مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - المملكة العربية السعودية

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يستفيد مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي من التعلم الآلي لتبسيط عملية الكتابة، بما في ذلك مهام مثل البحث والتحقق من القواعد النحوية والنغمة والتعريب. تستخدم هذه الأدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتدقيق النص وتقديم اقتراحات أو مواد ذات صلة. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تعمل على تسريع عملية إنشاء المحتوى، وتمكين المستخدمين من الكتابة بسرعة وثقة. تجد الكتابة المعززة فائدة في مختلف المهن، حيث تلبي احتياجات مسوقي المحتوى الذين يهدفون إلى الحصول على مواد أكثر جاذبية أو موظفي الموارد البشرية الذين يقومون بتحسين إعلانات الوظائف. يتنوع مشهد مساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من المنصات الشاملة حيث يقوم المستخدمون بصياغة كل المحتوى إلى الروبوتات الأبسط التي تقدم توصيات ما بعد الكتابة. في حين يركز البعض على وظائف محددة مثل بناء النماذج أو اقتراحات الكتابة المخصصة، فإن العديد من الآخرين يقدمون مساعدة واسعة النطاق. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي، يجب أن: * توظيف الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة المهام * تقديم رؤى أو توصيات لتحسين المحتوى المكتوب * توفير موارد إضافية ذات صلة لإثراء معرفة الكاتب * تصحيح الأخطاء النحوية في الأعمال الكتابية
إرسال تطبيق جديد
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويحظى بثقة أكثر من 30 مليون شخص و70000 فريق محترف يوميًا. بدءًا من إنشاء مسودة أولى فورًا وحتى إتقان كل رسالة، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96% من قائمة Fortune 500 على إيصال وجهة نظرهم - والحصول على النتائج - دون المساس بالأمن أو الخصوصية. نحن نؤمن بأن الكتابة الرائعة تنجز العمل. عروض منتجات Grammarly - Grammarly Business، وGrammarly Premium، وGrammarly Free، وGrammarly for Education - تعمل أينما كنت، وتقدم دعمًا كتابيًا ملائمًا للسياق عبر أكثر من 500000 تطبيق وموقع ويب. تأسست شركة Grammarly عام 2009، وهي تحتل المرتبة السابعة في قائمة Forbes Cloud 100، وهي واحدة من أكثر 100 شركة تأثيرًا في مجلة TIME، وواحدة من أكثر شركات Fast Company ابتكارًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وواحدة من أفضل أماكن العمل في Inc. نحن نعمل باستخدام نموذج عمل مختلط عن بعد، مما يعني أننا نعمل في المقام الأول من المنزل ونلتقي من أجل التعاون الشخصي في مراكزنا في أمريكا الشمالية وأوروبا.
Paraphraser
paraphraser.io
تعد أداة إعادة الصياغة أفضل أداة لإعادة الصياغة لإعادة صياغة الجملة وإعادة كتابة المقالات. يمكن لمغير الكلمات لدينا تغيير بنية الجمل واستبدال المرادفات
QuillBot
quillbot.com
QuillBot عبارة عن منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. من خلال منتجاتها المبتكرة التي تعتمد على الإنسان في الحلقة، تهدف QuillBot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية والقصص والخطب. يمكن استخدام جيني للكتابة بأي لغة وهي محبوبة من قبل الكتاب من المؤسسات الرائدة مثل جوجل، وهارفارد، وكامبريدج، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة أستون. يمكن أيضًا استخدام Jenni لإنشاء التقارير والتسميات التوضيحية بدقة وإبداع. ويستخدم مزيجًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI وAI21 والبيانات المخصصة من كل مستخدم، لإنشاء محتوى بأعلى جودة. لدى Jenni أيضًا مدقق سرقة أدبية مدمج للتأكد من أن المحتوى أصلي ودقيق. يمكنك تجربة Jenni مجانًا والبدء في الكتابة باستخدام مساعد الكتابة الأكثر تقدمًا بالذكاء الاصطناعي اليوم.
AI Writer
ai-writer.com
قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر مجموعة متنوعة من الأصوات للتخصيص. * أعجب المراجعون بالواجهة البديهية، وتنوع الأصوات المتاحة، والقدرة على تخصيص النطق، والتكامل السلس مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Canva. * ذكر المراجعون مشكلات مثل الأصوات التي تبدو آلية في بعض الأحيان، والحاجة إلى المزيد من الأصوات بلغات ولهجات مختلفة، والتكلفة العالية للميزات الإضافية.
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر الإنترنت فقط، تحدث (u do u). بالإضافة إلى ذلك، فإن ملحق متصفح Jasper Everywhere يبقي Jasper بجانبك، بدءًا من نظام إدارة المحتوى (CMS) لديك وحتى البريد الإلكتروني إلى الوسائط الاجتماعية وحتى النظام الأساسي لشركتك باستخدام Jasper API. والأهم من ذلك، أن Jasper يحافظ على أمان وخصوصية بياناتك من خلال ميزات الأمان المضمنة التي تظل محدثة مع تطور بروتوكولات الأمان. قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT عبارة عن منصة تعاونية حيث يمكن لفرق مكونة من 2 إلى 2000 شخص اعتماد الذكاء الاصطناعي في عملهم. تعلم وتعاون وأتقن الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل مشتركة واحدة. تخيل عالمًا يتم فيه تضخيم الذكاء الجماعي لفريقك بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تحفيز الإبداع وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار. بالطبع، أنت تدرك إمكانات حاملي شهادات LLM مثل ChatGPT، لكن إقناع فريقك بأكمله ليس بالأمر السهل. أنت ترغب في إنشاء مسارات عمل فعالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومشاركة رؤى الذكاء الاصطناعي مع الجميع، ولكنك تفتقد إلى نظام أساسي مخصص لتحقيق ذلك. حتى أنك تتساءل: "هل يستفيد فريقي من الذكاء الاصطناعي إلى أقصى إمكاناته؟" تعرف على فريق GPT.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy هو مساعد البحث الرقمي الذي يقرأ لك الأبحاث ويمنحك النقاط البارزة! يقوم Scholarcy بتحويل مستنداتك إلى مكتبات قابلة للبحث والمشاركة من البطاقات التعليمية الموجزة، ويمكن الوصول إليها على أي جهاز، مع تدوين الملاحظات والتعليقات التوضيحية بشكل تعاوني. قم بإنشاء بطاقات تلخيصية من ملفات PDF أو Word أو Powerpoint أو ePub أو RIS، واستوردها من Dropbox، وقم بالتصدير إلى Word وExcel وEndNote وZotero وMendeley وغير ذلك الكثير!
Copy.ai
copy.ai
يعد Copy.ai الحل الأمثل لفرق التسويق في المؤسسات التي تتطلع إلى تحسين إستراتيجية الذهاب إلى السوق وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاصة بها. باستخدام Copy.ai، يمكن للفرق إنشاء نسخة مبيعات مستهدفة بسرعة تتناول بشكل مباشر نقاط الضعف واحتياجات شرائح محددة من العملاء، مما يساعدهم على التفاعل بشكل أكثر فعالية مع العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام منصتنا لإنشاء محتوى يساعد على تأسيس قيادة فكرية وبناء الثقة مع العملاء المحتملين، الأمر الذي يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين فعالية نهج GTM الخاص بالفريق.
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى تكاليف مخفية أو إعداد في أي مكان آخر. تقدم الميزات الفريدة لـ 1min.AI مجموعة متنوعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة. يمكنك رؤيتها بوضوح مع ميزة الدردشة مع العديد من المساعدين، فهي تشمل Gemini، GPT، Claude، Llama، MistralAI، ... يمكن أيضًا استخدام ميزات الوسائط المتعددة الأخرى مثل المحتوى والصورة والصوت والفيديو مع نماذج مختلفة للاستفادة من قدراتها وتقديم أفضل النتائج. وأخيرًا، نقدم تقديرًا ائتمانيًا وسجل استخدام شفافًا، حتى تعرف بالضبط تكلفة الميزة قبل التشغيل ويمكنك تتبع الاستخدام بسهولة. تجربة 1min.AI مجانًا للتأكد من أنها مناسبة لك قبل اتخاذ أي قرار!
Wordtune
wordtune.com
Wordtune عبارة عن منصة توليدية للذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل. باستخدام GenAI الموثوق به، يمكن للمحترفين من جميع المجالات تطوير حياتهم المهنية والتميز في العمل. سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تنشئ مستندات، أو ترسل رسائل فورية إلى زملاء أو عملاء، فإن Wordtune يعمل على تحسين كتابتك مع تبسيط عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
NovelAI
novelai.net
NovelAI هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة للمساعدة في إنشاء محتوى مكتوب. سواء كنت تقوم بصياغة رواية، أو إنشاء قصص ألعاب، أو مجرد اللعب بسرد القصص، فإن NovelAI يقدم مزيجًا فريدًا من الإبداع والتكنولوجيا للمساعدة في جلب أفكارك إلى الحياة. على عكس أدوات الكتابة التقليدية، تستفيد هذه المنصة من الذكاء الاصطناعي المتقدم ليس فقط لاقتراح التحسينات ولكن أيضًا لإنشاء محتوى يمكن أن يحاكي أسلوب الكاتب البشري وتعقيده. تعمل NovelAI على نموذج ذكاء اصطناعي متطور تم تدريبه على قاعدة بيانات واسعة من الأدب، بدءًا من الروايات الكلاسيكية إلى الأعمال المعاصرة. يتيح هذا التدريب للذكاء الاصطناعي فهم وتكرار أنماط الكتابة المختلفة وهياكل الحبكة وتطورات الشخصيات. عندما يقوم المستخدم بإدخال فكرة سريعة أو قصة، يستخدم الذكاء الاصطناعي هذا التدريب لإنشاء محتوى يتوافق مع تعليمات المستخدم، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات لمختلف المشاريع الإبداعية.
ProWritingAid
prowritingaid.com
مدرب الكتابة الشخصية الخاصة بك. مدقق نحوي، ومحرر أسلوب، ومعلم كتابة في حزمة واحدة. تعتمد أفضل الكتابة على أكثر من مجرد القواعد الصحيحة. أنت بحاجة إلى أداة تحرير تسلط الضوء أيضًا على مشكلات الأسلوب وتقارن كتابتك بأفضل الكتاب في مجالك.
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite هو مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه مساعدتك في الكتابة بشكل أسرع 10 مرات والتغلب على إعاقة الكاتب. استخدم HyperWrite لإنشاء منشورات مدونة ورسائل بريد إلكتروني ونسخ أفضل والمزيد. جرب محرر المستندات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والقوالب الذكية، أو قم بتنزيل ملحق HyperWrite Chrome للحصول على فوائد الكتابة بالذكاء الاصطناعي على مواقعك المفضلة.
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتهم بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. إنها تمكن الجميع من كتابة أي شيء، والنشر في أي مكان، وتحسين المحتوى الخاص بهم بسهولة لا مثيل لها. يتكامل Botsonic، منشئ روبوتات الدردشة القوي القائم على الذكاء الاصطناعي، بسلاسة مع منصات مثل Slack وWhatsApp وTelegram وFB Messenger، مما يضمن إجراء محادثات متعددة القنوات دون انقطاع. كما أنه يوفر ميزة Human Hand-off، مما يسهل الانتقال السلس من التفاعلات الآلية إلى التفاعلات البشرية. ومن خلال تكامل Zapier، يقومون بأتمتة المهام وتبسيط سير العمل، مما يعزز مشاركة العملاء. Botsonic متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ويعد بتفاعلات آمنة مع العملاء. تهدف مجموعة الأدوات الخاصة بهم معًا إلى إعادة تعريف إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، مما يجعل Writesonic هو الحل الشامل لجميع احتياجاتك الرقمية.
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI، أداة كتابة باللغة الطبيعية تساعد في إنشاء محتوى مخصص لجميع احتياجاتك. سواء كنت تكتب مدونة، أو إعلانات، أو مقالات، أو قصصًا قصيرة، يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي لـ Friday AI في تصميم المواد المكتوبة التي تحتاجها لإيصال رسالتك إلى الجمهور. Friday AI هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي من الجيل التالي يمكنه إنشاء مئات الكلمات في غمضة عين. يعد مساعد الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد أداة، فهو مساعد في عملية عملك، ويد العون لاختيار الكلمات والعبارات المناسبة لتحسين المحتوى الخاص بك. يختار المستخدمون من بين أكثر من 40 قالبًا و30 نغمة كتابة، ويدخلون بعض الكلمات الرئيسية، ويقوم BAM Friday AI بإنشاء محتوى أصلي جذاب في أقل من ثانية. سواء كنت تكتب مدونات طويلة، أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو إعلانات، أو قصصًا إبداعية، أو تبحث عن نصائح حول كيفية تحسين تحسين محركات البحث (SEO) والأوصاف التعريفية لموقعك على الويب، يمكن أن يساعدك Friday AI في إنجاز المهمة من خلال مجموعة واسعة من الإمكانات التي تتجاوز الإمكانات الأخرى. مساعدو الذكاء الاصطناعي. إن تطوير الذكاء الاصطناعي يوم الجمعة هو جهد مجتمعي؛ إن تعليقاتك واستخدامك لـ Friday AI لا تعمل على تحسين خوارزمية التعلم الآلي لدينا فحسب، بل يتم تقييمها مباشرةً بواسطة فريق التطوير لدينا لتحسينها بناءً على احتياجاتك. الآن، صديقك المبدع ينتظر أن يلهمك. قم بإنشاء المزيد وتحسين سير عملك باستخدام Friday AI!
Contentware
contentware.com
Contentware عبارة عن مُسرّع يعتمد على الذكاء الاصطناعي وينتج حملات تسويقية عالية التأثير في غضون دقائق. كل ذلك يلغي العملية الشاقة والمكثفة للعمالة لإنشاء الحملة. ما يميز Contentware هو أنه ينتج حملات كاملة (وليس النسخة فقط)، مما يوفر قدرًا كبيرًا من الوقت لك ولفريقك. باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ورابط إلى صفحة الويب الخاصة بك، يقوم Contentware بإنشاء حملة كاملة من رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات الوسائط الاجتماعية للترويج للأحداث والندوات عبر الإنترنت والمنشورات ومشاركات المدونات والمقالات والأوراق البيضاء وغير ذلك الكثير. في الواقع، يمكن إنشاء حملة لأي شيء يحتاج إلى الترويج. يتم تخصيص النسخة التي يكتبها Contentware خصيصًا للحملات التسويقية. لكن النسخة عالية الجودة ليست سوى عنصر واحد من عناصر الحملة. يقوم برنامج المحتوى أيضًا بإنتاج رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالحملة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي؛ وإضافتها إلى تقويم أفضل الممارسات التسويقية؛ توفير صور الحملة المجانية والمرخصة بالكامل؛ وتوزيع المحتوى عبر عمليات التكامل مع منصات إدارة البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة. يتضمن برنامج المحتوى أيضًا وحدة إنشاء نص لإنشاء منشورات مدونة ورسائل بريد إلكتروني لمرة واحدة وأسطر موضوع البريد الإلكتروني ومحتوى الصفحة المقصودة وغير ذلك الكثير. ستوفر أنت وفريقك ساعات في كل حملة. وبسعر يمكن لأي مؤسسة أن تتحمله، لماذا نبني حملات من الصفر عندما يكون من الممكن أتمتتها باستخدام برامج المحتوى؟
Lilybank AI
lilybankai.com
LilybankAI عبارة عن منصة لإنشاء محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر أدوات متنوعة لمساعدتك في إنشاء محتوى عالي الجودة بكفاءة. تشمل عروضهم الرئيسية ما يلي: * قوالب الذكاء الاصطناعي - قوالب معدة مسبقًا عبر فئات مختلفة مثل المدونات ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات الوسائط الاجتماعية وما إلى ذلك والتي يمكنك تخصيصها بسهولة. * AI Image Generator - أنشئ صورًا فريدة باستخدام الذكاء الاصطناعي مثل DALL-E 2 وDALL-E 3 وStable Diffusion وما إلى ذلك. * مساعدو الذكاء الاصطناعي - Chatbots مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك ويمكنها الاستجابة لاستفسارات العملاء تلقائيًا. * تحويل الكلام باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى نص - تحويل الصوت بدقة إلى نصوص نصية. * AI Voiceover - نص إلى صوت واقعي يشبه صوت الإنسان بأكثر من 100 لغة. * رمز الذكاء الاصطناعي - احصل على اقتراحات التعليمات البرمجية والإكمال التلقائي أثناء الكتابة. يعمل LilybankAI على تبسيط عملية إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم. اتبع ثلاث خطوات بسيطة: * أدخل الإدخال - قدم أفكار المحتوى الخاصة بك والنصوص النصية والصور وما إلى ذلك. * إنشاء الذكاء الاصطناعي - يقوم LilybankAI بتحليل مدخلاتك وإنشاء مخرجات عالية الجودة باستخدام أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي. * تقديم المحتوى - توفر لك المنصة محتوى مصقولًا ومخصصًا يلقى صدى لدى جمهورك. يمكنك الحصول على نتائج أسرع 10 مرات دون أي صراع إبداعي. واجهة LilybankAI سهلة الاستخدام تجعل إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي أمرًا سهلاً لأي شخص.
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. Semrush، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush بالأرقام: - 808 مليون ملف تعريف لنطاق سطح المكتب و32.1 مليون ملف تعريف لنطاق الهاتف المحمول - أكثر من 43 تريليون رابط خلفي وأكثر من 25 مليار عنوان URL يتم الزحف إليها يوميًا في المتوسط - أكثر من 24.3 مليار كلمة رئيسية و20 مليون فكرة لكلمة رئيسية واحدة - 30% من شركات Fortune 500 تستخدم Semrush كأداة التسويق المفضلة لديهم
Krater AI
krater.ai
Krater.ai هي منصة الكل في واحد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يمكّنك Krater.ai من إنشاء محتوى ونسخه بسهولة في ثوانٍ من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي. انتقل بمشاريعك إلى المستوى التالي مع Krater AI. يفتح تطبيق SuperApp الشامل لدينا قوة تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يتيح كل شيء بدءًا من إنشاء المحتوى وحتى إمكانات تحويل النص إلى كلام. مع كراتر، ستتمكن من الوصول إلى إمكانيات لا حدود لها والابتكار الحقيقي. استمتع بوظائف لا مثيل لها وسهولة الاستخدام - اشترك الآن واحصل على ميزة الذكاء الاصطناعي.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter عبارة عن منصة SaaS (البرنامج كخدمة) تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي OpenAI المتطورة GPT4 لإنشاء محتويات نصية متنوعة، مثل المقالات والمدونات والإعلانات والوسائط وما إلى ذلك بـ 33 لغة. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء صور AI فقط من خلال وصف الصورة عبر OpenAI DALL-E AI Solution. يمكن للمستخدمين إدخال مطالبة أو موضوع في AIWriter، وسيقوم النظام الأساسي بإنشاء جزء كامل من النص بناءً على هذا الإدخال، باستخدام تقنية GPT4.
unbound
unboundml.com
Unbound هي أداة ذكاء اصطناعي تُحدث ثورة في إنشاء المحتوى من خلال إنشاء صور احترافية للمنتج في ثوانٍ. يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء صور لتناسب قنوات التسويق المختلفة، من وسائل التواصل الاجتماعي إلى مواقع الويب، باستخدام الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. بفضل واجهة سهلة الاستخدام وأدوات قوية مثل خيارات الخلفية وميزات التحرير، يعمل Unbound على تبسيط عملية إنشاء المحتوى للشركات والمؤثرين والمدونين. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Unbound إمكانات كتابة فائقة للتغلب على حصار الكاتب وإنشاء نسخة جذابة دون عناء. يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى مجموعة واسعة من القوالب والإعدادات المسبقة لإضفاء الحيوية على أفكارهم الإبداعية بكفاءة. تتطور تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Unbound باستمرار لتوفير رؤى جديدة وتحسين المحتوى وتحسين سير العمل، مما يجعلها أداة قيمة للأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم.
Chatbase
chatbase.co
ChatGPT مخصص لبياناتك. ما عليك سوى تحميل مستنداتك أو إضافة رابط إلى موقع الويب الخاص بك والحصول على برنامج chatbot يشبه ChatGPT لبياناتك. ثم أضفه كأداة إلى موقع الويب الخاص بك أو قم بالدردشة معه من خلال واجهة برمجة التطبيقات.
Monica
monica.im
Monica عبارة عن امتداد Chrome مدعوم من ChatGPT APl، وهو مصمم ليكون مساعد Al الشخصي الخاص بك للدردشة وكتابة النصوص بسهولة. ما عليك سوى الضغط على Cmd+M أو Ctrl+M وابدأ الدردشة معها. أو اسمح لمونيكا بمساعدتك في إنشاء نص وإدراجه في أي صفحة ويب. اختر من بين أكثر من 80 قالبًا لإنشاء نسخة تسويقية بسرعة. حدد نصًا في صفحة الويب ودع مونيكا تشرح لك وتترجم وتعيد الصياغة.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite هي أداة مبتكرة لإنشاء المحتوى تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في إنشاء محتوى مكتوب عالي الجودة. بفضل خوارزمياتها المتقدمة وخياراتها القابلة للتخصيص والواجهة سهلة الاستخدام، تهدف GravityWrite إلى تبسيط عملية إنشاء المحتوى وتعزيز الإنتاجية. GravityWrite هي أداة شاملة لإنشاء المحتوى تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مكتوب جذاب وجيد التنظيم. إنه يوفر واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة من الميزات التي تجعل من السهل إنشاء مقالات عالية الجودة ومنشورات مدونة ونسخ تسويقية والمزيد. تهدف GravityWrite إلى توفير الوقت والجهد للمستخدمين من خلال أتمتة عملية إنشاء المحتوى. تقدم GravityWrite العديد من الميزات التي يمكنها تحسين عملية إنشاء المحتوى الخاص بك: * إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي: تستخدم GravityWrite خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء اقتراحات محتوى عالية الجودة بناءً على مدخلاتك. يقوم بتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم توصيات محتوى دقيقة وذات صلة. * خيارات التخصيص: مع GravityWrite، لديك القدرة على تخصيص المحتوى الذي تم إنشاؤه ليتوافق مع صوت علامتك التجارية والجمهور المستهدف. يمكنك ضبط نغمة المحتوى وأسلوبه وطوله ليناسب احتياجاتك الخاصة. * تحسين الكلمات الرئيسية: يشتمل GravityWrite على تحسين ذكي للكلمات الرئيسية، مما يساعدك على إنشاء محتوى صديق لمحركات البحث (SEO) يمكنه تحسين تصنيفات محرك البحث الخاص بك. من خلال دمج الكلمات الرئيسية ذات الصلة بسلاسة، يمكنك تحسين رؤية المحتوى الخاص بك وجذب المزيد من الزيارات العضوية. * كشف الانتحال: يتضمن GravityWrite ميزة مدمجة للكشف عن الانتحال للتأكد من أن المحتوى الذي تقوم بإنشائه أصلي وفريد من نوعه. وهذا يساعدك على الحفاظ على مصداقيتك وتجنب أي عقوبات محتملة من محركات البحث. * كفاءة توفير الوقت: تعمل GravityWrite على تبسيط عملية إنشاء المحتوى من خلال تزويدك باقتراحات محتوى جيدة التنظيم. وهذا يوفر عليك الوقت في البحث والكتابة، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من عملك.
Spike
spikenow.com
يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى دردشة. إنه يشبه وجود منصة مراسلة فائقة الشحن تعطي الأولوية لرسائلك الأكثر أهمية، حتى تتمكن من التركيز على الأشياء الأكثر أهمية. استخدم بريدك الإلكتروني الحالي واستمتع بتجربة بريد إلكتروني خالية من الفوضى. سبايك للفرق: وضوح التواصل للفرق! يقدم Spike مجموعة إنتاجية شاملة للفرق. فهو يجمع بين الدردشة الجماعية والبريد الإلكتروني واجتماعات الفيديو وأدوات الذكاء الاصطناعي والمستندات التعاونية في موجز موحد. تواصل وتعاون بسهولة مع الفرق الداخلية وأصحاب المصلحة الخارجيين، بما في ذلك الزملاء والشركاء والعملاء والموردين، سواء كانوا يستخدمون Spike أم لا. Spike هي أول خدمة بريد إلكتروني للأعمال مصممة للتفاعلات الجماعية الهادفة. حافظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام مجال البريد الإلكتروني الخاص بك أو شراء نطاق مخصص من Spike. استمتع بالبريد الإلكتروني والرسائل الآمنة والموثوقة والقابلة للأرشفة والتي تضمن التواصل السلس.
Simplified
simplified.com
Simplified عبارة عن منصة تصميم وتعاون لفرق التسويق الحديثة. أصبح من الممكن الآن إنشاء محتوى سريع ومتعلق بالعلامة التجارية عبر جميع القنوات دون الحاجة إلى التعديل يدويًا بعد تحميل الأصول؛ المبسطة تفعل كل شيء من أجلك! بهذه الطريقة يمكنك تقليل المتاعب مع منح المسوقين ساعات من الوقت كانوا سيقضونها في نشر الوسائط أو تحريرها في أدوات مختلفة عبر وكالاتهم.
Rytr
rytr.me
Rytr عبارة عن منصة توفر حلول الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتلبية احتياجات إنتاج المحتوى المختلفة. تسهل الأداة كلاً من مؤلفي النصوص والشركات من خلال مساعدتهم في إنشاء محتوى أصلي عالي الجودة بشكل أكثر كفاءة. وهو يقدم مجموعة من حالات الاستخدام بما في ذلك إنشاء منشورات مدونة مقنعة وعناوين تعريفية لتحسين محركات البحث والتسميات التوضيحية لوسائل التواصل الاجتماعي والردود على المراجعات والرسائل. كما يوفر أيضًا ميزات لكتابة المهام التي تتضمن أوصاف المنتج، والتواصل عبر البريد الإلكتروني، وعروض الأعمال، وإعلانات Google، والمزيد. تتيح واجهة Rytr API أيضًا التكامل مع التطبيقات الأخرى. تدعي شركة Rytr أنها تحافظ على نغمة تبدو بشرية، وليست آلية، مما يجعل المحتوى الذي تم إنشاؤه يبدو طبيعيًا. يوفر Rytr أيضًا وظيفة التحقق من الانتحال، مما يضمن أن المحتوى فريد من نوعه. الميزة الفريدة هي وظيفة "صوتي"، والتي من المفترض أنها تسمح للذكاء الاصطناعي بالتكيف مع أسلوب المستخدم في الكتابة. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع البرنامج بقدرات التحرير التلقائي، والتدقيق النحوي، ويمكن أن يوفر خيارات إعادة الصياغة. تعمل ميزة "Text Inflator" على توسيع المحتوى عن طريق إعادة الكتابة مع الحفاظ على المعنى الأصلي. توفر الأداة أيضًا ميزة الإكمال التلقائي للنص بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد في تحسين تدفق وجودة الكتابة. يتضمن Rytr أيضًا ميزة استخراج الكلمات الرئيسية وإنشاءها، مما يساعد في تحسين نتائج محركات البحث. يمكن للمستخدمين إنشاء محتوى مخصص لمجموعة من المنصات مثل LinkedIn وFacebook وQuora باستخدام الأداة. بالنسبة للكتابة الإبداعية، يمكن استخدام الأداة لإنشاء القصائد وكلمات الأغاني والقصص. وأخيرًا، يساعد أيضًا في إنشاء محتوى للصفحات المقصودة والنشرات الإخبارية وأوصاف الفيديو والنقاط. يبدو أنه يوازن بين الكتابة الفنية والمتطلبات الإبداعية وهو مصمم لمساعدة المستخدمين على توفير الوقت والجهد.
AIHumanize
aihumanize.com
AI Humanize هي أداة متخصصة في تحويل النص الناتج عن الذكاء الاصطناعي إلى محتوى يبدو طبيعيًا وشبيهًا بالبشر. وهي مصممة لتجاوز أجهزة كشف الذكاء الاصطناعي، مما يضمن بقاء المواد غير قابلة للاكتشاف وغير مقيدة. تحافظ الأداة على سلامة المحتوى عن طريق تجنب الأخطاء النحوية والمصطلحات غير المعتادة، مما يضمن إخراجًا مصقولًا واحترافيًا. يعد AI Humanize مناسبًا لمنشئي المحتوى ومحترفي الأعمال ووكالات التسويق والعلاقات العامة ومتخصصي تحسين محركات البحث والمهنيين الأكاديميين والطلاب ومطوري الويب، ويقدم حلولًا لتحسين تحسين محركات البحث والحفاظ على الأصالة وضمان محتوى عالي الجودة وقابل للقراءة.
ChibiAI
chibi.ai
أخيراً. أداة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي تركز في الواقع على الكتابة. فكر في تشيبي كشريكك في الكتابة الإبداعية. فهو ينهي أفكارك، ويعطيك أفكارًا جديدة، ويدفعك عندما تصاب بحصار الكتابة.
Lekhak.ai
lekhak.ai
Lekhak هو منشئ محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد في إنشاء محتوى عالي التحويل. إنه يوفر نظامًا أساسيًا سهل الاستخدام لإنشاء منشورات مدونة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات ومحتوى تحسين محركات البحث والمزيد - كل ذلك مجانًا. تعمل إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في Lekhak على تعزيز عملية إنشاء المحتوى الخاص بك. قم بإنشاء محتوى فريد ومبدع يشبه الإنسان مدعومًا بأقوى نموذج لغة الذكاء الاصطناعي. نحن نبني مستقبل إنشاء المحتوى المدعوم بالتكنولوجيا. أداة كتابة واحدة للحكم عليهم جميعًا.
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate هي شركة SaaS تقدم إدارة الترجمة والذكاء الاصطناعي المتطور وإمكانية الوصول إلى المترجم المستقل/محرر النسخ - كل ذلك في برنامج واحد. توفر EasyTranslate إدارة الترجمة، والوصول إلى المترجمين أو مؤلفي النصوص والذكاء الاصطناعي المولد - كل ذلك في برنامج مركزي واحد. إدارة وأتمتة ترجماتك بطريقة فعالة. يمكنك العثور على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المكونات الإضافية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية والتي تتكامل مباشرةً مع نظام إدارة المحتوى (CMS) ونظام إدارة المعلومات الشخصية (PIM) والأنظمة الأخرى. علاوة على ذلك، تم دمج EasyTranslate الآن مع GPT-4 حتى تتمكن بسهولة من إنشاء محتوى عالي الجودة بلغات متعددة.
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG هو تطبيق إنتاجي يعمل بالذكاء الاصطناعي يوفر لك أكثر من ساعة واحدة في اليوم من خلال جعل المهام المتكررة تطير بعيدًا أثناء العمل. تخيل مساعدًا إنتاجيًا يكتب لك ويوسع نطاقك ويتفاعل معك. يقوم FlyMSG بملء المقتطفات أو الرسائل بأكملها تلقائيًا في غضون نانو ثانية في أي مكان عبر الإنترنت، مما يسمح لأي مستخدم بما يلي: * زيادة المشاركة * تبسيط الإنتاجية الشخصية * التواصل بشكل أكثر فعالية وكفاءة الميزات الأساسية لبرنامج FlyMSG هي: * قم بتعيين اختصار FlyCut لأي نوع من الرسائل أو المقتطفات (المبيعات، الإدارة، دعم العملاء، التوظيف، الموارد البشرية، المالية، إلخ.) * قم بتصنيف FlyCuts في السحابة ليسهل الوصول إليها من Google Chrome * اكتب FlyCut الخاص بك في أي حقل لإدخال النص لملء المحتوى المحفوظ أو تعبئته تلقائيًا أو توسيعه
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai هو مساعد الذكاء الاصطناعي النهائي، استخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تعزيز التدفق وتوفير ساعات العمل. قم بإنشاء محتوى عالي الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بنا.
Frase
frase.io
Frase هي أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي وتحسين محركات البحث يمكنها المساعدة في مجموعة متنوعة من المهام المتعلقة بإنشاء المحتوى. إنه مجاني للاستخدام ولا يتطلب أي معرفة بالبرمجة. تتضمن أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي مولد محتوى الذكاء الاصطناعي، ومولد المقدمة، ومولد المخطط التفصيلي، وأداة إعادة الصياغة، وإعادة كتابة الفقرة، ومولد عنوان المدونة، ومولد الوصف، ومولد الأشخاص أيضًا، ومولد وصف المنتج، ومولد الشعار، ومولد الملخص، ومولد عرض القيمة، وإعادة كتابة الجملة. . تم تصميم كل أداة لأنواع مختلفة من المحتوى ويمكن استخدامها لإنشاء محتوى فريد وجذاب بسرعة وسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Frase مجموعة من الموارد، بما في ذلك الإرشادات المباشرة للمنتج والمدونة والدورة التدريبية المكثفة ومركز المساعدة. مع Frase، أصبح إنشاء المحتوى أسرع وأسهل وأكثر كفاءة من أي وقت مضى.
Smartwriter
smartwriter.ai
SmartWriter هي أداة للتواصل عبر البريد الإلكتروني البارد تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساعد الشركات على إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة لتحويل العملاء المحتملين. فهو يمكّن المستخدمين من العثور على العملاء المتوقعين وإنشاء نسخة مخصصة مخصصة وإجراء المبيعات. تم تصميم أداة SmartWriter المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية التواصل بأكملها، وإنشاء رسائل بريد إلكتروني شديدة التخصيص بنقرة واحدة. فهو يسمح للمستخدمين بتخصيص رسائل البريد الإلكتروني باستخدام توصيات LinkedIn والإنجازات والأوصاف الحيوية/الوظيفية والأنشطة الحديثة والمعلومات السياقية الأخرى. كما أنه يوفر أيضًا تواصلًا آليًا مع الروابط الخلفية لتحسين محركات البحث، وإنشاء محتوى الوسائط الاجتماعية بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي. حصل SmartWriter على تقييم 4.8/5 على Trustpilot ويقدم نسخة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. لقد تم تصميمه ليكون أسرع بـ 40 مرة وأرخص بـ 6 مرات من البشر، ويقدم ميزات مثل التواصل الشخصي عبر البريد الإلكتروني البارد، وامتداد LinkedIn Chrome، وإثراء العملاء المحتملين، والتواصل المخصص على LinkedIn.
AIWritingPal
aiwritingpal.com
مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي. اكتب بشكل أسرع، واعمل بشكل أكثر ذكاءً. ارفع كفاءتك عشرة أضعاف! قم بصياغة محتوى فريد ومقنع لمقالاتك وإعلاناتك ومنتجاتك ورسائل البريد الإلكتروني والأوراق الخاصة بك!
Ludwig
ludwig.guru
Ludwig هو الحل القاتل لتحسين الكتابة باللغة الإنجليزية. يساعدك على نقل أفكارك من الإلهام إلى الاكتمال من خلال إعطائك بنية تحتية لدعم كتابتك. لودفيج ليس مترجمًا ولا مصححًا لغويًا، ولكنه محرك بحث لغوي يستغل أقوى أداة تعليمية لدى البشر: القدرة على التقليد. بشكل مختلف عن محركات البحث التقليدية، المتخصصة في استرجاع المعلومات العامة، تجمع خوارزمية استرجاع المعلومات المختلطة لدينا بين البحث الإحصائي التكيفي والتقنيات الدلالية. سهل الاستخدام وبديهي، يحفز Ludwig التعلم ويحسن مهارات الكتابة باللغة الإنجليزية ويزيد من ثقة المستخدمين بأنفسهم.
Textero AI
textero.ai
كاتب مقال Textero AI: مساعد بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الطلاب على إنشاء محتوى أكاديمي بشكل أسرع. Textero.ai هو رفيق جدير بالثقة يساعد في صياغة المحتوى الذي يناسب أسلوب الكتابة الأكاديمية. يمكنك جمع المعلومات والعثور على المراجع وإنشاء محتوى عالي الجودة بشكل أسهل. مميزات أداة الكتابة Textero AI: * كاتب مقال يعمل بالذكاء الاصطناعي: قم بإنشاء مخطط تفصيلي لأوراقك أو قم بإنشاء مقال جيد التنظيم، عن طريق تحرير النص داخل التطبيق. استخدم أوامر بسيطة مثل "تقصير" أو "إعادة صياغة" لتحسين كتابتك. * AI PDF Summarizer: يجمع Textero AI Summarizer بين ميزتين - ملخص PDF ومختصر النص. يساعدك هذا البرنامج على تبسيط عملية البحث ويوفر لك الوقت. * مساعد أبحاث الذكاء الاصطناعي: يقوم Textero.ai بمسح 214 مليون مصدر للعثور على أفضل مراجع المقالات. باستخدام ميزة "Ask AI" المحسنة، يمكنك الحصول على مزيد من تفاصيل المصدر، والبحث في ملفات PDF، والحصول على إجابات لاستفسارات محددة. قل وداعًا لجمود الكاتب والمماطلة، وقل مرحبًا بمساعد كتابة المقالات والأفكار الفريدة.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize هي منصة رقمية مبتكرة تسخر الذكاء الاصطناعي لتحسين وأتمتة إنشاء المحتوى التسويقي. مع وجود أكثر من 50 قالبًا في متناول اليد، يمكن للمستخدمين إنتاج نصوص عالية الجودة وصور إبداعية ونسخ صوتي بسرعة. تم تصميمه خصيصًا لرواد الأعمال الأفراد والشركات الصغيرة، فهو يتيح إنتاج محتوى فعال وبسيط وسريع، حتى عند استخدام جهاز محمول واتصال 4G فقط.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - أداة للذكاء الاصطناعي تغير حياة الكتاب والقراء في جميع أنحاء العالم. قم بإنشاء محتوى مذهل وبسرعة فائقة. Jaq N Jil هي أداة كتابة قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي لجعل عملية كتابة المحتوى الخاص بك أسرع وأفضل مع مجموعة كبيرة من الميزات مثل تخطيط المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتوسيع النص وإعادة كتابته بالذكاء الاصطناعي ومكتبة ضخمة للصور وروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي المنشط بالنص والصوت وغير ذلك الكثير. المزيد في نسختهم الاحترافية +. كما أنه يتكامل مع أكثر من 5000 أداة عبر Zapier. استخدم الأداة لمقالات مدونة تحسين محركات البحث، والتسميات التوضيحية للمنشورات الاجتماعية، والمقالات والأبحاث، والمواد التسويقية وغير ذلك الكثير. تم إنشاء Jaq n Jil مع وضع مسوق المحتوى في الاعتبار. يشهد الكتاب والوكالات على حد سواء سير عمل فعال وزيادة في إنتاج المحتوى بفضل Jaq n Jil.
ContentBlock
contentblock.ai
قم بإنشاء محتوى أسرع بـ 10 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. عزز كتابتك باستخدام مساعد الكتابة المدعم بالذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لإنشاء محتوى مذهل وأصلي أسرع بـ 10 مرات.
ContentIn
contentin.io
ContentIn: مساعد الكتابة الشخصي بالذكاء الاصطناعي لمحتوى LinkedIn. اكتب منشورات أفضل على LinkedIn بشكل أسرع 10 مرات بفضل قوة الذكاء الاصطناعي المخصص الذي تم تدريبه على أسلوبك وصوتك. يستخدم أكثر من 3000 مستخدم بالفعل ContentIn لإثارة محتوى LinkedIn الخاص بهم. هؤلاء هم الآلاف من رواد الأعمال والمهنيين، مثلك تمامًا، الذين انتقلوا بلعبة LinkedIn الخاصة بهم إلى المستوى التالي. إليك كيفية البدء: 1. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا. 2. نقوم بإنشاء خطة محتوى LinkedIn المخصصة لك في دقيقة واحدة. 3. قم بكتابة وجدول الأسبوع الأول من منشوراتك على LinkedIn باستخدام AI Ghostwriter في أقل من ساعة واحدة. 4. نبدأ في تدريب الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين حتى يكتب بصوتك وأسلوبك. 5. باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعلم الذاتي، كل أسبوع، ستكتب منشورات أفضل بشكل أسرع. لم تعد هناك أعذار لإثارة إعجابك بمحتوى LinkedIn الخاص بك. لذا، كلما بدأت مبكرًا، كلما أسرعت في رؤية نتائج رائعة. هل أنت مهتم بمساعد الكتابة الشخصي المدعم بالذكاء الاصطناعي لمحتوى LinkedIn لكتابة منشورات LinkedIn أفضل بمعدل 10 مرات أسرع وأخيرًا بناء علامتك التجارية الشخصية؟ ثم اتخذ الخطوة التالية. قم بالتسجيل في أداة SaaS مجانًا الآن واكتب منشوراتك للأسبوع الأول في أقل من ساعة واحدة. سنقوم بتحليل وتدريب مساعد الكتابة الشخصي الخاص بك بالذكاء الاصطناعي على أسلوبك وصوتك. حان الوقت للارتقاء بلعبة LinkedIn الخاصة بك إلى المستوى التالي.
Copylime.com
copylime.com
سيساعدك موقع Copylime.com على كتابة محتوى موقع ويب أفضل وأكثر جاذبية ومقالات مدونة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في ثوانٍ باستخدام الذكاء الاصطناعي الذكي
Cowriter
cowriter.org
Cowriter هو محرر نصوص ومولد نسخ يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو مصمم لتمكين الكتاب وتسريع عملية الكتابة الإبداعية. يهدف محرر الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Cowriter إلى تحسين إنتاجية الكاتب وتوفير جميع احتياجات الكتابة الخاصة بك دون رفع يديك عن لوحة المفاتيح. قم بإنشاء المحتوى الخاص بك وتحريره وتحسينه بسرعة وسهولة في ثوانٍ معدودة. * إنشاء محتوى بأسلوب الكتابة الخاص بك: يمكن للكاتب فهم المحتوى وتعلمه وإنشاءه بأسلوب الكتابة الفريد الخاص بك. يتعلم منك Cowriter مع مرور الوقت لتقديم اقتراحات مخصصة تتناسب مع نبرة صوتك ونبرة صوتك. * استخدام بيانات الوقت الفعلي: قم بإنشاء محتوى ببيانات الوقت الفعلي من الويب! مع كل مهمة كتابية، يستطيع Cowriter البحث في مصادر الويب الموثوقة، وكتابة محتوى أفضل وحديث وأكثر واقعية. قم بإنشاء المقالات والمقالات والأوراق الأكاديمية بسهولة بأحدث الأخبار والأحداث والاتجاهات. * الدردشة مع خبير الكتابة بالذكاء الاصطناعي الخاص بك: يمكن أن يساعدك Cowriter في مجموعة متنوعة من احتياجات الكتابة الإبداعية، مثل تبادل الأفكار، أو تقديم إرشادات حول إستراتيجيات زيادة مشاركة القارئ، أو إنشاء المحتوى وتحسينه. * أنشئ نسخة تسويقية في ثوانٍ: أنشئ محتوى جذابًا وأصليًا وحقيقيًا لمشاركته على Facebook وGoogle وLinkedin وTwitter وغيرها!
LeadScripts
leadscripts.co
تعد LeadScripts أداة قوية ومبتكرة مصممة لإحداث ثورة في استراتيجية التسويق الخاصة بك. إنها أداة مساعدة في كتابة النصوص مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على صياغة نصوص مقنعة ومقنعة مصممة خصيصًا لمنتجك وشخصية العميل. تخيل أن لديك أداة تفهم أعمالك وعملائك مثلك تمامًا، ويمكنها توصيل عرض القيمة الخاص بك بأكثر الطرق فعاليةً. هذا ما يفعله LeadScripts. إنه يزيل التخمين والعملية التي تستغرق وقتًا طويلاً لكتابة نسخة تسويقية، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من عملك. مع LeadScripts، لن تحصل على منشئ محتوى فحسب، بل ستحصل أيضًا على حل شامل لاحتياجات النسخ التسويقية الخاصة بك. إنه يفهم جمهورك ومنتجك، ويستخدم هذه المعرفة لإنشاء نصوص برمجية لها صدى حقيقي. سواء أكان الأمر يتعلق بتسلسلات البريد الإلكتروني، أو خطابات المبيعات، أو نسخ الإعلانات، فإن LeadScripts تصنع المحتوى الذي يجذب ويقنع ويحول.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI هي عبارة عن منصة مبتكرة للذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة منشئي المحتوى، وخاصة العاملين في صناعة الترفيه، في تلبية احتياجات إنشاء المحتوى الخاصة بهم. تعمل Livy.AI على تبسيط عملية إنشاء محتوى أصلي وجذاب وعالي الجودة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. * أداة كاتب السيناريو بالذكاء الاصطناعي: أطلق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي في إنشاء النصوص باستخدام أداة كاتب السيناريو بالذكاء الاصطناعي. سواء كنت تقوم بصياغة نصوص للأفلام أو البرامج التلفزيونية أو المدونات الصوتية أو الأخبار، فقد تم تصميم أداتنا لتسريع العملية الإبداعية مع ضمان الصدى العاطفي والبنية التي تتطلبها رواية القصص الرائعة. إنه مساعدك الإبداعي الذي يساعد في نسج الروايات المقنعة وتعزيز الإنتاجية وتحويل الأفكار إلى نصوص. * أداة الصور بالذكاء الاصطناعي: أداة الصور بالذكاء الاصطناعي في Livy.AI هي رفيقك في إنشاء صور مذهلة بصريًا تكمل نصوصك البرمجية. بدءًا من فن المفهوم وحتى تصميم الشخصيات، تستفيد أداتنا من الذكاء الاصطناعي المتقدم للمساعدة في التفكير وإنشاء العناصر المرئية التي تحكي قصة. يتعلق الأمر بإضفاء بُعد مرئي على سردك دون عناء. * والمزيد: إلى جانب إنشاء النصوص والصور، تعمل Livy.AI باستمرار على توسيع مجموعة أدواتها لتلبية الاحتياجات الديناميكية لصناعة الترفيه. من خلال منصتنا، استكشف مجموعة من الحلول التي تدفع رحلة إنشاء المحتوى الخاصة بك إلى العصر الجديد من الإبداع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI عبارة عن مؤلف إعلانات تسويقي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على إنشاء نسخة عالية الجودة ومقنعة لإعلاناتك وصفحاتك المقصودة ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد. يقدم MarketingCopy AI مجموعة من الميزات القوية لمساعدتك في إنشاء نسخة ومحتوى عالي الجودة بشكل أسرع وتنظيم عملك في المشاريع والمستندات.
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net عبارة عن منصة شاملة لتحسين الكتابة تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتزويد المستخدمين بمجموعة متنوعة من الأدوات القوية لتحسين كتابتهم. تتضمن المنصة أداة إعادة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها إعادة كتابة الجمل أو الفقرات تلقائيًا لجعلها أكثر إيجازًا ووضوحًا وفعالية. تساعد أداة إعادة الصياغة المستخدمين على إعادة صياغة جملهم دون تغيير معناها. مُلخص يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه تلقائيًا تكثيف كتل كبيرة من النص في ملخصات أقصر وأكثر قابلية للإدارة. وأداة توسيع النص التي تتيح للمستخدمين توسيع كتاباتهم بسرعة وسهولة باستخدام الكلمات والعبارات والأفكار ذات الصلة. باستخدام RewriteTool.net، يمكن للمستخدمين تحسين مهاراتهم في الكتابة وإنتاج محتوى احترافي وعالي الجودة بسهولة.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani هي أداة قوية لكتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي وإنشاء الصور SaaS (البرنامج كخدمة) مصممة لتعزيز الإنتاجية وتبسيط عمليات كتابة المحتوى للمحترفين. يقدم Zomani. مساعدة ذكية في الكتابة، والتدقيق النحوي والإملائي، واكتشاف الانتحال، وتحسين المحتوى، وميزات التعاون السلس لمساعدة كتاب المحتوى على إنتاج محتوى عالي الجودة وخالي من الأخطاء بكفاءة. يقوم زوماني بمقارنة المحتوى الخاص بك بقاعدة بيانات شاملة للمحتوى الموجود لتحديد أي أوجه تشابه غير مقصودة أو حالات سرقة أدبية. وأكثر.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai هو مساعد محتوى يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين على كتابة محتوى أفضل وأسرع. فهو يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 20 نموذجًا وخيارات التخصيص والقدرة على إعادة صياغة المحتوى وتوسيعه وضغطه وترجمته. كما أن لديها خطط تسعير متعددة متاحة، بدءًا من الإصدار المجاني إلى الخطة السنوية أو الشهرية.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief هو محرك الجيل المختصر الذي يساعدك على توسيع نطاق جهود تسويق المحتوى الخاص بك. فهو يساعدك على إنشاء ملخصات محتوى عالية الجودة بشكل أسرع بكثير من العمل مع محرّر مستندات Google من خلال جمع أكثر من 90% من المعلومات التي تحتاجها مقدمًا ومساعدتك على التركيز على الأجزاء الأكثر قيمة، مثل إنشاء مخطط تفصيلي رائع ومنح الكتّاب زاوية للعمل مع.
Docsie
docsie.io
Docsie عبارة عن منصة توثيق على شبكة الإنترنت تمكن الشركات من إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتج الممتازة بلغات متعددة. يساعدك هذا النظام الأساسي على تحليل كيفية تفاعل عملائك مع وثائقك ويزودك برؤى حول كيفية تحسين مستنداتك. إذا كان بإمكانك فقط أن تتخيل نمو منتجك، كذلك الحال مع مستندات منتجك. سيؤدي استخدام الوثائق المعدة في Docsie إلى تسهيل عثور عملائك على المعرفة ذات الصلة بمنتجك في وثائقك وجعلهم أكثر سعادة على المدى الطويل ومساعدتك في الاحتفاظ بها بنجاح. يوصلك Docsie أيضًا بسوق ترجمة متطور يساعدك أيضًا على ترجمة مستندات منتجك بمساعدة المترجمين المعتمدين والتعلم الآلي وخوارزميات تحسين سرعة الترجمة المتقدمة ودقتها. Docsie عبارة عن منصة توثيق شاملة على الويب تمكن الشركات من إنشاء وصيانة ونشر وثائق المنتج الممتازة بلغات متعددة. يساعد نظامنا الأساسي أيضًا في تحليل كيفية تفاعل عملائهم مع وثائقهم ويزودهم برؤى حول كيفية تحسين مستنداتهم.
Wali
mywali.co
والي هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي المصممة لتمكين الشركات من خلال ذكاء ورؤى قابلة للتنفيذ. نحن متخصصون في تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لدفع نمو الأعمال وتعزيز عملية صنع القرار وتشجيع الابتكار. توفر منصتنا القوية مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا للشركات، مما يمكّن عملائنا من البقاء في صدارة المنافسة في المشهد الرقمي سريع الخطى اليوم. نحن نركز بقوة على الشراكات والنمو التعاوني. تم تصميم برنامج الشراكة الخاص بنا لمساعدة الشركات الأخرى على توسيع عروضها والوصول إلى أسواق جديدة وتقديم قيمة أكبر لعملائها. نحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا لضمان إمكانية الوصول إلى حلول الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة لدينا، وبأسعار معقولة، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
أداة إعادة الصياغة الخاصة بـ WordfixerBot مليئة بالميزات التي تجعلها خيارًا متميزًا لأي شخص يتطلع إلى تحسين كتابته: * خيارات نغمات متنوعة: مع مجموعة من النغمات للاختيار من بينها، توفر هذه الأداة المرونة اللازمة لمطابقة كتابتك مع أي سياق أو جمهور. * الحفاظ على المعنى الأصلي: يضمن الذكاء الاصطناعي بقاء جوهر رسالتك دون تغيير مع تقديم عرض تقديمي جديد وفريد من نوعه. * إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام: تم تصميم الأداة بحيث يمكن الوصول إليها وسهلة الاستخدام، دون أي إعدادات معقدة أو منحنيات تعليمية شديدة الانحدار. فوائد استخدام WordfixerBot واضحة: * تحسين جودة الكتابة: أنتج محتوى ليس فريدًا فحسب، بل يلقى صدى أيضًا لدى القراء المستهدفين. * توفير الوقت: قم بإنشاء نص معاد صياغته بسرعة دون المساس بالجودة، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من كتابتك أو عملك. * تجنب الانتحال: تساعد الأداة على ضمان أن يكون عملك أصليًا وخاليًا من مخاوف الانتحال.
iSenseHUB
isensehub.ai
تعرف على iSenseHUB: النظام الأساسي المدعم بالذكاء الاصطناعي والمصمم لإحداث ثورة في طريقة الإنشاء والتصميم والتحسين. مهمتنا مجهزة بأكثر من 65 أداة متطورة للذكاء الاصطناعي، وتتمثل في تمكين الأفراد والشركات من تبسيط عملياتهم وإنتاج محتوى عالي الجودة بسرعة البرق. فكر في iSenseHUB كمساعدك الشخصي الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وعلى استعداد للتعامل مع مجموعة واسعة من المهام. بدءًا من إنشاء التعليمات البرمجية، وصياغة المقالات المُحسّنة لتحسين محركات البحث، وتصميم الرسومات، وحتى إدارة منشورات الوسائط الاجتماعية - لقد قمنا بتغطية كل ذلك. تم تصميم أدواتنا لتبسيط المهام المعقدة، مما يسمح لك بالتركيز على الأمور الأكثر أهمية: تنمية أعمالك وإثارة الإبداع. iSenseHUB ليس مجرد أداة؛ إنها مجموعة شاملة من الحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. إنه مثل وجود فريق كامل من الخبراء في متناول يدك، ولكن دون دفع ثمن باهظ. سواء كنت شركة ناشئة تتطلع إلى التوسع، أو شركة كبيرة تسعى إلى تحقيق الكفاءة، أو فردًا يهدف إلى زيادة الإنتاجية إلى الحد الأقصى، فإن iSenseHUB هو متجرك الشامل لكل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. استمتع بتجربة قوة الذكاء الاصطناعي مع iSenseHUB. انضم إلينا اليوم وغير طريقة عملك إلى الأبد. انغمس في مستقبل إنشاء المحتوى وتصميمه وتحسينه باستخدام iSenseHUB - حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي بالكفاءة.
Writekit
writekit.ai
أصبحت الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسيطة. تقدم Writekit أدوات مدمجة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية إنتاج المحتوى وتعزيز الإبداع. بدءًا من إنشاء إضافات ثاقبة ووصولاً إلى التعاون الجماعي في الوقت الفعلي، تم تصميم Writekit للكتاب والمسوقين الذين يطالبون بالكفاءة والجودة وعملية كتابة خالية من التوتر.
© 2025 WebCatalog, Inc.