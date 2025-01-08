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منصات التحليلات - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية
توفر منصات التحليلات، التي يشار إليها أحيانًا باسم منصات ذكاء الأعمال (BI)، مجموعة أدوات شاملة للمؤسسات لاستيعاب البيانات وهيكلتها واستكشافها وتفسيرها، مما يكشف عن رؤى قابلة للتنفيذ تعمل على تحسين عملية صنع القرار وإرشاد استراتيجيات الأعمال. في حين أن بعض هذه المنصات تتطلب مشاركة تكنولوجيا المعلومات لإنشاء البنية التحتية التحليلية، ودمج مصادر البيانات الأساسية، وإعداد البيانات، فإن بعضها الآخر مصمم لسهولة التكوين والاستخدام من قبل المستخدمين غير التقنيين، والمعروفة باسم منصات الخدمة الذاتية. يمكن لمحللي الأعمال وعلماء البيانات وأصحاب المصلحة الآخرين الاستفادة من هذه المنصات لإعداد البيانات ووضع نماذج لها وتحسينها، واكتساب رؤى أعمق حول العمليات اليومية للشركة وتسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة. من الضروري لتصنيفها كمنصة تحليلية توفير حل تحليلي شامل، يتألف من خمسة مكونات رئيسية: إعداد البيانات، ونمذجة البيانات، ومزج البيانات، وتصور البيانات، وتقديم الأفكار.
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Metabase
metabase.com
الطريقة الأسرع والأسهل لمشاركة البيانات والتحليلات داخل شركتك. خادم ذكاء الأعمال مفتوح المصدر يمكنك تثبيته في 5 دقائق ويتصل بـ MySQL وPostgreSQL وMongoDB والمزيد! يمكن لأي شخص استخدامه لإنشاء المخططات ولوحات المعلومات وتقارير البريد الإلكتروني الليلية.
Tableau
tableau.com
Tableau عبارة عن منصة تحليلية تعمل على تغيير الطريقة التي نستخدم بها البيانات لحل المشكلات - وتمكين الأشخاص والمؤسسات من تحقيق أقصى استفادة من بياناتهم. Tableau هو النظام الأساسي الأوسع والأعمق للبيانات والتحليلات. تأكد من الاستخدام المسؤول للبيانات وتحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال إدارة البيانات المتكاملة بالكامل وإدارتها والتحليلات المرئية وسرد قصص البيانات والتعاون — كل ذلك مع Einstein الرائد في الصناعة من Salesforce والمبني مباشرةً في Tableau Pulse، وهي تجربة بيانات مُعاد تصورها تجعل البيانات أكثر سهولة. في متناول الجميع بغض النظر عن خبرتهم في أدوات تصور البيانات. يتوفر Tableau Pulse لمستخدمي Tableau Cloud، ويستفيد من قوة Tableau AI لتقديم البيانات بطرق أكثر تخصيصًا وسياقًا وذكاءً. تعرف على المزيد على https://tableau.com/pulse تعمل Tableau Cloud على تمكين اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وقائمة على الرؤية من خلال تحليلات سريعة ومرنة وبديهية. استمتع بتجربة حل مستضاف بالكامل على مستوى المؤسسات قائم على السحابة على منصة التحليلات رقم 1 في العالم. يوفر Tableau Prep Builder أسلوبًا حديثًا لإعداد البيانات، مما يجعل دمج البيانات وتشكيلها وتنظيفها لتحليلها أسرع وأسهل.
Deepnote
deepnote.com
تقوم Deepnote ببناء أفضل دفتر ملاحظات لعلوم البيانات للفرق. في دفتر الملاحظات، يمكن للمستخدمين ربط بياناتهم واستكشافها وتحليلها من خلال التعاون في الوقت الفعلي وإصدار الإصدارات ومشاركتها بسهولة. ويتم كل هذا من خلال واجهة مستخدم قوية تعتمد على المتصفح ويتم تشغيلها في السحابة. تشمل الميزات: * مشاركة دفاتر الملاحظات والمشاريع عبر URL * دعوة الآخرين للعرض والتعليق والتعاون، مع التحكم في الإصدار * نشر دفاتر ملاحظات تحتوي على تصورات للعروض التقديمية * تبادل مجموعات البيانات بين المشاريع * الوصول الكامل إلى محطة لينكس *إكمال الكود * الإدارة التلقائية لحزم بايثون * الاستيراد من جيثب * اتصال قاعدة بيانات PostgreSQL
Looker
looker.com
يقوم Looker بإعادة اختراع ذكاء الأعمال للشركة الحديثة. يعمل Looker بالطريقة التي يعمل بها الويب: حيث تتيح لغة النمذجة الفريدة المستندة إلى المتصفح لأي موظف الاستفادة من عمل أفضل محللي البيانات لديك. يعمل Looker بنسبة 100% داخل قاعدة البيانات، ويستفيد من أحدث وأسرع قواعد البيانات التحليلية - للحصول على نتائج حقيقية في الوقت الفعلي.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
تعد Alibaba Cloud واحدة من أكبر شركات الحوسبة السحابية في العالم، حيث توفر خدمات حوسبة سحابية قابلة للتطوير وآمنة وموثوقة على مستوى العالم لتسريع عملية التحول الرقمي المدعومة بمنتجات وحلول سحابية شاملة.
Zoho Analytics
zoho.com
برامج ذكاء الأعمال والتحليلات. Zoho Analytics هو برنامج ذاتي الخدمة لتحليل المعلومات وذكاء الأعمال يتيح لك تحليل بياناتك بصريًا وإنشاء تصورات مذهلة للبيانات واكتشاف الرؤى المخفية في دقائق.
Grow
grow.com
إن Grow عبارة عن نظام أساسي متكامل لذكاء الأعمال (BI) بدون تعليمات برمجية، وهو يمكّن الجميع في مؤسستك من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. من خلال الجمع بين ETL وتخزين البيانات وتصورها في نظام أساسي واحد سهل الاستخدام، يمكن لأي مؤسسة الاتصال واستكشاف بياناتها لعرض الرؤى. يمنح نموذج ترخيص المستخدم غير المحدود الخاص بنا الجميع إمكانية الوصول إلى الإجابات التي يحتاجون إليها دون الانتظار في الطابور للمحلل. الآن يمكن للجميع اتخاذ قرارات رائعة في الوقت الفعلي لتسريع نموهم.
Domo
domo.com
تضع Domo البيانات في متناول الجميع حتى يتمكنوا من مضاعفة تأثيرهم على الأعمال. يتجاوز النظام الأساسي لتجربة البيانات السحابية لدينا ذكاء الأعمال والتحليلات التقليدية، مما يجعل البيانات مرئية وقابلة للتنفيذ باستخدام لوحات المعلومات والتطبيقات سهلة الاستخدام. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وأساس البيانات الآمن الذي يتصل بالأنظمة السحابية والأنظمة القديمة الحالية، يساعد Domo الشركات على تحسين العمليات التجارية الهامة على نطاق واسع وفي وقت قياسي لإثارة الفضول الجريء الذي يعزز نتائج الأعمال الأسية.
Observable
observablehq.com
Observable هو حل شامل يساعد المطورين على إنشاء ونشر تطبيقات البيانات ولوحات المعلومات والتقارير المعبرة والأداء. على عكس أدوات ذكاء الأعمال القديمة، تسمح Observable للمطورين بإنشاء لوحات معلومات باستخدام التعليمات البرمجية، حتى يتمكنوا من تطوير تقارير مخصصة واكتشاف رؤى أعمق وأكثر دقة. يمكن للمنشئين تكرار البيانات واستكشافها في دفاتر ملاحظات مباشرة وتعاونية. وبعد ذلك، باستخدام Observable Framework مفتوح المصدر، يمكنهم إنشاء تطبيقات تحميل البيانات محليًا على الفور، باستخدام أي لغة أو مكتبة. من السهل نشر تطبيقات البيانات واستضافتها بشكل آمن على Observable. نحن نهتم بالتسجيل الموحّد (SSO) وإدارة مساحة العمل وسجلات التدقيق والمزيد - حتى يتمكن المطورون من التركيز على إنشاء أفضل تطبيقات البيانات التي شاهدها فريقهم على الإطلاق. يتم إنشاء لوحات المعلومات وتطبيقات البيانات والتقارير الأفضل باستخدام التعليمات البرمجية. يتم إنشاء أفضلها باستخدام Observable.
DataGPT
datagpt.com
DataGPT هو أول محلل للذكاء الاصطناعي للمحادثة في العالم يمكّن المستخدمين من طرح أي أسئلة حول بياناتهم باللغة الطبيعية والحصول على إجابات كاملة في غضون ثوانٍ. DataGPT عبارة عن برنامج دردشة مستقل تمامًا مزود بذاكرة وقادر على الإجابة على الأسئلة المعقدة مثل
Sisense
sisense.com
تتجاوز Sisense ذكاء الأعمال التقليدي من خلال تزويد المؤسسات بالقدرة على غرس التحليلات في كل مكان، وهي مضمنة في تطبيقات العملاء والموظفين وسير العمل. يخترق عملاء Sisense حواجز اعتماد التحليلات من خلال تجاوز لوحة المعلومات من خلال Sisense Fusion - النظام الأساسي السحابي للتحليلات عالي التخصيص والمعتمد على الذكاء الاصطناعي، والذي ينشر الذكاء في المكان المناسب والوقت المناسب، في كل مرة. تعتمد أكثر من 2000 شركة عالمية على Sisense للابتكار وتعطيل الأسواق وإحداث تغيير ملموس في العالم. تم تصنيف Sisense على أنها الشركة رقم 1 في مجال ذكاء الأعمال من حيث نجاح العملاء، كما تم اختيارها أيضًا ضمن قائمة Forbes’s Cloud 100، وأفضل الشركات السحابية في العالم، لمدة خمس سنوات على التوالي. تفضل بزيارتنا على www.sisense.com وتواصل معنا على LinkedIn وTwitter وFacebook.
InsightBase
insightbase.ai
الدردشة مع قاعدة البيانات الخاصة بك باستخدام الذكاء الاصطناعي. اطرح الأسئلة باللغة الطبيعية واحصل على الإجابات في ثوانٍ. لا مزيد من استعلامات SQL، ولا مزيد من علوم البيانات.
Mode Analytics
mode.com
يعد Mode أول نظام أساسي لذكاء الأعمال يتبنى الطريقة التي تعمل بها فرق البيانات الحديثة، والتي تمكن قادة البيانات من إجراء تحليل أكثر كفاءة وأعلى تأثيرًا وزيادة نضج البيانات من خلال الخدمة الذاتية الحقيقية. باعتباره طبقة ذكاء موحدة، يعمل Mode على زيادة عائد الاستثمار لمكدس البيانات الحديثة إلى الحد الأقصى وتحويل البيانات إلى ميزة تنافسية للشركات الرائدة في جميع القطاعات والمراحل.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، ومقرها في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Canada Inc. تقوم التطبيقات البرمجية OpenText بإدارة المحتوى أو البيانات غير المنظمة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية وشركات الخدمات المهنية. تهدف OpenText منتجاتها إلى معالجة متطلبات إدارة المعلومات، بما في ذلك إدارة كميات كبيرة من المحتوى، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، وإدارة تجربة الهاتف المحمول والإنترنت. توظف OpenText أكثر من 14000 شخص حول العالم وهي شركة مساهمة عامة، مدرجة في بورصة ناسداك (OTEX) وبورصة تورنتو (OTEX).
Hex
hex.tech
Hex عبارة عن منصة للتحليلات التعاونية وعلوم البيانات. فهو يجمع بين دفاتر الملاحظات البرمجية وتطبيقات البيانات وإدارة المعرفة، مما يجعل من السهل استخدام البيانات ومشاركة النتائج. يجمع Hex أفضل ما في دفاتر الملاحظات وBI والمستندات في واجهة مستخدم سلسة وتعاونية. استخدم SQL وPython وR معًا أو منفردين. انشر العمل داخليًا أو خارجيًا كتطبيقات بيانات تفاعلية مع السحب والإفلات في تخطيطات سريعة الاستجابة يمكن لأي شخص استخدامها. استفد من مكتبة كاملة من مكونات واجهة المستخدم من خلال النشر الفوري واحصل على تعليقات مباشرة للحصول على تجربة مستخدم قوية. قم ببناء المعرفة التنظيمية باستخدام Hex من خلال السماح لأي شخص باكتشاف البيانات واستخدامها.
Chartio
chartio.com
بسيطة بما فيه الكفاية للجميع. قوية بما فيه الكفاية لفريق البيانات. Chartio هو حل لتحليلات الأعمال قائم على السحابة وتتمثل مهمته في تمكين الجميع داخل المؤسسة من الوصول إلى بياناتهم واستكشافها وتحويلها وتصورها. مع Chartio، يمكن لكل عضو في الفريق الآن الإجابة على أسئلتهم الخاصة.
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio هي شركة رائدة موثوقة في سوق ذكاء الأعمال، وهي تساعد بكل فخر الآلاف من فرق البيانات ومستخدمي الأعمال على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن بياناتهم.
Mineo
mineo.app
MINEO هي منصة لاستكشاف بياناتك، وإنشاء ونشر دفاتر ملاحظات Python فائقة الشحن. كما أنه يراقب جودة بياناتك باستخدام التعلم الآلي. مفكرة Python أفضل --------------------------------- يأخذ Mineo تنتقل دفاتر ملاحظات Python إلى المستوى التالي عن طريق إضافة ميزات على مستوى الإنتاج مثل: * أوضاع التخطيط القابلة للتبديل: الكمبيوتر المحمول ولوحة المعلومات والهاتف المحمول. * لا توجد أدوات تعليمات برمجية (استعلام SQL والرسومات والجداول ومؤشرات الأداء الرئيسية والعنوان والصور والنماذج) لاستكشاف المحتوى الخاص بك والتفاعل معه دون برمجة. * مصادر بيانات SQL متكاملة للوصول إلى قواعد البيانات مباشرة. * متوافق مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة Jupyter. قم باستيراد دفاتر الملاحظات الموجودة لديك من .ipynb أو قم بالتصدير من mineo إلى تطبيقات أخرى. * نظام مدمج للتحكم في الإصدار * القدرة على المشاركة والعمل بشكل تعاوني. * نظام ملفات متكامل لتخزين بياناتك حتى 10 تيرابايت. * القدرة على تصدير دفتر الملاحظات الخاص بك إلى PDF * دعم المتغيرات على مستوى المشروع * دعم كتل Python و Markdown و LaTeX و Widgets. * سجلات وأذونات مفصلة (عرض، عرض التعليمات البرمجية، تنفيذ) على مستوى المستخدم/المجموعة. * إنشاء كود تلقائي مدعوم من OpenAI.
GoodData
gooddata.com
GoodData هي المنصة الرائدة للبيانات والتحليلات السحابية، التي توفر عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. من خلال النظام الأساسي الذي يعزز إمكانات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، تعمل GoodData على تمكين عملائها من إتاحة تحليلات البيانات لكل مستخدم نهائي عبر رؤى بيانات الخدمة الذاتية في الوقت الفعلي في مكان العمل مباشرةً. يعتمد أكثر من 140.000 من أفضل الشركات في العالم و3.2 مليون مستخدم على GoodData من أجل إحداث تغيير هادف وتحقيق المزيد من خلال البيانات.
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا غير متخصص في تكنولوجيا المعلومات - المزيد من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة بطريقة ترتبط بالأهداف التنظيمية. فهو يختصر رحلة كل مستخدم من التحليلات البسيطة إلى التحليلات المعقدة، مما يسمح له بتسخير البيانات لاستكشاف المجهول، وتحديد العلاقات الجديدة، والحصول على فهم أعمق للنتائج وتحدي الوضع الراهن. قم بتصور وتحليل ومشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ حول بياناتك مع أي شخص في مؤسستك باستخدام IBM Cognos Analytics.
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
يوفر لك DataSquirrel الوقت والضغط والألم عند فهم البيانات، وإنشاء صور واضحة وتقارير لوحة المعلومات. التنظيف التلقائي. التحليل التلقائي. التصور التلقائي. التكرار التلقائي. إنها: سريعة وسهلة وموجهة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وآمنة. DataSquirrel هي منصة ذكاء الأعمال للأفراد والفرق الذين يرغبون في فهم أي بيانات واتخاذ القرارات بشكل مستقل! لا توجد مهارات تقنية مطلوبة لاستخدامه أو للبدء. ما عليك سوى تحميل بياناتك والسماح لـ DataSquirrel بالقيام بالباقي! ✓ اكتشف احتياجات البيانات التلقائية عن طريق تحميل أي بيانات ✓ التنظيف التلقائي للتأكد من دقتها ✓ اكتشاف الأنماط باستخدام التحليل المقترح بواسطة الذكاء الاصطناعي ✓ لا مزيد من VLookup! دمج البيانات بنقرة واحدة ✓ تخصيص العناصر المرئية كما تريد ✓ تنزيل الملفات المنظفة وتقارير لوحة المعلومات ✓ المشاركة/التعاون دون تسجيل الدخول
datapine
datapine.com
datapine هو برنامج متكامل لذكاء الأعمال يمكّن الجميع من استكشاف بياناتهم وتصورها ومراقبتها ومشاركتها بشكل لم يسبق له مثيل!
PopSQL
popsql.com
PopSQL هو تطور لمحررات SQL القديمة مثل DataGrip وDBeaver وPostico. نحن نقدم محرر SQL جميلًا وحديثًا للفرق التي تركز على البيانات والتي تتطلع إلى توفير الوقت وتحسين دقة البيانات وتعيين موظفين جدد بشكل أسرع وتقديم رؤى للأعمال بسرعة. باستخدام PopSQL، يمكن للمستخدمين فهم نموذج البيانات الخاص بهم بسهولة، وكتابة SQL التي يتم التحكم في إصدارها، والتعاون مع الحضور المباشر، وتصور البيانات في المخططات ولوحات المعلومات، وجدولة التقارير، ومشاركة النتائج، وتنظيم الاستعلامات الأساسية للبحث والاكتشاف. حتى إذا كان فريقك يستفيد بالفعل من أداة ذكاء الأعمال الكبيرة، مثل Tableau أو Looker، أو مجموعة كبيرة من محرري SQL، فإن PopSQL يتيح التعاون السلس بين مستخدمي SQL المتميزين، والمحللين المبتدئين، وحتى أصحاب المصلحة الأقل تقنية الذين يتعطشون للحصول على رؤى البيانات . * التوافق مع الأنظمة الأساسية مع أنظمة التشغيل macOS وWindows وLinux. * يعمل مع Snowflake وRedshift وBigQuery وClickhouse وDatabricks وAthena وMongoDB وPostgreSQL وMySQL وSQL Server وSQLite وPresto وCassandra والمزيد
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack هي منصة التحليلات والإسناد الرائدة في مجال B2B. يتصل HockeyStack بجميع منصاتك، وينظف بياناتك، ويسمح لك بقياس ما يقود خط الأنابيب وتصور رحلات المشتري. تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. تستخدم المئات من فرق الإيرادات في شركات مثل 8x8 وActiveCampaign وCognism HockeyStack لجذب المزيد من خطوط الأنابيب وإتمام الصفقات بشكل أسرع.
Cube
cubeanywhere.com
البصيرة التي تحتاجها لإدارة عملك! مع تكاليف المشروع والوقت والنفقات في الوقت الفعلي، أصبحت إدارة مشاريعك ومهامك وعملائك أمرًا في غاية السهولة. احصل على مخططات تفاعلية غنية على مستوى أعضاء الفريق والمشروع والعميل والشركة. نحن نعلم أن عملك لا يبدأ ولا ينتهي عند الباب الأمامي لمكتبك. عملك هو أين أنت! ويمكنك الوصول إلى Cube في أي وقت وفي أي مكان. يمكنك الوصول إلى Cube من متصفح ويب بسيط على الكمبيوتر المحمول الخاص بك أو على جهاز iPhone أو iPad أو Android باستخدام التطبيقات الأصلية.
ATLAS.ti
atlasti.com
بفضل الاستفادة من العلامات التجارية والأكاديميين على حد سواء، يسمح ATLAS.ti لأي شخص بتحليل البيانات والكشف عن رؤى قيمة - بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه. بدءًا من مهام التحليل الأساسية إلى المشاريع البحثية الأكثر تعمقًا: مع ATLAS.ti، يمكنك فتح بسهولة نتائج قابلة للتنفيذ من بياناتك النوعية والمختلطة باستخدام أدوات بحث بديهية وأفضل التقنيات في فئتها: • احصل على إمكانية الوصول إلى تطبيقات Mac وWin الأصلية، بالإضافة إلى إصدار الويب الخاص بنا • جميع الميزات والأدوات المضمنة في حزمة برامج كاملة واحدة • توفير الوقت والجهد يمكنك العثور على الرؤى تلقائيًا، مدعومة بالذكاء الاصطناعي • تجربة التبادل السلس للمشروع بين الإصدارات • الاستفادة من التعاون في الوقت الفعلي للفرق • مشاركة تراخيص المستخدمين المتعددين مع أكبر عدد تريده من الأشخاص • الاستفادة من الدعم المباشر المجاني وتدريب الخبراء اعرف المزيد هنا : www.atlasti.com
Cascade
cascade.io
تعد Cascade أول أداة تحليل متقدمة مصممة للفرق، مما يسمح للمحللين بتحويل مجموعات البيانات الكبيرة إلى رؤى مخصصة وتنبؤية ومشاركة نتائجهم بسهولة.
Holistics
holistics.io
تسمح Holistics للجميع بالإجابة على أسئلة البيانات الخاصة بهم دون إزعاج الفرق الفنية. لا مزيد من "الإحباط في قائمة انتظار الطلبات" لكل من فريق العمل والبيانات.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE عبارة عن منصة استخباراتية شاملة تدمج قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي مع دقة ذكاء الأعمال. إنها منصة ذات بنية سحابية أصلية ومفتوحة، وهي مبنية على طبقة دلالية قابلة للتطوير وملائمة للمستقبل ومصممة لحقن الذكاء الاصطناعي في كل مكان ™. تعمل MicroStrategy ONE على تمكين الشركات في جميع أنحاء العالم من تقديم حلول تحليلات البيانات الحديثة بسلاسة لعشرات الآلاف داخل مؤسساتهم وخارجها. بفضل تقنيات GenAI الرائدة، فهو يتيح الذكاء على أي جهاز لتسريع الوقت من البيانات إلى الإجراء لأي مستخدم.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
تعمل واجهة المحادثة المبنية على الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Flowtrail AI على تبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك. قم بتبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك دون عناء والتخلص من تعقيد التحليل التقليدي. لا حاجة إلى تحليلات أو خبرة في SQL. قم بإنشاء التقارير ولوحات المعلومات على الفور للحصول على رؤى قيمة في غضون دقائق. لماذا فلوتريل الذكاء الاصطناعي: في عالم اليوم المتقدم تقنيًا، هناك العديد من منصات التحليلات المتاحة، ويمكن للعديد منها الاستفادة من خبراء التحليلات. في المقابل، يسمح لك Flowtrail AI بطرح أي سؤال حول بياناتك والحصول على إجابة على الفور، لذلك لا يتعين عليك معرفة استعلامات SQL أو مخططات قاعدة البيانات أو التحليلات لاستخدامها. سمات: 1. الدردشة مع بياناتك: يقوم Flowtrail AI تلقائيًا بإنشاء التقارير من خلال التحدث إلى قاعدة البيانات الخاصة بك. ليست هناك حاجة إلى خبرة SQL. يفهم نظامنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي نيتك ويقوم بإنشاء الاستعلامات اللازمة لاسترداد المعلومات التي تحتاجها. 2. إنشاء مجموعة بيانات متقدمة: ترجمة أوصاف اللغة البسيطة بسلاسة إلى استعلامات SQL. يقوم محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بنا بتفسير تعليماتك، وإنشاء استعلامات SQL، واسترداد البيانات ذات الصلة من قواعد البيانات المتصلة، مما يجعل استخراج البيانات أسرع وأكثر سهولة. استخدم المعلمات الديناميكية لإنشاء مجموعات بيانات قابلة للتخصيص تستجيب لمدخلات المستخدم 3. تقارير قابلة للتخصيص: قم بتخصيص تقاريرك لتناسب احتياجاتك المحددة. قم بتخصيص تصور البيانات وتنسيقها وتجميعها لإنشاء تقارير ثاقبة وجذابة بصريًا تنقل بياناتك بشكل فعال. دمج المعلمات الديناميكية لتمكين التصفية التفاعلية وطرق عرض التقارير المخصصة. 4. لوحات معلومات قابلة للتخصيص: أنشئ لوحات معلومات ديناميكية بسهولة من خلال واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام. قم بترتيب العناصر المرئية وتغيير حجمها لإنشاء لوحات معلومات توفر نظرة عامة شاملة على بياناتك، مما يتيح رؤى سريعة واتخاذ قرارات. 5. النشر والتضمين: شارك التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بك بشكل آمن مع أصحاب المصلحة باستخدام النشر المحمي بكلمة مرور. وهذا يضمن أن الأفراد المصرح لهم فقط هم من يمكنهم عرض تقاريرك والتفاعل معها. يمكنك أيضًا دمج التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بك في منصات أو مواقع ويب خارجية. قم بتحسين إمكانية الوصول والوصول من خلال تضمين تصوراتك حيثما كان ذلك ضروريًا. 6. الاتصال بقواعد البيانات المفضلة: اتصل بسهولة بقواعد البيانات المفضلة لديك، مثل MySQL، وPostgreSQL، وMSSQL. المزيد من الخيارات ستكون متاحة قريبا. قم بتبسيط سير عملك من خلال الوصول إلى البيانات من مصادرك المفضلة مباشرةً داخل Flowtrail AI، مما يلغي الحاجة إلى استخراج البيانات يدويًا واستيرادها.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx عبارة عن منصة تحليلات بيانات ممتعة، منخفضة التعليمات البرمجية / بدون تعليمات برمجية، تسمح لأي شخص، في أي مكان، بتحويل كميات غير عادية من البيانات إلى رؤى سريعة تساعدهم على تحقيق اختراقات كل يوم. اليوم، تعتمد المؤسسات في جميع أنحاء العالم على Alteryx لتحسين مهارات القوى العاملة لديها بسرعة وتحقيق نتائج أعمال عالية التأثير. لذا قم بزيارة Alteryx.com لبدء النسخة التجريبية المجانية واحصل على المزيد من بياناتك!
Trevor.io
trevor.io
قم بتمكين فريقك بأكمله من إنشاء التقارير وإجراء عمليات البحث والحصول على إجابات مخصصة من بياناتك باستخدام منشئ الاستعلامات البسيط والبديهي (أو SQL). يمكنك بسهولة إنشاء تصورات ولوحات معلومات وتقارير جميلة من بياناتك: - التصدير إلى التنسيقات المفضلة لديك - إرسال التنبيهات عبر البريد الإلكتروني أو Zapier أو Slack - المشاركة داخليًا مع فريقك - المشاركة مع عملائك عبر لوحات المعلومات المضمنة يستخدم Trevor نظامًا آمنًا للقراءة فقط تستغرق المعاملة 20 دقيقة فقط للإعداد وهي متوافقة مع dbt.
Epsilon3
epsilon3.io
تدير منصة برمجيات Epsilon3 الإجراءات التشغيلية المعقدة، مما يوفر وقت المشغلين ويقلل الأخطاء. وهو يدعم دورة حياة المشروع بأكملها بدءًا من التكامل والاختبار وحتى العمليات الحية. * إجراءات متزامنة تفاعلية في الوقت الحقيقي لبرامج/مهام متعددة * عملية الإصدار المضمنة بما في ذلك الموافقات والتعديلات والتعليقات المضمنة وتتبع التغييرات بين المراجعات * قاعدة بيانات قادرة على الاستعلام عن الإجراءات التي يتم تشغيلها * طرق عرض وقدرات الإجراءات اليدوية والآلية * القياس عن بعد المتكامل، والقيادة والسيطرة، وبيانات المهمة * تحليلات مفصلة، والتقارير، ولوحات المعلومات
Bold BI
boldbi.com
حول عملائك إلى قصص نجاح باستخدام التحليلات المضمنة. يتيح لك Bold BI by Syncfusion تضمين معلومات ذكاء الأعمال والتحليلات عالية الجودة في تطبيقاتك. إنه حل متكامل لذكاء الأعمال يسمح لأي شخص بإنشاء لوحات معلومات جميلة ومتطورة. يأتي مزودًا بمنصة كاملة لتكامل البيانات للتعامل مع أصعب تحديات إعداد البيانات. بدءًا من مصادر البيانات الأولية وحتى لوحات المعلومات التفاعلية بالكامل، يعمل Bold BI على سد الفجوة بين البيانات والرؤى القابلة للتنفيذ في وقت قياسي. يوفر النظام الأساسي التكامل مع أكثر من 130 من مصادر البيانات الأكثر شيوعًا، بما في ذلك Azure SQL Data Warehouse وMicrosoft SQL Server وOracle، بالإضافة إلى الوصول العام إلى أي مصدر بيانات باستخدام REST API. تتضمن ميزات Bold BI الإضافية ما يلي: • تضمين التحليلات بسهولة باستخدام JavaScript SDK. • الدعم الشامل من الإعداد إلى المنتج النهائي. • بنية بيانات حديثة - لا توجد مكعبات خاصة. • SDK قوية تم ضبطها لجميع الأطر الرئيسية. • نشر في أي مكان. • تجربة تسجيل الدخول الموحد مع OAuth2 وOpenID. • ترخيص قابل للتطوير وغير مفاجئ. • ميزات تصميم السحب والإفلات. • التعاون في الوقت الحقيقي على لوحات المعلومات. • التكامل مع Office 365 والدليل النشط. تفتخر Syncfusion بخدمة مجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من المطورين الأفراد وحتى الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500. على مدار أكثر من عقدين من الزمن، قامت الشركة بصقل واحدة من أكثر مجموعات عناصر التحكم في واجهة المستخدم إثارة للإعجاب في السوق. إن توجيه خبرتها في تصور البيانات إلى حل Bold BI المبسط والشامل هو الخطوة التالية في خدمة احتياجات مجتمع المطورين. لضمان نجاح كل عميل، فإن فرق الدعم في Syncfusion على استعداد للمساعدة في كل مرحلة. بدءًا من مرحلة الإعداد وحتى أي تحديات تنفيذ قد تظهر، تلتزم الشركة بتقديم ليس فقط الأدوات، بل الخبرة أيضًا. ملاحظة: قد تشير المراجعات الأقدم إلى اسم المنتج التاريخي
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma عبارة عن منصة حديثة لذكاء الأعمال (BI) والتحليلات حائزة على جوائز مصممة خصيصًا للسحابة. باستخدام Sigma، يمكن لأي شخص استخدام وظائف جداول البيانات والصيغ التي يعرفها بالفعل لاستكشاف البيانات المباشرة على نطاق السحابة، وصولاً إلى أدنى قدر من التفاصيل. توفر واجهتنا المألوفة التي تشبه جدول البيانات القوة الكاملة لـ SQL في أيدي أي مستخدم مع الحفاظ على البيانات حديثة وآمنة داخل مستودعات البيانات السحابية. تستخدم شركات البيانات أولاً سيجما لتمكين موظفيها وعملائها وشركائها من التحرر من قيود لوحة المعلومات واستكشاف البيانات بأنفسهم لاتخاذ قرارات أفضل وأسرع. تم تصميم برنامجنا للاستفادة من قوة أداء مستودعات البيانات السحابية لدمج مصادر البيانات وتحليل مليارات من صفوف البيانات على الفور - دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.
Nugit
nugit.co
Nugit عبارة عن منصة آلية لسرد قصص البيانات، تتجاوز لوحة المعلومات، وتساعد على تمكين الأشخاص من التدقيق في البيانات الهائلة والمعقدة للعثور على الرؤى والفرص بداخلها. Nugit قادر على تقديم هذه الرؤى من خلال سرد البيانات على نطاق واسع، لذلك يمكن فهمها على الفور.
Draxlr
draxlr.com
Draxlr هو منتج يتيح لك إنشاء لوحات المعلومات وإعداد التنبيهات على قواعد بيانات SQL الخاصة بك - Postgres وMySQL وMariaDB وMS SQL وPlanetScale وYugabyteDB وCockroachDB وAmazon Redshift وBigQuery وSnowflake.
Mediafly
mediafly.com
محطة B2B الأولى والوحيدة لتمكين الإيرادات كل ما يحتاجه فريقك لإشراك المشترين، وإعداد البائعين، وتحديد القيمة، وتحسين الأداء باستمرار. منصة معيارية واحدة - تحقق نموًا متوقعًا في الإيرادات على نطاق واسع.
Ikigai
ikigailabs.io
تعمل منصة ذكاء الأعمال التشغيلية من Ikigai على تغيير الطريقة التي تتخذ بها الشركات القرارات التكتيكية. تمكن واجهة المستخدم/تجربة المستخدم سهلة الاستخدام للأعمال أي شخص من إدخال البيانات وإعدادها وإجراء تحليلات قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف أعماله. يقوم DeepMatch بدمج مجموعات البيانات الأكثر تباينًا معًا في دقائق دون أي معالجة مسبقة للبيانات. تتحسن هذه التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع بمرور الوقت وتتعلم من البشر. تقوم تقنية DeepCasting الخاصة بإنشاء تنبؤات على بيانات لا تزيد عن بضعة أسابيع، وبدقة أعلى أيضًا من أي طريقة أخرى. بدلاً من مقارنة عدد قليل من سيناريوهات "ماذا لو"، يقوم تحليل DeepPlan الخاص بشركة Ikigai بتقييم ما يصل إلى 10^19 خيارًا ويحدد الخيارات الأكثر مثالية لأي معلمات معينة. بناءً على أبحاث معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) المتطورة حول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يتمتع Ikigai بموقع فريد لمساعدة الفرق التشغيلية على تحسين سرعة ودقة قراراتهم في ظل عدم اليقين والتغيير المستمر، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة عائد الاستثمار لأعمالهم، مع استخدام أحدث تقنيات علم البيانات. في متناول أي متخصص في البيانات. اعرف المزيد https://www.ikigailabs.io
Incorta
incorta.com
تعمل منصة تسليم البيانات المفتوحة من Incorta على تبسيط الوصول إلى البيانات من أنظمة مؤسسية متعددة ومعقدة لفتح القيمة الكاملة للبيانات التنظيمية، مما يجعلها متاحة بسهولة للتحليل. بدعم من GV، وKleiner Perkins، وM12، وPrysm Capital، وTelstra Ventures، وSorenson Capital، تعمل Incorta على تمكين الشركات الأكثر تقدمًا في التعامل مع أصعب تحديات البيانات، بدءًا من المبتكرين في السوق المتوسطة وحتى رواد فئة Fortune 1000 مثل Broadcom وComcast، و شاترفلاي. لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.incorta.com.
Vertify
vertify.com
انطلاقًا من الفلسفة القائلة بأن فرق الإيرادات الرئيسية الثلاثة - المبيعات والتسويق ونجاح العملاء - يجب أن تتماشى مع العملية والتكنولوجيا، توفر Vertify برنامج أتمتة الأعمال الذي يقوم بسهولة بمزامنة بيانات العملاء وتنظيفها وتنظيمها ضمن مجموعات تكنولوجيا الإيرادات الحالية. - تحديد الاختناقات بين الفرق - توحيد رحلة العميل وإنتاجية الفريق - فتح إمكانات الإيرادات الجديدة - زيادة عائد الاستثمار الحالي الخاص بـ RevTech - الاستجابة للعملاء بشكل أسرع - الحصول على رؤى أفضل وإدارة أكثر سلاسة للعملاء وإدارة العملاء وحملات أفضل - توسيع نطاق العمليات لتحقيق نتائج أسرع إن مواءمة أنظمة المبيعات والتسويق ونجاح العملاء ودمجها تعني أنه يمكن للجميع العمل معًا باستخدام نفس البيانات. لماذا بحق السماء تريد أن يكون لديك تطبيقات وعمليات مفككة؟ أنت وعملائك تستحقون الأفضل. أنت تستحق بيانات قابلة للتنفيذ تمنح الفرق التوجيه والثقة والرؤية المشتركة. - الأفضل في فئته من واجهة المستخدم وواجهة برمجة التطبيقات وأتمتة سير العمل - قدرة مثبتة على التوسع - حوكمة وأمان قويان - تسليم مرن ومعتمد على السحابة
Workstream.io
workstream.io
يعمل Workstream على تبسيط الوصول إلى أصولك التحليلية، مما يضمن قدرة المستخدمين على التأثير بثقة على نتائج الأعمال من خلال تحويل الحجم الهائل من البيانات في مؤسستك إلى معرفة يمكن للفرق العمل بناءً عليها.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
توفر Arena Calibrate برنامجًا شاملاً لإعداد التقارير عبر الأنظمة الأساسية مقترنًا ببيانات الخبراء ودعم ذكاء الأعمال. نحن نساعد الشركات وفرق التسويق والوكالات على الوصول إلى إمكانات الرؤية الكاملة لبيانات الإعلانات والمبيعات والبريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء والويب والتحليلات. يوفر الحل تكامل بيانات ETL على مستوى المؤسسة، وتخزين البيانات القابلة للتطوير، وتصور البيانات المتوافقة مع الأعمال والمصمم لاستيعاب أي سيناريو خاص بالعمل أو بيانات العميل وتكوين التقارير الداخلية/الخارجية. يتمتع شركاؤنا براحة البال مع مديري الحسابات المخصصين وخبراء تكوين ذكاء الأعمال عند الطلب الذين يعملون كامتداد تحليلي شريك لفريقهم. ببساطة، نحن نضمن تحقيق رؤيتك المثالية في إعداد التقارير باستمرار. تحظى Arena Calibrate بثقة العلامات التجارية والوكالات، بما في ذلك Amex وGentle Dental وNational Golf Foundation وProud Moments ABA وRFPIO وEntrust وHyster-Yale وAirgap وForth. تعرف على المزيد حول Arena Calibrate أدناه: - يوفر برنامج BI الشامل والمتكامل مصدرًا واحدًا لإعداد التقارير الحقيقة عبر الإعلانات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتحليلات مواقع الويب، وجنرال الطلب، والتجارة الإلكترونية، وإدارة علاقات العملاء/المبيعات، ومجالات البيانات الأخرى. - تخزين بيانات قابلة للتطوير لعملك أو عملائك. - أكثر من 40 موصل توصيل وتشغيل + خطوط أنابيب بيانات آلية. - يدمج بسلاسة البيانات غير المتصلة بالإنترنت أو غيرها من البيانات التي لا يتوفر بها موصل. - مزج البيانات ومواءمتها المتقدمة عبر الأنظمة الأساسية، مع دعم تنظيف البيانات القيمة والنظافة لضمان دقة التقارير. - يسمح لك بفهم الحالة العامة لمسار التسويق الخاص بك بسرعة وزيادة التأثير على توليد العملاء المحتملين وMQLs وSQLs وCAC وROAS. - مديرو حسابات مناسبون للميزانية وخبراء تكوين ذكاء الأعمال عند الطلب الذين يعملون كامتداد ذكاء الأعمال الشريك لفريقك أو وكالتك. قم بزيارة الموقع الإلكتروني: https://www.calibrate.thearena.ai
Altair One
altairone.com
يوفر Altair One™ وصولاً ديناميكيًا وتعاونيًا إلى تقنية المحاكاة وتحليل البيانات والحوسبة عالية الأداء (HPC) والموارد السحابية القابلة للتطوير، كل ذلك في مكان واحد.
Imply
imply.io
تتيح قاعدة بيانات التحليلات الخاصة بنا في الوقت الفعلي، والتي تم إنشاؤها من Apache Druid، للمطورين إنشاء الجيل التالي من تطبيقات التحليلات. باستخدام Imply، يمكن للمطورين البناء دون قيود حيث تتيح لهم قاعدة البيانات الخاصة بنا إنشاء تجارب بيانات تفاعلية على البيانات المتدفقة والمجمعة على نطاق لا حدود له وبأفضل التكاليف. يقدم ضمنًا تجربة المطور الكاملة لـ Apache Druid. تم تأسيس Imply على يد منشئيها الأصليين، وهي تضيف إلى سرعة وحجم قاعدة البيانات من خلال الخبرة القائمة على الملتزمين، والعمليات السهلة، والنشر السحابي لتلبية متطلبات تطبيقات المطورين بسهولة. بدعم من كبار المستثمرين بما في ذلك Thoma Bravo وa16z وBessemer Venture Partners، تسير Imply على مسار نمو سريع - مما يؤدي إلى تعطيل سوق قواعد البيانات البالغة 100 مليار دولار - مع عملاء بما في ذلك Twitter وSalesforce وAtlassian وReddit وIntercontinental Exchange.
Lightdash
lightdash.com
Lightdash هي الطريقة الأسرع لفرق البيانات لتقديم الرؤى وتمكين الوصول الحقيقي إلى بيانات الخدمة الذاتية لبقية الشركة. يقوم المحللون بإنشاء المقاييس وإتاحتها للمستخدمين النهائيين للاستعلام عنها، دون الحاجة إلى SQL. يتم استخدام Lightdash وموثوق به من قبل الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الدولية المدرجة في البورصة.
Phocas Software
phocassoftware.com
هل تريد أن تشعر بالرضا تجاه بياناتك؟ إذا كان عملك يحتاج إلى التحرك بشكل أسرع وبقدر أكبر من اليقين، فيمكن أن يساعدك Phocas. لدينا منصة متكاملة لتخطيط وتحليلات الأعمال للاستخدام على مستوى الشركة. مصدر واحد محكوم للحقيقة يتم تغذيته مباشرةً من نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والمحاسبة والأنظمة الأخرى. يعمل Phocas على حل المشاكل التي تواجهها شركات السوق المتوسطة من خلال اكتساب الرؤى وإعداد التقارير وتتبع الأداء وإدارة فرق المبيعات وتخطيط الإنفاق وإدارة التدفق النقدي وبناء الميزانيات والتنبؤ وإنهاء الشهر. سواء كنت مفكرًا كبيرًا أو تتجه مباشرة إلى التفاصيل، مع Phocas أنت تقود الطريق في اكتشاف البيانات - مع الثقة في أن النتائج ستكون دقيقة وفي الوقت الفعلي. يتبع Phocas قطار أفكارك للإجابة على أسئلة العمل المهمة بنفس السرعة التي يخطر بها عقلك (أو رئيسك في العمل). فوكاس لا يجيب على أسئلتك فحسب؛ فهو يكشف عن أسئلة وفرص جديدة لم تفكر بها من قبل! تم تصميم Phocas للمستخدمين غير التقنيين، وهو يوفر إمكانات إعداد تقارير مالية تحليلية قوية وتوفير الوقت. فهو يعرض البيانات في ثوانٍ عن المبيعات المحلية أو الإقليمية أو العالمية والمخزون والتنبؤات والأسعار وهوامش الربح والميزانيات والمزيد. يمكّنك Phocas من إجراء استجواب مخصص للبيانات أو ربط البيانات وتوحيدها وتحديد الاتجاهات وإجراء النمذجة والبقاء في صدارة المنافسة. يمكن لأي مستخدم لـ Phocas إنشاء لوحات معلومات تفاعلية بسهولة وسرعة والتعاون معها ومراجعتها على الفور دون مساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. تتيح لك لوحات معلومات Phocas القيام بأكثر من مجرد خدش السطح. على عكس العديد من أدوات ذكاء الأعمال، يمكنك الانتقال مباشرة من لوحة المعلومات الخاصة بك إلى بيانات الأعمال الأساسية، وصولاً إلى المعاملة الفردية. عليك أن تقرر مقدار التفاصيل التي تريد رؤيتها وكيف تريد رؤيتها. يتيح لك الأمان الذكي تطبيق أو إزالة القيود على البيانات التي يمكن لمستخدمين مختلفين رؤيتها، مما يوفر ساعات من وقت قسم تكنولوجيا المعلومات في إنشاء لوحات معلومات فردية لمستخدميك. تعمل بياناتنا المالية على أتمتة إعداد تقارير نهاية الشهر (قل وداعًا للمجادلات المتكررة في برنامج Excel) بالإضافة إلى تبسيط عملية دمج الكيانات المتعددة. يسمح لك Phocas Budgeting and Forecasting بمراجعة الميزانيات بسهولة ويوفر عملية أكثر ديناميكية لمساعدة القادة الماليين على مواكبة المناخ التجاري والاقتصادي المتغير. قم بدمج مصادر بيانات إضافية لإنشاء ميزانيات قائمة على السائقين وتتبع الأداء الفعلي مقابل التوقعات والمزيد. يتكامل Phocas بنجاح مع جميع برامج ERP أو CRM الرئيسية (وأي مصدر بيانات آخر قد تستخدمه شركتك) ليمنحك بداية سريعة يمكن تخصيصها بسهولة وفقًا لاحتياجاتك المحددة. يوفر التنفيذ المحكوم وأمان المستخدم القائم على الأعمال الحلول التي تتيح لك ولموظفي تكنولوجيا المعلومات لديك البقاء منتجين ومخلصين لأعمالك الأساسية. يوفر لك Phocas أيضًا القدرة على الجمع بين بيانات المعاملات والجغرافيا المكانية في خريطة سهلة العرض. أظهر الربحية من خلال رسم أفضل 10 عملاء في مدينة أو منطقة أو بلد على الخريطة. حدد موقعًا معينًا أو استخدم خريطة حرارية لعرض البيانات الخاصة بمواقع متعددة. يمكن استخدام خرائط Phocas مع OpenStreetMap أو Google API. تقدم Phocas مجموعة كاملة من ذكاء الأعمال للاستخدام المحمول. يمنحك أخذ Phocas على الطريق إمكانية استجواب البيانات في الوقت الفعلي أينما كنت. الوصول إلى البيانات الخاصة بك في أي مكان وفي أي وقت. في سيارتك، في المطار، في الخارج أو على الشاطئ! لقد قام العملاء دائمًا بتقييم Phocas بدرجة عالية في استطلاع BARC السنوي منذ عام 2013.
Usermaven
usermaven.com
Usermaven هي أداة تحليلية صديقة للخصوصية بدون تعليمات برمجية للمسوقين وفرق المنتجات والوكالات. يحتوي على تحليلات موقع الويب، وتحليلات المنتج، ومسارات التحويل، والرحلات، والإسناد، ونظام إدارة علاقات العملاء المصغر الذي يسمى مركز الاتصالات لعرض الرحلة الفردية لكل مستخدم. يساعد Usermaven الفرق على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات لتنمية أعمالهم. قل وداعاً للتخمين ومرحباً بالنجاح.
Narrator
narrator.ai
Narrato عبارة عن منصة لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي والتعاون وإدارة سير العمل تم تصميمها لمساعدة المسوقين/المبدعين المنفردين أو فرق المحتوى الهزيل أو حتى فرق إنتاج المحتوى واسعة النطاق، وإنشاء المحتوى وشحنه بشكل أسرع عدة مرات وبتكلفة أقل، مما كان ممكنًا من أي وقت مضى. الميزات الرئيسية للنظام الأساسي: - أكثر من 100+ من أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي والتفكير والتحسين وأدوات تحسين محركات البحث لإنشاء محتوى موجه نحو النتائج بسرعة كبيرة (تستخدم الحالات المغطاة - المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني ومقاطع الفيديو والنشرات الصحفية وكتابة النصوص والإعلانات والتلخيص وأكثر). قم بإنشاء خيار قالب الذكاء الاصطناعي الخاص بك وأصوات العلامة التجارية. - إدارة كاملة لمشروع المحتوى ودعم أتمتة سير العمل بما في ذلك تعيين المهام وإدارة تقويم المحتوى والإشعارات الآلية والنشر وإدارة المستقلين والمزيد - ملخصات قوية لتحسين محركات البحث والتفكير في الكلمات الرئيسية والمواضيع باستخدام الذكاء الاصطناعي - قوالب محتوى مخصصة وميزات تعاون قوية داخل المستند ومساحة العمل - صور AI وصور ورسومات خالية من حقوق الملكية - إنشاء محتوى مجمّع باستخدام الذكاء الاصطناعي (مثل إنشاء أوصاف المحتوى بكميات كبيرة) ميزات أخرى: الإرشادات ومستودع أصول العلامة التجارية، ودعم متعدد اللغات، والتحقق من الانتحال والنحو، والتقارير المخصصة، وأصوات العلامات التجارية AI وأكثر.
Avora
avora.com
Avora هو الحل AutoML للجميع. لقد أدت رقمنة الاقتصاد إلى تسريع وتيرة تحرك الأسواق مع الحاجة الناشئة لأي صاحب مصلحة في الأعمال لاتخاذ القرارات وإنشاء استراتيجيات تعتمد على بيانات السوق والأداء الدقيقة. تساعد Avora المؤسسات على القيام بذلك عبر مجموعة من الصناعات بما في ذلك الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والاتصالات والإعلام والترفيه. تُمكّن Avora فرق تسويق الأداء والعمليات من العثور على الفور على سبب أداء مقاييسهم أعلى أو أقل من المتوقع. يستخدم أحد عملائنا Avora لتحديد المنتجات التي تحقق مبيعات جيدة عند الترويج لإنشاء حملات مستهدفة، مما يؤدي إلى زيادة معدل التحويل بنسبة تصل إلى 6%. تساعد Avora مستخدمي التسويق على التحليل المستمر لسلوك العملاء وتفضيلاتهم ونواياهم. يستخدم أحد عملائنا Avora لفهم المحتوى الذي تتفاعل معه قاعدة عملائهم بشكل أفضل، عبر العمر والجنس والجغرافيا. وكانت هذه النتيجة محورية لتحقيق زيادة بنسبة 120% في مشاركة العملاء.
1010 Data
1010data.com
لقد تم تصميمه لتقديم رؤى قوية حول جميع بياناتك باستخدام نظام واحد متماسك وسهل التكامل. إنها قابلة للتطوير، وديمقراطية، ومرنة، وسريعة بشكل لا يصدق.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (المعروفة سابقًا باسم Cumul.io) عبارة عن منصة تحليلات مضمنة، مصممة خصيصًا لشركات SaaS. إنه يضفي الحيوية على البيانات المعقدة من خلال لوحات معلومات جميلة وسهلة الاستخدام، ومضمنة بسلاسة في أي SaaS أو نظام أساسي على الويب. باستخدام Luzmo، يمكن لفرق المنتج إضافة رؤى مؤثرة إلى منتج SaaS الخاص بهم في أيام، وليس أشهر. وينقلون مستخدمي منتجاتهم من البيانات إلى القرارات بسرعة كبيرة.
Toucan
jointoucan.com
Toucan عبارة عن منصة تحليلية موجهة للعملاء تعمل على تمكين الشركات من تعزيز المشاركة في سرد قصص البيانات. بفضل أفضل تجربة مستخدم نهائي قابلة للتخصيص عبر أي جهاز، تتم مشاهدة أكثر من 4 ملايين قصة عن الطوقان كل عام. تعمل منصة Toucan المستندة إلى السحابة بدون تعليمات برمجية على تقليل تكاليف التطوير والوقت اللازم للتقييم من خلال تنفيذ سريع وسلس. يمكن للمستخدمين الاتصال بأي بيانات، سواء كانت مستندة إلى السحابة أو غيرها، سواء كانت متدفقة أو مخزنة، باستخدام AnyConnect™ من Toucan - وهي مجموعة من مئات الموصلات المضمنة. يعد إعداد البيانات أمرًا بسيطًا بنفس القدر باستخدام Toucan YouPrep™، وهي ميزة جاهزية البيانات المرئية التي تتيح لرجال الأعمال أداء المهام باستخدام البيانات التي تتطلب عادةً خبيرًا في البيانات. يأخذ التصور شكل "سرد قصص البيانات" حيث يكون كل مخطط مصحوبًا بالسياق (مثل التعريفات) والتعاون والتعليقات التوضيحية حتى يفهم المستخدمون "السبب" وليس فقط "ماذا" في بياناتهم. ولجعل البدء أسهل، يتضمن Toucan "معرض التطبيقات" للوحات معلومات البداية، وGuidedDesign™ للمساعدة في اختيار المخططات وتخطيطها، وعينات من مجموعات البيانات للنماذج الأولية السريعة. أخيرًا، أصبح النشر والإدارة أمرًا سهلاً من خلال النشر بلمسة واحدة بدءًا من التدريج وحتى الإنتاج، والتضمين السهل مع مكونات الويب أو إطارات iFrame، والنشر على أي جهاز - الويب أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الأكشاك/شاشات العرض على الحائط - في إجراء واحد. يتم التحكم في كل ذلك من خلال أمان الصف أو الدور أو مستوى المستخدم مع مسار تدقيق كامل وتأهيل ومشاركة مدعومة بوظيفة أتمتة المستخدم والإدارة المضمنة.
Slingshot
slingshotapp.io
يعمل Slingshot على تمكين عملية اتخاذ القرار المستندة إلى البيانات من خلال التحليلات في الوقت الفعلي والمتكاملة بسلاسة مع ميزات إدارة المشروع والتعاون. مع وجود محرك شامل لذكاء الأعمال في جوهره، يوفر Slingshot للمستخدمين رابطًا مباشرًا لمصادر البيانات والمنصات الخاصة بهم، مما يمكنهم من استخلاص رؤى قيمة وتحويلها إلى لوحات معلومات جذابة بصريًا يمكن مشاركتها بسهولة عبر الفرق. قم بتحويل رؤاك إلى عمل وقم بمواءمة المهام بسلاسة مع المبادرات الرئيسية من خلال إمكانات إدارة المشاريع القوية، مما يضمن التزام الجميع بالمواعيد النهائية بشفافية ووضوح. يوفر Slingshot إمكانية الوصول إلى مكتبة واسعة تضم أكثر من 75+ من المشاريع ومساحة العمل وقوالب لوحة المعلومات المعدة مسبقًا والقابلة للتخصيص، والمصممة للفرق من جميع الأحجام والصناعات والأقسام، مما يؤدي إلى تبسيط عملياتهم اليومية. ابدأ مع Slingshot اليوم!
Kyligence
kyligence.io
مرحبًا بك في الجيل التالي من ذكاء الأعمال، حيث لا تكون مقاييس عملك مجرد أرقام، بل هي قوة من الرؤى الذكية في متناول يدك. انغمس في Kyligence Zen، مركز المقاييس المركزي الذي يحول البيانات إلى ذكاء قابل للتنفيذ. بفضل جذورها في المصدر الوحيد لحقيقة المقاييس، توفر Kyligence Zen للجميع دعمًا دقيقًا وشاملاً وذكيًا لاتخاذ القرار مصممًا خصيصًا للمؤسسات الحديثة.
Isima.io
isima.io
كان فريق Isima في طليعة تغيير الطريقة التي تتم بها الأعمال باستخدام البيانات في عمالقة الإنترنت وصناديق التحوط وشركات التخزين قبل أن يسمع أي شخص مصطلح البيانات الضخمة.
Northbeam
northbeam.io
Northbeam عبارة عن منصة استخباراتية تسويقية توفر للعلامات التجارية نماذج مزيج الوسائط، والإسناد متعدد اللمس، والتزايدية، وكلها مدعومة بالتعلم الآلي وبيانات الطرف الأول. بفضل الأنظمة الأساسية المتقدمة المستندة إلى المتصفح من Northbeam، يمكن للعلامات التجارية أن تنسب المبيعات إلى الإعلانات، وتتوقع إيرادات التسويق، وتدير تسويقًا أكثر كفاءة من أي وقت مضى.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock هو حل تحليلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدم معالجة اللغات الطبيعية لتقديم إجابات لأسئلة مستخدمي الأعمال، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات أفضل وأسرع تعتمد على البيانات، دون الحاجة إلى محللي البيانات. يمكنك تجربة المنتج مجانًا عن طريق التسجيل. ستتمكن من تحميل بياناتك الخاصة وتجربة معظم ميزات AnswerDock في الإصدار المجاني. باستخدام AnswerDock، يقوم مستخدمو الأعمال بإنشاء التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بهم عن طريق كتابة أسئلتهم، تمامًا مثل استخدام محرك بحث الويب. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين كتابة أفضل 10 مندوبي مبيعات حسب النمو في عدد العملاء المتوقعين خلال هذا الربع. يقوم AnswerDock بتشغيل التحليل ويعرض التصور الأمثل على الفور. يقوم AnswerDock بتشغيل خوارزميات قوية لاستخراج البيانات للإجابة على الأسئلة المطروحة باللغة الطبيعية، مثل: • ما الذي يدفع معدل التحويل الخاص بي إلى الارتفاع؟ • لماذا ارتفعت المبيعات أمس؟ • ما الذي يدفع حالة الشحن إلى التأخير؟ • كيف تؤثر مشاهدات الصفحة على الإيرادات؟ يتصل AnswerDock بمجموعة متنوعة من المصادر بدءًا من ملفات Excel وقواعد البيانات العلائقية (Mysql وSQL Server و...) إلى واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية مثل Google Analytics. ويمكن للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات تجمع بين مصادر متعددة، مما يمكّنهم من الحصول على عرض متكامل لأعمالهم. يمكن لمحترفي الصناعة من أي وظيفة تجارية استخدام AnswerDock لاستكشاف بيانات شركاتهم بسهولة، باستخدام واجهة سهلة الاستخدام تشبه البحث دون الحاجة إلى تدريب. يدعم AnswerDock المتخصصين في مجال البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، والمالية والتأمين، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات والإعلام، والتصنيع، من بين الصناعات الأخرى. يوفر AnswerDock منصة بيانات شاملة تحتوي على الكثير من الميزات: • معالجة اللغات الطبيعية • اختيار المخطط التلقائي • أكثر من 30 نوع مخطط تفاعلي • أكثر من 50 خيار تخصيص • استخراج البيانات واكتشاف الرؤى • شرح التحليل • كلمات رئيسية مخصصة • فهرسة البيانات التلقائية • المشاركة والتعاون • الأعمدة المستندة إلى الصيغة • انضمام مجموعات البيانات • وحدة التحكم الإدارية • عمليات تحميل البيانات المجدولة • التصدير إلى CSV أو PNG أو PDF • أذونات العمود والصف ومجموعة البيانات • إدارة المستخدمين • لوحات المعلومات التفاعلية
Kleene
kleene.ai
قم بتمكين صناع القرار في شركتك من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع من خلال توصيات الذكاء الاصطناعي المبنية على بيانات موثوقة ومتعددة الأقسام. Kleene هي المنصة الوحيدة الشاملة التي تنظم جميع بياناتك. احصل على ميزة تنافسية ونمو الأعمال المعتمد على البيانات بسرعة، مع منصة ذكاء القرار من Kleene.