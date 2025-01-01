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يزود برنامج إدارة المتنزهات الترفيهية الشركات في قطاع المتنزهات ومناطق الجذب السياحي بالأدوات الأساسية لتبسيط العمليات. يمكن أن تدعم هذه الحلول الإدارة الشاملة، والتي تشمل كل شيء بدءًا من إصدار التذاكر وحتى المحاسبة، أو يمكنها استهداف تحديات محددة بوظائف متخصصة. قد تكون بعض ميزات البرامج موجهة للعملاء، ويستخدمها الضيوف مباشرةً، بينما يتم توجيه البعض الآخر نحو عمليات المكتب الخلفي. تتراوح الخيارات من أنظمة نقاط البيع وإصدار التذاكر إلى أدوات التسويق وتطوير مواقع الويب. يمكن استخدام هذا البرنامج بشكل مستقل أو جنبًا إلى جنب مع أدوات إدارة الأعمال التقليدية، مثل برامج المحاسبة وإدارة علاقات العملاء (CRM)، اعتمادًا على الاحتياجات المحددة للمجمع.
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Uphance
uphance.com
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WakeQue
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