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مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان
يستفيد مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي من التعلم الآلي لتبسيط عملية الكتابة، بما في ذلك مهام مثل البحث والتحقق من القواعد النحوية والنغمة والتعريب. تستخدم هذه الأدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتدقيق النص وتقديم اقتراحات أو مواد ذات صلة. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تعمل على تسريع عملية إنشاء المحتوى، وتمكين المستخدمين من الكتابة بسرعة وثقة. تجد الكتابة المعززة فائدة في مختلف المهن، حيث تلبي احتياجات مسوقي المحتوى الذين يهدفون إلى الحصول على مواد أكثر جاذبية أو موظفي الموارد البشرية الذين يقومون بتحسين إعلانات الوظائف. يتنوع مشهد مساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من المنصات الشاملة حيث يقوم المستخدمون بصياغة كل المحتوى إلى الروبوتات الأبسط التي تقدم توصيات ما بعد الكتابة. في حين يركز البعض على وظائف محددة مثل بناء النماذج أو اقتراحات الكتابة المخصصة، فإن العديد من الآخرين يقدمون مساعدة واسعة النطاق. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي، يجب أن: * توظيف الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة المهام * تقديم رؤى أو توصيات لتحسين المحتوى المكتوب * توفير موارد إضافية ذات صلة لإثراء معرفة الكاتب * تصحيح الأخطاء النحوية في الأعمال الكتابية
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QuillBot
quillbot.com
QuillBot عبارة عن منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. من خلال منتجاتها المبتكرة التي تعتمد على الإنسان في الحلقة، تهدف QuillBot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويحظى بثقة أكثر من 30 مليون شخص و70000 فريق محترف يوميًا. بدءًا من إنشاء مسودة أولى فورًا وحتى إتقان كل رسالة، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96% من قائمة Fortune 500 على إيصال وجهة نظرهم - والحصول على النتائج - دون المساس بالأمن أو الخصوصية. نحن نؤمن بأن الكتابة الرائعة تنجز العمل. عروض منتجات Grammarly - Grammarly Business، وGrammarly Premium، وGrammarly Free، وGrammarly for Education - تعمل أينما كنت، وتقدم دعمًا كتابيًا ملائمًا للسياق عبر أكثر من 500000 تطبيق وموقع ويب. تأسست شركة Grammarly عام 2009، وهي تحتل المرتبة السابعة في قائمة Forbes Cloud 100، وهي واحدة من أكثر 100 شركة تأثيرًا في مجلة TIME، وواحدة من أكثر شركات Fast Company ابتكارًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وواحدة من أفضل أماكن العمل في Inc. نحن نعمل باستخدام نموذج عمل مختلط عن بعد، مما يعني أننا نعمل في المقام الأول من المنزل ونلتقي من أجل التعاون الشخصي في مراكزنا في أمريكا الشمالية وأوروبا.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune عبارة عن منصة توليدية للذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل. باستخدام GenAI الموثوق به، يمكن للمحترفين من جميع المجالات تطوير حياتهم المهنية والتميز في العمل. سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تنشئ مستندات، أو ترسل رسائل فورية إلى زملاء أو عملاء، فإن Wordtune يعمل على تحسين كتابتك مع تبسيط عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite هي أداة مبتكرة لإنشاء المحتوى تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في إنشاء محتوى مكتوب عالي الجودة. بفضل خوارزمياتها المتقدمة وخياراتها القابلة للتخصيص والواجهة سهلة الاستخدام، تهدف GravityWrite إلى تبسيط عملية إنشاء المحتوى وتعزيز الإنتاجية. GravityWrite هي أداة شاملة لإنشاء المحتوى تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مكتوب جذاب وجيد التنظيم. إنه يوفر واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة من الميزات التي تجعل من السهل إنشاء مقالات عالية الجودة ومنشورات مدونة ونسخ تسويقية والمزيد. تهدف GravityWrite إلى توفير الوقت والجهد للمستخدمين من خلال أتمتة عملية إنشاء المحتوى. تقدم GravityWrite العديد من الميزات التي يمكنها تحسين عملية إنشاء المحتوى الخاص بك: * إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي: تستخدم GravityWrite خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء اقتراحات محتوى عالية الجودة بناءً على مدخلاتك. يقوم بتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم توصيات محتوى دقيقة وذات صلة. * خيارات التخصيص: مع GravityWrite، لديك القدرة على تخصيص المحتوى الذي تم إنشاؤه ليتوافق مع صوت علامتك التجارية والجمهور المستهدف. يمكنك ضبط نغمة المحتوى وأسلوبه وطوله ليناسب احتياجاتك الخاصة. * تحسين الكلمات الرئيسية: يشتمل GravityWrite على تحسين ذكي للكلمات الرئيسية، مما يساعدك على إنشاء محتوى صديق لمحركات البحث (SEO) يمكنه تحسين تصنيفات محرك البحث الخاص بك. من خلال دمج الكلمات الرئيسية ذات الصلة بسلاسة، يمكنك تحسين رؤية المحتوى الخاص بك وجذب المزيد من الزيارات العضوية. * كشف الانتحال: يتضمن GravityWrite ميزة مدمجة للكشف عن الانتحال للتأكد من أن المحتوى الذي تقوم بإنشائه أصلي وفريد من نوعه. وهذا يساعدك على الحفاظ على مصداقيتك وتجنب أي عقوبات محتملة من محركات البحث. * كفاءة توفير الوقت: تعمل GravityWrite على تبسيط عملية إنشاء المحتوى من خلال تزويدك باقتراحات محتوى جيدة التنظيم. وهذا يوفر عليك الوقت في البحث والكتابة، مما يسمح لك بالتركيز على جوانب أخرى من عملك.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية والقصص والخطب. يمكن استخدام جيني للكتابة بأي لغة وهي محبوبة من قبل الكتاب من المؤسسات الرائدة مثل جوجل، وهارفارد، وكامبريدج، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة أستون. يمكن أيضًا استخدام Jenni لإنشاء التقارير والتسميات التوضيحية بدقة وإبداع. ويستخدم مزيجًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI وAI21 والبيانات المخصصة من كل مستخدم، لإنشاء محتوى بأعلى جودة. لدى Jenni أيضًا مدقق سرقة أدبية مدمج للتأكد من أن المحتوى أصلي ودقيق. يمكنك تجربة Jenni مجانًا والبدء في الكتابة باستخدام مساعد الكتابة الأكثر تقدمًا بالذكاء الاصطناعي اليوم.
Copy.ai
copy.ai
يعد Copy.ai الحل الأمثل لفرق التسويق في المؤسسات التي تتطلع إلى تحسين إستراتيجية الذهاب إلى السوق وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاصة بها. باستخدام Copy.ai، يمكن للفرق إنشاء نسخة مبيعات مستهدفة بسرعة تتناول بشكل مباشر نقاط الضعف واحتياجات شرائح محددة من العملاء، مما يساعدهم على التفاعل بشكل أكثر فعالية مع العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام منصتنا لإنشاء محتوى يساعد على تأسيس قيادة فكرية وبناء الثقة مع العملاء المحتملين، الأمر الذي يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين فعالية نهج GTM الخاص بالفريق.
AI Writer
ai-writer.com
قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر الإنترنت فقط، تحدث (u do u). بالإضافة إلى ذلك، فإن ملحق متصفح Jasper Everywhere يبقي Jasper بجانبك، بدءًا من نظام إدارة المحتوى (CMS) لديك وحتى البريد الإلكتروني إلى الوسائط الاجتماعية وحتى النظام الأساسي لشركتك باستخدام Jasper API. والأهم من ذلك، أن Jasper يحافظ على أمان وخصوصية بياناتك من خلال ميزات الأمان المضمنة التي تظل محدثة مع تطور بروتوكولات الأمان. قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal هو مساعد كتابة أكاديمي شامل يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويوفر دعمًا إبداعيًا للذكاء الاصطناعي، واقتراحات لغوية في الوقت الفعلي، وفحوصات للسرقة الأدبية لمساعدتك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع مع زيادة فرص النجاح. تم تصميم Paperpal خصيصًا للكتابة الأكاديمية وتم تدريبه على الملايين من التصحيحات اللغوية على يد محررين أكاديميين محترفين في أكثر من 1300 مجال موضوعي، وهو يقدم الدقة البشرية بسرعة الآلة. مع Paperpal، يمكنك التغلب على حصار الكاتب من خلال تبادل الأفكار، وتسريع كتابتك بمخططات واضحة، والحصول على ترجمات أكاديمية لأكثر من 25 لغة. يمكنك أيضًا الحصول على فحوصات لغوية ونحوية متعمقة مع المساعدة في إعادة الصياغة وتقليل الكلمات واختيار الكلمات الصحيحة بما يتناسب مع أعراف ونبرة الكتابة الأكاديمية. بدءًا من كتابة المسودة الأولى وحتى ضمان جاهزية تقديم المخطوطة، فإن Paperpal يغطي كل ما تحتاجه. استكشف مجانًا أو اشترك في Paperpal Prime (19 دولارًا شهريًا) للوصول غير المحدود إلى الميزات المتميزة، بما في ذلك مدقق الانتحال الموثوق به عبر الإنترنت وما يزيد عن 30 فحصًا لإرسال المخطوطات. الأمر بسيط مثل الكتابة، والتحقق، والتصحيح، والنجاح – ابدأ الآن!
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. Semrush، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush بالأرقام: - 808 مليون ملف تعريف لنطاق سطح المكتب و32.1 مليون ملف تعريف لنطاق الهاتف المحمول - أكثر من 43 تريليون رابط خلفي وأكثر من 25 مليار عنوان URL يتم الزحف إليها يوميًا في المتوسط - أكثر من 24.3 مليار كلمة رئيسية و20 مليون فكرة لكلمة رئيسية واحدة - 30% من شركات Fortune 500 تستخدم Semrush كأداة التسويق المفضلة لديهم
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر مجموعة متنوعة من الأصوات للتخصيص. * أعجب المراجعون بالواجهة البديهية، وتنوع الأصوات المتاحة، والقدرة على تخصيص النطق، والتكامل السلس مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Canva. * ذكر المراجعون مشكلات مثل الأصوات التي تبدو آلية في بعض الأحيان، والحاجة إلى المزيد من الأصوات بلغات ولهجات مختلفة، والتكلفة العالية للميزات الإضافية.
Paraphraser
paraphraser.io
تعد أداة إعادة الصياغة أفضل أداة لإعادة الصياغة لإعادة صياغة الجملة وإعادة كتابة المقالات. يمكن لمغير الكلمات لدينا تغيير بنية الجمل واستبدال المرادفات
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI هي أداة لناشري الويب لمساعدتهم على التأكد من أنهم ينتجون محتوى أصليًا. المحتوى الأصلي = محتوى فريد من نوعه من صنع الإنسان... النوع الذي يريده Google والقراء! تضمن Originality.AI إمكانية نشر المحتوى الأصلي باستخدام... AI Detector - تم إنشاء الذكاء الاصطناعي المدمج داخليًا في Originality.AI لتحديد المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة أي من واجهات برمجة التطبيقات NLP الشائعة بما في ذلك GPT-2 وGPT-J وGPT-NEO وGPT-3 (الأداة الأولى في العالم لتحديد GPT-3 ). يمكن لـ Originality.AI التنبؤ بما إذا كان المحتوى قد تم إنتاجه بواسطة أي من مساعدي الكتابة المشهورين بالذكاء الاصطناعي. مدقق الانتحال - يحتاج ناشرو الويب / مسوقو المحتوى الجادون إلى التأكد من أنهم ينشرون محتوى خاليًا من الانتحال بحيث يتمتع محتواهم بأفضل فرصة للتصنيف. Originality.AI عبارة عن أداة لفحص الانتحال تم تصميمها للناشرين الجادين على الويب الذين لديهم فريق من الكتاب لإدارتهم. فهو يوفر إدارة الفريق ولوحة المعلومات وسجل المسح والاعتمادات التلقائية وفحصًا كاملاً للموقع بمجرد إدخال عنوان URL الخاص بك.
Rytr
rytr.me
Rytr عبارة عن منصة توفر حلول الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتلبية احتياجات إنتاج المحتوى المختلفة. تسهل الأداة كلاً من مؤلفي النصوص والشركات من خلال مساعدتهم في إنشاء محتوى أصلي عالي الجودة بشكل أكثر كفاءة. وهو يقدم مجموعة من حالات الاستخدام بما في ذلك إنشاء منشورات مدونة مقنعة وعناوين تعريفية لتحسين محركات البحث والتسميات التوضيحية لوسائل التواصل الاجتماعي والردود على المراجعات والرسائل. كما يوفر أيضًا ميزات لكتابة المهام التي تتضمن أوصاف المنتج، والتواصل عبر البريد الإلكتروني، وعروض الأعمال، وإعلانات Google، والمزيد. تتيح واجهة Rytr API أيضًا التكامل مع التطبيقات الأخرى. تدعي شركة Rytr أنها تحافظ على نغمة تبدو بشرية، وليست آلية، مما يجعل المحتوى الذي تم إنشاؤه يبدو طبيعيًا. يوفر Rytr أيضًا وظيفة التحقق من الانتحال، مما يضمن أن المحتوى فريد من نوعه. الميزة الفريدة هي وظيفة "صوتي"، والتي من المفترض أنها تسمح للذكاء الاصطناعي بالتكيف مع أسلوب المستخدم في الكتابة. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع البرنامج بقدرات التحرير التلقائي، والتدقيق النحوي، ويمكن أن يوفر خيارات إعادة الصياغة. تعمل ميزة "Text Inflator" على توسيع المحتوى عن طريق إعادة الكتابة مع الحفاظ على المعنى الأصلي. توفر الأداة أيضًا ميزة الإكمال التلقائي للنص بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد في تحسين تدفق وجودة الكتابة. يتضمن Rytr أيضًا ميزة استخراج الكلمات الرئيسية وإنشاءها، مما يساعد في تحسين نتائج محركات البحث. يمكن للمستخدمين إنشاء محتوى مخصص لمجموعة من المنصات مثل LinkedIn وFacebook وQuora باستخدام الأداة. بالنسبة للكتابة الإبداعية، يمكن استخدام الأداة لإنشاء القصائد وكلمات الأغاني والقصص. وأخيرًا، يساعد أيضًا في إنشاء محتوى للصفحات المقصودة والنشرات الإخبارية وأوصاف الفيديو والنقاط. يبدو أنه يوازن بين الكتابة الفنية والمتطلبات الإبداعية وهو مصمم لمساعدة المستخدمين على توفير الوقت والجهد.
Type
type.ai
Type هو محرر المستندات الأول الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والذي يساعد أي شخص على كتابة محتوى عالي التأثير. بدلاً من كتابة محتوى مهم من الصفر، يمكن للأفراد والفرق استخدام الكتابة لإنشاء الكتابة وتحريرها وصقلها بصوتهم وأسلوبهم.
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتهم بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. إنها تمكن الجميع من كتابة أي شيء، والنشر في أي مكان، وتحسين المحتوى الخاص بهم بسهولة لا مثيل لها. يتكامل Botsonic، منشئ روبوتات الدردشة القوي القائم على الذكاء الاصطناعي، بسلاسة مع منصات مثل Slack وWhatsApp وTelegram وFB Messenger، مما يضمن إجراء محادثات متعددة القنوات دون انقطاع. كما أنه يوفر ميزة Human Hand-off، مما يسهل الانتقال السلس من التفاعلات الآلية إلى التفاعلات البشرية. ومن خلال تكامل Zapier، يقومون بأتمتة المهام وتبسيط سير العمل، مما يعزز مشاركة العملاء. Botsonic متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ويعد بتفاعلات آمنة مع العملاء. تهدف مجموعة الأدوات الخاصة بهم معًا إلى إعادة تعريف إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، مما يجعل Writesonic هو الحل الشامل لجميع احتياجاتك الرقمية.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتهم داخليًا وخارجيًا. توفر منصتنا إدارة علاقات العملاء ومركز الاتصال ومنشئ مواقع الويب والمتجر عبر الإنترنت والحملات التسويقية وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة داخلية آمنة، وإدارة المهام والمشاريع، ومشاركة الملفات وتخزينها في الوقت الفعلي، وأدوات الاتصال، والتنظيم. تم دمج أساسيات الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي في هيكل Bitrix24. Bitrix24 هي مبادرة من مبادرة Bitrix, Inc. التي تم إطلاقها كخدمة قائمة على السحابة في أبريل 2012. وهي متاحة الآن في السحابة وفي مكان العمل. في عام 2024، تضم شركتنا أكثر من 12 مليون منظمة. تفخر Bitrix24 بخدمة العملاء من المؤسسات الصغيرة إلى شركات Fortune 500.
Yoodli
app.yoodli.ai
Yoodli هو مدرب تواصل مدعوم بالذكاء الاصطناعي (فكر في القواعد النحوية ولكن فيما يتعلق بالكلام). يساعدك Yoodli على إتقان خطابك أو مقابلتك أو محادثتك أو اجتماعك عبر الإنترنت التالي من خلال تقديم تعليقات خاصة وفي الوقت الفعلي وخالية من الأحكام حول كيفية التواصل. يتم نشر Yoodli بواسطة منظمة Toastmasters International لأكثر من 300000 عضو على مستوى العالم، وكليات إدارة الأعمال الرائدة، وعبر شركات Fortune 500 مثل Google وMicrosoft وغيرها.
Jounce AI
jounce.ai
Jounce هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لإحداث ثورة في مجال التسويق من خلال تقليل الوقت الذي يستغرقه إنشاء محتوى عالي الجودة بشكل كبير. تقدم المنصة خدمات مثل AI Artwork والدردشة والقوالب والمستندات التي تعمل على تبسيط عملية التسويق وتحسينها. يوفر Jounce حلاً بديهيًا لكتابة النصوص، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء محتوى احترافي في بضع خطوات فقط. يقدم مجموعة من القوالب القابلة للتخصيص لبدء عملية كتابة الإعلانات. عند إدخال المطالبة أو الإرشادات المطلوبة، يتعامل الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Jounce مع إنشاء المحتوى، مما يؤدي إلى إنشاء خيارات متعددة ليختارها المستخدم. تشتمل الميزات الإضافية على محرر مستندات مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء وتحرير المواد التسويقية باستخدام التنسيق التلقائي والتدقيق الإملائي والتصحيح النحوي. يستوعب البرنامج أيضًا التعاون، مما يسمح لعدد غير محدود من أعضاء الفريق بالمساهمة بالأفكار وكتابة المحتوى. يقدم أكثر من 70 نموذجًا تسويقيًا لأنواع مختلفة من المحتوى مثل منشورات الوسائط الاجتماعية ومحتوى موقع الويب وحملات البريد الإلكتروني وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، يوفر Jounce ميزات مثل Dark Mode لراحة المستخدم أثناء ساعات العمل المتأخرة في الليل. إنه يخدم احتياجات مختلف المتخصصين في مجال التسويق، بدءًا من منشئي المحتوى وحتى أصحاب الأعمال الصغيرة.
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai هي أداة قائمة على الذكاء الاصطناعي مصممة لتبسيط وتحسين عمليات التنقيب عن المبيعات للشركات. من بين وظائفها الرئيسية، تستفيد Regie.ai من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسهيل التحديد التلقائي والمشاركة للحسابات وجهات الاتصال المستهدفة، حتى تلك غير الموجودة بالفعل في نظام إدارة علاقات العملاء لديك. وتهدف الأداة إلى جعل الرسائل أكثر تحديدًا للعلامة التجارية وملاءمة للسياق لكل مستلم، مما يؤدي إلى تواصل ومشاركة أكثر فعالية. كما تعطي Regie.ai الأولوية للتواصل بناءً على بيانات المشاركة والنوايا لضمان استهداف أكثر دقة خلال دورات الشراء النشطة. الميزة الفريدة لهذه الأداة هي قدرتها على تغيير شدة الانتشار اعتمادًا على مستويات مشاركة المشتري. ونتيجة لذلك، يتلقى المشترون المنخرطون بشكل كبير تدفقًا ثابتًا من الاتصالات، في حين تتم رعاية العملاء المحتملين غير المشاركين بوتيرة أبطأ حتى يصبحوا جاهزين للمبيعات، مما يحمي صحة قاعدة البيانات الخاصة بك ويحسن الفترة التي تسبق وقت الاجتماع. يمكن تصور Regie.ai كممثلين افتراضيين لتطوير المبيعات (SDRs) يعملون على مدار الساعة، دون الحاجة إلى موارد بشرية إضافية أو الاستعانة بمصادر خارجية. يدعم النظام الأساسي مجموعة من حالات الاستخدام مثل الصادر البارد، ومشاركة LinkedIn، ورعاية المبيعات، واستجابة العملاء المحتملين الواردين، والصادرين على الواردين، وتوسيع العملاء، والمزيد. علاوة على ذلك، تعمل الأداة على تبسيط استراتيجية عمليات الإيرادات لديك من خلال التكامل مع أنظمة RevTech الأساسية للمساعدة في أتمتة حجز اجتماعات فريق المبيعات.
PerfectEssayWriter.AI
perfectessaywriter.ai
PerfectEssayWriter.AI، أداة كتابة المقالات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتي يثق بها أكثر من 11196 طالبًا وتظهر في أهم منافذ الأخبار مثل Yahoo وNewsDirect وBezinga وغيرها الكثير. وسرعان ما أصبحت منصتها الوجهة المفضلة للطلاب الذين يتطلعون إلى تحسين مهاراتهم في الكتابة وتحقيق النجاح الأكاديمي. تم تصميم أداته لتزويد الطلاب بتجربة سلسة وسهلة الاستخدام، مما يجعل إنشاء مقالات عالية الجودة ومهام كتابية أخرى أسهل من أي وقت مضى.
Writecream
writecream.com
Writecream هي أداة تسويق مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم التعلم الآلي المتقدم لكتابة نسخة لك - لإعلانات Google والصفحات المقصودة وأوصاف المنتجات ومنشورات المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام Writecream لإنشاء مقدمات جذابة وشخصية لحملات التسويق الخارجية.
Spike
spikenow.com
يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى دردشة. إنه يشبه وجود منصة مراسلة فائقة الشحن تعطي الأولوية لرسائلك الأكثر أهمية، حتى تتمكن من التركيز على الأشياء الأكثر أهمية. استخدم بريدك الإلكتروني الحالي واستمتع بتجربة بريد إلكتروني خالية من الفوضى. سبايك للفرق: وضوح التواصل للفرق! يقدم Spike مجموعة إنتاجية شاملة للفرق. فهو يجمع بين الدردشة الجماعية والبريد الإلكتروني واجتماعات الفيديو وأدوات الذكاء الاصطناعي والمستندات التعاونية في موجز موحد. تواصل وتعاون بسهولة مع الفرق الداخلية وأصحاب المصلحة الخارجيين، بما في ذلك الزملاء والشركاء والعملاء والموردين، سواء كانوا يستخدمون Spike أم لا. Spike هي أول خدمة بريد إلكتروني للأعمال مصممة للتفاعلات الجماعية الهادفة. حافظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام مجال البريد الإلكتروني الخاص بك أو شراء نطاق مخصص من Spike. استمتع بالبريد الإلكتروني والرسائل الآمنة والموثوقة والقابلة للأرشفة والتي تضمن التواصل السلس.
WriteMe
writeme.ai
أداة الكتابة WriteMe AI هي مساعد كتابة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي لكتابة محتوى عالي الجودة ببضع نقرات وبجزء بسيط من التكلفة! ما عليك سوى إدخال أفكارك وإنشاء أي عدد تريده من إصدارات الإخراج حتى تشعر بالرضا عن النتيجة النهائية. لا جهد إضافي، لا تكلفة إضافية! كن صانع المحتوى دون عناء ابتعد عن حجرة الكاتب وقم بتحسين عملية كتابة المحتوى الخاص بك باستخدام أداة الكتابة WriteMe AI. أطلق العنان لقوة التكنولوجيا واكتب باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى رائع تلقائيًا بـ 20 لغة مختلفة، لأكثر من 25 حالة استخدام. صقل تحفتك الفنية إلى حد الكمال في كل التفاصيل قم بإنشاء المحتوى الخاص بك تلقائيًا في منشئ نص AI غني بالميزات وسريع الاستجابة. قم بتحويل أفكار المحتوى الخام إلى محتوى متمكن يوصل الفكرة إلى جمهورك. أعد كتابة المحتوى وتنسيقه وتوسيعه وتحسينه لتحسين جودة المحتوى قبل الضغط على زر النشر!
Yaara.ai
yaara.ai
توفر Yaara AI أداة قوية لإعادة الصياغة تهدف إلى تحسين تفرد وطلاقة كتابة المستخدمين. توفر الأداة مجموعة واسعة من 49 وضعًا مختلفًا يمكن للمستخدمين من خلالها تخصيص نمط أو نغمة المحتوى الخاص بهم. يتضمن البرنامج ميزات تمكن المستخدمين من إضافة المزيد من العمق والشعور إلى المحتوى الخاص بهم، وتعزيز التأثير العاطفي، وتحسين الوضوح والإيجاز، وتعزيز مستويات التفاصيل. توفر أداة إعادة الصياغة الخاصة بـ Yaara AI أيضًا خيارات لتعزيز الأصالة، وبالتالي السماح للمستخدمين بإبراز المحتوى الخاص بهم. البرنامج مدعوم بـ GPT-3، مما يضمن فهم سياق النص ومعناه بشكل صحيح وأن تكون إعادة الصياغة التي تم إنشاؤها طبيعية وطلاقة. يتمتع المستخدمون بالتحكم في مستوى تغيير المفردات في كتاباتهم، مما يسمح بالتخصيص إلى الحد المطلوب. تتيح أداة Yaara AI للمستخدمين إعادة صياغة الجمل أو الفقرات أو المقالات أو المقالات بشكل فعال مع تحسين الجوانب المختلفة مثل الطلاقة والمفردات والأسلوب. وهو يدعم العديد من اللهجات الإنجليزية بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكاليفورنيا والاتحاد الأفريقي. تغطي أوضاع إعادة الصياغة المختلفة نطاقًا واسعًا، من "الإبداعي" و"الرسمي" إلى "العاطفي" و"المتعمق". وبالتالي يهدف البرنامج إلى تقديم حل شامل لإعادة كتابة النص يتسم بالكفاءة وسهولة الاستخدام.
NeuronWriter
neuronwriter.com
يعد NeuronWriter بمثابة مساعد ذكي لأي شخص يقوم بإنشاء محتوى للويب. إنها أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يعني أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على الكتابة بشكل أفضل والحصول على تصنيف أعلى في محركات البحث مثل Google. فكر في الأمر كدليل ذكي يعرف ما يحبه الإنترنت ويساعدك على إنشاء ذلك. في جوهره، تم تصميم NeuronWriter لجعل عملية الكتابة الخاصة بك أسهل وأكثر فعالية. يقوم بذلك من خلال تقديم اقتراحات وتحسينات بناءً على ما هو شائع وفعال حاليًا في تحسين محركات البحث (SEO). إن تحسين محركات البحث (SEO) يدور حول جعل المحتوى الخاص بك أكثر وضوحًا وجاذبية لمحركات البحث، لذلك عندما يبحث الأشخاص عن شيء متعلق بالمحتوى الخاص بك، فإنهم يجدونك أولاً. NeuronWriter ليس مجرد أداة كتابة أخرى؛ إنها مليئة بالميزات التي تجعلها متميزة. فيما يلي نظرة على بعض ميزاته الرئيسية: * إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي: أحد أروع الأشياء في NeuronWriter هو كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في الكتابة. إذا كنت عالقًا في الأفكار أو غير متأكد من كيفية البدء، فإن NeuronWriter يقترح موضوعات ويكتب لك مقتطفات. إنه مثل وجود صديق يقوم بالعصف الذهني ومليء دائمًا بالأفكار. * تكامل تحسين محركات البحث (SEO) والبرمجة اللغوية العصبية (NLP): يمكن أن يكون تحسين محركات البحث (SEO) معقدًا، ولكن NeuronWriter يبسطه. يستخدم شيئًا يسمى NLP (معالجة اللغات الطبيعية) لفهم موضوع المحتوى الخاص بك وكيف يمكن تحسينه لمحركات البحث. يشبه الأمر تعليم المحتوى الخاص بك التحدث بلغة Google، مما يسهل على الأشخاص العثور عليه. * أدوات تحليل المحتوى: لا يساعدك برنامج NeuronWriter على الكتابة فحسب؛ يساعدك على الكتابة بشكل أفضل. يقوم بتحليل المحتوى الخاص بك ويمنحه درجة بناءً على مدى ملاءمته لكبار المسئولين الاقتصاديين (SEO). كما أنه ينظر أيضًا إلى الترتيب في صفحات نتائج محرك البحث (SERPs) ويمنحك رؤى حول كيفية مواءمة المحتوى الخاص بك مع المقالات ذات الأداء الأفضل. * تكامل WordPress: إذا كنت تستخدم WordPress لموقعك على الويب، فإن NeuronWriter يناسبك تمامًا. فهو يتكامل بسهولة مع WordPress، مما يتيح لك تحسين المحتوى الخاص بك مباشرة داخل موقع الويب الخاص بك. إنه يشبه وجود مساعد مفيد في لوحة تحكم مدونتك. * البحث عن الكلمات الرئيسية وتحليلها: يقوم NeuronWriter بتحليل الكلمات الرئيسية ذات الصلة بموضوع المحتوى الخاص بك. إنه مثل الصيد في بركة كبيرة - فأنت بحاجة إلى معرفة نوع الأسماك (أو الكلمات الرئيسية) التي تبحث عنها، والمكان الذي من المحتمل أن تكون فيه. * تحليل المنافس: تقوم الأداة بفحص المحتوى الذي يحتل بالفعل مرتبة عالية بالنسبة لتلك الكلمات الرئيسية على محركات البحث. وهذا يشبه فهم الوصفات الشائعة في المطعم، حتى تتمكن من إعداد طبق ينافسها. * تحليل نية المستخدم: يحاول فهم ما يبحث عنه المستخدم على الأرجح عندما يكتب استعلامًا في محرك البحث. وهذا يشبه فهم الطاهي ما إذا كان عميله يريد وجبة خفيفة سريعة أو وجبة كاملة. * نقاط تحسين محركات البحث للمحتوى: بعد إنشاء المحتوى، تقوم NeuronWriter بتقييمه بناءً على مدى تحسينه لتحسين محركات البحث. فكر في هذا باعتباره ناقدًا للطعام يقوم بتقييم الطبق.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه مساعدة الكتاب على إتقان فن رواية القصص وتسريع عملية الكتابة الإبداعية. تعد هذه الأداة واحدة من أفضل أدوات إنشاء القصص بالذكاء الاصطناعي، فهي تقوم بأكثر من مجرد إصلاح الأخطاء النحوية والإملائية. إنه يتجاوز ذلك من خلال اقتراح طرق لتحسين أسلوبك في الكتابة، وإضفاء الحيوية على شخصيات جديدة، ومساعدتك في جعل قصصك أكثر جاذبية. يشبه الأمر وجود صانع كلمات خبير جاهز لمساعدتك في العثور على الكلمات الصحيحة، وإعادة صياغة الجمل، وحتى الخروج بتقلبات في الحبكة ربما لم تفكر فيها. يستخدم Sudowrite أحدث تقنيات التعلم العميق لإنشاء نص واقعي ومناسب للسياق. يعتمد Sudowrite على نماذج محولات GPT-3 وGPT-4 التي تحتوي على أكثر من 175 مليار معلمة، والتي تتعلم المفاهيم العامة من بيانات التدريب الخاصة بها. يقوم النموذج بإنشاء نص عن طريق تخمين ما هو الأرجح أن يأتي بعد ذلك، كلمة واحدة في كل مرة. ليس المقصود من Sudowrite أن يكتب لك ولكنه يمكن أن يساعدك على تحسين كتابتك وتسريعها بشكل كبير. إنها أداة ممتازة للمؤلفين والمبدعين وكتاب الروايات.
Molin AI
molin.ai
Molin AI هي شركة ناشئة SaaS متخصصة في تطوير روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمتاجر التجارة الإلكترونية، حيث يمكن لأي شخص إنشاء روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي الخاص به في دقائق. بدون أي خبرة في البرمجة. - يتكامل مع جميع منصات التجارة الإلكترونية وأي أنواع أخرى من مواقع الويب: Shopify وWoocommerce وWix... مع Molin، ستكون دائمًا موجودًا من أجل عملائك، لذلك سيشعرون بمزيد من الثقة في الشراء والإرجاع حتى تعطيك مراجعة 5 نجوم!
Conch
getconch.ai
Conch AI هو مساعد كتابة جديد للمساعدة في تحويل أفكارك إلى كلمات. استخدم Conch لإنشاء جمل وفقرات جديدة. استخدم إعادة الكتابة لإعادة صياغة النص. استخدم ميزة الجملة التالية في Google Docs وGmail لإنشاء الجملة التالية. يمكن أن تساعدك القوقعة على القراءة أيضًا. باستخدام أداة Summarizer، لا يمكنك تلخيص النص فحسب، بل يمكنك أيضًا استخدامه لتحويل نصوص معقدة إلى جمل سهلة الفهم. سمات - إعادة الكتابة: تسليط الضوء على الجمل والفقرات وإعادة كتابتها - الملخص: تلخيص النص المحدد من ملفات PDF والكتب والمقالات - محارة: أجب عن أي أسئلة أو قم بإنشاء أي نوع من المحتوى - القوالب: إنشاء مقدمات ومخططات تفصيلية وغير ذلك الكثير. - Humanizer: أعد كتابة النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لتمرير أجهزة كشف الذكاء الاصطناعي - Finder: اطرح أسئلة حول موقع الويب الحالي أو أي مقالة أو أي ملف PDF وسيقوم الذكاء الاصطناعي بالبحث عن الإجابات. أفضل بـ 10 مرات من البحث الافتراضي.
Creaitor.ai
creaitor.ai
Creaitor.ai عبارة عن منصة شاملة للذكاء الاصطناعي تتيح للمسوقين إنشاء محتوى محسّن أسرع بعشر مرات وبأقل من نصف التكلفة. تغطي ميزات Creaitor.ai دورة حياة تسويق المحتوى بالكامل بدءًا من تخطيط الكلمات الرئيسية وتحليل SERP وكتابة مقالات تحسين محركات البحث وتسجيل نتائج تحسين محركات البحث المتقدمة وتتبع أداء المحتوى وغير ذلك الكثير. يمكّن Creaitor.ai الشركات الصغيرة والمتوسطة من إنشاء محتوى بصوت علامتها التجارية بأكثر من 40 لغة.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai هي منصة الكل في واحد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يمكّنك Krater.ai من إنشاء محتوى ونسخه بسهولة في ثوانٍ من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي. انتقل بمشاريعك إلى المستوى التالي مع Krater AI. يفتح تطبيق SuperApp الشامل لدينا قوة تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يتيح كل شيء بدءًا من إنشاء المحتوى وحتى إمكانات تحويل النص إلى كلام. مع كراتر، ستتمكن من الوصول إلى إمكانيات لا حدود لها والابتكار الحقيقي. استمتع بوظائف لا مثيل لها وسهولة الاستخدام - اشترك الآن واحصل على ميزة الذكاء الاصطناعي.
Flick
flick.social
بدءًا من التسميات التوضيحية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وحتى جدولة المحتوى الخاص بك، يساعد Flick المسوقين والمبدعين والشركات الصغيرة على إنجاز المزيد كل يوم. Flick عبارة عن أداة للذكاء الاصطناعي والهاشتاج والجدولة والتحليلات لوسائل التواصل الاجتماعي. فهو يساعدك على تبادل الأفكار حول المحتوى والتسميات التوضيحية، ويساعدك في العثور على علامات التصنيف وإدارتها وتحليلها، وجدولة جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، بالإضافة إلى تزويدك بأحدث التحليلات لحسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك.
Fibery
fibery.io
Fibery عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات وتطويرها. تعتمد معظم استراتيجيات المنتجات على بيانات وآراء عشوائية متفرقة. يساعدك Fibery على تحليل تعليقات المستخدمين أو إشارات السوق وتحديد أهم الأفكار - حتى يتسنى لك معرفة ما يجب العمل عليه بعد ذلك. 💡 ابدأ تجربتك المجانية لمدة 14 يومًا على Fibery.io.
Article Rewriter
articlerewriter.net
أداة إعادة كتابة المقالة عبارة عن أداة تدوير المقالات عبر الإنترنت، والتي تولد محتوى فريدًا باستخدام تقنيات إعادة الصياغة الأساسية للذكاء الاصطناعي.
MyEssayWriter.ai
myessaywriter.ai
MyEssayWriter.Ai هي شركة أحدثت ثورة في عملية الكتابة بتقنيتها المبتكرة. نحن نمزج بين خبرة الكتاب المحترفين وسرعة ودقة الذكاء الاصطناعي لتقديم مساعدة كتابية رفيعة المستوى للطلاب. تتميز أداة كتابة المقالات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لدينا بالعديد من الميزات الفريدة. أولاً، تنتج محتوى دقيقًا وخاليًا من الانتحال حول أي موضوع معين باستخدام تدريبها على ملايين المقالات والمقالات عالية الجودة. وهذا يزيل متاعب العصف الذهني والبحث لساعات طويلة. ثانيًا، توفر أداتنا الوقت من خلال إنشاء الخطوط العريضة والمحتوى لمقالاتك. يتيح لك ذلك التركيز على الجوانب المهمة الأخرى في حياتك الأكاديمية والشخصية. ثالثًا، يمكن أن تساعدك مراجعة المحتوى الذي تم إنشاؤه والتعلم منه على تحسين مهاراتك في الكتابة وتطوير فهم أعمق للموضوع المطروح. تستخدم أداتنا معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لتحسين أدائها بشكل مستمر، مما يمكنها من تحليل المعلومات المعقدة وتفسيرها. وأخيرًا، يمكن للخوارزمية إنشاء محتوى لأنواع مختلفة من المقالات، بما في ذلك المقالات الجدلية والمقنعة والوصفية والسردية. ويمكنه أيضًا المساعدة في الأوراق البحثية والمقالات والتقارير ومهام الدورات الدراسية الأخرى. يثق آلاف الطلاب في جميع أنحاء العالم بأداة كتابة المقالات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تم تصميمها مع وضع نجاحك في الاعتبار. لذا، سواء كنت تواجه حصار الكتابة، أو تكافح من أجل التوصل إلى أفكار، أو ليس لديك وقت كاف، يمكن أن تساعدك الخوارزمية المتقدمة لدينا في إنتاج مقالات عالية الجودة في وقت قصير.
Lavender
lavender.ai
Lavender هو مدرب البريد الإلكتروني الخاص بك بتقنية الذكاء الاصطناعي فهو يجمع بين كل ما تحتاجه لكتابة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات والحصول على ردود بسهولة. احصل على تدريب فوري يعتمد على الذكاء الاصطناعي على بريدك الإلكتروني، وابحث عن العميل المحتمل دون مغادرة صندوق الوارد الخاص بك، وتأكد من صلاحية بريده الإلكتروني، وتحقق مما إذا كان بريدك الإلكتروني سيصل إلى الرسائل غير المرغوب فيها، وانظر كيف يبدو على الهاتف المحمول، بالإضافة إلى المزيد. تستخدم حقوق السحب الخاصة والكيانات المعتمدة من أكبر الشركات في العالم Lavender لتعزيز عمليات الفتح والردود المزدوجة. إذا تلقيت ردًا، فمن المرجح أن تقوم بحجز اجتماع وإبرام صفقة.
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG هو تطبيق إنتاجي يعمل بالذكاء الاصطناعي يوفر لك أكثر من ساعة واحدة في اليوم من خلال جعل المهام المتكررة تطير بعيدًا أثناء العمل. تخيل مساعدًا إنتاجيًا يكتب لك ويوسع نطاقك ويتفاعل معك. يقوم FlyMSG بملء المقتطفات أو الرسائل بأكملها تلقائيًا في غضون نانو ثانية في أي مكان عبر الإنترنت، مما يسمح لأي مستخدم بما يلي: * زيادة المشاركة * تبسيط الإنتاجية الشخصية * التواصل بشكل أكثر فعالية وكفاءة الميزات الأساسية لبرنامج FlyMSG هي: * قم بتعيين اختصار FlyCut لأي نوع من الرسائل أو المقتطفات (المبيعات، الإدارة، دعم العملاء، التوظيف، الموارد البشرية، المالية، إلخ.) * قم بتصنيف FlyCuts في السحابة ليسهل الوصول إليها من Google Chrome * اكتب FlyCut الخاص بك في أي حقل لإدخال النص لملء المحتوى المحفوظ أو تعبئته تلقائيًا أو توسيعه
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى تكاليف مخفية أو إعداد في أي مكان آخر. تقدم الميزات الفريدة لـ 1min.AI مجموعة متنوعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة. يمكنك رؤيتها بوضوح مع ميزة الدردشة مع العديد من المساعدين، فهي تشمل Gemini، GPT، Claude، Llama، MistralAI، ... يمكن أيضًا استخدام ميزات الوسائط المتعددة الأخرى مثل المحتوى والصورة والصوت والفيديو مع نماذج مختلفة للاستفادة من قدراتها وتقديم أفضل النتائج. وأخيرًا، نقدم تقديرًا ائتمانيًا وسجل استخدام شفافًا، حتى تعرف بالضبط تكلفة الميزة قبل التشغيل ويمكنك تتبع الاستخدام بسهولة. تجربة 1min.AI مجانًا للتأكد من أنها مناسبة لك قبل اتخاذ أي قرار!
Humbot
humbot.ai
Humbot عبارة عن أداة إنسانية تعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنها مساعدتك في تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. قم بإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي واكتب بثقة باستخدام Humbot. تقدم Humbot تقنية متطورة لإضفاء طابع إنساني على نص الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتيجة بشرية بنسبة 100% عن طريق تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي. إنه يضمن أن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أصلي وأصلي وغير قابل للاكتشاف بواسطة معظم أجهزة الكشف. العملية سريعة وسهلة وتنتج نصًا عالي الجودة وقابل للقراءة وخاليًا من الأخطاء النحوية. بفضل التكنولوجيا الرائدة في الصناعة، فإنه يضمن أصالة النص المعاد كتابته ويقدم أمثلة حقيقية على فعاليته. أشاد المستخدمون بفعاليته في تجنب الكشف ووجدوه مفيدًا لأنواع المحتوى المختلفة. يضمن Humbot أيضًا سلامة وأمن بيانات المستخدم. بفضل نهجها المبتكر، تلقت ردود فعل إيجابية من منشئي المحتوى والباحثين والشركات. يمكن لأداة إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي أن تفيد أولئك الذين يحاولون تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي دون المساس بالصدق والنزاهة. بشكل عام، يقدم Humbot حلاً موثوقًا للبقاء في المقدمة في إنشاء المحتوى مع تجاوز اكتشاف الذكاء الاصطناعي دون عناء
Eskritor
eskritor.com
Eskritor هي أداة كاتبة محتوى قائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد الأشخاص على إنشاء مقالات منشورات بالمدونة وأوصاف المنتجات والمحتويات المكتوبة الأخرى بنقرة زر واحدة فقط. فيما يلي الميزات القوية التي تجعل Eskritor متميزًا عن المنافسة. هذا البرنامج مزود بأدوات مبتكرة ووظائف متقدمة، ويقدم مجموعة من المزايا.
Super Plural
superplural.com
Super Plural هي وكالة تسويق عالمية متعددة التخصصات، مقرها في لشبونة وساو باولو ولندن، وتتكون من فريق فعال من المفكرين الاستراتيجيين والمديرين الذين يركزون على العملاء ومنشئي المحتوى والتقنيين المبتكرين. نحن نتقن اللغة "الرقمية الأصلية"، ونقدم حلولًا تسويقية شاملة بزاوية 360 درجة مع خبرة واسعة في الصناعات المتنوعة للشركات B2B وB2C، ونوفر استراتيجيات العلامة التجارية، والخدمات الإبداعية، والتكامل التجاري والتحسين، والتجارة الإلكترونية، وتحسين محركات البحث، والتسويق عبر محركات البحث، ووسائل التواصل الاجتماعي، تطوير الويب وأتمتة التسويق والحملات المبتكرة.
Matik
matik.io
يقوم Matik بأتمتة عملية إنشاء وإرسال العروض التقديمية المخصصة والمعتمدة على البيانات. ما عليك سوى تزويد Matik ببعض المدخلات (على سبيل المثال، الحساب المخصص للمجموعة، والنطاق الزمني)، وسيقوم Matik بالاستعلام عن البيانات لإنشاء مجموعة Google Slides أو Microsoft PowerPoint مع نصوص وصور ومخططات وجداول مخصصة. يمكن لـ Matik إرسال المحتوى تلقائيًا كمرفق بريد إلكتروني إلى الحساب. تتضمن أمثلة المحتوى الذي يمكن تشغيله تلقائيًا مراجعات الأعمال ربع السنوية/التنفيذية، ومجموعات التجديد، وحالات العمل، وتحليلات القيمة، والصفحات الواحدة لعائد الاستثمار.
Chatbase
chatbase.co
ChatGPT مخصص لبياناتك. ما عليك سوى تحميل مستنداتك أو إضافة رابط إلى موقع الويب الخاص بك والحصول على برنامج chatbot يشبه ChatGPT لبياناتك. ثم أضفه كأداة إلى موقع الويب الخاص بك أو قم بالدردشة معه من خلال واجهة برمجة التطبيقات.
AI Article Spinner
aiarticlespinner.co
AI Article spinner هو أداة إعادة كتابة المقالات التي يمكنها إزالة الانتحال من المقالات والمحتوى.
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker هي أداة متقدمة موجهة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتعزيز تفاعلات المبيعات من خلال تمكين التخصيص الفائق على نطاق واسع. وقد جمعت الأداة مؤخرًا 2.5 مليون يورو واستحوذت على MyProfilia، وأطلقت امتدادًا جديدًا للكروم. إحدى الميزات الرئيسية لـ Humanlinker هي قدرتها على الكتابة التوليدية بالذكاء الاصطناعي، والتي تساعد فرق المبيعات على إنشاء وسائل كسر الجليد المخصصة لجهود التوعية الخاصة بهم. يتم إنشاء أدوات كسر الجمود هذه بناءً على تحليل شخصية DISC، والذي يوفر نظرة ثاقبة للسمات الشخصية المتأصلة للعملاء المحتملين. يساعد هذا التحليل محترفي المبيعات على التواصل بشكل فعال وبناء الثقة والتفاوض مع العملاء المحتملين. تقدم Humanlinker أيضًا 360° Account & People Intelligence، مما يسمح لفرق المبيعات بالحصول على فهم أعمق لحساباتهم المستهدفة والأفراد داخل هذه الحسابات. تتضمن هذه المعلومات الاستخبارية معلومات من منصات التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn وTwitter، بالإضافة إلى الملفات الصوتية والمقابلات والمقالات. تتكامل الأداة بسلاسة مع منصات CRM الشائعة مثل Salesforce وHubspot وSalesloft وOutreach، مما يمكّن فرق المبيعات من الوصول إلى البيانات وسير العمل الحالية والاستفادة منها. تم تصميم Humanlinker لفرق المبيعات التي تتطلع إلى تحسين عمليات التنقيب والبيع. فهو يوفر مفاتيح تخصيص قوية تستفيد من المعلومات من مصادر مختلفة، مما يساعد محترفي المبيعات على حجز المزيد من الاجتماعات وتقصير دورة المبيعات. وتساعد الأداة أيضًا في التحضير للاجتماعات من خلال تقديم اقتراحات وتوصيات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لمندوبي المبيعات بإحداث تأثير أكبر في كل اجتماع. بشكل عام، يعمل Humanlinker على تمكين فرق المبيعات من تخصيص تفاعلاتهم عبر جميع القنوات، مما يؤدي إلى تحسين نتائج المبيعات وزيادة الإنتاجية.
Autobound
autobound.ai
مع إرسال 320 مليار رسالة بريد إلكتروني يوميًا، يمتلئ البريد الوارد لكل مشتري. إن كونك شخصيًا وملائمًا للغاية لم يعد خيارًا، بل ضرورة. يُنشئ Autobound رسائل بريد إلكتروني شديدة التخصيص على الفور استنادًا إلى الأخبار واتجاهات المنافسين والبودكاست ووسائل التواصل الاجتماعي والتقارير المالية والتجارب المشتركة والهوايات والمزيد. يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بنا بأتمتة عملية بحث وكتابة مدتها أكثر من 30 دقيقة لزيادة معدل الرد بمقدار 2-3 أضعاف. عند قيامك بالتسجيل لأول مرة، يقرأ الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Autobound المعلومات العامة عن شركتك لإنشاء الرسائل الأولية لحسابك. يمكن للمستخدمين الجدد بعد ذلك إنشاء أسلوب الكتابة الخاص بهم، وتبديل/إيقاف تشغيل الرؤى، والمزيد. من خلال عمليات التكامل مع Gmail وSalesloft وOutreach وSalesforce وHubspot والمزيد، نحن هنا لنجعل حياتك أسهل. يمكن للمستخدمين المجانيين كتابة المحتوى لخمسة عملاء محتملين يوميًا، بينما يحصل المستخدمون المحترفون على أرصدة محتوى غير محدودة. يقدم Autobound أيضًا عرضًا للمحتوى المجمع، مما يمكّن البائعين والمسوقين من كتابة محتوى شديد التخصيص لآلاف العملاء المحتملين في وقت واحد عبر تحميل ملف CSV. يمكن لأي شخص البدء في إنشاء محتوى مخصص للغاية مجانًا في أقل من 30 ثانية! سجل اليوم على www.autobound.ai/sign-up-free.
Luna.ai
luna.ai
تم كسر قواعد اللعبة القديمة في المبيعات. ليس لدى العملاء المحتملين اليوم أي صبر تجاه رسائل البريد العشوائي ذات الحجم الواحد الذي يناسب الجميع. وقد قام مزودو خدمة البريد الإلكتروني بتشديد سياساتهم بشأن البريد الإلكتروني البارد المجمع. إنها حقبة جديدة، والطرق القديمة لم تعد كافية. وإذا كنت تعتقد أن مجرد تنمية فريق المبيعات الخاص بك هو الحل السحري، فكر مرة أخرى. على الرغم من بذل قصارى جهدهم، فإن العديد من مندوبي المبيعات يخطئون في فهم العملاء المحتملين وإشراكهم بفعالية. أصبح تبرير عائد الاستثمار لمندوبي المبيعات أكثر صعوبة. يبدو مألوفا؟ حان الوقت للتغيير. أدخل Luna.ai، سفينتك الصاروخية في ظلام المبيعات. Luna.ai ليست مجرد أداة مبيعات أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ إنها منصة الاحتمالات الشاملة التي تبحث عنها. البيع القائم على الإشارات، والتخصيص على نطاق واسع، وإمكانية تسليم البريد الإلكتروني - لقد قامت Luna.ai بتغطيتها. مع Luna.ai، أنت لا تبيع فقط؛ أنت تبيع بشكل أكثر ذكاءً وفعالية. تخيل نظامًا يعرف عميلك المحتمل من الداخل والخارج، مبنيًا على جبل من البيانات والرؤى لضمان تنفيذ كل عملية تواصل على الفور. يجيد 152 لغة مثيرة للإعجاب. والجزء الأفضل؟ قابلة للتطوير، مع عدد غير محدود من حسابات البريد الإلكتروني، وكل ذلك بعُشر تكلفة الطرق التقليدية. تهدف Luna.ai في جوهرها إلى تمكينك من التفوق في أكثر ما تحب القيام به: التواصل مع العملاء وإبرام تلك الصفقات. يتعلق الأمر بإزالة التخمين والتأكد من أن كل رسالة ترسلها تبدو شخصية وذات صلة. قم بإعداد كتاب اللعب الأول الخاص بك اليوم. باستخدام إعدادات Luna.ai المسبقة، ستكون جاهزًا للعمل خلال دقائق. نراكم على القمر!
GoZen Content.Ai
gozen.io
GoZen Content.Ai عبارة عن نظام أساسي قوي يجعل إنشاء محتوى بلغات متعددة أمرًا سهلاً باستخدام أداة تحويل اللغة المضمنة. سواء كنت تقوم بإنشاء مواد تسويقية، أو محتوى موقع ويب، أو منشورات مدونة، أو أكثر، فإن GoZen Content.ai يلبي احتياجاتك.
Cohesive AI
cohesive.so
قل وداعًا للمعاناة مع مطالبات ChatGPT! يجمع Cohesive بين تألق الذكاء الاصطناعي وإبداعك، مما يتيح لك إنشاء محتوى عالمي المستوى دون عناء. يمكنك التحسين والتحرير والنشر بسلاسة باستخدام محرر قوي. رحب بإنشاء المحتوى السحري!
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine هي أداة كتابة إعلانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي GPT-3 تمكن المستخدمين من إنشاء نسخة فعالة وعالية الجودة بسرعة وسهولة. يستخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحليل النص وإنشاء محتوى جذاب ومقنع ومصمم خصيصًا للجمهور المستهدف للمستخدم. يوفر TypeEngine أيضًا للمستخدمين مكتبة من القوالب تتيح لك إنشاء نسخة لمشروعك بسرعة. باستخدام TypeEngine، يمكنك إنشاء نسخة مقنعة تتحدث إلى جمهورك بطريقة طبيعية وفعالة.
GetGenie Ai
getgenie.ai
أنشئ محتوى طويلًا ونسخًا قصيرة وكل شيء بينهما باستخدام قوة GetGenie AI - المحتوى الشخصي ومساعد تحسين محركات البحث (SEO). قم بتحليل الكلمات الرئيسية وأسئلة المنتدى ومنافسيك للبدء في التحكم في نتائج SERPs - باستخدام سحر الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Genie!
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: تحويل جيل العملاء المحتملين B2B للفرق المدفوعة بالنمو اكتشف Leadgenerator.io، النظام الأساسي المبتكر لجيل العملاء المحتملين B2B الذي يعيد تصور عملية توليد العملاء المحتملين ويؤتمتها لمحترفي المبيعات والتسويق والعمليات. توفر منصتنا الحديثة الأدوات الأساسية لتحقيق النجاح في المشهد التنافسي الحالي. الميزات الأساسية: إنشاء قائمة دقيقة: قم ببناء قوائم مستهدفة للعملاء المحتملين بسهولة. رسائل بريد إلكتروني مخصصة: استفد من التخصيص المعتمد على الذكاء الاصطناعي للحصول على معدلات مشاركة فائقة. التواصل والمتابعة الآلية: قم بتحسين استراتيجية التواصل الخاصة بك للاستفادة من كل فرصة. التوجيه والتدريب في مجال المبيعات: عزز قدرات فريقك واحصل على المزيد من الصفقات. أدوات التواصل التكتيكية: قم بتكييف نهج المبيعات الخاص بك لتحقيق الأهداف بشكل فعال. تم تصميم Leadgenerator.io مع وضع ممثلي تطوير المبيعات (SDRs)، ومديري الحسابات (AEs)، والمسوقين في الاعتبار، وهو الحل الأمثل للفرق التي يحركها النمو والتي تسعى إلى إحداث ثورة في جهود توليد العملاء المحتملين.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani هي أداة قوية لكتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي وإنشاء الصور SaaS (البرنامج كخدمة) مصممة لتعزيز الإنتاجية وتبسيط عمليات كتابة المحتوى للمحترفين. يقدم Zomani. مساعدة ذكية في الكتابة، والتدقيق النحوي والإملائي، واكتشاف الانتحال، وتحسين المحتوى، وميزات التعاون السلس لمساعدة كتاب المحتوى على إنتاج محتوى عالي الجودة وخالي من الأخطاء بكفاءة. يقوم زوماني بمقارنة المحتوى الخاص بك بقاعدة بيانات شاملة للمحتوى الموجود لتحديد أي أوجه تشابه غير مقصودة أو حالات سرقة أدبية. وأكثر.
JustBlog.ai
justblog.ai
يعد JustBlog.ai Blog Creator فريدًا من حيث أنه يركز على تحسين محركات البحث (SEO) والمدونات التابعة للمساعدة في دفع التجارة الإلكترونية. يمكنك استخدام AI Selection Refinement لتعديل أي قسم من مدونتك واستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء روابط ذات صلة تلقائيًا. توقف عن إضاعة الوقت في كتابة مقالات مراجعة المنتجات ودع JustBlog.ai يمنحك الأدوات التي تحتاجها للفوز! باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على JustBlog.ai، يمكنك بسهولة إنشاء مدونات تقوم تلقائيًا بسحب منتجات أمازون ووضع علامة عليها بعلامة الشركاء التابعين الخاصة بك. * بلوق المادة الجيل * مقارنة المنتجات ومقالات نظرة عامة على المنتج * تحديد وتحسين أقسام المقالة باستخدام الذكاء الاصطناعي
Swell AI
swellai.com
Swell AI هو مساعد كتابة ذكاء اصطناعي مصمم خصيصًا لمنتجي البودكاست والوكالات والشبكات. فهو يساعد في إنشاء خطوط أنابيب للمحتوى وتوسيع نطاق سير عمل إنتاج البودكاست باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم. الميزات والفوائد الرئيسية: * يُنشئ تلقائيًا ملاحظات عرض البودكاست والنصوص والملخصات والعناوين ومنشورات الوسائط الاجتماعية والمزيد * يتكامل مع المنصات الرئيسية مثل Dropbox وGoogle Drive وخلاصات RSS * يدير عروض متعددة من لوحة تحكم واحدة * يشمل الوصول إلى Swell ChatGPT للإجابة على أسئلة حلقات البودكاست * واجهة برمجة تطبيقات Enterprise للمطورين لدمجها في سير العمل الحالي * أداة الاستيراد بالجملة لإعادة ملء المحتوى للكتالوج الموجود
Zulla
zulla.it
Zulla عبارة عن منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المسوقين والعلامات التجارية ومؤلفي النصوص والمدونين وSMMs والمتخصصين في تحسين محركات البحث (SEO) لإنشاء محتوى تحريري مناسب للمدونات ومواقع الشركات والبريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية وADV وغير ذلك الكثير. باستخدام Zulla، يمكنك إنشاء نسخة عالية الجودة بـ 24 لغة، وتقليص وقت الكتابة إلى النصف والمساعدة في العثور على الإلهام للمحتوى الجديد والأصلي دائمًا. جميع المحتويات صديقة لكبار المسئولين الاقتصاديين وفريدة من نوعها Zulla عبارة عن منصة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد العلامات التجارية والمسوقين ومؤلفي النصوص والمدونين ومتخصصي التسويق عبر الوسائط المتعددة (SMM) ومتخصصي تحسين محركات البحث (SEO) على خفض أوقات كتابة النسخ إلى النصف باستخدام محتوى أصلي صديق لمحركات البحث (SEO).