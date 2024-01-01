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مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - إسبانيا
يستفيد مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي من التعلم الآلي لتبسيط عملية الكتابة، بما في ذلك مهام مثل البحث والتحقق من القواعد النحوية والنغمة والتعريب. تستخدم هذه الأدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتدقيق النص وتقديم اقتراحات أو مواد ذات صلة. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تعمل على تسريع عملية إنشاء المحتوى، وتمكين المستخدمين من الكتابة بسرعة وثقة. تجد الكتابة المعززة فائدة في مختلف المهن، حيث تلبي احتياجات مسوقي المحتوى الذين يهدفون إلى الحصول على مواد أكثر جاذبية أو موظفي الموارد البشرية الذين يقومون بتحسين إعلانات الوظائف. يتنوع مشهد مساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من المنصات الشاملة حيث يقوم المستخدمون بصياغة كل المحتوى إلى الروبوتات الأبسط التي تقدم توصيات ما بعد الكتابة. في حين يركز البعض على وظائف محددة مثل بناء النماذج أو اقتراحات الكتابة المخصصة، فإن العديد من الآخرين يقدمون مساعدة واسعة النطاق. لكي يتم تصنيف المنتج على أنه مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي، يجب أن: * توظيف الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة المهام * تقديم رؤى أو توصيات لتحسين المحتوى المكتوب * توفير موارد إضافية ذات صلة لإثراء معرفة الكاتب * تصحيح الأخطاء النحوية في الأعمال الكتابية
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Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويحظى بثقة أكثر من 30 مليون شخص و70000 فريق محترف يوميًا. بدءًا من إنشاء مسودة أولى فورًا وحتى إتقان كل رسالة، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96% من قائمة Fortune 500 على إيصال وجهة نظرهم - والحصول على النتائج ...
QuillBot
quillbot.com
QuillBot عبارة عن منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. من خلال منتجاتها المبتكرة التي تعتمد على الإنسان في الحلقة، تهدف QuillBot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
AI Writer
ai-writer.com
قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.
Copy.ai
copy.ai
يعد Copy.ai الحل الأمثل لفرق التسويق في المؤسسات التي تتطلع إلى تحسين إستراتيجية الذهاب إلى السوق وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاصة بها. باستخدام Copy.ai، يمكن للفرق إنشاء نسخة مبيعات مستهدفة بسرعة تتناول بشكل مباشر نقاط الضعف واحتياجات شرائح محددة من العملاء، مما يساعدهم على التفاعل بشكل أكثر فعال...
Craft
craft.do
تعد Craft مساحة عمل تعاونية حيث يمكن لفريقك بأكمله أن يجتمع معًا لتدوين الملاحظات وإنشاء المستندات وإدارة العمل والتفكير معًا. تقدم Craft's Daily Notes نقلة نوعية في التعاون الجماعي. عزز تقدم فريقك من خلال التحديثات اليومية المنظمة، والمواءمة مع الأولويات، وإزالة العوائق - كل ذلك في مكان واحد. با...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
ProWritingAid
prowritingaid.com
مدرب الكتابة الشخصية الخاصة بك. مدقق نحوي، ومحرر أسلوب، ومعلم كتابة في حزمة واحدة. تعتمد أفضل الكتابة على أكثر من مجرد القواعد الصحيحة. أنت بحاجة إلى أداة تحرير تسلط الضوء أيضًا على مشكلات الأسلوب وتقارن كتابتك بأفضل الكتاب في مجالك.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal هو مساعد كتابة أكاديمي شامل يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويوفر دعمًا إبداعيًا للذكاء الاصطناعي، واقتراحات لغوية في الوقت الفعلي، وفحوصات للسرقة الأدبية لمساعدتك على الكتابة بشكل أفضل وأسرع مع زيادة فرص النجاح. تم تصميم Paperpal خصيصًا للكتابة الأكاديمية وتم تدريبه على الملايين من التصحيحات اللغو...
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول ...
Wordtune
wordtune.com
Wordtune عبارة عن منصة توليدية للذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل. باستخدام GenAI الموثوق به، يمكن للمحترفين من جميع المجالات تطوير حياتهم المهنية والتميز في العمل. سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تنشئ مستندات، أو ترسل رسائل فورية إلى زملاء أو عملاء، فإن Wordtune يعمل على تحسين كتابتك مع تبسيط عم...
Jenni AI
jenni.ai
Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية و...
Fibery
fibery.io
Fibery عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات وتطويرها. تعتمد معظم استراتيجيات المنتجات على بيانات وآراء عشوائية متفرقة. يساعدك Fibery على تحليل تعليقات المستخدمين أو إشارات السوق وتحديد أهم الأفكار - حتى يتسنى لك معرفة ما يجب العمل عليه بعد ذلك. 💡 ابدأ تجربتك المجانية لمدة 14 يومًا على Fibery.io.
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر ا...
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy هو مساعد البحث الرقمي الذي يقرأ لك الأبحاث ويمنحك النقاط البارزة! يقوم Scholarcy بتحويل مستنداتك إلى مكتبات قابلة للبحث والمشاركة من البطاقات التعليمية الموجزة، ويمكن الوصول إليها على أي جهاز، مع تدوين الملاحظات والتعليقات التوضيحية بشكل تعاوني. قم بإنشاء بطاقات تلخيصية من ملفات PDF أو Wo...
Rytr
rytr.me
Rytr عبارة عن منصة توفر حلول الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتلبية احتياجات إنتاج المحتوى المختلفة. تسهل الأداة كلاً من مؤلفي النصوص والشركات من خلال مساعدتهم في إنشاء محتوى أصلي عالي الجودة بشكل أكثر كفاءة. وهو يقدم مجموعة من حالات الاستخدام بما في ذلك إنشاء منشورات مدونة مقنعة وعناوي...
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحمل...
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتنا بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. نحن نمكن ...
TextCortex
textcortex.com
يجمع TextCortex بين خوارزميات NLG المتقدمة وممارسات التسويق المثبتة لإنشاء أفضل برامج الذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص. تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدينا، التي تم تدريبها باستخدام مليارات الأسطر النصية، المسوقين ورجال الأعمال في التجارة الإلكترونية ومؤلفي النصوص على تحقيق المزيد من خلال المحتوى ...
Writer
writer.com
Writer هي منصة الذكاء الاصطناعي التوليدية للمؤسسات. يعمل Writer على تمكين موظفيك - المنتج والعمليات والدعم والتسويق والموارد البشرية والمزيد - لتحقيق أقصى قدر من الإبداع والإنتاجية بمقدار 10 أضعاف عن طريق تغيير طريقة عملهم. تستقر منصة Writer الآمنة بسهولة في مصادر بيانات عملك وتقدم إجابات ومحتوى دق...
Paraphraser
paraphraser.io
تعد أداة إعادة الصياغة أفضل أداة لإعادة الصياغة لإعادة صياغة الجملة وإعادة كتابة المقالات. يمكن لمغير الكلمات لدينا تغيير بنية الجمل واستبدال المرادفات
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه مساعدة الكتاب على إتقان فن رواية القصص وتسريع عملية الكتابة الإبداعية. تعد هذه الأداة واحدة من أفضل أدوات إنشاء القصص بالذكاء الاصطناعي، فهي تقوم بأكثر من مجرد إصلاح الأخطاء النحوية والإملائية. إنه يتجاوز ذلك من خلال اقتراح طرق لتحسين أسلوبك في ...
Writecream
writecream.com
Writecream هي أداة تسويق مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم التعلم الآلي المتقدم لكتابة نسخة لك - لإعلانات Google والصفحات المقصودة وأوصاف المنتجات ومنشورات المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام Writecream لإنشاء مقدمات جذابة وشخصية لحملات التسويق الخارجية.
Writeseed
writeseed.com
Writeseed هو كاتب يعمل بالذكاء الاصطناعي وهو بديل لـ Jasper.ai Copy.ai Rytr أو Writesonic. باستخدام أداة كتابة الإعلانات المدعمة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء نسخة إعلانية أو منشورات مدونة أو محتوى تحسين محركات البحث (SEO) بنقرة واحدة. يمكنك الاختيار من بين أكثر من 70 نموذجًا، والتي يقدمها كاتب ال...
Outwrite
outwrite.com
كن كاتبًا أفضل مع Outwrite لمتصفح Chrome. يعد ملحق المتصفح الخاص بنا أكثر من مجرد مدقق نحوي - فهو يساعد في تحويل أفكارك إلى جمل قوية. وهو يعمل أينما تكتب عبر الإنترنت، بما في ذلك Gmail وOutlook وGoogle Docs وLinkedIn وWordPress. يمكنك استخدام Outwrite لإعادة كتابة الجمل، وإصلاح الأخطاء النحوية، وت...
Upword
upword.ai
Upword AI عبارة عن منصة متقدمة لأبحاث الذكاء الاصطناعي وإدارة المعرفة تم تصميمها لتعزيز سير عمل الأفراد والفرق والمؤسسات. يدمج Upword بسلاسة مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي القوية لمساعدة المستخدمين على: * جمع وتنظيم وإدارة كل المحتوى المهني والمواد البحثية الخاصة بهم بسهولة في مركز مركزي واحد * ت...
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai هي أفضل أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لجميع حملاتك التسويقية. احصل على رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعثور على الاستهداف والجماهير المثالية لتحقيق النتائج النهائية لحملاتك. باستخدام Shakespeare.AI، يمكنك إنشاء إعلانات نصية وإعلانات مصورة/فيديو عالية التحويل واستراتيجيات الحملات مث...
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر م...
NovelAI
novelai.net
NovelAI هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة للمساعدة في إنشاء محتوى مكتوب. سواء كنت تقوم بصياغة رواية، أو إنشاء قصص ألعاب، أو مجرد اللعب بسرد القصص، فإن NovelAI يقدم مزيجًا فريدًا من الإبداع والتكنولوجيا للمساعدة في جلب أفكارك إلى الحياة. على عكس أدوات الكتابة التقليدية، تستفيد هذه المنصة من ا...
GetGenie Ai
getgenie.ai
أنشئ محتوى طويلًا ونسخًا قصيرة وكل شيء بينهما باستخدام قوة GetGenie AI - المحتوى الشخصي ومساعد تحسين محركات البحث (SEO). قم بتحليل الكلمات الرئيسية وأسئلة المنتدى ومنافسيك للبدء في التحكم في نتائج SERPs - باستخدام سحر الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Genie!
Frase
frase.io
Frase هي أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي وتحسين محركات البحث يمكنها المساعدة في مجموعة متنوعة من المهام المتعلقة بإنشاء المحتوى. إنه مجاني للاستخدام ولا يتطلب أي معرفة بالبرمجة. تتضمن أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي مولد محتوى الذكاء الاصطناعي، ومولد المقدمة، ومولد المخطط التفصيلي، وأداة إعادة الصيا...
Chatbase
chatbase.co
ChatGPT مخصص لبياناتك. ما عليك سوى تحميل مستنداتك أو إضافة رابط إلى موقع الويب الخاص بك والحصول على برنامج chatbot يشبه ChatGPT لبياناتك. ثم أضفه كأداة إلى موقع الويب الخاص بك أو قم بالدردشة معه من خلال واجهة برمجة التطبيقات.
Reword
reword.co
Reword هو محرر كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الفرق على إنتاج مقالات رائعة بشكل تعاوني لقرائهم. فهو يقدم مجموعة من الميزات، مثل إمكانات البحث التي تقدم المعلومات ذات الصلة مباشرة إلى المحرر وأدوات التعاون والقدرة على تشخيص نقاط الضعف في المحتوى المكتوب. وفقًا لموقعها على الويب، فإن نموذج الذكا...
Textify
textify.ai
Textify عبارة عن منصة تقنية للذكاء الاصطناعي تم تصميمها لمواجهة مجموعة متنوعة من التحديات عبر الصناعات. وتتمثل مهمة الشركة في تحويل قوة الذكاء الاصطناعي إلى أدوات بديهية تتمحور حول المستخدم، توصف بأنها "جينات الذكاء الاصطناعي". تم تصميم كل من جينات الذكاء الاصطناعي هذه لحل تحديات الأعمال الفريدة، ب...
Spike
spikenow.com
يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة ...
Smodin
smodin.io
Smodin هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويوفر أدوات متنوعة للمساعدة في جميع جوانب الكتابة والبحث. فهو يوفر فحص الانتحال والاستشهادات والتصحيحات النحوية والترجمات وإنشاء النصوص والمزيد. يستخدم Smodin نماذج وخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتشغيل ميزات الكتابة الخاصة به. فيما يلي نظرة عامة ع...
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite هو مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه مساعدتك في الكتابة بشكل أسرع 10 مرات والتغلب على إعاقة الكاتب. استخدم HyperWrite لإنشاء منشورات مدونة ورسائل بريد إلكتروني ونسخ أفضل والمزيد. جرب محرر المستندات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والقوالب الذكية، أو قم بتنزيل ملحق HyperWrite Chrome لل...
Krater AI
krater.ai
Krater.ai هي منصة الكل في واحد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يمكّنك Krater.ai من إنشاء محتوى ونسخه بسهولة في ثوانٍ من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي. انتقل بمشاريعك إلى المستوى التالي مع Krater AI. يفتح تطبيق SuperApp الشامل لدينا قوة تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يتيح كل شيء بدءًا من إنشاء المح...
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT عبارة عن منصة تعاونية حيث يمكن لفرق مكونة من 2 إلى 2000 شخص اعتماد الذكاء الاصطناعي في عملهم. تعلم وتعاون وأتقن الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل مشتركة واحدة. تخيل عالمًا يتم فيه تضخيم الذكاء الجماعي لفريقك بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تحفيز الإبداع وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار....
NeuronWriter
neuronwriter.com
يعد NeuronWriter بمثابة مساعد ذكي لأي شخص يقوم بإنشاء محتوى للويب. إنها أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يعني أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على الكتابة بشكل أفضل والحصول على تصنيف أعلى في محركات البحث مثل Google. فكر في الأمر كدليل ذكي يعرف ما يحبه الإنترنت ويساعدك على إنشاء ذلك. في جوهره...
Yoodli
app.yoodli.ai
Yoodli هو مدرب تواصل مدعوم بالذكاء الاصطناعي (فكر في القواعد النحوية ولكن فيما يتعلق بالكلام). يساعدك Yoodli على إتقان خطابك أو مقابلتك أو محادثتك أو اجتماعك عبر الإنترنت التالي من خلال تقديم تعليقات خاصة وفي الوقت الفعلي وخالية من الأحكام حول كيفية التواصل. يتم نشر Yoodli بواسطة منظمة Toastmasters ...
GoCharlie.AI
gocharlie.ai
GoCharlie هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة لتسهيل إنشاء المحتوى للعلامات التجارية التي تهدف إلى جذب حركة مرور جديدة وزيادة الإيرادات. يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص، تشارلي، بأتمتة عملية إنشاء المحتوى لمنصات مختلفة. عروض المحتوى واسعة النطاق، وتمتد إلى أوصاف المنتج، ومنشورات المدونات، و...
Type
type.ai
Type هو محرر المستندات الأول الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والذي يساعد أي شخص على كتابة محتوى عالي التأثير. بدلاً من كتابة محتوى مهم من الصفر، يمكن للأفراد والفرق استخدام الكتابة لإنشاء الكتابة وتحريرها وصقلها بصوتهم وأسلوبهم.
ChibiAI
chibi.ai
أخيراً. أداة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي تركز في الواقع على الكتابة. فكر في تشيبي كشريكك في الكتابة الإبداعية. فهو ينهي أفكارك، ويعطيك أفكارًا جديدة، ويدفعك عندما تصاب بحصار الكتابة.
Lilybank AI
lilybankai.com
LilybankAI عبارة عن منصة لإنشاء محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر أدوات متنوعة لمساعدتك في إنشاء محتوى عالي الجودة بكفاءة. تشمل عروضهم الرئيسية ما يلي: * قوالب الذكاء الاصطناعي - قوالب معدة مسبقًا عبر فئات مختلفة مثل المدونات ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات الوسائط الاجتماعية وما إلى ذلك والتي ي...
Aha!
aha.io
آها! هو برنامج تطوير المنتجات في العالم. نحن نساعد أكثر من مليون منشئي المنتجات على تحقيق إستراتيجيتهم على أرض الواقع. تتضمن مجموعة الأدوات الخاصة بنا Aha! خرائط الطريق، آها! أفكار، آها! ألواح الكتابة، آها! المعرفة، وآها! يطور. تعتمد فرق المنتجات على خبرتنا، والنماذج الموجهة، وبرامج التدريب عبر Aha!...
Hour One
hourone.ai
تُحدث Hour One ثورة في إنشاء المحتوى للشركات من خلال مركزية جميع مسارات العمل في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نحن نفتخر بالصور الرمزية الأكثر واقعية في السوق، والتي تتميز بالحركات الطبيعية التي تحرك رسائل عملك بشكل واضح. تعمل قوالبنا، القابلة للتخصيص لأي علامة تجارية، على تمكين الفرق من صياغة ...
neuroflash
neuroflash.com
يقوم neuroflash بإنشاء أفضل النصوص الألمانية في منطقة DACH. الهدف هو أن تقوم تقنية الذكاء الاصطناعي لدينا تلقائيًا بإنشاء 5 اقتراحات نصية احترافية حول موضوع معين في 5 ثوانٍ فقط. يستخدم neuroflash نماذج لغوية حديثة متعددة اللغات (محولات اللغة التراجعية التلقائية؛ GPT-3) لإنشاء النصوص. يتم تدريب هذه ...
Marmof
marmof.com
Marmof هي أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك على إنشاء محتوى في ثوانٍ معدودة. لقد تم تصميمه لمساعدتك على توفير الوقت في عملية الكتابة، حتى تتمكن من التركيز على جوانب أخرى من عملك. Marmof هي أداة لإنشاء المحتوى مصممة لأي شخص يرغب في إنشاء محتوى بغض النظر عن مهنته أو خبرته في الكتابة. يستخدم ...
Conch
getconch.ai
Conch AI هو مساعد كتابة جديد للمساعدة في تحويل أفكارك إلى كلمات. استخدم Conch لإنشاء جمل وفقرات جديدة. استخدم إعادة الكتابة لإعادة صياغة النص. استخدم ميزة الجملة التالية في Google Docs وGmail لإنشاء الجملة التالية. يمكن أن تساعدك القوقعة على القراءة أيضًا. باستخدام أداة Summarizer، لا يمكنك تلخيص...
WriteMe
writeme.ai
أداة الكتابة WriteMe AI هي مساعد كتابة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي لكتابة محتوى عالي الجودة ببضع نقرات وبجزء بسيط من التكلفة! ما عليك سوى إدخال أفكارك وإنشاء أي عدد تريده من إصدارات الإخراج حتى تشعر بالرضا عن النتيجة النهائية. لا جهد إضافي، لا تكلفة إضافية! كن صانع المحتوى دون عناء ابتعد عن ح...
Creaitor.ai
creaitor.ai
Creaitor.ai عبارة عن منصة شاملة للذكاء الاصطناعي تتيح للمسوقين إنشاء محتوى محسّن أسرع بعشر مرات وبأقل من نصف التكلفة. تغطي ميزات Creaitor.ai دورة حياة تسويق المحتوى بالكامل بدءًا من تخطيط الكلمات الرئيسية وتحليل SERP وكتابة مقالات تحسين محركات البحث وتسجيل نتائج تحسين محركات البحث المتقدمة وتتبع أد...
Flick
flick.social
بدءًا من التسميات التوضيحية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وحتى جدولة المحتوى الخاص بك، يساعد Flick المسوقين والمبدعين والشركات الصغيرة على إنجاز المزيد كل يوم. Flick عبارة عن أداة للذكاء الاصطناعي والهاشتاج والجدولة والتحليلات لوسائل التواصل الاجتماعي. فهو يساعدك على تبادل الأفكار حول المحتوى والتس...
Shopia
shopia.ai
Shopia هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم حلول تحسين محركات البحث والمحتوى التسويقي للشركات والمستقلين والوكالات. فهو يوفر إمكانية الوصول إلى فريق يضم أكثر من 80 كاتبًا يعمل بالذكاء الاصطناعي ومساعد تحسين محركات البحث (SEO) الذي يمكنه إنشاء أوصاف المنتج والإعلانات المحسنة ومقالات المدونة الكاملة ...
Magical
getmagical.com
Magical هو تطبيق إنتاجي يعمل على تسريع المهام المتكررة أثناء العمل - لا يتطلب الأمر واجهات برمجة تطبيقات أو عمليات تكامل. مجرد امتداد للمتصفح. بضغطة زر بسيطة، تقوم Magical بأتمتة المهام العادية مثل المراسلة وإدخال البيانات وتحديد المصادر وسير العمل. على عكس حلول الأتمتة الحالية الباهظة الثمن والص...
PowerIn
powerin.io
PowerIn هي أفضل أداة لتعزيز نشاطك على LinkedIn من خلال إنشاء تعليق تلقائيًا باستخدام ChatGPT. ضع تواجدك على الإنترنت في وضع الطيار الآلي
Typetone
typetone.ai
مستقبل العمل هنا: قم بتنمية أعمالك مع العاملين الرقميين ذوي الذكاء الاصطناعي. تخيل، لا تكافح أبدًا مرة أخرى مع توظيف المواهب، ولكن قم بتعيين الموظف على الفور مقابل سعر المتدرب. في Typetone، يمكن للشركات توظيف موظفين رقميين يعرفون شركتك وعملياتك ونبرة صوتك. والأفضل من ذلك كله: أنهم يندمجون تمامًا في ...
99WEB AI
99webdesign.net
في 99webdesign، نقوم بصياغة تجارب رقمية مقنعة تلقى صدى لدى جمهورك وتحقق نتائج ملموسة. 🎯 يتعاون فريقنا من المصممين المتحمسين والمسوقين وعشاق التكنولوجيا بسلاسة لتحقيق رؤية علامتك التجارية. ماذا نفعل: * تصميم الويب: تحويل الأفكار إلى مواقع ويب مذهلة تتمحور حول المستخدم وتترك انطباعًا دائمًا وتوفر تن...
Puzzle Labs
puzzlelabs.ai
Puzzle عبارة عن قاعدة معرفية ذكية تمكن الفرق من إنشاء ومشاركة روبوتات الدردشة الخاصة والمحددة السياق بشكل أسرع مع الحفاظ على ملكية البيانات الكاملة وخصوصية معرفتهم. تتميز Puzzle Labs بقاعدة معارفها السريعة، والمصممة خصيصًا لإعطاء الأولوية للذكاء الاصطناعي والتعاون الفوري إلى جانب مشاركة المستندات. ...