برنامج إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية

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يجسد برنامج إنشاء الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي مزيجًا رائدًا من إنتاج محتوى الذكاء الاصطناعي والوسائط المتعددة. وهو يشمل مجموعة من الأدوات والتقنيات التي تمكن المستخدمين من إنشاء محتوى الفيديو وتحريره وتخزينه وتوزيعه، وكل ذلك مدفوع بخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة. تعكس هذه الفئة المشهد المتطور للمحتوى الرقمي، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تشكيل مفهوم مقاطع الفيديو وإنتاجها ونشرها. تعمل أدوات إنشاء الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي كمنصة قوية لإنشاء محتوى فيديو من البداية. إنها تمكن المستخدمين من تسخير تقنية الذكاء الاصطناعي لتحويل النص المكتوب إلى كلام يبدو طبيعيًا، مما يوفر التحكم في سمات مثل مستوى الصوت ودرجة الصوت والعاطفة. ومع وجود مجموعة كبيرة من أدوات تطوير المحتوى المتاحة لهم، يمكن للمستخدمين الانتقال بسلاسة من النص إلى عروض الفيديو الجذابة، وإضفاء الطابع الديمقراطي على إنتاج الفيديو وجعله في متناول جمهور أوسع. تعمل إمكانيات التحرير ضمن هذه الفئة على تسهيل قص مقاطع الفيديو وترتيبها ومعالجتها. يمكن للمستخدمين حفظ الملفات وتصديرها بتنسيقات مختلفة، والتفاعل مع المحتوى من خلال الميزات الاجتماعية، والاستفادة من التحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية التحرير. تعمل هذه الوظائف على تعزيز التكامل السلس عبر المراحل المختلفة لإنتاج الفيديو، مما يعزز الإبداع والكفاءة. بالإضافة إلى الإنشاء والتحرير، تساعد أدوات إنشاء الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي المستخدمين في إدارة ملفات الفيديو الخاصة بهم، وتوفر وظائف لتحميل المحتوى وتخزينه وتنظيمه ومشاركته. تعمل ميزات وضع العلامات والبيانات التعريفية على تحسين التنظيم، وتبسيط التنقل عبر مكتبات المحتوى الشاملة. لا غنى عن هذه الميزات للتعامل مع سير العمل المعقد المرتبط بإنتاج الفيديو الحديث. يعد التوزيع جانبًا مهمًا في إنشاء مقاطع الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث تساعد الأدوات المستخدمين في مشاركة مقاطع الفيديو عبر قنوات مختلفة. تضمن ميزات التشفير وتحويل الشفرة التوافق مع الأنظمة الأساسية المختلفة، بينما يعمل التكامل مع الوسائط الاجتماعية وأنظمة إدارة المحتوى على تعزيز الوصول. وتتوافق هذه القدرات مع الطبيعة المتعددة القنوات للمشهد الرقمي اليوم، حيث يجب تصميم المحتوى وتحسينه ليناسب جماهير متنوعة. للتأهل للإدراج في فئة إنشاء الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي، يجب على المنتج: * تمكين المستخدمين من إنشاء محتوى فيديو بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على مواد فيديو خارجية. * تحويل النص المكتوب إلى كلام يبدو طبيعيًا وتوفير التحكم في جوانب مثل مستوى الصوت ودرجة الصوت والعاطفة. * توفير أدوات لقص مقاطع الفيديو وترتيبها ومعالجتها، مع خيارات للحفظ والتصدير في أنواع ملفات مختلفة. * تنفيذ أنظمة واضحة وشفافة وقوية لإدارة المحتوى. * تسهيل تخزين ملفات الفيديو وتنظيمها ومشاركتها، بما في ذلك ميزات وضع العلامات والبيانات الوصفية. * السماح للمستخدمين بالتعاون في مساحة عمل واحدة أو عدة مساحات عمل عبر التعليقات والمشاركات والإعجابات وما إلى ذلك. * ضع سياسات الإشراف على المحتوى لضمان الاستخدام الأخلاقي والآمن لتقنية إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
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Runway
runwayml.com
Runway هو تطبيق لتحرير الفيديو يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يوفر أدوات لتحويل الفيديو والصور بطريقة سهلة وبديهية، مع ميزات تعاون حقيقي.
VEED
veed.io
Veed هو منصة لتحرير الفيديوهات ومحتوى مرئي، توفر أدوات بسيطة لتحرير وتسجيل الفيديو، وتوليد ترجمات تلقائية، مع دعم التعاون الفوري.
OpusClip
opus.pro
OpusClip هو تطبيق يتيح تحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع قصيرة جاهزة للنشر باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسهل عملية تحرير الفيديو لجميع المستخدمين.
HeyGen
heygen.com
HeyGen هي منصة لإنشاء مقاطع فيديو باستخدام شخصيات AI، توفر إمكانية إنتاج محتوى احترافي بسهولة وبأكثر من 40 لغة.
D-ID
d-id.com
تطبيق D-ID ينشئ مقاطع فيديو تفاعلية من الصور الثابتة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يساعد في تطوير محتوى تعليمي وتسويقي مع الحفاظ على خصوصية المستخدم.
DeepBrain AI
deepbrain.io
تطبيق DeepBrain AI يساعد الشركات في إنشاء محتوى فيديو بجودة عالية باستخدام أفاتار ذكي قابل للتخصيص، مع دعم لأكثر من 80 لغة.
Reface
reface.ai
Reface هو تطبيق يسمح للمستخدمين بتبديل الوجوه في مقاطع الفيديو والصور المتحركة باستخدام صورة شخصية، وتحويل الصور إلى كاريكاتير.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia هو تطبيق لإنشاء الفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي، يحول النصوص إلى مقاطع فيديو احترافية مع أفاتار مخصص دون الحاجة لكاميرات.
Rask.ai
rask.ai
Rask.ai هو أداة لتوطين الفيديو تتيح ترجمة مقاطع الفيديو لأكثر من 130 لغة، مع ميزات تحويل النص إلى صوت واستنساخ صوتي.
Simplified
simplified.com
Simplified هو تطبيق شامل لإنشاء محتوى وتسويقه، يتيح التصميم، الكتابة، إنشاء الفيديوهات، والتعاون، ونشر المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
makereels.ai
makereels.ai
تطبيق makereels.ai أداة لتحويل النصوص إلى مقاطع فيديو قصيرة مع تعليق صوتي، ويتيح نشرها تلقائيًا على منصات التواصل الاجتماعي.
Elai.io
elai.io
Elai.io هو منصة لإنشاء فيديوهات تعليمية عالية الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تسمح بتحويل النص إلى فيديو وتدعم العديد من اللغات.
Yepic Studio
yepic.ai
تطبيق Yepic Studio هو أداة لإنشاء مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، يتيح إنتاج مقاطع فيديو مع ترجمة صوتية في مختلف اللغات بسرعة وسهولة.
Colossyan
colossyan.com
تطبيق Colossyan يتيح إنشاء مقاطع فيديو تعليمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع دعم لأكثر من 70 لغة وخيارات تخصيص متعددة.
Vidon.ai
vidon.ai
Vidon.ai هو تطبيق يقوم بتحويل محتوى المدونات إلى مقاطع فيديو جذابة بسهولة، مما يساعد على توسيع نطاق الوصول وزيادة التفاعل.
Typecast
typecast.ai
Typecast هو أداة على الإنترنت لتحويل النصوص إلى صوت حي، تقدم مكتبة واسعة من الأصوات لتناسب مختلف الاستخدامات التعليمية والإعلامية.
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI تطبيق لتحرير الفيديو وإنشاءه، يحول النص إلى مقاطع فيديو ويقدم أدوات تحرير مثل التسميات والترجمة مع دعم للغات متعددة.
Hour One
hourone.ai
Hour One هو تطبيق لإنشاء مقاطع الفيديو من النصوص باستخدام الصور الرمزية القابلة للتخصيص، مما يسهل عملية إنتاج محتوى مرئي احترافي بسرعة.
Personate AI
personate.ai
Personate AI هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو من خلال تجسيدات رقمية، مما يتيح إنشاء محتوى مرئي دون الحاجة لتصوير تقليدي.
Hippo Video
hippovideo.io
هي منصة لإنشاء مقاطع الفيديو وتوزيعها بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي، توفر أدوات تحرير وتخصيص لجعل المحتوى مرنًا وفعالًا.
Immersive Fox
immersive-fox.com
تطبيق مبتكر لتحويل النص إلى فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، يتيح إنشاء مقاطع فيديو بسرعة وسهولة دون الحاجة لمعدات احترافية.
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
يتيح تطبيق Studio Neiro AI إنشاء أفاتار فيديو متقدم مع تعبيرات بشرية، وتحويل النصوص إلى فيديوهات مع صوت مخصص، ودعم متعدد اللغات.
Atlabs
atlabs.ai
تطبيق Atlabs يمكن المستخدمين من إنشاء فيديوهات احترافية بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال إدخال نصوص أو محتوى موجود.
Pipio
pipio.ai
Pipio هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو احترافية باستخدام ذكاء اصطناعي، يوفر تمثيلات رقمية يمكن تخصيصها والتحدث بأكثر من 40 لغة.
X-Me
x-me.ai
تطبيق X-Me يسمح لك بإنشاء فيديوهات لصور شخصية باستخدام نصوص مدخلة خلال مدة تصل إلى 10 ثواني.
Captiwiz
captiwiz.com
Captiwiz هو تطبيق يساعد في إنشاء مقاطع فيديو مع تسميات توضيحية تلقائية، مع ميزات للتخصيص وإضافة الموسيقى والرموز التعبيرية.
PodcastAI
podcastai.com
تطبيق PodcastAI يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل إنتاج البودكاست، ويتضمن مزايا مثل النسخ السريع وتحسين جودة الصوت.
SpiritMe
spiritme.tech
سبيرت مي هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنتاج مقاطع فيديو فورية باستخدام أفاتار رقمية، مع تقنية تحويل النص إلى صوت.
Gan AI
gan.ai
تطبيق Gan.ai يتيح للعلامات التجارية تسجيل مقاطع فيديو واحدة وتخصيصها للمستخدمين بطريقة تفاعلية، ما يعزز التفاعل والتحويلات بشكل أكبر.
Waymark
waymark.com
Waymark هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء إعلانات فيديو مخصصة بسرعة، دون الحاجة لخبرة سابقة في الإنتاج.
Munch
getmunch.com
Munch هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع قصيرة مخصصة لوسائل التواصل الاجتماعي، مما يبسط عملية التحرير وتوليد المحتوى.
Exemplary AI
exemplary.ai
إكزامبلاري AI هو أداة شاملة لإنتاج المحتوى، تتضمن تحويل الصوت إلى نص والترجمة وتوليد المحتوى بلغات متعددة.
Pareto
pareto.io
تطبيق باريتو هو منصة ذكاء اصطناعي تساعد المسوقين في أتمتة المهام، مما يمنحهم وقتًا أكبر للتركيز على الأنشطة الاستراتيجية.
LipSynthesis
lipsynthesis.com
تطبيق LipSynthesis يستخدم تقنيات التزييف العميق ومعالجة اللغة الطبيعية لإنشاء مقاطع فيديو واقعية لأفراد معينين يتحدثون نصوص محددة.
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs هو تطبيق يحول النص إلى خطاب باستخدام أصوات اصطناعية عالية الجودة، مع خيارات متنوعة من اللغات واللهجات.
Vidext
vidext.io
Vidext هو تطبيق ينشئ مقاطع فيديو احترافية من النص، يدعم أكثر من 40 لغة، ويتيح للمستخدمين إنشاء محتوى تعليمي وتسويقي بسهولة.
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
تساعدك تطبيق Metaphysic PRO على إنشاء مجموعة قيمة من بيانات الوجه والصوت والأداء على مدار حياتك، بما في ذلك صور وجهك، وتسجيلات صوتك، أو فيديو لأدائك.
Narration Box
narrationbox.com
تطبيق Narration Box يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص إلى صوت، ويقدم أكثر من 700 راوي صوتي يتحدثون بأكثر من 140 لغة محلية.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast هو منصة لإدارة الأحداث B2B تتيح تنظيم فعاليات افتراضية وشخصية، وتعزز التفاعل والمشاركة بين الحضور.
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI هو أداة متقدمة لإنشاء المحتوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تنتج نصوص جذابة وصور مخصصة وتسجيلات صوتية وفيديوهات بأفاتار متحركة.
Rizzle
rizzle.com
تطبيق Rizzle ينشئ مقاطع وملخصات من البودكاست ومقاطع الفيديو، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتقليل وقت التحرير لأقل من 30 دقيقة.
Desk AI
desks.ai
تطبيق Desk AI يتيح إنشاء فيديوهات مخصصة للمبيعات والتسويق والتدريب باستخدام مقدمي عروض بالذكاء الاصطناعي.
Tavus
tavus.io
تافوس هو أداة ذكاء اصطناعي تركز على المطورين لإنشاء فيديوهات شخصية باستخدام النص، مع ميزات مثل استنساخ الصوت وتزامن الشفاه.
Feedeo
feedeo.spreading.ai
Feedeo هو تطبيق لإنشاء وإدارة محتوى الفيديو التفاعلي، يتيح للمستخدمين تعزيز التفاعل وجمع الملاحظات بشكل سهل وفعال.
EVE AI
dapp.eveai.xyz
يتيح تطبيق EVE AI للمستخدمين الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء أصول إبداعية عالية الجودة وتحسين الأداء من خلال التعلم العميق.
2Moons
2moonsai.com
تطبيق 2Moons يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور مع مجموعة واسعة من الأفكار الفنية، مما يساعد المستخدمين على استكشاف أنماط فنية مختلفة.
Argil
argil.ai
تطبيق آرغيل هو محرك لإنشاء الفيديوهات، يتيح لك إنتاج فيديو مثالي لوسائل التواصل الاجتماعي خلال دقيقتين، سواء لشخصك أو لصور رمزية عامة.
Laetro
laetro.com
Laetro هو تطبيق يربط الشركات بالفرق الإبداعية مثل المصممين وكُتّاب النصوص، مع إدارة مشاريع فعالة وتعاون سهل عبر أدوات اتصال متعددة.
Kuasar Video
kuasarvideo.com
تطبيق Kuasar Video يقدم حلول فيديو تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة التجار في زيادة المبيعات واستقطاب العملاء من خلال تخصيص المحتوى.
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