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يعمل برنامج إدارة الخريجين على تسهيل الاتصالات بين الشركات والمؤسسات التعليمية وخريجيها. تساعد هذه الحلول في إدارة معلومات الاتصال بالخريجين وتنظيم الأحداث. يمكن لفرق علاقات الخريجين ومسؤولي التعليم العالي والقائمين بالتوظيف في الشركة الاستفادة من هذا البرنامج لإنشاء فرص التواصل التي تعزز استراتيجيات التوظيف والمشاركة الخاصة بهم. تم تصميم بعض أدوات إدارة الخريجين خصيصًا للشركات، مما يسمح للقائمين بالتوظيف ومديري الموارد البشرية بتنمية شبكات الخريجين كمصدر للتوظيف المحتمل. توفر هذه الحلول إمكانية الوصول إلى مجموعة من الخريجين المؤهلين ومعلومات الاتصال الخاصة بهم، مما يسهل استضافة الأحداث والحفاظ على الاتصالات وتنظيم جلسات التوظيف. ومن ناحية أخرى، تم تصميم بعض منتجات إدارة الخريجين لمؤسسات التعليم العالي. تساعد هذه الأدوات فريق عمل مشاركة الخريجين على تنسيق مبادرات جمع التبرعات والتبرعات، وتعزيز العلاقات المستمرة مع الخريجين. ومن خلال تعزيز التواصل والتعاون، تعمل هذه الحلول على تقوية مجتمع المؤسسة، مما يخلق المزيد من الفرص لأفكار الأعمال، والتوظيف، وفي نهاية المطاف تشجيع المزيد من تسجيل الطلاب.
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Embrk
embrk.com
تطبيق Embrk هو برنامج لأتمتة الرعاية اللاحقة في الصحة السلوكية، يساعد مراكز العلاج في إدارة التواصل مع الخريجين وتحسين معدلات التأمين والعودة.
GiveCampus
givecampus.com
GiveCampus هي منصة لجمع التبرعات للمؤسسات التعليمية، توفر أدوات لإدارة التبرعات، تعزيز التواصل مع المانحين، وتحسين استراتيجيات جمع التبرعات.
ToucanTech
toucantech.com
توكان تيك هو برنامج سحابي لإدارة شبكات الخريجين والمجتمعات، يتيح التواصل والتعاون بين الأفراد في المؤسسات التعليمية والشركات.
Boomerangs
boomerangs.ai
تطبيق Boomerangs.ai لإدارة الخريجين يساعد الشركات في التواصل مع موظفيها السابقين ويتيح لهم تقديم سير ذاتية للوظائف مقابل مكافآت مالية.
EverTrue
evertrue.com
EverTrue هو تطبيق يساعد المؤسسات على إدارة وتحليل بيانات المتبرعين، مما يعزز العلاقات ويقدم استراتيجيات تواصل فعالة.
Gradnet
gradnet.io
تطبيق Gradnet هو منصة خاصة للتواصل، تسهّل جمع التبرعات، تنظيم الفعاليات، إدارة العضويات، وتقديم الإرشاد والوظائف.
Insala
insala.com
تطبيق إنسالا يقدم حلولا شاملة للتوجيه المهني والدعم من خلال الاستشارة والتدريب وبرامج التوجيه، لمساعدة المؤسسات في تحقيق نتائج ملموسة.
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