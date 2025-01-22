مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

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يستفيد مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي من التعلم الآلي لتبسيط عملية الكتابة، بما في ذلك مهام مثل البحث والتحقق من القواعد النحوية والنغمة والتعريب. تستخدم هذه الأدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتدقيق النص وتقديم اقتراحات أو مواد ذات صلة. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تعمل على تسريع عملية إنشاء المحتوى، وتمكين المستخدمين من الكتابة بسرعة وثقة. تجد الكتابة المعززة فائدة في مختلف المهن، حيث تلبي احتياجات مسوقي المحتوى الذين يهدفون إلى الحصول على مواد أكثر جاذبية أو موظفي الموارد البشرية الذين يقومون بتحسين إعلانات الوظائف. يتنوع مشهد مساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من المنصات الشاملة حيث يقوم المستخدمون بصياغة كل المحتوى إلى الروبوتات الأبسط التي تقدم توصيات ما بعد الكتابة. في حين يركز البعض على وظائف محددة مثل بناء النماذج أو اقتراحات الكتابة المخصصة، فإن العديد من الآخرين يقدمون مساعدة واسعة النطاق. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي، يجب أن: * توظيف الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة المهام * تقديم رؤى أو توصيات لتحسين المحتوى المكتوب * توفير موارد إضافية ذات صلة لإثراء معرفة الكاتب * تصحيح الأخطاء النحوية في الأعمال الكتابية
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Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتهم داخليًا وخارجيًا. توفر منصتنا إدارة علاقات العملاء ومركز الاتصال ومنشئ مواقع الويب والمتجر عبر الإنترنت والحملات التسويقية وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة داخلية آمنة، وإدارة المهام والمشاريع، ومشاركة الملفات وتخزينها في الوقت الفعلي، وأدوات الاتصال، والتنظيم. تم دمج أساسيات الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي في هيكل Bitrix24. Bitrix24 هي مبادرة من مبادرة Bitrix, Inc. التي تم إطلاقها كخدمة قائمة على السحابة في أبريل 2012. وهي متاحة الآن في السحابة وفي مكان العمل. في عام 2024، تضم شركتنا أكثر من 12 مليون منظمة. تفخر Bitrix24 بخدمة العملاء من المؤسسات الصغيرة إلى شركات Fortune 500.
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر الإنترنت فقط، تحدث (u do u). بالإضافة إلى ذلك، فإن ملحق متصفح Jasper Everywhere يبقي Jasper بجانبك، بدءًا من نظام إدارة المحتوى (CMS) لديك وحتى البريد الإلكتروني إلى الوسائط الاجتماعية وحتى النظام الأساسي لشركتك باستخدام Jasper API. والأهم من ذلك، أن Jasper يحافظ على أمان وخصوصية بياناتك من خلال ميزات الأمان المضمنة التي تظل محدثة مع تطور بروتوكولات الأمان. قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
Gerwin
gerwin.io
Gerwin عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي تنشئ محتوى فريدًا وعالي الجودة مثل النصوص والنسخ والصور. يستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل GPT-3 لإنشاء محتوى أصلي مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدم. يهدف Gerwin إلى مساعدة الشركات والمسوقين ومؤلفي النصوص والمبدعين على أتمتة إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق تواجدهم عبر الإنترنت. يستخدم Gerwin أحدث معالجة للغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج محتوى يشبه الإنسان. يقدم المستخدمون مطالبات بالكلمات الرئيسية وتعليمات النغمة وإرشادات المحتوى. يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Gerwin بعد ذلك بإنشاء نص أو صور أصلية بناءً على المطالبات. تتعلم المنصة باستمرار من تعليقات المستخدمين لتحسين جودة المخرجات. * إنشاء النص: قم بإنشاء نسخة تسويقية ومنشورات مدونة وتسميات توضيحية على وسائل التواصل الاجتماعي وأوصاف المنتج والمزيد في ثوانٍ. ينشئ الذكاء الاصطناعي محتوى فريدًا تمامًا ومخصصًا لاحتياجاتك. * إنشاء الصور: إنتاج صور عالية الجودة من المطالبات النصية. مفيد لمنشورات الوسائط الاجتماعية والإعلانات والعروض التقديمية واحتياجات المحتوى المرئي الأخرى. * التحكم في النغمة: حدد النغمة المطلوبة (احترافية، ودية، مقنعة وما إلى ذلك) وسيقوم Gerwin بمطابقتها. وهذا يضمن اتساق العلامة التجارية في المحتوى الذي تم إنشاؤه. * نظام الملاحظات: يتعلم Gerwin من تقييمات المستخدمين لمواصلة تحسين جودة المحتوى. يمكن للمستخدمين أيضًا تحرير مخرجات الذكاء الاصطناعي مباشرة. * التفكير في المحتوى: يمكن لـ Gerwin اقتراح العناوين والموضوعات والأفكار لإثارة إبداعك وإلهامك. * تحسين محركات البحث: المحتوى الذي يتم إنشاؤه قابل للقراءة وجذاب ومحسّن لمحركات البحث.
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر مجموعة متنوعة من الأصوات للتخصيص. * أعجب المراجعون بالواجهة البديهية، وتنوع الأصوات المتاحة، والقدرة على تخصيص النطق، والتكامل السلس مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Canva. * ذكر المراجعون مشكلات مثل الأصوات التي تبدو آلية في بعض الأحيان، والحاجة إلى المزيد من الأصوات بلغات ولهجات مختلفة، والتكلفة العالية للميزات الإضافية.
Craft
craft.do
تعد Craft مساحة عمل تعاونية حيث يمكن لفريقك بأكمله أن يجتمع معًا لتدوين الملاحظات وإنشاء المستندات وإدارة العمل والتفكير معًا. تقدم Craft's Daily Notes نقلة نوعية في التعاون الجماعي. عزز تقدم فريقك من خلال التحديثات اليومية المنظمة، والمواءمة مع الأولويات، وإزالة العوائق - كل ذلك في مكان واحد. باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، يمكنك توليد الأفكار بسرعة أو تلخيص محتوى أطول أو الحصول على مساعدة في تحرير مستنداتك.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويحظى بثقة أكثر من 30 مليون شخص و70000 فريق محترف يوميًا. بدءًا من إنشاء مسودة أولى فورًا وحتى إتقان كل رسالة، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96% من قائمة Fortune 500 على إيصال وجهة نظرهم - والحصول على النتائج - دون المساس بالأمن أو الخصوصية. نحن نؤمن بأن الكتابة الرائعة تنجز العمل. عروض منتجات Grammarly - Grammarly Business، وGrammarly Premium، وGrammarly Free، وGrammarly for Education - تعمل أينما كنت، وتقدم دعمًا كتابيًا ملائمًا للسياق عبر أكثر من 500000 تطبيق وموقع ويب. تأسست شركة Grammarly عام 2009، وهي تحتل المرتبة السابعة في قائمة Forbes Cloud 100، وهي واحدة من أكثر 100 شركة تأثيرًا في مجلة TIME، وواحدة من أكثر شركات Fast Company ابتكارًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وواحدة من أفضل أماكن العمل في Inc. نحن نعمل باستخدام نموذج عمل مختلط عن بعد، مما يعني أننا نعمل في المقام الأول من المنزل ونلتقي من أجل التعاون الشخصي في مراكزنا في أمريكا الشمالية وأوروبا.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal هو مساعد كتابة أكاديمي شامل يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويوفر دعمًا إبداعيًا للذكاء الاصطناعي، واقتراحات لغوية في الوقت الفعلي، وفحوصات للسرقة الأدبية لمساعدتك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع مع زيادة فرص النجاح. تم تصميم Paperpal خصيصًا للكتابة الأكاديمية وتم تدريبه على الملايين من التصحيحات اللغوية على يد محررين أكاديميين محترفين في أكثر من 1300 مجال موضوعي، وهو يقدم الدقة البشرية بسرعة الآلة. مع Paperpal، يمكنك التغلب على حصار الكاتب من خلال تبادل الأفكار، وتسريع كتابتك بمخططات واضحة، والحصول على ترجمات أكاديمية لأكثر من 25 لغة. يمكنك أيضًا الحصول على فحوصات لغوية ونحوية متعمقة مع المساعدة في إعادة الصياغة وتقليل الكلمات واختيار الكلمات الصحيحة بما يتناسب مع أعراف ونبرة الكتابة الأكاديمية. بدءًا من كتابة المسودة الأولى وحتى ضمان جاهزية تقديم المخطوطة، فإن Paperpal يغطي كل ما تحتاجه. استكشف مجانًا أو اشترك في Paperpal Prime (19 دولارًا شهريًا) للوصول غير المحدود إلى الميزات المتميزة، بما في ذلك مدقق الانتحال الموثوق به عبر الإنترنت وما يزيد عن 30 فحصًا لإرسال المخطوطات. الأمر بسيط مثل الكتابة، والتحقق، والتصحيح، والنجاح – ابدأ الآن!
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. Semrush، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush بالأرقام: - 808 مليون ملف تعريف لنطاق سطح المكتب و32.1 مليون ملف تعريف لنطاق الهاتف المحمول - أكثر من 43 تريليون رابط خلفي وأكثر من 25 مليار عنوان URL يتم الزحف إليها يوميًا في المتوسط - أكثر من 24.3 مليار كلمة رئيسية و20 مليون فكرة لكلمة رئيسية واحدة - 30% من شركات Fortune 500 تستخدم Semrush كأداة التسويق المفضلة لديهم
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى تكاليف مخفية أو إعداد في أي مكان آخر. تقدم الميزات الفريدة لـ 1min.AI مجموعة متنوعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة. يمكنك رؤيتها بوضوح مع ميزة الدردشة مع العديد من المساعدين، فهي تشمل Gemini، GPT، Claude، Llama، MistralAI، ... يمكن أيضًا استخدام ميزات الوسائط المتعددة الأخرى مثل المحتوى والصورة والصوت والفيديو مع نماذج مختلفة للاستفادة من قدراتها وتقديم أفضل النتائج. وأخيرًا، نقدم تقديرًا ائتمانيًا وسجل استخدام شفافًا، حتى تعرف بالضبط تكلفة الميزة قبل التشغيل ويمكنك تتبع الاستخدام بسهولة. تجربة 1min.AI مجانًا للتأكد من أنها مناسبة لك قبل اتخاذ أي قرار!
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه مساعدة الكتاب على إتقان فن رواية القصص وتسريع عملية الكتابة الإبداعية. تعد هذه الأداة واحدة من أفضل أدوات إنشاء القصص بالذكاء الاصطناعي، فهي تقوم بأكثر من مجرد إصلاح الأخطاء النحوية والإملائية. إنه يتجاوز ذلك من خلال اقتراح طرق لتحسين أسلوبك في الكتابة، وإضفاء الحيوية على شخصيات جديدة، ومساعدتك في جعل قصصك أكثر جاذبية. يشبه الأمر وجود صانع كلمات خبير جاهز لمساعدتك في العثور على الكلمات الصحيحة، وإعادة صياغة الجمل، وحتى الخروج بتقلبات في الحبكة ربما لم تفكر فيها. يستخدم Sudowrite أحدث تقنيات التعلم العميق لإنشاء نص واقعي ومناسب للسياق. يعتمد Sudowrite على نماذج محولات GPT-3 وGPT-4 التي تحتوي على أكثر من 175 مليار معلمة، والتي تتعلم المفاهيم العامة من بيانات التدريب الخاصة بها. يقوم النموذج بإنشاء نص عن طريق تخمين ما هو الأرجح أن يأتي بعد ذلك، كلمة واحدة في كل مرة. ليس المقصود من Sudowrite أن يكتب لك ولكنه يمكن أن يساعدك على تحسين كتابتك وتسريعها بشكل كبير. إنها أداة ممتازة للمؤلفين والمبدعين وكتاب الروايات.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune عبارة عن منصة توليدية للذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل. باستخدام GenAI الموثوق به، يمكن للمحترفين من جميع المجالات تطوير حياتهم المهنية والتميز في العمل. سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تنشئ مستندات، أو ترسل رسائل فورية إلى زملاء أو عملاء، فإن Wordtune يعمل على تحسين كتابتك مع تبسيط عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot عبارة عن منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. من خلال منتجاتها المبتكرة التي تعتمد على الإنسان في الحلقة، تهدف QuillBot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
Reword
reword.co
Reword هو محرر كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الفرق على إنتاج مقالات رائعة بشكل تعاوني لقرائهم. فهو يقدم مجموعة من الميزات، مثل إمكانات البحث التي تقدم المعلومات ذات الصلة مباشرة إلى المحرر وأدوات التعاون والقدرة على تشخيص نقاط الضعف في المحتوى المكتوب. وفقًا لموقعها على الويب، فإن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Reword "تم تدريبه على القراء" ويمكنه إضافة روابط داخلية طبيعية داخل المحتوى، مع تسليط الضوء على الأقسام الضعيفة، واكتشاف النقاط العمياء الموضعية. تتيح وظيفة التحكم في إصدار الأداة للكتاب التواصل بشكل أفضل مع جمهورهم من خلال ترقية المحتوى وتحسين رضا المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Reword ليكون شفافًا وأخلاقيًا، مع التركيز على توفير تمثيل عادل لمحتوى الكتاب والكلمات الرئيسية والعبارات. تم دمج الأداة بالكامل مع محتوى المقالة الموجودة، مما يجعل من السهل تحليل المحتوى المنشور بالفعل وتحسينه وإعادة توظيفه. مجموعة ميزات Reword التي تهدف إلى تحسين المحتوى المكتوب تجعلها أداة قيمة للشركات والناشرين والكتاب الذين يتطلعون إلى تحسين جودة المحتوى الخاص بهم، وزيادة تفاعل القراء، وفي النهاية تنمية جمهورهم.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Rytr
rytr.me
Rytr عبارة عن منصة توفر حلول الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتلبية احتياجات إنتاج المحتوى المختلفة. تسهل الأداة كلاً من مؤلفي النصوص والشركات من خلال مساعدتهم في إنشاء محتوى أصلي عالي الجودة بشكل أكثر كفاءة. وهو يقدم مجموعة من حالات الاستخدام بما في ذلك إنشاء منشورات مدونة مقنعة وعناوين تعريفية لتحسين محركات البحث والتسميات التوضيحية لوسائل التواصل الاجتماعي والردود على المراجعات والرسائل. كما يوفر أيضًا ميزات لكتابة المهام التي تتضمن أوصاف المنتج، والتواصل عبر البريد الإلكتروني، وعروض الأعمال، وإعلانات Google، والمزيد. تتيح واجهة Rytr API أيضًا التكامل مع التطبيقات الأخرى. تدعي شركة Rytr أنها تحافظ على نغمة تبدو بشرية، وليست آلية، مما يجعل المحتوى الذي تم إنشاؤه يبدو طبيعيًا. يوفر Rytr أيضًا وظيفة التحقق من الانتحال، مما يضمن أن المحتوى فريد من نوعه. الميزة الفريدة هي وظيفة "صوتي"، والتي من المفترض أنها تسمح للذكاء الاصطناعي بالتكيف مع أسلوب المستخدم في الكتابة. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع البرنامج بقدرات التحرير التلقائي، والتدقيق النحوي، ويمكن أن يوفر خيارات إعادة الصياغة. تعمل ميزة "Text Inflator" على توسيع المحتوى عن طريق إعادة الكتابة مع الحفاظ على المعنى الأصلي. توفر الأداة أيضًا ميزة الإكمال التلقائي للنص بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد في تحسين تدفق وجودة الكتابة. يتضمن Rytr أيضًا ميزة استخراج الكلمات الرئيسية وإنشاءها، مما يساعد في تحسين نتائج محركات البحث. يمكن للمستخدمين إنشاء محتوى مخصص لمجموعة من المنصات مثل LinkedIn وFacebook وQuora باستخدام الأداة. بالنسبة للكتابة الإبداعية، يمكن استخدام الأداة لإنشاء القصائد وكلمات الأغاني والقصص. وأخيرًا، يساعد أيضًا في إنشاء محتوى للصفحات المقصودة والنشرات الإخبارية وأوصاف الفيديو والنقاط. يبدو أنه يوازن بين الكتابة الفنية والمتطلبات الإبداعية وهو مصمم لمساعدة المستخدمين على توفير الوقت والجهد.
Monica
monica.im
Monica عبارة عن امتداد Chrome مدعوم من ChatGPT APl، وهو مصمم ليكون مساعد Al الشخصي الخاص بك للدردشة وكتابة النصوص بسهولة. ما عليك سوى الضغط على Cmd+M أو Ctrl+M وابدأ الدردشة معها. أو اسمح لمونيكا بمساعدتك في إنشاء نص وإدراجه في أي صفحة ويب. اختر من بين أكثر من 80 قالبًا لإنشاء نسخة تسويقية بسرعة. حدد نصًا في صفحة الويب ودع مونيكا تشرح لك وتترجم وتعيد الصياغة.
Spike
spikenow.com
يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى دردشة. إنه يشبه وجود منصة مراسلة فائقة الشحن تعطي الأولوية لرسائلك الأكثر أهمية، حتى تتمكن من التركيز على الأشياء الأكثر أهمية. استخدم بريدك الإلكتروني الحالي واستمتع بتجربة بريد إلكتروني خالية من الفوضى. سبايك للفرق: وضوح التواصل للفرق! يقدم Spike مجموعة إنتاجية شاملة للفرق. فهو يجمع بين الدردشة الجماعية والبريد الإلكتروني واجتماعات الفيديو وأدوات الذكاء الاصطناعي والمستندات التعاونية في موجز موحد. تواصل وتعاون بسهولة مع الفرق الداخلية وأصحاب المصلحة الخارجيين، بما في ذلك الزملاء والشركاء والعملاء والموردين، سواء كانوا يستخدمون Spike أم لا. Spike هي أول خدمة بريد إلكتروني للأعمال مصممة للتفاعلات الجماعية الهادفة. حافظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام مجال البريد الإلكتروني الخاص بك أو شراء نطاق مخصص من Spike. استمتع بالبريد الإلكتروني والرسائل الآمنة والموثوقة والقابلة للأرشفة والتي تضمن التواصل السلس.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT عبارة عن منصة تعاونية حيث يمكن لفرق مكونة من 2 إلى 2000 شخص اعتماد الذكاء الاصطناعي في عملهم. تعلم وتعاون وأتقن الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل مشتركة واحدة. تخيل عالمًا يتم فيه تضخيم الذكاء الجماعي لفريقك بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تحفيز الإبداع وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار. بالطبع، أنت تدرك إمكانات حاملي شهادات LLM مثل ChatGPT، لكن إقناع فريقك بأكمله ليس بالأمر السهل. أنت ترغب في إنشاء مسارات عمل فعالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومشاركة رؤى الذكاء الاصطناعي مع الجميع، ولكنك تفتقد إلى نظام أساسي مخصص لتحقيق ذلك. حتى أنك تتساءل: "هل يستفيد فريقي من الذكاء الاصطناعي إلى أقصى إمكاناته؟" تعرف على فريق GPT.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية والقصص والخطب. يمكن استخدام جيني للكتابة بأي لغة وهي محبوبة من قبل الكتاب من المؤسسات الرائدة مثل جوجل، وهارفارد، وكامبريدج، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة أستون. يمكن أيضًا استخدام Jenni لإنشاء التقارير والتسميات التوضيحية بدقة وإبداع. ويستخدم مزيجًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI وAI21 والبيانات المخصصة من كل مستخدم، لإنشاء محتوى بأعلى جودة. لدى Jenni أيضًا مدقق سرقة أدبية مدمج للتأكد من أن المحتوى أصلي ودقيق. يمكنك تجربة Jenni مجانًا والبدء في الكتابة باستخدام مساعد الكتابة الأكثر تقدمًا بالذكاء الاصطناعي اليوم.
younet.ai
younet.ai
Younet عبارة عن منصة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) تمكن المستخدمين من إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة بناءً على معرفتهم بالبيانات. تعمل منصتنا على تسخير قوة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم استفسارات المستخدم وتقديم إجابات دقيقة لها. مع التطبيقات التي تمتد عبر خدمة العملاء والتسويق والعلوم والمبيعات والتحليلات وإشراك العملاء، تعد Younet أداة متعددة الاستخدامات للشركات التي تسعى إلى الحصول على رؤى حول سلوك العملاء وتقديم تجارب مخصصة. ويمكن استخدامه أيضًا للاستخدام الشخصي لمعالجة المهام الفكرية. اكتشف مستقبل الذكاء الاصطناعي مع Younet.
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتهم بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. إنها تمكن الجميع من كتابة أي شيء، والنشر في أي مكان، وتحسين المحتوى الخاص بهم بسهولة لا مثيل لها. يتكامل Botsonic، منشئ روبوتات الدردشة القوي القائم على الذكاء الاصطناعي، بسلاسة مع منصات مثل Slack وWhatsApp وTelegram وFB Messenger، مما يضمن إجراء محادثات متعددة القنوات دون انقطاع. كما أنه يوفر ميزة Human Hand-off، مما يسهل الانتقال السلس من التفاعلات الآلية إلى التفاعلات البشرية. ومن خلال تكامل Zapier، يقومون بأتمتة المهام وتبسيط سير العمل، مما يعزز مشاركة العملاء. Botsonic متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ويعد بتفاعلات آمنة مع العملاء. تهدف مجموعة الأدوات الخاصة بهم معًا إلى إعادة تعريف إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، مما يجعل Writesonic هو الحل الشامل لجميع احتياجاتك الرقمية.
Lek.ai
lek.ai
Lek.ai هي أداة قوية لإنشاء المحتوى مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي. فهو يوفر للمستخدمين مجموعة من حالات الاستخدام، بدءًا من إنشاء إعلانات الوظائف ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وحتى كتابة نص تعريف تحسين محركات البحث (SEO) وإنشاء شعارات للشركات. الأداة متاحة على كل من App Store وGoogle Play، ويمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى تطبيق الويب. لقد تم تبسيط عملية إنشاء المحتوى، حيث أصبح بإمكان المستخدمين إنشاء المحتوى في ثلاث خطوات فقط. الخطوة الأولى هي تحديد حالة الاستخدام المطلوبة من بين الحالات العشرين المتوفرة. تتضمن الخطوة الثانية ملء نموذج خاص بحالة الاستخدام المختارة، والخطوة الثالثة هي النقر فوق زر إنشاء لتلقي الإخراج. مع Lek.ai، يمكن للمستخدمين حفظ نتائجهم، وإطالة وتقصير الفقرات، وإعادة صياغة الجمل، وإنشاء الخطوط العريضة، وأكثر من ذلك بكثير. تم تصميم الأداة لمساعدة المستخدمين على إنشاء محتوى جذاب بسرعة وسهولة بمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعي.
Hour One
hourone.ai
تُحدث Hour One ثورة في إنشاء المحتوى للشركات من خلال مركزية جميع مسارات العمل في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نحن نفتخر بالصور الرمزية الأكثر واقعية في السوق، والتي تتميز بالحركات الطبيعية التي تحرك رسائل عملك بشكل واضح. تعمل قوالبنا، القابلة للتخصيص لأي علامة تجارية، على تمكين الفرق من صياغة محتوى مخصص على نطاق واسع - دون الحاجة إلى مهارات التصميم أو التحرير. بالإضافة إلى ذلك، بفضل العرض السريع والأمان عالي المستوى، يبرز Hour One باعتباره نظام تشغيل المحتوى الرائد المصمم لتلبية متطلبات المؤسسات. ما كان يستغرق أشهرًا، أصبح الآن يستغرق دقائق فقط وينتج تفاعلًا أعلى... اعمل بشكل أكثر ذكاءً، وليس بجهد أكبر مع الساعة الأولى وأنتج مقاطع فيديو عمل مخصصة تؤدي إلى التأثير. * HourOne هي أداة لإنشاء الفيديو تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو تسويقية وعروض تقديمية باستخدام مجموعة متنوعة من القوالب والأصوات والشخصيات. * يحب المستخدمون سهولة الاستخدام، ونطاق الأصوات والشخصيات للاختيار من بينها، والعملية السريعة ووقت التنزيل، والدعم من فريق نجاح العملاء. * واجه المراجعون مشكلات مثل ميزة تحويل النص إلى التحدث الآلية، وخيارات الصور الرمزية المحدودة، ومنحنى التعلم للمستخدمين العاديين، وإمكانيات العلامة التجارية المحدودة، وبطء وقت التحميل، وعدم وجود تعليمات واضحة لميزات معينة.
Simplified
simplified.com
Simplified عبارة عن منصة تصميم وتعاون لفرق التسويق الحديثة. أصبح من الممكن الآن إنشاء محتوى سريع ومتعلق بالعلامة التجارية عبر جميع القنوات دون الحاجة إلى التعديل يدويًا بعد تحميل الأصول؛ المبسطة تفعل كل شيء من أجلك! بهذه الطريقة يمكنك تقليل المتاعب مع منح المسوقين ساعات من الوقت كانوا سيقضونها في نشر الوسائط أو تحريرها في أدوات مختلفة عبر وكالاتهم.
NovelAI
novelai.net
NovelAI هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة للمساعدة في إنشاء محتوى مكتوب. سواء كنت تقوم بصياغة رواية، أو إنشاء قصص ألعاب، أو مجرد اللعب بسرد القصص، فإن NovelAI يقدم مزيجًا فريدًا من الإبداع والتكنولوجيا للمساعدة في جلب أفكارك إلى الحياة. على عكس أدوات الكتابة التقليدية، تستفيد هذه المنصة من الذكاء الاصطناعي المتقدم ليس فقط لاقتراح التحسينات ولكن أيضًا لإنشاء محتوى يمكن أن يحاكي أسلوب الكاتب البشري وتعقيده. تعمل NovelAI على نموذج ذكاء اصطناعي متطور تم تدريبه على قاعدة بيانات واسعة من الأدب، بدءًا من الروايات الكلاسيكية إلى الأعمال المعاصرة. يتيح هذا التدريب للذكاء الاصطناعي فهم وتكرار أنماط الكتابة المختلفة وهياكل الحبكة وتطورات الشخصيات. عندما يقوم المستخدم بإدخال فكرة سريعة أو قصة، يستخدم الذكاء الاصطناعي هذا التدريب لإنشاء محتوى يتوافق مع تعليمات المستخدم، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات لمختلف المشاريع الإبداعية.
AI Writer
ai-writer.com
قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.
neuroflash
neuroflash.com
يقوم neuroflash بإنشاء أفضل النصوص الألمانية في منطقة DACH. الهدف هو أن تقوم تقنية الذكاء الاصطناعي لدينا تلقائيًا بإنشاء 5 اقتراحات نصية احترافية حول موضوع معين في 5 ثوانٍ فقط. يستخدم neuroflash نماذج لغوية حديثة متعددة اللغات (محولات اللغة التراجعية التلقائية؛ GPT-3) لإنشاء النصوص. يتم تدريب هذه النماذج اللغوية الكبيرة جدًا بمحتوى من الويب (أكثر من مليار نص) أو كتب أو حتى نصوص أفلام. يتم تغذية هذه المجموعات النصية في الشبكات العصبية (نماذج التعلم العميق) القادرة على التعرف على الأنماط الإحصائية في النصوص. وهذا يجعل من الممكن، على سبيل المثال، التنبؤ بالكلمة التالية في النص. تتيح هذه القدرة لنماذج اللغة هذه إنشاء نصوص. يكمل الوميض العصبي هذه التكنولوجيا التطلعية من خلال التحليلات الترابطية، وبالتالي يعرف الكلمات التي تعمل بشكل جيد مع الكلمات الأخرى، أي ترتبط بشكل ضمني بشكل إيجابي. يساعد "القلم السحري" الخاص بالفلاش العصبي عدة مرات في التعامل مع هذه المكونات: يمكن لمؤلفي النصوص الحصول على أفكار، ولكنهم أيضًا يعملون بكفاءة أكبر: يتم حل الثالوث المتمثل في إنشاء النص بدءًا من توليد الأفكار والتباين العالي في الكتابة وتحسين فعالية الرسائل في برنامج واحد. ومع ذلك، تظل "الكتابة اليدوية" للمستخدم كما هي. يظل محتوى النص وبنيته وتصميمه مسؤولية مؤلف الإعلانات بالكامل. يمكن اختبار الجودة المقنعة لتقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ neuroflash مجانًا ودون أي التزام!
Smodin
smodin.io
Smodin هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويوفر أدوات متنوعة للمساعدة في جميع جوانب الكتابة والبحث. فهو يوفر فحص الانتحال والاستشهادات والتصحيحات النحوية والترجمات وإنشاء النصوص والمزيد. يستخدم Smodin نماذج وخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتشغيل ميزات الكتابة الخاصة به. فيما يلي نظرة عامة على كيفية عمل بعض الميزات الرئيسية: * إعادة كتابة النص - تستخدم هذه الميزة الذكاء الاصطناعي لتحليل النص وإعادة كتابته مع الحفاظ على المعنى الأصلي. فهو يعيد صياغة الجمل ويغير الصياغة لإنشاء إصدارات جديدة من النص. * مدقق الانتحال - يقوم مدقق الانتحال بمسح النص ومقارنته بمليارات المصادر عبر الإنترنت باستخدام الذكاء الاصطناعي. إنه يسلط الضوء على أي محتوى مكرر أو غير أصلي. * الكاتب بالذكاء الاصطناعي - تقوم أداة الكاتب بالذكاء الاصطناعي بإنشاء نص جديد حول أي موضوع من خلال استخدام نماذج لغوية كبيرة. يمكنه كتابة مقالات كاملة ومقالات وأوراق بحثية والمزيد. * AI Grader - تقوم هذه الأداة بتحليل المقالات والنصوص المكتوبة لتقديم الملاحظات والاقتراحات للتحسين. فهو ينظر إلى عناصر مثل القواعد والبنية وسهولة القراءة والمزيد. * الدردشة بالذكاء الاصطناعي - يستخدم برنامج الدردشة الآلي الذكاء الاصطناعي للمحادثة لإجراء محادثات طبيعية. يمكنه الإجابة على الأسئلة وتلخيص النص وإنشاء محتوى جديد والمزيد من خلال واجهة الدردشة البديهية.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
LongShot
longshot.ai
LongShot هي أداة ذكاء اصطناعي متقدمة مصممة لدعم إنشاء المحتوى وتحسينه. وهو يقدم مجموعة من الميزات لتبسيط سير عمل المحتوى، من التخطيط إلى النشر. ينفذ مخطط المحتوى الخاص به بيانات حقيقية لإنشاء أفكار محتوى مخصصة مناسبة للجمهور المستهدف وصناعة معينة. تستخدم ميزة LongShot's AI Workflows أكثر من 50 قالبًا حائزًا على جوائز لتسهيل إنشاء محتوى قصير إلى طويل. يضمن مدقق الحقائق المتكامل الدقة من خلال تقديم إجابات في الوقت الفعلي وإنشاء محتوى مع الاستشهادات المناسبة. إحدى الميزات الفريدة لـ LongShot هي مدقق تحسين محركات البحث (SEO Checker)، وهي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تقييم أداء تحسين محركات البحث (SEO) للمحتوى الخاص بك، وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ لتحسين التصنيفات. ومن الجدير بالذكر أن الأداة تأتي أيضًا مزودة بقدرة الربط بالذكاء الاصطناعي، والتي تم تصميمها لإنتاج روابط داخلية تلقائية من خريطة موقع المستخدم ذات الصلة بالنص الأساسي، مما يعزز في النهاية تجربة القارئ مع تعزيز أداء المدونة. تم تصميم LongShot ليتم دمجه مع منصات مثل Google Search Console، وWordPress، وWebflow، وGoogle Docs، مما يضمن إمكانية استخدام الأداة حيث تشتد الحاجة إليها. على الرغم من قوتها، فقد تم الإشادة بأداة الذكاء الاصطناعي هذه لأنها تنتج محتوى سريعًا ودقيقًا في الوقت الفعلي، وتحظى بثقة مجموعة واسعة من المستخدمين بدءًا من منشئي المحتوى وحتى مستشاري الاستراتيجيات الرقمية.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy هو مساعد البحث الرقمي الذي يقرأ لك الأبحاث ويمنحك النقاط البارزة! يقوم Scholarcy بتحويل مستنداتك إلى مكتبات قابلة للبحث والمشاركة من البطاقات التعليمية الموجزة، ويمكن الوصول إليها على أي جهاز، مع تدوين الملاحظات والتعليقات التوضيحية بشكل تعاوني. قم بإنشاء بطاقات تلخيصية من ملفات PDF أو Word أو Powerpoint أو ePub أو RIS، واستوردها من Dropbox، وقم بالتصدير إلى Word وExcel وEndNote وZotero وMendeley وغير ذلك الكثير!
Magical
getmagical.com
Magical هو تطبيق إنتاجية يسرع المهام المتكررة أثناء عملك - لا توجد واجهات برمجة التطبيقات أو التكامل المطلوبة. مجرد امتداد المتصفح. من خلال ضغط مفتاح بسيط ، يقوم السحري بأتمتة المهام الدنيوية مثل المراسلة وإدخال البيانات والمصادر وتنقيب عن سير العمل. على عكس حلول الأتمتة الحالية الباهظة الثمن والصعبة والتي تتطلب فريقًا فنيًا لإعدادها، تم تصميم Magical للمستخدمين غير التقنيين، حيث يقدم عمليات أتمتة للمهام بدون إنشاء تعمل عبر أي تطبيق. استخدم Magical لتخصيص الرسائل وتوسيعها سريعًا أثناء الكتابة، ونقل البيانات من تطبيق إلى آخر للحفاظ على تحديث قواعد البيانات أو نقل البيانات إلى جداول البيانات على الفور. يمكنك حتى استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل جديدة لاستخدام ردود سريعة أو مطالبات مخصصة - أينما كنت تعمل. قم بدعوة فريقك بالكامل إلى Magical وجعل الجميع أكثر إنتاجية من خلال مشاركة أفضل قوالب الرسائل أو اختراقات الإنتاجية. السحرية مجانية للاستخدام!
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse عبارة عن منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة المحتوى، بما في ذلك أوصاف المنتج ومقالات المدونة والتسميات التوضيحية للإعلانات. نحن نأخذ ما يستغرق أسابيع لإنجازه، ونحوله إلى أيام.
Writer
writer.com
Writer هي منصة الذكاء الاصطناعي التوليدية للمؤسسات. يعمل Writer على تمكين موظفيك - المنتج والعمليات والدعم والتسويق والموارد البشرية والمزيد - لتحقيق أقصى قدر من الإبداع والإنتاجية بمقدار 10 أضعاف عن طريق تغيير طريقة عملهم. تستقر منصة Writer الآمنة بسهولة في مصادر بيانات عملك وتقدم إجابات ومحتوى دقيقًا يتم ضبطه بدقة على بياناتك الخاصة وتتبع حواجز الحماية الخاصة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بك. يضع الكاتب الذكاء الاصطناعي التوليدي في أيدي الأشخاص في المكان الذي يعملون فيه حتى يتمكنوا من الإبداع والتحليل والإدارة بسهولة. تعتبر منصة Writer على مستوى المؤسسات، ولا تستخدم بياناتك أو تشاركها، وتتميز ببرامج LLM مفتوحة وشفافة تم إنشاؤها بواسطة Writer وقابلة للنشر بعدة طرق، بما في ذلك الاستضافة الذاتية. يتوافق Writer مع SOC 2 Type II وGDPR وHIPAA وPCI، ويتم نشره في المؤسسات الرائدة، بما في ذلك Intuit وSpotify وL’Oreal وUber وDeloitte.
TextCortex
textcortex.com
يجمع TextCortex بين خوارزميات NLG المتقدمة وممارسات التسويق المثبتة لإنشاء أفضل برامج الذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص. تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدينا، التي تم تدريبها باستخدام مليارات الأسطر النصية، المسوقين ورجال الأعمال في التجارة الإلكترونية ومؤلفي النصوص على تحقيق المزيد من خلال المحتوى الخاص بهم كل يوم. وفقًا لشركة DT2 Invest والمفوضية الأوروبية، تعد TextCortex واحدة من أفضل 200 شركة أوروبية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في المراحل المبكرة. من خلال تطبيقنا ونهجنا القائم على الهدف، فإننا لا نعمل على تقليل وقت الحساب فحسب، بل أيضًا بصمتنا على البيئة.
Article Forge
articleforge.com
باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم والتعلم العميق، تكتب Article Forge مقالات فريدة تمامًا وذات صلة بالموضوع وعالية الجودة بنقرة زر واحدة. يعد إنشاء المحتوى أمرًا مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً، ولكن ليس من الضروري أن يكون كذلك. وُلدت Article Forge بعد خمس سنوات من أبحاث الذكاء الاصطناعي، وتم تدريب نماذج التعلم العميق الخاصة بها على ملايين المقالات حتى تتمكن من الكتابة بذكاء حول أي موضوع تقريبًا. يتيح ذلك للذكاء الاصطناعي لدينا كتابة مقالات كاملة وفريدة ومتدفقة بشكل طبيعي بنقرة زر واحدة فقط، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والمال اللازمين لإنشاء المحتوى.
Humbot
humbot.ai
Humbot عبارة عن أداة إنسانية تعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنها مساعدتك في تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. قم بإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي واكتب بثقة باستخدام Humbot. تقدم Humbot تقنية متطورة لإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتيجة بشرية بنسبة 100% عن طريق تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. إنه يضمن أن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أصلي وأصلي وغير قابل للاكتشاف بواسطة معظم أجهزة الكشف. العملية سريعة وسهلة وتنتج نصًا عالي الجودة وقابل للقراءة وخاليًا من الأخطاء النحوية. بفضل التكنولوجيا الرائدة في الصناعة، فإنه يضمن أصالة النص المعاد كتابته ويقدم أمثلة حقيقية على فعاليته. أشاد المستخدمون بفعاليته في تجنب الكشف ووجدوه مفيدًا لأنواع المحتوى المختلفة. يضمن Humbot أيضًا سلامة وأمن بيانات المستخدم. بفضل نهجها المبتكر، تلقت ردود فعل إيجابية من منشئي المحتوى والباحثين والشركات. يمكن لأداة إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي أن تفيد أولئك الذين يحاولون تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي دون المساس بالصدق والنزاهة. بشكل عام، يقدم Humbot حلاً موثوقًا للبقاء في المقدمة في إنشاء المحتوى مع تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي دون عناء
Summarizer
summarizer.org
AI Summarizer هي أداة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء ملخصات موجزة لأنواع مختلفة من النصوص بما في ذلك المقالات والمدونات والمقالات. تحافظ الأداة على السياق الأصلي للمعلومات ودقتها مع إبراز النقاط الرئيسية للمادة المدخلة. من خلال واجهة المستخدم الخاصة بها، تسمح هذه الأداة للمستخدمين بتعيين طول الملخص المطلوب. يقوم الملخص أيضًا باستخراج "أفضل سطر" من المحتوى، مما يوفر فهمًا فوريًا للنقطة الرئيسية للنص. لا تتم عملية الإكمال بلغة واحدة فحسب، بل يمكنها تقديم ملخصات بلغات متعددة دون الحاجة إلى الترجمة قبل التلخيص. تعمل الأداة على تعزيز سهولة القراءة من خلال تقديم خيار الحصول على المحتوى الملخص في شكل نقاط أو سطر واحد أفضل . فهو يضمن سلامة البيانات، ويؤكد للمستخدمين أنه لا يقوم بتخزين أي بيانات شخصية. يتميز AI Summarizer بأسلوب سهل الاستخدام: يقوم المستخدمون بكتابة النص أو تحميله، وتأكيد اختبار reCAPTCHA، ثم النقر فوق زر لإنشاء الملخص. يمكن تنزيل المحتوى الملخص أو نسخه إلى الحافظة أو مسحه لجولة جديدة من التلخيص. تضيف الأداة إلى راحة المستخدم من خلال الاستخدام المجاني والإدخالات اليومية غير المحدودة. أثبت AI Summarizer أنه مفيد للأفراد في مختلف المهن من خلال تزويدهم بملخص دقيق لأي نص.
Kroolo
kroolo.com
يعمل Kroolo على إعادة تشكيل الطريقة التي يعمل بها الأشخاص من خلال منصة إنتاجية متكاملة تمامًا مقترنة بالذكاء الاصطناعي المتطور. نحن نؤمن بأهمية جعل الإنتاجية سريعة وذكية وبسيطة بشكل جميل. كرولو ليست مجرد منصة. إنها مساحة عمل ديناميكية تم تصميمها لتجميع كل الأدوات الأساسية معًا في مساحة عمل مركزية واحدة - لا داعي للانتقال من تطبيق إلى آخر. تدمج منصتنا بسلاسة المشاريع والأهداف والمهام والمستندات والتعاون، مما يوفر حلاً شاملاً للطريقة التي تعمل بها الأعمال اليوم. الميزات الرئيسية: * كفاءة مدعومة بالذكاء الاصطناعي: في قلب Kroolo يوجد محرك تنسيق قوي للذكاء الاصطناعي، Kroo AI. بفضل تجهيزه بأكثر من 1000 قالب، يضمن Kroo AI إنشاء المشاريع والأهداف والمستندات ليس بسرعة البرق فحسب، بل تكون النتائج وثيقة الصلة للغاية ومفيدة على الفور، مما يضع معيارًا جديدًا للإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. * التكامل السلس: نحن ندرك أهمية الترابط في حياة العمل الرقمية اليوم. يسمح Kroolo بالتكامل الكامل مع أدوات الإنتاجية الأكثر شيوعًا. وداعًا للإدخالات المكررة وفقدان البيانات، حيث يضمن Kroolo تجربة مستخدم سلسة وموحدة. * مساحة عمل بديهية: لقد بنينا Kroolo ليكون سهل الإعداد والاستخدام. قضاء وقت أقل في تعلم كيفية عمل الأدوات، يعني المزيد من الوقت في الإنتاج. نعتقد أن هذا مهم.
Type
type.ai
Type هو محرر المستندات الأول الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والذي يساعد أي شخص على كتابة محتوى عالي التأثير. بدلاً من كتابة محتوى مهم من الصفر، يمكن للأفراد والفرق استخدام الكتابة لإنشاء الكتابة وتحريرها وصقلها بصوتهم وأسلوبهم.
CopyMonkey
copymonkey.ai
CopyMonkey هي أداة لتحسين قوائم الذكاء الاصطناعي لتجار التجارة الإلكترونية، وعلى وجه الخصوص، أصحاب العلامات التجارية الذين يبيعون على أمازون. يختلف محرر الذكاء الاصطناعي هذا عن مساعدي الكتابة العاديين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي مثل Vim أو Hemingway Editor، وقد تم تصميمه خصيصًا لتحسين أوصاف المنتج على Amazon ومنصات البيع بالتجزئة الأخرى عبر الإنترنت. محتوى الذكاء الاصطناعي لأسواق التجارة الإلكترونية قم بإنشاء قائمة محسنة في ثوانٍ، وليس في أيام. قم بتقييم القوائم الحالية من خلال تدقيق ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي. قم بتسريع قوائمك من خلال اختبارات A/B الخاصة بكتابة الإعلانات.
StudyCrumb
studycrumb.com
Studycrumb.com هي خدمة استشارات وتحرير في مجال الكتابة الأكاديمية، تربط الطلاب بالمراجعين الخبراء المؤهلين في مجالات الدراسة المختلفة.
Textify
textify.ai
Textify عبارة عن منصة تقنية للذكاء الاصطناعي تم تصميمها لمواجهة مجموعة متنوعة من التحديات عبر الصناعات. وتتمثل مهمة الشركة في تحويل قوة الذكاء الاصطناعي إلى أدوات بديهية تتمحور حول المستخدم، توصف بأنها "جينات الذكاء الاصطناعي". تم تصميم كل من جينات الذكاء الاصطناعي هذه لحل تحديات الأعمال الفريدة، بهدف تبسيط عمليات العمل وفتح إمكانيات جديدة. هناك حلول متعددة تقدمها المنصة بما في ذلك "Room Genie" لتحسين الخدمات الفندقية و"News Genie" الذي يطبق الذكاء الاصطناعي. في الأسواق المالية لاستخراج الحكمة وتحليل اتجاهات السوق. هناك أيضًا مجموعة من الموارد والمدونات المقدمة لدعم وتثقيف المستخدمين حول مواضيع مختلفة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاتجاهات الرقمية. تعمل Textify أيضًا على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي. إنهم يسعون جاهدين لجعل العملية في متناول أي شخص، بهدف إنشاء أدوات ذكاء اصطناعي عالية الجودة يمكن توزيعها واستثمارها من خلال منصة عضوية الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. وهي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة مع واجهة سهلة الاستخدام، بهدف جعل الذكاء الاصطناعي يبدو وكأنه "سحر" لمستخدميه.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني في مهمة عالمية لمساعدة الشركات في كل مكان على إقامة علاقات مع عملائها. * إنشاء رسائل البريد الإلكتروني التي يتم تحويلها يمكن للمستخدمين من أي مستوى مهارة إنشاء حملات بريد إلكتروني تحقق النتائج. تعمل أداة إنشاء البريد الإلكتروني البديهية بدون تعليمات برمجية والمقترنة بقوة المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي على تسهيل إرسال الرسائل التي تلقى صدى لدى جمهورك أكثر من أي وقت مضى. ابدأ من الصفر، أو اختر من مكتبة واسعة من القوالب الجاهزة. * تنمو قائمتك أنشئ صفحات مقصودة ونماذج واستطلاعات مخصصة لتنمية قائمتك وإشراكها. يمكن لأي شخص استخدام أدوات جذب العملاء المحتملين البسيطة الخاصة بـ Benchmark Email لجذب مشتركين جدد. أو اتصل بأدوات العملاء المحتملين التي تحبها باستخدام Zapier. * إضفاء الطابع الشخصي على التواصل أرسل محتوى بريد إلكتروني مخصصًا وفي الوقت المناسب باستخدام سير عمل الأتمتة في أداة إنشاء مرئية. قم بتشغيل رسائل البريد الإلكتروني بناءً على سلوك أو سمات جهات الاتصال الخاصة بك. * تحسين وقياس النجاح توفر أدوات إعداد التقارير نظرة ثاقبة للحملات الأفضل أداءً، بينما يوفر اختبار أ/ب وسيلة لتحسين مقاييسك الرئيسية. على مدى عقود من الزمن، توفر Benchmark Email للشركات في جميع أنحاء العالم أدوات ذكية للتسويق عبر البريد الإلكتروني لمساعدتها في الوصول إلى جمهورها.
Yaara.ai
yaara.ai
توفر Yaara AI أداة قوية لإعادة الصياغة تهدف إلى تحسين تفرد وطلاقة كتابة المستخدمين. توفر الأداة مجموعة واسعة من 49 وضعًا مختلفًا يمكن للمستخدمين من خلالها تخصيص نمط أو نغمة المحتوى الخاص بهم. يتضمن البرنامج ميزات تمكن المستخدمين من إضافة المزيد من العمق والشعور إلى المحتوى الخاص بهم، وتعزيز التأثير العاطفي، وتحسين الوضوح والإيجاز، وتعزيز مستويات التفاصيل. توفر أداة إعادة الصياغة الخاصة بـ Yaara AI أيضًا خيارات لتعزيز الأصالة، وبالتالي السماح للمستخدمين بإبراز المحتوى الخاص بهم. البرنامج مدعوم بـ GPT-3، مما يضمن فهم سياق النص ومعناه بشكل صحيح وأن تكون إعادة الصياغة التي تم إنشاؤها طبيعية وطلاقة. يتمتع المستخدمون بالتحكم في مستوى تغيير المفردات في كتاباتهم، مما يسمح بالتخصيص إلى الحد المطلوب. تتيح أداة Yaara AI للمستخدمين إعادة صياغة الجمل أو الفقرات أو المقالات أو المقالات بشكل فعال مع تحسين الجوانب المختلفة مثل الطلاقة والمفردات والأسلوب. وهو يدعم العديد من اللهجات الإنجليزية بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكاليفورنيا والاتحاد الأفريقي. تغطي أوضاع إعادة الصياغة المختلفة نطاقًا واسعًا، من "الإبداعي" و"الرسمي" إلى "العاطفي" و"المتعمق". وبالتالي يهدف البرنامج إلى تقديم حل شامل لإعادة كتابة النص يتسم بالكفاءة وسهولة الاستخدام.
MyEssayWriter.ai
myessaywriter.ai
MyEssayWriter.Ai هي شركة أحدثت ثورة في عملية الكتابة بتقنيتها المبتكرة. نحن نمزج بين خبرة الكتاب المحترفين وسرعة ودقة الذكاء الاصطناعي لتقديم مساعدة كتابية رفيعة المستوى للطلاب. تتميز أداة كتابة المقالات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لدينا بالعديد من الميزات الفريدة. أولاً، تنتج محتوى دقيقًا وخاليًا من الانتحال حول أي موضوع معين باستخدام تدريبها على ملايين المقالات والمقالات عالية الجودة. وهذا يزيل متاعب العصف الذهني والبحث لساعات طويلة. ثانيًا، توفر أداتنا الوقت من خلال إنشاء الخطوط العريضة والمحتوى لمقالاتك. يتيح لك ذلك التركيز على الجوانب المهمة الأخرى في حياتك الأكاديمية والشخصية. ثالثًا، يمكن أن تساعدك مراجعة المحتوى الذي تم إنشاؤه والتعلم منه على تحسين مهاراتك في الكتابة وتطوير فهم أعمق للموضوع المطروح. تستخدم أداتنا معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لتحسين أدائها بشكل مستمر، مما يمكنها من تحليل المعلومات المعقدة وتفسيرها. وأخيرًا، يمكن للخوارزمية إنشاء محتوى لأنواع مختلفة من المقالات، بما في ذلك المقالات الجدلية والمقنعة والوصفية والسردية. ويمكنه أيضًا المساعدة في الأوراق البحثية والمقالات والتقارير ومهام الدورات الدراسية الأخرى. يثق آلاف الطلاب في جميع أنحاء العالم بأداة كتابة المقالات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تم تصميمها مع وضع نجاحك في الاعتبار. لذا، سواء كنت تواجه حصار الكتابة، أو تكافح من أجل التوصل إلى أفكار، أو ليس لديك وقت كاف، يمكن أن تساعدك الخوارزمية المتقدمة لدينا في إنتاج مقالات عالية الجودة في وقت قصير.
NexBot
nexbot.ai
NexBot هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدعي أنه يساعد المستخدمين على كتابة "محتوى مثالي أسرع بـ 10 مرات". إنه مدعوم بنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل OpenAI's GPT-3 وGPT-4. تتضمن بعض الميزات الرئيسية المذكورة ما يلي: * قم بتوليد الأفكار بسرعة واحصل على 10 أضعاف الأفكار الأصلية * كتابة المحتوى بأكثر من 180 لغة * استخدم القوالب المعدة مسبقًا أو قم بإنشاء قوالب مخصصة * احصل على محتوى تحسين محركات البحث (SEO). * اختر من بين الخطط المدفوعة المجانية أو الأسبوعية أو السنوية * حصل NexBot على لقب "أفضل منشئ محتوى يعمل بالذكاء الاصطناعي" وحصل على تقييمات 5 نجوم. إنه يضع الأداة كرفيق كتابة تحويلي للمحترفين لإحداث ثورة في عملية إنشاء المحتوى الخاصة بهم.
Smart Tools AI
smarttoolsai.com
SmartTools AI هي شركة تكنولوجيا مبتكرة متخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي. ومن خلال التركيز على الأتمتة والتحسين والابتكار، نقوم بتمكين الشركات من تسخير الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي وتحقيق نتائج ملموسة. من خلال خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة، ونماذج التحليلات التنبؤية، وقدرات معالجة اللغة الطبيعية، نقوم بأتمتة العمليات، وتحسين العمليات، وإطلاق العنان للرؤى القيمة من البيانات. حلولنا المخصصة تلبي احتياجات الصناعات المتنوعة، وتحدث ثورة في العمليات التجارية. من خلال اتباع نهج يركز على العملاء، فإننا نتعاون بشكل وثيق مع العملاء، ونصمم حلول الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجاتهم الخاصة. ومن خلال إقامة شراكات استراتيجية، فإننا نستفيد من الخبرة الجماعية لدفع حدود الذكاء الاصطناعي. انضم إلى فريقنا من المحترفين المتحمسين الذين يشكلون مستقبل الذكاء الاصطناعي. استمتع بتجربة القوة التحويلية لـ SmartTools AI ودفع عملك إلى الأمام.
Logicballs
logicballs.com
LogicBalls هو مساعد كتابة قائم على الذكاء الاصطناعي مصمم لدعم إنشاء المحتوى عبر مجموعة من المجالات. فهو يساعد في إنشاء منشورات مدونة وإعلانات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني والمقالات عالية الجودة والمزيد. يوضح LogicBalls الوظائف في فئات مختلفة. وتشمل هذه الأمور العامة والتسويق والمبيعات والكتابة وتحسين محركات البحث بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى إنشاء مكونات بدائية مثل الاختصارات والنكات، فإنه يوفر مخرجات أكثر تطورًا مثل خطط العلاقات العامة، والنصوص الإعلانية، واختبارات هوية العلامة التجارية، وعناوين URL الملائمة لتحسين محركات البحث. كما يقدم أيضًا دعمًا لإنشاء محتوى الوسائط الاجتماعية، بما في ذلك السيرة الذاتية والمشاركات على Facebook وعلامات التصنيف ونصائح تحسين الملف الشخصي في Bumble. علاوة على ذلك، يمكن لـ LogicBalls المساعدة في المهام المتعلقة بالمبيعات من خلال اقتراح استراتيجيات البيع، وتوليد قصص نجاح العملاء، واقتراح استراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء. في جوهرها، تدمج هذه الأداة العصف الذهني والكتابة والتحليل والبحث في منصة واحدة، مما يساعد المستخدمين على الارتقاء بكل جانب من جوانب عملهم.
Kafkai
kafkai.com
في عصر التسويق الرقمي، يعد إنشاء المحتوى هو الملك. ومع ذلك، فإن إنتاج دفق مستمر من المحتوى عالي الجودة يمكن أن يكون مهمة شاقة للمسوقين ومحترفي تحسين محركات البحث (SEO). أدخل إلى Kafkai، مساعد الكاتب الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي أحدث ثورة في طريقة إنشاء المحتوى. يستخدم Kafkai الذكاء الاصطناعي المتقدم لإنشاء مقالات فريدة وصديقة لمحركات البحث (SEO) بسرعة وكفاءة. إنها أداة لا تقدر بثمن لأولئك الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق جهودهم التسويقية للمحتوى دون الحاجة إلى فريق كبير من الكتاب. * يلغي Kafkai الحاجة إلى إجراء بحث مكثف عن الكلمات الرئيسية وعمليات إنشاء المحتوى الطويلة. * يوفر حلاً لحصار الكاتب من خلال تقديم مقالات حصرية حسب الطلب. * يمكن للمسوقين إنشاء مقالات كاملة باستخدام عدد قليل من الكلمات الرئيسية الأساسية. يعمل Kafkai باستخدام وضعين متميزين لتلبية احتياجات الكتابة المختلفة. يستخدم نماذج مدربة لكتابة المقالات المتخصصة والمعتمدة على الكلمات الرئيسية. سواء كان لديك موضوع محدد في ذهنك أو كنت بحاجة إلى الإلهام، فإن Kafkai يتكيف مع موقفك.
GetGenie Ai
getgenie.ai
أنشئ محتوى طويلًا ونسخًا قصيرة وكل شيء بينهما باستخدام قوة GetGenie AI - المحتوى الشخصي ومساعد تحسين محركات البحث (SEO). قم بتحليل الكلمات الرئيسية وأسئلة المنتدى ومنافسيك للبدء في التحكم في نتائج SERPs - باستخدام سحر الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Genie!
Rewording
rewording.io
Rewording.io هو مزود حلول لغوية سريع النمو يقدم خدمات التحرير والتدقيق اللغوي والترجمة والنسخ الاحترافية للعملاء في جميع أنحاء العالم. مع فريق من اللغويين ذوي الخبرة والخبراء في الموضوع، تلتزم Rewording.io بتقديم حلول لغوية عالية الجودة ودقيقة وحساسة ثقافيًا ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لكل عميل. سواء كنت طالبًا أو باحثًا أو مؤلفًا أو محترفًا في مجال الأعمال، يمكن أن يساعدك Rewording.io في تحقيق أهداف الاتصال الخاصة بك عن طريق التأكد من أن مستنداتك خالية من الأخطاء ومكتوبة بشكل جيد وتنقل رسالتك بشكل فعال. تم تصميم خدماتهم لتوفير الوقت والجهد، مع تحسين جودة وتأثير المحتوى المكتوب أو المنطوق. يقدم Rewording.io أيضًا مجموعة متنوعة من الأدوات والموارد اللغوية المبتكرة، بما في ذلك مدقق الانتحال والمدقق النحوي ومولد الاقتباسات، لمساعدتك على تحسين مهاراتك في الكتابة وتجنب الأخطاء اللغوية الشائعة. منصتهم سهلة الاستخدام، ودعم العملاء سريع الاستجابة، وخيارات التسعير المرنة تجعل من السهل وبأسعار معقولة الوصول إلى الحلول اللغوية التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. بشكل عام، يعد Rewording.io شريكًا موثوقًا به لأي شخص يتطلع إلى تحسين مهارات الاتصال لديه وتحقيق أهدافه المتعلقة باللغة. سواء كنت بحاجة إلى مساعدة في التحرير أو التدقيق اللغوي أو الترجمة أو النسخ، فإن Rewording.io لديه الخبرة والموارد لضمان نجاحك.
The Happy Beavers
thehappybeavers.com
أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي مع حلول تسويق المحتوى التي تقدمها The Happy Beavers. إنشاء وتحرير وترجمة محتوى عالي الجودة. تعزيز استراتيجية المحتوى الخاصة بك والتفاعل بشكل أكثر فعالية مع جمهورك. جرب أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا اليوم لإنشاء محتوى أسرع وأعلى مستوى! * يستخدم أحدث المعلومات من الويب لجعل مقالاتك غنية بالمعلومات وتساعدك على التفوق في الأداء على المنافسين. * يمكنك بسهولة إنتاج مقالات متعددة تغطي موضوعًا ما بشكل كامل، مما يساعدك على بناء سلطة موضعية بشكل أسرع 10 مرات. * يكتب المقالات بطريقة تشبه الإنسان، بجودة أفضل من معظم المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي. * يعمل كخبير استراتيجي للمحتوى، حيث يقوم بمسح المحتوى الحالي الخاص بك على موقع الويب للعثور على الموضوعات التي تناسب عملك.
Managr
managr.ai
Managr هو مساعد AI مصمم للعلاقات العامة. فهو يقرأ لك الأخبار، ويكتب العروض الإعلامية، ويحدد الصحفيين المستهدفين.
Tune AI
tunehq.ai
تعمل Tune AI على تعزيز اعتماد GenAI في المؤسسات. نحن مدعومون من قبل Accel وFlipkart Ventures وTogether Fund وSpeciale Invest وTechstars وغيرهم من المستثمرين البارزين TuneChat: تطبيق الدردشة الخاص بنا مدعوم بنماذج مفتوحة المصدر TuneStudio: ملعبنا للمطورين لضبط ونشر LLMs ChainFury: محركنا الفوري مفتوح المصدر متاح على GitHub
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx هي شركة ذكاء اصطناعي متقدمة متخصصة في تطوير أدوات إنشاء المحتوى المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. توفر منصة AI Magicx مجموعة واسعة من الميزات، يتجاوز إجماليها 75، وهي مصممة لتبسيط وتعزيز إنتاج المحتوى الرقمي. نحن نقدم حلولاً مثل AI Image Generator، وAI ArticleGenerator، وAI logo Designer، ونحن نسير على الطريق الصحيح لتقديم أداة إنشاء القصص بالذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة المدربة بالذكاء الاصطناعي. تم تصميم أدوات AI Magicx بخبرة لتلبية احتياجات المحترفين الذين يبحثون عن إنشاء محتوى فعال وعالي الجودة وجذاب.
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG هو تطبيق إنتاجي يعمل بالذكاء الاصطناعي يوفر لك أكثر من ساعة واحدة في اليوم من خلال جعل المهام المتكررة تطير بعيدًا أثناء العمل. تخيل مساعدًا إنتاجيًا يكتب لك ويوسع نطاقك ويتفاعل معك. يقوم FlyMSG بملء المقتطفات أو الرسائل بأكملها تلقائيًا في غضون نانو ثانية في أي مكان عبر الإنترنت، مما يسمح لأي مستخدم بما يلي: * زيادة المشاركة * تبسيط الإنتاجية الشخصية * التواصل بشكل أكثر فعالية وكفاءة الميزات الأساسية لبرنامج FlyMSG هي: * قم بتعيين اختصار FlyCut لأي نوع من الرسائل أو المقتطفات (المبيعات، الإدارة، دعم العملاء، التوظيف، الموارد البشرية، المالية، إلخ.) * قم بتصنيف FlyCuts في السحابة ليسهل الوصول إليها من Google Chrome * اكتب FlyCut الخاص بك في أي حقل لإدخال النص لملء المحتوى المحفوظ أو تعبئته تلقائيًا أو توسيعه
writeGPT
writegpt.ai
مساعد إنتاجي متكامل يعمل على تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي المتعددة لمساعدة المسوقين ورجال الأعمال على كتابة المحتوى وتكييفه وتلخيصه وحفظه في أي مكان على الإنترنت بأقل قدر من الاحتكاك.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai، حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي بالإمكانات البشرية. مع Eleo، يمكنك إطلاق العنان لإنتاجيتك وإبداعك كما لم يحدث من قبل. تخيل توفير آلاف الساعات من البحث عن المعلومات، وصياغة النصوص، والكشف عن الأفكار، والحصول على الصور. لقد حان الوقت لتعزيز عقلك، والحصول على مزيد من الوقت لنفسك، وزيادة سرعة كتابتك بمقدار 20 مرة. Eleo ليست مجرد خدمة أخرى للذكاء الاصطناعي. على عكس المنصات الأخرى، يتيح لك Eleo الدردشة والكتابة بالأسلوب المناسب، وطرح أسئلة جيدة، والترجمة باستخدام وظيفة كتابة النصوص، وحتى إنشاء الصور. إنها أداة شاملة تجعل استخدام الذكاء الاصطناعي ممتعًا وسريعًا وعمليًا. والجزء الأفضل؟ إنها ميسورة التكلفة، مع خطط تسعير مصممة لتناسب احتياجاتك. ولكن لماذا إليو سوبر؟ حسنًا، لقد قامت الشركات الرائدة بالفعل بتزويد موظفيها بإمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على ميزة تنافسية. يمنحك Eleo المهارات التي تحتاجها للبقاء في المقدمة في سوق العمل سريع التطور. إنه يعزز الكفاءة والسرعة والإبداع، مما يجعلك محترفًا في مجال عملك. استخدام إليو سهل. ما عليك سوى التسجيل واختيار الخطة والانغماس في المنصة والبدء في أداء مهامك دون عناء. يتوفر Eleo على أي جهاز، حتى تتمكن من الوصول إلى المعلومات والمستندات والصور الخاصة بك أينما ذهبت. لا تتخلف عن الركب. احتضن قوة Eleo.ai واطلق العنان لإمكاناتك الكاملة اليوم. انضم إلينا في هذه الرحلة الاستثنائية إلى عالم الذكاء الاصطناعي واختبر مستقبل الإنتاجية والإبداع.
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