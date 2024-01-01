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منصات التحليلات - التطبيقات الأكثر شعبية - الأرجنتين
توفر منصات التحليلات، التي يشار إليها أحيانًا باسم منصات ذكاء الأعمال (BI)، مجموعة أدوات شاملة للمؤسسات لاستيعاب البيانات وهيكلتها واستكشافها وتفسيرها، مما يكشف عن رؤى قابلة للتنفيذ تعمل على تحسين عملية صنع القرار وإرشاد استراتيجيات الأعمال. في حين أن بعض هذه المنصات تتطلب مشاركة تكنولوجيا المعلومات لإنشاء البنية التحتية التحليلية، ودمج مصادر البيانات الأساسية، وإعداد البيانات، فإن بعضها الآخر مصمم لسهولة التكوين والاستخدام من قبل المستخدمين غير التقنيين، والمعروفة باسم منصات الخدمة الذاتية. يمكن لمحللي الأعمال وعلماء البيانات وأصحاب المصلحة الآخرين الاستفادة من هذه المنصات لإعداد البيانات ووضع نماذج لها وتحسينها، واكتساب رؤى أعمق حول العمليات اليومية للشركة وتسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة. ومن الأمور الأساسية لتصنيفها كمنصة تحليلية توفير حل تحليلي شامل، يتألف من خمسة مكونات رئيسية: إعداد البيانات، ونمذجة البيانات، ومزج البيانات، وتصور البيانات، وتقديم الأفكار.
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Tableau
tableau.com
Tableau (تعني كلمة فرنسية "طاولة صغيرة" حرفيًا، وتستخدم أيضًا لتعني "صورة"؛ pl. tableaux أو نادرًا، tableaus) قد تشير إلى:
Looker
looker.com
Looker هو برنامج لذكاء الأعمال ومنصة لتحليل البيانات الضخمة تساعدك على استكشاف تحليلات الأعمال في الوقت الفعلي وتحليلها ومشاركتها بسهولة.
Deepnote
deepnote.com
دفاتر الملاحظات المدارة لعلماء البيانات والباحثين.
Zoho Analytics
zoho.com
برامج ذكاء الأعمال والتحليلات. Zoho Analytics هو برنامج ذاتي الخدمة لتحليل المعلومات وذكاء الأعمال يتيح لك تحليل بياناتك بصريًا وإنشاء تصورات مذهلة للبيانات واكتشاف الرؤى المخفية في دقائق.
Grow
grow.com
برنامج ذكاء الأعمال الذي يحرر الرؤى التي تحتاجها بشدة لدعم النمو وتحويل أعمالك.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
توفر Alibaba Cloud مجموعة متكاملة من أدوات ومنتجات الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة، مما يساعدك على بناء البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات في مناطق متعددة لتمكين أعمالك الصناعية العالمية. قم بتجربته مجانا.
Metabase
metabase.com
الطريقة الأسرع والأسهل لمشاركة البيانات والتحليلات داخل شركتك. خادم ذكاء الأعمال مفتوح المصدر يمكنك تثبيته في 5 دقائق ويتصل بـ MySQL وPostgreSQL وMongoDB والمزيد! يمكن لأي شخص استخدامه لإنشاء المخططات ولوحات المعلومات وتقارير البريد الإلكتروني الليلية.
Domo
domo.com
Domo, Inc. هي شركة برمجيات سحابية مقرها في أمريكان فورك، يوتا، الولايات المتحدة. وهي متخصصة في أدوات ذكاء الأعمال وتصور البيانات.
Observable
observablehq.com
استكشاف البيانات وتحليلها وشرحها. كفريق. اكتشف رؤى جديدة، وأجب عن المزيد من الأسئلة، واتخذ قرارات أفضل.
Sisense
sisense.com
برنامج ذكاء الأعمال من Sisense، الشركة الرائدة في مجال ذكاء الأعمال للبيانات المعقدة - يمكنك إعداد البيانات المتنامية من مصادر متعددة وتحليلها واستكشافها بسهولة.
Mode Analytics
mode.com
Mode عبارة عن منصة بيانات تعاونية تجمع بين SQL وR وPython والتحليلات المرئية في مكان واحد. الاتصال والتحليل والمشاركة بشكل أسرع.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
InsightBase
insightbase.ai
الدردشة مع قاعدة البيانات الخاصة بك باستخدام الذكاء الاصطناعي. اطرح الأسئلة باللغة الطبيعية واحصل على الإجابات في ثوانٍ. لا مزيد من استعلامات SQL، ولا مزيد من علوم البيانات.
Hex
hex.tech
Hex عبارة عن منصة بيانات حديثة لعلوم البيانات والتحليلات. دفاتر ملاحظات تعاونية وتطبيقات بيانات رائعة وأمان على مستوى المؤسسات.
DataGPT
datagpt.com
DataGPT هو أول محلل للذكاء الاصطناعي للمحادثة في العالم يمكّن المستخدمين من طرح أي أسئلة حول بياناتهم باللغة الطبيعية والحصول على إجابات كاملة في غضون ثوانٍ. DataGPT عبارة عن برنامج دردشة مستقل تمامًا مزود بذاكرة وقادر على الإجابة على الأسئلة المعقدة مثل
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio عبارة عن منصة لوحة معلومات عبر الإنترنت لإنشاء لوحات معلومات أعمال قوية في الوقت الفعلي لفريقك أو لعملائك.
Chartio
chartio.com
يمكّن حل ذكاء الأعمال والتحليلات القائم على السحابة من Chartio الجميع من تحليل بياناتهم من تطبيقات الأعمال الخاصة بهم.
GoodData
gooddata.com
GoodData عبارة عن نظام أساسي لتحليل المعلومات وذكاء الأعمال يوفر تحليلات سريعة وموثوقة وسهلة الاستخدام. تم تصميمه ليناسب جميع مستخدمي أعمالك.
Mineo
mineo.app
تحويل دفاتر ملاحظات Python إلى تطبيقات بيانات. Mineo هو النظام الأساسي لاستكشاف بياناتك وإنشاء تطبيقات البيانات ونشرها استنادًا إلى دفاتر الملاحظات فائقة الشحن من Python.
HoneyStack
hockeystack.com
تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. لا يوجد إعداد. لا يوجد رمز. حاول مجانا
Cube
cubeanywhere.com
البصيرة التي تحتاجها لإدارة عملك! مع تكاليف المشروع والوقت والنفقات في الوقت الفعلي، أصبحت إدارة مشاريعك ومهامك وعملائك أمرًا في غاية السهولة. احصل على مخططات تفاعلية غنية على مستوى أعضاء الفريق والمشروع والعميل والشركة. نحن نعلم أن عملك لا يبدأ ولا ينتهي عند الباب الأمامي لمكتبك. عملك هو أين أنت! و...
Cascade
cascade.io
تعد Cascade أول أداة تحليل متقدمة مصممة للفرق، مما يسمح للمحللين بتحويل مجموعات البيانات الكبيرة إلى رؤى مخصصة وتنبؤية ومشاركة نتائجهم بسهولة.
PopSQL
popsql.com
PopSQL هو تطور لمحررات SQL القديمة مثل DataGrip وDBeaver وPostico. نحن نقدم محرر SQL جميلًا وحديثًا للفرق التي تركز على البيانات والتي تتطلع إلى توفير الوقت وتحسين دقة البيانات وتعيين موظفين جدد بشكل أسرع وتقديم رؤى للأعمال بسرعة. باستخدام PopSQL، يمكن للمستخدمين فهم نموذج البيانات الخاص بهم بسهولة،...
MicroStrategy
microstrategy.com
تساعد منصة تحليلات الأعمال والتنقل الخاصة بـ MicroStrategy المؤسسات على إنشاء ونشر التحليلات وتطبيقات التنقل لتحويل أعمالها.
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا غير متخصص في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة ...
Holistics
holistics.io
تسمح Holistics للجميع بالإجابة على أسئلة البيانات الخاصة بهم دون إزعاج الفرق الفنية. لا مزيد من "الإحباط في قائمة انتظار الطلبات" لكل من فريق العمل والبيانات.
Nugit
nugit.co
Nugit عبارة عن منصة آلية لسرد قصص البيانات، تتجاوز لوحة المعلومات، وتساعد على تمكين الأشخاص من التدقيق في البيانات الهائلة والمعقدة للعثور على الرؤى والفرص بداخلها. Nugit قادر على تقديم هذه الرؤى من خلال سرد البيانات على نطاق واسع، لذلك يمكن فهمها على الفور.
Alteryx
alteryx.com
توفر Alteryx منصة التحليلات السحابية الرائدة. نحن نمكن الجميع من اكتشاف رؤى عالية التأثير من خلال أتمتة التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Draxlr
draxlr.com
Draxlr هو منتج يتيح لك إنشاء لوحات المعلومات وإعداد التنبيهات على قواعد بيانات SQL الخاصة بك - Postgres وMySQL وMariaDB وMS SQL وPlanetScale وYugabyteDB وCockroachDB وAmazon Redshift وBigQuery وSnowflake.
Trevor.io
trevor.io
هناك طريقة أفضل للعمل مع البيانات. يعمل تريفور على تمكين فريقك بأكمله من الحصول على الإجابات من قاعدة البيانات الخاصة بك، حتى لو كانوا لا يعرفون لغة SQL.
Vertify
vertify.com
انطلاقًا من الفلسفة القائلة بأن فرق الإيرادات الرئيسية الثلاثة - المبيعات والتسويق ونجاح العملاء - يجب أن تتماشى مع العملية والتكنولوجيا، توفر Vertify برنامج أتمتة الأعمال الذي يقوم بسهولة بمزامنة بيانات العملاء وتنظيفها وتنظيمها ضمن مجموعات تكنولوجيا الإيرادات الحالية. - تحديد الاختناقات بين الفرق ...
Mediafly
mediafly.com
محطة B2B الأولى والوحيدة لتمكين الإيرادات كل ما يحتاجه فريقك لإشراك المشترين، وإعداد البائعين، وتحديد القيمة، وتحسين الأداء باستمرار. منصة معيارية واحدة - تحقق نموًا متوقعًا في الإيرادات على نطاق واسع.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
قم بأتمتة تقاريرك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي باستخدام Flowtrail AI، وهي أداة إعداد التقارير المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتي تساعدك على إنشاء تقارير ولوحات معلومات مخصصة وتصور الرؤى وتضمين تحليل البيانات مع تطبيقاتك المفضلة.
ATLAS.ti
atlasti.com
بفضل الاستفادة من العلامات التجارية والأكاديميين على حد سواء، يسمح ATLAS.ti لأي شخص بتحليل البيانات والكشف عن رؤى قيمة - بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه. بدءًا من مهام التحليل الأساسية إلى المشاريع البحثية الأكثر تعمقًا: مع ATLAS.ti، يمكنك فتح بسهولة نتائج قابلة للتنفيذ من بياناتك النوعية والمختلط...
Bold BI
boldbi.com
حول عملائك إلى قصص نجاح باستخدام التحليلات المضمنة. يتيح لك Bold BI by Syncfusion تضمين معلومات ذكاء الأعمال والتحليلات عالية الجودة في تطبيقاتك. إنه حل متكامل لذكاء الأعمال يسمح لأي شخص بإنشاء لوحات معلومات جميلة ومتطورة. يأتي مزودًا بمنصة كاملة لتكامل البيانات للتعامل مع أصعب تحديات إعداد البيانات...
datapine
datapine.com
datapine هو برنامج متكامل لذكاء الأعمال يمكّن الجميع من استكشاف بياناتهم وتصورها ومراقبتها ومشاركتها بشكل لم يسبق له مثيل!
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
توفر Arena Calibrate برنامجًا شاملاً لإعداد التقارير عبر الأنظمة الأساسية مقترنًا ببيانات الخبراء ودعم ذكاء الأعمال. نحن نساعد الشركات وفرق التسويق والوكالات على الوصول إلى إمكانات الرؤية الكاملة لبيانات الإعلانات والمبيعات والبريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء والويب والتحليلات. يوفر الحل تكامل ...
Imply
imply.io
تتيح قاعدة بيانات التحليلات الخاصة بنا في الوقت الفعلي، والتي تم إنشاؤها من Apache Druid، للمطورين إنشاء الجيل التالي من تطبيقات التحليلات. باستخدام Imply، يمكن للمطورين البناء دون قيود حيث تتيح لهم قاعدة البيانات الخاصة بنا إنشاء تجارب بيانات تفاعلية على البيانات المتدفقة والمجمعة على نطاق لا حدود ...
Lightdash
lightdash.com
Lightdash هي الطريقة الأسرع لفرق البيانات لتقديم الرؤى وتمكين الوصول الحقيقي إلى بيانات الخدمة الذاتية لبقية الشركة. يقوم المحللون بإنشاء المقاييس وإتاحتها للمستخدمين النهائيين للاستعلام عنها، دون الحاجة إلى SQL. يتم استخدام Lightdash وموثوق به من قبل الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئ...
Usermaven
usermaven.com
تم إجراء تحليلات موقع الويب والمنتجات بشكل صحيح - أخيرًا! يلتقط تتبع Spotless™ من Usermaven جميع الأحداث تلقائيًا، مما يزيل الاعتماد على المطورين ويجعله أداة التحليل الأسهل للمسوقين وأفراد المنتج.
Avora
avora.com
يعمل Avora AutoML على تقليل الوقت (إلى ثوانٍ) لاكتشاف سبب تغير مقاييس الأعمال من خلال الكشف عن الحالات الشاذة وتحليل السبب الجذري.
1010 Data
1010data.com
لقد تم تصميمه لتقديم رؤى قوية حول جميع بياناتك باستخدام نظام واحد متماسك وسهل التكامل. إنها قابلة للتطوير، وديمقراطية، ومرنة، وسريعة بشكل لا يصدق.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (المعروفة سابقًا باسم Cumul.io) عبارة عن منصة تحليلات مضمنة، مصممة خصيصًا لشركات SaaS. إنه يضفي الحيوية على البيانات المعقدة من خلال لوحات معلومات جميلة وسهلة الاستخدام، ومضمنة بسلاسة في أي SaaS أو نظام أساسي على الويب. باستخدام Luzmo، يمكن لفرق المنتج إضافة رؤى مؤثرة إلى منتج SaaS الخاص بهم ف...
Workstream.io
workstream.io
Workstream.io هو مركز عملك التحليلي. قم بتنظيم منتجات البيانات الخاصة بك وتنظيمها والحصول على رؤى حول التأثير والتعاون بسهولة مع أصحاب المصلحة.
Isima.io
isima.io
كان فريق Isima في طليعة تغيير الطريقة التي تتم بها الأعمال باستخدام البيانات في عمالقة الإنترنت وصناديق التحوط وشركات التخزين قبل أن يسمع أي شخص مصطلح البيانات الضخمة.
Kleene
kleene.ai
قم بتمكين صناع القرار في شركتك من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع من خلال توصيات الذكاء الاصطناعي المبنية على بيانات موثوقة ومتعددة الأقسام. Kleene هي المنصة الوحيدة الشاملة التي تنظم جميع بياناتك. احصل على ميزة تنافسية ونمو الأعمال المعتمد على البيانات بسرعة، مع منصة ذكاء القرار من Kleene.
Ikigai
ikigailabs.io
تعمل منصة ذكاء الأعمال التشغيلية من Ikigai على تغيير الطريقة التي تتخذ بها الشركات القرارات التكتيكية. تمكن واجهة المستخدم/تجربة المستخدم سهلة الاستخدام للأعمال أي شخص من إدخال البيانات وإعدادها وإجراء تحليلات قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف أعماله. يقوم DeepMatch بدمج مجموعات البيانات ال...
Epsilon3
epsilon3.io
تدير منصة برمجيات Epsilon3 الإجراءات التشغيلية المعقدة، مما يوفر وقت المشغلين ويقلل الأخطاء. وهو يدعم دورة حياة المشروع بأكملها بدءًا من التكامل والاختبار وحتى العمليات الحية. - إجراءات متزامنة تفاعلية في الوقت الحقيقي لبرامج / مهام متعددة - عملية إصدار مضمنة بما في ذلك الموافقات والتحريرات والتعليق...
ClicData
clicdata.com
ClicData هي منصة رائدة لتحليل البيانات الشاملة مصممة لتمكين صناع القرار والمحللين من تحقيق أداء حقيقي والكشف عن رؤى مبنية على بيانات موثوقة وحديثة وموحدة. احصل على قيمة من ClicData في أيام من خلال منصتنا السحابية سهلة الاستخدام ولكنها قوية جدًا والتي تعمل على تبسيط اتصال البيانات وإدارة البيانات وتص...
Knowi
knowi.com
Knowi عبارة عن منصة حديثة لذكاء الأعمال تم تصميمها خصيصًا للبيانات الحديثة الحالية، مما يمكّن المؤسسات من جميع الأحجام من تقصير المسافة بشكل كبير من البيانات الأولية إلى الاستبصار إلى العمل. من خلال التكامل الأصلي مع أي مصدر بيانات تقريبًا، بما في ذلك NoSQL وSQL وRDBMS والملفات وواجهات برمجة التطبيق...
Toucan
jointoucan.com
Toucan عبارة عن منصة تحليلية موجهة للعملاء تعمل على تمكين الشركات من تعزيز المشاركة في سرد قصص البيانات. بفضل أفضل تجربة مستخدم نهائي قابلة للتخصيص عبر أي جهاز، تتم مشاهدة أكثر من 4 ملايين قصة عن الطوقان كل عام. تعمل منصة Toucan المستندة إلى السحابة بدون تعليمات برمجية على تقليل تكاليف التطوير وال...
Incorta
incorta.com
تعمل منصة تسليم البيانات المفتوحة من Incorta على تبسيط الوصول إلى البيانات من أنظمة مؤسسية متعددة ومعقدة لفتح القيمة الكاملة للبيانات التنظيمية، مما يجعلها متاحة بسهولة للتحليل. بدعم من GV، وKleiner Perkins، وM12، وPrysm Capital، وTelstra Ventures، وSorenson Capital، تعمل Incorta على تمكين الشركات ا...
Phocas Software
phocassoftware.com
هل تريد أن تشعر بالرضا تجاه بياناتك؟ إذا كان عملك يحتاج إلى التحرك بشكل أسرع وبقدر أكبر من اليقين، فيمكن أن يساعدك Phocas. لدينا منصة متكاملة لتخطيط وتحليلات الأعمال للاستخدام على مستوى الشركة. مصدر واحد محكوم للحقيقة يتم تغذيته مباشرةً من نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والمحاسبة والأنظمة الأخرى. ي...
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma عبارة عن منصة حديثة لذكاء الأعمال (BI) والتحليلات حائزة على جوائز مصممة خصيصًا للسحابة. باستخدام Sigma، يمكن لأي شخص استخدام وظائف جداول البيانات والصيغ التي يعرفها بالفعل لاستكشاف البيانات المباشرة على نطاق السحابة، وصولاً إلى أدنى قدر من التفاصيل. توفر واجهتنا المألوفة التي تشبه جدول البيانا...
Slingshot
slingshotapp.io
يعمل Slingshot على تمكين عملية اتخاذ القرار المستندة إلى البيانات من خلال التحليلات في الوقت الفعلي والمتكاملة بسلاسة مع ميزات إدارة المشروع والتعاون. مع وجود محرك شامل لذكاء الأعمال في جوهره، يوفر Slingshot للمستخدمين رابطًا مباشرًا لمصادر البيانات والمنصات الخاصة بهم، مما يمكنهم من استخلاص رؤى قيم...
Altair One
altairone.com
يوفر Altair One™ وصولاً ديناميكيًا وتعاونيًا إلى تقنية المحاكاة وتحليل البيانات والحوسبة عالية الأداء (HPC) والموارد السحابية القابلة للتطوير، كل ذلك في مكان واحد.
Narrator
narrator.ai
يسمح النظام الأساسي لبيانات الراوي لأي شخص بالحصول على الإجابات في دقائق بدلاً من أسابيع، مدعومًا بالعميل 360 الذي يحتوي على كل تفاعل يقوم به العملاء مع عملك.
Logiblox
logiblox.com
تحليلات فورية. ذكاء الأعمال للخدمة الذاتية. التحليلات المتقدمة. لا يوجد ترميز مطلوب. إطلاق العنان لقيمة البيانات: الحصول على رؤى والتنبؤ بشكل أفضل وتحقيق التحسين. القوالب والموصلات المتاحة. قم بإنشاء حلول التحليلات الخاصة بك في دقائق معدودة باستخدام أتمتة البيانات، والتنقية، والتصور، والرؤى إلى الإج...
Kyligence
kyligence.io
مرحبًا بك في الجيل التالي من ذكاء الأعمال، حيث لا تكون مقاييس عملك مجرد أرقام، بل هي قوة من الرؤى الذكية في متناول يدك. انغمس في Kyligence Zen، مركز المقاييس المركزي الذي يحول البيانات إلى ذكاء قابل للتنفيذ. متجذرة في المصدر الوحيد لحقيقة المقاييس، توفر Kyligence Zen للجميع دعمًا دقيقًا وشاملاً وذكي...