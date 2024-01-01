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برنامج إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - بربادوس
يجسد برنامج إنشاء الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي مزيجًا رائدًا من إنتاج محتوى الذكاء الاصطناعي والوسائط المتعددة. وهو يشمل مجموعة من الأدوات والتقنيات التي تمكن المستخدمين من إنشاء محتوى الفيديو وتحريره وتخزينه وتوزيعه، وكل ذلك مدفوع بخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة. تعكس هذه الفئة المشهد المتطور للمحتوى الرقمي، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تشكيل مفهوم مقاطع الفيديو وإنتاجها ونشرها. تعمل أدوات إنشاء الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي كمنصة قوية لإنشاء محتوى فيديو من البداية. إنها تمكن المستخدمين من تسخير تقنية الذكاء الاصطناعي لتحويل النص المكتوب إلى كلام يبدو طبيعيًا، مما يوفر التحكم في سمات مثل مستوى الصوت ودرجة الصوت والعاطفة. ومع وجود عدد كبير من أدوات تطوير المحتوى المتاحة لهم، يمكن للمستخدمين الانتقال بسلاسة من النص إلى عروض الفيديو الجذابة، وإضفاء الطابع الديمقراطي على إنتاج الفيديو وجعله في متناول جمهور أوسع. تعمل إمكانيات التحرير ضمن هذه الفئة على تسهيل قص مقاطع الفيديو وترتيبها ومعالجتها. يمكن للمستخدمين حفظ الملفات وتصديرها بتنسيقات مختلفة، والتفاعل مع المحتوى من خلال الميزات الاجتماعية، والاستفادة من التحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية التحرير. تعمل هذه الوظائف على تعزيز التكامل السلس عبر المراحل المختلفة لإنتاج الفيديو، مما يعزز الإبداع والكفاءة. بالإضافة إلى الإنشاء والتحرير، تساعد أدوات إنشاء الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي المستخدمين في إدارة ملفات الفيديو الخاصة بهم، وتوفر وظائف لتحميل المحتوى وتخزينه وتنظيمه ومشاركته. تعمل ميزات وضع العلامات والبيانات التعريفية على تحسين التنظيم، وتبسيط التنقل عبر مكتبات المحتوى الشاملة. لا غنى عن هذه الميزات للتعامل مع سير العمل المعقد المرتبط بإنتاج الفيديو الحديث. يعد التوزيع جانبًا مهمًا في إنشاء مقاطع الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تساعد الأدوات المستخدمين في مشاركة مقاطع الفيديو عبر قنوات مختلفة. تضمن ميزات التشفير وتحويل الشفرة التوافق مع الأنظمة الأساسية المختلفة، بينما يعمل التكامل مع الوسائط الاجتماعية وأنظمة إدارة المحتوى على تعزيز الوصول. وتتوافق هذه القدرات مع الطبيعة المتعددة القنوات للمشهد الرقمي اليوم، حيث يجب تصميم المحتوى وتحسينه ليناسب جماهير متنوعة. للتأهل للإدراج في فئة إنشاء الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي، يجب على المنتج: * تمكين المستخدمين من إنشاء محتوى فيديو بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على مواد فيديو خارجية. * تحويل النص المكتوب إلى كلام يبدو طبيعيًا وتوفير التحكم في جوانب مثل مستوى الصوت ودرجة الصوت والعاطفة. * توفير أدوات لقص مقاطع الفيديو وترتيبها ومعالجتها، مع خيارات للحفظ والتصدير في أنواع ملفات مختلفة. * تنفيذ أنظمة واضحة وشفافة وقوية لإدارة المحتوى. * تسهيل تخزين ملفات الفيديو وتنظيمها ومشاركتها، بما في ذلك ميزات وضع العلامات والبيانات الوصفية. * السماح للمستخدمين بالتعاون في مساحة عمل واحدة أو أكثر عبر التعليقات والمشاركات والإعجابات وما إلى ذلك. * ضع سياسات الإشراف على المحتوى لضمان الاستخدام الأخلاقي والآمن لتقنية إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
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VEED
veed.io
أصبح تحرير الفيديو أمرًا بسيطًا. إنشاء مقاطع فيديو بنقرة واحدة. أضف ترجمات ونسخ الصوت والمزيد.
Runway
runwayml.com
كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو، بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية والتعاون في الوقت الفعلي والتحرير الدقيق والمزيد. مجموعة إنشاء الفيديو من الجيل التالي.
D-ID
d-id.com
الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يواجه المستقبل. قم بإنتاج مقاطع فيديو مخصصة تتضمن صورًا رمزية ناطقة بلمسة زر واحدة، مما يمنح الشركات والمبدعين قوى خارقة.
HeyGen
heygen.com
أنشئ مقاطع فيديو جذابة بشكل أسرع 10 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي تعرف على HeyGen - أفضل منصة لتوليد الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي لفريقك.
Opus Clip
opus.pro
يقوم Opus Clip بتحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع سريعة الانتشار وعالية الجودة لتتمكن من مشاركتها على TikTok وYouTube Shorts وReels لزيادة الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
DeepBrain AI
deepbrain.io
قم بإنشاء مقاطع فيديو تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بسرعة باستخدام نص بسيط. دعم تحويل النص إلى كلام متعدد اللغات مع Metahuman. تحدث إلى الصورة الرمزية الواقعية لمنظمة العفو الدولية.
Synthesia
synthesia.io
قم بإنشاء مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد كتابة النص. سهلة الاستخدام ورخيصة وقابلة للتطوير. أنشئ مقاطع فيديو جذابة مع مقدمي العروض البشرية مباشرةً من متصفحك
Simplified
simplified.com
منصة التصميم الرقمي الشاملة التي تساعدك على إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق علامتك التجارية والتعاون مع فريقك بشكل لم يسبق له مثيل. كل ما تحتاجه لتروي قصتك، في مكان واحد.
Rask.ai
rask.ai
قل وداعًا للمترجمين المكلفين. هدفنا هو تقديم تجربة دبلجة وترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي تكون بنفس جودة الإنسان
Elai.io
elai.io
أنشئ مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي من نص فقط. قم بإنشاء مقاطع فيديو مخصصة بتقنية الذكاء الاصطناعي مع مقدم العرض في دقائق دون استخدام الكاميرا والاستوديو والشاشة الخضراء.
Yepic Studio
yepic.ai
أنشئ فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي في دقائق معدودة باستخدام Yepic Studio. قم بدبلجة مؤتمرات الفيديو المباشرة باستخدام VidVoice. قم بتخصيص فيديو الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقه باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا. حاول مجانا.
Colossyan
colossyan.com
أنشئ مقاطع فيديو بممثلي الذكاء الاصطناعي - توقف عن قضاء وقتك في الاستوديوهات. اترك تحرير الفيديو الاحترافي لـ Colossyan Creator دون أي تدريب أو مهارات متقدمة. ما عليك سوى كتابة النص الخاص بك والحصول على مقطع فيديو جاهز بأكثر من 70 لغة في غضون دقائق.
Reface
reface.ai
Reface – هنا يمكنك تبديل الوجوه في مقاطع الفيديو وملفات GIF باستخدام صورة شخصية واحدة فقط وتحريك الصور وتحويل الصور إلى رسوم متحركة.
Hippo Video
hippovideo.io
منصة رائدة في فئتها لرسائل الفيديو، تفضلها الفرق التي تتعامل مع العملاء.
Hour One
hourone.ai
أنشئ محتوى فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي في أقل من 15 دقيقة. قم بتحويل أي نص أو شرائح أو مطالبة إلى مقاطع فيديو احترافية بقيادة مقدم العرض في دقائق. بأي لغة
Munch
getmunch.com
يستخرج Munch المقاطع الأكثر جاذبية واتجاهًا وتأثيرًا من مقاطع الفيديو الطويلة الخاصة بك، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التسويقية.
Vidon.ai
vidon.ai
أبسط طريقة لإنشاء مقاطع الفيديو. قم بإنشاء مقاطع فيديو جذابة دون الحاجة إلى كاميرا.
Typecast
typecast.ai
مولد الصوت المدعم بالذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت والذي يمكنه تحويل النص الخاص بك إلى خطاب يشبه الحياة. أكثر من 300+ أصوات واقعية للغاية. قم بإنشاء المحتوى الخاص بك بالطريقة التي تريدها!
Exemplary AI
exemplary.ai
تحويل الفيديو والصوت إلى محتوى جذاب. قم بإنشاء ملخصات وبكرات فيديو ونصوص وتسميات توضيحية وترجمات والمزيد بمطالبات بسيطة
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker هي أداة إنتاجية تنشئ بكرات من نص أو محتوى مثل الحقائق والإحصائيات والاختبارات والرؤى والتعليمية حول موضوع ما. تشتمل جميع البكرات على السرد الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم أو نسخة مستنسخة من صوتك. بفضل وضع الطيار الآلي، فإنه يسهل الإنشاء التلقائي ونشر البكرات على منصات...
SpiritMe
spiritme.tech
إنتاج فيديو فوري باستخدام الصور الرمزية الرقمية اكتب أي نص وسنقوم بإنشاء مقطع فيديو حيث ستقوله بشكل حقيقي بمظهرك وصوتك وعواطفك
Personate AI
personate.ai
Personate عبارة عن منصة لتوليد الفيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي باستخدام البشر الاصطناعيين. باستخدام Personate، يمكنك إنشاء عروض تقديمية بالفيديو لمحتوى التعلم والتطوير لفرقك بدون كاميرا وجعل الإنسان يتحدث فقط عن طريق كتابة النص. وهذا يحررك من تكاليف إنتاج الفيديو الباهظة ويوفر المزيد من الوقت مقارن...
Gan AI
gan.ai
تستخدم الشركات Myna لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة ومشاركتها مع المستخدمين في أي نقطة اتصال، من خلال صفحة مقصودة مخصصة أو خطافات ويب.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI عبارة عن منصة تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتبسيط إنتاج البودكاست من خلال تقديم ميزات مثل النسخ السريع وتحديد المتحدث وتوليد البيانات الوصفية وتمكين تفاعلات مضيف الذكاء الاصطناعي.
X-Me
x-me.ai
مدخلات نصية لإنشاء مقاطع الفيديو الرمزية الخاصة بالذكاء الاصطناعي! 10 ثواني فقط!
Atlabs
atlabs.ai
أنشئ مقاطع فيديو جذابة في دقائق معدودة باستخدام الذكاء الاصطناعي. أدخل نصًا أو استورد محتوى موجودًا، وقم بتعيين المعلمات، واحصل على فيديو احترافي مصمم خصيصًا لعلامتك التجارية - باستخدام رسومات متحركة رائعة، ولفائف B، والتسميات التوضيحية، والمزيد.
Immersive Fox
immersive-fox.com
منصة ويب لتحويل النص إلى فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بك في دقائق. ليس أسابيع. لا حاجة للممثلين والكاميرات والأضواء والتحرير الذي لا نهاية له.
Waymark
waymark.com
Waymark هي منصة إنتاج الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تستخدم موجهًا واحدًا لإنشاء إعلانات تجارية مذهلة وشخصية ومواقع محددة في دقائق - دون الحاجة إلى مهارات إبداعية. سواء كنت تعمل في مجال الإعلام أو المبيعات أو وكالة، فإن Waymark يمكّنك من استخدام الفيديو في سير عملك بشكل لم يسبق له مثيل، مما يعزز أدا...
Pipio
pipio.ai
أصبح الآن إنشاء مقاطع فيديو احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي أمرًا بسيطًا بمجرد الكتابة والنقر والسحب. يقدم Pipio أكثر من 100 متحدث افتراضي واقعي يمكن تخصيصه بالكامل ليناسب احتياجاتك. يمكن لهذه الصور الرمزية المدعمة بالذكاء الاصطناعي أن تتحدث بأكثر من 40 لغة بلهجات متنوعة، وتعمل كمصور فيديو شخصي لك ...
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
في Studio Neiro AI، نقدم القدرة الفريدة على إنشاء صور رمزية للفيديو مشبعة بميزات تشبه الإنسان وتعبيرات دقيقة دقيقة. يمكن لهذه الصور الرمزية أن تمثل السيناريو الخاص بعلامتك التجارية أو الصوت المنطوق بسلاسة، مع إمكانية إضافية لتخصيص صوت الصورة الرمزية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتتوافق مع شخصية المتحد...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast عبارة عن منصة مخصصة لأحداث B2B تعمل على تحويل التسويق من خلال الاستضافة السهلة للأحداث الرقمية والشخصية الجذابة. يستفيد الآلاف من المسوقين في مجال B2B من الشركات، من شركات مثل Adobe وMicrosoft وZuora وMailchimp، من Goldcast لتعزيز الحضور وإنشاء تجارب آسرة وإعادة استخدام محتوى الأحداث والاست...
Captiwiz
captiwiz.com
قم بإنشاء مقاطع فيديو مذهلة باستخدام التسميات التوضيحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي قم بإنشاء تسميات توضيحية جذابة، وقم بتمييز كلماتك الرئيسية، وأضف الموسيقى والرموز التعبيرية المتحركة في ثوانٍ
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
يساعدك Metaphysic PRO على إنشاء مجموعة قيمة من بيانات الوجه والصوت والأداء طوال حياتك، بما في ذلك صور وجهك وتسجيلات صوتك أو فيديو لأدائك.
Desk AI
desks.ai
Desk AI عبارة عن منصة لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة للمبيعات والتسويق والتدريب باستخدام مقدمي العروض الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي. * تقديم تعليم العملاء على نطاق واسع * التسليم بسرعة الحاجة * استخدم مراجعات Google، وPDF، وCSV، والصور، والمدونات * إنشاء مقاطع فيديو لتعليم العملاء تعتمد على البيانات في...
Rizzle
rizzle.com
يقوم Rizzle بإنشاء إعلانات تشويقية وإبرازات ومقاطع من ملفات البودكاست ومقاطع الفيديو. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يقلل Rizzle وقت التحرير من أكثر من 8 ساعات إلى أقل من 30 دقيقة. دخلت Rizzle في شراكة مع Getty Images وMapTiler وOpenAI وAnthropic وغيرها لتقديم مقاطع فيديو ذات جودة استثنائية.
LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis هو تطبيق مبتكر يستخدم تقنية التزييف العميق المتطورة ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لإنشاء مقاطع فيديو واقعية للغاية لأفراد مختارين يقدمون نصًا محددًا.
Pareto
pareto.io
Pareto هي منصة Native Gen AI. نحن نخدم بكل فخر أكثر من 500000 مستخدم في أكثر من 107 دولة حول العالم، بما في ذلك أكثر من 400 مؤسسة متوسطة إلى كبيرة الحجم تدفع رسومًا. جاء إنجازنا المبتكر مع تقديم Tess، أول مساعد تسويق للذكاء الاصطناعي (AI) في العالم. لقد كان لـ Tess دور فعال في تسريع الإنجازات البشر...
Tavus
tavus.io
تقود Tavus الطريق لمقاطع فيديو غامرة ومخصصة للغاية تبدو وكأنها تشبهك بالفعل - وتتوسع بشكل لا مثيل له في أي منصة أخرى. امنح جمهورك تجربة لا تُنسى من خلال مقاطع الفيديو في الوقت الفعلي المُصممة خصيصًا لهم.
Laetro
laetro.com
احصل على فرق إبداعية عالمية المستوى لتسليم مشاريعك - في أي وقت. تحرك بشكل أسرع مع الدعم الإبداعي والتصميمي عند الطلب. لا توجد وكالات المطلوبة.
Vidext
vidext.io
قم بإنشاء دورات فيديو بقيادة مقدم العرض والتي تجذب القوى العاملة لديك وتلهمها ويمكن تحديثها وترجمتها وتخصيصها بسهولة. قم بشرحها وعرضها وبيعها بالفيديو. قم بإنشاء عروض فيديو مروية، باللغات الأربعين المتوفرة في Vidext، مع سهولة كتابة النص. قل وداعًا للممثلين وأطقم الأفلام والمعدات باهظة الثمن.
Feedeo
feedeo.spreading.ai
يمكنك إنشاء عملاء محتملين وعرض المنتجات وإضفاء الحيوية على المشاركة وجمع التعليقات دون عناء باستخدام منصة الفيديو التفاعلية الخاصة بـ Feedeo.
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box هي شركة تحويل النص إلى كلام والتعليق الصوتي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم أكثر من 700 راوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي قادر على التحدث بأكثر من 140 لغة محلية ومحلية للغاية. يتمتع العديد من رواة الذكاء الاصطناعي هؤلاء بالوعي بالسياق، مما يمكنهم من تطوير أصوات سياقية بلهجات وعواطف مختلفة. ...
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs هي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا تحويل النص إلى كلام بالذكاء الاصطناعي وأول خدمة وسائط اصطناعية تحقق التكافؤ البشري في الصوت. يعمل المبدعون ومطورو المنتجات والعلامات التجارية على حد سواء على تعزيز قصصهم وتجاربهم الرقمية من خلال مجموعة واسعة من أنماط الصوت واللهجات واللغات - على نطاق...
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI هي أداة متقدمة لإنشاء المحتوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي. فهو يُنشئ نصوصًا جذابة وصورًا مخصصة وتسجيلات صوتية فريدة ومقاطع فيديو متحركة، وكلها مصممة لتعزيز اتصالاتك المؤسسية والشخصية. قم بتحويل إبداعك مع ASKtoAI.
Kuasar Video
kuasarvideo.com
Kuasar Video هي مبادرة تقدم حلول الفيديو بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتمكنها من الوصول إلى المزيد من الجماهير بنسبة تصل إلى 1000% بفضل منتجاتها. Kuasar 1.1، يستخدم بيانات الفيديو من التطورات الصناعية معًا لمساعدة تجار التجزئة على زيادة المبيعات والوصول إلى عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين من خلال...