاتك المحددة. قم بتخصيص تصور البيانات وتنسيقها وتجميعها لإنشاء تقارير ثاقبة وجذابة بصريًا تنقل بياناتك بشكل فعال. دمج المعلمات الديناميكية لتمكين التصفية التفاعلية وطرق عرض التقارير المخصصة. 4. لوحات معلومات قابلة للتخصيص: أنشئ لوحات معلومات ديناميكية بسهولة من خلال واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام. قم بترتيب العناصر المرئية وتغيير حجمها لإنشاء لوحات معلومات توفر نظرة عامة شاملة على بياناتك، مما يتيح رؤى سريعة واتخاذ قرارات. 5. النشر والتضمين: شارك التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بك بشكل آمن مع أصحاب المصلحة باستخدام النشر المحمي بكلمة مرور. وهذا يضمن أن الأفراد المصرح لهم فقط هم من يمكنهم عرض تقاريرك والتفاعل معها. يمكنك أيضًا دمج التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بك في منصات أو مواقع ويب خارجية. قم بتحسين إمكانية الوصول والوصول من خلال تضمين تصوراتك حيثما كان ذلك ضروريًا. 6. الاتصال بقواعد البيانات المفضلة: اتصل بسهولة بقواعد البيانات المفضلة لديك، مثل MySQL، وPostgreSQL، وMSSQL. المزيد من الخيارات ستكون متاحة قريبا. قم بتبسيط سير عملك من خلال الوصول إلى البيانات من مصادرك المفضلة مباشرةً داخل Flowtrail AI، مما يلغي الحاجة إلى استخراج البيانات يدويًا واستيرادها.
Logiblox
logiblox.com
تحليلات فورية. ذكاء الأعمال للخدمة الذاتية. التحليلات المتقدمة. لا يوجد ترميز مطلوب. إطلاق العنان لقيمة البيانات: احصل على الرؤى والتنبؤ بشكل أفضل وتحقيق التحسين. القوالب والموصلات المتاحة. قم بإنشاء حلول التحليلات الخاصة بك في دقائق معدودة باستخدام أتمتة البيانات، والتنقية، والتصور، والرؤى إلى الإجراءات. مرنة ونموذجية وفقًا لاحتياجات العملية المخصصة الخاصة بك.
Kyligence
kyligence.io
مرحبًا بك في الجيل التالي من ذكاء الأعمال، حيث لا تكون مقاييس عملك مجرد أرقام، بل هي قوة من الرؤى الذكية في متناول يدك. انغمس في Kyligence Zen، مركز المقاييس المركزي الذي يحول البيانات إلى ذكاء قابل للتنفيذ. بفضل جذورها في المصدر الوحيد لحقيقة المقاييس، توفر Kyligence Zen للجميع دعمًا دقيقًا وشاملاً وذكيًا لاتخاذ القرار مصممًا خصيصًا للمؤسسات الحديثة.
Isima.io
isima.io
كان فريق Isima في طليعة تغيير الطريقة التي تتم بها الأعمال باستخدام البيانات في عمالقة الإنترنت وصناديق التحوط وشركات التخزين قبل أن يسمع أي شخص مصطلح البيانات الضخمة.
Northbeam
northbeam.io
Northbeam عبارة عن منصة استخباراتية تسويقية توفر للعلامات التجارية نماذج مزيج الوسائط، والإسناد متعدد اللمس، والتزايدية، وكلها مدعومة بالتعلم الآلي وبيانات الطرف الأول. بفضل الأنظمة الأساسية المتقدمة المستندة إلى المتصفح من Northbeam، يمكن للعلامات التجارية أن تنسب المبيعات إلى الإعلانات، وتتوقع إيرادات التسويق، وتدير تسويقًا أكثر كفاءة من أي وقت مضى.
Imply
imply.io
تتيح قاعدة بيانات التحليلات الخاصة بنا في الوقت الفعلي، والتي تم إنشاؤها من Apache Druid، للمطورين إنشاء الجيل التالي من تطبيقات التحليلات. باستخدام Imply، يمكن للمطورين البناء دون قيود حيث تتيح لهم قاعدة البيانات الخاصة بنا إنشاء تجارب بيانات تفاعلية على البيانات المتدفقة والمجمعة على نطاق لا حدود له وبأفضل التكاليف. يقدم ضمنًا تجربة المطور الكاملة لـ Apache Druid. تم تأسيس Imply على يد منشئيها الأصليين، وهي تضيف إلى سرعة وحجم قاعدة البيانات من خلال الخبرة القائمة على الملتزمين، والعمليات السهلة، والنشر السحابي لتلبية متطلبات تطبيقات المطورين بسهولة. بدعم من كبار المستثمرين بما في ذلك Thoma Bravo وa16z وBessemer Venture Partners، تسير Imply على مسار نمو سريع - مما يؤدي إلى تعطيل سوق قواعد البيانات البالغة 100 مليار دولار - مع عملاء بما في ذلك Twitter وSalesforce وAtlassian وReddit وIntercontinental Exchange.
Biuwer
biuwer.com
Biuwer عبارة عن منصة قوية لتحليل بيانات الأعمال قائمة على السحابة تساعدك على تحليل بيانات عملك بسهولة وإنشاء تقارير ولوحات معلومات مفيدة لاتخاذ قرارات مستنيرة. كما أنه يمكّنك من إنشاء تقارير قوية ومشاركتها بسهولة في دقائق معدودة دون الحاجة إلى معرفة تقنية.
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
يوفر لك DataSquirrel الوقت والضغط والألم عند فهم البيانات، وإنشاء صور واضحة وتقارير لوحة المعلومات. التنظيف التلقائي. التحليل التلقائي. التصور التلقائي. التكرار التلقائي. إنها: سريعة وسهلة وموجهة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وآمنة. DataSquirrel هي منصة ذكاء الأعمال للأفراد والفرق الذين يرغبون في فهم أي بيانات واتخاذ القرارات بشكل مستقل! لا توجد مهارات تقنية مطلوبة لاستخدامه أو للبدء. ما عليك سوى تحميل بياناتك والسماح لـ DataSquirrel بالقيام بالباقي! ✓ اكتشف احتياجات البيانات التلقائية عن طريق تحميل أي بيانات ✓ التنظيف التلقائي للتأكد من دقتها ✓ اكتشاف الأنماط باستخدام التحليل المقترح بواسطة الذكاء الاصطناعي ✓ لا مزيد من VLookup! دمج البيانات بنقرة واحدة ✓ تخصيص العناصر المرئية كما تريد ✓ تنزيل الملفات المنظفة وتقارير لوحة المعلومات ✓ المشاركة/التعاون دون تسجيل الدخول
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock هو حل تحليلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدم معالجة اللغات الطبيعية لتقديم إجابات لأسئلة مستخدمي الأعمال، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات أفضل وأسرع تعتمد على البيانات، دون الحاجة إلى محللي البيانات. يمكنك تجربة المنتج مجانًا عن طريق التسجيل. ستتمكن من تحميل بياناتك الخاصة وتجربة معظم ميزات AnswerDock في الإصدار المجاني. باستخدام AnswerDock، يقوم مستخدمو الأعمال بإنشاء التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بهم عن طريق كتابة أسئلتهم، تمامًا مثل استخدام محرك بحث الويب. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين كتابة أفضل 10 مندوبي مبيعات حسب النمو في عدد العملاء المتوقعين خلال هذا الربع. يقوم AnswerDock بتشغيل التحليل ويعرض التصور الأمثل على الفور. يقوم AnswerDock بتشغيل خوارزميات قوية لاستخراج البيانات للإجابة على الأسئلة المطروحة باللغة الطبيعية، مثل: • ما الذي يدفع معدل التحويل الخاص بي إلى الارتفاع؟ • لماذا ارتفعت المبيعات أمس؟ • ما الذي يدفع حالة الشحن إلى التأخير؟ • كيف تؤثر مشاهدات الصفحة على الإيرادات؟ يتصل AnswerDock بمجموعة متنوعة من المصادر بدءًا من ملفات Excel وقواعد البيانات العلائقية (Mysql وSQL Server و...) إلى واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية مثل Google Analytics. ويمكن للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات تجمع بين مصادر متعددة، مما يمكّنهم من الحصول على عرض متكامل لأعمالهم. يمكن لمحترفي الصناعة من أي وظيفة تجارية استخدام AnswerDock لاستكشاف بيانات شركاتهم بسهولة، باستخدام واجهة سهلة الاستخدام تشبه البحث دون الحاجة إلى تدريب. يدعم AnswerDock المتخصصين في مجال البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، والمالية والتأمين، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات والإعلام، والتصنيع، من بين الصناعات الأخرى. يوفر AnswerDock منصة بيانات شاملة تحتوي على الكثير من الميزات: • معالجة اللغات الطبيعية • اختيار المخطط التلقائي • أكثر من 30 نوع مخطط تفاعلي • أكثر من 50 خيار تخصيص • استخراج البيانات واكتشاف الرؤى • شرح التحليل • كلمات رئيسية مخصصة • فهرسة البيانات التلقائية • المشاركة والتعاون • الأعمدة المستندة إلى الصيغة • انضمام مجموعات البيانات • وحدة التحكم الإدارية • عمليات تحميل البيانات المجدولة • التصدير إلى CSV أو PNG أو PDF • أذونات العمود والصف ومجموعة البيانات • إدارة المستخدمين • لوحات المعلومات التفاعلية
Ikigai
ikigailabs.io
تعمل منصة ذكاء الأعمال التشغيلية من Ikigai على تغيير الطريقة التي تتخذ بها الشركات القرارات التكتيكية. تمكن واجهة المستخدم/تجربة المستخدم سهلة الاستخدام للأعمال أي شخص من إدخال البيانات وإعدادها وإجراء تحليلات قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف أعماله. يقوم DeepMatch بدمج مجموعات البيانات الأكثر تباينًا معًا في دقائق دون أي معالجة مسبقة للبيانات. تتحسن هذه التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع بمرور الوقت وتتعلم من البشر. تقوم تقنية DeepCasting الخاصة بإنشاء تنبؤات على بيانات لا تزيد عن بضعة أسابيع، وبدقة أعلى أيضًا من أي طريقة أخرى. بدلاً من مقارنة عدد قليل من سيناريوهات "ماذا لو"، يقوم تحليل DeepPlan الخاص بشركة Ikigai بتقييم ما يصل إلى 10^19 خيارًا ويحدد الخيارات الأكثر مثالية لأي معلمات معينة. بناءً على أبحاث معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) المتطورة حول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يتمتع Ikigai بموقع فريد لمساعدة الفرق التشغيلية على تحسين سرعة ودقة قراراتهم في ظل عدم اليقين والتغيير المستمر، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة عائد الاستثمار لأعمالهم، مع استخدام أحدث تقنيات علم البيانات. في متناول أي متخصص في البيانات. اعرف المزيد https://www.ikigailabs.io
Datazip
datazip.io
اكتشف Datazip، وهو حل شامل لهندسة البيانات بدون تعليمات برمجية مصمم للمحللين والمشغلين المهتمين بالوقت. قم بتبسيط عملية إدارة البيانات الخاصة بك عن طريق دمج مصادر البيانات المتفرقة، واستخدام ETL، وتخزين البيانات، وقدرات التحويل. باستخدام منصة Datazip البديهية، يمكنك إنشاء بنية أساسية للبيانات يمكن الاعتماد عليها وقابلة للتطوير في 45 دقيقة فقط. استمتع بتجربة اتصالات البيانات السريعة والاستعلام القوي والتصدير السلس لدفع عملية اتخاذ القرار الثاقبة.
Cube Analytics
cubeanalytics.com
Cube عبارة عن نظام أساسي للتشغيل الآلي يمكّن الفرق من إنشاء تطبيقات البيانات والتحليلات المخصصة بسهولة في دقائق، دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية.
Kleene
kleene.ai
قم بتمكين صناع القرار في شركتك من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع من خلال توصيات الذكاء الاصطناعي المبنية على بيانات موثوقة ومتعددة الأقسام. Kleene هي المنصة الوحيدة الشاملة التي تنظم جميع بياناتك. احصل على ميزة تنافسية ونمو الأعمال المعتمد على البيانات بسرعة، مع منصة ذكاء القرار من Kleene.
Composable Analytics
composable.ai
تعتبر Composable Enterprise منصة Intelligent DataOps الرائدة في الصناعة والتي توفر مجموعة كاملة من إمكانيات التنسيق والأتمتة والتحليلات، مما يضمن إمكانية نشر التحليلات بسرعة في سير عمل الأعمال.
TURBOARD
turboard.com
TURBOARD عبارة عن مجموعة متكاملة لذكاء الأعمال. قم بتزويد أي شخص في مؤسستك بأداة تحليل بيانات سهلة الاستخدام لتمكين جميع المستويات من خلال الذكاء القابل للتنفيذ.
Pyramid Analytics
pyramidanalytics.com
Pyramid هو نظام تشغيل تحليلي من المستوى الأول على مستوى المؤسسات يتوسع من تحليلات الخدمة الذاتية لمستخدم واحد إلى عمليات نشر مركزية لآلاف المستخدمين - ويغطي تصورات بيانات بسيطة ولكنها فعالة إلى إمكانات التعلم الآلي المتقدمة. يتميز نظام التشغيل Analytics غير التقليدي بعميل عالمي لأي جهاز ونظام تشغيل. ويمكن تثبيته على معظم الأنظمة الأساسية — سواء داخل مقر العمل أو في السحابة — ويمكنه العمل ضد مجموعات البيانات الأكثر شيوعًا ومعها. يتيح الهرم للمستخدمين والمؤسسات تحقيق التوازن بين إنتاجية الخدمة الذاتية والحوكمة. إنها منصة تحليلية قابلة للتكيف توفر إمكانات وتجارب مختلفة بناءً على احتياجات المستخدم ومهاراته، كل ذلك أثناء إدارة المحتوى كمورد مشترك. لقد تم تصميمه لدعم سير عمل اتخاذ القرار بالكامل في مؤسستك، ومنح الجميع الأدوات اللازمة لإجراء تحليلات الخدمة الذاتية. والأهم من ذلك، أن نظام التشغيل Analytics يعمل على حل "مشكلة الميل الأخير"، مما يؤدي إلى سد الفجوة بين استراتيجية التحليلات المعلنة لمؤسستك والتنفيذ الفعلي للتحليلات. يتميز الهرم بست وحدات تحليلية متميزة (النموذج، والصياغة، والاكتشاف، والتوضيح، والعرض، والنشر) - بالإضافة إلى وحدة التحكم الإدارية ونظام إدارة المحتوى - لتقديم تجربة تحليلات عالمية حقيقية عبر سير عمل التحليلات بالكامل.
MachEye
macheye.com
تعمل منصة التحليلات المعززة من MachEye على تغيير الطريقة التي تقوم بها المؤسسات بدمج بياناتها وقراراتها وعملياتها. في حين أن منصات ذكاء الأعمال الحالية تجيب فقط على أسئلة "ماذا" المتعلقة بالبيانات، فإن MachEye يساعد المستخدمين على الإجابة على سيناريوهات "ماذا ولماذا وكيف" للجميع في المؤسسة. يمكن الآن لصناع القرار على أي مستوى الحصول على رؤى وتوصيات قابلة للتنفيذ من خلال تجربة البحث "مثل Google" والتجربة الصوتية والمرئية "مثل YouTube"، بالإضافة إلى الرسوم البيانية وتحليلات الخدمة الذاتية. يضيف MachEye زر "تشغيل" قابل للتنفيذ إلى البيانات! لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://www.macheye.com.
Caplena
caplena.com
تعرف على Caplena، منصة تحليل ردود الفعل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تغيير الطريقة التي تكتشف بها العلامات التجارية الرؤى من خلال الاستجابات المفتوحة. ومن خلال الجمع بين البيانات النصية والمتغيرات الكمية، فإنه يمكّن المستخدمين من تحويل موجات هائلة من التعليقات والمراجعات وبيانات استطلاع NPS إلى فرص قابلة للتنفيذ. واليوم، تثق أكثر من 200 علامة تجارية ووكالة أبحاث السوق مثل DHL وLufthansa وEuromonitor في Caplena لتحويل تعليقات العملاء والموظفين إلى رؤى قابلة للتنفيذ بسرعة. إذًا، ما الذي يميز Caplena عن أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى؟ الأمر كله يتعلق بتوفير المرونة والشفافية المطلقة. فهو يتكامل مع منصات مثل Qualtrics أو Brandwatch أو Trustpilot أو Google Maps، أو يسمح للمستخدمين بتحميل بياناتهم لسهولة التحليل أو قياس الأداء التنافسي. يضمن Caplena وضع نماذج موثوقة للموضوعات وتعيينها عبر 100 لغة، باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يمكن ضبطها وتسجيلها والوثوق بها. ويكشف عن المشاعر والاتجاهات والعلاقات على مستوى الموضوع. يمكن للمستخدمين تصور الرؤى في لوحات المعلومات القابلة للتخصيص، والتفاعل معها عبر واجهة chatbot، ومشاركتها عبر مؤسستهم لدفع التغيير. يقع المقر الرئيسي لشركة Caplena في سويسرا، وهو فريق دولي من عشاق البيانات وتجربة المستخدم يهدف إلى إحداث ثورة في كيفية استفادة العلامات التجارية من التعليقات. إنهم يقومون أيضًا بالتوظيف، لذلك يجب على الأفراد المهتمين مراجعة صفحة الوظائف الخاصة بهم.
Planr
planr.com
Planr هو أحد حلول Enterprise SAAS التي تستخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم للتنبؤ بأداء الإيرادات والمبيعات وكشف العوائق المخفية لتزويدك أنت وفريقك بالطاقة اللازمة لتسريع نمو المبيعات. يمنحك Planr إمكانية الوصول الفوري إلى عرض ذكي وغير متحيز للإيرادات المتوقعة مقابل الأهداف المستقبلية، بدقة تصل إلى 96%. توفر أداة Planr المدعومة بالذكاء الاصطناعي، المستخدمة من قبل الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين وفرق القيادة، رؤية علمية غير متحيزة لبياناتك وتتنبأ بإيرادات NTM الخاصة بك بدقة تصل إلى 96%. تشمل فئات Planr: إدارة أداء الشركة، وإدارة التعويضات، وتحليلات التسويق، وتخطيط المبيعات والعمليات، وإدارة أداء المبيعات، وإدارة القوى العاملة.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack هي منصة التحليلات والإسناد الرائدة في مجال B2B. يتصل HockeyStack بجميع منصاتك، وينظف بياناتك، ويسمح لك بقياس ما يقود خط الأنابيب وتصور رحلات المشتري. تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. تستخدم المئات من فرق الإيرادات في شركات مثل 8x8 وActiveCampaign وCognism HockeyStack لجذب المزيد من خطوط الأنابيب وإتمام الصفقات بشكل أسرع.
Sisense
sisense.com
تتجاوز Sisense ذكاء الأعمال التقليدي من خلال تزويد المؤسسات بالقدرة على غرس التحليلات في كل مكان، وهي مضمنة في تطبيقات العملاء والموظفين وسير العمل. يخترق عملاء Sisense حواجز اعتماد التحليلات من خلال تجاوز لوحة المعلومات من خلال Sisense Fusion - النظام الأساسي السحابي للتحليلات عالي التخصيص والمعتمد على الذكاء الاصطناعي، والذي ينشر الذكاء في المكان المناسب والوقت المناسب، في كل مرة. تعتمد أكثر من 2000 شركة عالمية على Sisense للابتكار وتعطيل الأسواق وإحداث تغيير ملموس في العالم. تم تصنيف Sisense على أنها الشركة رقم 1 في مجال ذكاء الأعمال من حيث نجاح العملاء، كما تم اختيارها أيضًا ضمن قائمة Forbes’s Cloud 100، وأفضل الشركات السحابية في العالم، لمدة خمس سنوات على التوالي. تفضل بزيارتنا على www.sisense.com وتواصل معنا على LinkedIn وTwitter وFacebook.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، ومقرها في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Canada Inc. تقوم التطبيقات البرمجية OpenText بإدارة المحتوى أو البيانات غير المنظمة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية وشركات الخدمات المهنية. تهدف OpenText منتجاتها إلى معالجة متطلبات إدارة المعلومات، بما في ذلك إدارة كميات كبيرة من المحتوى، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، وإدارة تجربة الهاتف المحمول والإنترنت. توظف OpenText أكثر من 14000 شخص حول العالم وهي شركة مساهمة عامة، مدرجة في بورصة ناسداك (OTEX) وبورصة تورنتو (OTEX).
Observable
observablehq.com
Observable هو حل شامل يساعد المطورين على إنشاء ونشر تطبيقات البيانات ولوحات المعلومات والتقارير المعبرة والأداء. على عكس أدوات ذكاء الأعمال القديمة، تسمح Observable للمطورين بإنشاء لوحات معلومات باستخدام التعليمات البرمجية، حتى يتمكنوا من تطوير تقارير مخصصة واكتشاف رؤى أعمق وأكثر دقة. يمكن للمنشئين تكرار البيانات واستكشافها في دفاتر ملاحظات مباشرة وتعاونية. وبعد ذلك، باستخدام Observable Framework مفتوح المصدر، يمكنهم إنشاء تطبيقات تحميل البيانات محليًا على الفور، باستخدام أي لغة أو مكتبة. من السهل نشر تطبيقات البيانات واستضافتها بشكل آمن على Observable. نحن نهتم بالتسجيل الموحّد (SSO) وإدارة مساحة العمل وسجلات التدقيق والمزيد - حتى يتمكن المطورون من التركيز على إنشاء أفضل تطبيقات البيانات التي شاهدها فريقهم على الإطلاق. يتم إنشاء لوحات المعلومات وتطبيقات البيانات والتقارير الأفضل باستخدام التعليمات البرمجية. يتم إنشاء أفضلها باستخدام Observable.
Narrator
narrator.ai
Narrato عبارة عن منصة لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي والتعاون وإدارة سير العمل تم تصميمها لمساعدة المسوقين/المبدعين المنفردين أو فرق المحتوى الهزيل أو حتى فرق إنتاج المحتوى واسعة النطاق، وإنشاء المحتوى وشحنه بشكل أسرع عدة مرات وبتكلفة أقل، مما كان ممكنًا من أي وقت مضى. الميزات الرئيسية للنظام الأساسي: - أكثر من 100+ من أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي والتفكير والتحسين وأدوات تحسين محركات البحث لإنشاء محتوى موجه نحو النتائج بسرعة كبيرة (تستخدم الحالات المغطاة - المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني ومقاطع الفيديو والنشرات الصحفية وكتابة النصوص والإعلانات والتلخيص وأكثر). قم بإنشاء خيار قالب الذكاء الاصطناعي الخاص بك وأصوات العلامة التجارية. - إدارة كاملة لمشروع المحتوى ودعم أتمتة سير العمل بما في ذلك تعيين المهام وإدارة تقويم المحتوى والإشعارات الآلية والنشر وإدارة المستقلين والمزيد - ملخصات قوية لتحسين محركات البحث والتفكير في الكلمات الرئيسية والمواضيع باستخدام الذكاء الاصطناعي - قوالب محتوى مخصصة وميزات تعاون قوية داخل المستند ومساحة العمل - صور AI وصور ورسومات خالية من حقوق الملكية - إنشاء محتوى مجمّع باستخدام الذكاء الاصطناعي (مثل إنشاء أوصاف المحتوى بكميات كبيرة) ميزات أخرى: الإرشادات ومستودع أصول العلامة التجارية، ودعم متعدد اللغات، والتحقق من الانتحال والنحو، والتقارير المخصصة، وأصوات العلامات التجارية AI وأكثر.
Mode Analytics
mode.com
يعد Mode أول نظام أساسي لذكاء الأعمال يتبنى الطريقة التي تعمل بها فرق البيانات الحديثة، والتي تمكن قادة البيانات من إجراء تحليل أكثر كفاءة وأعلى تأثيرًا وزيادة نضج البيانات من خلال الخدمة الذاتية الحقيقية. باعتباره طبقة ذكاء موحدة، يعمل Mode على زيادة عائد الاستثمار لمكدس البيانات الحديثة إلى الحد الأقصى وتحويل البيانات إلى ميزة تنافسية للشركات الرائدة في جميع القطاعات والمراحل.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE عبارة عن منصة استخباراتية شاملة تدمج قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي مع دقة ذكاء الأعمال. إنها منصة ذات بنية سحابية أصلية ومفتوحة، وهي مبنية على طبقة دلالية قابلة للتطوير وملائمة للمستقبل ومصممة لحقن الذكاء الاصطناعي في كل مكان ™. تعمل MicroStrategy ONE على تمكين الشركات في جميع أنحاء العالم من تقديم حلول تحليلات البيانات الحديثة بسلاسة لعشرات الآلاف داخل مؤسساتهم وخارجها. بفضل تقنيات GenAI الرائدة، فهو يتيح الذكاء على أي جهاز لتسريع الوقت من البيانات إلى الإجراء لأي مستخدم.
Metabase
metabase.com
الطريقة الأسرع والأسهل لمشاركة البيانات والتحليلات داخل شركتك. خادم ذكاء الأعمال مفتوح المصدر يمكنك تثبيته في 5 دقائق ويتصل بـ MySQL وPostgreSQL وMongoDB والمزيد! يمكن لأي شخص استخدامه لإنشاء المخططات ولوحات المعلومات وتقارير البريد الإلكتروني الليلية.
Looker
looker.com
يقوم Looker بإعادة اختراع ذكاء الأعمال للشركة الحديثة. يعمل Looker بالطريقة التي يعمل بها الويب: حيث تتيح لغة النمذجة الفريدة المستندة إلى المتصفح لأي موظف الاستفادة من عمل أفضل محللي البيانات لديك. يعمل Looker بنسبة 100% داخل قاعدة البيانات، ويستفيد من أحدث وأسرع قواعد البيانات التحليلية - للحصول على نتائج حقيقية في الوقت الفعلي.
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio هي شركة رائدة موثوقة في سوق ذكاء الأعمال، وهي تساعد بكل فخر الآلاف من فرق البيانات ومستخدمي الأعمال على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن بياناتهم.
Tableau
tableau.com
Tableau عبارة عن منصة تحليلية تعمل على تغيير الطريقة التي نستخدم بها البيانات لحل المشكلات - وتمكين الأشخاص والمؤسسات من تحقيق أقصى استفادة من بياناتهم. Tableau هو النظام الأساسي الأوسع والأعمق للبيانات والتحليلات. تأكد من الاستخدام المسؤول للبيانات وتحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال إدارة البيانات المتكاملة بالكامل وإدارتها والتحليلات المرئية وسرد قصص البيانات والتعاون — كل ذلك مع Einstein الرائد في الصناعة من Salesforce والمبني مباشرةً في Tableau Pulse، وهي تجربة بيانات مُعاد تصورها تجعل البيانات أكثر سهولة. في متناول الجميع بغض النظر عن خبرتهم في أدوات تصور البيانات. يتوفر Tableau Pulse لمستخدمي Tableau Cloud، ويستفيد من قوة Tableau AI لتقديم البيانات بطرق أكثر تخصيصًا وسياقًا وذكاءً. تعرف على المزيد على https://tableau.com/pulse تعمل Tableau Cloud على تمكين اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وقائمة على الرؤية من خلال تحليلات سريعة ومرنة وبديهية. استمتع بتجربة حل مستضاف بالكامل على مستوى المؤسسات قائم على السحابة على منصة التحليلات رقم 1 في العالم. يوفر Tableau Prep Builder أسلوبًا حديثًا لإعداد البيانات، مما يجعل دمج البيانات وتشكيلها وتنظيفها لتحليلها أسرع وأسهل.
Holistics
holistics.io
تسمح Holistics للجميع بالإجابة على أسئلة البيانات الخاصة بهم دون إزعاج الفرق الفنية. لا مزيد من "الإحباط في قائمة انتظار الطلبات" لكل من فريق العمل والبيانات.
GoodData
gooddata.com
GoodData هي المنصة الرائدة للبيانات والتحليلات السحابية، التي توفر عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. من خلال النظام الأساسي الذي يعزز إمكانات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، تعمل GoodData على تمكين عملائها من إتاحة تحليلات البيانات لكل مستخدم نهائي عبر رؤى بيانات الخدمة الذاتية في الوقت الفعلي في مكان العمل مباشرةً. يعتمد أكثر من 140.000 من أفضل الشركات في العالم و3.2 مليون مستخدم على GoodData من أجل إحداث تغيير هادف وتحقيق المزيد من خلال البيانات.
Domo
domo.com
تضع Domo البيانات في متناول الجميع حتى يتمكنوا من مضاعفة تأثيرهم على الأعمال. يتجاوز النظام الأساسي لتجربة البيانات السحابية لدينا ذكاء الأعمال والتحليلات التقليدية، مما يجعل البيانات مرئية وقابلة للتنفيذ باستخدام لوحات المعلومات والتطبيقات سهلة الاستخدام. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وأساس البيانات الآمن الذي يتصل بالأنظمة السحابية والأنظمة القديمة الحالية، يساعد Domo الشركات على تحسين العمليات التجارية الهامة على نطاق واسع وفي وقت قياسي لإثارة الفضول الجريء الذي يعزز نتائج الأعمال الأسية.
Deepnote
deepnote.com
تقوم Deepnote ببناء أفضل دفتر ملاحظات لعلوم البيانات للفرق. في دفتر الملاحظات، يمكن للمستخدمين ربط بياناتهم واستكشافها وتحليلها من خلال التعاون في الوقت الفعلي وإصدار الإصدارات ومشاركتها بسهولة. ويتم كل هذا من خلال واجهة مستخدم قوية تعتمد على المتصفح ويتم تشغيلها في السحابة. تشمل الميزات: * مشاركة دفاتر الملاحظات والمشاريع عبر URL * دعوة الآخرين للعرض والتعليق والتعاون، مع التحكم في الإصدار * نشر دفاتر ملاحظات تحتوي على تصورات للعروض التقديمية * تبادل مجموعات البيانات بين المشاريع * الوصول الكامل إلى محطة لينكس *إكمال الكود * الإدارة التلقائية لحزم بايثون * الاستيراد من جيثب * اتصال قاعدة بيانات PostgreSQL
Cube
cubeanywhere.com
البصيرة التي تحتاجها لإدارة عملك! مع تكاليف المشروع والوقت والنفقات في الوقت الفعلي، أصبحت إدارة مشاريعك ومهامك وعملائك أمرًا في غاية السهولة. احصل على مخططات تفاعلية غنية على مستوى أعضاء الفريق والمشروع والعميل والشركة. نحن نعلم أن عملك لا يبدأ ولا ينتهي عند الباب الأمامي لمكتبك. عملك هو أين أنت! ويمكنك الوصول إلى Cube في أي وقت وفي أي مكان. يمكنك الوصول إلى Cube من متصفح ويب بسيط على الكمبيوتر المحمول الخاص بك أو على جهاز iPhone أو iPad أو Android باستخدام التطبيقات الأصلية.
Chartio
chartio.com
بسيطة بما فيه الكفاية للجميع. قوية بما فيه الكفاية لفريق البيانات. Chartio هو حل لتحليلات الأعمال قائم على السحابة وتتمثل مهمته في تمكين الجميع داخل المؤسسة من الوصول إلى بياناتهم واستكشافها وتحويلها وتصورها. مع Chartio، يمكن لكل عضو في الفريق الآن الإجابة على أسئلتهم الخاصة.
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