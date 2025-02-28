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يستفيد مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي من التعلم الآلي لتبسيط عملية الكتابة، بما في ذلك مهام مثل البحث والتحقق من القواعد النحوية والنغمة والتعريب. تستخدم هذه الأدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتدقيق النص وتقديم اقتراحات أو مواد ذات صلة. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تعمل على تسريع عملية إنشاء المحتوى، وتمكين المستخدمين من الكتابة بسرعة وثقة. تجد الكتابة المعززة فائدة في مختلف المهن، حيث تلبي احتياجات مسوقي المحتوى الذين يهدفون إلى الحصول على مواد أكثر جاذبية أو موظفي الموارد البشرية الذين يقومون بتحسين إعلانات الوظائف. يتنوع مشهد مساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من المنصات الشاملة حيث يقوم المستخدمون بصياغة كل المحتوى إلى الروبوتات الأبسط التي تقدم توصيات ما بعد الكتابة. في حين يركز البعض على وظائف محددة مثل بناء النماذج أو اقتراحات الكتابة المخصصة، فإن العديد من الآخرين يقدمون مساعدة واسعة النطاق. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي، يجب أن: * توظيف الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة المهام * تقديم رؤى أو توصيات لتحسين المحتوى المكتوب * توفير موارد إضافية ذات صلة لإثراء معرفة الكاتب * تصحيح الأخطاء النحوية في الأعمال الكتابية
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Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتهم بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. إنها تمكن الجميع من كتابة أي شيء، والنشر في أي مكان، وتحسين المحتوى الخاص بهم بسهولة لا مثيل لها. يتكامل Botsonic، منشئ روبوتات الدردشة القوي القائم على الذكاء الاصطناعي، بسلاسة مع منصات مثل Slack وWhatsApp وTelegram وFB Messenger، مما يضمن إجراء محادثات متعددة القنوات دون انقطاع. كما أنه يوفر ميزة Human Hand-off، مما يسهل الانتقال السلس من التفاعلات الآلية إلى التفاعلات البشرية. ومن خلال تكامل Zapier، يقومون بأتمتة المهام وتبسيط سير العمل، مما يعزز مشاركة العملاء. Botsonic متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ويعد بتفاعلات آمنة مع العملاء. تهدف مجموعة الأدوات الخاصة بهم معًا إلى إعادة تعريف إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، مما يجعل Writesonic هو الحل الشامل لجميع احتياجاتك الرقمية.
SEMrush
semrush.com
SEMRUSH هي منصة SAAS الرائدة في إدارة الرؤية عبر الإنترنت تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل محرك البحث ، والدفع لكل نقرة ، والمحتوى ، والوسائط الاجتماعية ، وحملات البحث التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. يقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. سيمروش ، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush في الأرقام: - ملامح مجال سطح المكتب 808 م وملفات تعريف النطاق المتنقلة 32.1 مليون - أكثر من 43 تريليون روابط خلفية وأكثر Semrush كأداة التسويق الخاصة بهم
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp هي منصة تسويقية شاملة تم تصميمها للشركات الصغيرة. مع أدوات مثل الإبلاغ والتحليلات ، وتسويق CRM ، وحملات البريد الإلكتروني ، والنشرات الإخبارية ، وإدارة المحتوى ، يمكنك وضع عملائك في المركز ، بحيث يمكنك تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM Mobile في تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك وتشغيله في دقائق - لا حاجة إلى خبرة. مع MailChimp ، لن تفوت فرصة للبيع أو إعادة العملاء أو العثور على مشتركين جدد أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم MailChimp لـ: * التسويق CRM - مواكبة جهات الاتصال الخاصة بك مع التسويق CRM من MailChimp. ابحث وإضافة عملاء جدد مع أدوات استيراد الاتصال ، مثل ماسح بطاقة العمل. تتبع نمو الجمهور وعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة القيادة. افعل كل شيء في مكان واحد - اتصل والنصوص والبريد الإلكتروني مباشرة من التطبيق. تسجيل الملاحظات وأضف علامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - احصل على نظرة أعمق في أداء المبيعات والتسويق. تتبع نتائج جميع حملاتك والحصول على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسن. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني ، صفحات المقاييس ، إعلانات Facebook و Instagram ، منشورات الوسائط الاجتماعية ، والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. مع إعادة نقرة واحدة إلى غير المعداءين ورسائل البريد الإلكتروني التي تعيد استهداف المنتجات ، ستتمكن من إعادة إشراك العملاء وتنمية المبيعات في أي وقت من الأوقات. * إعلانات Facebook & Instagram - مسودة ونشر الإعلانات ، وتعيين ميزانية واستهداف مجموعة محددة. الوصول إلى أشخاص جدد ، أو إشراك جهات الاتصال الحالية ، أو إعداد جماهير مخصصة ، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - الحصول على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. تعرف على متى حان الوقت لإعداد بريد إلكتروني مهجور أو الحصول على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى MailChimp واستخدمها في جميع حملاتك.
AI Writer
ai-writer.com
قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune عبارة عن منصة توليدية للذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل. باستخدام GenAI الموثوق به، يمكن للمحترفين من جميع المجالات تطوير حياتهم المهنية والتميز في العمل. سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تنشئ مستندات، أو ترسل رسائل فورية إلى زملاء أو عملاء، فإن Wordtune يعمل على تحسين كتابتك مع تبسيط عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة في العالم للمساعدة في كتابة الذكاء الاصطناعي التي يثق بها أكثر من 30 مليون شخص و 70،000 فريق محترف كل يوم. من إنشاء مسودة أولى على الفور إلى إتقان كل رسالة ، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96 ٪ من Fortune 500 على الحصول على وجهة نظرهم - والحصول على نتائج - دون المساس بالأمان أو الخصوصية. نحن نعتقد أن الكتابة العظيمة تنجز العمل. عروض منتجات Grammarly - الأعمال الحميمة ، والقوة النحوية ، وخالية من القواعد ، ونحوي للتعليم - العمل حيث تقوم ، وتقديم دعم الكتابة ذي الصلة بالسياق عبر أكثر من 500000 تطبيق ومواقع ويب. تأسست Grammarly في عام 2009 ، وهي رقم 7 على Forbes Cloud 100 ، وهي واحدة من أكثر 100 شركة تأثيراً في Time ، واحدة من أكثر الشركات المبتكرة لشركة Fast Company في AI ، وأحد أفضل أماكن العمل في Inc. نعمل مع نموذج عمل هجين عن بُعد عن بُعد ، مما يعني أننا نعمل في المقام الأول من المنزل ونلتقي بالتعاون الشخصي في مراكزنا في أمريكا الشمالية وأوروبا.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية والقصص والخطب. يمكن استخدام جيني للكتابة بأي لغة وهي محبوبة من قبل الكتاب من المؤسسات الرائدة مثل جوجل، وهارفارد، وكامبريدج، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة أستون. يمكن أيضًا استخدام Jenni لإنشاء التقارير والتسميات التوضيحية بدقة وإبداع. ويستخدم مزيجًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI وAI21 والبيانات المخصصة من كل مستخدم، لإنشاء محتوى بأعلى جودة. لدى Jenni أيضًا مدقق سرقة أدبية مدمج للتأكد من أن المحتوى أصلي ودقيق. يمكنك تجربة Jenni مجانًا والبدء في الكتابة باستخدام مساعد الكتابة الأكثر تقدمًا بالذكاء الاصطناعي اليوم.
TextCortex
textcortex.com
يجمع TextCortex بين خوارزميات NLG المتقدمة وممارسات التسويق المثبتة لإنشاء أفضل برامج الذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص. تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدينا، التي تم تدريبها باستخدام مليارات الأسطر النصية، المسوقين ورجال الأعمال في التجارة الإلكترونية ومؤلفي النصوص على تحقيق المزيد من خلال المحتوى الخاص بهم كل يوم. وفقًا لشركة DT2 Invest والمفوضية الأوروبية، تعد TextCortex واحدة من أفضل 200 شركة أوروبية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في المراحل المبكرة. من خلال تطبيقنا ونهجنا القائم على الهدف، فإننا لا نعمل على تقليل وقت الحساب فحسب، بل أيضًا بصمتنا على البيئة.
WriteTextAI
writetext.ai
تم تصميم WriteText.ai خصيصًا لـ WordPress/WooCommerce، وهو مكون إضافي يهدف إلى أتمتة إنشاء نص المنتج والأوصاف التعريفية. إنه يوفر تعدد الاستخدامات لإنشاء نص لمنتجات فردية أو منتجات متعددة بكميات كبيرة. ومن خلال تكامله السلس مع WordPress/WooCommerce، فإنه يوفر تجربة سهلة الاستخدام، خاصة للوافدين الجدد. تتخصص WriteText.ai في إنشاء عناوين تعريفية عالية المستوى ومُحسَّنة لتحسين محركات البحث وأوصاف تعريفية وأوصاف المنتجات ونصوص الرسم البياني المفتوح. وهو يوفر أوضاع "WriteText.ai Single" و"WriteText.ai Bulk" لتعزيز كفاءة إنشاء المحتوى. علاوة على ذلك، يمكن لكل حساب أن يستوعب عددًا غير محدود من المستخدمين ومنشآت المتاجر الإلكترونية، مما يلبي احتياجات الشركات من جميع الأحجام. يقدم موقع WriteText.ai Single للكتاب نطاقًا شاملاً لإنشاء المحتوى. إلى جانب تحديد النغمة والأسلوب والسوق المستهدف، يمكن للكتاب إجراء تحليل متعمق للكلمات الرئيسية واختيار الكلمات الرئيسية الدلالية واختيار السمات التي يجب تضمينها في النص مباشرةً من WooCommerce، قبل إنشاء المحتوى نفسه. عند الانتهاء من التعرف على المنتج وتحليل الكلمات الرئيسية، يقوم WriteText.ai Single بإنشاء نص في حوالي 50 ثانية. يمكن للكاتب بعد ذلك مراجعة المخرجات قبل نشرها على WooCommerce. وبالتالي، تضمن هذه الميزة الاتساق في الأسلوب والأسلوب وإدراج الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث. علاوة على ذلك، فهو يوفر المرونة لتخصيص محتوى كل منتج وفقًا للاحتياجات المحددة للجمهور المستهدف. من ناحية أخرى، تم تصميم WriteText.ai Bulk خصيصًا لإنشاء نص لمنتجات متعددة في وقت واحد. في حين أن هذه الميزة تفتقر إلى جوانب محددة مثل تحليل الكلمات الرئيسية، واختيار الكلمات الرئيسية الدلالية، واختيار السمات الفردية لكل منتج، فإنها تسمح للكاتب بالحفاظ على لهجة وأسلوب وسمات متسقة عبر جميع المنتجات المحددة. يُظهر WriteText.ai Bulk كفاءة عالية، حيث يُنشئ نصًا لكل منتج في غضون 30 ثانية تقريبًا بمجرد تحديد الاختيار النهائي للمنتج وسمات النمط المستهدف. وهو مفيد بشكل خاص عندما تكون هناك حاجة لإنشاء حجم كبير من نص المنتج في إطار زمني قصير، مما يؤدي إلى تجاوز الحاجة إلى تحليل مفصل للكلمات الرئيسية. وبالتالي، يعد WriteText.ai Bulk بمثابة حل موثوق به وموفر للوقت لمهام إنشاء المحتوى السريعة والمجمّعة. بشكل عام، يعد WriteText.ai مكونًا إضافيًا غنيًا بالميزات يسمح بالاتصال بعدد غير محدود من مواقع التجارة الإلكترونية ويدعم عددًا غير محدود من المستخدمين. فهو يتيح النقل المباشر للنص أو النشر إلى WooCommerce ويسمح باختيار سمات المنتج والنغمات والأنماط التي سيتم دمجها في النص. يمكن للمستخدمين أيضًا تحديد الجمهور المستهدف وطول النص، بالإضافة إلى تحديد أدوار المستخدم لتحديد من يمكنه إنشاء المحتوى ومراجعته ونشره. تتضمن الميزات الرئيسية سجل محفوظات المراجعة، والنقل/النشر المجمع للنص، وإضافة تفاصيل المنتج المخصصة، وتحديد النغمة والأسلوب المخصصين لك. يمكن للمستخدمين الاستفادة من منتج مرجعي لإنشاء نص والحصول على الأسواق المستهدفة التي يقترحها الذكاء الاصطناعي وتحديد الأسواق المستهدفة المخصصة وإعادة كتابة النص. يدعم البرنامج المساعد أيضًا تحليل الكلمات الرئيسية، والكلمات الرئيسية الدلالية، وتتبع الكلمات الرئيسية وكثافات الكلمات الرئيسية الدلالية، بالإضافة إلى دعم المتاجر المتعددة. إخلاء المسؤولية: WriteText.ai هي أداة مستقلة تم تطويرها للعمل مع WordPress/WooCommerce. وهي ليست تابعة أو معتمدة من قبل WordPress/WooCommerce.
WriterX
writerx.co
WriterX هي أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة للمساعدة في مجموعة واسعة من مهام الكتابة. ويهدف إلى تبسيط عملية إنشاء المحتوى للمستخدمين من جميع المستويات، من المبتدئين إلى الكتاب المتمرسين. توفر الأداة مجموعة من الميزات، بما في ذلك الصياغة الآلية للمحتوى والكتابة الخالية من الأخطاء وخيارات ترجمة اللغة والتخصيص الخاص بالجمهور للحصول على نتائج مقنعة. تفتخر WriterX بمساعدتها في التغلب على حصار الكاتب من خلال توفير إنشاء محتوى فوري وجذاب. يمكنه التعامل مع المهام بدءًا من صياغة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية وحتى كتابة الإعلانات للحملات الإعلانية. الميزة الرئيسية الأخرى لـ WriterX هي قدرته على إعادة استخدام المحتوى الحالي أو إنشاء مواد جديدة على نطاق واسع، استجابة للحاجة إلى كميات كبيرة من المحتوى في العصر الرقمي الحالي. للبدء، يختار المستخدمون قالبًا ويقدمون وصفًا موجزًا للموضوع أو المنتج، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء مجموعة متنوعة من المحتوى. يتم استخدام الأداة من قبل قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك الطلاب ومؤلفي النصوص والمدونين ومديري المنتجات وفرق التسويق ووكالات الإعلام. فهو يقدم حلولاً شاملة لتحسين محركات البحث، مما يعزز ظهور الويب من خلال إنشاء عناوين جذابة وأوصاف المنتجات والمراجعات المخصصة. وأخيرًا، على الرغم من تقديم مجموعة شاملة من الوظائف، يحتفظ WriterX بواجهة سهلة الاستخدام تعمل على تبسيط عملية إنشاء المحتوى.
Cohesive AI
cohesive.so
قل وداعًا للمعاناة مع مطالبات ChatGPT! يجمع Cohesive بين تألق الذكاء الاصطناعي وإبداعك، مما يتيح لك إنشاء محتوى عالمي المستوى دون عناء. يمكنك التحسين والتحرير والنشر بسلاسة باستخدام محرر قوي. رحب بإنشاء المحتوى السحري!
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai هي أداة قائمة على الذكاء الاصطناعي مصممة لتبسيط وتحسين عمليات التنقيب عن المبيعات للشركات. من بين وظائفها الرئيسية، تستفيد Regie.ai من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسهيل التحديد التلقائي والمشاركة للحسابات وجهات الاتصال المستهدفة، حتى تلك غير الموجودة بالفعل في نظام إدارة علاقات العملاء لديك. وتهدف الأداة إلى جعل الرسائل أكثر تحديدًا للعلامة التجارية وملاءمة للسياق لكل مستلم، مما يؤدي إلى تواصل ومشاركة أكثر فعالية. كما تعطي Regie.ai الأولوية للتواصل بناءً على بيانات المشاركة والنوايا لضمان استهداف أكثر دقة خلال دورات الشراء النشطة. الميزة الفريدة لهذه الأداة هي قدرتها على تغيير شدة الانتشار اعتمادًا على مستويات مشاركة المشتري. ونتيجة لذلك، يتلقى المشترون المنخرطون بشكل كبير تدفقًا ثابتًا من الاتصالات، في حين تتم رعاية العملاء المحتملين غير المشاركين بوتيرة أبطأ حتى يصبحوا جاهزين للمبيعات، مما يحمي صحة قاعدة البيانات الخاصة بك ويحسن الفترة التي تسبق وقت الاجتماع. يمكن تصور Regie.ai كممثلين افتراضيين لتطوير المبيعات (SDRs) يعملون على مدار الساعة، دون الحاجة إلى موارد بشرية إضافية أو الاستعانة بمصادر خارجية. يدعم النظام الأساسي مجموعة من حالات الاستخدام مثل الصادر البارد، ومشاركة LinkedIn، ورعاية المبيعات، واستجابة العملاء المحتملين الواردين، والصادرين على الواردين، وتوسيع العملاء، والمزيد. علاوة على ذلك، تعمل الأداة على تبسيط استراتيجية عمليات الإيرادات لديك من خلال التكامل مع أنظمة RevTech الأساسية للمساعدة في أتمتة حجز اجتماعات فريق المبيعات.
Lilybank AI
lilybankai.com
LilybankAI عبارة عن منصة لإنشاء محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر أدوات متنوعة لمساعدتك في إنشاء محتوى عالي الجودة بكفاءة. تشمل عروضهم الرئيسية ما يلي: * قوالب الذكاء الاصطناعي - قوالب معدة مسبقًا عبر فئات مختلفة مثل المدونات ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات الوسائط الاجتماعية وما إلى ذلك والتي يمكنك تخصيصها بسهولة. * AI Image Generator - أنشئ صورًا فريدة باستخدام الذكاء الاصطناعي مثل DALL-E 2 وDALL-E 3 وStable Diffusion وما إلى ذلك. * مساعدو الذكاء الاصطناعي - Chatbots مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك ويمكنها الاستجابة لاستفسارات العملاء تلقائيًا. * تحويل الكلام باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى نص - تحويل الصوت بدقة إلى نصوص نصية. * AI Voiceover - نص إلى صوت واقعي يشبه صوت الإنسان بأكثر من 100 لغة. * رمز الذكاء الاصطناعي - احصل على اقتراحات التعليمات البرمجية والإكمال التلقائي أثناء الكتابة. يعمل LilybankAI على تبسيط عملية إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم. اتبع ثلاث خطوات بسيطة: * أدخل الإدخال - قدم أفكار المحتوى الخاصة بك والنصوص النصية والصور وما إلى ذلك. * إنشاء الذكاء الاصطناعي - يقوم LilybankAI بتحليل مدخلاتك وإنشاء مخرجات عالية الجودة باستخدام أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي. * تقديم المحتوى - توفر لك المنصة محتوى مصقولًا ومخصصًا يلقى صدى لدى جمهورك. يمكنك الحصول على نتائج أسرع 10 مرات دون أي صراع إبداعي. واجهة LilybankAI سهلة الاستخدام تجعل إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي أمرًا سهلاً لأي شخص.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
Lavender
lavender.ai
Lavender هو مدرب البريد الإلكتروني الخاص بك بتقنية الذكاء الاصطناعي فهو يجمع بين كل ما تحتاجه لكتابة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات والحصول على ردود بسهولة. احصل على تدريب فوري يعتمد على الذكاء الاصطناعي على بريدك الإلكتروني، وابحث عن العميل المحتمل دون مغادرة صندوق الوارد الخاص بك، وتأكد من صلاحية بريده الإلكتروني، وتحقق مما إذا كان بريدك الإلكتروني سيصل إلى الرسائل غير المرغوب فيها، وانظر كيف يبدو على الهاتف المحمول، بالإضافة إلى المزيد. تستخدم حقوق السحب الخاصة والكيانات المعتمدة من أكبر الشركات في العالم Lavender لتعزيز عمليات الفتح والردود المزدوجة. إذا تلقيت ردًا، فمن المرجح أن تقوم بحجز اجتماع وإبرام صفقة.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot هي منصة للكتابة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. بفضل منتجاتها البشرية المبتكرات ، تهدف Quillbot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI هي أداة لناشري الويب لمساعدتهم على التأكد من أنهم ينتجون محتوى أصليًا. المحتوى الأصلي = محتوى فريد من نوعه من صنع الإنسان... النوع الذي يريده Google والقراء! تضمن Originality.AI إمكانية نشر المحتوى الأصلي باستخدام... AI Detector - تم إنشاء الذكاء الاصطناعي المدمج داخليًا في Originality.AI لتحديد المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة أي من واجهات برمجة التطبيقات NLP الشائعة بما في ذلك GPT-2 وGPT-J وGPT-NEO وGPT-3 (الأداة الأولى في العالم لتحديد GPT-3 ). يمكن لـ Originality.AI التنبؤ بما إذا كان المحتوى قد تم إنتاجه بواسطة أي من مساعدي الكتابة المشهورين بالذكاء الاصطناعي. مدقق الانتحال - يحتاج ناشرو الويب / مسوقو المحتوى الجادون إلى التأكد من أنهم ينشرون محتوى خاليًا من الانتحال بحيث يتمتع محتواهم بأفضل فرصة للتصنيف. Originality.AI عبارة عن أداة لفحص الانتحال تم تصميمها للناشرين الجادين على الويب الذين لديهم فريق من الكتاب لإدارتهم. فهو يوفر إدارة الفريق ولوحة المعلومات وسجل المسح والاعتمادات التلقائية وفحصًا كاملاً للموقع بمجرد إدخال عنوان URL الخاص بك.
Luna.ai
luna.ai
تم كسر قواعد اللعبة القديمة في المبيعات. ليس لدى العملاء المحتملين اليوم أي صبر تجاه رسائل البريد العشوائي ذات الحجم الواحد الذي يناسب الجميع. وقد قام مزودو خدمة البريد الإلكتروني بتشديد سياساتهم بشأن البريد الإلكتروني البارد المجمع. إنها حقبة جديدة، والطرق القديمة لم تعد كافية. وإذا كنت تعتقد أن مجرد تنمية فريق المبيعات الخاص بك هو الحل السحري، فكر مرة أخرى. على الرغم من بذل قصارى جهدهم، فإن العديد من مندوبي المبيعات يخطئون في فهم العملاء المحتملين وإشراكهم بفعالية. أصبح تبرير عائد الاستثمار لمندوبي المبيعات أكثر صعوبة. يبدو مألوفا؟ حان الوقت للتغيير. أدخل Luna.ai، سفينتك الصاروخية في ظلام المبيعات. Luna.ai ليست مجرد أداة مبيعات أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ إنها منصة الاحتمالات الشاملة التي تبحث عنها. البيع القائم على الإشارات، والتخصيص على نطاق واسع، وإمكانية تسليم البريد الإلكتروني - لقد قامت Luna.ai بتغطيتها. مع Luna.ai، أنت لا تبيع فقط؛ أنت تبيع بشكل أكثر ذكاءً وفعالية. تخيل نظامًا يعرف عميلك المحتمل من الداخل والخارج، مبنيًا على جبل من البيانات والرؤى لضمان تنفيذ كل عملية تواصل على الفور. يجيد 152 لغة مثيرة للإعجاب. والجزء الأفضل؟ قابلة للتطوير، مع عدد غير محدود من حسابات البريد الإلكتروني، وكل ذلك بعُشر تكلفة الطرق التقليدية. تهدف Luna.ai في جوهرها إلى تمكينك من التفوق في أكثر ما تحب القيام به: التواصل مع العملاء وإبرام تلك الصفقات. يتعلق الأمر بإزالة التخمين والتأكد من أن كل رسالة ترسلها تبدو شخصية وذات صلة. قم بإعداد كتاب اللعب الأول الخاص بك اليوم. باستخدام إعدادات Luna.ai المسبقة، ستكون جاهزًا للعمل خلال دقائق. نراكم على القمر!
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse عبارة عن منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة المحتوى، بما في ذلك أوصاف المنتج ومقالات المدونة والتسميات التوضيحية للإعلانات. نحن نأخذ ما يستغرق أسابيع لإنجازه، ونحوله إلى أيام.
Outwrite
outwrite.com
كن كاتبًا أفضل مع OutWrite للكروم. امتداد المتصفح لدينا هو أكثر من مجرد مدقق قواعد - فهو يساعد على تحويل أفكارك إلى جمل قوية. إنه يعمل أينما كنت تكتب عبر الإنترنت ، بما في ذلك Gmail و Outlook و Google Docs و LinkedIn و WordPress. يمكنك استخدام OutWrite لإعادة كتابة الجمل ، وإصلاح أخطاء القواعد ، وتحسين المفردات ، واكتشاف الصوت السلبي (وأكثر من ذلك بكثير).
GetGenie Ai
getgenie.ai
أنشئ محتوى طويلًا ونسخًا قصيرة وكل شيء بينهما باستخدام قوة GetGenie AI - المحتوى الشخصي ومساعد تحسين محركات البحث (SEO). قم بتحليل الكلمات الرئيسية وأسئلة المنتدى ومنافسيك للبدء في التحكم في نتائج SERPs - باستخدام سحر الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Genie!
SurgeGraph
surgegraph.io
SurgeGraph عبارة عن أداة كتابة سياقية لتحسين محركات البحث والذكاء الاصطناعي تركز على الأركان الثلاثة لتحسين محركات البحث: استهداف الكلمات الرئيسية الصحيحة، وتسريع سرعة المحتوى، وإنشاء صوامع محتوى فعالة. يعد وعد العلامة التجارية SurgeGraph بسيطًا، وهو مساعدتك على تنمية حركة المرور العضوية الخاصة بك بسرعة وتحقيق تأثير Surge. * SurgeGraph عبارة عن أداة برمجية مصممة للمساعدة في إنشاء المحتوى والبحث عن الكلمات الرئيسية وتحسين محركات البحث. * أعجب المراجعون بسرعة إنشاء المحتوى وجودته، والواجهة البديهية، والتحديثات المتكررة، والتكامل السلس بين أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية وأدوات تحسين محركات البحث. * واجه المراجعون مشكلات تتعلق بميزة إنشاء الصور، وأخطاء برمجية عرضية، ووجد البعض أن ميزة البحث عن الكلمات الرئيسية أقل فائدة من جزء كتابة المحتوى.
InboxPro
inboxpro.io
يساعدك InboxPro على تحويل العملاء المتوقعين إلى عملاء وإغلاق المزيد من الاجتماعات. إتقان التواصل عبر البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي. أتمتة التسلسلات وتخصيصها باستخدام علامات الدمج وتعزيز مشاركة العملاء. ابدأ في الفوز بالمزيد من الصفقات الآن.
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى تكاليف مخفية أو إعداد في أي مكان آخر. تقدم الميزات الفريدة لـ 1min.AI مجموعة متنوعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة. يمكنك رؤيتها بوضوح مع ميزة الدردشة مع العديد من المساعدين، فهي تشمل Gemini، GPT، Claude، Llama، MistralAI، ... يمكن أيضًا استخدام ميزات الوسائط المتعددة الأخرى مثل المحتوى والصورة والصوت والفيديو مع نماذج مختلفة للاستفادة من قدراتها وتقديم أفضل النتائج. وأخيرًا، نقدم تقديرًا ائتمانيًا وسجل استخدام شفافًا، حتى تعرف بالضبط تكلفة الميزة قبل التشغيل ويمكنك تتبع الاستخدام بسهولة. تجربة 1min.AI مجانًا للتأكد من أنها مناسبة لك قبل اتخاذ أي قرار!
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتها داخليًا وخارجيًا. يقدم منصتنا CRM ، ومركز الاتصال ، وباني موقع الويب ، ومتجر عبر الإنترنت ، وحملات التسويق ، وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، هناك إنترانت آمنة ، وإدارة المهام والمشاريع ، ومشاركة الملفات في الوقت الفعلي وتخزينها ، وأدوات الاتصالات ، والتنظيم. يتم دمج أساسيات الموارد البشرية و AI في بنية Bitrix24. Bitrix24 هي مبادرة من مبادرة Bitrix ، Inc. التي تم إطلاقها كخدمة قائمة على السحابة في أبريل 2012. وهي الآن متوفرة في السحابة والوقت. في عام 2024 ، تضم شركتنا أكثر من 12 مليون منظمة. يفخر Bitrix24 بخدمة العملاء من الشركات الصغيرة إلى شركات Fortune 500.
Texta
texta.ai
Texta.ai هو منشئ مقالات يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدعي أنه يساعد منشئي المحتوى على كتابة مقالات مدونة بسرعة باستخدام تقنية اللغة الطبيعية وأحدث الخوارزميات. ويقدم نسخة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام لاختبار ميزات البرنامج بما في ذلك إنتاج المحتوى الآلي والواجهة سهلة الاستخدام وأحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي. وفقًا لموقع الويب، يمكن للمستخدمين الاستفادة من Texta.ai بعدة طرق مثل إنشاء مقالات مدونة بسرعة للصحفيين، أو إنشاء محتوى للشركات. قد تميز نفسها عن منافسي البرامج المماثلين من خلال تقديم نسخة تجريبية مجانية والاستفادة من أحدث التطورات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
Jounce AI
jounce.ai
Jounce هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لإحداث ثورة في مجال التسويق من خلال تقليل الوقت الذي يستغرقه إنشاء محتوى عالي الجودة بشكل كبير. تقدم المنصة خدمات مثل AI Artwork والدردشة والقوالب والمستندات التي تعمل على تبسيط عملية التسويق وتحسينها. يوفر Jounce حلاً بديهيًا لكتابة النصوص، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء محتوى احترافي في بضع خطوات فقط. يقدم مجموعة من القوالب القابلة للتخصيص لبدء عملية كتابة الإعلانات. عند إدخال المطالبة أو الإرشادات المطلوبة، يتعامل الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Jounce مع إنشاء المحتوى، مما يؤدي إلى إنشاء خيارات متعددة ليختارها المستخدم. تشتمل الميزات الإضافية على محرر مستندات مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء وتحرير المواد التسويقية باستخدام التنسيق التلقائي والتدقيق الإملائي والتصحيح النحوي. يستوعب البرنامج أيضًا التعاون، مما يسمح لعدد غير محدود من أعضاء الفريق بالمساهمة بالأفكار وكتابة المحتوى. يقدم أكثر من 70 نموذجًا تسويقيًا لأنواع مختلفة من المحتوى مثل منشورات الوسائط الاجتماعية ومحتوى موقع الويب وحملات البريد الإلكتروني وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، يوفر Jounce ميزات مثل Dark Mode لراحة المستخدم أثناء ساعات العمل المتأخرة في الليل. إنه يخدم احتياجات مختلف المتخصصين في مجال التسويق، بدءًا من منشئي المحتوى وحتى أصحاب الأعمال الصغيرة.
Anyword
anyword.com
Anyword عبارة عن منصة Copy Intelligence وGen AI تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدمها أكثر من مليون مسوق في شركات مثل Amazon وGreenhouse وIBM، والتي تمكّن المسوقين من إنشاء محتوى قابل للتطوير ومتعلق بالعلامة التجارية يؤدي إلى تحويل المبيعات وزيادة حجمها. من خلال تدريبها على مليارات نقاط البيانات التسويقية، تقدم Anyword للمسوقين نتائج تنبؤية قوية للأداء وتحليلات عبر القنوات لمراقبة أداء النسخ وتحسينه في الوقت الفعلي. باستخدام Anyword، يوفر المسوقون الأموال التي تنفق على اختبارات A/B المكلفة والوقت من خلال إنشاء نسخ ورسائل فعالة تناسب جمهورك المستهدف بشكل أفضل وتعزز الأداء.
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر مجموعة متنوعة من الأصوات للتخصيص. * أعجب المراجعون بالواجهة البديهية، وتنوع الأصوات المتاحة، والقدرة على تخصيص النطق، والتكامل السلس مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Canva. * ذكر المراجعون مشكلات مثل الأصوات التي تبدو آلية في بعض الأحيان، والحاجة إلى المزيد من الأصوات بلغات ولهجات مختلفة، والتكلفة العالية للميزات الإضافية.
Opnbx.ai
opnbx.ai
يركز Opnbx على استخدام الليزر في تسخير الذكاء الاصطناعي للمبيعات. قم بإنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة للغاية وذات صلة تنقل القيمة التي تقدمها للعملاء المحتملين بطريقة يفهمونها. الميزات الرئيسية: * تقنية الذكاء الاصطناعي التي تركز على المبيعات: مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مندوبي المبيعات. * إنشاء بريد إلكتروني مخصص: قم بإنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة للغاية وذات صلة لإشراك العملاء المحتملين. * النهج القائم على البحث: ابق على اطلاع بأحدث أفضل الممارسات في مجال التواصل مع المبيعات. * موجه نحو التحويل: مصمم لتحويل البريد الإلكتروني الوارد والصادر إلى قنوات لنمو خطوط الأنابيب حالات الاستخدام: * إشراك العملاء المحتملين من خلال رسائل البريد الإلكتروني المخصصة للتواصل مع المبيعات ذات الصلة. * كن في صدارة المنافسة من خلال تطبيق أحدث أفضل ممارسات البريد الإلكتروني * تحسين معدلات تحويل المبيعات من خلال رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة التي تلقى صدى لدى العملاء المحتملين. * توفير الوقت والجهد من خلال الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي لصياغة رسائل بريد إلكتروني فعالة للمبيعات.
Molin AI
molin.ai
Molin AI هي شركة ناشئة SaaS متخصصة في تطوير روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمتاجر التجارة الإلكترونية، حيث يمكن لأي شخص إنشاء روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي الخاص به في دقائق. بدون أي خبرة في البرمجة. - يتكامل مع جميع منصات التجارة الإلكترونية وأي أنواع أخرى من مواقع الويب: Shopify وWoocommerce وWix... مع Molin، ستكون دائمًا موجودًا من أجل عملائك، لذلك سيشعرون بمزيد من الثقة في الشراء والإرجاع حتى تعطيك مراجعة 5 نجوم!
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai هي أفضل أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لجميع حملاتك التسويقية. احصل على رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعثور على الاستهداف والجماهير المثالية لتحقيق النتائج النهائية لحملاتك. باستخدام Shakespeare.AI، يمكنك إنشاء إعلانات نصية وإعلانات مصورة/فيديو عالية التحويل واستراتيجيات الحملات مثل المسوقين رقم 1 في العالم. مما يتيح لك ميزة غير عادلة على منافسيك. * خفض نسبة CAC بنسبة 33% * تحسين معدل التحويل الخاص بك بنسبة 40% * إنشاء إعلانات عالية الأداء تقوم بالتحويل * احصل على تحسين الذكاء الاصطناعي والرؤى. انضم إلى أكثر من 1000 شخص اختاروا Shakespeare.Ai لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم التسويقية.
Type
type.ai
Type هو محرر المستندات الأول الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والذي يساعد أي شخص على كتابة محتوى عالي التأثير. بدلاً من كتابة محتوى مهم من الصفر، يمكن للأفراد والفرق استخدام الكتابة لإنشاء الكتابة وتحريرها وصقلها بصوتهم وأسلوبهم.
Contlo
contlo.com
Contlo هي منصة رائدة لتسويق الذكاء الاصطناعي لتوليد تفاعلات العملاء المستقلة عبر الحملات متعددة القنوات، ورحلات العملاء التوليدية في الوقت الفعلي، والتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل التخصيص الفائق الفردي، والرؤى القابلة للتنفيذ حول سلوك عميلك. تم تصميم Contlo خصيصًا لعالم الذكاء الاصطناعي الأول - وهو يتيح للشركات الحديثة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتنسيق تسويقها الشامل. تساعد المنصة العلامات التجارية على زيادة القيمة الدائمة للعملاء، وتعزيز تفاعلات العملاء، وتقديم تجربة مخصصة للغاية للاحتفاظ بعملائهم الأكثر قيمة. تحظى شركة Contlo بثقة الآلاف من الشركات سريعة النمو لتعزيز مبيعاتها من خلال إشراك العملاء المخلصين واتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات طوال دورة حياة عملائها. تمكينهم من قياس تجارب العملاء الفردية وتحسينها بمساعدة: * حملات مخصصة مستقلة لكل نقطة اتصال للعملاء: قم بإشراك عملائك بسهولة من خلال الحملات المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر جميع قنوات التسويق الرئيسية مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp وWeb Push وMobile Push وFacebook وInstagram. * رحلات عملاء مولدة في الوقت الفعلي مدعومة بـ LLMs: وداعا لتدفقات الأتمتة المقولبة! اسمح للذكاء الاصطناعي ببناء سير العمل الأمثل لمشاركة العملاء ورحلات العملاء بناءً على تفاعلاتهم الأخيرة لتحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار. * إنشاء شرائح العملاء للتخصيص الفردي باستخدام الذكاء الاصطناعي: قم بتنسيق تفاعلات العملاء المخصصة والموجهة للغاية بناءً على البيانات السلوكية والتركيبة السكانية والإجراءات الأخيرة على موقع الويب. * أنتجت LLM رؤى وتحليلات وتقارير مستقلة: احصل على رؤية دقيقة لسلوك عملائك وأداء حملتك وذكاء الأعمال بشكل عام إلى جانب الرؤى والتوصيات والتقارير المستقلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. * مشاركة العملاء المستقلة، وروبوتات الدردشة المدعومة من LLM وصندوق وارد موحد للمحادثة: قدِّم تجربة سلسة للعلامة التجارية لعملائك عبر الدردشة عبر Facebook/Instagram/WhatsApp وقم بإجراء مكالمات هاتفية مباشرةً من لوحة تحكم واحدة. تتكامل Contlo بسلاسة مع أكثر من 200 منصة لمساعدة العلامات التجارية على بناء مجموعة قوية من تكنولوجيا التسويق المستقلة حول أعمالها.
NovelAI
novelai.net
NovelAI هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة للمساعدة في إنشاء محتوى مكتوب. سواء كنت تقوم بصياغة رواية، أو إنشاء قصص ألعاب، أو مجرد اللعب بسرد القصص، فإن NovelAI يقدم مزيجًا فريدًا من الإبداع والتكنولوجيا للمساعدة في جلب أفكارك إلى الحياة. على عكس أدوات الكتابة التقليدية، تستفيد هذه المنصة من الذكاء الاصطناعي المتقدم ليس فقط لاقتراح التحسينات ولكن أيضًا لإنشاء محتوى يمكن أن يحاكي أسلوب الكاتب البشري وتعقيده. تعمل NovelAI على نموذج ذكاء اصطناعي متطور تم تدريبه على قاعدة بيانات واسعة من الأدب، بدءًا من الروايات الكلاسيكية إلى الأعمال المعاصرة. يتيح هذا التدريب للذكاء الاصطناعي فهم وتكرار أنماط الكتابة المختلفة وهياكل الحبكة وتطورات الشخصيات. عندما يقوم المستخدم بإدخال فكرة سريعة أو قصة، يستخدم الذكاء الاصطناعي هذا التدريب لإنشاء محتوى يتوافق مع تعليمات المستخدم، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات لمختلف المشاريع الإبداعية.
Writerly
writerly.ai
Writerly هو برنامج إنتاجي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو برنامج قوي وليس طاغيًا. نحن نحظى بثقة أكثر من 500000 من المنظمات والمبدعين الأكثر ابتكارًا في العالم، ونحن نستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز نتائج الأعمال. اكتب بشكل أسرع وأفضل: عزز التحويلات وقم بأتمتة تسويق المحتوى الخاص بك باستخدام Writerly، أفضل مساعد للكتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي. Writerly هو حل الكتابة الكل في واحد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهو مصمم لمساعدة الأفراد والمؤسسات على حد سواء في إنشاء محتوى مكتوب عالي الجودة وجذاب وخالي من الانتحال ومناسب لجميع مجالات العمل. أنشئ المحتوى بشكل أسرع 4 مرات. قم تلقائيًا بتحويل أفكار عملك إلى كتابة عالية التحويل تعمل على تعزيز حركة المرور والتحويلات وتصنيفات تحسين محركات البحث. يمكنك توفير الوقت والمال مع الاحتفاظ بالتحكم الكامل في كتابة النصوص الخاصة بك باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك.
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر الإنترنت فقط، تحدث (u do u). بالإضافة إلى ذلك، فإن ملحق متصفح Jasper Everywhere يبقي Jasper بجانبك، بدءًا من نظام إدارة المحتوى (CMS) لديك وحتى البريد الإلكتروني إلى الوسائط الاجتماعية وحتى النظام الأساسي لشركتك باستخدام Jasper API. والأهم من ذلك، أن Jasper يحافظ على أمان وخصوصية بياناتك من خلال ميزات الأمان المضمنة التي تظل محدثة مع تطور بروتوكولات الأمان. قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
Copy.ai
copy.ai
يعد Copy.ai الحل الأمثل لفرق التسويق في المؤسسات التي تتطلع إلى تحسين إستراتيجية الذهاب إلى السوق وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاصة بها. باستخدام Copy.ai، يمكن للفرق إنشاء نسخة مبيعات مستهدفة بسرعة تتناول بشكل مباشر نقاط الضعف واحتياجات شرائح محددة من العملاء، مما يساعدهم على التفاعل بشكل أكثر فعالية مع العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام منصتنا لإنشاء محتوى يساعد على تأسيس قيادة فكرية وبناء الثقة مع العملاء المحتملين، الأمر الذي يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين فعالية نهج GTM الخاص بالفريق.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai هي منصة الكل في واحد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يمكّنك Krater.ai من إنشاء محتوى ونسخه بسهولة في ثوانٍ من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي. انتقل بمشاريعك إلى المستوى التالي مع Krater AI. يفتح تطبيق SuperApp الشامل لدينا قوة تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يتيح كل شيء بدءًا من إنشاء المحتوى وحتى إمكانات تحويل النص إلى كلام. مع كراتر، ستتمكن من الوصول إلى إمكانيات لا حدود لها والابتكار الحقيقي. استمتع بوظائف لا مثيل لها وسهولة الاستخدام - اشترك الآن واحصل على ميزة الذكاء الاصطناعي.
Simplified
simplified.com
Simplified هو التطبيق الوحيد لإنشاء التسويق الخاص بك والتعاون وتوسيع نطاقه. تصميم ، كتابة نسخة تسويقية ، إنشاء مقاطع فيديو ، التعاون ، ونشر إلى Socials - كل ذلك في نفس المكان. تم تصميم Simplification من أجل السرعة والبساطة ، ويساعد أكثر من 400000 منشئ ومسوقين وشركات لتوسيع نطاق تسويقهم ، وتبسيط سير عملهم ، وإنجاز العمل في بضع نقرات. من خلال محرر تصميم بدون رمز ، وكاتب منظمة العفو الدولية ، والقوالب المذهلة ، ومجموعات العلامات التجارية المتعددة ، ومساحات عمل غير محدودة ، ونشر داخل التطبيق ، يمكنك بدء التسويق الخاص بك وإنهائه دون تبديل علامات التبويب. أبدًا.
Smodin
smodin.io
Smodin هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويوفر أدوات متنوعة للمساعدة في جميع جوانب الكتابة والبحث. فهو يوفر فحص الانتحال والاستشهادات والتصحيحات النحوية والترجمات وإنشاء النصوص والمزيد. يستخدم Smodin نماذج وخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتشغيل ميزات الكتابة الخاصة به. فيما يلي نظرة عامة على كيفية عمل بعض الميزات الرئيسية: * إعادة كتابة النص - تستخدم هذه الميزة الذكاء الاصطناعي لتحليل النص وإعادة كتابته مع الحفاظ على المعنى الأصلي. فهو يعيد صياغة الجمل ويغير الصياغة لإنشاء إصدارات جديدة من النص. * مدقق الانتحال - يقوم مدقق الانتحال بمسح النص ومقارنته بمليارات المصادر عبر الإنترنت باستخدام الذكاء الاصطناعي. إنه يسلط الضوء على أي محتوى مكرر أو غير أصلي. * الكاتب بالذكاء الاصطناعي - تقوم أداة الكاتب بالذكاء الاصطناعي بإنشاء نص جديد حول أي موضوع من خلال استخدام نماذج لغوية كبيرة. يمكنه كتابة مقالات كاملة ومقالات وأوراق بحثية والمزيد. * AI Grader - تقوم هذه الأداة بتحليل المقالات والنصوص المكتوبة لتقديم الملاحظات والاقتراحات للتحسين. فهو ينظر إلى عناصر مثل القواعد والبنية وسهولة القراءة والمزيد. * الدردشة بالذكاء الاصطناعي - يستخدم برنامج الدردشة الآلي الذكاء الاصطناعي للمحادثة لإجراء محادثات طبيعية. يمكنه الإجابة على الأسئلة وتلخيص النص وإنشاء محتوى جديد والمزيد من خلال واجهة الدردشة البديهية.
Craft
craft.do
تعد Craft مساحة عمل تعاونية حيث يمكن لفريقك بأكمله أن يجتمع معًا لتدوين الملاحظات وإنشاء المستندات وإدارة العمل والتفكير معًا. تقدم Craft's Daily Notes نقلة نوعية في التعاون الجماعي. عزز تقدم فريقك من خلال التحديثات اليومية المنظمة، والمواءمة مع الأولويات، وإزالة العوائق - كل ذلك في مكان واحد. باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، يمكنك توليد الأفكار بسرعة أو تلخيص محتوى أطول أو الحصول على مساعدة في تحرير مستنداتك.
NeuralText
neuraltext.com
NeuralText عبارة عن منصة متقدمة للذكاء الاصطناعي متخصصة في إنشاء نسخ تسويقية ومنشورات مدونة بسرعة وكفاءة. فهو يوفر مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء محتوى تحسين محركات البحث (SEO)، بما في ذلك أدوات إنشاء ملخص المحتوى، وتجميع الكلمات الرئيسية، وتحليلات المحتوى. تتيح أداة ملخص محتوى NeuralText للمستخدمين إنشاء المحتوى الخاص بهم وإثرائه باستخدام بيانات صفحة نتائج محرك البحث (SERP). تعمل أداة تجميع الكلمات الرئيسية على محاذاة البحث عن الكلمات الرئيسية مع نية البحث لتحسين استراتيجية المحتوى. وفي الوقت نفسه، توفر أداة تحليل المحتوى رؤى حول أداء محتواها. تقدم NeuralText أيضًا أدوات مجانية مثل "يسأل الناس أيضًا" و"SERP Schema Extractor" و"AI Writing Tools" للمساعدة في عملية إنشاء المحتوى وتنويعها. يساعد مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص المستخدمين في التغلب على حصار الكاتب من خلال توفير الإكمال التلقائي وإعادة الصياغة وغيرها من الميزات المفيدة لتحويل الأفكار إلى مسودات شاملة. يساعد NeuralText، المجهز بميزة قوية لاكتشاف الكلمات الرئيسية وتجميعها، المستخدمين في العثور على مئات من الكلمات الرئيسية الطويلة الاقتراحات وتحديد مجموعات المواضيع. تتكامل المنصة أيضًا مع Search Console من Google لتقديم مقاييس الأداء في الوقت الفعلي، واقتراحات مخصصة لتحسين المحتوى استنادًا إلى رؤى قابلة للتنفيذ من الكلمات الرئيسية والاتجاهات الناشئة.
Humbot
humbot.ai
Humbot عبارة عن أداة إنسانية تعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنها مساعدتك في تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. قم بإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي واكتب بثقة باستخدام Humbot. تقدم Humbot تقنية متطورة لإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتيجة بشرية بنسبة 100% عن طريق تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. إنه يضمن أن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أصلي وأصلي وغير قابل للاكتشاف بواسطة معظم أجهزة الكشف. العملية سريعة وسهلة وتنتج نصًا عالي الجودة وقابل للقراءة وخاليًا من الأخطاء النحوية. بفضل التكنولوجيا الرائدة في الصناعة، فإنه يضمن أصالة النص المعاد كتابته ويقدم أمثلة حقيقية على فعاليته. أشاد المستخدمون بفعاليته في تجنب الكشف ووجدوه مفيدًا لأنواع المحتوى المختلفة. يضمن Humbot أيضًا سلامة وأمن بيانات المستخدم. بفضل نهجها المبتكر، تلقت ردود فعل إيجابية من منشئي المحتوى والباحثين والشركات. يمكن لأداة إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي أن تفيد أولئك الذين يحاولون تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي دون المساس بالصدق والنزاهة. بشكل عام، يقدم Humbot حلاً موثوقًا للبقاء في المقدمة في إنشاء المحتوى مع تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي دون عناء
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite هو مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه مساعدتك في الكتابة بشكل أسرع 10 مرات والتغلب على إعاقة الكاتب. استخدم HyperWrite لإنشاء منشورات مدونة ورسائل بريد إلكتروني ونسخ أفضل والمزيد. جرب محرر المستندات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والقوالب الذكية، أو قم بتنزيل ملحق HyperWrite Chrome للحصول على فوائد الكتابة بالذكاء الاصطناعي على مواقعك المفضلة.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal هو مساعد كتابة أكاديمي شامل يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويوفر دعمًا إبداعيًا للذكاء الاصطناعي، واقتراحات لغوية في الوقت الفعلي، وفحوصات للسرقة الأدبية لمساعدتك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع مع زيادة فرص النجاح. تم تصميم Paperpal خصيصًا للكتابة الأكاديمية وتم تدريبه على الملايين من التصحيحات اللغوية على يد محررين أكاديميين محترفين في أكثر من 1300 مجال موضوعي، وهو يقدم الدقة البشرية بسرعة الآلة. مع Paperpal، يمكنك التغلب على حصار الكاتب من خلال تبادل الأفكار، وتسريع كتابتك بمخططات واضحة، والحصول على ترجمات أكاديمية لأكثر من 25 لغة. يمكنك أيضًا الحصول على فحوصات لغوية ونحوية متعمقة مع المساعدة في إعادة الصياغة وتقليل الكلمات واختيار الكلمات الصحيحة بما يتناسب مع أعراف ونبرة الكتابة الأكاديمية. بدءًا من كتابة المسودة الأولى وحتى ضمان جاهزية تقديم المخطوطة، فإن Paperpal يغطي كل ما تحتاجه. استكشف مجانًا أو اشترك في Paperpal Prime (19 دولارًا شهريًا) للوصول غير المحدود إلى الميزات المتميزة، بما في ذلك مدقق الانتحال الموثوق به عبر الإنترنت وما يزيد عن 30 فحصًا لإرسال المخطوطات. الأمر بسيط مثل الكتابة، والتحقق، والتصحيح، والنجاح – ابدأ الآن!
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Monica
monica.im
Monica هي امتداد للكروم مدعوم من ChatGPT APL ، المصمم ليكون مساعدك الشخصي للدردشة والكتابة غير المجهدة. ما عليك سوى الضغط على CMD+M أو Ctrl+M وابدأ الدردشة معها. أو دع مونيكا تساعدك على تكوين وإدراج نص في صفحة ويب. اختر من بين أكثر من 80 قالبًا لإنشاء نسخة تسويقية بسرعة. حدد نصًا في مسابقة مسابقة الويب ، دع مونيكا شرح ، ترجمة ، إعادة صياغة لك.
Arvin
arvin.chat
Arvin هو امتداد متصفح الذكاء الاصطناعي المدعوم من GPT-4. قم بالدردشة مع Arvin من أي مكان عبر الإنترنت للبحث الفوري والقراءة والإبداع.
Junia
junia.ai
Junia AI هي أداة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تمكين الشركات من إنشاء محتوى محسّن لتحسين محركات البحث وتحسين عملية الكتابة بشكل عام. بفضل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة والمدربة خصيصًا، تمكن Junia AI العلامات التجارية من إنشاء محتوى عالي الجودة خاص بالعلامة التجارية وواقعي وشبيه بالإنسان. تقدم Junia AI أيضًا اقتراحات تحسين محركات البحث في الوقت الفعلي وأدوات بحث شاملة عن الكلمات الرئيسية مصممة لمساعدة أصحاب الأعمال على تحقيق تصنيفات أفضل على Google والتغلب على تحديات تحسين محركات البحث. Junia AI هي شركة ذاتية التشغيل بنسبة 100% ومقرها في هلسنكي، فنلندا.
Hour One
hourone.ai
تقوم الساعة الأولى بإحداث ثورة في إنشاء المحتوى للشركات من خلال مركزية جميع تدفقات سير العمل في منصة واحدة تعمل بالنيابة. نحن نتباهى بأكثر تجسيدات السوق في السوق ، والتي تتميز بحركات طبيعية تنشط رسائل عملك بوضوح. قوالبنا ، التي يمكن تخصيصها لأي علامة تجارية ، تمكن الفرق من صياغة المحتوى الشخصي على نطاق واسع - لا توجد مهارات تصميم أو تحرير مطلوبة. بالإضافة إلى ذلك ، مع التقديم السريع والأمان من الدرجة الأولى ، تبرز ساعة One كنظام تشغيل المحتوى الرئيسي المصمم لمتطلبات المؤسسات. ما كان يستغرق شهورًا ، يستغرق الآن دقائق فقط وينتج مشاركة أعلى ... العمل أكثر ذكاءً ، وليس أكثر صعوبة مع الساعة الأولى وإنتاج مقاطع فيديو تجارية مخصصة تدفع التأثير. * HouRENE هي أداة إنشاء الفيديو تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو وعروض تقديمية تسويقية مع مجموعة متنوعة من القوالب والأصوات والشخصيات. * يحب المستخدمون سهولة الاستخدام ، ومجموعة الأصوات والأحرف للاختيار من بينها ، وعملية سريعة ووقت التنزيل ، والدعم من فريق نجاح العملاء. * عانى المراجعون من مشكلات مثل ميزة نصية من النصوص الروبوتية ، وخيارات الصورة الرمزية المحدودة ، ومنحنى تعليمي للمستخدمين غير العاديين ، وقدرات العلامات التجارية المحدودة ، ووقت التحميل البطيء ، وعدم وجود تعليمات واضحة لميزات معينة.
Chatbase
chatbase.co
ChatGPT مخصص لبياناتك. ما عليك سوى تحميل مستنداتك أو إضافة رابط إلى موقع الويب الخاص بك والحصول على برنامج chatbot يشبه ChatGPT لبياناتك. ثم أضفه كأداة إلى موقع الويب الخاص بك أو قم بالدردشة معه من خلال واجهة برمجة التطبيقات.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه مساعدة الكتاب على إتقان فن رواية القصص وتسريع عملية الكتابة الإبداعية. تعد هذه الأداة واحدة من أفضل أدوات إنشاء القصص بالذكاء الاصطناعي، فهي تقوم بأكثر من مجرد إصلاح الأخطاء النحوية والإملائية. إنه يتجاوز ذلك من خلال اقتراح طرق لتحسين أسلوبك في الكتابة، وإضفاء الحيوية على شخصيات جديدة، ومساعدتك في جعل قصصك أكثر جاذبية. يشبه الأمر وجود صانع كلمات خبير جاهز لمساعدتك في العثور على الكلمات الصحيحة، وإعادة صياغة الجمل، وحتى الخروج بتقلبات في الحبكة ربما لم تفكر فيها. يستخدم Sudowrite أحدث تقنيات التعلم العميق لإنشاء نص واقعي ومناسب للسياق. يعتمد Sudowrite على نماذج محولات GPT-3 وGPT-4 التي تحتوي على أكثر من 175 مليار معلمة، والتي تتعلم المفاهيم العامة من بيانات التدريب الخاصة بها. يقوم النموذج بإنشاء نص عن طريق تخمين ما هو الأرجح أن يأتي بعد ذلك، كلمة واحدة في كل مرة. ليس المقصود من Sudowrite أن يكتب لك ولكنه يمكن أن يساعدك على تحسين كتابتك وتسريعها بشكل كبير. إنها أداة ممتازة للمؤلفين والمبدعين وكتاب الروايات.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT عبارة عن منصة تعاونية حيث يمكن لفرق مكونة من 2 إلى 2000 شخص اعتماد الذكاء الاصطناعي في عملهم. تعلم وتعاون وأتقن الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل مشتركة واحدة. تخيل عالمًا يتم فيه تضخيم الذكاء الجماعي لفريقك بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تحفيز الإبداع وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار. بالطبع، أنت تدرك إمكانات حاملي شهادات LLM مثل ChatGPT، لكن إقناع فريقك بأكمله ليس بالأمر السهل. أنت ترغب في إنشاء مسارات عمل فعالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومشاركة رؤى الذكاء الاصطناعي مع الجميع، ولكنك تفتقد إلى نظام أساسي مخصص لتحقيق ذلك. حتى أنك تتساءل: "هل يستفيد فريقي من الذكاء الاصطناعي إلى أقصى إمكاناته؟" تعرف على فريق GPT.
younet.ai
younet.ai
Younet عبارة عن منصة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) تمكن المستخدمين من إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة بناءً على معرفتهم بالبيانات. تعمل منصتنا على تسخير قوة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم استفسارات المستخدم وتقديم إجابات دقيقة لها. مع التطبيقات التي تمتد عبر خدمة العملاء والتسويق والعلوم والمبيعات والتحليلات وإشراك العملاء، تعد Younet أداة متعددة الاستخدامات للشركات التي تسعى إلى الحصول على رؤى حول سلوك العملاء وتقديم تجارب مخصصة. ويمكن استخدامه أيضًا للاستخدام الشخصي لمعالجة المهام الفكرية. اكتشف مستقبل الذكاء الاصطناعي مع Younet.
Rytr
rytr.me
Rytr عبارة عن منصة توفر حلول الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتلبية احتياجات إنتاج المحتوى المختلفة. تسهل الأداة كلاً من مؤلفي النصوص والشركات من خلال مساعدتهم في إنشاء محتوى أصلي عالي الجودة بشكل أكثر كفاءة. وهو يقدم مجموعة من حالات الاستخدام بما في ذلك إنشاء منشورات مدونة مقنعة وعناوين تعريفية لتحسين محركات البحث والتسميات التوضيحية لوسائل التواصل الاجتماعي والردود على المراجعات والرسائل. كما يوفر أيضًا ميزات لكتابة المهام التي تتضمن أوصاف المنتج، والتواصل عبر البريد الإلكتروني، وعروض الأعمال، وإعلانات Google، والمزيد. تتيح واجهة Rytr API أيضًا التكامل مع التطبيقات الأخرى. تدعي شركة Rytr أنها تحافظ على نغمة تبدو بشرية، وليست آلية، مما يجعل المحتوى الذي تم إنشاؤه يبدو طبيعيًا. يوفر Rytr أيضًا وظيفة التحقق من الانتحال، مما يضمن أن المحتوى فريد من نوعه. الميزة الفريدة هي وظيفة "صوتي"، والتي من المفترض أنها تسمح للذكاء الاصطناعي بالتكيف مع أسلوب المستخدم في الكتابة. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع البرنامج بقدرات التحرير التلقائي، والتدقيق النحوي، ويمكن أن يوفر خيارات إعادة الصياغة. تعمل ميزة "Text Inflator" على توسيع المحتوى عن طريق إعادة الكتابة مع الحفاظ على المعنى الأصلي. توفر الأداة أيضًا ميزة الإكمال التلقائي للنص بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد في تحسين تدفق وجودة الكتابة. يتضمن Rytr أيضًا ميزة استخراج الكلمات الرئيسية وإنشاءها، مما يساعد في تحسين نتائج محركات البحث. يمكن للمستخدمين إنشاء محتوى مخصص لمجموعة من المنصات مثل LinkedIn وFacebook وQuora باستخدام الأداة. بالنسبة للكتابة الإبداعية، يمكن استخدام الأداة لإنشاء القصائد وكلمات الأغاني والقصص. وأخيرًا، يساعد أيضًا في إنشاء محتوى للصفحات المقصودة والنشرات الإخبارية وأوصاف الفيديو والنقاط. يبدو أنه يوازن بين الكتابة الفنية والمتطلبات الإبداعية وهو مصمم لمساعدة المستخدمين على توفير الوقت والجهد.
Writer
writer.com
Writer هي منصة الذكاء الاصطناعي التوليدية للمؤسسات. يعمل Writer على تمكين موظفيك - المنتج والعمليات والدعم والتسويق والموارد البشرية والمزيد - لتحقيق أقصى قدر من الإبداع والإنتاجية بمقدار 10 أضعاف عن طريق تغيير طريقة عملهم. تستقر منصة Writer الآمنة بسهولة في مصادر بيانات عملك وتقدم إجابات ومحتوى دقيقًا يتم ضبطه بدقة على بياناتك الخاصة وتتبع حواجز الحماية الخاصة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بك. يضع الكاتب الذكاء الاصطناعي التوليدي في أيدي الأشخاص في المكان الذي يعملون فيه حتى يتمكنوا من الإبداع والتحليل والإدارة بسهولة. تعتبر منصة Writer على مستوى المؤسسات، ولا تستخدم بياناتك أو تشاركها، وتتميز ببرامج LLM مفتوحة وشفافة تم إنشاؤها بواسطة Writer وقابلة للنشر بعدة طرق، بما في ذلك الاستضافة الذاتية. يتوافق Writer مع SOC 2 Type II وGDPR وHIPAA وPCI، ويتم نشره في المؤسسات الرائدة، بما في ذلك Intuit وSpotify وL’Oreal وUber وDeloitte.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Writely
writelyai.com
Writely AI عبارة عن منصة كتابة مبتكرة تعمل على إنشاء المقالات والقصص القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني وملخصات الفيديو في ثوانٍ. تم تدريبها على كميات هائلة من النصوص، وتحاكي نماذج التعلم العميق الخاصة بها الكتابة البشرية، وتنتج مخرجات بأقل قدر من السرقة الأدبية. بفضل ميزات مثل تغيير النغمة والترجمة وتوليد الأفكار ومعالجة النص، يساعد Writely في إنشاء محتوى فعال وجذاب. يقدم WritelyCHAT المساعدة في المهام، مما يضمن توصيات موثوقة. يمكن الوصول إلى الأداة من خلال ملحق Chrome، وهي متوافقة مع أجهزة مختلفة، ولها حضور مجتمعي نشط على Instagram وLinkedIn وTwitter.
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