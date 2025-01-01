مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية

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يستفيد مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي من التعلم الآلي لتبسيط عملية الكتابة، بما في ذلك مهام مثل البحث والتحقق من القواعد النحوية والنغمة والتعريب. تستخدم هذه الأدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتدقيق النص وتقديم اقتراحات أو مواد ذات صلة. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تعمل على تسريع عملية إنشاء المحتوى، وتمكين المستخدمين من الكتابة بسرعة وثقة. تجد الكتابة المعززة فائدة في مختلف المهن، حيث تلبي احتياجات مسوقي المحتوى الذين يهدفون إلى الحصول على مواد أكثر جاذبية أو موظفي الموارد البشرية الذين يقومون بتحسين إعلانات الوظائف. يتنوع مشهد مساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من المنصات الشاملة حيث يقوم المستخدمون بصياغة كل المحتوى إلى الروبوتات الأبسط التي تقدم توصيات ما بعد الكتابة. في حين يركز البعض على وظائف محددة مثل بناء النماذج أو اقتراحات الكتابة المخصصة، فإن العديد من الآخرين يقدمون مساعدة واسعة النطاق. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي، يجب أن: * توظيف الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة المهام * تقديم رؤى أو توصيات لتحسين المحتوى المكتوب * توفير موارد إضافية ذات صلة لإثراء معرفة الكاتب * تصحيح الأخطاء النحوية في الأعمال الكتابية
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Grammarly
grammarly.com
Grammarly هو تطبيق لتحسين الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، يقدم اقتراحات للقواعد والتدقيق الإملائي والنغمة لمساعدة الكتاب في جميع المجالات.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot هو منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المستخدمين على تحسين كتاباتهم من خلال أدوات مثل إعادة الصياغة، تدقيق القواعد، والملخصات.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni AI هو مساعد كتابة يستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل كتابة المحتوى مثل المقالات والرسائل مع دعم للاقتباسات وفحص الانتحال.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.
Podium
podium.com
تطبيق بوديوم هو منصة اتصالات متكاملة تساعد الشركات في تحسين التفاعل مع العملاء وزيادة التحويلات عبر أدوات متعددة.
Jasper
jasper.ai
Jasper هو مساعد ذكاء اصطناعي لإنشاء محتوى سريع وعالي الجودة، يحافظ على صوت العلامة التجارية في جميع أنواع المحتوى عبر الإنترنت.
AI Writer
ai-writer.com
تطبيق AI Writer يساعد المستخدمين في توليد محتوى دقيق ومناسب بجودة عالية من عنوان فقط، ويتميز بمرونة في أنماط الكتابة.
1min.AI
1min.ai
1min.AI هو تطبيق شامل للذكاء الاصطناعي يوفر ميزات متعددة مثل توليد المحتوى والتفاعل مع نماذج AI مختلفة، مع نظام ائتمان شفاف.
Wordtune
wordtune.com
ووردتون هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الكتابة من خلال إعادة صياغة الجمل وضبط النغمة وضمان قواعد اللغة، مع دعم الترجمة والاندماج مع أنظمة شائعة.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء نصوص تسويقية ومحتوى معرفي بجودة عالية بسرعة، مع دعم للعديد من اللغات.
Murf AI
murf.ai
Murf AI هو تطبيق لتحويل النص إلى كلام، يقدم صوتيات طبيعية للوسائط المختلفة مع إمكانية تخصيص اللكنة والنغمة.
SEMrush
semrush.com
Semrush هو منصة لإدارة الظهور الرقمي تساعد الشركات في تحسين محركات البحث والإعلانات وإدارة المحتوى عبر الإنترنت وتحليل المنافسين.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal هو مساعد كتابة أكاديمية يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يوفر مساعدة في الكتابة، تصحيح اللغة، وفحوصات الانتحال.
ProWritingAid
prowritingaid.com
ProwritingAid هي أداة لتحسين الكتابة تشمل مدقق قواعد وكاتب أسلوب وموجه. تقدم نصائح قابلة للتنفيذ لتحسين جودة الكتابة.
Writesonic
writesonic.com
WriteSonic هي أداة متقدمة لإنشاء المحتوى تساعد المستخدمين على إنتاج نصوص عالية الجودة بسهولة، مع ميزات مخصصة وتحسين محركات البحث.
NovelAI
novelai.net
نوفيل أي هي أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الكتاب في إنشاء محتوى مكتوب، مثل الروايات والقصص التفاعلية، مع تقديم اقتراحات وتحسينات.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين المحتوى الكتابي وإنتاج رسائل البريد الإلكتروني عبر منصات متعددة.
Simplified
simplified.com
Simplified هو تطبيق شامل لإنشاء محتوى وتسويقه، يتيح التصميم، الكتابة، إنشاء الفيديوهات، والتعاون، ونشر المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
Monica
monica.im
مونكا هي إضافة كروم مدعومة من ChatGPT، تساعدك في الدردشة، كتابة نصوص، والتعديل عليها باستخدام قوالب جاهزة.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite هو مساعد كتابة يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، يساعد الكتاب في تحسين عملية الكتابة الإبداعية وتطوير الشخصيات والقصص.
Spike
spikenow.com
سبايك هو تطبيق يجمع البريد الإلكتروني والدردشة والمستندات التعاونية في واجهة واحدة، مما يسهل التواصل بين الأفراد والفرق.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات في إدارة علاقات العملاء، إدارة المشاريع، التسويق، والتعاون بين الفرق بسهولة.
Craft
craft.do
Craft هو تطبيق لتدوين الملاحظات وإدارة المستندات يساعد الفرق على التعاون وتنظيم الأفكار والمهام بشكل فعال.
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite هو مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين في إنشاء محتوى بسرعة وتحسين نصوص المدونات، الرسائل، والمحتوى الأكاديمي.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite هو أداة لإنشاء محتوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد المستخدمين على إنتاج نصوص عالية الجودة بسهولة وكفاءة.
Smodin
smodin.io
Smodin هو مساعد كتابة يعتمد على الذكاء الاصطناعي يقدم أدوات كإعادة الصياغة، كشف الانتحال، الترجمة وتصحيح القواعد، مما يسهل مهام الكتابة والبحث.
Writer
writer.com
Writer هو منصة ذكاء اصطناعي تساعد الشركات على تحسين الإنتاجية والإبداع من خلال تقديم محتوى دقيق ومتوافق مع بيانات الشركة.
Cohesive AI
cohesive.so
يتيح تطبيق Cohesive AI للمستخدمين إنشاء محتوى بجودة عالية بسهولة، مع أدوات لتحرير وتنقيح ونشر المحتوى.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse AI هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مثل مقالات المدونة وأوصاف المنتجات ونسخ الإعلانات بسرعة وكفاءة.
Team-GPT
team-gpt.com
تعتبر Team-GPT منصة تعاونية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الفرق من خلال أدوات مشتركة للعمل والتعاون.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser هي أداة لإعادة صياغة النصوص والمقالات مع الحفاظ على المعاني الأصلية، من خلال تغيير هياكل الجمل واستبدال الكلمات بمرادفات.
Krater AI
krater.ai
Krater AI هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى والتحليل، مما يساعد المستخدمين على تحسين الإنتاجية وإدارة المهام.
GetGenie Ai
getgenie.ai
GetGenie AI هو مساعد شخصي للكتابة وتحسين محركات البحث، يقدم أدوات لإنشاء المحتوى وتحليل الكلمات الرئيسية وتحسينه.
Rytr
rytr.me
رايتر هو منصة تقدم حلول كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد الأفراد والشركات في إنتاج محتوى أصلي وعالي الجودة بشكل فعال.
Humbot
humbot.ai
Humbot هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لجعل النصوص الناتجة عنه تبدو بشرية وتجاوز أدوات كشف الذكاء الاصطناعي، مع ضمان أصالة النصوص.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy هو مساعد رقمي لقراءة الأوراق البحثية، يوفر ملخصات ونقاط رئيسية ويساعد الباحثين في تقييم الأدبيات العلمية.
Friday AI
heyfriday.ai
تطبيق Friday AI أداة للكتابة تساعد في إنشاء محتوى مخصص للأساليب المختلفة مثل المدونات والإعلانات والقصص القصيرة.
Constant Contact
constantcontact.com
تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
Writeseed
writeseed.com
WriteSeed هي أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي تساعد في إنشاء محتوى مثل المقالات والإعلانات باستخدام قوالب متنوعة.
Writecream
writecream.com
Writecream هو أداة تسويق تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد في إنشاء محتوى مثل إعلانات جوجل ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أسرع وفعال.
Fibery
fibery.io
Fibery هي منصة لإدارة تطوير المنتجات تتيح للفرق تحليل ملاحظات المستخدم وتحسين سير العمل من خلال دمج الأدوات والبيانات.
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai هو منصة مبيعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد الفرق على تحسين عمليات المبيعات والتواصل مع العملاء المحتملين بشكل شخصي وفعال.
NeuronWriter
neuronwriter.com
NeuronWriter هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على إنشاء محتوى مُحسّن لمحركات البحث من خلال تقديم اقتراحات وتحليلات فعالة.
Originality.ai
originality.ai
تساعد أداة Originality.AI الناشرين على التأكد من أن المحتوى أصلي وخالي من الانتحال باستخدام تقنيات الكشف عن الذكاء الاصطناعي.
Clay
clay.com
تطبيق Clay هو أداة ذكاء اصطناعي تساعد المستخدمين على تحسين الحملات الخارجية من خلال جمع بيانات دقيقة وتخصيص الرسائل وإدارة الاتصالات.
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى الرقمي، ويتضمن أدوات مثل مصمم الشعار، مولد المقالات، ومولد الصور.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter هو منصة SaaS تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي GPT-4 لتوليد محتوى نصي مثل المقالات والإعلانات، وتقدم أيضاً توليد صور بالذكاء الاصطناعي.
Chatbase
chatbase.co
Chatbase هو تطبيق يسمح بإنشاء دردشات ذكية مخصصة تستند إلى بياناتك، مما يسهل التواصل مع العملاء عبر مواقع الويب وتطبيقات المراسلة.
ContextMinds
contextminds.com
ContextMinds هو أداة مجانية لتخطيط وبحث مشاريع المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، تساعد في توليد الأفكار والكلمات الرئيسية.
Essaybot
essaybot.com
Essaybot هو أداة مجانية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الكتاب على كتابة المقالات، إعادة صياغة الجمل، والعثور على الاقتباسات.
Headline Studio
coschedule.com
تطبيق Headline Studio يساعد في إنشاء عناوين مغرية للمحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويقدم اقتراحات مبنية على البيانات لتحسينها.
Writey AI
writey.ai
تطبيق Writey AI يمكن المستخدم من كتابة مقالات أصلية وبحثية بسرعة خلال دقائق. يمكن تجربته مجاناً.
Reword
reword.co
Reword هو محرر نصوص مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الفرق على كتابة مقالات جماعياً وتحسين جودة المحتوى وتحليل الأداء.
WordHero
wordhero.co
WordHero هو تطبيق ذكاء اصطناعي يساعد المستخدمين في إنشاء محتوى متنوع مثل المدونات والبريد الإلكتروني ومنشورات التواصل الاجتماعي بكفاءة وسرعة.
Frase
frase.io
Frase هو أداة للكتابة وتحسين محركات البحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد في إنشاء محتوى متنوع وتحسينه بطرق فعالة وسهلة.
Rephrase.info
rephrase.info
Rephrase.info هي أداة عبر الإنترنت لإعادة صياغة النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، تدعم لغات متعددة وتوفر أوضاع إعادة صياغة مختلفة للكتابة.
Arvin
arvin.chat
Arvin هو ملحق متصفح مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد في البحث الفوري وكتابة المحتوى وترجمة اللغات وإنشاء الصور وتلخيص المستندات.
Jounce AI
jounce.ai
Jounce هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى تسويقي بسرعة، ويقدم خدمات مثل تحرير الوثائق وقوالب مخصصة للتسويق.
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