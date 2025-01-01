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برنامج مساعد مبيعات الذكاء الاصطناعي
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برنامج مساعد مبيعات الذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية

مساعدو المبيعات بالذكاء الاصطناعي، والمعروفون باسم مساعدي المبيعات الافتراضيين بالذكاء الاصطناعي، هم تطبيقات مصممة لدعم مندوبي المبيعات من خلال أتمتة المهام والعمليات المختلفة من خلال الذكاء الاصطناعي المتكامل. تشمل هذه المهام تأهيل القائد وأنشطة المتابعة وإدارة خطوط الأنابيب والتنبؤ وجدولة الاجتماعات وإدخال البيانات. تقوم فرق المبيعات والتسويق في كثير من الأحيان بنشر مساعدي مبيعات الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام العادية، مما يتيح مزيدًا من الوقت للتعامل مع المسؤوليات المعقدة والمتطلبة. غالبًا ما تكون هذه الأدوات متوافقة مع برامج أخرى أو يمكن أن تتكامل بسلاسة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالية، على الرغم من أن العديد منها عبارة عن حلول مستقلة أيضًا.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM هي أداة لإدارة علاقات العملاء تساعد الشركات في تنظيم التفاعلات مع العملاء وتتبع العمليات البيعية.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

فيديو Fireflies.ai هو مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بتدوين الملاحظات وتلخيص الاجتماعات وتسجيلها عبر منصات مؤتمرات الفيديو.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.

Cloze

Cloze

cloze.com

Cloze هو تطبيق لتنظيم وإدارة جهات الاتصال والتواصل المهني، يدمج بين البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ويساعد في تتبع العلاقات الهامة.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall هو نظام اتصالات تجاري يتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وWhatsApp، مع دمج أدوات ذكية لتحسين تجربة العملاء.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.

Writecream

Writecream

writecream.com

Writecream هو أداة تسويق تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد في إنشاء محتوى مثل إعلانات جوجل ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أسرع وفعال.

Fathom

Fathom

fathom.video

تطبيق Fathom هو أداة للذكاء الاصطناعي لتلخيص الاجتماعات، تسجيلها، ودمج الملخصات مع أنظمة CRM، مما يسهل إدارة المعلومات بعد الاجتماعات.

Luna.ai

Luna.ai

luna.ai

Luna.ai هو منصة مبيعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد الفرق على تحسين عمليات المبيعات والتواصل مع العملاء المحتملين بشكل شخصي وفعال.

CoPilot AI

CoPilot AI

copilotai.com

تطبيق CoPilot AI هو منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد فرق المبيعات والتسويق في تحديد العملاء المحتملين وتخصيص الرسائل لزيادة التحويل.

Clay

Clay

clay.com

تطبيق Clay هو أداة ذكاء اصطناعي تساعد المستخدمين على تحسين الحملات الخارجية من خلال جمع بيانات دقيقة وتخصيص الرسائل وإدارة الاتصالات.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Freshsales هو تطبيق CRM يساعد الشركات على إدارة عمليات المبيعات وتحسين تفاعلات العملاء باستخدام ميزات مثل الأتمتة ورؤى الذكاء الاصطناعي.

Gong.io

Gong.io

gong.io

Gong.io هي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات العملاء لتحسين استراتيجيات المبيعات وزيادة الإيرادات من خلال توفير رؤى دقيقة.

Signals

Signals

getsignals.ai

تطبيق Signals هو منصة لتوليد المه leads تساعد الشركات على معرفة زوار مواقعهم والتفاعل مع المشترين المحتملين دون الحاجة لملء استمارة.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

تطبيق Zoho CRM Plus هو منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء، تدعم فرق المبيعات، التسويق والدعم للعمل سوياً من واجهة واحدة.

Warmly

Warmly

warmly.ai

تطبيق Warmly هو منصة مستقلة لتنظيم المبيعات تساعد الفرق الصغيرة على تحديد وتتبع الزوار المهتمين بالموقع وتحقيق أهداف العائد.

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

smrtPhone هو تطبيق هاتف سحابي شامل يعزز الاتصالات والمبيعات من خلال دمج المكالمات والرسائل مع نظام إدارة العلاقات مع العملاء.

Momentum

Momentum

momentum.io

Momentum هو منصة بدون كود لأتمتة سير العمل في المبيعات، تعمل على تحسين الكفاءة من خلال دمج أدوات المبيعات الحالية.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Salesflare هو برنامج CRM بسيط يساعد الشركات الصغيرة في إدارة العملاء والمبيعات، بأتمتة إدخال البيانات ودعم التكامل مع Google وOutlook.

Squaretalk

Squaretalk

squaretalk.com

Squaretalk هي منصة اتصال شاملة تدعم إدارة المكالمات، وتكامل CRM، وتوفر أدوات لتحسين دعم العملاء وتجربة المستخدم.

UpdateAI

UpdateAI

update.ai

UpdateAI هو مساعد رقمي مصمم لمديري نجاح العملاء، يساعد في تدوين الملاحظات، وتحديد المهام، وإدارة المخاطر والتعليقات.

Regal.io

Regal.io

regal.io

تطبيق Regal.io يستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم إشارات نية العملاء في الوقت الحقيقي، وتخصيص التفاعلات مع العملاء عبر وكلاء AI ووكلاء بشر.

EverReady

EverReady

everready.ai

EverReady هو تطبيق يقوم بسحب البيانات التجارية المخزنة في صناديق البريد والهواتف، لتحسين معلومات العملاء والمبيعات في أنظمة CRM.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Salesmate هو تطبيق CRM يساعد الشركات على إدارة جهات الاتصال، تتبع الصفقات، وأتمتة مهام المبيعات وتحليل الأداء من خلال تقارير مفصلة.

Contlo

Contlo

contlo.com

تطبيق Contlo هو منصة تسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل التفاعل مع العملاء من خلال حملات متعددة القنوات وتحليل سلوك العملاء.

Regie.ai

Regie.ai

regie.ai

تطبيق Regie.ai أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التنقيب عن المبيعات من خلال أتمتة العمليات وتخصيص الرسائل للعملاء المحتملين.

Lavender

Lavender

lavender.ai

Lavender هو تطبيق مدرب ذكاء اصطناعي لتحسين كتابة رسائل البريد الإلكتروني للمبيعات، ويقدم اقتراحات وتحليلات لدعم فرق المبيعات.

Grain

Grain

grain.com

Grain هو تطبيق لتسجيل الاجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد في توثيق محادثات العملاء ومشاركتها بسهولة مع الفرق عبر منصات مثل Slack وHubSpot.

Aircover.ai

Aircover.ai

aircover.ai

Aircover.ai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم التعليمات في الوقت الحقيقي خلال اجتماعات المبيعات لمساعدة فرق المبيعات في زيادة الإيرادات.

Clari

Clari

clari.com

Clari هي منصة لإدارة الإيرادات تتيح للفرق تتبع وتحليل بيانات المبيعات، وتوقع الأداء، وتحسين الكفاءة عبر عمليات المبيعات.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai هي منصة ذكاء إيرادات تعزز عمليات المبيعات من خلال أتمتة الرؤية والبيانات في أنظمة CRM، مما يساعد فرق المبيعات على تحديد وإدارة العملاء والصفقات.

Upscale

Upscale

upscale.ai

أب سكال هو منصة لإدارة المبيعات تساعد في أتمتة تواصل المبيعات عبر قنوات متعددة وتبسيط العمل الروتيني لفريق المبيعات.

Sybill

Sybill

sybill.ai

Sybill هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات المبيعات وتوفير ملخصات دقيقة للمكالمات، مما يساعد فرق المبيعات على تحسين استراتيجيات الاتصال.

Vowel

Vowel

vowel.com

حرف العلة هو أداة مؤتمرات فيديو تستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص الاجتماعات وتوثيقها ومشاركة محتواها بسهولة وتنظيم.

Salesroom

Salesroom

salesroom.com

تطبيق Salesroom هو منصة مؤتمرات فيديو مدعومة بالذكاء الصناعي، تتابع تفاعل المشترين وتساعد في تحسين مهارات التواصل الافتراضي لفريق المبيعات.

Outplay

Outplay

outplayhq.com

Outplay هي منصة لمشاركة المبيعات وأتمتة العمليات، تساعد الفرق على التواصل مع العملاء وتتبع الأداء عبر قنوات متعددة.

Kixie

Kixie

kixie.com

Kixie هو منصة لمشاركة المبيعات تتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية تلقائيًا، مع تكامل مع أنظمة CRM لتحسين أداء فرق المبيعات.

Drift

Drift

drift.com

تطبيق Drift هو منصة للتواصل مع العملاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء من خلال محادثات مخصصة وفعالة.

Aloware

Aloware

aloware.com

Aloware هو نظام هاتف سحابي متعدد القنوات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يدمج مع CRM للتواصل الفعال وإدارة علاقات العملاء.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply.io هي منصة لمشاركة المبيعات تساعد في أتمتة وتوسيع جهود التوعية المتعددة القنوات لزيادة العملاء والإيرادات.

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken هو تطبيق يستخدم ذكاء الاصطناعي لتحليل محادثات المبيعات، وتقديم تدريب لحظي، وتحسين أداء فرق المبيعات للحصول على نتائج أفضل.

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

SalesboxAI هو منصة لإدارة المبيعات والتسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات في تحسين استهداف الحسابات وزيادة الفعالية في الحملات.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics هو تطبيق لتحليل وتسجيل المكالمات يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق وإسناد المكالمات إلى القنوات التسويقية.

Aider

Aider

aider.ai

Aider هو منصة ذكاء استشاري تساعد المحاسبين في إدارة بيانات عملائهم وتقديم رؤى مالية مثل توقعات التدفق النقدي والتقديرات الضريبية.

Salesforge

Salesforge

salesforge.ai

Salesforge هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين حملات البريد الإلكتروني، تتيح التخصيص وإدارة متعددة الحسابات مع أدوات للتحقق من صحة البريد.

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Goodmeetings هو تطبيق لتحسين عمليات المبيعات عن بُعد باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويقوم بتحليل الاجتماعات وتقديم رؤى لدعم فرق المبيعات.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk هو منصة مبيعات افتراضية تسهل جدولة الاجتماعات، إجراء العروض التوضيحية الحية، وتقديم الدعم للفرق باستخدام تحليلات ذكية.

Woodpecker

Woodpecker

woodpecker.co

Woodpecker هو أداة لتسهيل إرسال رسائل البريد الإلكتروني الباردة للشركات، حيث تساعد على إنشاء تسلسلات بريدية مخصصة وإدارة التفاعلات مع العملاء المحتملين.

Clodura.AI

Clodura.AI

clodura.ai

Clodura.ai هي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين وتحليل معلومات المبيعات وتسهيل عمليات التواصل الآلي.

FlashIntel

FlashIntel

flashintel.ai

فلاش إنتل هو تطبيق يجمع بيانات من مصادر متعددة ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين استراتيجيات الأعمال وتعزيز تجربة العملاء.

InboxPro

InboxPro

inboxpro.io

InboxPro هي أداة لإدارة البريد الإلكتروني تستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة التواصل مع العملاء وتحسين مشاركة العملاء.

Wrench.ai

Wrench.ai

wrench.ai

تطبيق Wrench.ai يقدم أدوات مبنية على البيانات لتسهيل اتخاذ القرارات وأتمتة العمليات، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية للمستخدمين.

Dooly

Dooly

dooly.ai

Dooly هو تطبيق يساعد فرق الإيرادات في إدارة CRM بشكل أفضل، وتحسين سير العمل، وتقليل العمل غير الهام.

Laxis

Laxis

laxis.com

Laxis هو مساعد اجتماعات AI يسجل ويحول ويدون النقاط الهامة من الاجتماعات، ويساعد الفرق على تحسين الكفاءة وتخزين معلومات العملاء.

Aviso

Aviso

aviso.com

أفیزو هو منصة متكاملة لزيادة الإيرادات تساعد فرق المبيعات على إتمام الصفقات وتحليل البيانات لتحديد وفرص الإيرادات المخفية.

Air AI

Air AI

air.ai

Air AI هو تطبيق ذكاء صناعي لخدمة العملاء يقوم بإجراء مكالمات هاتفية طويلة ويحل الاستفسارات بكفاءة على مدار الساعة.

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