برنامج إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - سانت مارتن

Vidon.ai

vidon.ai

يقوم idon.ai تلقائيًا بإنشاء مقاطع فيديو جذابة قابلة للمشاركة من منشورات مدونتك. استخدم الفيديو للتميز على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتل مرتبة أعلى على Google، وشارك المحتوى الخاص بك على منصات الفيديو فقط. الفوائد الرئيسية: * تميز على مواقع التواصل الاجتماعي: شارك مقطع فيديو تشويقيًا لمنشور مدونتك الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي. يفضل العملاء المحتملون مشاهدة مقاطع الفيديو ومن المرجح أن تتم مشاركتها بمعدل 3 مرات. * مرتبة أعلى على جوجل: جوجل يحب محتوى الفيديو! يمكنك زيادة تصنيفاتك وأوقات الإقامة عن طريق تضمين الفيديو في مشاركات مدونتك. * أزعج جمهورك: شارك المحتوى الخاص بك على منصات الفيديو فقط مثل TikTok وYouTube للتحدث لإعادة توظيف المحتوى الخاص بك لجمهور جديد. كيف يعمل: * يتم إنشاء مقاطع الفيديو تلقائيًا من مشاركة مدونتك في ثوانٍ. * فقط أدخل عنوان URL للمقالات وانقر فوق "إنشاء"! * سيتم استخدام عناوين مقالتك ونصوصها وصورها لإنشاء الفيديو. * اختر أحد التعليقات الصوتية الواقعية للغاية التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لقراءة النص الخاص بك. * يمكنك أيضًا إنشاء مقطع فيديو يدويًا ليمنحك التحكم الكامل. ما نوع مقاطع الفيديو التي يمكنني صنعها؟ * إعلان تشويقي لنشر المدونة: شارك مقدمة مقالة واطلب منك قراءة المقالة كاملة على موقع الويب الخاص بك. تعد مقاطع الفيديو هذه مثالية لمشاركة مشاركة مدونتك الجديدة حيث أنها تتمتع بنسبة نقر إلى ظهور أعلى من المنشورات النصية/المصورة فقط. * المراجعات / دراسات الحالة: دع مراجعات العملاء ودراسات الحالة تتحدث عن نفسها. يحول الشهادات النصية إلى فيديو. * الطريقة: قم بإنشاء مقاطع فيديو توضيحية للتسويق أو التدريب أو الدعم في دقائق وليس ساعات. * الإعلانات: شارك الأخبار حول الميزات الجديدة أو منشورات الوظائف مع جمهورك بتنسيق فيديو أكثر جاذبية. يمكن أن يؤدي الفيديو إلى زيادة تحسين محركات البحث بشكل كبير: * مقتطفات الميزات: تتمتع الصفحات التي تحتوي على فيديو بفرصة أكبر لتحديدها كمقتطفات مميزة. * تعزيز نسبة النقر إلى الظهور: ستعرض الصفحات التي تحتوي على فيديو أحيانًا الصورة المصغرة للفيديو في صفحة نتائج محرك البحث. يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة نسبة النقر إلى الظهور بشكل كبير حتى لو لم تكن النتيجة الأولى. * وصول أوسع: سيتم عرض المواقع التي تحتوي على فيديو في صور Google وسيعمل بحث فيديو Google على توسيع نطاق وصولك. * مدة مكوث أطول: مدة المكوث هي مقدار الوقت الذي يقضيه الزائر في موقعك. إنه مقياس رئيسي لتصنيفات البحث الخاصة بك. نظرًا لأن مقاطع الفيديو أكثر جاذبية ولا يمكن تصفحها، فيمكن أن تزيد بشكل كبير من وقت المكوث وترتيبك. * منافسة أقل: جوجل يحب محتوى الفيديو! هناك مئات المقالات لكل كلمة رئيسية تريد تصنيفها - ولكن هناك عدد قليل فقط من مقاطع الفيديو. الفيديو ينمي متابعتك الاجتماعية: * تنمية جمهورك: تعمل العديد من المنصات على الترويج للفيديو عبر النصوص/الصور. من المرجح أن يتم رؤيتها ومشاركتها. عرض المحتوى الخاص بك لجمهور أوسع. * التميز: الفيديو ملفت للنظر وجذاب، قم بإنشاء مقاطع فيديو مع إيقاف التمرير من المحتوى الموجود لديك. * تعزيز نسبة النقر إلى الظهور: يبدو الفيديو أكثر خصوصية ويتيح لك مشاركة المزيد من القيمة مقدمًا مما يعمل على تحسين نسبة النقر إلى الظهور إلى موقع الويب الخاص بك. * منصات الفيديو فقط: تسمح العديد من الأنظمة الأساسية بالفيديو فقط، وأعد توظيف النص الخاص بك في فيديو لجذب جمهور أوسع. شارك مدوناتك على YouTube وTikTok وInstagram والمزيد!