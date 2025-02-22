مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - تايلاند

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يستفيد مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي من التعلم الآلي لتبسيط عملية الكتابة، بما في ذلك مهام مثل البحث والتحقق من القواعد النحوية والنغمة والتعريب. تستخدم هذه الأدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتدقيق النص وتقديم اقتراحات أو مواد ذات صلة. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تعمل على تسريع عملية إنشاء المحتوى، وتمكين المستخدمين من الكتابة بسرعة وثقة. تجد الكتابة المعززة فائدة في مختلف المهن، حيث تلبي احتياجات مسوقي المحتوى الذين يهدفون إلى الحصول على مواد أكثر جاذبية أو موظفي الموارد البشرية الذين يقومون بتحسين إعلانات الوظائف. يتنوع مشهد مساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من المنصات الشاملة حيث يقوم المستخدمون بصياغة كل المحتوى إلى الروبوتات الأبسط التي تقدم توصيات ما بعد الكتابة. في حين يركز البعض على وظائف محددة مثل بناء النماذج أو اقتراحات الكتابة المخصصة، فإن العديد من الآخرين يقدمون مساعدة واسعة النطاق. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي، يجب أن: * توظيف الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة المهام * تقديم رؤى أو توصيات لتحسين المحتوى المكتوب * توفير موارد إضافية ذات صلة لإثراء معرفة الكاتب * تصحيح الأخطاء النحوية في الأعمال الكتابية
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Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة في العالم للمساعدة في كتابة الذكاء الاصطناعي التي يثق بها أكثر من 30 مليون شخص و 70،000 فريق محترف كل يوم. من إنشاء مسودة أولى على الفور إلى إتقان كل رسالة ، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96 ٪ من Fortune 500 على الحصول على وجهة نظرهم - والحصول على نتائج - دون المساس بالأمان أو الخصوصية. نحن نعتقد أن الكتابة العظيمة تنجز العمل. عروض منتجات Grammarly - الأعمال الحميمة ، والقوة النحوية ، وخالية من القواعد ، ونحوي للتعليم - العمل حيث تقوم ، وتقديم دعم الكتابة ذي الصلة بالسياق عبر أكثر من 500000 تطبيق ومواقع ويب. تأسست Grammarly في عام 2009 ، وهي رقم 7 على Forbes Cloud 100 ، وهي واحدة من أكثر 100 شركة تأثيراً في Time ، واحدة من أكثر الشركات المبتكرة لشركة Fast Company في AI ، وأحد أفضل أماكن العمل في Inc. نعمل مع نموذج عمل هجين عن بُعد عن بُعد ، مما يعني أننا نعمل في المقام الأول من المنزل ونلتقي بالتعاون الشخصي في مراكزنا في أمريكا الشمالية وأوروبا.
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر مجموعة متنوعة من الأصوات للتخصيص. * أعجب المراجعون بالواجهة البديهية، وتنوع الأصوات المتاحة، والقدرة على تخصيص النطق، والتكامل السلس مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Canva. * ذكر المراجعون مشكلات مثل الأصوات التي تبدو آلية في بعض الأحيان، والحاجة إلى المزيد من الأصوات بلغات ولهجات مختلفة، والتكلفة العالية للميزات الإضافية.
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر الإنترنت فقط، تحدث (u do u). بالإضافة إلى ذلك، فإن ملحق متصفح Jasper Everywhere يبقي Jasper بجانبك، بدءًا من نظام إدارة المحتوى (CMS) لديك وحتى البريد الإلكتروني إلى الوسائط الاجتماعية وحتى النظام الأساسي لشركتك باستخدام Jasper API. والأهم من ذلك، أن Jasper يحافظ على أمان وخصوصية بياناتك من خلال ميزات الأمان المضمنة التي تظل محدثة مع تطور بروتوكولات الأمان. قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
Contlo
contlo.com
Contlo هي منصة رائدة لتسويق الذكاء الاصطناعي لتوليد تفاعلات العملاء المستقلة عبر الحملات متعددة القنوات، ورحلات العملاء التوليدية في الوقت الفعلي، والتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل التخصيص الفائق الفردي، والرؤى القابلة للتنفيذ حول سلوك عميلك. تم تصميم Contlo خصيصًا لعالم الذكاء الاصطناعي الأول - وهو يتيح للشركات الحديثة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتنسيق تسويقها الشامل. تساعد المنصة العلامات التجارية على زيادة القيمة الدائمة للعملاء، وتعزيز تفاعلات العملاء، وتقديم تجربة مخصصة للغاية للاحتفاظ بعملائهم الأكثر قيمة. تحظى شركة Contlo بثقة الآلاف من الشركات سريعة النمو لتعزيز مبيعاتها من خلال إشراك العملاء المخلصين واتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات طوال دورة حياة عملائها. تمكينهم من قياس تجارب العملاء الفردية وتحسينها بمساعدة: * حملات مخصصة مستقلة لكل نقطة اتصال للعملاء: قم بإشراك عملائك بسهولة من خلال الحملات المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر جميع قنوات التسويق الرئيسية مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp وWeb Push وMobile Push وFacebook وInstagram. * رحلات عملاء مولدة في الوقت الفعلي مدعومة بـ LLMs: وداعا لتدفقات الأتمتة المقولبة! اسمح للذكاء الاصطناعي ببناء سير العمل الأمثل لمشاركة العملاء ورحلات العملاء بناءً على تفاعلاتهم الأخيرة لتحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار. * إنشاء شرائح العملاء للتخصيص الفردي باستخدام الذكاء الاصطناعي: قم بتنسيق تفاعلات العملاء المخصصة والموجهة للغاية بناءً على البيانات السلوكية والتركيبة السكانية والإجراءات الأخيرة على موقع الويب. * أنتجت LLM رؤى وتحليلات وتقارير مستقلة: احصل على رؤية دقيقة لسلوك عملائك وأداء حملتك وذكاء الأعمال بشكل عام إلى جانب الرؤى والتوصيات والتقارير المستقلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. * مشاركة العملاء المستقلة، وروبوتات الدردشة المدعومة من LLM وصندوق وارد موحد للمحادثة: قدِّم تجربة سلسة للعلامة التجارية لعملائك عبر الدردشة عبر Facebook/Instagram/WhatsApp وقم بإجراء مكالمات هاتفية مباشرةً من لوحة تحكم واحدة. تتكامل Contlo بسلاسة مع أكثر من 200 منصة لمساعدة العلامات التجارية على بناء مجموعة قوية من تكنولوجيا التسويق المستقلة حول أعمالها.
AtOnce
atonce.com
AtOnce هو حل متطور للذكاء الاصطناعي يحاول أن يكون جاكًا لجميع السمات. إنه يمكّن المسوقين ومنشئي المحتوى من إنتاج كل شيء بدءًا من أفكار TikTok وإعلانات Facebook إلى منشورات المدونة والفن المخصص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. تستخدمه الشركات في جميع أنحاء العالم لمحتوى SEO عالي الجودة، وزيادة معدلات التحويل، وإنشاء المسودة بشكل أسرع، وتخفيف كتلة الكاتب. يتم توفير هذه الخدمات وغيرها بأكثر من 30 لغة، والتي، إلى جانب ميزة الدردشة، تمكن AtOnce من تقديم دعم العملاء لجميع مواقع التجارة الإلكترونية الرئيسية.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai هي منصة الكل في واحد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يمكّنك Krater.ai من إنشاء محتوى ونسخه بسهولة في ثوانٍ من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي. انتقل بمشاريعك إلى المستوى التالي مع Krater AI. يفتح تطبيق SuperApp الشامل لدينا قوة تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يتيح كل شيء بدءًا من إنشاء المحتوى وحتى إمكانات تحويل النص إلى كلام. مع كراتر، ستتمكن من الوصول إلى إمكانيات لا حدود لها والابتكار الحقيقي. استمتع بوظائف لا مثيل لها وسهولة الاستخدام - اشترك الآن واحصل على ميزة الذكاء الاصطناعي.
Craftly.ai
craftly.ai
Craftly.AI هي أداة متقدمة لمساعد كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي تم إنشاؤها لتسريع عملية الكتابة وتحسين جودة المحتوى. إنه مصمم لمساعدة المستخدمين على الكتابة بشكل أسرع عبر مجالات مختلفة مثل المدونات وتحسين محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وإعادة الكتابة والمبيعات والإعلانات ومواقع الويب. تستخدم الأداة تقنية الذكاء الاصطناعي التي تم تدريبها من قبل خبراء الصناعة، مما يضمن أن المحتوى المقدم يمكن أن يساعد في تعزيز التصنيفات وزيادة المبيعات بغض النظر عن الصناعة. وهي متخصصة في إنتاج نسخة عالية الأداء مع اختلافات لا حصر لها بلغات متعددة، مما يسمح للشركات بالانطلاق إلى العالمية دون القلق بشأن الترجمات غير الملائمة. يتميز Craftly.AI أيضًا بأدوات مخصصة وتدريب، ويوفر التتبع والتحليلات والإصدار التلقائي. كما يوفر أيضًا مكان عمل للتعاون وتنظيم المشاريع، بما في ذلك ميزات مراقبة المشاريع وتنظيمها ومشاركتها. يدعم Craftly.AI الكتاب الأفراد والمسوقين والشركات الصغيرة والفرق الكبيرة والطلاب والمعلمين والمؤسسات والمنظمات غير الربحية. بصرف النظر عن كونها أداة قيمة لمكافحة حصار الكاتب، تتألق Craftly.AI كمورد للشركات التي تتطلع إلى تبسيط عملية كتابة النصوص الخاصة بها وتحسين الجودة الشاملة للمحتوى الخاص بها.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse عبارة عن منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة المحتوى، بما في ذلك أوصاف المنتج ومقالات المدونة والتسميات التوضيحية للإعلانات. نحن نأخذ ما يستغرق أسابيع لإنجازه، ونحوله إلى أيام.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite هي أداة مبتكرة لإنشاء المحتوى تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في إنشاء محتوى مكتوب عالي الجودة. بفضل خوارزمياتها المتقدمة وخياراتها القابلة للتخصيص والواجهة سهلة الاستخدام، تهدف GravityWrite إلى تبسيط عملية إنشاء المحتوى وتعزيز الإنتاجية. GravityWrite هي أداة شاملة لإنشاء المحتوى تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مكتوب جذاب وجيد التنظيم. إنه يوفر واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة من الميزات التي تجعل من السهل إنشاء مقالات عالية الجودة ومنشورات مدونة ونسخ تسويقية والمزيد. تهدف GravityWrite إلى توفير الوقت والجهد للمستخدمين من خلال أتمتة عملية إنشاء المحتوى. تقدم GravityWrite العديد من الميزات التي يمكنها تحسين عملية إنشاء المحتوى الخاص بك: * إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي: تستخدم GravityWrite خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء اقتراحات محتوى عالية الجودة بناءً على مدخلاتك. يقوم بتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم توصيات محتوى دقيقة وذات صلة. * خيارات التخصيص: مع GravityWrite، لديك القدرة على تخصيص المحتوى الذي تم إنشاؤه ليتوافق مع صوت علامتك التجارية والجمهور المستهدف. يمكنك ضبط نغمة المحتوى وأسلوبه وطوله ليناسب احتياجاتك الخاصة. * تحسين الكلمات الرئيسية: يشتمل GravityWrite على تحسين ذكي للكلمات الرئيسية، مما يساعدك على إنشاء محتوى صديق لمحركات البحث (SEO) يمكنه تحسين تصنيفات محرك البحث الخاص بك. من خلال دمج الكلمات الرئيسية ذات الصلة بسلاسة، يمكنك تحسين رؤية المحتوى الخاص بك وجذب المزيد من الزيارات العضوية. * كشف الانتحال: يتضمن GravityWrite ميزة مدمجة للكشف عن الانتحال للتأكد من أن المحتوى الذي تقوم بإنشائه أصلي وفريد من نوعه. وهذا يساعدك على الحفاظ على مصداقيتك وتجنب أي عقوبات محتملة من محركات البحث. * كفاءة توفير الوقت: تعمل GravityWrite على تبسيط عملية إنشاء المحتوى من خلال تزويدك باقتراحات محتوى جيدة التنظيم. وهذا يوفر عليك الوقت في البحث والكتابة، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من عملك.
BingBang.ai
bingbang.ai
BingBang.ai عبارة عن منصة الكل في واحد للذكاء الاصطناعي. فهو يساعد منشئي المحتوى والشركات على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتغلب على متلازمة الصفحة البيضاء وإنشاء صور أصلية وتكييف المحتوى مع التنسيقات والنغمات واللغات المختلفة. أكثر من 10000 شخص يستخدمون BingBang.ai بالفعل. لماذا لا أنت؟
Molin AI
molin.ai
Molin AI هي شركة ناشئة SaaS متخصصة في تطوير روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمتاجر التجارة الإلكترونية، حيث يمكن لأي شخص إنشاء روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي الخاص به في دقائق. بدون أي خبرة في البرمجة. - يتكامل مع جميع منصات التجارة الإلكترونية وأي أنواع أخرى من مواقع الويب: Shopify وWoocommerce وWix... مع Molin، ستكون دائمًا موجودًا من أجل عملائك، لذلك سيشعرون بمزيد من الثقة في الشراء والإرجاع حتى تعطيك مراجعة 5 نجوم!
Jounce AI
jounce.ai
Jounce هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لإحداث ثورة في مجال التسويق من خلال تقليل الوقت الذي يستغرقه إنشاء محتوى عالي الجودة بشكل كبير. تقدم المنصة خدمات مثل AI Artwork والدردشة والقوالب والمستندات التي تعمل على تبسيط عملية التسويق وتحسينها. يوفر Jounce حلاً بديهيًا لكتابة النصوص، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء محتوى احترافي في بضع خطوات فقط. يقدم مجموعة من القوالب القابلة للتخصيص لبدء عملية كتابة الإعلانات. عند إدخال المطالبة أو الإرشادات المطلوبة، يتعامل الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Jounce مع إنشاء المحتوى، مما يؤدي إلى إنشاء خيارات متعددة ليختارها المستخدم. تشتمل الميزات الإضافية على محرر مستندات مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء وتحرير المواد التسويقية باستخدام التنسيق التلقائي والتدقيق الإملائي والتصحيح النحوي. يستوعب البرنامج أيضًا التعاون، مما يسمح لعدد غير محدود من أعضاء الفريق بالمساهمة بالأفكار وكتابة المحتوى. يقدم أكثر من 70 نموذجًا تسويقيًا لأنواع مختلفة من المحتوى مثل منشورات الوسائط الاجتماعية ومحتوى موقع الويب وحملات البريد الإلكتروني وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، يوفر Jounce ميزات مثل Dark Mode لراحة المستخدم أثناء ساعات العمل المتأخرة في الليل. إنه يخدم احتياجات مختلف المتخصصين في مجال التسويق، بدءًا من منشئي المحتوى وحتى أصحاب الأعمال الصغيرة.
Yaara.ai
yaara.ai
توفر Yaara AI أداة قوية لإعادة الصياغة تهدف إلى تحسين تفرد وطلاقة كتابة المستخدمين. توفر الأداة مجموعة واسعة من 49 وضعًا مختلفًا يمكن للمستخدمين من خلالها تخصيص نمط أو نغمة المحتوى الخاص بهم. يتضمن البرنامج ميزات تمكن المستخدمين من إضافة المزيد من العمق والشعور إلى المحتوى الخاص بهم، وتعزيز التأثير العاطفي، وتحسين الوضوح والإيجاز، وتعزيز مستويات التفاصيل. توفر أداة إعادة الصياغة الخاصة بـ Yaara AI أيضًا خيارات لتعزيز الأصالة، وبالتالي السماح للمستخدمين بإبراز المحتوى الخاص بهم. البرنامج مدعوم بـ GPT-3، مما يضمن فهم سياق النص ومعناه بشكل صحيح وأن تكون إعادة الصياغة التي تم إنشاؤها طبيعية وطلاقة. يتمتع المستخدمون بالتحكم في مستوى تغيير المفردات في كتاباتهم، مما يسمح بالتخصيص إلى الحد المطلوب. تتيح أداة Yaara AI للمستخدمين إعادة صياغة الجمل أو الفقرات أو المقالات أو المقالات بشكل فعال مع تحسين الجوانب المختلفة مثل الطلاقة والمفردات والأسلوب. وهو يدعم العديد من اللهجات الإنجليزية بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكاليفورنيا والاتحاد الأفريقي. تغطي أوضاع إعادة الصياغة المختلفة نطاقًا واسعًا، من "الإبداعي" و"الرسمي" إلى "العاطفي" و"المتعمق". وبالتالي يهدف البرنامج إلى تقديم حل شامل لإعادة كتابة النص يتسم بالكفاءة وسهولة الاستخدام.
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai هي أفضل أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لجميع حملاتك التسويقية. احصل على رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعثور على الاستهداف والجماهير المثالية لتحقيق النتائج النهائية لحملاتك. باستخدام Shakespeare.AI، يمكنك إنشاء إعلانات نصية وإعلانات مصورة/فيديو عالية التحويل واستراتيجيات الحملات مثل المسوقين رقم 1 في العالم. مما يتيح لك ميزة غير عادلة على منافسيك. * خفض نسبة CAC بنسبة 33% * تحسين معدل التحويل الخاص بك بنسبة 40% * إنشاء إعلانات عالية الأداء تقوم بالتحويل * احصل على تحسين الذكاء الاصطناعي والرؤى. انضم إلى أكثر من 1000 شخص اختاروا Shakespeare.Ai لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم التسويقية.
WordHero
wordhero.co
WordHero هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم للكتاب والمسوقين وأصحاب الأعمال. يستغرق الأمر حرفيًا بضع ثوانٍ لإنشاء أشكال مختلفة من المحتوى: المدونات ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات الوسائط الاجتماعية وأوصاف المنتجات وغير ذلك الكثير بنقرة واحدة فقط. أليس من المدهش أن يكون لديك أداة لإنشاء منشور مدونة طويل لعملك في ثوانٍ؟ يستخدم WordHero قوة GPT-3 من OpenAI، وهو نموذج لغة متقدم يحتوي على 175 مليار معلمة، لتوفير الوقت والجهد في البحث والكتابة. مع WordHero، لديك أكثر من 60 أداة للكتابة تحت تصرفك. يقومون بتصنيف هذه الأدوات إلى 5 فئات عريضة:
Marmof
marmof.com
Marmof هي أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك على إنشاء محتوى في ثوانٍ معدودة. لقد تم تصميمه لمساعدتك على توفير الوقت في عملية الكتابة، حتى تتمكن من التركيز على جوانب أخرى من عملك. Marmof هي أداة لإنشاء المحتوى مصممة لأي شخص يرغب في إنشاء محتوى بغض النظر عن مهنته أو خبرته في الكتابة. يستخدم الآلاف من الكتاب المحترفين أيضًا المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحسّن لتحسين محركات البحث الذي أنشأته Marmof. فهو يساعدهم على طرح أفكار جديدة، ويوفر الوقت، ويمنحهم نظرة ثاقبة لما يريده جمهورهم. Marmof سهل الاستخدام ويمكن الوصول إليه من أي جهاز. ما عليك سوى إدخال الموضوع الذي تريد الكتابة عنه، وسيقوم Marmof بإنشاء قائمة من الأفكار لتختار من بينها. بمجرد تحديد فكرة ما، سيساعدك Marmof على تجسيدها وإنشاء جزء كامل من المحتوى في دقائق معدودة فقط.
Craft
craft.do
تعد Craft مساحة عمل تعاونية حيث يمكن لفريقك بأكمله أن يجتمع معًا لتدوين الملاحظات وإنشاء المستندات وإدارة العمل والتفكير معًا. تقدم Craft's Daily Notes نقلة نوعية في التعاون الجماعي. عزز تقدم فريقك من خلال التحديثات اليومية المنظمة، والمواءمة مع الأولويات، وإزالة العوائق - كل ذلك في مكان واحد. باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، يمكنك توليد الأفكار بسرعة أو تلخيص محتوى أطول أو الحصول على مساعدة في تحرير مستنداتك.
Copy.ai
copy.ai
يعد Copy.ai الحل الأمثل لفرق التسويق في المؤسسات التي تتطلع إلى تحسين إستراتيجية الذهاب إلى السوق وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاصة بها. باستخدام Copy.ai، يمكن للفرق إنشاء نسخة مبيعات مستهدفة بسرعة تتناول بشكل مباشر نقاط الضعف واحتياجات شرائح محددة من العملاء، مما يساعدهم على التفاعل بشكل أكثر فعالية مع العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام منصتنا لإنشاء محتوى يساعد على تأسيس قيادة فكرية وبناء الثقة مع العملاء المحتملين، الأمر الذي يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين فعالية نهج GTM الخاص بالفريق.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot هي منصة للكتابة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. بفضل منتجاتها البشرية المبتكرات ، تهدف Quillbot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية والقصص والخطب. يمكن استخدام جيني للكتابة بأي لغة وهي محبوبة من قبل الكتاب من المؤسسات الرائدة مثل جوجل، وهارفارد، وكامبريدج، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة أستون. يمكن أيضًا استخدام Jenni لإنشاء التقارير والتسميات التوضيحية بدقة وإبداع. ويستخدم مزيجًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI وAI21 والبيانات المخصصة من كل مستخدم، لإنشاء محتوى بأعلى جودة. لدى Jenni أيضًا مدقق سرقة أدبية مدمج للتأكد من أن المحتوى أصلي ودقيق. يمكنك تجربة Jenni مجانًا والبدء في الكتابة باستخدام مساعد الكتابة الأكثر تقدمًا بالذكاء الاصطناعي اليوم.
TextCortex
textcortex.com
يجمع TextCortex بين خوارزميات NLG المتقدمة وممارسات التسويق المثبتة لإنشاء أفضل برامج الذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص. تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدينا، التي تم تدريبها باستخدام مليارات الأسطر النصية، المسوقين ورجال الأعمال في التجارة الإلكترونية ومؤلفي النصوص على تحقيق المزيد من خلال المحتوى الخاص بهم كل يوم. وفقًا لشركة DT2 Invest والمفوضية الأوروبية، تعد TextCortex واحدة من أفضل 200 شركة أوروبية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في المراحل المبكرة. من خلال تطبيقنا ونهجنا القائم على الهدف، فإننا لا نعمل على تقليل وقت الحساب فحسب، بل أيضًا بصمتنا على البيئة.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune عبارة عن منصة توليدية للذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل. باستخدام GenAI الموثوق به، يمكن للمحترفين من جميع المجالات تطوير حياتهم المهنية والتميز في العمل. سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تنشئ مستندات، أو ترسل رسائل فورية إلى زملاء أو عملاء، فإن Wordtune يعمل على تحسين كتابتك مع تبسيط عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp هي منصة تسويقية شاملة تم تصميمها للشركات الصغيرة. مع أدوات مثل الإبلاغ والتحليلات ، وتسويق CRM ، وحملات البريد الإلكتروني ، والنشرات الإخبارية ، وإدارة المحتوى ، يمكنك وضع عملائك في المركز ، بحيث يمكنك تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM Mobile في تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك وتشغيله في دقائق - لا حاجة إلى خبرة. مع MailChimp ، لن تفوت فرصة للبيع أو إعادة العملاء أو العثور على مشتركين جدد أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم MailChimp لـ: * التسويق CRM - مواكبة جهات الاتصال الخاصة بك مع التسويق CRM من MailChimp. ابحث وإضافة عملاء جدد مع أدوات استيراد الاتصال ، مثل ماسح بطاقة العمل. تتبع نمو الجمهور وعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة القيادة. افعل كل شيء في مكان واحد - اتصل والنصوص والبريد الإلكتروني مباشرة من التطبيق. تسجيل الملاحظات وأضف علامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - احصل على نظرة أعمق في أداء المبيعات والتسويق. تتبع نتائج جميع حملاتك والحصول على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسن. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني ، صفحات المقاييس ، إعلانات Facebook و Instagram ، منشورات الوسائط الاجتماعية ، والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. مع إعادة نقرة واحدة إلى غير المعداءين ورسائل البريد الإلكتروني التي تعيد استهداف المنتجات ، ستتمكن من إعادة إشراك العملاء وتنمية المبيعات في أي وقت من الأوقات. * إعلانات Facebook & Instagram - مسودة ونشر الإعلانات ، وتعيين ميزانية واستهداف مجموعة محددة. الوصول إلى أشخاص جدد ، أو إشراك جهات الاتصال الحالية ، أو إعداد جماهير مخصصة ، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - الحصول على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. تعرف على متى حان الوقت لإعداد بريد إلكتروني مهجور أو الحصول على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى MailChimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتهم بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. إنها تمكن الجميع من كتابة أي شيء، والنشر في أي مكان، وتحسين المحتوى الخاص بهم بسهولة لا مثيل لها. يتكامل Botsonic، منشئ روبوتات الدردشة القوي القائم على الذكاء الاصطناعي، بسلاسة مع منصات مثل Slack وWhatsApp وTelegram وFB Messenger، مما يضمن إجراء محادثات متعددة القنوات دون انقطاع. كما أنه يوفر ميزة Human Hand-off، مما يسهل الانتقال السلس من التفاعلات الآلية إلى التفاعلات البشرية. ومن خلال تكامل Zapier، يقومون بأتمتة المهام وتبسيط سير العمل، مما يعزز مشاركة العملاء. Botsonic متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ويعد بتفاعلات آمنة مع العملاء. تهدف مجموعة الأدوات الخاصة بهم معًا إلى إعادة تعريف إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، مما يجعل Writesonic هو الحل الشامل لجميع احتياجاتك الرقمية.
Monica
monica.im
Monica عبارة عن امتداد Chrome مدعوم من ChatGPT APl، وهو مصمم ليكون مساعد Al الشخصي الخاص بك للدردشة وكتابة النصوص بسهولة. ما عليك سوى الضغط على Cmd+M أو Ctrl+M وابدأ الدردشة معها. أو اسمح لمونيكا بمساعدتك في إنشاء نص وإدراجه في أي صفحة ويب. اختر من بين أكثر من 80 قالبًا لإنشاء نسخة تسويقية بسرعة. حدد نصًا في صفحة الويب ودع مونيكا تشرح لك وتترجم وتعيد الصياغة.
Writer
writer.com
Writer هي منصة الذكاء الاصطناعي التوليدية للمؤسسات. يعمل Writer على تمكين موظفيك - المنتج والعمليات والدعم والتسويق والموارد البشرية والمزيد - لتحقيق أقصى قدر من الإبداع والإنتاجية بمقدار 10 أضعاف عن طريق تغيير طريقة عملهم. تستقر منصة Writer الآمنة بسهولة في مصادر بيانات عملك وتقدم إجابات ومحتوى دقيقًا يتم ضبطه بدقة على بياناتك الخاصة وتتبع حواجز الحماية الخاصة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بك. يضع الكاتب الذكاء الاصطناعي التوليدي في أيدي الأشخاص في المكان الذي يعملون فيه حتى يتمكنوا من الإبداع والتحليل والإدارة بسهولة. تعتبر منصة Writer على مستوى المؤسسات، ولا تستخدم بياناتك أو تشاركها، وتتميز ببرامج LLM مفتوحة وشفافة تم إنشاؤها بواسطة Writer وقابلة للنشر بعدة طرق، بما في ذلك الاستضافة الذاتية. يتوافق Writer مع SOC 2 Type II وGDPR وHIPAA وPCI، ويتم نشره في المؤسسات الرائدة، بما في ذلك Intuit وSpotify وL’Oreal وUber وDeloitte.
Simplified
simplified.com
Simplified هو التطبيق الوحيد لإنشاء التسويق الخاص بك والتعاون وتوسيع نطاقه. تصميم ، كتابة نسخة تسويقية ، إنشاء مقاطع فيديو ، التعاون ، ونشر إلى Socials - كل ذلك في نفس المكان. تم تصميم Simplification من أجل السرعة والبساطة ، ويساعد أكثر من 400000 منشئ ومسوقين وشركات لتوسيع نطاق تسويقهم ، وتبسيط سير عملهم ، وإنجاز العمل في بضع نقرات. من خلال محرر تصميم بدون رمز ، وكاتب منظمة العفو الدولية ، والقوالب المذهلة ، ومجموعات العلامات التجارية المتعددة ، ومساحات عمل غير محدودة ، ونشر داخل التطبيق ، يمكنك بدء التسويق الخاص بك وإنهائه دون تبديل علامات التبويب. أبدًا.
Frase
frase.io
Frase هي أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي وتحسين محركات البحث يمكنها المساعدة في مجموعة متنوعة من المهام المتعلقة بإنشاء المحتوى. إنه مجاني للاستخدام ولا يتطلب أي معرفة بالبرمجة. تتضمن أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي مولد محتوى الذكاء الاصطناعي، ومولد المقدمة، ومولد المخطط التفصيلي، وأداة إعادة الصياغة، وإعادة كتابة الفقرة، ومولد عنوان المدونة، ومولد الوصف، ومولد الأشخاص أيضًا، ومولد وصف المنتج، ومولد الشعار، ومولد الملخص، ومولد عرض القيمة، وإعادة كتابة الجملة. . تم تصميم كل أداة لأنواع مختلفة من المحتوى ويمكن استخدامها لإنشاء محتوى فريد وجذاب بسرعة وسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Frase مجموعة من الموارد، بما في ذلك الإرشادات المباشرة للمنتج والمدونة والدورة التدريبية المكثفة ومركز المساعدة. مع Frase، أصبح إنشاء المحتوى أسرع وأسهل وأكثر كفاءة من أي وقت مضى.
ProWritingAid
prowritingaid.com
مدرب الكتابة الشخصية الخاصة بك. مدقق نحوي، ومحرر أسلوب، ومعلم كتابة في حزمة واحدة. تعتمد أفضل الكتابة على أكثر من مجرد القواعد الصحيحة. أنت بحاجة إلى أداة تحرير تسلط الضوء أيضًا على مشكلات الأسلوب وتقارن كتابتك بأفضل الكتاب في مجالك.
Luna.ai
luna.ai
تم كسر قواعد اللعبة القديمة في المبيعات. ليس لدى العملاء المحتملين اليوم أي صبر تجاه رسائل البريد العشوائي ذات الحجم الواحد الذي يناسب الجميع. وقد قام مزودو خدمة البريد الإلكتروني بتشديد سياساتهم بشأن البريد الإلكتروني البارد المجمع. إنها حقبة جديدة، والطرق القديمة لم تعد كافية. وإذا كنت تعتقد أن مجرد تنمية فريق المبيعات الخاص بك هو الحل السحري، فكر مرة أخرى. على الرغم من بذل قصارى جهدهم، فإن العديد من مندوبي المبيعات يخطئون في فهم العملاء المحتملين وإشراكهم بفعالية. أصبح تبرير عائد الاستثمار لمندوبي المبيعات أكثر صعوبة. يبدو مألوفا؟ حان الوقت للتغيير. أدخل Luna.ai، سفينتك الصاروخية في ظلام المبيعات. Luna.ai ليست مجرد أداة مبيعات أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ إنها منصة الاحتمالات الشاملة التي تبحث عنها. البيع القائم على الإشارات، والتخصيص على نطاق واسع، وإمكانية تسليم البريد الإلكتروني - لقد قامت Luna.ai بتغطيتها. مع Luna.ai، أنت لا تبيع فقط؛ أنت تبيع بشكل أكثر ذكاءً وفعالية. تخيل نظامًا يعرف عميلك المحتمل من الداخل والخارج، مبنيًا على جبل من البيانات والرؤى لضمان تنفيذ كل عملية تواصل على الفور. يجيد 152 لغة مثيرة للإعجاب. والجزء الأفضل؟ قابلة للتطوير، مع عدد غير محدود من حسابات البريد الإلكتروني، وكل ذلك بعُشر تكلفة الطرق التقليدية. تهدف Luna.ai في جوهرها إلى تمكينك من التفوق في أكثر ما تحب القيام به: التواصل مع العملاء وإبرام تلك الصفقات. يتعلق الأمر بإزالة التخمين والتأكد من أن كل رسالة ترسلها تبدو شخصية وذات صلة. قم بإعداد كتاب اللعب الأول الخاص بك اليوم. باستخدام إعدادات Luna.ai المسبقة، ستكون جاهزًا للعمل خلال دقائق. نراكم على القمر!
Smodin
smodin.io
Smodin هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويوفر أدوات متنوعة للمساعدة في جميع جوانب الكتابة والبحث. فهو يوفر فحص الانتحال والاستشهادات والتصحيحات النحوية والترجمات وإنشاء النصوص والمزيد. يستخدم Smodin نماذج وخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتشغيل ميزات الكتابة الخاصة به. فيما يلي نظرة عامة على كيفية عمل بعض الميزات الرئيسية: * إعادة كتابة النص - تستخدم هذه الميزة الذكاء الاصطناعي لتحليل النص وإعادة كتابته مع الحفاظ على المعنى الأصلي. فهو يعيد صياغة الجمل ويغير الصياغة لإنشاء إصدارات جديدة من النص. * مدقق الانتحال - يقوم مدقق الانتحال بمسح النص ومقارنته بمليارات المصادر عبر الإنترنت باستخدام الذكاء الاصطناعي. إنه يسلط الضوء على أي محتوى مكرر أو غير أصلي. * الكاتب بالذكاء الاصطناعي - تقوم أداة الكاتب بالذكاء الاصطناعي بإنشاء نص جديد حول أي موضوع من خلال استخدام نماذج لغوية كبيرة. يمكنه كتابة مقالات كاملة ومقالات وأوراق بحثية والمزيد. * AI Grader - تقوم هذه الأداة بتحليل المقالات والنصوص المكتوبة لتقديم الملاحظات والاقتراحات للتحسين. فهو ينظر إلى عناصر مثل القواعد والبنية وسهولة القراءة والمزيد. * الدردشة بالذكاء الاصطناعي - يستخدم برنامج الدردشة الآلي الذكاء الاصطناعي للمحادثة لإجراء محادثات طبيعية. يمكنه الإجابة على الأسئلة وتلخيص النص وإنشاء محتوى جديد والمزيد من خلال واجهة الدردشة البديهية.
Anyword
anyword.com
Anyword عبارة عن منصة Copy Intelligence وGen AI تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدمها أكثر من مليون مسوق في شركات مثل Amazon وGreenhouse وIBM، والتي تمكّن المسوقين من إنشاء محتوى قابل للتطوير ومتعلق بالعلامة التجارية يؤدي إلى تحويل المبيعات وزيادة حجمها. من خلال تدريبها على مليارات نقاط البيانات التسويقية، تقدم Anyword للمسوقين نتائج تنبؤية قوية للأداء وتحليلات عبر القنوات لمراقبة أداء النسخ وتحسينه في الوقت الفعلي. باستخدام Anyword، يوفر المسوقون الأموال التي تنفق على اختبارات A/B المكلفة والوقت من خلال إنشاء نسخ ورسائل فعالة تناسب جمهورك المستهدف بشكل أفضل وتعزز الأداء.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Textero AI
textero.ai
كاتب مقال Textero AI: مساعد بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الطلاب على إنشاء محتوى أكاديمي بشكل أسرع. Textero.ai هو رفيق جدير بالثقة يساعد في صياغة المحتوى الذي يناسب أسلوب الكتابة الأكاديمية. يمكنك جمع المعلومات والعثور على المراجع وإنشاء محتوى عالي الجودة بشكل أسهل. مميزات أداة الكتابة Textero AI: * كاتب مقال يعمل بالذكاء الاصطناعي: قم بإنشاء مخطط تفصيلي لأوراقك أو قم بإنشاء مقال جيد التنظيم، عن طريق تحرير النص داخل التطبيق. استخدم أوامر بسيطة مثل "تقصير" أو "إعادة صياغة" لتحسين كتابتك. * AI PDF Summarizer: يجمع Textero AI Summarizer بين ميزتين - ملخص PDF ومختصر النص. يساعدك هذا البرنامج على تبسيط عملية البحث ويوفر لك الوقت. * مساعد أبحاث الذكاء الاصطناعي: يقوم Textero.ai بمسح 214 مليون مصدر للعثور على أفضل مراجع المقالات. باستخدام ميزة "Ask AI" المحسنة، يمكنك الحصول على مزيد من تفاصيل المصدر، والبحث في ملفات PDF، والحصول على إجابات لاستفسارات محددة. قل وداعًا لجمود الكاتب والمماطلة، وقل مرحبًا بمساعد كتابة المقالات والأفكار الفريدة.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه مساعدة الكتاب على إتقان فن رواية القصص وتسريع عملية الكتابة الإبداعية. تعد هذه الأداة واحدة من أفضل أدوات إنشاء القصص بالذكاء الاصطناعي، فهي تقوم بأكثر من مجرد إصلاح الأخطاء النحوية والإملائية. إنه يتجاوز ذلك من خلال اقتراح طرق لتحسين أسلوبك في الكتابة، وإضفاء الحيوية على شخصيات جديدة، ومساعدتك في جعل قصصك أكثر جاذبية. يشبه الأمر وجود صانع كلمات خبير جاهز لمساعدتك في العثور على الكلمات الصحيحة، وإعادة صياغة الجمل، وحتى الخروج بتقلبات في الحبكة ربما لم تفكر فيها. يستخدم Sudowrite أحدث تقنيات التعلم العميق لإنشاء نص واقعي ومناسب للسياق. يعتمد Sudowrite على نماذج محولات GPT-3 وGPT-4 التي تحتوي على أكثر من 175 مليار معلمة، والتي تتعلم المفاهيم العامة من بيانات التدريب الخاصة بها. يقوم النموذج بإنشاء نص عن طريق تخمين ما هو الأرجح أن يأتي بعد ذلك، كلمة واحدة في كل مرة. ليس المقصود من Sudowrite أن يكتب لك ولكنه يمكن أن يساعدك على تحسين كتابتك وتسريعها بشكل كبير. إنها أداة ممتازة للمؤلفين والمبدعين وكتاب الروايات.
Rytr
rytr.me
Rytr عبارة عن منصة توفر حلول الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتلبية احتياجات إنتاج المحتوى المختلفة. تسهل الأداة كلاً من مؤلفي النصوص والشركات من خلال مساعدتهم في إنشاء محتوى أصلي عالي الجودة بشكل أكثر كفاءة. وهو يقدم مجموعة من حالات الاستخدام بما في ذلك إنشاء منشورات مدونة مقنعة وعناوين تعريفية لتحسين محركات البحث والتسميات التوضيحية لوسائل التواصل الاجتماعي والردود على المراجعات والرسائل. كما يوفر أيضًا ميزات لكتابة المهام التي تتضمن أوصاف المنتج، والتواصل عبر البريد الإلكتروني، وعروض الأعمال، وإعلانات Google، والمزيد. تتيح واجهة Rytr API أيضًا التكامل مع التطبيقات الأخرى. تدعي شركة Rytr أنها تحافظ على نغمة تبدو بشرية، وليست آلية، مما يجعل المحتوى الذي تم إنشاؤه يبدو طبيعيًا. يوفر Rytr أيضًا وظيفة التحقق من الانتحال، مما يضمن أن المحتوى فريد من نوعه. الميزة الفريدة هي وظيفة "صوتي"، والتي من المفترض أنها تسمح للذكاء الاصطناعي بالتكيف مع أسلوب المستخدم في الكتابة. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع البرنامج بقدرات التحرير التلقائي، والتدقيق النحوي، ويمكن أن يوفر خيارات إعادة الصياغة. تعمل ميزة "Text Inflator" على توسيع المحتوى عن طريق إعادة الكتابة مع الحفاظ على المعنى الأصلي. توفر الأداة أيضًا ميزة الإكمال التلقائي للنص بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد في تحسين تدفق وجودة الكتابة. يتضمن Rytr أيضًا ميزة استخراج الكلمات الرئيسية وإنشاءها، مما يساعد في تحسين نتائج محركات البحث. يمكن للمستخدمين إنشاء محتوى مخصص لمجموعة من المنصات مثل LinkedIn وFacebook وQuora باستخدام الأداة. بالنسبة للكتابة الإبداعية، يمكن استخدام الأداة لإنشاء القصائد وكلمات الأغاني والقصص. وأخيرًا، يساعد أيضًا في إنشاء محتوى للصفحات المقصودة والنشرات الإخبارية وأوصاف الفيديو والنقاط. يبدو أنه يوازن بين الكتابة الفنية والمتطلبات الإبداعية وهو مصمم لمساعدة المستخدمين على توفير الوقت والجهد.
ParagraphAI
paragraphai.com
تقوم ParagraphAI ببناء أداة الكتابة الأكثر تقدمًا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم. يضمن ParagraphAI مساعدتك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع. قواعد لا تشوبها شائبة. الكتابة جهد. ردود فورية. سوف ParagraphAI ينقل كتابتك إلى المستوى التالي في جزء صغير من الوقت. مساعدتك على الفور: * اكتب مقالات كاملة وفقرات رسائل البريد الإلكتروني والمزيد بمطالبات بسيطة * تصحيح النص الخاص بك مع قواعد نحوية مثالية * مسودة الردود على أي بريد إلكتروني * إنشاء الخطوط العريضة للتقرير الكامل وقوائم العصف الذهني في ثوان * احصل على زوج آخر من العيون لتحليل النغمة والمعنى * إنشاء التعليقات وعلامات التصنيف والرسائل والمشاركات وموضوعات البريد الإلكتروني وملاحظات الشكر والمزيد * وفر الوقت والمال مع مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك الذي يكتب لك * تحدث بأي لغة واحصل على استجابة لا تشوبها شائبة باللغة الإنجليزية (أو لغة أخرى). * إنتاج 99.9% من النصوص الأصلية الصديقة لكبار المسئولين الاقتصاديين (SEO) الخالية من الانتحال وغير ذلك الكثير! تم تصميم ParagraphAI بالحب من قبل مهندسين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وMeta وOpenAI وخارجها، وهو يضمن مساعدتك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع.
nichesss
nichesss.com
Nichesss هو منشئ محتوى ومولد أفكار مدعوم بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى مساعدة رواد الأعمال والمسوقين والمدونين والوكالات على إنشاء نسخة ومحتوى تسويقي عالي التحويل. مع أكثر من 150 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكن لـ Nichesss إنشاء منشورات مدونة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ونسخ تسويقية وحتى أفكار أعمال ومنتجات مربحة مصممة خصيصًا لتناسب قطاعك المستهدف.
AI Writer
ai-writer.com
قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal هو مساعد كتابة أكاديمي شامل يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويوفر دعمًا إبداعيًا للذكاء الاصطناعي، واقتراحات لغوية في الوقت الفعلي، وفحوصات للسرقة الأدبية لمساعدتك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع مع زيادة فرص النجاح. تم تصميم Paperpal خصيصًا للكتابة الأكاديمية وتم تدريبه على الملايين من التصحيحات اللغوية على يد محررين أكاديميين محترفين في أكثر من 1300 مجال موضوعي، وهو يقدم الدقة البشرية بسرعة الآلة. مع Paperpal، يمكنك التغلب على حصار الكاتب من خلال تبادل الأفكار، وتسريع كتابتك بمخططات واضحة، والحصول على ترجمات أكاديمية لأكثر من 25 لغة. يمكنك أيضًا الحصول على فحوصات لغوية ونحوية متعمقة مع المساعدة في إعادة الصياغة وتقليل الكلمات واختيار الكلمات الصحيحة بما يتناسب مع أعراف ونبرة الكتابة الأكاديمية. بدءًا من كتابة المسودة الأولى وحتى ضمان جاهزية تقديم المخطوطة، فإن Paperpal يغطي كل ما تحتاجه. استكشف مجانًا أو اشترك في Paperpal Prime (19 دولارًا شهريًا) للوصول غير المحدود إلى الميزات المتميزة، بما في ذلك مدقق الانتحال الموثوق به عبر الإنترنت وما يزيد عن 30 فحصًا لإرسال المخطوطات. الأمر بسيط مثل الكتابة، والتحقق، والتصحيح، والنجاح – ابدأ الآن!
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى تكاليف مخفية أو إعداد في أي مكان آخر. تقدم الميزات الفريدة لـ 1min.AI مجموعة متنوعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة. يمكنك رؤيتها بوضوح مع ميزة الدردشة مع العديد من المساعدين، فهي تشمل Gemini، GPT، Claude، Llama، MistralAI، ... يمكن أيضًا استخدام ميزات الوسائط المتعددة الأخرى مثل المحتوى والصورة والصوت والفيديو مع نماذج مختلفة للاستفادة من قدراتها وتقديم أفضل النتائج. وأخيرًا، نقدم تقديرًا ائتمانيًا وسجل استخدام شفافًا، حتى تعرف بالضبط تكلفة الميزة قبل التشغيل ويمكنك تتبع الاستخدام بسهولة. تجربة 1min.AI مجانًا للتأكد من أنها مناسبة لك قبل اتخاذ أي قرار!
ChibiAI
chibi.ai
أخيراً. أداة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي تركز في الواقع على الكتابة. فكر في تشيبي كشريكك في الكتابة الإبداعية. فهو ينهي أفكارك، ويعطيك أفكارًا جديدة، ويدفعك عندما تصاب بحصار الكتابة.
Scalenut
scalenut.com
Scalenut عبارة عن منصة لتحسين محركات البحث وتسويق المحتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على أتمتة عملية إنشاء المحتوى، مما يوفر 90% من الوقت مع زيادة عدد الزيارات العضوية بمقدار 10 أضعاف. يقدم تطبيق Scalenut تخطيط الكلمات الرئيسية، وأبحاث المواضيع التي تدعم البرمجة اللغوية العصبية (NLP)، وكتابة الذكاء الاصطناعي، وتحسين المحتوى، والنشر، كل ذلك في تطبيق واحد. باستخدام Scalenut، يمكن للشركات إنشاء محتوى عالي الجودة على نطاق واسع، وتحسينه لمحركات البحث، ونشره على قنوات متعددة بسرعة وسهولة. بالإضافة إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تضمن محتوى عالي الجودة وذي صلة، فإن الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Scalenut قادر أيضًا على الكتابة بناءً على أحدث المعلومات المتاحة، مما يمنح المحتوى الخاص بك ميزة حديثة. ويمكنه أيضًا توفير الاستشهادات ذات الصلة لدعم المحتوى وتحسين مصداقيته.
NovelAI
novelai.net
NovelAI هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة للمساعدة في إنشاء محتوى مكتوب. سواء كنت تقوم بصياغة رواية، أو إنشاء قصص ألعاب، أو مجرد اللعب بسرد القصص، فإن NovelAI يقدم مزيجًا فريدًا من الإبداع والتكنولوجيا للمساعدة في جلب أفكارك إلى الحياة. على عكس أدوات الكتابة التقليدية، تستفيد هذه المنصة من الذكاء الاصطناعي المتقدم ليس فقط لاقتراح التحسينات ولكن أيضًا لإنشاء محتوى يمكن أن يحاكي أسلوب الكاتب البشري وتعقيده. تعمل NovelAI على نموذج ذكاء اصطناعي متطور تم تدريبه على قاعدة بيانات واسعة من الأدب، بدءًا من الروايات الكلاسيكية إلى الأعمال المعاصرة. يتيح هذا التدريب للذكاء الاصطناعي فهم وتكرار أنماط الكتابة المختلفة وهياكل الحبكة وتطورات الشخصيات. عندما يقوم المستخدم بإدخال فكرة سريعة أو قصة، يستخدم الذكاء الاصطناعي هذا التدريب لإنشاء محتوى يتوافق مع تعليمات المستخدم، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات لمختلف المشاريع الإبداعية.
Arvin
arvin.chat
Arvin هو امتداد متصفح الذكاء الاصطناعي المدعوم من GPT-4. قم بالدردشة مع Arvin من أي مكان عبر الإنترنت للبحث الفوري والقراءة والإبداع.
Junia
junia.ai
Junia AI هي أداة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تمكين الشركات من إنشاء محتوى محسّن لتحسين محركات البحث وتحسين عملية الكتابة بشكل عام. بفضل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة والمدربة خصيصًا، تمكن Junia AI العلامات التجارية من إنشاء محتوى عالي الجودة خاص بالعلامة التجارية وواقعي وشبيه بالإنسان. تقدم Junia AI أيضًا اقتراحات تحسين محركات البحث في الوقت الفعلي وأدوات بحث شاملة عن الكلمات الرئيسية مصممة لمساعدة أصحاب الأعمال على تحقيق تصنيفات أفضل على Google والتغلب على تحديات تحسين محركات البحث. Junia AI هي شركة ذاتية التشغيل بنسبة 100% ومقرها في هلسنكي، فنلندا.
Summary Box
summarybox.com
صندوق الملخص هو مساعدك الشخصي للويب الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. إنه يعزز تجربتك عبر الإنترنت من خلال توفير وظائف لتلخيص المحتوى والكتابة والدردشة مع صفحات الويب والمستندات التي تم تحميلها. لقد تم تصميمه لجعل تجربتك على الويب عبر أي موقع ويب أكثر تفاعلية وغنية بالمعلومات وكفاءة، سواء للبحث أو الدراسة أو الاستخدام الشخصي. يعمل Summary Box بشكل أساسي كملحق للمتصفح، مما يجعله سهل الاستخدام بشكل لا يصدق. بمجرد التثبيت، يمكنك النقر فوق الزر "مربع الملخص" الموجود على أي موقع ويب أو مقال للمشاركة في محادثة معه أو الحصول على ملخص أو حتى استخدامه لكتابة المحتوى. بالإضافة إلى ملحق المتصفح، يتميز Summary Box بلوحة تحكم ويب شاملة. هنا، يمكن للمستخدمين الوصول إلى نفس الأدوات المتوفرة في الامتداد للتلخيص والكتابة. علاوة على ذلك، تتيح لوحة التحكم ميزة فريدة إضافية: القدرة على تحميل مستنداتك والدردشة معها. سواء كانت مستندات شخصية، أو ملاحظات من المدرسة، أو وثائق العمل، يمكنك تحميلها كلها إلى "مربع الملخص" وطرح أي أسئلة حولها.
Humbot
humbot.ai
Humbot عبارة عن أداة إنسانية تعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنها مساعدتك في تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. قم بإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي واكتب بثقة باستخدام Humbot. تقدم Humbot تقنية متطورة لإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتيجة بشرية بنسبة 100% عن طريق تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. إنه يضمن أن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أصلي وأصلي وغير قابل للاكتشاف بواسطة معظم أجهزة الكشف. العملية سريعة وسهلة وتنتج نصًا عالي الجودة وقابل للقراءة وخاليًا من الأخطاء النحوية. بفضل التكنولوجيا الرائدة في الصناعة، فإنه يضمن أصالة النص المعاد كتابته ويقدم أمثلة حقيقية على فعاليته. أشاد المستخدمون بفعاليته في تجنب الكشف ووجدوه مفيدًا لأنواع المحتوى المختلفة. يضمن Humbot أيضًا سلامة وأمن بيانات المستخدم. بفضل نهجها المبتكر، تلقت ردود فعل إيجابية من منشئي المحتوى والباحثين والشركات. يمكن لأداة إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي أن تفيد أولئك الذين يحاولون تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي دون المساس بالصدق والنزاهة. بشكل عام، يقدم Humbot حلاً موثوقًا للبقاء في المقدمة في إنشاء المحتوى مع تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي دون عناء
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT عبارة عن منصة تعاونية حيث يمكن لفرق مكونة من 2 إلى 2000 شخص اعتماد الذكاء الاصطناعي في عملهم. تعلم وتعاون وأتقن الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل مشتركة واحدة. تخيل عالمًا يتم فيه تضخيم الذكاء الجماعي لفريقك بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تحفيز الإبداع وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار. بالطبع، أنت تدرك إمكانات حاملي شهادات LLM مثل ChatGPT، لكن إقناع فريقك بأكمله ليس بالأمر السهل. أنت ترغب في إنشاء مسارات عمل فعالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومشاركة رؤى الذكاء الاصطناعي مع الجميع، ولكنك تفتقد إلى نظام أساسي مخصص لتحقيق ذلك. حتى أنك تتساءل: "هل يستفيد فريقي من الذكاء الاصطناعي إلى أقصى إمكاناته؟" تعرف على فريق GPT.
SEMrush
semrush.com
SEMRUSH هي منصة SAAS الرائدة في إدارة الرؤية عبر الإنترنت تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل محرك البحث ، والدفع لكل نقرة ، والمحتوى ، والوسائط الاجتماعية ، وحملات البحث التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. يقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. سيمروش ، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush في الأرقام: - ملامح مجال سطح المكتب 808 م وملفات تعريف النطاق المتنقلة 32.1 مليون - أكثر من 43 تريليون روابط خلفية وأكثر Semrush كأداة التسويق الخاصة بهم
ContentBot
contentbot.ai
يعد ContentBot الأداة المثالية لأي مسوق يتطلع إلى كتابة المحتوى بشكل أسرع بمساعدة الذكاء الاصطناعي. تساعدك مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي لدينا على إنتاج محتوى ذي معنى مثل منشورات المدونة والنسخ التسويقية من خلال بعض المدخلات البسيطة فقط.
Hive
hive.com
Hive يساعد الفرق على التحرك بشكل أسرع. تتضمن منصة إدارة المشاريع الأفضل في Hive جميع الأدوات التي تحتاجها وتريدها-وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فستبنيها لك. من خلال مشاهدات المشروع المرنة والتخصيصات التي لا نهاية لها ، تقدم Hive إدارة المشروع على شروطك ، وضمان النجاح. مع ميزات مثل مهمة المهمة ، وتتبع الموعد النهائي ، والتواصل في الوقت الفعلي ، يساعد Hive آلاف الفرق في جميع أنحاء العالم على إنجاز عملهم بشكل أكثر كفاءة وفي الوقت المحدد. استخدم تطبيق الهاتف المحمول لعرض المشروعات بسهولة ، والتعليق على المهام ، وزملاء الرسائل ، وإدارة قائمة المهام الخاصة بك. الميزات الرئيسية: - المزامنة المباشرة والمستمرة مع تطبيق سطح المكتب -إنشاء المهام والمشاريع أثناء التنقل - دردشة مباشرة ومجموعة من أجل سهولة الاتصال - المرفقات التي تسمح بتحميل الملفات مباشرة من هاتفك - القدرة على التعليق ووضع علامة على زملائه مباشرة على بطاقات العمل - تخصيص تجربة العمل الخاصة بك عبر مشاريعك يستخدم الخلية من قبل الآلاف من الفرق السريعة لتحرك للمساعدة في: - إدارة المشروع - دمج الأدوات - الموارد - تتبع الوقت - التدقيق والموافقات - أخذ ملاحظات - إدارة المهام - التقارير والتحليلات
Engram
engram.us
Engram هو مدقق نحوي وإعادة صياغة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهو مُحسّن للمتحدثين باللغة الإنجليزية غير الأصليين. يوفر الذكاء الاصطناعي الخاص بنا، جنبًا إلى جنب مع ChatGPT، تعديلات متطورة قائمة على السياق للحصول على نص يبدو أكثر طبيعية
INK
inkforall.com
كيف يقوم الكتّاب والفرق بإنشاء محتوى عضوي بشكل أسهل وأسرع وبأفكار أفضل وأخطاء أقل ومع إمكانية التصنيف على الصفحة الأولى في Google بأربعة أضعاف. أطلق العنان لأقوى تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحسين والتي تلتقط حيث تتوقف جميع أدوات تسويق المحتوى الأخرى. الحبر لا يتعلق بالنتيجة أو المخطط التفصيلي أو حشو الكلمات الرئيسية. تعرف دون أدنى شك على كيفية إجراء اتصالات تفاعلية هادفة مع الجماهير المثالية التي تبحث عنها.
Summarizer
summarizer.org
AI Summarizer هي أداة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء ملخصات موجزة لأنواع مختلفة من النصوص بما في ذلك المقالات والمدونات والمقالات. تحافظ الأداة على السياق الأصلي للمعلومات ودقتها مع إبراز النقاط الرئيسية للمادة المدخلة. من خلال واجهة المستخدم الخاصة بها، تسمح هذه الأداة للمستخدمين بتعيين طول الملخص المطلوب. يقوم الملخص أيضًا باستخراج "أفضل سطر" من المحتوى، مما يوفر فهمًا فوريًا للنقطة الرئيسية للنص. لا تتم عملية الإكمال بلغة واحدة فحسب، بل يمكنها تقديم ملخصات بلغات متعددة دون الحاجة إلى الترجمة قبل التلخيص. تعمل الأداة على تعزيز سهولة القراءة من خلال تقديم خيار الحصول على المحتوى الملخص في شكل نقاط أو سطر واحد أفضل . فهو يضمن سلامة البيانات، ويؤكد للمستخدمين أنه لا يقوم بتخزين أي بيانات شخصية. يتميز AI Summarizer بأسلوب سهل الاستخدام: يقوم المستخدمون بكتابة النص أو تحميله، وتأكيد اختبار reCAPTCHA، ثم النقر فوق زر لإنشاء الملخص. يمكن تنزيل المحتوى الملخص أو نسخه إلى الحافظة أو مسحه لجولة جديدة من التلخيص. تضيف الأداة إلى راحة المستخدم من خلال الاستخدام المجاني والإدخالات اليومية غير المحدودة. أثبت AI Summarizer أنه مفيد للأفراد في مختلف المهن من خلال تزويدهم بملخص دقيق لأي نص.
LongShot
longshot.ai
LongShot هي أداة ذكاء اصطناعي متقدمة مصممة لدعم إنشاء المحتوى وتحسينه. وهو يقدم مجموعة من الميزات لتبسيط سير عمل المحتوى، من التخطيط إلى النشر. ينفذ مخطط المحتوى الخاص به بيانات حقيقية لإنشاء أفكار محتوى مخصصة مناسبة للجمهور المستهدف وصناعة معينة. تستخدم ميزة LongShot's AI Workflows أكثر من 50 قالبًا حائزًا على جوائز لتسهيل إنشاء محتوى قصير إلى طويل. يضمن مدقق الحقائق المتكامل الدقة من خلال تقديم إجابات في الوقت الفعلي وإنشاء محتوى مع الاستشهادات المناسبة. إحدى الميزات الفريدة لـ LongShot هي مدقق تحسين محركات البحث (SEO Checker)، وهي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تقييم أداء تحسين محركات البحث (SEO) للمحتوى الخاص بك، وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ لتحسين التصنيفات. ومن الجدير بالذكر أن الأداة تأتي أيضًا مزودة بقدرة الربط بالذكاء الاصطناعي، والتي تم تصميمها لإنتاج روابط داخلية تلقائية من خريطة موقع المستخدم ذات الصلة بالنص الأساسي، مما يعزز في النهاية تجربة القارئ مع تعزيز أداء المدونة. تم تصميم LongShot ليتم دمجه مع منصات مثل Google Search Console، وWordPress، وWebflow، وGoogle Docs، مما يضمن إمكانية استخدام الأداة حيث تشتد الحاجة إليها. على الرغم من قوتها، فقد تم الإشادة بأداة الذكاء الاصطناعي هذه لأنها تنتج محتوى سريعًا ودقيقًا في الوقت الفعلي، وتحظى بثقة مجموعة واسعة من المستخدمين بدءًا من منشئي المحتوى وحتى مستشاري الاستراتيجيات الرقمية.
Writeseed
writeseed.com
Writeseed هو كاتب يعمل بالذكاء الاصطناعي وهو بديل لـ Jasper.ai Copy.ai Rytr أو Writesonic. باستخدام أداة كتابة الإعلانات المدعمة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء نسخة إعلانية أو منشورات مدونة أو محتوى تحسين محركات البحث (SEO) بنقرة واحدة. يمكنك الاختيار من بين أكثر من 70 نموذجًا، والتي يقدمها كاتب الذكاء الاصطناعي لدينا لكتابتك. أحدهم هو كاتب مقالات يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه كتابة مقال كامل يزيد عن 1500 كلمة بما في ذلك صورة مخزنة مجانية.
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI هو مساعد كتابة آلي عبر الإنترنت يقدم مجموعة كاملة من أدوات الكتابة والمراجعة، بما في ذلك مصحح القراءة بالذكاء الاصطناعي، وإعادة الصياغة بالذكاء الاصطناعي، وملخص الذكاء الاصطناعي، ومترجم اللغة، ومدقق الانتحال. يهدف Wordvice AI إلى أن يكون مصدرك الشامل لجميع احتياجاتك في الكتابة والمراجعة. مثالي للباحثين والطلاب ومحترفي الأعمال، يستخدم Wordvice AI أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء أدوات مفيدة وبديهية. يجري حاليًا العمل على مولدات وإضافات جديدة للكتابة بالذكاء الاصطناعي...
GetGenie Ai
getgenie.ai
أنشئ محتوى طويلًا ونسخًا قصيرة وكل شيء بينهما باستخدام قوة GetGenie AI - المحتوى الشخصي ومساعد تحسين محركات البحث (SEO). قم بتحليل الكلمات الرئيسية وأسئلة المنتدى ومنافسيك للبدء في التحكم في نتائج SERPs - باستخدام سحر الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Genie!
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