برنامج إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - سانت هيلينا

Spirit Me هي أداة تمكن المستخدمين من إنتاج مقاطع فيديو على الفور باستخدام الصور الرمزية الرقمية. باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام، يقوم Spirit Me بإنشاء مقاطع فيديو تحتوي على صور وأصوات وتعبيرات واقعية. تم تصميم الأداة لتكون بسيطة وبأسعار معقولة، وتقدم خطة مجانية مع ثلاث دقائق من الفيديو وصورتين رمزيتين، بالإضافة إلى خطة اشتراك لشخصية رمزية مخصصة واحدة بسعر 69 دولارًا شهريًا أو 499 دولارًا سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Spirit Me خطة الدفع المسبق مع مجموعة متنوعة من خيارات الدفع والصور الرمزية لتناسب الاحتياجات الفردية. تعتبر الأداة مثالية لأولئك الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا مؤثرين رقميين، وإنشاء إعلانات فيديو مخصصة، وإشراك المشاهدين. يقدم Spirit Me أيضًا تكامل chatbot والقدرة على إنشاء كمية لا حصر لها من محتوى الصورة الرمزية الرقمية. يمكن للمستخدمين الانضمام إلى قائمة البريد الإلكتروني للبقاء على اطلاع على الأخبار والعروض. بشكل عام، توفر Spirit Me منصة سهلة الاستخدام وبأسعار معقولة لإنشاء مقاطع فيديو رقمية رمزية.