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برنامج إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - الرأس الأخضر
يجسد برنامج إنشاء الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي مزيجًا رائدًا من إنتاج محتوى الذكاء الاصطناعي والوسائط المتعددة. وهو يشمل مجموعة من الأدوات والتقنيات التي تمكن المستخدمين من إنشاء محتوى الفيديو وتحريره وتخزينه وتوزيعه، وكل ذلك مدفوع بخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة. تعكس هذه الفئة المشهد المتطور للمحتوى الرقمي، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تشكيل مفهوم مقاطع الفيديو وإنتاجها ونشرها. تعمل أدوات إنشاء الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي كمنصة قوية لإنشاء محتوى فيديو من البداية. إنها تمكن المستخدمين من تسخير تقنية الذكاء الاصطناعي لتحويل النص المكتوب إلى كلام يبدو طبيعيًا، مما يوفر التحكم في سمات مثل مستوى الصوت ودرجة الصوت والعاطفة. ومع وجود مجموعة كبيرة من أدوات تطوير المحتوى المتاحة لهم، يمكن للمستخدمين الانتقال بسلاسة من النص إلى عروض الفيديو الجذابة، وإضفاء الطابع الديمقراطي على إنتاج الفيديو وجعله في متناول جمهور أوسع. تعمل إمكانيات التحرير ضمن هذه الفئة على تسهيل قص مقاطع الفيديو وترتيبها ومعالجتها. يمكن للمستخدمين حفظ الملفات وتصديرها بتنسيقات مختلفة، والتفاعل مع المحتوى من خلال الميزات الاجتماعية، والاستفادة من التحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية التحرير. تعمل هذه الوظائف على تعزيز التكامل السلس عبر المراحل المختلفة لإنتاج الفيديو، مما يعزز الإبداع والكفاءة. بالإضافة إلى الإنشاء والتحرير، تساعد أدوات إنشاء الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي المستخدمين في إدارة ملفات الفيديو الخاصة بهم، وتوفر وظائف لتحميل المحتوى وتخزينه وتنظيمه ومشاركته. تعمل ميزات وضع العلامات والبيانات التعريفية على تحسين التنظيم، وتبسيط التنقل عبر مكتبات المحتوى الشاملة. لا غنى عن هذه الميزات للتعامل مع سير العمل المعقد المرتبط بإنتاج الفيديو الحديث. يعد التوزيع جانبًا مهمًا في إنشاء مقاطع الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث تساعد الأدوات المستخدمين في مشاركة مقاطع الفيديو عبر قنوات مختلفة. تضمن ميزات التشفير وتحويل الشفرة التوافق مع الأنظمة الأساسية المختلفة، بينما يعمل التكامل مع الوسائط الاجتماعية وأنظمة إدارة المحتوى على تعزيز الوصول. وتتوافق هذه القدرات مع الطبيعة المتعددة القنوات للمشهد الرقمي اليوم، حيث يجب تصميم المحتوى وتحسينه ليناسب جماهير متنوعة. للتأهل للإدراج في فئة إنشاء الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي، يجب على المنتج: * تمكين المستخدمين من إنشاء محتوى فيديو بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على مواد فيديو خارجية. * تحويل النص المكتوب إلى كلام يبدو طبيعيًا وتوفير التحكم في جوانب مثل مستوى الصوت ودرجة الصوت والعاطفة. * توفير أدوات لقص مقاطع الفيديو وترتيبها ومعالجتها، مع خيارات للحفظ والتصدير في أنواع ملفات مختلفة. * تنفيذ أنظمة واضحة وشفافة وقوية لإدارة المحتوى. * تسهيل تخزين ملفات الفيديو وتنظيمها ومشاركتها، بما في ذلك ميزات وضع العلامات والبيانات الوصفية. * السماح للمستخدمين بالتعاون في مساحة عمل واحدة أو عدة مساحات عمل عبر التعليقات والمشاركات والإعجابات وما إلى ذلك. * ضع سياسات الإشراف على المحتوى لضمان الاستخدام الأخلاقي والآمن لتقنية إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
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VEED
veed.io
VEED هي منصة شاملة للشركات التي ترغب في توسيع نطاق إنتاج الفيديو. يقوم العملاء في أكثر من 200 دولة في مجال التسويق والمبيعات والتعلم والتطوير ووسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء مقاطع فيديو أسرع بـ 30 مرة من أي وقت مضى. يضع VEED القوة في أيدي فريقك من أجل: * تسجيل محتوى عالي الجودة * تحرير مقاطع الفيدي...
Runway
runwayml.com
Runway هي شركة أبحاث تطبيقية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي تعمل على تشكيل العصر القادم من الفن والترفيه والإبداع البشري. كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو، بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية والتعاون في الوقت الفعلي والتحرير الدقيق والمزيد. مجموعة إنشاء الفيديو من الجيل التالي.
D-ID
d-id.com
D-ID هو رابطة للابتكار في مشهد الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يحول الصور الثابتة إلى روايات فيديو ديناميكية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتجارب تفاعلية تضم أشخاصًا رقميين. تعد واجهة برمجة التطبيقات القوية الخاصة بها فريدة من نوعها في قدرتها على تمكين إنشاء الفيديو في الوقت الفعلي وهو أمر أساسي للبث المباش...
Opus Clip
opus.pro
OpusClip عبارة عن منصة تحرير فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل لقطاتك الطويلة بسهولة إلى فيديوهات قصيرة جاهزة للانتشار بنقرة واحدة. تم تصميم Opus Clip بهدف إضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء محتوى الفيديو، مما يجعله في متناول أي شخص لديه قصة يرويها أو شغف لمشاركتها، وليس فقط أولئك الذين لد...
HeyGen
heygen.com
يمكن إنشاء مقاطع فيديو احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد الكتابة، أو النقر، أو السحب، هذا كل شيء! مع خبرة لا مثيل لها في التخصيص والتخصيص، يمكن أن تكون أكثر من 100 صورة رمزية واقعية للذكاء الاصطناعي من HeyGen هي المتحدث الرسمي الجذاب الذي يتحدث بأكثر من 40 لغة بلهجات متنوعة لحالات الاستخدام ال...
DeepBrain AI
deepbrain.io
توفر أداة DeepBrain AI مجموعة متنوعة من الصور الرمزية الجذابة للذكاء الاصطناعي للشركات للاختيار من بينها. تأتي هذه الأداة مجهزة بمجموعة متنوعة من الأعراق والأعمار والأنماط لضمان ملاءمة مثالية لأي احتياجات عمل. تقدم AI Studios أيضًا هذه الصور الرمزية بأكثر من 80 لغة، مما يجعلها حلاً عالميًا للشركات ...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia هي منصة إنشاء فيديو AI مصنفة. تستخدمه آلاف الشركات لإنشاء مقاطع فيديو بـ 120 لغة، مما يوفر ما يصل إلى 80% من وقتها وميزانيتها. موثوق به من قبل Accenture وBBC وGoogle وAmazon والمزيد. قم بإنشاء مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد كتابة النص. سهلة الاستخدام ورخيصة وقابلة للتطوير. أنشئ...
Simplified
simplified.com
Simplified عبارة عن منصة تصميم وتعاون لفرق التسويق الحديثة. أصبح من الممكن الآن إنشاء محتوى سريع ومتعلق بالعلامة التجارية عبر جميع القنوات دون الحاجة إلى التعديل يدويًا بعد تحميل الأصول؛ المبسطة تفعل كل شيء من أجلك! بهذه الطريقة يمكنك تقليل المتاعب مع منح المسوقين ساعات من الوقت كانوا سيقضونها في نش...
Rask.ai
rask.ai
تعرف على Rask AI - أداة تعريب شاملة تتيح لمنشئي المحتوى والشركات ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى أكثر من 130 لغة بسرعة وكفاءة. ومن خلال تقنيات "تحويل النص إلى صوت" و"الاستنساخ الصوتي"، يمكنهم إضافة تعليق صوتي بجودة احترافية إلى مقاطع الفيديو دون الحاجة إلى التسجيل أو الاستعانة بممثل صوتي. والآن ي...
Elai.io
elai.io
Elai.io عبارة عن منصة متكاملة لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي للتعلم المؤسسي. يحظى Elai بثقة أكثر من 2000 عميل، بما في ذلك أفضل الشركات مثل Fujitsu وBeiersdorf وGenerali وغيرها، ويتيح لك إنشاء محتوى فيديو تفاعلي يرويه مقدمو العروض البشرية الرقمية في دقائق، دون الحاجة إلى كاميرا أو استوديو أو شاشة خ...
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio هي أداة إنشاء فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي تمكن المستخدمين من إنشاء وترجمة مقاطع فيديو بنمط الرأس الناطق في دقائق دون الحاجة إلى كاميرات أو ممثلين أو استوديوهات باهظة الثمن. توفر ميزة VidVoice ترجمات متزامنة خالية من العيوب إلى 8 لغات، مع دبلجة حية في الوقت الفعلي بخمس لغات. تسمح واجهة...
Reface
reface.ai
Reface – هنا يمكنك تبديل الوجوه في مقاطع الفيديو وملفات GIF باستخدام صورة شخصية واحدة فقط وتحريك الصور وتحويل الصور إلى رسوم متحركة.
Colossyan
colossyan.com
هنا في كولوسيان، تم بناء مستقبل التعلم من خلال فيديو الذكاء الاصطناعي. تعمل منصة فيديو الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام من Colossyan على إعادة تشكيل مشهد إنشاء محتوى التعلم والتطوير. انضم إلى أفضل الشركات مثل Novartis وContinental وWSP وParamount وقل وداعًا للتصوير الباهظ الثمن وتأخير المواعيد والمش...
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video عبارة عن منصة تفاعلية لتجربة العملاء (CX) للفيديو تساعدك على إنشاء مقاطع فيديو مخصصة ومشاركتها (سياقًا) بسهولة وأسرع وعلى نطاق واسع، مما يؤدي إلى زيادة التفاعل (فتح البريد الإلكتروني وحجز الاجتماعات والفرص). اكتسب Hippo Video، منذ إطلاقه، أكثر من 1.5 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم وكا...
Hour One
hourone.ai
تُحدث Hour One ثورة في إنشاء المحتوى للشركات من خلال مركزية جميع مسارات العمل في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نحن نفتخر بالصور الرمزية الأكثر واقعية في السوق، والتي تتميز بالحركات الطبيعية التي تحرك رسائل عملك بشكل واضح. تعمل قوالبنا، القابلة للتخصيص لأي علامة تجارية، على تمكين الفرق من صياغة ...
Vidon.ai
vidon.ai
يقوم idon.ai تلقائيًا بإنشاء مقاطع فيديو جذابة قابلة للمشاركة من منشورات مدونتك. استخدم الفيديو للتميز على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتل مرتبة أعلى على Google، وشارك المحتوى الخاص بك على منصات الفيديو فقط. الفوائد الرئيسية: * تميز على مواقع التواصل الاجتماعي: شارك مقطع فيديو تشويقيًا لمنشور مدونت...
Munch
getmunch.com
Munch هو الموطن الجديد لمحترفي المحتوى. فهو يوفر إعادة استخدام المحتوى تلقائيًا، والتوزيع الذكي، وإنشاء محتوى يعتمد على البيانات باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي يستخرج Munch المقاطع الأكثر جاذبية واتجاهًا وتأثيرًا من مقاطع الفيديو الطويلة الخاصة بك، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتح...
Typecast
typecast.ai
يعد AI Voice Generator مع النص العاطفي إلى كلام بواسطة Typecast أداة عبر الإنترنت تتيح للمستخدمين تحويل النص إلى كلام نابض بالحياة. مع مكتبة تضم أكثر من 400 صوتًا واقعيًا للغاية، تتيح هذه الأداة للمستخدمين إنشاء المحتوى بالطريقة التي يريدونها تمامًا. إنه يوفر ميزات ووظائف متنوعة لأغراض مختلفة، بما ...
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker هي أداة إنتاجية تنشئ بكرات من نص أو محتوى مثل الحقائق والإحصائيات والاختبارات والرؤى والتعليمية حول موضوع ما. تشتمل جميع البكرات على السرد الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم أو نسخة مستنسخة من صوتك. بفضل وضع الطيار الآلي، فإنه يسهل الإنشاء التلقائي ونشر البكرات على منصات...
Exemplary AI
exemplary.ai
إن Exempalary AI هي أداة شاملة لإنشاء المحتوى، تدمج النسخ والترجمة وإنشاء المحتوى متعدد اللغات المدعوم بالذكاء الاصطناعي في منصة واحدة. تتيح واجهته سهلة الاستخدام إمكانية استخلاص الرؤى وإنشاء المحتوى بسهولة، بما في ذلك الملخصات والمخططات الصوتية والعناوين الفرعية ودردشة الذكاء الاصطناعي في الوقت الف...
Personate AI
personate.ai
Personate عبارة عن منصة لتوليد الفيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي باستخدام البشر الاصطناعيين. باستخدام Personate، يمكنك إنشاء عروض تقديمية بالفيديو لمحتوى التعلم والتطوير لفرقك بدون كاميرا وجعل الإنسان يتحدث فقط عن طريق كتابة النص. وهذا يحررك من تكاليف إنتاج الفيديو الباهظة ويوفر المزيد من الوقت مقارن...
Immersive Fox
immersive-fox.com
منصة ويب لتحويل النص إلى فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بك في دقائق. ليس أسابيع. لا حاجة للممثلين والكاميرات والأضواء والتحرير الذي لا نهاية له.
Gan AI
gan.ai
سجل مرة واحدة فقط وقم بتخصيص مقاطع الفيديو على نطاق واسع لكل مستخدم في كل نقطة اتصال عبر رحلة العميل. قبل Gan.ai، كان بإمكان العلامات التجارية فقط إنشاء حملات نصية مخصصة، وإدراج اسم المستخدم في رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية قصيرة، أو في أحسن الأحوال كرسم نصي داخل مقطع فيديو. باستخدام Gan.ai، يم...
SpiritMe
spiritme.tech
Spirit Me هي أداة تمكن المستخدمين من إنتاج مقاطع فيديو على الفور باستخدام الصور الرمزية الرقمية. باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام، يقوم Spirit Me بإنشاء مقاطع فيديو تحتوي على صور وأصوات وتعبيرات واقعية. تم تصميم الأداة لتكون بسيطة وبأسعار معقولة، وتقدم خطة مجانية مع ثلاث دقائق من الفيديو وصورتين ...
X-Me
x-me.ai
مدخلات نصية لإنشاء مقاطع الفيديو الرمزية الخاصة بالذكاء الاصطناعي! 10 ثواني فقط!
Atlabs
atlabs.ai
قم بإنشاء مقاطع فيديو جذابة في دقائق معدودة باستخدام الذكاء الاصطناعي. أدخل نصًا أو استورد محتوى موجودًا، وقم بتعيين المعلمات، واحصل على فيديو احترافي مصمم خصيصًا لعلامتك التجارية - باستخدام رسومات متحركة رائعة، ولفائف B، والتسميات التوضيحية، والمزيد.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI عبارة عن منصة تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتبسيط إنتاج البودكاست من خلال تقديم ميزات مثل النسخ السريع وتحديد المتحدث وتوليد البيانات الوصفية وتمكين تفاعلات مضيف الذكاء الاصطناعي.
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
في Studio Neiro AI، نقدم القدرة الفريدة لإنشاء صور رمزية للفيديو مشبعة بميزات تشبه الإنسان وتعبيرات دقيقة دقيقة. يمكن لهذه الصور الرمزية أن تمثل السيناريو الخاص بعلامتك التجارية أو الصوت المنطوق بسلاسة، مع إمكانية إضافية لتخصيص صوت الصورة الرمزية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتتوافق مع شخصية المتحدث ا...
Captiwiz
captiwiz.com
قم بإنشاء مقاطع فيديو مذهلة باستخدام التسميات التوضيحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أنشئ تسميات توضيحية جذابة، وأبرز كلماتك الرئيسية، وأضف الموسيقى والرموز التعبيرية المتحركة في ثوانٍ
Pipio
pipio.ai
أصبح الآن إنشاء مقاطع فيديو احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي أمرًا بسيطًا بمجرد الكتابة والنقر والسحب. يقدم Pipio أكثر من 100 متحدث افتراضي واقعي يمكن تخصيصه بالكامل ليناسب احتياجاتك. يمكن لهذه الصور الرمزية المدعمة بالذكاء الاصطناعي أن تتحدث بأكثر من 40 لغة بلهجات متنوعة، وتعمل كمصور فيديو شخصي لك ...
Waymark
waymark.com
Waymark هي منصة إنتاج الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تستخدم موجهًا واحدًا لإنشاء إعلانات تجارية مذهلة وشخصية ومواقع محددة في دقائق - دون الحاجة إلى مهارات إبداعية. سواء كنت تعمل في مجال الإعلام أو المبيعات أو وكالة، فإن Waymark يمكّنك من استخدام الفيديو في سير عملك بشكل لم يسبق له مثيل، مما يعزز أدا...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast عبارة عن منصة مخصصة لأحداث B2B تعمل على تحويل التسويق من خلال الاستضافة السهلة للأحداث الرقمية والشخصية الجذابة. يستفيد الآلاف من مسوقي الأعمال بين الشركات، من شركات مثل Adobe وMicrosoft وZuora وMailchimp، من Goldcast لتعزيز الحضور وإنشاء تجارب آسرة وإعادة استخدام محتوى الأحداث والاستفادة م...
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
يساعدك Metaphysic PRO على إنشاء مجموعة قيمة من بيانات الوجه والصوت والأداء طوال حياتك، بما في ذلك صور وجهك وتسجيلات صوتك أو فيديو لأدائك.
Desk AI
desks.ai
Desk AI عبارة عن منصة لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة للمبيعات والتسويق والتدريب باستخدام مقدمي العروض الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي. * تقديم تعليم العملاء على نطاق واسع * التسليم بسرعة الحاجة * استخدم مراجعات Google، وPDF، وCSV، والصور، والمدونات * إنشاء مقاطع فيديو لتعليم العملاء تعتمد على البيانات ف...
Pareto
pareto.io
Pareto هي منصة Native Gen AI. نحن نخدم بكل فخر أكثر من 500000 مستخدم في أكثر من 107 دولة حول العالم، بما في ذلك أكثر من 400 مؤسسة متوسطة إلى كبيرة الحجم تدفع رسومًا. جاء إنجازنا المبتكر مع تقديم Tess، أول مساعد تسويق للذكاء الاصطناعي (AI) في العالم. لقد كان لـ Tess دور فعال في تسريع الإنجازات البشر...
Tavus
tavus.io
Tavus هي أداة بحث فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي تركز على المطورين وتسهل إنشاء نسخ متماثلة للذكاء الاصطناعي داخل التطبيقات. من خلال واجهات برمجة تطبيقات Tavus سهلة الاستخدام، يمكن للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو مخصصة لأنفسهم من النص. وهذا يلغي الحاجة إلى تسجيل مقاطع فيديو عالية التكلفة وعالية التعقيد ل...
Vidext
vidext.io
قم بإنشاء دورات فيديو بقيادة مقدم العرض والتي تجذب القوى العاملة لديك وتلهمها ويمكن تحديثها وترجمتها وتخصيصها بسهولة. قم بشرحها وعرضها وبيعها بالفيديو. قم بإنشاء عروض فيديو مروية، باللغات الأربعين المتوفرة في Vidext، مع سهولة كتابة النص. قل وداعًا للممثلين وأطقم الأفلام والمعدات باهظة الثمن.
Rizzle
rizzle.com
يقوم Rizzle بإنشاء إعلانات تشويقية وإبرازات ومقاطع من ملفات البودكاست ومقاطع الفيديو. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يقلل Rizzle وقت التحرير من أكثر من 8 ساعات إلى أقل من 30 دقيقة. دخلت Rizzle في شراكة مع Getty Images وMapTiler وOpenAI وAnthropic وغيرها لتقديم مقاطع فيديو ذات جودة استثنائية.
LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis هو تطبيق مبتكر يستخدم تقنية التزييف العميق المتطورة ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لإنشاء مقاطع فيديو واقعية للغاية لأفراد مختارين يقدمون نصًا محددًا.
Laetro
laetro.com
احصل على فرق إبداعية عالمية المستوى لتسليم مشاريعك - في أي وقت. تحرك بشكل أسرع مع الدعم الإبداعي والتصميمي عند الطلب. لا توجد وكالات المطلوبة.
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box هي شركة تحويل النص إلى كلام والتعليق الصوتي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم أكثر من 700 راوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي قادر على التحدث بأكثر من 140 لغة محلية ومحلية للغاية. يتمتع العديد من رواة الذكاء الاصطناعي هؤلاء بالوعي بالسياق، مما يمكنهم من تطوير أصوات سياقية بلهجات وعواطف مختلفة. ...
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs هي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا تحويل النص إلى كلام بالذكاء الاصطناعي وأول خدمة وسائط اصطناعية تحقق التكافؤ البشري في الصوت. يعمل المبدعون ومطورو المنتجات والعلامات التجارية على حد سواء على تعزيز قصصهم وتجاربهم الرقمية من خلال مجموعة واسعة من أنماط الصوت واللهجات واللغات - على نطاق...
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI هي أداة متقدمة لإنشاء المحتوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي. فهو يُنشئ نصوصًا جذابة وصورًا مخصصة وتسجيلات صوتية فريدة ومقاطع فيديو متحركة، وكلها مصممة لتعزيز اتصالاتك المؤسسية والشخصية. قم بتحويل إبداعك مع ASKtoAI.
Argil
argil.ai
محرك إنشاء الفيديو لاقتصاد منشئي المحتوى - احصل على فيديو مثالي لوسائل التواصل الاجتماعي أو صورة رمزية عامة لك في دقيقتين
Feedeo
feedeo.spreading.ai
يمكنك إنشاء عملاء محتملين وعرض المنتجات وإضفاء الحيوية على المشاركة وجمع التعليقات دون عناء باستخدام منصة الفيديو التفاعلية الخاصة بـ Feedeo.
Kuasar Video
kuasarvideo.com
Kuasar Video هي مبادرة تقدم حلول الفيديو بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتمكنها من الوصول إلى المزيد من الجماهير بنسبة تصل إلى 1000% بفضل منتجاتها. Kuasar 1.1، يستخدم بيانات الفيديو من التطورات الصناعية معًا لمساعدة تجار التجزئة على زيادة المبيعات والوصول إلى عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين من خلال...