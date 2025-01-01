أجنحة برامج ALM - التطبيقات الأكثر شعبية

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تعمل مجموعات برامج إدارة دورة حياة التطبيقات (ALM) على تسهيل تطوير التطبيقات البرمجية بدءًا من التصور الأولي وحتى التسليم النهائي. تعمل هذه المجموعات على إنشاء نظام بيئي تعاوني حيث يمكن للمستخدمين العمل معًا وإكمال المهام لإنشاء البرامج أو تحسينها. تقوم مجموعات ALM بإنشاء عمليات لتصميم التطبيقات البرمجية واختبارها ونشرها وإدارتها، مما يوفر ميزات متكاملة للتطوير واختبار الجودة وإدارة المتطلبات وإدارة المشاريع. يمكن للإدارات المختلفة استخدام مجموعات ALM طوال عملية إنشاء البرنامج: المطورون أثناء مرحلة الإنشاء، ومديرو المنتجات أو مشرفو ضمان الجودة لمراقبة مرحلة ما بعد النشر. تنطبق مجموعات ALM على مجموعة متنوعة من مشاريع البرامج ودعم الموظفين في أدوار مختلفة طوال دورة حياة التطوير. غالبًا ما تتكامل مع ميزات أدوات إدارة المشروع أو تشاركها، وقد تتضمن أو تتصل ببرامج التصميم والتطوير مثل بيئات التطوير المتكاملة (IDEs) أو أدوات النماذج الأولية.
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Cisco
cisco.com
تطبيق Cisco Spaces هو منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالأماكن لتحويل المباني إلى مساحات ذكية وآمنة ومستدامة.
Apptimized
apptimized.com
Apptimized هو أداة لتغليف التطبيقات تتيح لك اكتشاف وتغليف واختبار التطبيقات عبر المتصفح، مع دعم صيغ متعددة ودردشة دعم مجانية.
Progress
progress.com
تطبيق التقدم يوفر أدوات لتطوير وتجهيز التطبيقات وتجارب المستخدم عبر منصات متعددة مع إدارة بيانات فعالة.
PubNub
pubnub.com
PubNub هو منصة تتيح للمطورين بناء تطبيقات تتطلب اتصالات في الوقت الفعلي، مثل تطبيقات الدردشة واللوحات الرقمية، مع أداء موثوق وقابلية للتوسع.
Ably
ably.com
Ably تقدم بنية تحتية وسائط APIs لتسهيل تدفق البيانات في الوقت الحقيقي بين الأجهزة، مما يدعم تطبيقات مثل الدردشة والألعاب المتعددة وتحديثات الموقع.
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