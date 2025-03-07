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يستفيد مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي من التعلم الآلي لتبسيط عملية الكتابة، بما في ذلك مهام مثل البحث والتحقق من القواعد النحوية والنغمة والتعريب. تستخدم هذه الأدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتدقيق النص وتقديم اقتراحات أو مواد ذات صلة. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تعمل على تسريع عملية إنشاء المحتوى، وتمكين المستخدمين من الكتابة بسرعة وثقة. تجد الكتابة المعززة فائدة في مختلف المهن، حيث تلبي احتياجات مسوقي المحتوى الذين يهدفون إلى الحصول على مواد أكثر جاذبية أو موظفي الموارد البشرية الذين يقومون بتحسين إعلانات الوظائف. يتنوع مشهد مساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من المنصات الشاملة حيث يقوم المستخدمون بصياغة كل المحتوى إلى الروبوتات الأبسط التي تقدم توصيات ما بعد الكتابة. في حين يركز البعض على وظائف محددة مثل بناء النماذج أو اقتراحات الكتابة المخصصة، فإن العديد من الآخرين يقدمون مساعدة واسعة النطاق. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي، يجب أن: * توظيف الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة المهام * تقديم رؤى أو توصيات لتحسين المحتوى المكتوب * توفير موارد إضافية ذات صلة لإثراء معرفة الكاتب * تصحيح الأخطاء النحوية في الأعمال الكتابية
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Chatbase
chatbase.co
ChatGPT مخصص لبياناتك. ما عليك سوى تحميل مستنداتك أو إضافة رابط إلى موقع الويب الخاص بك والحصول على برنامج chatbot يشبه ChatGPT لبياناتك. ثم أضفه كأداة إلى موقع الويب الخاص بك أو قم بالدردشة معه من خلال واجهة برمجة التطبيقات.
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر الإنترنت فقط، تحدث (u do u). بالإضافة إلى ذلك، فإن ملحق متصفح Jasper Everywhere يبقي Jasper بجانبك، بدءًا من نظام إدارة المحتوى (CMS) لديك وحتى البريد الإلكتروني إلى الوسائط الاجتماعية وحتى النظام الأساسي لشركتك باستخدام Jasper API. والأهم من ذلك، أن Jasper يحافظ على أمان وخصوصية بياناتك من خلال ميزات الأمان المضمنة التي تظل محدثة مع تطور بروتوكولات الأمان. قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
Writer
writer.com
Writer هي منصة الذكاء الاصطناعي التوليدية للمؤسسات. يعمل Writer على تمكين موظفيك - المنتج والعمليات والدعم والتسويق والموارد البشرية والمزيد - لتحقيق أقصى قدر من الإبداع والإنتاجية بمقدار 10 أضعاف عن طريق تغيير طريقة عملهم. تستقر منصة Writer الآمنة بسهولة في مصادر بيانات عملك وتقدم إجابات ومحتوى دقيقًا يتم ضبطه بدقة على بياناتك الخاصة وتتبع حواجز الحماية الخاصة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بك. يضع الكاتب الذكاء الاصطناعي التوليدي في أيدي الأشخاص في المكان الذي يعملون فيه حتى يتمكنوا من الإبداع والتحليل والإدارة بسهولة. تعتبر منصة Writer على مستوى المؤسسات، ولا تستخدم بياناتك أو تشاركها، وتتميز ببرامج LLM مفتوحة وشفافة تم إنشاؤها بواسطة Writer وقابلة للنشر بعدة طرق، بما في ذلك الاستضافة الذاتية. يتوافق Writer مع SOC 2 Type II وGDPR وHIPAA وPCI، ويتم نشره في المؤسسات الرائدة، بما في ذلك Intuit وSpotify وL’Oreal وUber وDeloitte.
Outwrite
outwrite.com
كن كاتبًا أفضل مع OutWrite للكروم. امتداد المتصفح لدينا هو أكثر من مجرد مدقق قواعد - فهو يساعد على تحويل أفكارك إلى جمل قوية. إنه يعمل أينما كنت تكتب عبر الإنترنت ، بما في ذلك Gmail و Outlook و Google Docs و LinkedIn و WordPress. يمكنك استخدام OutWrite لإعادة كتابة الجمل ، وإصلاح أخطاء القواعد ، وتحسين المفردات ، واكتشاف الصوت السلبي (وأكثر من ذلك بكثير).
writeGPT
writegpt.ai
مساعد إنتاجي متكامل يعمل على تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي المتعددة لمساعدة المسوقين ورجال الأعمال على كتابة المحتوى وتكييفه وتلخيصه وحفظه في أي مكان على الإنترنت بأقل قدر من الاحتكاك.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani هي أداة قوية لكتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي وإنشاء الصور SaaS (البرنامج كخدمة) مصممة لتعزيز الإنتاجية وتبسيط عمليات كتابة المحتوى للمحترفين. يقدم Zomani. مساعدة ذكية في الكتابة، والتدقيق النحوي والإملائي، واكتشاف الانتحال، وتحسين المحتوى، وميزات التعاون السلس لمساعدة كتاب المحتوى على إنتاج محتوى عالي الجودة وخالي من الأخطاء بكفاءة. يقوم زوماني بمقارنة المحتوى الخاص بك بقاعدة بيانات شاملة للمحتوى الموجود لتحديد أي أوجه تشابه غير مقصودة أو حالات سرقة أدبية. وأكثر.
Writi.io
writi.io
Writi.io ليس روبوتًا لإنشاء المحتوى؛ بدلاً من ذلك، فهو منتج مدعوم من ChatGPT | نماذج GPT-4 AI من OpenAI، المصممة خصيصًا لـ LinkedIn (ورسائل البريد الإلكتروني). إنه مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء محتوى أصلي باستخدامه مباشرة على LinkedIn أو داخل صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك. يمكن الوصول إلى الميزات عبر ملحق Chrome. ما عليك سوى كتابة ثلاث كلمات لإعطاء Writi تلميحًا حول ما تريد قوله، ثم استرخ ودع Writi يكتشف سياق محادثتك. اختر المحتوى الذي تريد استخدامه، والمصمم بشكل فريد لمحادثتك المحددة. لقد قمنا بدمج الذكاء الاصطناعي من ChatGPT | من OpenAI GPT-4 Turbo وتم تصميمه للعمل بشكل خاص على LinkedIn والبريد الإلكتروني. إنه سهل الاستخدام للغاية، ولكنه قوي جدًا.
Writekit
writekit.ai
أصبحت الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسيطة. تقدم Writekit أدوات مدمجة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية إنتاج المحتوى وتعزيز الإبداع. بدءًا من إنشاء إضافات ثاقبة ووصولاً إلى التعاون الجماعي في الوقت الفعلي، تم تصميم Writekit للكتاب والمسوقين الذين يطالبون بالكفاءة والجودة وعملية كتابة خالية من التوتر.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
أداة إعادة الصياغة الخاصة بـ WordfixerBot مليئة بالميزات التي تجعلها خيارًا متميزًا لأي شخص يتطلع إلى تحسين كتابته: * خيارات نغمات متنوعة: مع مجموعة من النغمات للاختيار من بينها، توفر هذه الأداة المرونة اللازمة لمطابقة كتابتك مع أي سياق أو جمهور. * الحفاظ على المعنى الأصلي: يضمن الذكاء الاصطناعي بقاء جوهر رسالتك دون تغيير مع تقديم عرض تقديمي جديد وفريد من نوعه. * إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام: تم تصميم الأداة بحيث يمكن الوصول إليها وسهلة الاستخدام، دون أي إعدادات معقدة أو منحنيات تعليمية شديدة الانحدار. فوائد استخدام WordfixerBot واضحة: * تحسين جودة الكتابة: أنتج محتوى ليس فريدًا فحسب، بل يلقى صدى أيضًا لدى القراء المستهدفين. * توفير الوقت: قم بإنشاء نص معاد صياغته بسرعة دون المساس بالجودة، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من كتابتك أو عملك. * تجنب الانتحال: تساعد الأداة على ضمان أن يكون عملك أصليًا وخاليًا من مخاوف الانتحال.
Wali
mywali.co
والي هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي المصممة لتمكين الشركات من خلال ذكاء ورؤى قابلة للتنفيذ. نحن متخصصون في تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لدفع نمو الأعمال وتعزيز عملية صنع القرار وتشجيع الابتكار. توفر منصتنا القوية مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا للشركات، مما يمكّن عملائنا من البقاء في صدارة المنافسة في المشهد الرقمي سريع الخطى اليوم. نحن نركز بقوة على الشراكات والنمو التعاوني. تم تصميم برنامج الشراكة الخاص بنا لمساعدة الشركات الأخرى على توسيع عروضها والوصول إلى أسواق جديدة وتقديم قيمة أكبر لعملائها. نحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا لضمان إمكانية الوصول إلى حلول الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة لدينا، وبأسعار معقولة، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief هو محرك الجيل المختصر الذي يساعدك على توسيع نطاق جهود تسويق المحتوى الخاص بك. فهو يساعدك على إنشاء ملخصات محتوى عالية الجودة بشكل أسرع بكثير من العمل مع محرّر مستندات Google من خلال جمع أكثر من 90% من المعلومات التي تحتاجها مقدمًا ومساعدتك على التركيز على الأجزاء الأكثر قيمة، مثل إنشاء مخطط تفصيلي رائع ومنح الكتّاب زاوية للعمل مع.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم نماذج OpenAI GPT لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى مثل التغريدات ومنشورات المدونات ومنشورات LinkedIn والبرامج النصية على YouTube. تم تصميم الأداة لتوفير الوقت والجهد من خلال إنشاء محتوى عالي الجودة تلقائيًا. بالإضافة إلى إنشاء محتوى مكتوب، يتميز ProMind AI أيضًا بأدوات قوية يمكنها إصلاح الأخطاء في التعليمات البرمجية وإنشاء التعليمات البرمجية، مما يجعله مفيدًا جدًا للمبرمجين والمطورين. الميزات الرئيسية يحتوي ProMind AI على العديد من الميزات الرئيسية التي تجعله أداة قوية لإنشاء المحتوى وتصحيح أخطاء التعليمات البرمجية. بعض هذه الميزات تشمل: * إنشاء المحتوى: يمكن لـ ProMind AI إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك التغريدات ومنشورات المدونات ومنشورات LinkedIn ونصوص YouTube والمزيد. ويمكنه أيضًا مساعدة المستخدمين على توفير الوقت والجهد من خلال إنشاء محتوى عالي الجودة حسب الطلب. * تصحيح أخطاء التعليمات البرمجية: يمكن أن يساعد ProMind AI في تحديد الأخطاء وإصلاحها في تعليمات برمجية برمجية، مما قد يؤدي إلى تسريع عملية التطوير. * إنشاء شخصية المستخدم: يمكن لـ ProMind AI إنشاء شخصيات مستخدم، وهي تمثيلات خيالية لشرائح الجمهور المستهدف. ويمكن استخدامها لمساعدة الشركات على فهم عملائها بشكل أفضل واستهداف جهودهم التسويقية بشكل أكثر فعالية. * نماذج OpenAI GPT: يستخدم ProMind AI نماذج OpenAI GPT لتشغيل ميزاته المتنوعة، مما يضمن محتوى عالي الجودة وتصحيحًا دقيقًا لأخطاء التعليمات البرمجية.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - أداة للذكاء الاصطناعي تغير حياة الكتاب والقراء في جميع أنحاء العالم. قم بإنشاء محتوى مذهل وبسرعة فائقة. Jaq N Jil هي أداة كتابة قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي لجعل عملية كتابة المحتوى الخاص بك أسرع وأفضل مع مجموعة كبيرة من الميزات مثل تخطيط المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتوسيع النص وإعادة كتابته بالذكاء الاصطناعي ومكتبة ضخمة للصور وروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي المنشط بالنص والصوت وغير ذلك الكثير. المزيد في نسختهم الاحترافية +. كما أنه يتكامل مع أكثر من 5000 أداة عبر Zapier. استخدم الأداة لمقالات مدونة تحسين محركات البحث، والتسميات التوضيحية للمنشورات الاجتماعية، والمقالات والأبحاث، والمواد التسويقية وغير ذلك الكثير. تم إنشاء Jaq n Jil مع وضع مسوق المحتوى في الاعتبار. يشهد الكتاب والوكالات على حد سواء سير عمل فعال وزيادة في إنتاج المحتوى بفضل Jaq n Jil.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: قم بتعزيز عملك من خلال لوحة معلومات الذكاء الاصطناعي الكل في واحد نحن متخصصون في تزويد الشركات الصغيرة ورواد الأعمال الفرديين بحلول الذكاء الاصطناعي القوية المستندة إلى البيانات، كما أن لوحة التحكم سهلة الاستخدام لدينا تجعل إنشاء المحتوى وإدارة المشاريع أمرًا سهلاً. يعد Haller AI، القابل للتخصيص والقابلية للتطوير والفعالية من حيث التكلفة، هو الحل الشامل لتحسين سير العمل وتحقيق كفاءة عمل لا مثيل لها. انضم إلى شبكتنا لتبقى على اطلاع بأحدث حلول الأعمال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai، حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي بالإمكانات البشرية. مع Eleo، يمكنك إطلاق العنان لإنتاجيتك وإبداعك كما لم يحدث من قبل. تخيل توفير آلاف الساعات من البحث عن المعلومات، وصياغة النصوص، والكشف عن الأفكار، والحصول على الصور. لقد حان الوقت لتعزيز عقلك، والحصول على مزيد من الوقت لنفسك، وزيادة سرعة كتابتك بمقدار 20 مرة. Eleo ليست مجرد خدمة أخرى للذكاء الاصطناعي. على عكس المنصات الأخرى، يتيح لك Eleo الدردشة والكتابة بالأسلوب المناسب، وطرح أسئلة جيدة، والترجمة باستخدام وظيفة كتابة النصوص، وحتى إنشاء الصور. إنها أداة شاملة تجعل استخدام الذكاء الاصطناعي ممتعًا وسريعًا وعمليًا. والجزء الأفضل؟ إنها ميسورة التكلفة، مع خطط تسعير مصممة لتناسب احتياجاتك. ولكن لماذا إليو سوبر؟ حسنًا، لقد قامت الشركات الرائدة بالفعل بتزويد موظفيها بإمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على ميزة تنافسية. يمنحك Eleo المهارات التي تحتاجها للبقاء في المقدمة في سوق العمل سريع التطور. إنه يعزز الكفاءة والسرعة والإبداع، مما يجعلك محترفًا في مجال عملك. استخدام إليو سهل. ما عليك سوى التسجيل واختيار الخطة والانغماس في المنصة والبدء في أداء مهامك دون عناء. يتوفر Eleo على أي جهاز، حتى تتمكن من الوصول إلى المعلومات والمستندات والصور الخاصة بك أينما ذهبت. لا تتخلف عن الركب. احتضن قوة Eleo.ai واطلق العنان لإمكاناتك الكاملة اليوم. انضم إلينا في هذه الرحلة الاستثنائية إلى عالم الذكاء الاصطناعي واختبر مستقبل الإنتاجية والإبداع.
Docsie
docsie.io
Docsie عبارة عن منصة توثيق على شبكة الإنترنت تمكن الشركات من إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتج الممتازة بلغات متعددة. يساعدك هذا النظام الأساسي على تحليل كيفية تفاعل عملائك مع وثائقك ويزودك برؤى حول كيفية تحسين مستنداتك. إذا كان بإمكانك فقط أن تتخيل نمو منتجك، كذلك الحال مع مستندات منتجك. سيؤدي استخدام الوثائق المعدة في Docsie إلى تسهيل عثور عملائك على المعرفة ذات الصلة بمنتجك في وثائقك وجعلهم أكثر سعادة على المدى الطويل ومساعدتك في الاحتفاظ بها بنجاح. يوصلك Docsie أيضًا بسوق ترجمة متطور يساعدك أيضًا على ترجمة مستندات منتجك بمساعدة المترجمين المعتمدين والتعلم الآلي وخوارزميات تحسين سرعة الترجمة المتقدمة ودقتها. Docsie عبارة عن منصة توثيق شاملة على الويب تمكن الشركات من إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتج الممتازة بلغات متعددة. يساعد نظامنا الأساسي أيضًا في تحليل كيفية تفاعل عملائهم مع وثائقهم ويزودهم برؤى حول كيفية تحسين مستنداتهم.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai هو مساعد محتوى يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين على كتابة محتوى أفضل وأسرع. فهو يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 20 نموذجًا وخيارات التخصيص والقدرة على إعادة صياغة المحتوى وتوسيعه وضغطه وترجمته. كما أن لديها خطط تسعير متعددة متاحة، بدءًا من الإصدار المجاني إلى الخطة السنوية أو الشهرية.
Copyter
copyter.com
Copyter هو مؤلف إعلانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويقوم بإنشاء محتوى للعلامات التجارية والوكلاء والمسوقين. البرنامج عبارة عن تطبيق ويب ويتضمن قوالب أو أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية كتابة الإعلانات. يمكن للمستخدمين البدء بإدخال بضع كلمات حول علامة تجارية أو خدمة أو منتج. ويمكن للناسخ بعد ذلك إنشاء نسخة بأكثر من 37 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والمزيد. كل المحتوى ينتمي إلى المستخدم، مما يسمح باستخدام المحتوى لأغراض خاصة وتجارية. تقدم منصة الكتابة بالذكاء الاصطناعي اشتراكات شهرية واشتراكات الدفع لكل استخدام. يُستخدم Copyter بشكل أساسي في إنشاء نصوص للصفحات المقصودة لموقع الويب والأوصاف التعريفية لتحسين محركات البحث. كما تم تكييفه أيضًا للعناوين وأوصاف المنتجات لمنصات التجارة الإلكترونية، مثل Amazon. تشمل حالات الاستخدام الشائعة الأخرى إعلانات PPC (الدفع لكل نقرة)، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والمدونات. يشتمل النظام على إمكانية قراءة متكاملة ومدقق نحوي لتحرير النص وضمان جودة المحتوى.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize هي منصة رقمية مبتكرة تسخر الذكاء الاصطناعي لتحسين وأتمتة إنشاء المحتوى التسويقي. مع وجود أكثر من 50 قالبًا في متناول اليد، يمكن للمستخدمين إنتاج نصوص عالية الجودة وصور إبداعية ونسخ صوتي بسرعة. تم تصميمه خصيصًا لرواد الأعمال الأفراد والشركات الصغيرة، فهو يتيح إنتاج محتوى فعال وبسيط وسريع، حتى عند استخدام جهاز محمول واتصال 4G فقط.
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr هو مساعد كتابة وكاتب مقالات يعمل بالذكاء الاصطناعي تم تطويره بواسطة الشركة الباكستانية SnapRytr. إنه مصمم لمساعدة المؤسسات الصغيرة وكتاب المحتوى المستقلين في إنشاء مقالات مكتوبة جيدًا ومدروسة على نطاق واسع. باستخدام SnapRytr، يمكن للمستخدمين تحقيق سرعة كتابة أسرع 10 مرات، مما يوفر لهم أكثر من 100 ساعة كل شهر. يأتي مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي مزودًا بأكثر من 80 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تنشئ محتوى لوسائل التواصل الاجتماعي والتسويق والصفحة المقصودة والتواصل المهني. كما أنه يساعد على إزالة جمود الكاتب من خلال كاتب المقالات الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يتطلب فقط أدنى مدخلات لإنشاء محتوى عالي الجودة. يمكن للمستخدمين بسهولة مشاركة المحتوى الذي تم إنشاؤه مع زملائهم والحصول على تعليقات، ويمكنهم استخدام واجهة برمجة تطبيقات SnapRytr لإنشاء أدواتهم أو تشغيل جداول بيانات Google تلقائيًا. يقدم SnapRytr مجموعة شاملة مكونة من عشرات الأدوات المجانية، بما في ذلك أدوات كتابة محتوى الذكاء الاصطناعي، وأدوات كتابة الأعمال المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، والمزيد. يمكن للمستخدمين تحديد الفئة ذات الصلة بعنصر واجهة المستخدم، سواء كانوا بحاجة إلى محتوى للتسويق أو الأعمال، والحصول على جميع أنواع عناصر واجهة المستخدم مصنفة بشكل ملائم في مكان واحد. يعد استخدام كاتب المقالات بتقنية الذكاء الاصطناعي أمرًا سهلاً، ويمكن للمستخدمين إنشاء مقال من موضوعهم أو جدول المحتويات أو المخطط التفصيلي أو الكلمات الرئيسية. الهدف هو مساعدة المستخدمين على توفير ساعات من الكتابة والتوصل إلى المزيد من المقالات المتميزة في غضون دقائق. بشكل عام، يعد SnapRytr مساعدًا مفيدًا للكتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه توفير ساعات لا حصر لها من الكتابة للمستخدمين ومنحهم الوقت للتركيز على الجوانب الأكثر أهمية في عملهم.
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net عبارة عن منصة شاملة لتحسين الكتابة تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتزويد المستخدمين بمجموعة متنوعة من الأدوات القوية لتحسين كتابتهم. تتضمن المنصة أداة إعادة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها إعادة كتابة الجمل أو الفقرات تلقائيًا لجعلها أكثر إيجازًا ووضوحًا وفعالية. تساعد أداة إعادة الصياغة المستخدمين على إعادة صياغة جملهم دون تغيير معناها. مُلخص يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه تلقائيًا تكثيف كتل كبيرة من النص في ملخصات أقصر وأكثر قابلية للإدارة. وأداة توسيع النص التي تتيح للمستخدمين توسيع كتاباتهم بسرعة وسهولة باستخدام الكلمات والعبارات والأفكار ذات الصلة. باستخدام RewriteTool.net، يمكن للمستخدمين تحسين مهاراتهم في الكتابة وإنتاج محتوى احترافي وعالي الجودة بسهولة.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI عبارة عن مؤلف إعلانات تسويقي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على إنشاء نسخة عالية الجودة ومقنعة لإعلاناتك وصفحاتك المقصودة ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد. يقدم MarketingCopy AI مجموعة من الميزات القوية لمساعدتك في إنشاء نسخة ومحتوى عالي الجودة بشكل أسرع وتنظيم عملك في المشاريع والمستندات.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI هي عبارة عن منصة مبتكرة للذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة منشئي المحتوى، وخاصة العاملين في صناعة الترفيه، في تلبية احتياجات إنشاء المحتوى الخاصة بهم. تعمل Livy.AI على تبسيط عملية إنشاء محتوى أصلي وجذاب وعالي الجودة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. * أداة كاتب السيناريو بالذكاء الاصطناعي: أطلق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي في إنشاء النصوص باستخدام أداة كاتب السيناريو بالذكاء الاصطناعي. سواء كنت تقوم بصياغة نصوص للأفلام أو البرامج التلفزيونية أو المدونات الصوتية أو الأخبار، فقد تم تصميم أداتنا لتسريع العملية الإبداعية مع ضمان الصدى العاطفي والبنية التي تتطلبها رواية القصص الرائعة. إنه مساعدك الإبداعي الذي يساعد في نسج الروايات المقنعة وتعزيز الإنتاجية وتحويل الأفكار إلى نصوص. * أداة الصور بالذكاء الاصطناعي: أداة الصور بالذكاء الاصطناعي في Livy.AI هي رفيقك في إنشاء صور مذهلة بصريًا تكمل نصوصك البرمجية. بدءًا من فن المفهوم وحتى تصميم الشخصيات، تستفيد أداتنا من الذكاء الاصطناعي المتقدم للمساعدة في التفكير وإنشاء العناصر المرئية التي تحكي قصة. يتعلق الأمر بإضفاء بُعد مرئي على سردك دون عناء. * والمزيد: إلى جانب إنشاء النصوص والصور، تعمل Livy.AI باستمرار على توسيع مجموعة أدواتها لتلبية الاحتياجات الديناميكية لصناعة الترفيه. من خلال منصتنا، استكشف مجموعة من الحلول التي تدفع رحلة إنشاء المحتوى الخاصة بك إلى العصر الجديد من الإبداع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
LeadScripts
leadscripts.co
تعد LeadScripts أداة قوية ومبتكرة مصممة لإحداث ثورة في استراتيجية التسويق الخاصة بك. إنها أداة مساعدة في كتابة النصوص مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على صياغة نصوص مقنعة ومقنعة مصممة خصيصًا لمنتجك وشخصية العميل. تخيل أن لديك أداة تفهم أعمالك وعملائك مثلك تمامًا، ويمكنها توصيل عرض القيمة الخاص بك بأكثر الطرق فعاليةً. هذا ما يفعله LeadScripts. إنه يزيل التخمين والعملية التي تستغرق وقتًا طويلاً لكتابة نسخة تسويقية، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من عملك. مع LeadScripts، لن تحصل على منشئ محتوى فحسب، بل ستحصل أيضًا على حل شامل لاحتياجات النسخ التسويقية الخاصة بك. إنه يفهم جمهورك ومنتجك، ويستخدم هذه المعرفة لإنشاء نصوص برمجية لها صدى حقيقي. سواء أكان الأمر يتعلق بتسلسلات البريد الإلكتروني، أو خطابات المبيعات، أو نسخ الإعلانات، فإن LeadScripts تصنع المحتوى الذي يجذب ويقنع ويحول.
Cowriter
cowriter.org
Cowriter هو محرر نصوص ومولد نسخ يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو مصمم لتمكين الكتاب وتسريع عملية الكتابة الإبداعية. يهدف محرر الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Cowriter إلى تحسين إنتاجية الكاتب وتوفير جميع احتياجات الكتابة الخاصة بك دون رفع يديك عن لوحة المفاتيح. قم بإنشاء المحتوى الخاص بك وتحريره وتحسينه بسرعة وسهولة في ثوانٍ معدودة. * إنشاء محتوى بأسلوب الكتابة الخاص بك: يمكن للكاتب فهم المحتوى وتعلمه وإنشاءه بأسلوب الكتابة الفريد الخاص بك. يتعلم منك Cowriter مع مرور الوقت لتقديم اقتراحات مخصصة تتناسب مع نبرة صوتك ونبرة صوتك. * استخدام بيانات الوقت الفعلي: قم بإنشاء محتوى ببيانات الوقت الفعلي من الويب! مع كل مهمة كتابية، يستطيع Cowriter البحث في مصادر الويب الموثوقة، وكتابة محتوى أفضل وحديث وأكثر واقعية. قم بإنشاء المقالات والمقالات والأوراق الأكاديمية بسهولة بأحدث الأخبار والأحداث والاتجاهات. * الدردشة مع خبير الكتابة بالذكاء الاصطناعي الخاص بك: يمكن أن يساعدك Cowriter في مجموعة متنوعة من احتياجات الكتابة الإبداعية، مثل تبادل الأفكار، أو تقديم إرشادات حول إستراتيجيات زيادة مشاركة القارئ، أو إنشاء المحتوى وتحسينه. * أنشئ نسخة تسويقية في ثوانٍ: أنشئ محتوى جذابًا وأصليًا وحقيقيًا لمشاركته على Facebook وGoogle وLinkedin وTwitter وغيرها!
Copylime.com
copylime.com
سيساعدك موقع Copylime.com على كتابة محتوى موقع ويب أفضل وأكثر جاذبية ومقالات مدونة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في ثوانٍ باستخدام الذكاء الاصطناعي الذكي
ContentIn
contentin.io
ContentIn: مساعد الكتابة الشخصي بالذكاء الاصطناعي لمحتوى LinkedIn. اكتب منشورات أفضل على LinkedIn بشكل أسرع 10 مرات بفضل قوة الذكاء الاصطناعي المخصص الذي تم تدريبه على أسلوبك وصوتك. يستخدم أكثر من 3000 مستخدم بالفعل ContentIn لإثارة محتوى LinkedIn الخاص بهم. هؤلاء هم الآلاف من رواد الأعمال والمهنيين، مثلك تمامًا، الذين انتقلوا بلعبة LinkedIn الخاصة بهم إلى المستوى التالي. إليك كيفية البدء: 1. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا. 2. نقوم بإنشاء خطة محتوى LinkedIn المخصصة لك في دقيقة واحدة. 3. قم بكتابة وجدول الأسبوع الأول من منشوراتك على LinkedIn باستخدام AI Ghostwriter في أقل من ساعة واحدة. 4. نبدأ في تدريب الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين حتى يكتب بصوتك وأسلوبك. 5. باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعلم الذاتي، كل أسبوع، ستكتب منشورات أفضل بشكل أسرع. لم تعد هناك أعذار لإثارة إعجابك بمحتوى LinkedIn الخاص بك. لذا، كلما بدأت مبكرًا، كلما أسرعت في رؤية نتائج رائعة. هل أنت مهتم بمساعد الكتابة الشخصي المدعم بالذكاء الاصطناعي لمحتوى LinkedIn لكتابة منشورات LinkedIn أفضل بمعدل 10 مرات أسرع وأخيرًا بناء علامتك التجارية الشخصية؟ ثم اتخذ الخطوة التالية. قم بالتسجيل في أداة SaaS مجانًا الآن واكتب منشوراتك للأسبوع الأول في أقل من ساعة واحدة. سنقوم بتحليل وتدريب مساعد الكتابة الشخصي الخاص بك بالذكاء الاصطناعي على أسلوبك وصوتك. حان الوقت للارتقاء بلعبة LinkedIn الخاصة بك إلى المستوى التالي.
ContentBlock
contentblock.ai
قم بإنشاء محتوى أسرع بـ 10 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. عزز كتابتك باستخدام مساعد الكتابة المدعم بالذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لإنشاء محتوى مذهل وأصلي أسرع بـ 10 مرات.
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI هو مكون إضافي لمساعد الذكاء الاصطناعي في WordPress. فهو يساعد المستخدمين على إنشاء محتوى مثل المقالات وأوصاف المنتجات ونسخ موقع الويب في دقائق باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم. الميزات والفوائد الرئيسية: * كتابة المقالات ومشاركات المدونة والصفحات المقصودة في ثوانٍ * إنشاء أوصاف المنتج لمواقع التجارة الإلكترونية * إنشاء نسخة موقع جذابة للصفحات * إنشاء صور مدمجة لإنشاء صور مخصصة * متوفر كمكون إضافي لـ WordPress وامتداد Chrome * يتكامل مع جميع منشئي الصفحات والموضوعات الرئيسية * يوفر ما يصل إلى 90% من الوقت الذي يقضيه في إنشاء المحتوى * عدد غير محدود من المستخدمين في الخطط الأعلى * وشملت الملايين من الكلمات شهريا * خطط تسعير شهرية وسنوية بأسعار معقولة * ضمان استعادة الأموال لمدة 7 أيام تستفيد Bertha AI من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى يشبه الإنسان. وفيما يلي لمحة سريعة عن كيفية عمله: * يزود المستخدم بيرثا بمطالبة المحتوى أو الموضوع أو الفكرة التي يريد إنشاء محتوى لها * تقوم بيرثا بتحليل الموجه وتعتمد على قاعدة بياناتها المعرفية الواسعة لإنشاء محتوى ذي صلة * يتم إرجاع المحتوى الذي تم إنشاؤه إلى المستخدم في غضون ثوان * يمكن للمستخدمين بعد ذلك تحرير المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي وتحسينه بسهولة قبل النشر تم تدريب بيرثا على مئات المليارات من المعلمات لإنشاء محتوى فريد وعالي الجودة مثل الكاتب البشري. لقد تعلم الذكاء الاصطناعي أساليب كتابة وموضوعات وقواعد لغوية مختلفة والمزيد لإنشاء محتوى جذاب وغني بالمعلومات وسهل القراءة.
Writingo
writingo.ai
Writeo هو حل فريد من نوعه مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم تدريبه ودعمه بواسطة الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى عالي الجودة. يمكن لـ Writeo التعامل بسهولة مع إنشاء المحتوى دون الحاجة إلى وقتك أو مجهودك.
ChatLabs
writingmate.ai
ChatLabs by Writingmate عبارة عن منصة قوية توفر الوصول إلى أكثر من 30 نموذجًا مختلفًا للذكاء الاصطناعي بما في ذلك GPT-4o وLLaMA 3 وGoogle Gemini Pro وClaude 3 وMistral. يتيح لك ChatLabs أيضًا استخدام مساعدي GPT المدمجين، وتحليل الملفات، والبحث في الويب، وإنشاء وكلاء AI مخصصين يعرفون كل شيء عن عملك.
Writely
writelyai.com
Writely AI عبارة عن منصة كتابة مبتكرة تعمل على إنشاء المقالات والقصص القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني وملخصات الفيديو في ثوانٍ. تم تدريبها على كميات هائلة من النصوص، وتحاكي نماذج التعلم العميق الخاصة بها الكتابة البشرية، وتنتج مخرجات بأقل قدر من السرقة الأدبية. بفضل ميزات مثل تغيير النغمة والترجمة وتوليد الأفكار ومعالجة النص، يساعد Writely في إنشاء محتوى فعال وجذاب. يقدم WritelyCHAT المساعدة في المهام، مما يضمن توصيات موثوقة. يمكن الوصول إلى الأداة من خلال ملحق Chrome، وهي متوافقة مع أجهزة مختلفة، ولها حضور مجتمعي نشط على Instagram وLinkedIn وTwitter.
Remail.ai
remail.ai
Remail هو مساعد بريد إلكتروني يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكّنك من كتابة رسائل البريد الإلكتروني بشكل أسرع 10 مرات. يدعم حل إعادة البريد Gmail بالإضافة إلى Outlook للإبلاغ بسهولة أو إنشاء ردود بريد إلكتروني عالية الجودة بأي لغة. Remail هي أداة ذكاء اصطناعي متقدمة مصممة لإحداث ثورة في تجربة كتابة البريد الإلكتروني، وتمكين المستخدمين من إنشاء رسائل بريد إلكتروني بكفاءة ملحوظة. الهدف الأساسي من Remail هو تسريع عملية الاتصال عبر البريد الإلكتروني من خلال توفير ميزات مبتكرة تعمل على تحسين وقت الاستجابة والإنتاجية الإجمالية.
Penelope AI
penelopeai.com
تستفيد Penelope AI من قوة الذكاء الاصطناعي لتوضيح الأفكار في عقلك بسرعة، وتقديم أفكار جديدة، واسترداد المعلومات التي تحتاجها بسهولة من ملفات PDF.
Outline.ai
outline.ai
مساعد الكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي. Outline هو محرر مستندات تعاوني مدعوم بالذكاء الاصطناعي. قل وداعًا لحصار الكاتب ومرحبًا بكتابة أفضل.
Ava AI
hiava.ai
Ava - مساعد الكتابة الشخصي الخاص بك بالذكاء الاصطناعي Ava هو مساعد كتابة مبتكر يعمل بالذكاء الاصطناعي، مصمم لإحداث ثورة في طريقة إنشاء المحتوى. من خلال قاعدة معرفية غنية تشمل شكسبير و10% من الإنترنت، تساعدك Ava على إنشاء مقالات ومدونات وإعلانات ورسائل بريد إلكتروني ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عالية الجودة والمزيد في ثوانٍ معدودة. قل وداعًا لمعوقات الكاتب وارفع مستوى كتابتك إلى آفاق جديدة باستخدام هذه الأداة البديهية. من خلال تبسيط عملية الكتابة بأكملها بدءًا من التفكير وحتى التنفيذ، تتيح لك Ava إمكانية إنجاز المزيد في وقت أقل مع تحسين الإنتاجية. باستخدام قوالب محددة لحالة الاستخدام مثل إطار عمل AIDA، وإطار عمل BAB لإنشاء الإعلانات ورسائل البريد الإلكتروني الباردة المخصصة، تسهل Ava على المسوقين ومنشئي المحتوى على حد سواء إنتاج مواد جذابة بشكل فعال والتي تلقى صدى حقيقيًا لدى جمهورهم. سواء كنت تقوم بصياغة حملات تسويقية مقنعة أو طرح أفكار جديدة لمقالات، دع Ava تكون شريكك المفضل الذي يساعدك على إطلاق العنان لإمكاناتك الإبداعية. قم بالتسجيل الآن لتجربة كفاءة لا مثيل لها في إنشاء المحتوى ولا تحدق أبدًا في صفحة فارغة مرة أخرى!
1MillionResume
1millionresume.com
ارفع مستوى مسيرتك المهنية باستخدام أداة إنشاء السيرة الذاتية المدعمة بالذكاء الاصطناعي: أنشئ سيرتك الذاتية التي تحلم بها في دقائق تم تصميم AI Resume Builder الخاص بنا لتمكينك من إنشاء السيرة الذاتية المثالية لوظيفة أحلامك. مع 1millionresume، فأنت لا تقوم فقط ببناء سيرة ذاتية؛ أنت تبني مستقبلًا أكثر إشراقًا. * أنشئ سيرة ذاتية في أقل من 30 دقيقة باستخدام أداة إنشاء السيرة الذاتية لدينا قل وداعًا لقضاء ساعات أو حتى أيام في محاذاة النص وتنسيقه. يعمل برنامج AI Resume Builder الخاص بنا على تحسين عملية إنشاء السيرة الذاتية، مما يسمح لك بصياغة سيرة ذاتية استثنائية في أقل من 30 دقيقة. سواء كنت خريجًا حديثًا يبحر في رحلتك المهنية أو محترفًا متمرسًا يتطلع إلى التحول الوظيفي، فقد تم تصميم أداة إنشاء السيرة الذاتية لدينا لتلبية احتياجاتك والقيود الزمنية. * قوالب احترافية متنوعة لكل مسار وظيفي يمكن لجمالية السيرة الذاتية أن تصنع أو تكسر انطباعك الأول لدى أصحاب العمل المحتملين. لهذا السبب يقدم موقع 1millionresume مجموعة واسعة من القوالب المصممة بشكل احترافي والمصممة خصيصًا لمختلف الصناعات والمراحل المهنية. بدءًا من التصميم الإبداعي وصولاً إلى الشركة، ابحث عن قالب يتوافق تمامًا مع مسارك الوظيفي الفريد. * تجربة ميزة الذكاء الاصطناعي في بناء السيرة الذاتية تخيل أن مساعد الذكاء الاصطناعي يفهم مهاراتك وخبراتك وأهدافك المهنية، ثم يترجمها إلى سيرة ذاتية مصممة بشكل احترافي. هذا هو بالضبط ما يفعله منشئ السيرة الذاتية الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي، جعلنا عملية بناء السيرة الذاتية ليست فقط فعالة وفعالة، ولكنها أيضًا مجزية بشكل لا يصدق. * خذ سيرتك الذاتية إلى آفاق جديدة في سوق العمل المتغير اليوم، تعد السيرة الذاتية المصممة بشكل جيد هي تذكرتك الذهبية لفرص جديدة. يمكن أن تكون الطرق التقليدية لإنشاء السيرة الذاتية مرهقة وتستغرق وقتًا طويلاً، مما يعيق نموك المهني. مع 1millionresume، نحن نجمع بين التكنولوجيا المتطورة وشغف التقدم الوظيفي لنقدم لك حلاً مبتكرًا.
whatwide.ai
whatwide.ai
WhatWide.ai - مساعد الذكاء الاصطناعي النهائي المصمم لتعزيز وسائل التواصل الاجتماعي والإنتاجية عبر الإنترنت. مع أكثر من 30 نوعًا مختلفًا من الذكاء الاصطناعي - نحن نوفر لك كل ما تحتاجه! تم تصميم خدمتنا لمساعدة منشئي المحتوى الصغار والشركات الصغيرة والمتوسطة.
TextAIssist
textaissist.com
TextAIssist - أداة الكتابة والقواعد بالذكاء الاصطناعي هي أداة مساعدة قوية ومجانية للكتابة بالذكاء الاصطناعي مصممة لرفع مستوى تجربة الكتابة الخاصة بك لرسائل البريد الإلكتروني والرسائل. بنقرة واحدة فقط، قم بتبسيط سير العمل الخاص بك عن طريق إصلاح القواعد النحوية وضبط النغمات دون عناء. حقق النغمة التي تريدها، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، وقم بتصحيح المشكلات النحوية والكتابة دون عناء. يعد TextAIssist مثاليًا لرسائل البريد الإلكتروني والتقارير والنسخ التسويقية، ويوفر واجهة سهلة الاستخدام لرحلة كتابة سلسة وفعالة.
ParagraphAI
paragraphai.com
تقوم Paragraphai ببناء أداة الكتابة الأكثر تقدمًا في العالم. الفقرة مضمونة لمساعدتك في الكتابة بشكل أفضل وأسرع. قواعد خالية من العيوب. الكتابة دون عناء. الردود الفورية. ستجلب Paragraphai كتابتك إلى المستوى التالي في جزء صغير من الوقت. مساعدتك على الفور: * اكتب مقالات كاملة وفقرات رسائل البريد الإلكتروني وأكثر من ذلك بمطالبات بسيطة * تصحيح النص الخاص بك بقواعد النحوية المثالية * مسودة الردود على أي بريد إلكتروني * توليد تقارير كاملة الخطوط العريضة وقوائم العصف الذهني في ثوانٍ * احصل على زوج ثانٍ من العيون لتحليل النغمة والمعنى * قم بإنشاء تعليقات ، علامات التجزئة ، الرسائل ، المشاركات ، مواضيع البريد الإلكتروني ، شكر الملاحظات والمزيد * وفر الوقت والمال مع مساعد الخاص بك من الذكاء الاصطناعي الذي يكتب لك * تحدث بأي لغة واحصل على استجابة باللغة الإنجليزية (أو لغة أخرى) لا تشوبها شائبة * تنتج 99.9 ٪ من النص الأصلي من كبار المسئولين الاقتصاديين وأكثر من ذلك بكثير! تم بناء Paragraphai مع الحب من قبل المهندسين من MIT و Meta و Openai و Beyond ، لمساعدتك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع.
Lek.ai
lek.ai
Lek.ai هي أداة قوية لإنشاء المحتوى مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي. فهو يوفر للمستخدمين مجموعة من حالات الاستخدام، بدءًا من إنشاء إعلانات الوظائف ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وحتى كتابة نص تعريف تحسين محركات البحث (SEO) وإنشاء شعارات للشركات. الأداة متاحة على كل من App Store وGoogle Play، ويمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى تطبيق الويب. لقد تم تبسيط عملية إنشاء المحتوى، حيث أصبح بإمكان المستخدمين إنشاء المحتوى في ثلاث خطوات فقط. الخطوة الأولى هي تحديد حالة الاستخدام المطلوبة من بين الحالات العشرين المتوفرة. تتضمن الخطوة الثانية ملء نموذج خاص بحالة الاستخدام المختارة، والخطوة الثالثة هي النقر فوق زر إنشاء لتلقي الإخراج. مع Lek.ai، يمكن للمستخدمين حفظ نتائجهم، وإطالة وتقصير الفقرات، وإعادة صياغة الجمل، وإنشاء الخطوط العريضة، وأكثر من ذلك بكثير. تم تصميم الأداة لمساعدة المستخدمين على إنشاء محتوى جذاب بسرعة وسهولة بمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعي.
Monica
monica.im
Monica هي امتداد للكروم مدعوم من ChatGPT APL ، المصمم ليكون مساعدك الشخصي للدردشة والكتابة غير المجهدة. ما عليك سوى الضغط على CMD+M أو Ctrl+M وابدأ الدردشة معها. أو دع مونيكا تساعدك على تكوين وإدراج نص في صفحة ويب. اختر من بين أكثر من 80 قالبًا لإنشاء نسخة تسويقية بسرعة. حدد نصًا في مسابقة مسابقة الويب ، دع مونيكا شرح ، ترجمة ، إعادة صياغة لك.
Prowly
prowly.com
Prowly هو حل متكامل لأتمتة سير العمل لمحترفي العلاقات العامة حيث يمكن للشركات من جميع الأحجام إدارة العلاقات الإعلامية بشكل أكثر فعالية من خلال توفير الوقت في المهام الروتينية. يدعم Prowly المستخدمين في سرد القصص، والعثور على جهات الاتصال الإعلامية المناسبة وتنظيمها في نظام إدارة علاقات العملاء للعلاقات العامة، وإنشاء بيانات صحفية مبهجة من الناحية الجمالية، وإدارة رسائل البريد الإلكتروني، والحفاظ على غرف الأخبار الملائمة للصحفيين، ومراقبة وسائل الإعلام، وإعداد تقارير التغطية. وقد تم بالفعل استخدام أداة العلاقات العامة هذه ذات الأسعار المعقولة من قبل أكثر من 7000 مستخدم من أكثر من 70 دولة.
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI هي أداة متقدمة لإنشاء المحتوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي. فهو يُنشئ نصوصًا جذابة وصورًا مخصصة وتسجيلات صوتية فريدة ومقاطع فيديو متحركة، وكلها مصممة لتعزيز اتصالاتك المؤسسية والشخصية. قم بتحويل إبداعك مع ASKtoAI.
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI عبارة عن أداة ذكية لتحويل الصوت إلى نص ومركز محتوى يحول المقتطفات الصوتية إلى مقالات جاهزة للنشر، ويعمل كمساعد سريع للكتابة. يقدم Flipner AI نهجًا ثوريًا لإنشاء النصوص، مما يمكّن الكتاب من التقاط وتنظيم أفكارهم التي لا تعد ولا تحصى في أي وقت وفي أي مكان. توفر هذه المنصة المبتكرة مركزًا فريدًا للمحتوى حيث يمكن تخزين كل من الملاحظات النصية والصوتية، مما يسهل التحويل السلس ودمج الأفكار في مسودات منظمة أو مستندات مصقولة وجاهزة للاستخدام من خلال أداة الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام.
Tune AI
tunehq.ai
تعمل Tune AI على تعزيز اعتماد GenAI في المؤسسات. نحن مدعومون من قبل Accel وFlipkart Ventures وTogether Fund وSpeciale Invest وTechstars وغيرهم من المستثمرين البارزين TuneChat: تطبيق الدردشة الخاص بنا مدعوم بنماذج مفتوحة المصدر TuneStudio: ملعبنا للمطورين لضبط ونشر LLMs ChainFury: محركنا الفوري مفتوح المصدر متاح على GitHub
iSenseHUB
isensehub.ai
تعرف على iSenseHUB: النظام الأساسي المدعم بالذكاء الاصطناعي والمصمم لإحداث ثورة في طريقة الإنشاء والتصميم والتحسين. مهمتنا مجهزة بأكثر من 65 أداة متطورة للذكاء الاصطناعي، وتتمثل في تمكين الأفراد والشركات من تبسيط عملياتهم وإنتاج محتوى عالي الجودة بسرعة البرق. فكر في iSenseHUB كمساعدك الشخصي الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وعلى استعداد للتعامل مع مجموعة واسعة من المهام. بدءًا من إنشاء التعليمات البرمجية، وصياغة المقالات المُحسّنة لتحسين محركات البحث، وتصميم الرسومات، وحتى إدارة منشورات الوسائط الاجتماعية - لقد قمنا بتغطية كل ذلك. تم تصميم أدواتنا لتبسيط المهام المعقدة، مما يسمح لك بالتركيز على الأمور الأكثر أهمية: تنمية أعمالك وإثارة الإبداع. iSenseHUB ليس مجرد أداة؛ إنها مجموعة شاملة من الحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. إنه مثل وجود فريق كامل من الخبراء في متناول يدك، ولكن دون دفع ثمن باهظ. سواء كنت شركة ناشئة تتطلع إلى التوسع، أو شركة كبيرة تسعى إلى تحقيق الكفاءة، أو فردًا يهدف إلى زيادة الإنتاجية إلى الحد الأقصى، فإن iSenseHUB هو متجرك الشامل لكل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. استمتع بتجربة قوة الذكاء الاصطناعي مع iSenseHUB. انضم إلينا اليوم وغير طريقة عملك إلى الأبد. انغمس في مستقبل إنشاء المحتوى وتصميمه وتحسينه باستخدام iSenseHUB - حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي بالكفاءة.
Copywritely
copywritely.com
برنامج محتوى SEO عالي الجودة: تحسين تحسين المحتوى الخاص بك. اجعل المحتوى الخاص بك مثاليًا للأشخاص ومحركات البحث.
Textmetrics
textmetrics.com
تتميز منصة Textmetrics بالمرونة، وتخصيصها وفقًا لاحتياجاتك، وتوفر لك وقتًا ثمينًا. تبدأ خوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI) بتحليل وقياس المعجم الخاص بك. ثم تقوم بيئة الكتابة المعززة لدينا بحساب التحسينات ومساعدة موظفيك في كتابة محتوى رائع. والنتيجة هي رفع مستوى عملك إلى المستوى التالي بحيث تتماشى باستمرار مع هوية العلامة التجارية لشركتك، وتتحدث إلى جمهورك، وتصل إلى أهداف التنوع والشمول، وتحسين إمكانية العثور عليها، وزيادة التحويل. مع Textmetrics، سوف ترقى إلى مستوى أعلى بكل الطرق الممكنة.
Zupyak
zupyak.com
احصل على المزيد من العملاء من محركات البحث، دون جهد. Zupyak هو أسهل كاتب يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنك استخدامه على الإطلاق، ويقوم بأبحاث تحسين محركات البحث وإنشاء المحتوى لك باستخدام الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى وكالة. * Zupyak هي أداة كتابة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط عملية إنشاء ونشر المحتوى المُحسّن لتحسين محركات البحث. * أعجب المراجعون بالواجهة سهلة الاستخدام، وتنوع الاستجابات، وجانب توفير الوقت، وجودة المحتوى المنتج، واقتراحات المحتوى المبتكرة وتوصيات الكلمات الرئيسية المقدمة من Zupyak. * ذكر المستخدمون مشكلات مثل تجاوز الأداة لميزانيتهم، وعدم كون المحتوى غنيًا بدرجة كافية، والقيود المفروضة على إنشاء الكلمات الرئيسية، وتجميد النظام الأساسي وتوقفه، والافتقار إلى وظائف معينة.
SEOwind
seowind.io
SEOwind هي أداة لذكاء محتوى تحسين محركات البحث (SEO) تتيح لك إنشاء ملخصات محتوى تعتمد على تحسين محركات البحث (SEO) في دقائق، وليس ساعات. توقف عن التخمين وابدأ في الاعتماد على البيانات من خلال تحسين محركات البحث (SEO) لديك. SEOwind هي الأداة المثالية لجعل نتائج SEO الخاصة بك أكثر قابلية للتنبؤ بها. باستخدام أداتنا، يمكنك الحصول على جميع البيانات التي تحتاجها لكتابة محتوى قيم لجمهورك: * هدف البحث، * SERPs والكلمات الرئيسية التي يتم تصنيفها عليها، * مخطط محتوى لأعلى SERPs، * أسئلة المستخدم، * المواضيع التي تحتاج إلى تغطيتها * يوفر لك الكلمات الرئيسية في السياق. باستخدام الذكاء الاصطناعي، نساعدك في كتابة العنوان والوصف التعريفي، ونزودك بتوصيات المحتوى وإنشاء مخطط المحتوى نفسه. كل هذا لجعل المحتوى الخاص بك يعمل. لن تضطر أبدًا إلى إضاعة الوقت في تحليل المعلومات ونسخها ولصقها يدويًا في محرر مستندات Google مرة أخرى. باستخدام SEOwind، يمكنك التركيز على إنشاء محتوى أفضل أداءً في كل مرة.
Managr
managr.ai
Managr هو مساعد AI مصمم للعلاقات العامة. فهو يقرأ لك الأخبار، ويكتب العروض الإعلامية، ويحدد الصحفيين المستهدفين.
Localo
localo.com
عزز أعمال عميلك باستخدام أداة تحسين محركات البحث المحلية المثالية - Localo قم بتمكين نطاق خدمات وكالتك باستخدام أداة تحسين محركات البحث المحلية الأقوى لتعزيز الرؤية المحلية لعميلك - Localo. تدور هذه الأداة القوية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي حول منح الشركات المحلية ميزة تنافسية، وجذب المزيد من العملاء المحليين، وزيادة عائد الاستثمار من خلال استراتيجيات تحسين محركات البحث المحلية المحسنة. * مناسب لجميع وكالات التسويق ومستشاري تحسين محركات البحث المستقلين الذين يبحثون عن طريقة أسرع وأكثر كفاءة لإدارة تحسين محركات البحث المحلية لعملائهم. الميزات والفوائد الرئيسية: * المهام الذكية: ابق في صدارة المنافسة من خلال المهام الأسبوعية المخصصة والرؤى المتقدمة. تحسين إمكانية رؤية البحث المحلي لعميلك وجذب عملاء جدد. * فحص الموقف ومراقبته: تتبع تصنيفات Google المحلية لعملائك بدقة واتخذ قرارات تعتمد على البيانات لتحسين ظهورهم. * Localo AI: يساعدك الذكاء الاصطناعي الذكي الخاص بنا على أتمتة وتحسين منشورات Google وردود المراجعة ومعلومات الملف الشخصي للأعمال. * مدير المراجعة: أداة رائعة لإدارة وتعزيز مراجعات Google الخاصة بعميلك. تحسين العلاقات مع العملاء وبناء المصداقية عبر الإنترنت. * حماية الجنيه الاسترليني: قم بحماية عمل عميلك من التغييرات غير المبررة التي يمكن أن تؤثر على تصنيفات البحث المحلية الخاصة بهم. * منشورات GBP: حافظ على تفاعل العملاء من خلال منشورات Google المفيدة وفي الوقت المناسب. * إحصائيات النمو: اتخذ قرارات مستنيرة باستخدام إحصائيات النمو الشاملة. فهم رؤية البحث المحلي بشكل أفضل وصياغة استراتيجيات فعالة. * ابدأ مع Localo اليوم واحصل على ضمان استعادة الأموال لمدة 30 يومًا، دون الحاجة إلى التزام طويل الأمد. يثق بك عملاؤك بفضل تواجدهم الرقمي؛ لا تلبي توقعاتهم فحسب، بل تجاوزها. قم بتجهيز وكالتك بـ Localo - أداة Ultimate Local SEO واحصل على اليد العليا في المشهد الرقمي المتطور باستمرار. استفد من عرضنا المحدود الآن، ودعنا نقود أعمال عملائك إلى الهيمنة المحلية!
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker هي أداة متقدمة موجهة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتعزيز تفاعلات المبيعات من خلال تمكين التخصيص الفائق على نطاق واسع. وقد جمعت الأداة مؤخرًا 2.5 مليون يورو واستحوذت على MyProfilia، وأطلقت امتدادًا جديدًا للكروم. إحدى الميزات الرئيسية لـ Humanlinker هي قدرتها على الكتابة التوليدية بالذكاء الاصطناعي، والتي تساعد فرق المبيعات على إنشاء وسائل كسر الجليد المخصصة لجهود التوعية الخاصة بهم. يتم إنشاء أدوات كسر الجمود هذه بناءً على تحليل شخصية DISC، والذي يوفر نظرة ثاقبة للسمات الشخصية المتأصلة للعملاء المحتملين. يساعد هذا التحليل محترفي المبيعات على التواصل بشكل فعال وبناء الثقة والتفاوض مع العملاء المحتملين. تقدم Humanlinker أيضًا 360° Account & People Intelligence، مما يسمح لفرق المبيعات بالحصول على فهم أعمق لحساباتهم المستهدفة والأفراد داخل هذه الحسابات. تتضمن هذه المعلومات الاستخبارية معلومات من منصات التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn وTwitter، بالإضافة إلى الملفات الصوتية والمقابلات والمقالات. تتكامل الأداة بسلاسة مع منصات CRM الشائعة مثل Salesforce وHubspot وSalesloft وOutreach، مما يمكّن فرق المبيعات من الوصول إلى البيانات وسير العمل الحالية والاستفادة منها. تم تصميم Humanlinker لفرق المبيعات التي تتطلع إلى تحسين عمليات التنقيب والبيع. فهو يوفر مفاتيح تخصيص قوية تستفيد من المعلومات من مصادر مختلفة، مما يساعد محترفي المبيعات على حجز المزيد من الاجتماعات وتقصير دورة المبيعات. وتساعد الأداة أيضًا في التحضير للاجتماعات من خلال تقديم اقتراحات وتوصيات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لمندوبي المبيعات بإحداث تأثير أكبر في كل اجتماع. بشكل عام، يعمل Humanlinker على تمكين فرق المبيعات من تخصيص تفاعلاتهم عبر جميع القنوات، مما يؤدي إلى تحسين نتائج المبيعات وزيادة الإنتاجية.
MyEssayWriter.ai
myessaywriter.ai
MyEssayWriter.Ai هي شركة أحدثت ثورة في عملية الكتابة بتقنيتها المبتكرة. نحن نمزج بين خبرة الكتاب المحترفين وسرعة ودقة الذكاء الاصطناعي لتقديم مساعدة كتابية رفيعة المستوى للطلاب. تتميز أداة كتابة المقالات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لدينا بالعديد من الميزات الفريدة. أولاً، تنتج محتوى دقيقًا وخاليًا من الانتحال حول أي موضوع معين باستخدام تدريبها على ملايين المقالات والمقالات عالية الجودة. وهذا يزيل متاعب العصف الذهني والبحث لساعات طويلة. ثانيًا، توفر أداتنا الوقت من خلال إنشاء الخطوط العريضة والمحتوى لمقالاتك. يتيح لك ذلك التركيز على الجوانب المهمة الأخرى في حياتك الأكاديمية والشخصية. ثالثًا، يمكن أن تساعدك مراجعة المحتوى الذي تم إنشاؤه والتعلم منه على تحسين مهاراتك في الكتابة وتطوير فهم أعمق للموضوع المطروح. تستخدم أداتنا معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لتحسين أدائها بشكل مستمر، مما يمكنها من تحليل المعلومات المعقدة وتفسيرها. وأخيرًا، يمكن للخوارزمية إنشاء محتوى لأنواع مختلفة من المقالات، بما في ذلك المقالات الجدلية والمقنعة والوصفية والسردية. ويمكنه أيضًا المساعدة في الأوراق البحثية والمقالات والتقارير ومهام الدورات الدراسية الأخرى. يثق آلاف الطلاب في جميع أنحاء العالم بأداة كتابة المقالات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تم تصميمها مع وضع نجاحك في الاعتبار. لذا، سواء كنت تواجه حصار الكتابة، أو تكافح من أجل التوصل إلى أفكار، أو ليس لديك وقت كاف، يمكن أن تساعدك الخوارزمية المتقدمة لدينا في إنتاج مقالات عالية الجودة في وقت قصير.
Matik
matik.io
Matik هو نظام أساسي يربط مصادر البيانات بمحتوى يعتمد على البيانات ، ويسهل على أي شخص إنشاء محتوى مع البيانات المصممة لجمهوره المحدد. مع Matik ، يمكن للفرق سحب المقاييس المخصصة والنص والرسوم البيانية والجداول مباشرة في شرائح Google و PowerPoints و PDF - كل ذلك دون تخزين أي بيانات في Matik. يقوم Matik بأتمتة إنشاء وإرسال العروض التقديمية المخصصة التي تعتمد على البيانات. ما عليك سوى تزويد Matik ببعض المدخلات (على سبيل المثال ، أي حساب موجه ، نطاق التاريخ) ، وسيقوم Matik بالاستعلام عن البيانات لإنشاء شرائح Google أو Microsoft Powerpoint Deck بنص مخصص وصور ومخططات وجداول. يمكن لـ Matik إرسال المحتوى تلقائيًا كمرفق بريد إلكتروني إلى الحساب. تشمل أمثلة المحتوى الذي يمكن تلقائيًا مراجعات الأعمال الفصلية/التنفيذية ، وتجديدات التجديد ، وحالات الأعمال ، وتحليلات القيمة ، ومراجع عائد استثمار واحد.
The Happy Beavers
thehappybeavers.com
أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي مع حلول تسويق المحتوى التي تقدمها The Happy Beavers. إنشاء وتحرير وترجمة محتوى عالي الجودة. تعزيز استراتيجية المحتوى الخاصة بك والتفاعل بشكل أكثر فعالية مع جمهورك. جرب أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا اليوم لإنشاء محتوى أسرع وأعلى مستوى! * يستخدم أحدث المعلومات من الويب لجعل مقالاتك غنية بالمعلومات وتساعدك على التفوق في الأداء على المنافسين. * يمكنك بسهولة إنتاج مقالات متعددة تغطي موضوعًا ما بشكل كامل، مما يساعدك على بناء سلطة موضعية بشكل أسرع 10 مرات. * يكتب المقالات بطريقة تشبه الإنسان، بجودة أفضل من معظم المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي. * يعمل كخبير استراتيجي للمحتوى، حيث يقوم بمسح المحتوى الحالي الخاص بك على موقع الويب للعثور على الموضوعات التي تناسب عملك.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ هي منصة الاتصالات الداخلية الوحيدة التي تدعمها Smart Brevity® - وهي صيغة لاتصالات أفضل. تستخدم أكثر من 600 منظمة المقر الرئيسي لتخطيط وكتابة وإرسال وقياس الاتصالات الأكثر فعالية اليوم.
Rallio
rallio.com
بفضل إمكانات المشاركة والجدولة المدمجة في وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الإعلانات والتحليلات وإدارة السمعة والمزيد، تعد Rallio طريقة أكثر ذكاءً وبساطة للعلامات التجارية لتحقيق أقصى قدر من جهود التسويق الاجتماعي. توفر تقنية Rallio نظامًا بيئيًا متكاملاً لوسائل التواصل الاجتماعي يسمح للمصنعين والعلامات التجارية للشركات ومواقعها والموظفين والعملاء ببناء مجتمع محلي وتبادل الخبرات ودفع الأعمال التجارية المحلية.
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