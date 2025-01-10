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برنامج إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان
يجسد برنامج إنشاء الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي مزيجًا رائدًا من إنتاج محتوى الذكاء الاصطناعي والوسائط المتعددة. وهو يشمل مجموعة من الأدوات والتقنيات التي تمكن المستخدمين من إنشاء محتوى الفيديو وتحريره وتخزينه وتوزيعه، وكل ذلك مدفوع بخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة. تعكس هذه الفئة المشهد المتطور للمحتوى الرقمي، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تشكيل مفهوم مقاطع الفيديو وإنتاجها ونشرها. تعمل أدوات إنشاء الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي كمنصة قوية لإنشاء محتوى فيديو من البداية. إنها تمكن المستخدمين من تسخير تقنية الذكاء الاصطناعي لتحويل النص المكتوب إلى كلام يبدو طبيعيًا، مما يوفر التحكم في سمات مثل مستوى الصوت ودرجة الصوت والعاطفة. ومع وجود مجموعة كبيرة من أدوات تطوير المحتوى المتاحة لهم، يمكن للمستخدمين الانتقال بسلاسة من النص إلى عروض الفيديو الجذابة، وإضفاء الطابع الديمقراطي على إنتاج الفيديو وجعله في متناول جمهور أوسع. تعمل إمكانيات التحرير ضمن هذه الفئة على تسهيل قص مقاطع الفيديو وترتيبها ومعالجتها. يمكن للمستخدمين حفظ الملفات وتصديرها بتنسيقات مختلفة، والتفاعل مع المحتوى من خلال الميزات الاجتماعية، والاستفادة من التحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية التحرير. تعمل هذه الوظائف على تعزيز التكامل السلس عبر المراحل المختلفة لإنتاج الفيديو، مما يعزز الإبداع والكفاءة. بالإضافة إلى الإنشاء والتحرير، تساعد أدوات إنشاء الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي المستخدمين في إدارة ملفات الفيديو الخاصة بهم، وتوفر وظائف لتحميل المحتوى وتخزينه وتنظيمه ومشاركته. تعمل ميزات وضع العلامات والبيانات التعريفية على تحسين التنظيم، وتبسيط التنقل عبر مكتبات المحتوى الشاملة. لا غنى عن هذه الميزات للتعامل مع سير العمل المعقد المرتبط بإنتاج الفيديو الحديث. يعد التوزيع جانبًا مهمًا في إنشاء مقاطع الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث تساعد الأدوات المستخدمين في مشاركة مقاطع الفيديو عبر قنوات مختلفة. تضمن ميزات التشفير وتحويل الشفرة التوافق مع الأنظمة الأساسية المختلفة، بينما يعمل التكامل مع الوسائط الاجتماعية وأنظمة إدارة المحتوى على تعزيز الوصول. وتتوافق هذه القدرات مع الطبيعة المتعددة القنوات للمشهد الرقمي اليوم، حيث يجب تصميم المحتوى وتحسينه ليناسب جماهير متنوعة. للتأهل للإدراج في فئة إنشاء الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي، يجب على المنتج: * تمكين المستخدمين من إنشاء محتوى فيديو بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على مواد فيديو خارجية. * تحويل النص المكتوب إلى كلام يبدو طبيعيًا وتوفير التحكم في جوانب مثل مستوى الصوت ودرجة الصوت والعاطفة. * توفير أدوات لقص مقاطع الفيديو وترتيبها ومعالجتها، مع خيارات للحفظ والتصدير في أنواع ملفات مختلفة. * تنفيذ أنظمة واضحة وشفافة وقوية لإدارة المحتوى. * تسهيل تخزين ملفات الفيديو وتنظيمها ومشاركتها، بما في ذلك ميزات وضع العلامات والبيانات الوصفية. * السماح للمستخدمين بالتعاون في مساحة عمل واحدة أو عدة مساحات عمل عبر التعليقات والمشاركات والإعجابات وما إلى ذلك. * ضع سياسات الإشراف على المحتوى لضمان الاستخدام الأخلاقي والآمن لتقنية إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
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VEED AI Video Generator
veed.io
VEED هي منصة متكاملة للشركات التي ترغب في توسيع نطاق إنتاج الفيديو. يقوم العملاء في أكثر من 200 دولة في مجال التسويق والمبيعات والتعلم والتطوير ووسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء مقاطع فيديو أسرع بـ 30 مرة من أي وقت مضى. يضع VEED القوة في أيدي فريقك من أجل: * تسجيل محتوى عالي الجودة * تحرير مقاطع الفيديو بكل سهولة * نسخ تلقائيا انسَ أمر تعلم برامج التحرير القديمة والمكلفة أو الاعتماد على الوكالات. VEED هي مجموعتك البديهية من أدوات الفيديو. يمكن لأي شخص، بدءًا من الرئيس التنفيذي وحتى المتدرب، استخدامه لإنتاج مقاطع فيديو احترافية، دون الحاجة إلى مهارات احترافية. يتيح لك VEED Enterprise ما يلي: * التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين في الوقت الحقيقي * الوصول إلى مكتبة تضم أكثر من 30.000 من أصول الوسائط المخزنة * استخدم قوالب مخصصة لتوفير الوقت أوه، وVEED لديه مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي لجعل الإنتاج أكثر كفاءة بعشر مرات. يتيح لك VEED AI ما يلي: * تحويل النص إلى مقاطع فيديو باستخدام الصور الرمزية AI * إنشاء ترجمات دقيقة تلقائيًا * إزالة خلفيات الفيديو والصور على الفور * وأكثر VEED هو البرنامج الذي يغذي استراتيجيات الفيديو ذات المستوى العالمي لأكثر من 3 ملايين منشئ المحتوى. * VEED عبارة عن منصة لتحرير الفيديو توفر ميزات مثل الترجمة التلقائية واكتشاف المحتوى وخيارات التصميم المتنوعة. * يذكر المستخدمون بشكل متكرر سهولة الاستخدام ودقة ميزة الترجمة وتنوع خيارات التصميم التي تتيح التحرير الإبداعي ومقاطع الفيديو ذات الجودة الاحترافية. * واجه المراجعون مشكلات مثل القيود المفروضة على الميزات بناءً على مستوى العضوية، وأوقات المعالجة البطيئة في بعض الأحيان، والرغبة في المزيد من الميزات المتقدمة في الخطة الأساسية.
Runway
runwayml.com
Runway هي شركة أبحاث تطبيقية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي تعمل على تشكيل العصر القادم من الفن والترفيه والإبداع البشري. كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو، بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية والتعاون في الوقت الفعلي والتحرير الدقيق والمزيد. مجموعة إنشاء الفيديو من الجيل التالي.
DeepBrain AI
deepbrain.io
توفر أداة DeepBrain AI مجموعة متنوعة من الصور الرمزية الجذابة للذكاء الاصطناعي للشركات للاختيار من بينها. تأتي هذه الأداة مجهزة بمجموعة متنوعة من الأعراق والأعمار والأنماط لضمان ملاءمة مثالية لأي احتياجات عمل. تقدم AI Studios أيضًا هذه الصور الرمزية بأكثر من 80 لغة، مما يجعلها حلاً عالميًا للشركات في جميع أنحاء العالم. لا تتوفر الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي في أعراق ومهن متعددة فحسب، بل تتيح هذه الأداة أيضًا تخصيص الصور الرمزية لتناسب احتياجات العمل المحددة. تتضمن أداة AI Avatar أيضًا ميزات مثل Rememory، وText to Video، وPowerPoint to Video، وChatGPT، وFace Swap، وText to Speech. توفر هذه الميزات مزيدًا من المرونة للشركات، مما يسمح لها بإنشاء مقاطع فيديو بسهولة وكفاءة. يمكن أن تكون أداة DeepBrain AI مفيدة في العديد من الصناعات، بما في ذلك الخدمات المالية وتجارة التجزئة والتعليم والإعلام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الصور الرمزية لمجموعة من الأغراض، بما في ذلك مقاطع الفيديو التدريبية ومقاطع الفيديو الإرشادية وصنع الفيديو عبر الإنترنت. بشكل عام، توفر أداة DeepBrain AI للشركات حلاً ديناميكيًا لاحتياجاتها في مجال صناعة الفيديو. إنه متعدد الاستخدامات وقابل للتخصيص، مما يجعله مناسبًا تمامًا للشركات التي تبحث عن نهج إبداعي لتعزيز إستراتيجيتها التسويقية.
Opus Clip
opus.pro
OpusClip عبارة عن منصة تحرير فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل لقطاتك الطويلة بسهولة إلى فيديوهات قصيرة جاهزة للانتشار بنقرة واحدة. تم تصميم Opus Clip بهدف إضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء محتوى الفيديو، مما يجعله في متناول أي شخص لديه قصة يرويها أو شغف لمشاركتها، وليس فقط أولئك الذين لديهم خبرة في إنشاء المحتوى أو تحرير الفيديو.
D-ID
d-id.com
D-ID هو رابطة للابتكار في مشهد الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يحول الصور الثابتة إلى روايات فيديو ديناميكية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتجارب تفاعلية تضم أشخاصًا رقميين. تعد واجهة برمجة التطبيقات القوية الخاصة بها فريدة من نوعها في قدرتها على تمكين إنشاء الفيديو في الوقت الفعلي وهو أمر أساسي للبث المباشر والمشاركات التفاعلية عبر قطاعات مثل تجربة العملاء (CX) والتسويق والتعلم والتطوير. يعمل استوديو Creative Reality™ Studio ذاتي الخدمة وتطبيقات الهاتف المحمول على توسيع نطاق الوصول المبتكر لـ D-ID، وتبسيط إنشاء وتخصيص مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتجسيد التزام D-ID بإثراء الاتصالات الرقمية.
Rask.ai
rask.ai
تعرف على Rask AI - أداة تعريب شاملة تتيح لمنشئي المحتوى والشركات ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى أكثر من 130 لغة بسرعة وكفاءة. ومن خلال تقنيات "تحويل النص إلى صوت" و"الاستنساخ الصوتي"، يمكنهم إضافة تعليق صوتي بجودة احترافية إلى مقاطع الفيديو دون الحاجة إلى التسجيل أو الاستعانة بممثل صوتي. والآن يمكنك الاحتفاظ بصوتك أو نغمة التعليق الصوتي عند الدبلجة. في أوائل أبريل 2023، فاز Rask AI بجائزة منتج اليوم في Product Hunt، وخلال الأسابيع القليلة الأولى، حقق المشروع أول إنجاز وهو 10000 تسجيل! قام الفريق بإزالة حدود 20 دقيقة و100 ميجابايت للمستخدمين المشتركين. يستطيع منشئو المحتوى الآن نسخ مقاطع فيديو طويلة على YouTube أو الدورات التدريبية دون أي قيود. والشيء الرائع الآخر هو أن عملية الدبلجة أسرع بثلاث مرات وأكثر كفاءة! يعد اكتشاف مكبرات الصوت المتعددة وترجمتها ميزة فريدة نعتقد أنها تميزنا عن الخدمات الأخرى. يفخر فريق Rask للذكاء الاصطناعي بكونه من أوائل الذين قدموا هذه التجربة. تم دمج الأدوات بالكامل مع منصات الفيديو الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعي مثل YouTube وVimeo وInstagram وTwitter وTikTok. في أوائل شهر مايو، سيضيف الفريق ميزتين رائعتين. سوف تقوم بمزامنة حركات الشفاه مع أي صوت. الميزة الثانية هي التلخيص. أو ببساطة، إنها السراويل القصيرة. سيختار الذكاء الاصطناعي اللحظات الأكثر إثارة من الفيديو ويحولها إلى مجموعة من أجمل الحلقات. يقوم فريق Rask AI بكسر الحواجز اللغوية ومساعدة منشئي المحتوى والشركات على مشاركة المحتوى الخاص بهم مع جماهير مختلفة في جميع أنحاء العالم، مما يزيد من مدى وصول المحتوى وتأثيره المحتمل.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia هي منصة إنشاء فيديو AI مصنفة. تستخدمه آلاف الشركات لإنشاء مقاطع فيديو بـ 120 لغة، مما يوفر ما يصل إلى 80% من وقتها وميزانيتها. موثوق به من قبل Accenture وBBC وGoogle وAmazon والمزيد. قم بإنشاء مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد كتابة النص. سهلة الاستخدام ورخيصة وقابلة للتطوير. أنشئ مقاطع فيديو جذابة مع مقدمين بشريين — مباشرة من متصفحك
Reface
reface.ai
Reface – هنا يمكنك تبديل الوجوه في مقاطع الفيديو وملفات GIF باستخدام صورة شخصية واحدة فقط وتحريك الصور وتحويل الصور إلى رسوم متحركة.
HeyGen
heygen.com
يمكن إنشاء مقاطع فيديو احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد الكتابة، أو النقر، أو السحب، هذا كل شيء! مع خبرة لا مثيل لها في التخصيص والتخصيص، يمكن أن تكون أكثر من 100 صورة رمزية واقعية للذكاء الاصطناعي من HeyGen هي المتحدث الرسمي الجذاب الذي يتحدث بأكثر من 40 لغة بلهجات متنوعة لحالات الاستخدام المختلفة بما في ذلك الترويج للتسويق وعرض المبيعات المخصص والتعليم الإلكتروني والتدريب والتطوير والشرح وكيفية الاستخدام. أشرطة الفيديو. لا مزيد من طاقم الكاميرا أو وكالات الفيديو أو الممثلين/الممثلات المكلفين والمستهلكين للوقت. لديك الآن استوديو فيديو شخصي بين يديك! * المنتج عبارة عن أداة لإنشاء الفيديو تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو باستخدام الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي ووظيفة تحويل النص إلى كلام. * يحب المستخدمون سهولة الاستخدام وجودة الصور الرمزية ومزامنة الشفاه والسرعة التي يمكنهم بها إنشاء مقاطع الفيديو. * لاحظ المراجعون مشكلات تتعلق بخدمة العملاء، والقيود المخفية على المعاينات، ونظام الائتمان باهظ الثمن، ومشاكل في ميزة ترجمة الفيديو.
Elai.io
elai.io
Elai.io عبارة عن منصة متكاملة لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي للتعلم المؤسسي. يحظى Elai بثقة أكثر من 2000 عميل، بما في ذلك أفضل الشركات مثل Fujitsu وBeiersdorf وGenerali وغيرها، ويتيح لك إنشاء محتوى فيديو تفاعلي يرويه مقدمو العروض البشرية الرقمية في دقائق، دون الحاجة إلى كاميرا أو استوديو أو شاشة خضراء. مع إيلي يمكنك: * إنشاء مقاطع فيديو تدريبية من مدخلات النص أو عنوان URL. * ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى أكثر من 75 لغة في ثوانٍ. * صياغة نصوص التدريب من الصفر باستخدام AI Storyboard. * أضف اختبارات تفاعلية وسير العمل إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك. * الوصول إلى مكتبة تضم أكثر من 80 صورة رمزية عالية الجودة. * إنشاء صور رمزية رقمية مخصصة من مقاطع الفيديو أو الصور. * استنساخ صوتك بأكثر من 28 لغة. * إضافة صور رمزية متعددة للمحادثات الديناميكية والتعلم القائم على السيناريو. * إنشاء محتوى فيديو مخصص باستخدام API وأكثر من ذلك بكثير!
Colossyan
colossyan.com
هنا في كولوسيان، تم بناء مستقبل التعلم من خلال فيديو الذكاء الاصطناعي. تعمل منصة فيديو الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام من Colossyan على إعادة تشكيل مشهد إنشاء محتوى التعلم والتطوير. انضم إلى أفضل الشركات مثل Novartis وContinental وWSP وParamount وقل وداعًا للتصوير الباهظ الثمن وتأخير المواعيد والمشاركة المنخفضة. يمكّنك Colossyan من إنشاء مقاطع فيديو تدريبية باستخدام الذكاء الاصطناعي بجزء بسيط من تكلفة الإنتاج التقليدي، وبفعالية أعلى من المواد النصية فقط. * إنشاء مقاطع فيديو من النص قم بإنشاء مقاطع فيديو فعالة من النصوص أو ملفات PDF أو القوالب المصممة بشكل احترافي أو باستخدام أداة المطالبة بالفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي. استفد من قوة تقنية تحويل النص إلى كلام المتقدمة من Colossyan، والتي تكملها قوالب جذابة جاهزة للاستخدام وأدوات الترجمة ومحرر فيديو بسيط وبديهي. * اختر مقدم الذكاء الاصطناعي المثالي تقدم Colossyan مكتبة واسعة ومتنوعة تضم أكثر من 100 صورة رمزية عالية الجودة تعمل بالذكاء الاصطناعي، مما يجعل تخصيص مقاطع الفيديو الخاصة بك مع مقدمي عروض واقعيين أكثر سهولة من أي وقت مضى. استفد من ميزة المحادثات الفريدة في Colossyan لممارسة التعلم القائم على السيناريوهات باستخدام صور رمزية متعددة في مشهد واحد، أو أنشئ مقدمًا للذكاء الاصطناعي بنفسك باستخدام الوظيفة الإضافية للصورة الرمزية المخصصة للذكاء الاصطناعي في Colossyan. * التوطين في أربع نقرات أنتج مقاطع فيديو بأكثر من 70 لغة ولهجة، وقم بترجمة مقاطع الفيديو Colossyan الخاصة بك بسهولة بأربع نقرات فقط باستخدام ميزة الترجمة التلقائية لدينا. * جرب Colossyan مجانًا استمتع بالفرق الكولوسي مع تجربتنا الخالية من المخاطر لمدة 14 يومًا. أطلق العنان لإمكانات فريقك من خلال التعلم بالفيديو القائم على الذكاء الاصطناعي.
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video: إنشاء فيديو وتوزيعه بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي يعمل Hippo Video على تمكين الشركات من إنشاء مقاطع فيديو مؤثرة على نطاق واسع، مما يلغي الحاجة إلى جلسات تسجيل طويلة أو تحرير معقد. تعمل منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تبسيط العملية، مما يسمح لك بما يلي: * إنشاء مقاطع فيديو احترافية في دقائق: يوفر Hippo Video تحويل النص إلى فيديو والصور الرمزية البشرية التفاعلية وخيارات تسجيل الشاشة وكاميرا الويب لإنشاء مقاطع فيديو مصقولة بسرعة. * الوصول إلى جمهور أوسع: قم بتخصيص تجارب الفيديو باستخدام الخلفيات المخصصة وعبارات الحث على اتخاذ إجراء وإمكانيات متعددة اللغات. قم بإشراك المشاهدين عالميًا وتلبية التفضيلات المتنوعة. * تعزيز فعالية المشاركة: تجاوز المحتوى الثابت. تتيح مقاطع الفيديو التفاعلية الخاصة بنا للمشاهدين اتخاذ إجراء باستخدام عبارات الحث على اتخاذ إجراء، والنماذج، واستطلاعات الرأي، والاستطلاعات، مما يجذبهم طوال الوقت. * زيادة الكفاءة: أتمتة إنتاج الفيديو، وإعادة استخدام المحتوى الحالي (المدونات، والمستندات، والعروض التقديمية) في تنسيقات جذابة، وتحرير الوقت الثمين لفريقك. تمكين فرقك عبر الأقسام: * تعزيز تأثير GTM: قم بإنشاء رسائل بريد إلكتروني وشرح وعروض توضيحية عبر الفيديو مؤثرة لرفع مستوى استراتيجية المبيعات والتسويق الخاصة بك. * تعزيز التعلم والتطوير: قم بتطوير مقاطع فيديو تدريبية جذابة وتفاعلية للحصول على تجربة تعليمية أكثر فعالية. * تحسين خدمة العملاء: أنشئ مكتبة فيديو شاملة تحتوي على الأسئلة الشائعة ومقالات قاعدة المعرفة والعروض التوضيحية للمنتج، مما يقلل من عبء عمل الدعم. * تخصيص التواصل على نطاق واسع: قم بإنشاء مقاطع فيديو مخصصة لجمهور أوسع باستخدام قوالب مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يعزز الاتصالات الأعمق. * تمكين المطورين: قم بدمج إمكانات الفيديو في نظامك الأساسي الحالي باستخدام Hippo Video SDK.
Immersive Fox
immersive-fox.com
منصة ويب لتحويل النص إلى فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بك في دقائق. ليس أسابيع. لا حاجة للممثلين والكاميرات والأضواء والتحرير الذي لا نهاية له.
Vidon.ai
vidon.ai
يقوم idon.ai تلقائيًا بإنشاء مقاطع فيديو جذابة قابلة للمشاركة من منشورات مدونتك. استخدم الفيديو للتميز على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتل مرتبة أعلى على Google، وشارك المحتوى الخاص بك على منصات الفيديو فقط. الفوائد الرئيسية: * تميز على مواقع التواصل الاجتماعي: شارك مقطع فيديو تشويقيًا لمنشور مدونتك الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي. يفضل العملاء المحتملون مشاهدة مقاطع الفيديو ومن المرجح أن تتم مشاركتها بمعدل 3 مرات. * مرتبة أعلى على جوجل: جوجل يحب محتوى الفيديو! يمكنك زيادة تصنيفاتك وأوقات الإقامة عن طريق تضمين الفيديو في مشاركات مدونتك. * أزعج جمهورك: شارك المحتوى الخاص بك على منصات الفيديو فقط مثل TikTok وYouTube للتحدث لإعادة توظيف المحتوى الخاص بك لجمهور جديد. كيف يعمل: * يتم إنشاء مقاطع الفيديو تلقائيًا من مشاركة مدونتك في ثوانٍ. * فقط أدخل عنوان URL للمقالات وانقر فوق "إنشاء"! * سيتم استخدام عناوين مقالتك ونصوصها وصورها لإنشاء الفيديو. * اختر أحد التعليقات الصوتية الواقعية للغاية التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لقراءة النص الخاص بك. * يمكنك أيضًا إنشاء مقطع فيديو يدويًا ليمنحك التحكم الكامل. ما نوع مقاطع الفيديو التي يمكنني صنعها؟ * إعلان تشويقي لنشر المدونة: شارك مقدمة مقالة واطلب منك قراءة المقالة كاملة على موقع الويب الخاص بك. تعد مقاطع الفيديو هذه مثالية لمشاركة مشاركة مدونتك الجديدة حيث أنها تتمتع بنسبة نقر إلى ظهور أعلى من المنشورات النصية/المصورة فقط. * المراجعات / دراسات الحالة: دع مراجعات العملاء ودراسات الحالة تتحدث عن نفسها. يحول الشهادات النصية إلى فيديو. * الطريقة: قم بإنشاء مقاطع فيديو توضيحية للتسويق أو التدريب أو الدعم في دقائق وليس ساعات. * الإعلانات: شارك الأخبار حول الميزات الجديدة أو منشورات الوظائف مع جمهورك بتنسيق فيديو أكثر جاذبية. يمكن أن يؤدي الفيديو إلى زيادة تحسين محركات البحث بشكل كبير: * مقتطفات الميزات: تتمتع الصفحات التي تحتوي على فيديو بفرصة أكبر لتحديدها كمقتطفات مميزة. * تعزيز نسبة النقر إلى الظهور: ستعرض الصفحات التي تحتوي على فيديو أحيانًا الصورة المصغرة للفيديو في صفحة نتائج محرك البحث. يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة نسبة النقر إلى الظهور بشكل كبير حتى لو لم تكن النتيجة الأولى. * وصول أوسع: سيتم عرض المواقع التي تحتوي على فيديو في صور Google وسيعمل بحث فيديو Google على توسيع نطاق وصولك. * مدة مكوث أطول: مدة المكوث هي مقدار الوقت الذي يقضيه الزائر في موقعك. إنه مقياس رئيسي لتصنيفات البحث الخاصة بك. نظرًا لأن مقاطع الفيديو أكثر جاذبية ولا يمكن تصفحها، فيمكن أن تزيد بشكل كبير من وقت المكوث وترتيبك. * منافسة أقل: جوجل يحب محتوى الفيديو! هناك مئات المقالات لكل كلمة رئيسية تريد تصنيفها - ولكن هناك عدد قليل فقط من مقاطع الفيديو. الفيديو ينمي متابعتك الاجتماعية: * تنمية جمهورك: تعمل العديد من المنصات على الترويج للفيديو عبر النصوص/الصور. من المرجح أن يتم رؤيتها ومشاركتها. عرض المحتوى الخاص بك لجمهور أوسع. * التميز: الفيديو ملفت للنظر وجذاب، قم بإنشاء مقاطع فيديو مع إيقاف التمرير من المحتوى الموجود لديك. * تعزيز نسبة النقر إلى الظهور: يبدو الفيديو أكثر خصوصية ويتيح لك مشاركة المزيد من القيمة مقدمًا مما يعمل على تحسين نسبة النقر إلى الظهور إلى موقع الويب الخاص بك. * منصات الفيديو فقط: تسمح العديد من الأنظمة الأساسية بالفيديو فقط، وأعد توظيف النص الخاص بك في فيديو لجذب جمهور أوسع. شارك مدوناتك على YouTube وTikTok وInstagram والمزيد!
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs هي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا تحويل النص إلى كلام بالذكاء الاصطناعي وأول خدمة وسائط اصطناعية تحقق التكافؤ البشري في الصوت. يعمل المبدعون ومطورو المنتجات والعلامات التجارية على حد سواء على تعزيز قصصهم وتجاربهم الرقمية من خلال مجموعة واسعة من أنماط الصوت واللهجات واللغات - على نطاق واسع.
Munch
getmunch.com
Munch هو الموطن الجديد لمحترفي المحتوى. فهو يوفر إعادة استخدام المحتوى تلقائيًا، والتوزيع الذكي، وإنشاء محتوى يعتمد على البيانات باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي يستخرج Munch المقاطع الأكثر جاذبية واتجاهًا وتأثيرًا من مقاطع الفيديو الطويلة الخاصة بك، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التسويقية.
Simplified
simplified.com
Simplified عبارة عن منصة تصميم وتعاون لفرق التسويق الحديثة. أصبح من الممكن الآن إنشاء محتوى سريع ومتعلق بالعلامة التجارية عبر جميع القنوات دون الحاجة إلى التعديل يدويًا بعد تحميل الأصول؛ المبسطة تفعل كل شيء من أجلك! بهذه الطريقة يمكنك تقليل المتاعب مع منح المسوقين ساعات من الوقت كانوا سيقضونها في نشر الوسائط أو تحريرها في أدوات مختلفة عبر وكالاتهم.
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker هي أداة إنتاجية تنشئ بكرات من نص أو محتوى مثل الحقائق والإحصائيات والاختبارات والرؤى والتعليمية حول موضوع ما. تشتمل جميع البكرات على السرد الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم أو نسخة مستنسخة من صوتك. بفضل وضع الطيار الآلي، فإنه يسهل الإنشاء التلقائي ونشر البكرات على منصات مثل TikTok وYouTube Shorts وInstagram Reels. اختياريًا، يمكن مراجعة كل بكرة بواسطة الإنسان قبل النشر. تتضمن جميع البكرات اسم عملك وشعارك. * إنشاء نصوص الذكاء الاصطناعي: يقوم بإنشاء نصوص برمجية من مطالبات نصية مختلفة أو فئات مثل الحقائق والإحصائيات والتوافه والرؤى والترويج وغيرها. * الذكاء الاصطناعي والسرد الصوتي المستنسخ: اختر من بين مكتبة صوتية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أو انسخ صوتك للحصول على لمسة فريدة. * وضع الطيار الآلي لإنشاء البكرات: أتمتة عملية الإنشاء والنشر لبكراتك. * النشر التلقائي على منصات التواصل الاجتماعي: النشر مباشرة على TikTok وYouTube Shorts وInstagram Reels. * القدرة على العلامة التجارية: قم بدمج اسم علامتك التجارية أو شعارك في البكرات. * خيارات القالب المتنوعة: اختر من بين مجموعة من القوالب التي تناسب نمط المحتوى الخاص بك. * واجهة مستخدم بسيطة: تصميم سهل الاستخدام لجميع مستويات المستخدمين. * تحليلات الأداء: الوصول إلى الأدوات المضمنة لتتبع وتحليل أداء بكراتك.
Argil
argil.ai
محرك إنشاء الفيديو لاقتصاد منشئي المحتوى - احصل على فيديو مثالي لوسائل التواصل الاجتماعي أو صورة رمزية عامة لك في دقيقتين
Atlabs
atlabs.ai
قم بإنشاء مقاطع فيديو جذابة في دقائق معدودة باستخدام الذكاء الاصطناعي. أدخل نصًا أو استورد محتوى موجودًا، وقم بتعيين المعلمات، واحصل على فيديو احترافي مصمم خصيصًا لعلامتك التجارية - باستخدام رسومات متحركة رائعة، ولفائف B، والتسميات التوضيحية، والمزيد.
Desk AI
desks.ai
Desk AI عبارة عن منصة لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة للمبيعات والتسويق والتدريب باستخدام مقدمي العروض الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي. * تقديم تعليم العملاء على نطاق واسع * التسليم بسرعة الحاجة * استخدم مراجعات Google، وPDF، وCSV، والصور، والمدونات * إنشاء مقاطع فيديو لتعليم العملاء تعتمد على البيانات في دقائق مع Desk AI، يمكنك الآن: * استيراد عروض #PowerPoint الحالية * أضف مقدمي العروض بتقنية الذكاء الاصطناعي، حتى استنساخك الرقمي! * دمج الاختبارات التفاعلية * تصدير إلى SCORM لتتبع نظام إدارة التعلم (LMS) بسلاسة
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box هي شركة تحويل النص إلى كلام والتعليق الصوتي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم أكثر من 700 راوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي قادر على التحدث بأكثر من 140 لغة محلية ومحلية للغاية. يتمتع العديد من رواة الذكاء الاصطناعي هؤلاء بالوعي بالسياق، مما يمكنهم من تطوير أصوات سياقية بلهجات وعواطف مختلفة. باستخدام Narration Box، يمكنك استيراد النص من خلال عنوان URL أو مستند وإدارة جميع أصولك النصية والصوتية في الاستوديو المخصص لك. يأتي كل راوي يعمل بالذكاء الاصطناعي مع مجموعة الميزات الخاصة به والتي يمكن تخصيصها وفقًا لمتطلباتك المحددة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Narration Box دعمًا قويًا وسريع الاستجابة للعملاء لمساعدتك طوال العملية. سواء كنت بحاجة إلى تعليق صوتي احترافي لمشروعك، أو راوي جذاب لكتابك الصوتي، أو صوت محلي للمحتوى متعدد اللغات الخاص بك، فإن Narration Box يقدم حلاً شاملاً من خلال مكتبته الواسعة من رواة الذكاء الاصطناعي ومنصة سهلة الاستخدام.
Captiwiz
captiwiz.com
قم بإنشاء مقاطع فيديو مذهلة باستخدام التسميات التوضيحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أنشئ تسميات توضيحية جذابة، وأبرز كلماتك الرئيسية، وأضف الموسيقى والرموز التعبيرية المتحركة في ثوانٍ
Feedeo
feedeo.spreading.ai
يمكنك إنشاء عملاء محتملين وعرض المنتجات وإضفاء الحيوية على المشاركة وجمع التعليقات دون عناء باستخدام منصة الفيديو التفاعلية الخاصة بـ Feedeo.
LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis هو تطبيق مبتكر يستخدم تقنية التزييف العميق المتطورة ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لإنشاء مقاطع فيديو واقعية للغاية لأفراد مختارين يقدمون نصًا محددًا.
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
يساعدك Metaphysic PRO على إنشاء مجموعة قيمة من بيانات الوجه والصوت والأداء طوال حياتك، بما في ذلك صور وجهك وتسجيلات صوتك أو فيديو لأدائك.
Personate AI
personate.ai
Personate عبارة عن منصة لتوليد الفيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي باستخدام البشر الاصطناعيين. باستخدام Personate، يمكنك إنشاء عروض تقديمية بالفيديو لمحتوى التعلم والتطوير لفرقك بدون كاميرا وجعل الإنسان يتحدث فقط عن طريق كتابة النص. وهذا يحررك من تكلفة إنتاج الفيديو الباهظة ويوفر المزيد من الوقت مقارنة بالطرق التقليدية. يمكن لـ Personate AI زيادة التحويلات عبر مسارات العملاء إلى الحد الأقصى، وتقليل معدلات ترك عربة التسوق، وإعادة جذب العملاء المحتملين المفقودين، وتعزيز تجربة العملاء من خلال مقاطع الفيديو شديدة التخصيص على نطاق واسع والتي تتناول مستخدمًا واحدًا في كل مرة.
Rizzle
rizzle.com
يقوم Rizzle بإنشاء إعلانات تشويقية وإبرازات ومقاطع من ملفات البودكاست ومقاطع الفيديو. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يقلل Rizzle وقت التحرير من أكثر من 8 ساعات إلى أقل من 30 دقيقة. دخلت Rizzle في شراكة مع Getty Images وMapTiler وOpenAI وAnthropic وغيرها لتقديم مقاطع فيديو ذات جودة استثنائية.
Vidext
vidext.io
قم بإنشاء دورات فيديو بقيادة مقدم العرض والتي تجذب القوى العاملة لديك وتلهمها ويمكن تحديثها وترجمتها وتخصيصها بسهولة. قم بشرحها وعرضها وبيعها بالفيديو. قم بإنشاء عروض فيديو مروية، باللغات الأربعين المتوفرة في Vidext، مع سهولة كتابة النص. قل وداعًا للممثلين وأطقم الأفلام والمعدات باهظة الثمن.
Laetro
laetro.com
احصل على فرق إبداعية عالمية المستوى لتسليم مشاريعك - في أي وقت. تحرك بشكل أسرع مع الدعم الإبداعي والتصميمي عند الطلب. لا توجد وكالات المطلوبة.
X-Me
x-me.ai
مدخلات نصية لإنشاء مقاطع الفيديو الرمزية الخاصة بالذكاء الاصطناعي! 10 ثواني فقط!
Pipio
pipio.ai
أصبح الآن إنشاء مقاطع فيديو احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي أمرًا بسيطًا بمجرد الكتابة والنقر والسحب. يقدم Pipio أكثر من 100 متحدث افتراضي واقعي يمكن تخصيصه بالكامل ليناسب احتياجاتك. يمكن لهذه الصور الرمزية المدعمة بالذكاء الاصطناعي أن تتحدث بأكثر من 40 لغة بلهجات متنوعة، وتعمل كمصور فيديو شخصي لك للتسويق والمبيعات والتعليم الإلكتروني والتدريب والمزيد. من خلال التخلص من الحاجة إلى أطقم التصوير أو المواهب أو الوكالات باهظة الثمن، تضع Pipio استوديو إنتاج الفيديو في متناول يدك.
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
في Studio Neiro AI، نقدم القدرة الفريدة لإنشاء صور رمزية للفيديو مشبعة بميزات تشبه الإنسان وتعبيرات دقيقة دقيقة. يمكن لهذه الصور الرمزية أن تمثل السيناريو الخاص بعلامتك التجارية أو الصوت المنطوق بسلاسة، مع إمكانية إضافية لتخصيص صوت الصورة الرمزية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتتوافق مع شخصية المتحدث الفريدة. استمتع بمستقبل التواصل مع الاستوديو الخاص بنا، حيث تنتظرك الميزات التالية: * تحويل النص إلى مقاطع فيديو جذابة بأكثر من 150 لغة. اختر من بين مجموعتنا من الصور الرمزية المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وقم بتخصيص صوتها، وضبط المشاعر المطلوبة للحصول على عرض تقديمي جذاب. * استمتع بتجربة تقنية تركيب الصوت الطبيعي، وهي مثالية لإنشاء تعليقات صوتية واقعية لتحويل النص إلى كلام (TTS) مصممة خصيصًا لتناسب أي متطلبات عمل. * قم بتحميل تسجيل صوتي واستبدال الصوت بسهولة مع الحفاظ على التعبيرات الصوتية الأصلية والعواطف واللهجات بدقة ملحوظة. * قم بتبسيط جهودك التسويقية من خلال إنشاء إعلانات مؤثرة تتواصل بشكل حقيقي مع جمهورك المستهدف، وذلك باستخدام الصور الرمزية المتقدمة للذكاء الاصطناعي وتقنية تحويل النص إلى كلام.
Waymark
waymark.com
Waymark هي منصة إنتاج الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تستخدم موجهًا واحدًا لإنشاء إعلانات تجارية مذهلة وشخصية ومواقع محددة في دقائق - دون الحاجة إلى مهارات إبداعية. سواء كنت تعمل في مجال الإعلام أو المبيعات أو وكالة، فإن Waymark يمكّنك من استخدام الفيديو في سير عملك بشكل لم يسبق له مثيل، مما يعزز أدائك وإيراداتك ونموك. تجربة قوة Waymark.
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI هي أداة متقدمة لإنشاء المحتوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي. فهو يُنشئ نصوصًا جذابة وصورًا مخصصة وتسجيلات صوتية فريدة ومقاطع فيديو متحركة، وكلها مصممة لتعزيز اتصالاتك المؤسسية والشخصية. قم بتحويل إبداعك مع ASKtoAI.
Pareto
pareto.io
Pareto هي منصة Native Gen AI. نحن نخدم بكل فخر أكثر من 500000 مستخدم في أكثر من 107 دولة حول العالم، بما في ذلك أكثر من 400 مؤسسة متوسطة إلى كبيرة الحجم تدفع رسومًا. جاء إنجازنا المبتكر مع تقديم Tess، أول مساعد تسويق للذكاء الاصطناعي (AI) في العالم. لقد كان لـ Tess دور فعال في تسريع الإنجازات البشرية من خلال دمج البيانات والأنظمة بمهارة من خلال الأتمتة الشاملة. مع باريتو، يستعيد المسوقون وقتهم الثمين، مما يسمح لهم بالتركيز على الأنشطة الأكثر إستراتيجية وعالية التأثير. نحن نضمن نتائج أكبر مع تقليل المشاركة في المهام المتكررة.
Kuasar Video
kuasarvideo.com
Kuasar Video هي مبادرة تقدم حلول الفيديو بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتمكنها من الوصول إلى المزيد من الجماهير بنسبة تصل إلى 1000% بفضل منتجاتها. Kuasar 1.1، يستخدم بيانات الفيديو من التطورات الصناعية معًا لمساعدة تجار التجزئة على زيادة المبيعات والوصول إلى عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين من خلال تخصيص العروض من خلال فهم متعمق لعملائهم. من خلال الكشف عن المحتوى الأكثر دقة للوكالات ومنتجي المحتوى، يمكّنك Kuasar 1.1 من إنتاج المحتوى الخاص بك بشكل أسرع وأرخص.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI عبارة عن منصة تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتبسيط إنتاج البودكاست من خلال تقديم ميزات مثل النسخ السريع وتحديد المتحدث وتوليد البيانات الوصفية وتمكين تفاعلات مضيف الذكاء الاصطناعي.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast عبارة عن منصة مخصصة لأحداث B2B تعمل على تحويل التسويق من خلال الاستضافة السهلة للأحداث الرقمية والشخصية الجذابة. يستفيد الآلاف من مسوقي الأعمال بين الشركات، من شركات مثل Adobe وMicrosoft وZuora وMailchimp، من Goldcast لتعزيز الحضور وإنشاء تجارب آسرة وإعادة استخدام محتوى الأحداث والاستفادة من بيانات النوايا. ارفع مستوى الأحداث الخاصة بك مع Goldcast لتحقيق مشاركة حقيقية للجمهور، وتطوير العلامة التجارية، ونمو الإيرادات؛ الانتقال من الأحداث الأساسية إلى المشاركة التي تزيد الإيرادات من الندوات عبر الإنترنت والعروض التوضيحية للمنتجات إلى لجان القيادة الفكرية ووجبات العشاء الشخصية.
Gan AI
gan.ai
سجل مرة واحدة فقط وقم بتخصيص مقاطع الفيديو على نطاق واسع لكل مستخدم في كل نقطة اتصال عبر رحلة العميل. قبل Gan.ai، كان بإمكان العلامات التجارية فقط إنشاء حملات نصية مخصصة، وإدراج اسم المستخدم في رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية قصيرة، أو في أحسن الأحوال كرسم نصي داخل مقطع فيديو. باستخدام Gan.ai، يمكن للممثل نطق اسم المستخدم (وأي متغيرات أخرى) في الفيديو، مما يؤدي إلى زيادة التفاعل والتحويلات ونسب النقر إلى الظهور وتذكر العلامة التجارية للعلامات التجارية في حملاتها التسويقية. من خلال تسجيل فيديو واحد فقط، يتيح Gan.ai للعلامات التجارية إنشاء مئات أو آلاف أو ملايين النسخ المخصصة منه مع تغيير المتغيرات في الصوت ومزامنة الشفاه، كما لو تم تسجيله شخصيًا لكل مشاهد. تعمل نماذج مزامنة الشفاه والمزامنة الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تمثيل أجزاء محددة من الفيديو في الوقت الفعلي وتقديمها للمستخدمين محليًا عبر الأنظمة الأساسية. العلامات التجارية للمؤسسات مثل Samsung وZomato وvivo وEyeCare Partners وMumbai Indians وMPL وSwiggy تستخدم Gan.ai لتشغيل حملات فيديو شخصية للغاية مع المشاهير والقادة وأصحاب المصلحة الآخرين، مع استدعاء أسماء المستخدمين ومواقعهم وعناصر الطلب، المتاجر القريبة وأسماء فرص المبيعات وما إلى ذلك - زيادة نسبة النقر إلى الظهور وعائد الاستثمار وتأثير الحملات والتحويلات/الاجتماعات المحجوزة. سواء كان ذلك بريدًا إلكترونيًا، أو رسائل نصية قصيرة، أو وسائط اجتماعية، أو WhatsApp، أو إعلانات ما قبل التشغيل، أو IPTV، أو تطبيقات الهاتف المحمول، أو صفحات الدفع الشخصية والصفحات المقصودة، أو أي شيء تتطلبه العلامات التجارية، فإن Gan.ai يتكامل معها.
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio هي أداة إنشاء فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي تمكن المستخدمين من إنشاء وترجمة مقاطع فيديو بنمط الرأس الناطق في دقائق دون الحاجة إلى كاميرات أو ممثلين أو استوديوهات باهظة الثمن. توفر ميزة VidVoice ترجمات متزامنة خالية من العيوب إلى 8 لغات، مع دبلجة حية في الوقت الفعلي بخمس لغات. تسمح واجهة برمجة تطبيقات Yepic بإنشاء مقاطع فيديو قابلة للتطوير وفي الوقت الفعلي، مما يجعل أتمتة سير عمل الفيديو أكثر كفاءة. يمكن لـ Yepic Studio تخصيص مقاطع الفيديو ذات المحتوى الديناميكي بـ 68 لغة باستخدام مجموعة مختارة من الصور الرمزية، مع ميزة الصور الناطقة التي تحول الصور إلى صور رمزية. يسمح VidVoice بالدبلجة الديناميكية لمحتوى الفيديو في الوقت الفعلي، مما يسمح للمستخدمين بالتنقل بسهولة بين الحواجز اللغوية. تشمل حالات استخدام Yepic وVidVoice التجارة الإلكترونية والتعليم والعقارات. وقد حصلت أداة إنشاء الفيديو على تقييم عالٍ من قبل العملاء على منصات المراجعة مثل G2 وTrustpilot، حيث أشاد المستخدمون بسهولة استخدامها وتنوع ميزاتها وفعاليتها في إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة. يتعاون فريق بحث Yepic مع CVSSP في جامعة ساري، وهي مؤسسة مرموقة في أبحاث الإدراك السمعي والبصري للآلات. تعمل Yepic بنشاط على توظيف الأفراد المتعمدين والمتعاطفين والفضوليين الذين يتطلعون إلى الانضمام إلى فريقهم وتغيير وجه التواصل.
Exemplary AI
exemplary.ai
إن Exempalary AI هي أداة شاملة لإنشاء المحتوى، تدمج النسخ والترجمة وإنشاء المحتوى متعدد اللغات المدعوم بالذكاء الاصطناعي في منصة واحدة. تتيح واجهته سهلة الاستخدام إمكانية استخلاص الرؤى وإنشاء المحتوى بسهولة، بما في ذلك الملخصات والمخططات الصوتية والعناوين الفرعية ودردشة الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إنشاء مقاطع AI، والتسميات التوضيحية الخاصة بالمنصة، وعلامات التصنيف، مما يبسط النشر على وسائل التواصل الاجتماعي مباشرة من المنصة. مثالي لمنشئي المحتوى والباحثين والصحفيين والمهنيين، يعمل الذكاء الاصطناعي المثالي على تبسيط سير العمل وتعزيز الإنتاجية وتحسين إمكانية الوصول إلى المحتوى من خلال حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة.
Hour One
hourone.ai
تُحدث Hour One ثورة في إنشاء المحتوى للشركات من خلال مركزية جميع مسارات العمل في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نحن نفتخر بالصور الرمزية الأكثر واقعية في السوق، والتي تتميز بالحركات الطبيعية التي تحرك رسائل عملك بشكل واضح. تعمل قوالبنا، القابلة للتخصيص لأي علامة تجارية، على تمكين الفرق من صياغة محتوى مخصص على نطاق واسع - دون الحاجة إلى مهارات التصميم أو التحرير. بالإضافة إلى ذلك، بفضل العرض السريع والأمان عالي المستوى، يبرز Hour One باعتباره نظام تشغيل المحتوى الرائد المصمم لتلبية متطلبات المؤسسات. ما كان يستغرق أشهرًا، أصبح الآن يستغرق دقائق فقط وينتج تفاعلًا أعلى... اعمل بشكل أكثر ذكاءً، وليس بجهد أكبر مع الساعة الأولى وأنتج مقاطع فيديو عمل مخصصة تؤدي إلى التأثير. * HourOne هي أداة لإنشاء الفيديو تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو تسويقية وعروض تقديمية باستخدام مجموعة متنوعة من القوالب والأصوات والشخصيات. * يحب المستخدمون سهولة الاستخدام، ونطاق الأصوات والشخصيات للاختيار من بينها، والعملية السريعة ووقت التنزيل، والدعم من فريق نجاح العملاء. * واجه المراجعون مشكلات مثل ميزة تحويل النص إلى التحدث الآلية، وخيارات الصور الرمزية المحدودة، ومنحنى التعلم للمستخدمين العاديين، وإمكانيات العلامة التجارية المحدودة، وبطء وقت التحميل، وعدم وجود تعليمات واضحة لميزات معينة.
SpiritMe
spiritme.tech
Spirit Me هي أداة تمكن المستخدمين من إنتاج مقاطع فيديو على الفور باستخدام الصور الرمزية الرقمية. باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام، يقوم Spirit Me بإنشاء مقاطع فيديو تحتوي على صور وأصوات وتعبيرات واقعية. تم تصميم الأداة لتكون بسيطة وبأسعار معقولة، وتقدم خطة مجانية مع ثلاث دقائق من الفيديو وصورتين رمزيتين، بالإضافة إلى خطة اشتراك لشخصية رمزية مخصصة واحدة بسعر 69 دولارًا شهريًا أو 499 دولارًا سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Spirit Me خطة الدفع المسبق مع مجموعة متنوعة من خيارات الدفع والصور الرمزية لتناسب الاحتياجات الفردية. تعتبر الأداة مثالية لأولئك الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا مؤثرين رقميين، وإنشاء إعلانات فيديو مخصصة، وإشراك المشاهدين. يقدم Spirit Me أيضًا تكامل chatbot والقدرة على إنشاء كمية لا حصر لها من محتوى الصورة الرمزية الرقمية. يمكن للمستخدمين الانضمام إلى قائمة البريد الإلكتروني للبقاء على اطلاع على الأخبار والعروض. بشكل عام، توفر Spirit Me منصة سهلة الاستخدام وبأسعار معقولة لإنشاء مقاطع فيديو رقمية رمزية.
Tavus
tavus.io
Tavus هي أداة بحث فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي تركز على المطورين وتسهل إنشاء نسخ متماثلة للذكاء الاصطناعي داخل التطبيقات. من خلال واجهات برمجة تطبيقات Tavus سهلة الاستخدام، يمكن للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو مخصصة لأنفسهم من النص. وهذا يلغي الحاجة إلى تسجيل مقاطع فيديو عالية التكلفة وعالية التعقيد لمقاطع الفيديو المخصصة للاستوديو. يفتخر Tavus أيضًا بتجاوز الأساليب التقليدية وإنشاء مقاطع فيديو واقعية للغاية مع حركات وتعابير الوجه الطبيعية. أبعد من ذلك، تولي شركة Tavus أيضًا اهتمامًا رئيسيًا للأمان ومعالجة نماذج الفيديو. لدعم دورة تطوير أكثر سلاسة، توفر Tavus وثائق شاملة وسهلة الفهم إلى جانب الدعم سريع الاستجابة من خلال عملية الإنشاء والإطلاق. باعتبارها أداة فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي، تتضمن Tavus ميزات مثل استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي، ومزامنة الشفاه عالية الدقة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ومتغيرات صوتية غير محدودة، وخلفيات فيديو ديناميكية، وعلامات تجارية مخصصة، وعبارات الحث على اتخاذ إجراء قابلة للتضمين. وهذا يتيح إنشاء فيديو AI أكثر استقرارًا وقابلية للتطوير. يمكن استخدام واجهات برمجة التطبيقات Tavus عبر مجموعة واسعة من الصناعات مثل أدوات تحرير الفيديو وتطبيقات المؤثرين وتطبيقات مبيعات الفيديو وقطاعات التعليم وغيرها.
Typecast
typecast.ai
يعد AI Voice Generator مع النص العاطفي إلى كلام بواسطة Typecast أداة عبر الإنترنت تتيح للمستخدمين تحويل النص إلى كلام نابض بالحياة. مع مكتبة تضم أكثر من 400 صوتًا واقعيًا للغاية، تتيح هذه الأداة للمستخدمين إنشاء المحتوى بالطريقة التي يريدونها تمامًا. إنه يوفر ميزات ووظائف متنوعة لأغراض مختلفة، بما في ذلك سرد القصص والعرض التقديمي وتسويق المنتجات ومقاطع الفيديو التدريبية ومقاطع فيديو YouTube والتعليم. تم تصميم AI Voice Generator الخاص بـ Typecast لتوفير أصوات وصور رمزية واقعية للذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمستخدمين بتشغيل محتوى الفيديو الخاص بهم بأصوات آسرة. والصوت جذابة. يمكن للمستخدمين بسهولة إرسال الشخصية وكتابة النص المطلوب واختيار نمط الصوت وتنزيل الصوت الذي تم إنشاؤه. توفر الأداة أيضًا قوالب تحويل النص إلى صوت لفئات مختلفة مثل الكتب الصوتية والتعليم والمبيعات والأفلام الوثائقية والتدريب والألعاب، مما يسهل على المستخدمين البدء. إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام AI Voice Generator الخاص بـ Typecast هي قدرته لتوفير الوقت والقضاء على متاعب تكاليف الإنتاج. لا يحتاج المستخدمون إلى توظيف ممثلين، أو إدارة أطقم الأفلام، أو استئجار استوديو، لأن الأداة تلغي الحاجة إلى تسجيل الشاشة وتحرير ما بعد الإنتاج. إنه يوفر واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين بكتابة المحتوى المكتوب أو لصقه أو استيراده مباشرة إلى النظام الأساسي. بشكل عام، يعد AI Voice Generator الخاص بـ Typecast عبارة عن منصة قائمة على الويب توفر للمستخدمين مجموعة واسعة من الخيارات لإنشاء محتوى فيديو عالي الجودة مع صور رمزية افتراضية تشبه الإنسان. فهو يوفر إعدادات عاطفية لتحويل النص إلى صوت، ومكتبة واسعة من الممثلين الصوتيين، وتجربة تحرير سلسة. بفضل واجهته سهلة الاستخدام وميزاته القوية، يعد AI Voice Generator من Typecast أداة قيمة لمنشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى تحسين مقاطع الفيديو الخاصة بهم بصوت واقعي وجذاب.