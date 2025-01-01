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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب باستخدام WebCatalog Desktop — أداتك الشاملة لإدارة التطبيقات والحسابات. بدّل بين حسابات متعددة، نظّم التطبيقات حسب سير العمل، وادخل إلى كتالوج منسّق لتطبيقات سطح المكتب على أنظمة Mac وWindows.

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برامج إدارة الملاهي - التطبيقات الأكثر شعبية

يزود برنامج إدارة المتنزهات الترفيهية الشركات في قطاع المتنزهات ومناطق الجذب السياحي بالأدوات الأساسية لتبسيط العمليات. يمكن أن تدعم هذه الحلول الإدارة الشاملة، والتي تشمل كل شيء بدءًا من إصدار التذاكر وحتى المحاسبة، أو يمكنها استهداف تحديات محددة بوظائف متخصصة. قد تكون بعض ميزات البرامج موجهة للعملاء، ويستخدمها الضيوف مباشرةً، بينما يتم توجيه البعض الآخر نحو عمليات المكتب الخلفي. تتراوح الخيارات من أنظمة نقاط البيع وإصدار التذاكر إلى أدوات التسويق وتطوير مواقع الويب. يمكن استخدام هذا البرنامج بشكل مستقل أو جنبًا إلى جنب مع أدوات إدارة الأعمال التقليدية، مثل برامج المحاسبة وإدارة علاقات العملاء (CRM)، اعتمادًا على الاحتياجات المحددة للمجمع.

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ROLLER Software

ROLLER Software

roller.software

تطبيق ROLLER هو منصة لإدارة الأماكن تتيح عمليات الدفع، بيع التذاكر، وإدارة الخدمات لتحسين تجربة الضيوف وزيادة الإيرادات.

Smeetz

Smeetz

smeetz.com

Smeetz هو تطبيق موحد يساعد مناطق الجذب في إدارة التذاكر، وتحليل بيانات الزوار، وتحسين عمليات العمل لتعزيز الكفاءة وزيادة الإيرادات.

Uphance

Uphance

uphance.com

Uphance هو برنامج لإدارة أعمال الأزياء يساعد الشركات على إدارة التسويق والمبيعات والفواتير والمخزون والشحن والإنتاج بفعالية.

WakeQue

WakeQue

wakeque.com

WakeQue هو تطبيق لإدارة المنتزهات المائية، يقدم حلولًا رقمية للحجز والمبيعات، ويقلل التكاليف ويعزز رضا العملاء للمنتزهات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا.

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برامج إدارة الملاهي - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog