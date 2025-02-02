مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - السويد

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يستفيد مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي من التعلم الآلي لتبسيط عملية الكتابة، بما في ذلك مهام مثل البحث والتحقق من القواعد النحوية والنغمة والتعريب. تستخدم هذه الأدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتدقيق النص وتقديم اقتراحات أو مواد ذات صلة. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تعمل على تسريع عملية إنشاء المحتوى، وتمكين المستخدمين من الكتابة بسرعة وثقة. تجد الكتابة المعززة فائدة في مختلف المهن، حيث تلبي احتياجات مسوقي المحتوى الذين يهدفون إلى الحصول على مواد أكثر جاذبية أو موظفي الموارد البشرية الذين يقومون بتحسين إعلانات الوظائف. يتنوع مشهد مساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من المنصات الشاملة حيث يقوم المستخدمون بصياغة كل المحتوى إلى الروبوتات الأبسط التي تقدم توصيات ما بعد الكتابة. في حين يركز البعض على وظائف محددة مثل بناء النماذج أو اقتراحات الكتابة المخصصة، فإن العديد من الآخرين يقدمون مساعدة واسعة النطاق. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي، يجب أن: * توظيف الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة المهام * تقديم رؤى أو توصيات لتحسين المحتوى المكتوب * توفير موارد إضافية ذات صلة لإثراء معرفة الكاتب * تصحيح الأخطاء النحوية في الأعمال الكتابية
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Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتهم بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. إنها تمكن الجميع من كتابة أي شيء، والنشر في أي مكان، وتحسين المحتوى الخاص بهم بسهولة لا مثيل لها. يتكامل Botsonic، منشئ روبوتات الدردشة القوي القائم على الذكاء الاصطناعي، بسلاسة مع منصات مثل Slack وWhatsApp وTelegram وFB Messenger، مما يضمن إجراء محادثات متعددة القنوات دون انقطاع. كما أنه يوفر ميزة Human Hand-off، مما يسهل الانتقال السلس من التفاعلات الآلية إلى التفاعلات البشرية. ومن خلال تكامل Zapier، يقومون بأتمتة المهام وتبسيط سير العمل، مما يعزز مشاركة العملاء. Botsonic متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ويعد بتفاعلات آمنة مع العملاء. تهدف مجموعة الأدوات الخاصة بهم معًا إلى إعادة تعريف إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، مما يجعل Writesonic هو الحل الشامل لجميع احتياجاتك الرقمية.
Fibery
fibery.io
Fibery عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات وتطويرها. تعتمد معظم استراتيجيات المنتجات على بيانات وآراء عشوائية متفرقة. يساعدك Fibery على تحليل تعليقات المستخدمين أو إشارات السوق وتحديد أهم الأفكار - حتى يتسنى لك معرفة ما يجب العمل عليه بعد ذلك. 💡 ابدأ تجربتك المجانية لمدة 14 يومًا على Fibery.io.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويحظى بثقة أكثر من 30 مليون شخص و70000 فريق محترف يوميًا. بدءًا من إنشاء مسودة أولى فورًا وحتى إتقان كل رسالة، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96% من قائمة Fortune 500 على إيصال وجهة نظرهم - والحصول على النتائج - دون المساس بالأمن أو الخصوصية. نحن نؤمن بأن الكتابة الرائعة تنجز العمل. عروض منتجات Grammarly - Grammarly Business، وGrammarly Premium، وGrammarly Free، وGrammarly for Education - تعمل أينما كنت، وتقدم دعمًا كتابيًا ملائمًا للسياق عبر أكثر من 500000 تطبيق وموقع ويب. تأسست شركة Grammarly عام 2009، وهي تحتل المرتبة السابعة في قائمة Forbes Cloud 100، وهي واحدة من أكثر 100 شركة تأثيرًا في مجلة TIME، وواحدة من أكثر شركات Fast Company ابتكارًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وواحدة من أفضل أماكن العمل في Inc. نحن نعمل باستخدام نموذج عمل مختلط عن بعد، مما يعني أننا نعمل في المقام الأول من المنزل ونلتقي من أجل التعاون الشخصي في مراكزنا في أمريكا الشمالية وأوروبا.
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر الإنترنت فقط، تحدث (u do u). بالإضافة إلى ذلك، فإن ملحق متصفح Jasper Everywhere يبقي Jasper بجانبك، بدءًا من نظام إدارة المحتوى (CMS) لديك وحتى البريد الإلكتروني إلى الوسائط الاجتماعية وحتى النظام الأساسي لشركتك باستخدام Jasper API. والأهم من ذلك، أن Jasper يحافظ على أمان وخصوصية بياناتك من خلال ميزات الأمان المضمنة التي تظل محدثة مع تطور بروتوكولات الأمان. قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
AI Writer
ai-writer.com
قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter عبارة عن منصة SaaS (البرنامج كخدمة) تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي OpenAI المتطورة GPT4 لإنشاء محتويات نصية متنوعة، مثل المقالات والمدونات والإعلانات والوسائط وما إلى ذلك بـ 33 لغة. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء صور AI فقط من خلال وصف الصورة عبر OpenAI DALL-E AI Solution. يمكن للمستخدمين إدخال مطالبة أو موضوع في AIWriter، وسيقوم النظام الأساسي بإنشاء جزء كامل من النص بناءً على هذا الإدخال، باستخدام تقنية GPT4.
TextCortex
textcortex.com
يجمع TextCortex بين خوارزميات NLG المتقدمة وممارسات التسويق المثبتة لإنشاء أفضل برامج الذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص. تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدينا، التي تم تدريبها باستخدام مليارات الأسطر النصية، المسوقين ورجال الأعمال في التجارة الإلكترونية ومؤلفي النصوص على تحقيق المزيد من خلال المحتوى الخاص بهم كل يوم. وفقًا لشركة DT2 Invest والمفوضية الأوروبية، تعد TextCortex واحدة من أفضل 200 شركة أوروبية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في المراحل المبكرة. من خلال تطبيقنا ونهجنا القائم على الهدف، فإننا لا نعمل على تقليل وقت الحساب فحسب، بل أيضًا بصمتنا على البيئة.
Copy.ai
copy.ai
يعد Copy.ai الحل الأمثل لفرق التسويق في المؤسسات التي تتطلع إلى تحسين إستراتيجية الذهاب إلى السوق وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاصة بها. باستخدام Copy.ai، يمكن للفرق إنشاء نسخة مبيعات مستهدفة بسرعة تتناول بشكل مباشر نقاط الضعف واحتياجات شرائح محددة من العملاء، مما يساعدهم على التفاعل بشكل أكثر فعالية مع العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام منصتنا لإنشاء محتوى يساعد على تأسيس قيادة فكرية وبناء الثقة مع العملاء المحتملين، الأمر الذي يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين فعالية نهج GTM الخاص بالفريق.
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. Semrush، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush بالأرقام: - 808 مليون ملف تعريف لنطاق سطح المكتب و32.1 مليون ملف تعريف لنطاق الهاتف المحمول - أكثر من 43 تريليون رابط خلفي وأكثر من 25 مليار عنوان URL يتم الزحف إليها يوميًا في المتوسط - أكثر من 24.3 مليار كلمة رئيسية و20 مليون فكرة لكلمة رئيسية واحدة - 30% من شركات Fortune 500 تستخدم Semrush كأداة التسويق المفضلة لديهم
QuillBot
quillbot.com
QuillBot عبارة عن منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. من خلال منتجاتها المبتكرة التي تعتمد على الإنسان في الحلقة، تهدف QuillBot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية والقصص والخطب. يمكن استخدام جيني للكتابة بأي لغة وهي محبوبة من قبل الكتاب من المؤسسات الرائدة مثل جوجل، وهارفارد، وكامبريدج، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة أستون. يمكن أيضًا استخدام Jenni لإنشاء التقارير والتسميات التوضيحية بدقة وإبداع. ويستخدم مزيجًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI وAI21 والبيانات المخصصة من كل مستخدم، لإنشاء محتوى بأعلى جودة. لدى Jenni أيضًا مدقق سرقة أدبية مدمج للتأكد من أن المحتوى أصلي ودقيق. يمكنك تجربة Jenni مجانًا والبدء في الكتابة باستخدام مساعد الكتابة الأكثر تقدمًا بالذكاء الاصطناعي اليوم.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Outwrite
outwrite.com
كن كاتبًا أفضل مع Outwrite لمتصفح Chrome. يعد ملحق المتصفح الخاص بنا أكثر من مجرد مدقق نحوي - فهو يساعد في تحويل أفكارك إلى جمل قوية. وهو يعمل أينما تكتب عبر الإنترنت، بما في ذلك Gmail وOutlook وGoogle Docs وLinkedIn وWordPress. يمكنك استخدام Outwrite لإعادة كتابة الجمل، وإصلاح الأخطاء النحوية، وتحسين المفردات، واكتشاف الصوت السلبي (وأكثر من ذلك بكثير).
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite هو مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه مساعدتك في الكتابة بشكل أسرع 10 مرات والتغلب على إعاقة الكاتب. استخدم HyperWrite لإنشاء منشورات مدونة ورسائل بريد إلكتروني ونسخ أفضل والمزيد. جرب محرر المستندات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والقوالب الذكية، أو قم بتنزيل ملحق HyperWrite Chrome للحصول على فوائد الكتابة بالذكاء الاصطناعي على مواقعك المفضلة.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه مساعدة الكتاب على إتقان فن رواية القصص وتسريع عملية الكتابة الإبداعية. تعد هذه الأداة واحدة من أفضل أدوات إنشاء القصص بالذكاء الاصطناعي، فهي تقوم بأكثر من مجرد إصلاح الأخطاء النحوية والإملائية. إنه يتجاوز ذلك من خلال اقتراح طرق لتحسين أسلوبك في الكتابة، وإضفاء الحيوية على شخصيات جديدة، ومساعدتك في جعل قصصك أكثر جاذبية. يشبه الأمر وجود صانع كلمات خبير جاهز لمساعدتك في العثور على الكلمات الصحيحة، وإعادة صياغة الجمل، وحتى الخروج بتقلبات في الحبكة ربما لم تفكر فيها. يستخدم Sudowrite أحدث تقنيات التعلم العميق لإنشاء نص واقعي ومناسب للسياق. يعتمد Sudowrite على نماذج محولات GPT-3 وGPT-4 التي تحتوي على أكثر من 175 مليار معلمة، والتي تتعلم المفاهيم العامة من بيانات التدريب الخاصة بها. يقوم النموذج بإنشاء نص عن طريق تخمين ما هو الأرجح أن يأتي بعد ذلك، كلمة واحدة في كل مرة. ليس المقصود من Sudowrite أن يكتب لك ولكنه يمكن أن يساعدك على تحسين كتابتك وتسريعها بشكل كبير. إنها أداة ممتازة للمؤلفين والمبدعين وكتاب الروايات.
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر مجموعة متنوعة من الأصوات للتخصيص. * أعجب المراجعون بالواجهة البديهية، وتنوع الأصوات المتاحة، والقدرة على تخصيص النطق، والتكامل السلس مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Canva. * ذكر المراجعون مشكلات مثل الأصوات التي تبدو آلية في بعض الأحيان، والحاجة إلى المزيد من الأصوات بلغات ولهجات مختلفة، والتكلفة العالية للميزات الإضافية.
Craft
craft.do
تعد Craft مساحة عمل تعاونية حيث يمكن لفريقك بأكمله أن يجتمع معًا لتدوين الملاحظات وإنشاء المستندات وإدارة العمل والتفكير معًا. تقدم Craft's Daily Notes نقلة نوعية في التعاون الجماعي. عزز تقدم فريقك من خلال التحديثات اليومية المنظمة، والمواءمة مع الأولويات، وإزالة العوائق - كل ذلك في مكان واحد. باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، يمكنك توليد الأفكار بسرعة أو تلخيص محتوى أطول أو الحصول على مساعدة في تحرير مستنداتك.
ProWritingAid
prowritingaid.com
مدرب الكتابة الشخصية الخاصة بك. مدقق نحوي، ومحرر أسلوب، ومعلم كتابة في حزمة واحدة. تعتمد أفضل الكتابة على أكثر من مجرد القواعد الصحيحة. أنت بحاجة إلى أداة تحرير تسلط الضوء أيضًا على مشكلات الأسلوب وتقارن كتابتك بأفضل الكتاب في مجالك.
AIHumanize
aihumanize.com
AI Humanize هي أداة متخصصة في تحويل النص الناتج عن الذكاء الاصطناعي إلى محتوى يبدو طبيعيًا وشبيهًا بالبشر. وهي مصممة لتجاوز أجهزة كشف الذكاء الاصطناعي، مما يضمن بقاء المواد غير قابلة للاكتشاف وغير مقيدة. تحافظ الأداة على سلامة المحتوى عن طريق تجنب الأخطاء النحوية والمصطلحات غير المعتادة، مما يضمن إخراجًا مصقولًا واحترافيًا. يعد AI Humanize مناسبًا لمنشئي المحتوى ومحترفي الأعمال ووكالات التسويق والعلاقات العامة ومتخصصي تحسين محركات البحث والمهنيين الأكاديميين والطلاب ومطوري الويب، ويقدم حلولًا لتحسين تحسين محركات البحث والحفاظ على الأصالة وضمان محتوى عالي الجودة وقابل للقراءة.
Smodin
smodin.io
Smodin هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويوفر أدوات متنوعة للمساعدة في جميع جوانب الكتابة والبحث. فهو يوفر فحص الانتحال والاستشهادات والتصحيحات النحوية والترجمات وإنشاء النصوص والمزيد. يستخدم Smodin نماذج وخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتشغيل ميزات الكتابة الخاصة به. فيما يلي نظرة عامة على كيفية عمل بعض الميزات الرئيسية: * إعادة كتابة النص - تستخدم هذه الميزة الذكاء الاصطناعي لتحليل النص وإعادة كتابته مع الحفاظ على المعنى الأصلي. فهو يعيد صياغة الجمل ويغير الصياغة لإنشاء إصدارات جديدة من النص. * مدقق الانتحال - يقوم مدقق الانتحال بمسح النص ومقارنته بمليارات المصادر عبر الإنترنت باستخدام الذكاء الاصطناعي. إنه يسلط الضوء على أي محتوى مكرر أو غير أصلي. * الكاتب بالذكاء الاصطناعي - تقوم أداة الكاتب بالذكاء الاصطناعي بإنشاء نص جديد حول أي موضوع من خلال استخدام نماذج لغوية كبيرة. يمكنه كتابة مقالات كاملة ومقالات وأوراق بحثية والمزيد. * AI Grader - تقوم هذه الأداة بتحليل المقالات والنصوص المكتوبة لتقديم الملاحظات والاقتراحات للتحسين. فهو ينظر إلى عناصر مثل القواعد والبنية وسهولة القراءة والمزيد. * الدردشة بالذكاء الاصطناعي - يستخدم برنامج الدردشة الآلي الذكاء الاصطناعي للمحادثة لإجراء محادثات طبيعية. يمكنه الإجابة على الأسئلة وتلخيص النص وإنشاء محتوى جديد والمزيد من خلال واجهة الدردشة البديهية.
Spike
spikenow.com
يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى دردشة. إنه يشبه وجود منصة مراسلة فائقة الشحن تعطي الأولوية لرسائلك الأكثر أهمية، حتى تتمكن من التركيز على الأشياء الأكثر أهمية. استخدم بريدك الإلكتروني الحالي واستمتع بتجربة بريد إلكتروني خالية من الفوضى. سبايك للفرق: وضوح التواصل للفرق! يقدم Spike مجموعة إنتاجية شاملة للفرق. فهو يجمع بين الدردشة الجماعية والبريد الإلكتروني واجتماعات الفيديو وأدوات الذكاء الاصطناعي والمستندات التعاونية في موجز موحد. تواصل وتعاون بسهولة مع الفرق الداخلية وأصحاب المصلحة الخارجيين، بما في ذلك الزملاء والشركاء والعملاء والموردين، سواء كانوا يستخدمون Spike أم لا. Spike هي أول خدمة بريد إلكتروني للأعمال مصممة للتفاعلات الجماعية الهادفة. حافظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام مجال البريد الإلكتروني الخاص بك أو شراء نطاق مخصص من Spike. استمتع بالبريد الإلكتروني والرسائل الآمنة والموثوقة والقابلة للأرشفة والتي تضمن التواصل السلس.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune عبارة عن منصة توليدية للذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل. باستخدام GenAI الموثوق به، يمكن للمحترفين من جميع المجالات تطوير حياتهم المهنية والتميز في العمل. سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تنشئ مستندات، أو ترسل رسائل فورية إلى زملاء أو عملاء، فإن Wordtune يعمل على تحسين كتابتك مع تبسيط عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Develop Diverse
developdiverse.com
يعد برنامج Develop Diverse أول برنامج كتابة شامل في العالم يقوم تلقائيًا بتحليل المحتوى بحثًا عن الكلمات النمطية المتحيزة ويقترح بدائل شاملة. لدى Develop Diverse نهجًا متعدد الجوانب لضمان الشمولية تجاه كل من الجنس والعمر والعرق والإعاقة والتنوع العصبي المطابق وغير المطابق (LGBTQ+). يضمن برنامج Develop Diverse أن كلماتك تنال إعجاب كل من هو مؤهل، مما يمكّنك من استيعاب مجموعة أكبر من الأصوات وتطوير ثقافة الشمول. تكتشف منصة الكتابة الشاملة الكلمات المتحيزة وتقترح بدائل شاملة وغير نمطية. يوفر برنامج Develop Diverse اقتراحات شاملة في الوقت الفعلي، ونصائح لتحسين إمكانية الوصول إلى النص، ونوافذ تعليمية منبثقة بسيطة وقصيرة، وتحليلات للاتجاهات اكتب محتوى شاملاً للتوظيف والعلامة التجارية لصاحب العمل لجذب أفضل المرشحين بغض النظر عن الجنس والعمر والعرق والتنوع العصبي الإعاقة الجسدية. وقد شهدت الشركات التي تستخدم برنامج Develop Diverse زيادة في عدد المتقدمات من الإناث بنسبة 80% وزيادة في المتقدمين من المجموعات الأخرى الممثلة تمثيلا ناقصا. ومع وجود تنوع أكبر في مجموعة المتقدمين وزيادة عدد المرشحين المؤهلين بشكل عام، فمن المرجح أن تنجح الشركات في جهود التنوع والمساواة والشمول بشكل أسرع. يتعلم المستخدمون ويتأملون في تحيزاتهم اللاواعية عندما يتلقون دفعات تعليمية سياقية أثناء استخدامهم للبرنامج ليصبحوا أكثر شمولاً. تطوير التنوع يرى أن المستخدمين يأخذون ذلك معهم في المحادثات اللفظية اليومية والمحادثات مع العملاء، مما يضمن مكان عمل شامل وغير تمييزي.
Rephrase.info
rephrase.info
Rephrase.info هي أداة لإعادة الصياغة عبر الإنترنت تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة الجمل. تقوم الأداة باستبدال الكلمات ذات المعاني المتشابهة وتعديل بنية الجملة مع الاحتفاظ بالمعنى الأصلي للنص. يمكن استخدامها لأغراض مختلفة مثل كتابة منشورات مدونة وإنشاء مقالات فريدة وكتابة الإعلانات للتسويق. توفر الأداة أوضاعًا مختلفة لإعادة الصياغة، بما في ذلك الطلاقة والقياسي والإبداعي والذكي والرسمي، مما يسمح للمستخدمين باختيار النمط الأنسب محتواها. وهو يدعم لغات متعددة، مما يمكّن المستخدمين من إعادة صياغة النص بلغات مختلفة. إلى جانب مساعدة الكتاب المستقلين والمهنيين في تعزيز حياتهم المهنية في الكتابة، يمكن لأداة إعادة الصياغة هذه أيضًا أن تساعد في إشراك الجماهير من خلال إنشاء محتوى فريد وعالي الجودة. فهو يساعد في زيادة تفاعل المستخدم على مواقع الويب ويوفر ميزة تنافسية. تجد الأداة تطبيقات في التعليم والبحث والكتابة والصحافة. يمكن للطلاب الاعتماد عليه لإنتاج مهام خالية من السرقة الأدبية ودقيقة نحويًا. يمكن للمدرسين الاستفادة منه في ملاحظات الدراسة والتقارير والاختبارات. يمكن للصحفيين إعادة صياغة النص بطريقة واضحة وموجزة، مع تجنب النسخ الحرفي من المصادر. ويستفيد الباحثون من قدرة الأداة على تلخيص وتجميع البيانات المعقدة من مصادر متعددة. في الكتابة، تساعد الأداة في إنتاج منشورات مدونة خالية من الانتحال وصديقة لكبار المسئولين الاقتصاديين، وكتابة السيناريوهات الجذابة، وكتابة النصوص المقنعة، وتوليد محتوى غير محدود. تشتهر Rephrase.info بنصوصها المعاد صياغتها عالية الجودة والمتماسكة والصحيحة نحويًا. إنه يوفر حدًا مرتفعًا لعدد الكلمات واستخدامًا يوميًا غير محدود مقارنة بالأدوات الأخرى. تدعم المنصة مجموعة واسعة من اللغات، مما يضمن إمكانية الوصول إليها للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai هي منصة الكل في واحد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يمكّنك Krater.ai من إنشاء محتوى ونسخه بسهولة في ثوانٍ من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي. انتقل بمشاريعك إلى المستوى التالي مع Krater AI. يفتح تطبيق SuperApp الشامل لدينا قوة تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يتيح كل شيء بدءًا من إنشاء المحتوى وحتى إمكانات تحويل النص إلى كلام. مع كراتر، ستتمكن من الوصول إلى إمكانيات لا حدود لها والابتكار الحقيقي. استمتع بوظائف لا مثيل لها وسهولة الاستخدام - اشترك الآن واحصل على ميزة الذكاء الاصطناعي.
Ludwig
ludwig.guru
Ludwig هو الحل القاتل لتحسين الكتابة باللغة الإنجليزية. يساعدك على نقل أفكارك من الإلهام إلى الاكتمال من خلال إعطائك بنية تحتية لدعم كتابتك. لودفيج ليس مترجمًا ولا مصححًا لغويًا، ولكنه محرك بحث لغوي يستغل أقوى أداة تعليمية لدى البشر: القدرة على التقليد. بشكل مختلف عن محركات البحث التقليدية، المتخصصة في استرجاع المعلومات العامة، تجمع خوارزمية استرجاع المعلومات المختلطة لدينا بين البحث الإحصائي التكيفي والتقنيات الدلالية. سهل الاستخدام وبديهي، يحفز Ludwig التعلم ويحسن مهارات الكتابة باللغة الإنجليزية ويزيد من ثقة المستخدمين بأنفسهم.
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى تكاليف مخفية أو إعداد في أي مكان آخر. تقدم الميزات الفريدة لـ 1min.AI مجموعة متنوعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة. يمكنك رؤيتها بوضوح مع ميزة الدردشة مع العديد من المساعدين، فهي تشمل Gemini، GPT، Claude، Llama، MistralAI، ... يمكن أيضًا استخدام ميزات الوسائط المتعددة الأخرى مثل المحتوى والصورة والصوت والفيديو مع نماذج مختلفة للاستفادة من قدراتها وتقديم أفضل النتائج. وأخيرًا، نقدم تقديرًا ائتمانيًا وسجل استخدام شفافًا، حتى تعرف بالضبط تكلفة الميزة قبل التشغيل ويمكنك تتبع الاستخدام بسهولة. تجربة 1min.AI مجانًا للتأكد من أنها مناسبة لك قبل اتخاذ أي قرار!
NovelAI
novelai.net
NovelAI هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة للمساعدة في إنشاء محتوى مكتوب. سواء كنت تقوم بصياغة رواية، أو إنشاء قصص ألعاب، أو مجرد اللعب بسرد القصص، فإن NovelAI يقدم مزيجًا فريدًا من الإبداع والتكنولوجيا للمساعدة في جلب أفكارك إلى الحياة. على عكس أدوات الكتابة التقليدية، تستفيد هذه المنصة من الذكاء الاصطناعي المتقدم ليس فقط لاقتراح التحسينات ولكن أيضًا لإنشاء محتوى يمكن أن يحاكي أسلوب الكاتب البشري وتعقيده. تعمل NovelAI على نموذج ذكاء اصطناعي متطور تم تدريبه على قاعدة بيانات واسعة من الأدب، بدءًا من الروايات الكلاسيكية إلى الأعمال المعاصرة. يتيح هذا التدريب للذكاء الاصطناعي فهم وتكرار أنماط الكتابة المختلفة وهياكل الحبكة وتطورات الشخصيات. عندما يقوم المستخدم بإدخال فكرة سريعة أو قصة، يستخدم الذكاء الاصطناعي هذا التدريب لإنشاء محتوى يتوافق مع تعليمات المستخدم، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات لمختلف المشاريع الإبداعية.
Flowrite
flowrite.com
Flowrite هو مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على كتابة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووسائل الاتصال الأخرى بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وهو يعمل كملحق لمتصفح Chrome أو تطبيق ويب ويتكامل مع صندوق الوارد الخاص بك في Gmail وOutlook وLinkedIn والأنظمة الأساسية الأخرى. يستخدم Flowrite تقنية معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة لإنشاء اقتراحات كتابة عالية الجودة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك. وإليك كيف يعمل: * أعطِ Flowrite بضع كلمات أو عبارات قصيرة لتوفير السياق * انقر على زر Flowrite لإنشاء الاقتراحات * قم بمراجعة الاقتراحات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي واختر المفضلة لديك * قم بالتكرار إذا لزم الأمر - يوفر Flowrite خيارات متعددة يأخذ الذكاء الاصطناعي تعليماتك وتفاصيل المستلم في الاعتبار لصياغة رسائل مخصصة وذات صلة في ثوانٍ.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Chatbase
chatbase.co
ChatGPT مخصص لبياناتك. ما عليك سوى تحميل مستنداتك أو إضافة رابط إلى موقع الويب الخاص بك والحصول على برنامج chatbot يشبه ChatGPT لبياناتك. ثم أضفه كأداة إلى موقع الويب الخاص بك أو قم بالدردشة معه من خلال واجهة برمجة التطبيقات.
Phrasly
phrasly.ai
تعرف على Phrasly – الحل الأمثل للاستفادة من النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي دون الخوف من اكتشافه بواسطة أجهزة كشف الذكاء الاصطناعي مثل GPTzero. مع Phrasly، ستكتسب الثقة بأن كل كاشف للذكاء الاصطناعي متاح اليوم سوف ينظر إلى كتابتك على أنها من صنع الإنسان تمامًا. من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة، يقوم Phrasly بتحويل المحتوى الذي تم إنشاؤه آليًا، ودمجه مع الاختلافات الطفيفة والفروق الدقيقة والتناقضات العرضية التي تميز الكتابة البشرية الطبيعية. المنتج النهائي؟ نص سلس تمامًا ولا يمكن تمييزه عن شيء كتبته يد الإنسان. جرب الفرق في Phrasly اليوم، وانتقل بالمحتوى الخاص بك إلى المستوى التالي!
Humbot
humbot.ai
Humbot عبارة عن أداة إنسانية تعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنها مساعدتك في تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. قم بإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي واكتب بثقة باستخدام Humbot. تقدم Humbot تقنية متطورة لإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتيجة بشرية بنسبة 100% عن طريق تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. إنه يضمن أن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أصلي وأصلي وغير قابل للاكتشاف بواسطة معظم أجهزة الكشف. العملية سريعة وسهلة وتنتج نصًا عالي الجودة وقابل للقراءة وخاليًا من الأخطاء النحوية. بفضل التكنولوجيا الرائدة في الصناعة، فإنه يضمن أصالة النص المعاد كتابته ويقدم أمثلة حقيقية على فعاليته. أشاد المستخدمون بفعاليته في تجنب الكشف ووجدوه مفيدًا لأنواع المحتوى المختلفة. يضمن Humbot أيضًا سلامة وأمن بيانات المستخدم. بفضل نهجها المبتكر، تلقت ردود فعل إيجابية من منشئي المحتوى والباحثين والشركات. يمكن لأداة إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي أن تفيد أولئك الذين يحاولون تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي دون المساس بالصدق والنزاهة. بشكل عام، يقدم Humbot حلاً موثوقًا للبقاء في المقدمة في إنشاء المحتوى مع تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي دون عناء
Simplified
simplified.com
Simplified عبارة عن منصة تصميم وتعاون لفرق التسويق الحديثة. أصبح من الممكن الآن إنشاء محتوى سريع ومتعلق بالعلامة التجارية عبر جميع القنوات دون الحاجة إلى التعديل يدويًا بعد تحميل الأصول؛ المبسطة تفعل كل شيء من أجلك! بهذه الطريقة يمكنك تقليل المتاعب مع منح المسوقين ساعات من الوقت كانوا سيقضونها في نشر الوسائط أو تحريرها في أدوات مختلفة عبر وكالاتهم.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite هي أداة مبتكرة لإنشاء المحتوى تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في إنشاء محتوى مكتوب عالي الجودة. بفضل خوارزمياتها المتقدمة وخياراتها القابلة للتخصيص والواجهة سهلة الاستخدام، تهدف GravityWrite إلى تبسيط عملية إنشاء المحتوى وتعزيز الإنتاجية. GravityWrite هي أداة شاملة لإنشاء المحتوى تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مكتوب جذاب وجيد التنظيم. إنه يوفر واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة من الميزات التي تجعل من السهل إنشاء مقالات عالية الجودة ومنشورات مدونة ونسخ تسويقية والمزيد. تهدف GravityWrite إلى توفير الوقت والجهد للمستخدمين من خلال أتمتة عملية إنشاء المحتوى. تقدم GravityWrite العديد من الميزات التي يمكنها تحسين عملية إنشاء المحتوى الخاص بك: * إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي: تستخدم GravityWrite خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء اقتراحات محتوى عالية الجودة بناءً على مدخلاتك. يقوم بتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم توصيات محتوى دقيقة وذات صلة. * خيارات التخصيص: مع GravityWrite، لديك القدرة على تخصيص المحتوى الذي تم إنشاؤه ليتوافق مع صوت علامتك التجارية والجمهور المستهدف. يمكنك ضبط نغمة المحتوى وأسلوبه وطوله ليناسب احتياجاتك الخاصة. * تحسين الكلمات الرئيسية: يشتمل GravityWrite على تحسين ذكي للكلمات الرئيسية، مما يساعدك على إنشاء محتوى صديق لمحركات البحث (SEO) يمكنه تحسين تصنيفات محرك البحث الخاص بك. من خلال دمج الكلمات الرئيسية ذات الصلة بسلاسة، يمكنك تحسين رؤية المحتوى الخاص بك وجذب المزيد من الزيارات العضوية. * كشف الانتحال: يتضمن GravityWrite ميزة مدمجة للكشف عن الانتحال للتأكد من أن المحتوى الذي تقوم بإنشائه أصلي وفريد من نوعه. وهذا يساعدك على الحفاظ على مصداقيتك وتجنب أي عقوبات محتملة من محركات البحث. * كفاءة توفير الوقت: تعمل GravityWrite على تبسيط عملية إنشاء المحتوى من خلال تزويدك باقتراحات محتوى جيدة التنظيم. وهذا يوفر عليك الوقت في البحث والكتابة، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من عملك.
Copymate
copymate.app
Copymate هي أداة لإنشاء محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء مقالات مجمعة عالية الجودة ومُحسَّنة لتحسين محركات البحث بسهولة. يستخدم تقنية توليد اللغة الطبيعية المتقدمة لإنشاء محتوى يشبه الإنسان على نطاق واسع. تقوم خوارزمية Copymate بتحليل مدخلاتك وإنشاء المحتوى باستخدام أحدث طراز GPT-4 من OpenAI. يقوم بإنشاء مقالات تم تحسينها لكل من محركات البحث والقراء البشريين. الميزات الرئيسية: * مولد المحتوى بالجملة - إنشاء عدد غير محدود من المقالات في وقت واحد * تكامل WordPress - النشر على موقع WordPress الخاص بك * متعدد اللغات - قم بإنشاء محتوى بلغات مختلفة * تحسين محركات البحث (SEO) - مقالات محسنة لتصنيفات البحث * GPT-4 - يستفيد من أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي من OpenAI * إدارة المواقع المتعددة - إدارة المحتوى عبر مواقع متعددة
Writecream
writecream.com
Writecream هي أداة تسويق مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم التعلم الآلي المتقدم لكتابة نسخة لك - لإعلانات Google والصفحات المقصودة وأوصاف المنتجات ومنشورات المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام Writecream لإنشاء مقدمات جذابة وشخصية لحملات التسويق الخارجية.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal هو مساعد كتابة أكاديمي شامل يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويوفر دعمًا إبداعيًا للذكاء الاصطناعي، واقتراحات لغوية في الوقت الفعلي، وفحوصات للسرقة الأدبية لمساعدتك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع مع زيادة فرص النجاح. تم تصميم Paperpal خصيصًا للكتابة الأكاديمية وتم تدريبه على الملايين من التصحيحات اللغوية على يد محررين أكاديميين محترفين في أكثر من 1300 مجال موضوعي، وهو يقدم الدقة البشرية بسرعة الآلة. مع Paperpal، يمكنك التغلب على حصار الكاتب من خلال تبادل الأفكار، وتسريع كتابتك بمخططات واضحة، والحصول على ترجمات أكاديمية لأكثر من 25 لغة. يمكنك أيضًا الحصول على فحوصات لغوية ونحوية متعمقة مع المساعدة في إعادة الصياغة وتقليل الكلمات واختيار الكلمات الصحيحة بما يتناسب مع أعراف ونبرة الكتابة الأكاديمية. بدءًا من كتابة المسودة الأولى وحتى ضمان جاهزية تقديم المخطوطة، فإن Paperpal يغطي كل ما تحتاجه. استكشف مجانًا أو اشترك في Paperpal Prime (19 دولارًا شهريًا) للوصول غير المحدود إلى الميزات المتميزة، بما في ذلك مدقق الانتحال الموثوق به عبر الإنترنت وما يزيد عن 30 فحصًا لإرسال المخطوطات. الأمر بسيط مثل الكتابة، والتحقق، والتصحيح، والنجاح – ابدأ الآن!
Journalist AI
tryjournalist.com
يعد Journalist AI أداة قوية لإنشاء المدونات تلقائيًا مع نماذج قوية لكل أنواع المدونات التي يمكن تخيلها. يستخدم الذكاء الاصطناعي أفضل ممارسات تحسين محركات البحث، ويوفر صورًا خالية من حقوق الطبع والنشر، ويسمح لك بدمج مقاطع فيديو YouTube، وإنشاء مقالات حول الكلمات الرئيسية، ويتمكن من القيام بذلك بأكثر من 150 لغة. ويتميز بأوضاع مختلفة تتراوح من الصحيح/الواقعي إلى الإبداعي/الأصلي والتي تتضمن صياغة غير رسمية ومقنعة. يمكن نشر المقالات التي تم إنشاؤها مباشرة على موقعك، من خلال التكامل السهل، أو تنزيلها ببساطة كملف .zip. يعد Journalist AI هو المساعد النهائي للكتابة الخفية الذي يساعدك على أتمتة مدونتك بشكل كامل وزيادة كفاءة الكتابة وإخراج المحتوى. كل ما عليك فعله هو تزويده ببعض الكلمات الرئيسية أو العناوين أو ببساطة وصف لنشاطك التجاري، وسيتولى الباقي. يمكن تخصيص الخطوط العريضة وبنية المقالة بالكامل من خلال الارتباط الخارجي والداخلي. يمكن العثور على الأول تلقائيًا وفي الوقت الفعلي، بينما يتم إنشاء الأخير بشكل مستقل بواسطة الذكاء الاصطناعي وتحليله على مستوى الموقع. يمكن إنشاء المقالات بأكثر من 150 لغة، مع عرض المحتوى للصوت الذي تريده. يمكن أن يتراوح الأخير من غير رسمي إلى مقنع بناءً على تفضيلاتك الشخصية. بمجرد أن تكون راضيًا عن المقالات التي تم إنشاؤها، يمكنك ببساطة تنزيلها أو نشرها مباشرةً، وذلك بفضل عمليات التكامل مع منشئي مواقع الويب الرئيسيين، مثل WordPress وShopify وWix والمزيد. لاحظ أنه يمكن تحقيق كل هذا عبر واجهة بسيطة عبر الإنترنت. على الرغم من أن Journalist AI لا يقدم أي خيارات لواجهة برمجة التطبيقات (API) أو ملحقات المتصفح، إلا أنه يتمتع بتكامل سهل الاستخدام وبديهي مع الطرف الثالث. يمكن القول إن هذا التكامل هو أقوى أدواته، لأنه يسمح لك بنشر المقالات على موقعك بسرعة ودون عناء. إن عدم الاضطرار إلى نسخ المحتوى والقلق بشأن تصميمه بشكل صحيح يوفر عليك ساعات لا حصر لها من الصداع.
Rewording
rewording.io
Rewording.io هو مزود حلول لغوية سريع النمو يقدم خدمات التحرير والتدقيق اللغوي والترجمة والنسخ الاحترافية للعملاء في جميع أنحاء العالم. مع فريق من اللغويين ذوي الخبرة والخبراء في الموضوع، تلتزم Rewording.io بتقديم حلول لغوية عالية الجودة ودقيقة وحساسة ثقافيًا ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لكل عميل. سواء كنت طالبًا أو باحثًا أو مؤلفًا أو محترفًا في مجال الأعمال، يمكن أن يساعدك Rewording.io في تحقيق أهداف الاتصال الخاصة بك عن طريق التأكد من أن مستنداتك خالية من الأخطاء ومكتوبة بشكل جيد وتنقل رسالتك بشكل فعال. تم تصميم خدماتهم لتوفير الوقت والجهد، مع تحسين جودة وتأثير المحتوى المكتوب أو المنطوق. يقدم Rewording.io أيضًا مجموعة متنوعة من الأدوات والموارد اللغوية المبتكرة، بما في ذلك مدقق الانتحال والمدقق النحوي ومولد الاقتباسات، لمساعدتك على تحسين مهاراتك في الكتابة وتجنب الأخطاء اللغوية الشائعة. منصتهم سهلة الاستخدام، ودعم العملاء سريع الاستجابة، وخيارات التسعير المرنة تجعل من السهل وبأسعار معقولة الوصول إلى الحلول اللغوية التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. بشكل عام، يعد Rewording.io شريكًا موثوقًا به لأي شخص يتطلع إلى تحسين مهارات الاتصال لديه وتحقيق أهدافه المتعلقة باللغة. سواء كنت بحاجة إلى مساعدة في التحرير أو التدقيق اللغوي أو الترجمة أو النسخ، فإن Rewording.io لديه الخبرة والموارد لضمان نجاحك.
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net عبارة عن منصة شاملة لتحسين الكتابة تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتزويد المستخدمين بمجموعة متنوعة من الأدوات القوية لتحسين كتابتهم. تتضمن المنصة أداة إعادة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها إعادة كتابة الجمل أو الفقرات تلقائيًا لجعلها أكثر إيجازًا ووضوحًا وفعالية. تساعد أداة إعادة الصياغة المستخدمين على إعادة صياغة جملهم دون تغيير معناها. مُلخص يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه تلقائيًا تكثيف كتل كبيرة من النص في ملخصات أقصر وأكثر قابلية للإدارة. وأداة توسيع النص التي تتيح للمستخدمين توسيع كتاباتهم بسرعة وسهولة باستخدام الكلمات والعبارات والأفكار ذات الصلة. باستخدام RewriteTool.net، يمكن للمستخدمين تحسين مهاراتهم في الكتابة وإنتاج محتوى احترافي وعالي الجودة بسهولة.
Paraphraser
paraphraser.io
تعد أداة إعادة الصياغة أفضل أداة لإعادة الصياغة لإعادة صياغة الجملة وإعادة كتابة المقالات. يمكن لمغير الكلمات لدينا تغيير بنية الجمل واستبدال المرادفات
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT عبارة عن منصة تعاونية حيث يمكن لفرق مكونة من 2 إلى 2000 شخص اعتماد الذكاء الاصطناعي في عملهم. تعلم وتعاون وأتقن الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل مشتركة واحدة. تخيل عالمًا يتم فيه تضخيم الذكاء الجماعي لفريقك بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تحفيز الإبداع وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار. بالطبع، أنت تدرك إمكانات حاملي شهادات LLM مثل ChatGPT، لكن إقناع فريقك بأكمله ليس بالأمر السهل. أنت ترغب في إنشاء مسارات عمل فعالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومشاركة رؤى الذكاء الاصطناعي مع الجميع، ولكنك تفتقد إلى نظام أساسي مخصص لتحقيق ذلك. حتى أنك تتساءل: "هل يستفيد فريقي من الذكاء الاصطناعي إلى أقصى إمكاناته؟" تعرف على فريق GPT.
Conch
getconch.ai
Conch AI هو مساعد كتابة جديد للمساعدة في تحويل أفكارك إلى كلمات. استخدم Conch لإنشاء جمل وفقرات جديدة. استخدم إعادة الكتابة لإعادة صياغة النص. استخدم ميزة الجملة التالية في Google Docs وGmail لإنشاء الجملة التالية. يمكن أن تساعدك القوقعة على القراءة أيضًا. باستخدام أداة Summarizer، لا يمكنك تلخيص النص فحسب، بل يمكنك أيضًا استخدامه لتحويل نصوص معقدة إلى جمل سهلة الفهم. سمات - إعادة الكتابة: تسليط الضوء على الجمل والفقرات وإعادة كتابتها - الملخص: تلخيص النص المحدد من ملفات PDF والكتب والمقالات - محارة: أجب عن أي أسئلة أو قم بإنشاء أي نوع من المحتوى - القوالب: إنشاء مقدمات ومخططات تفصيلية وغير ذلك الكثير. - Humanizer: أعد كتابة النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لتمرير أجهزة كشف الذكاء الاصطناعي - Finder: اطرح أسئلة حول موقع الويب الحالي أو أي مقالة أو أي ملف PDF وسيقوم الذكاء الاصطناعي بالبحث عن الإجابات. أفضل بـ 10 مرات من البحث الافتراضي.
PerfectEssayWriter.AI
perfectessaywriter.ai
PerfectEssayWriter.AI، أداة كتابة المقالات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتي يثق بها أكثر من 11196 طالبًا وتظهر في أهم منافذ الأخبار مثل Yahoo وNewsDirect وBezinga وغيرها الكثير. وسرعان ما أصبحت منصتها الوجهة المفضلة للطلاب الذين يتطلعون إلى تحسين مهاراتهم في الكتابة وتحقيق النجاح الأكاديمي. تم تصميم أداته لتزويد الطلاب بتجربة سلسة وسهلة الاستخدام، مما يجعل إنشاء مقالات عالية الجودة ومهام كتابية أخرى أسهل من أي وقت مضى.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai، حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي بالإمكانات البشرية. مع Eleo، يمكنك إطلاق العنان لإنتاجيتك وإبداعك كما لم يحدث من قبل. تخيل توفير آلاف الساعات من البحث عن المعلومات، وصياغة النصوص، والكشف عن الأفكار، والحصول على الصور. لقد حان الوقت لتعزيز عقلك، والحصول على مزيد من الوقت لنفسك، وزيادة سرعة كتابتك بمقدار 20 مرة. Eleo ليست مجرد خدمة أخرى للذكاء الاصطناعي. على عكس المنصات الأخرى، يتيح لك Eleo الدردشة والكتابة بالأسلوب المناسب، وطرح أسئلة جيدة، والترجمة باستخدام وظيفة كتابة النصوص، وحتى إنشاء الصور. إنها أداة شاملة تجعل استخدام الذكاء الاصطناعي ممتعًا وسريعًا وعمليًا. والجزء الأفضل؟ إنها ميسورة التكلفة، مع خطط تسعير مصممة لتناسب احتياجاتك. ولكن لماذا إليو سوبر؟ حسنًا، لقد قامت الشركات الرائدة بالفعل بتزويد موظفيها بإمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على ميزة تنافسية. يمنحك Eleo المهارات التي تحتاجها للبقاء في المقدمة في سوق العمل سريع التطور. إنه يعزز الكفاءة والسرعة والإبداع، مما يجعلك محترفًا في مجال عملك. استخدام إليو سهل. ما عليك سوى التسجيل واختيار الخطة والانغماس في المنصة والبدء في أداء مهامك دون عناء. يتوفر Eleo على أي جهاز، حتى تتمكن من الوصول إلى المعلومات والمستندات والصور الخاصة بك أينما ذهبت. لا تتخلف عن الركب. احتضن قوة Eleo.ai واطلق العنان لإمكاناتك الكاملة اليوم. انضم إلينا في هذه الرحلة الاستثنائية إلى عالم الذكاء الاصطناعي واختبر مستقبل الإنتاجية والإبداع.
ContentIn
contentin.io
ContentIn: مساعد الكتابة الشخصي بالذكاء الاصطناعي لمحتوى LinkedIn. اكتب منشورات أفضل على LinkedIn بشكل أسرع 10 مرات بفضل قوة الذكاء الاصطناعي المخصص الذي تم تدريبه على أسلوبك وصوتك. يستخدم أكثر من 3000 مستخدم بالفعل ContentIn لإثارة محتوى LinkedIn الخاص بهم. هؤلاء هم الآلاف من رواد الأعمال والمهنيين، مثلك تمامًا، الذين انتقلوا بلعبة LinkedIn الخاصة بهم إلى المستوى التالي. إليك كيفية البدء: 1. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا. 2. نقوم بإنشاء خطة محتوى LinkedIn المخصصة لك في دقيقة واحدة. 3. قم بكتابة وجدول الأسبوع الأول من منشوراتك على LinkedIn باستخدام AI Ghostwriter في أقل من ساعة واحدة. 4. نبدأ في تدريب الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين حتى يكتب بصوتك وأسلوبك. 5. باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعلم الذاتي، كل أسبوع، ستكتب منشورات أفضل بشكل أسرع. لم تعد هناك أعذار لإثارة إعجابك بمحتوى LinkedIn الخاص بك. لذا، كلما بدأت مبكرًا، كلما أسرعت في رؤية نتائج رائعة. هل أنت مهتم بمساعد الكتابة الشخصي المدعم بالذكاء الاصطناعي لمحتوى LinkedIn لكتابة منشورات LinkedIn أفضل بمعدل 10 مرات أسرع وأخيرًا بناء علامتك التجارية الشخصية؟ ثم اتخذ الخطوة التالية. قم بالتسجيل في أداة SaaS مجانًا الآن واكتب منشوراتك للأسبوع الأول في أقل من ساعة واحدة. سنقوم بتحليل وتدريب مساعد الكتابة الشخصي الخاص بك بالذكاء الاصطناعي على أسلوبك وصوتك. حان الوقت للارتقاء بلعبة LinkedIn الخاصة بك إلى المستوى التالي.
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI هي أداة متقدمة لإنشاء المحتوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي. فهو يُنشئ نصوصًا جذابة وصورًا مخصصة وتسجيلات صوتية فريدة ومقاطع فيديو متحركة، وكلها مصممة لتعزيز اتصالاتك المؤسسية والشخصية. قم بتحويل إبداعك مع ASKtoAI.
Copylime.com
copylime.com
سيساعدك موقع Copylime.com على كتابة محتوى موقع ويب أفضل وأكثر جاذبية ومقالات مدونة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في ثوانٍ باستخدام الذكاء الاصطناعي الذكي
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI عبارة عن أداة ذكية لتحويل الصوت إلى نص ومركز محتوى يحول المقتطفات الصوتية إلى مقالات جاهزة للنشر، ويعمل كمساعد سريع للكتابة. يقدم Flipner AI نهجًا ثوريًا لإنشاء النصوص، مما يمكّن الكتاب من التقاط وتنظيم أفكارهم التي لا تعد ولا تحصى في أي وقت وفي أي مكان. توفر هذه المنصة المبتكرة مركزًا فريدًا للمحتوى حيث يمكن تخزين كل من الملاحظات النصية والصوتية، مما يسهل التحويل السلس ودمج الأفكار في مسودات منظمة أو مستندات مصقولة وجاهزة للاستخدام من خلال أداة الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام.
Cowriter
cowriter.org
Cowriter هو محرر نصوص ومولد نسخ يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو مصمم لتمكين الكتاب وتسريع عملية الكتابة الإبداعية. يهدف محرر الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Cowriter إلى تحسين إنتاجية الكاتب وتوفير جميع احتياجات الكتابة الخاصة بك دون رفع يديك عن لوحة المفاتيح. قم بإنشاء المحتوى الخاص بك وتحريره وتحسينه بسرعة وسهولة في ثوانٍ معدودة. * إنشاء محتوى بأسلوب الكتابة الخاص بك: يمكن للكاتب فهم المحتوى وتعلمه وإنشاءه بأسلوب الكتابة الفريد الخاص بك. يتعلم منك Cowriter مع مرور الوقت لتقديم اقتراحات مخصصة تتناسب مع نبرة صوتك ونبرة صوتك. * استخدام بيانات الوقت الفعلي: قم بإنشاء محتوى ببيانات الوقت الفعلي من الويب! مع كل مهمة كتابية، يستطيع Cowriter البحث في مصادر الويب الموثوقة، وكتابة محتوى أفضل وحديث وأكثر واقعية. قم بإنشاء المقالات والمقالات والأوراق الأكاديمية بسهولة بأحدث الأخبار والأحداث والاتجاهات. * الدردشة مع خبير الكتابة بالذكاء الاصطناعي الخاص بك: يمكن أن يساعدك Cowriter في مجموعة متنوعة من احتياجات الكتابة الإبداعية، مثل تبادل الأفكار، أو تقديم إرشادات حول إستراتيجيات زيادة مشاركة القارئ، أو إنشاء المحتوى وتحسينه. * أنشئ نسخة تسويقية في ثوانٍ: أنشئ محتوى جذابًا وأصليًا وحقيقيًا لمشاركته على Facebook وGoogle وLinkedin وTwitter وغيرها!
LeadScripts
leadscripts.co
تعد LeadScripts أداة قوية ومبتكرة مصممة لإحداث ثورة في استراتيجية التسويق الخاصة بك. إنها أداة مساعدة في كتابة النصوص مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على صياغة نصوص مقنعة ومقنعة مصممة خصيصًا لمنتجك وشخصية العميل. تخيل أن لديك أداة تفهم أعمالك وعملائك مثلك تمامًا، ويمكنها توصيل عرض القيمة الخاص بك بأكثر الطرق فعاليةً. هذا ما يفعله LeadScripts. إنه يزيل التخمين والعملية التي تستغرق وقتًا طويلاً لكتابة نسخة تسويقية، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من عملك. مع LeadScripts، لن تحصل على منشئ محتوى فحسب، بل ستحصل أيضًا على حل شامل لاحتياجات النسخ التسويقية الخاصة بك. إنه يفهم جمهورك ومنتجك، ويستخدم هذه المعرفة لإنشاء نصوص برمجية لها صدى حقيقي. سواء أكان الأمر يتعلق بتسلسلات البريد الإلكتروني، أو خطابات المبيعات، أو نسخ الإعلانات، فإن LeadScripts تصنع المحتوى الذي يجذب ويقنع ويحول.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI هي عبارة عن منصة مبتكرة للذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة منشئي المحتوى، وخاصة العاملين في صناعة الترفيه، في تلبية احتياجات إنشاء المحتوى الخاصة بهم. تعمل Livy.AI على تبسيط عملية إنشاء محتوى أصلي وجذاب وعالي الجودة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. * أداة كاتب السيناريو بالذكاء الاصطناعي: أطلق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي في إنشاء النصوص باستخدام أداة كاتب السيناريو بالذكاء الاصطناعي. سواء كنت تقوم بصياغة نصوص للأفلام أو البرامج التلفزيونية أو المدونات الصوتية أو الأخبار، فقد تم تصميم أداتنا لتسريع العملية الإبداعية مع ضمان الصدى العاطفي والبنية التي تتطلبها رواية القصص الرائعة. إنه مساعدك الإبداعي الذي يساعد في نسج الروايات المقنعة وتعزيز الإنتاجية وتحويل الأفكار إلى نصوص. * أداة الصور بالذكاء الاصطناعي: أداة الصور بالذكاء الاصطناعي في Livy.AI هي رفيقك في إنشاء صور مذهلة بصريًا تكمل نصوصك البرمجية. بدءًا من فن المفهوم وحتى تصميم الشخصيات، تستفيد أداتنا من الذكاء الاصطناعي المتقدم للمساعدة في التفكير وإنشاء العناصر المرئية التي تحكي قصة. يتعلق الأمر بإضفاء بُعد مرئي على سردك دون عناء. * والمزيد: إلى جانب إنشاء النصوص والصور، تعمل Livy.AI باستمرار على توسيع مجموعة أدواتها لتلبية الاحتياجات الديناميكية لصناعة الترفيه. من خلال منصتنا، استكشف مجموعة من الحلول التي تدفع رحلة إنشاء المحتوى الخاصة بك إلى العصر الجديد من الإبداع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI عبارة عن مؤلف إعلانات تسويقي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على إنشاء نسخة عالية الجودة ومقنعة لإعلاناتك وصفحاتك المقصودة ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد. يقدم MarketingCopy AI مجموعة من الميزات القوية لمساعدتك في إنشاء نسخة ومحتوى عالي الجودة بشكل أسرع وتنظيم عملك في المشاريع والمستندات.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
أداة إعادة الصياغة الخاصة بـ WordfixerBot مليئة بالميزات التي تجعلها خيارًا متميزًا لأي شخص يتطلع إلى تحسين كتابته: * خيارات نغمات متنوعة: مع مجموعة من النغمات للاختيار من بينها، توفر هذه الأداة المرونة اللازمة لمطابقة كتابتك مع أي سياق أو جمهور. * الحفاظ على المعنى الأصلي: يضمن الذكاء الاصطناعي بقاء جوهر رسالتك دون تغيير مع تقديم عرض تقديمي جديد وفريد من نوعه. * إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام: تم تصميم الأداة بحيث يمكن الوصول إليها وسهلة الاستخدام، دون أي إعدادات معقدة أو منحنيات تعليمية شديدة الانحدار. فوائد استخدام WordfixerBot واضحة: * تحسين جودة الكتابة: أنتج محتوى ليس فريدًا فحسب، بل يلقى صدى أيضًا لدى القراء المستهدفين. * توفير الوقت: قم بإنشاء نص معاد صياغته بسرعة دون المساس بالجودة، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من كتابتك أو عملك. * تجنب الانتحال: تساعد الأداة على ضمان أن يكون عملك أصليًا وخاليًا من مخاوف الانتحال.
NexBot
nexbot.ai
NexBot هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدعي أنه يساعد المستخدمين على كتابة "محتوى مثالي أسرع بـ 10 مرات". إنه مدعوم بنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل OpenAI's GPT-3 وGPT-4. تتضمن بعض الميزات الرئيسية المذكورة ما يلي: * قم بتوليد الأفكار بسرعة واحصل على 10 أضعاف الأفكار الأصلية * كتابة المحتوى بأكثر من 180 لغة * استخدم القوالب المعدة مسبقًا أو قم بإنشاء قوالب مخصصة * احصل على محتوى تحسين محركات البحث (SEO). * اختر من بين الخطط المدفوعة المجانية أو الأسبوعية أو السنوية * حصل NexBot على لقب "أفضل منشئ محتوى يعمل بالذكاء الاصطناعي" وحصل على تقييمات 5 نجوم. إنه يضع الأداة كرفيق كتابة تحويلي للمحترفين لإحداث ثورة في عملية إنشاء المحتوى الخاصة بهم.
Writekit
writekit.ai
أصبحت الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسيطة. تقدم Writekit أدوات مدمجة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية إنتاج المحتوى وتعزيز الإبداع. بدءًا من إنشاء إضافات ثاقبة ووصولاً إلى التعاون الجماعي في الوقت الفعلي، تم تصميم Writekit للكتاب والمسوقين الذين يطالبون بالكفاءة والجودة وعملية كتابة خالية من التوتر.
Writi.io
writi.io
Writi.io ليس روبوتًا لإنشاء المحتوى؛ بدلاً من ذلك، فهو منتج مدعوم من ChatGPT | نماذج GPT-4 AI من OpenAI، المصممة خصيصًا لـ LinkedIn (ورسائل البريد الإلكتروني). إنه مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء محتوى أصلي باستخدامه مباشرة على LinkedIn أو داخل صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك. يمكن الوصول إلى الميزات عبر ملحق Chrome. ما عليك سوى كتابة ثلاث كلمات لإعطاء Writi تلميحًا حول ما تريد قوله، ثم استرخ ودع Writi يكتشف سياق محادثتك. اختر المحتوى الذي تريد استخدامه، والمصمم بشكل فريد لمحادثتك المحددة. لقد قمنا بدمج الذكاء الاصطناعي من ChatGPT | من OpenAI GPT-4 Turbo وتم تصميمه للعمل بشكل خاص على LinkedIn والبريد الإلكتروني. إنه سهل الاستخدام للغاية، ولكنه قوي جدًا.
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