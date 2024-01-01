أجنحة برامج ALM - التطبيقات الأكثر شعبية - غيرنزي الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تعمل مجموعات برامج إدارة دورة حياة التطبيقات (ALM) على تسهيل تطوير التطبيقات البرمجية بدءًا من التصور الأولي وحتى التسليم النهائي. تعمل هذه المجموعات على إنشاء نظام بيئي تعاوني حيث يمكن للمستخدمين العمل معًا وإكمال المهام لإنشاء البرامج أو تحسينها. تقوم مجموعات ALM بإنشاء عمليات لتصميم التطبيقات البرمجية واختبارها ونشرها وإدارتها، مما يوفر ميزات متكاملة للتطوير واختبار الجودة وإدارة المتطلبات وإدارة المشاريع. يمكن للإدارات المختلفة استخدام مجموعات ALM طوال عملية إنشاء البرنامج: المطورون أثناء مرحلة الإنشاء، ومديرو المنتجات أو مشرفو ضمان الجودة لمراقبة مرحلة ما بعد النشر. تنطبق مجموعات ALM على مجموعة متنوعة من مشاريع البرامج ودعم الموظفين في أدوار مختلفة طوال دورة حياة التطوير. غالبًا ما تتكامل مع ميزات أدوات إدارة المشروع أو تشاركها، وقد تتضمن أو تتصل ببرامج التصميم والتطوير مثل بيئات التطوير المتكاملة (IDEs) أو أدوات النماذج الأولية.