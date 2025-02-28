برنامج مساعد مبيعات الذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - تركيا

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مساعدو المبيعات بالذكاء الاصطناعي، والمعروفون باسم مساعدي المبيعات الافتراضيين بالذكاء الاصطناعي، هم تطبيقات مصممة لدعم مندوبي المبيعات من خلال أتمتة المهام والعمليات المختلفة من خلال الذكاء الاصطناعي المتكامل. تشمل هذه المهام تأهيل القائد وأنشطة المتابعة وإدارة خطوط الأنابيب والتنبؤ وجدولة الاجتماعات وإدخال البيانات. تقوم فرق المبيعات والتسويق في كثير من الأحيان بنشر مساعدي مبيعات الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام العادية، مما يتيح مزيدًا من الوقت للتعامل مع المسؤوليات المعقدة والمتطلبة. غالبًا ما تكون هذه الأدوات متوافقة مع برامج أخرى أو يمكن أن تتكامل بسلاسة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالية، على الرغم من أن العديد منها عبارة عن حلول مستقلة أيضًا.
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Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
Warmly
warmly.ai
يعد Warmly أول منصة مستقلة لتنسيق المبيعات تم تصميمها خصيصًا لفرق الإيرادات ذات حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقوم النظام الأساسي بتنسيق البيانات الوصفية من أدوات تمكين المبيعات، ونوايا B2B، وأدوات الإثراء لتحديد وتتبع والتواصل مع زوار موقع الويب المستعدين للتحويل. من خلال تجميع البيانات تلقائيًا ودمج الرؤى من منصات مختلفة، ينسق بحرارة الخطوة التالية الأكثر فعالية لتحفيز المحادثات المؤهلة لفريق المبيعات. يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة AI Warm Leads الخاصة بهم خط الأنابيب الخاص بك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، يساعدونك على إغلاق خط الأنابيب هذا بطرق دافئة وجذابة. علاوة على ذلك، تساعد مجموعة أدوات المبيعات المجانية فريقك على التواصل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين أو العملاء في التقويم الخاص بك وعلى Zoom من خلال تطبيق Essential Zoom الحائز على جوائز.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو المساعد الرقمي الأول والوحيد في العالم المصمم لمديري نجاح العملاء. من خلال الدمج في Zoom، نقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات والتقاط عناصر العمل وتعيينها وتحديد المخاطر وعرض تعليقات المنتج. والأفضل من ذلك أننا نساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والاستعداد لمكالمات الغد. يعاني مديرو CSM في جميع أنحاء العالم من ضغط أقل باستخدام UpdateAI ويكتشفون أنهم للمرة الأولى ينتصرون في الحرب على العمل الإداري.
Momentum
momentum.io
Momentum عبارة عن منصة بدون تعليمات برمجية لأتمتة سير عمل المبيعات. من خلال الدمج في أدوات المبيعات الحالية الحالية، بدءًا من Slack وSalesforce إلى Asana وOutreach، يمنح Momentum فريق الإيرادات العناصر الأساسية لتفعيل حركات المبيعات وتحسين الكفاءة. بفضل الوصفات المجمعة مسبقًا، بما في ذلك غرف صفقات Slack، وموافقات مكتب الصفقات، والتقاط الملفات والملاحظات تلقائيًا في الفرص، يتم إغلاق الصفقات بشكل أسرع، مع تحسين المساءلة والتعاون على طول الطريق.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
EverReady
everready.ai
صناديق بريد المبيعات هي منجم ذهب. لا تدرك الشركات كمية ونوعية مبيعات المعلومات حول العملاء المحتملين والعملاء. EverReady هو الحل المستقل والذكي الذي يسترد تلقائيًا في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) جميع البيانات المتعلقة بالأعمال التي تكمن في صناديق البريد وجداول الأعمال وهواتف مندوبي المبيعات التي لا تستفيد منها الشركة. احصل على جهات اتصال مؤهلة تأهيلاً عاليًا لعمليات المبيعات والتسويق الخاصة بك لتأمين معرفتك التجارية
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai هي أداة قائمة على الذكاء الاصطناعي مصممة لتبسيط وتحسين عمليات التنقيب عن المبيعات للشركات. من بين وظائفها الرئيسية، تستفيد Regie.ai من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسهيل التحديد التلقائي والمشاركة للحسابات وجهات الاتصال المستهدفة، حتى تلك غير الموجودة بالفعل في نظام إدارة علاقات العملاء لديك. وتهدف الأداة إلى جعل الرسائل أكثر تحديدًا للعلامة التجارية وملاءمة للسياق لكل مستلم، مما يؤدي إلى تواصل ومشاركة أكثر فعالية. كما تعطي Regie.ai الأولوية للتواصل بناءً على بيانات المشاركة والنوايا لضمان استهداف أكثر دقة خلال دورات الشراء النشطة. الميزة الفريدة لهذه الأداة هي قدرتها على تغيير شدة الانتشار اعتمادًا على مستويات مشاركة المشتري. ونتيجة لذلك، يتلقى المشترون المنخرطون بشكل كبير تدفقًا ثابتًا من الاتصالات، في حين تتم رعاية العملاء المحتملين غير المشاركين بوتيرة أبطأ حتى يصبحوا جاهزين للمبيعات، مما يحمي صحة قاعدة البيانات الخاصة بك ويحسن الفترة التي تسبق وقت الاجتماع. يمكن تصور Regie.ai كممثلين افتراضيين لتطوير المبيعات (SDRs) يعملون على مدار الساعة، دون الحاجة إلى موارد بشرية إضافية أو الاستعانة بمصادر خارجية. يدعم النظام الأساسي مجموعة من حالات الاستخدام مثل الصادر البارد، ومشاركة LinkedIn، ورعاية المبيعات، واستجابة العملاء المحتملين الواردين، والصادرين على الواردين، وتوسيع العملاء، والمزيد. علاوة على ذلك، تعمل الأداة على تبسيط استراتيجية عمليات الإيرادات لديك من خلال التكامل مع أنظمة RevTech الأساسية للمساعدة في أتمتة حجز اجتماعات فريق المبيعات.
Aircover.ai
aircover.ai
قم بتسريع الإيرادات باستخدام مساعد مبيعات يعمل بالذكاء الاصطناعي في كل مكالمة Aircover هو تدريب فوري على المبيعات أثناء الاجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي. قم بدمج دليل المبيعات الخاص بك داخل الاجتماعات الافتراضية، واعرض التمكين في الوقت المناسب للمساعدة في زيادة الإيرادات والإنتاجية.
Squaretalk
squaretalk.com
قم بتمكين أعمالك وتمهيد الطريق لتحسين الاتصالات باستخدام Squaretalk، وهي منصة عالمية للاتصالات التجارية التفاعلية. إن إنشاء منصة ذكية وموحدة لعملائنا هو هدف كل فرد في فريقنا، وبينما توفر Squaretalk نظامًا بيئيًا مترابطًا لاتصالات الأعمال، يمكننا أيضًا تقديم حلول فردية. اكسيوم هي خدمة PBX السحابية كاملة المواصفات. من خلال التكامل مع بعض أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) الرائدة في العالم، توفر اكسيوم لمراكز الاتصالات الأدوات التي تحتاجها لتقديم خدمة مخصصة للعملاء في جميع أنحاء العالم. قم بإجراء المكالمات بنقرة واحدة، وقم بإدارة حركة المكالمات مباشرة من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. عرض تفاصيل المتصل وسجل الشراء أثناء كل مكالمة، وتسجيل جميع المكالمات وربطها بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. توفر اكسيوم أيضًا ميزات شاملة للمسؤولين لمراقبة المكالمات والوكلاء في الوقت الفعلي، أو تقديم النصائح الهامسة للوكلاء، أو الرد على المكالمات إذا لزم الأمر. يدعم برنامج الاتصال التنبؤي Matrix عددًا غير محدود من الوكلاء مقابل رسوم منخفضة تصل إلى 25 دولارًا لكل مستخدم. بفضل واجهات المدير والوكيل المخصصة ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي، يمكن لـ Matrix التعامل مع ما يصل إلى 1000 قناة في وقت واحد. تم دمج Matrix من Squaretalk مع جميع أدوات جذب العملاء المحتملين بما في ذلك الصفحات المقصودة وإدارة علاقات العملاء والمواقع التابعة والقوائم. تعمل Matrix على استيعاب العملاء المحتملين وجهات الاتصال الخاصة بك وإعدادهم للاتصال عن طريق الكشف عن أرقام الهواتف النشطة وتحسين المناطق الزمنية. باستخدام حملات قابلة للتكوين بشكل كبير، يتم الاتصال بالعملاء المتوقعين بطريقة تناسب احتياجات الجهد التسويقي. سحق حملاتك وحسّن وقت التحدث بنسبة تصل إلى 400%! لم يسبق لك أن رأيت طالبًا مثل هذا. Express هو حل مراسلة متعدد القنوات يوفر المزيد من الطرق للتواصل مع العملاء ويضمن أن عملائنا لن يفوتوا أبدًا أي فرصة لمواصلة المحادثة أو حل مشكلة أو تقديم الدعم في الوقت المناسب. يتيح Express للشركات ومراكز الاتصال التواصل مع العملاء أينما كانوا، من خلال أي جهاز، على النظام الأساسي المفضل لديهم. بدءًا من الرسائل النصية القصيرة، ستشمل المنصة قريبًا WhatsApp وMessenger وViber وTelegram وWeChat. الوشق. طبقة تكامل في الوقت الفعلي بدون تعليمات برمجية ستسمح للمؤسسات بربط جميع منصات وأدوات اتصالات الأعمال الخاصة بها بسلاسة. لا يتطلب Lynx أي معرفة متخصصة أو وقت للتطوير، فهو يعمل على تمكين مراكز الاتصال وعمليات تعهيد العمليات (BPOs) من خلال جعل دمج أنظمة الاتصالات المعقدة وأتمتتها أمرًا سهلاً مثل استخدام التطبيق. من خلال Lynx، سيتمتع عملاؤنا بالمرونة في تقديم العطاءات لأي عقد يريدونه تقريبًا، حيث يوفر Lynx وصولاً آمنًا إلى أكثر من 100 تطبيق أعمال، ونقل البيانات بشكل شفاف، وتحسين القوى العاملة. إنه فوز كبير لـ BPOs.
Regal.io
regal.io
Regal هو المعيار الجديد في تجربة العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تتفهم Regal إشارات نية العميل في الوقت الفعلي، وتقوم تلقائيًا بتخصيص التفاعلات الواردة والصادرة متعددة اللمس مع مزيج من وكلاء Regal AI ووكلاءك البشريين. العلامات التجارية التي تضع العميل أولاً، بما في ذلك Angi (المعروفة سابقًا باسم Angie's List)، وAAA، وGoogle، وHarvard (من خلال Podium Education)، وK Health، وKin Insurance، وRo، وToyota، وVarsity Tutors، قامت بتحسين تفاعلها مع مئات الملايين من العملاء من خلال Regal، الرائدة في مجالها. إلى 5 مليار دولار في الإيرادات. يقع مقر Regal.io في مدينة نيويورك ويدعمه 83 مليون دولار من كبار المستثمرين بما في ذلك Emergence Capital وFounder Collective وHomebrew.
Lavender
lavender.ai
Lavender هو مدرب البريد الإلكتروني الخاص بك بتقنية الذكاء الاصطناعي فهو يجمع بين كل ما تحتاجه لكتابة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات والحصول على ردود بسهولة. احصل على تدريب فوري يعتمد على الذكاء الاصطناعي على بريدك الإلكتروني، وابحث عن العميل المحتمل دون مغادرة صندوق الوارد الخاص بك، وتأكد من صلاحية بريده الإلكتروني، وتحقق مما إذا كان بريدك الإلكتروني سيصل إلى الرسائل غير المرغوب فيها، وانظر كيف يبدو على الهاتف المحمول، بالإضافة إلى المزيد. تستخدم حقوق السحب الخاصة والكيانات المعتمدة من أكبر الشركات في العالم Lavender لتعزيز عمليات الفتح والردود المزدوجة. إذا تلقيت ردًا، فمن المرجح أن تقوم بحجز اجتماع وإبرام صفقة.
Sybill
sybill.ai
Sybill هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد فرق GTM (الذهاب إلى السوق) على تحسين اتصالات المبيعات والرسائل الخاصة بهم. تقوم الأداة بتحليل لغة الجسد للمشترين في مكالمات المبيعات لتقديم رؤى حول ما يتردد صداه معهم. بعد كل مكالمة مبيعات، يقوم Sybill بإنشاء ملخص دقيق ويدفعه إلى Slack + CRM. تلتقط الأداة كل كلمة ورد فعل غير لفظي في التقرير، مما يوفر الوقت والجهد في تدوين الملاحظات. يستخدم Sybill الذكاء الاصطناعي السلوكي لتتبع لغة جسد المشارك أثناء المكالمات ويوفر ملاحظات المكالمات والمشاركة والتحليلات التلقائية من خلال الذكاء الاصطناعي للمحادثة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد Sybill المسوقين في الحصول على رؤى حول محتواهم ورسائلهم حيث يتردد صداها مع شخصيات المشترين الخاصة بهم، ويدرب قادة المبيعات على إدارة الصفقات من خلال رؤى شاملة. لدى المنصة أيضًا شريك تسويقي لتجميع الأفكار من ردود أفعال العملاء المحتملين إلى مجموعات المبيعات والعروض التوضيحية. توفر ميزة Magic Summary الخاصة بـ Sybill ملخصات تلقائية ودقيقة لمكالمات المبيعات، بما في ذلك الخطوات التالية ونقاط الضعف ومجالات الاهتمام والمزيد لتوفير الوقت والجهد في تدوين الملاحظات. توفر الأداة أيضًا بيانات المشاركة والمشاعر، مما يساعد المستخدمين على فهم احتياجات العملاء المحتملين بشكل أفضل. يساعد Sybill المستخدمين على إدارة صفقاتهم في مكان واحد، من خلال رؤى وبيانات عميقة لتحويل مجموعة الشرائح والعروض التوضيحية الخاصة بهم، وتدريب أنفسهم وفريقهم على السلوكيات الفائزة. لقد حظيت Sybil بثقة أكثر من 250 شركة لقراءة الغرفة بملخصات مكالمات دقيقة وسخيفة شبيهة بالمكالمات البشرية، مما يوفر فهمًا عميقًا لاحتياجات المشتري ونقاط الضعف، ويساعد الفرق على إبرام المزيد من الصفقات.
People.ai
people.ai
People.ai هي الشركة الرائدة في توجيه فرق مبيعات المؤسسات على المسار المثبت لخطوط الأنابيب وتوليد الإيرادات. تضمن منصة معلومات إيرادات المؤسسة People.ai للمؤسسات تسريع دورات المبيعات المعقدة من خلال إشراك الأشخاص المناسبين في الحسابات المناسبة. من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع، تمكن People.ai فرق المبيعات من معرفة من يجب التعامل معه بوضوح في كل حساب من حساباتهم وما يجب فعله بالضبط لتقديم الصفقات ذات العائد الأعلى. تعرف مؤسسات مثل AppDynamics وDataRobot وOkta وZoom أن الأشخاص يشترون من الأشخاص، ولهذا السبب يشتري الأشخاص من People.ai.
Salesroom
salesroom.com
استمتع بتجربة قوة Salesroom، منصة مؤتمرات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لا تقوم غرفة المبيعات بتتبع مشاركة المشتري فحسب، بل تقوم أيضًا بتعليم أفضل ممارسات الاتصال الافتراضي. من خلال الوصول في الوقت الفعلي إلى قاعدة المعرفة الخاصة بك، تم تصميم Salesroom لتحسين أداء الممثلين في الاجتماعات وتحقيق الحصص عبر الفريق.
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai عبارة عن منصة ذكية للمحادثة تساعد فرق المبيعات على تحسين الأداء وتقليل تكاليف الاستحواذ. توفر الأداة لمندوبي المبيعات إشارات في الوقت الفعلي أثناء محادثتهم لمساعدتهم على التفاعل مع عملائهم بشكل أفضل. تمنح المنصة المديرين ومندوبي المبيعات إمكانية رؤية كل مكالمة، عبر تحليلات المكالمات التفصيلية بما في ذلك المشاعر والاعتراضات والنوايا وما إلى ذلك.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI عبارة عن منصة مبيعات وتسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات في جميع أنحاء العالم على التوسع بشكل أسرع باستخدام حلول التسويق القائمة على الحساب. في منصة واحدة: حدد حساباتك المستهدفة واكتشفها، وقم بتنسيق المحادثات الفردية مع المجموعات المستهدفة، وإشراكهم عبر قنوات متعددة، وتشغيل إعلانات ABM المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقياس نجاح ABM وتحسينه عبر جميع حملاتك. مع وجود الذكاء الاصطناعي في جوهر SalesboxAI، تساعد Avatar الشركات في العثور على العملاء وتأمينهم بسرعة وكفاءة أكبر من خلال الاتصال تلقائيًا بالحسابات المستهدفة والمشاركة فيها وتأهيلها ومتابعتها عبر محادثات ثنائية الاتجاه ومتعددة القنوات. لمعرفة المزيد قم بزيارة: https://salesbox.ai
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies هو مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد في نسخ الملاحظات وتلخيصها وإكمال الإجراءات أثناء الاجتماعات. يتكامل مساعد الذكاء الاصطناعي لدينا، Fred، مع جميع منصات مؤتمرات الويب الرائدة في العالم مثل Zoom وGoogle Meet وWebex وMicrosoft Teams بالإضافة إلى تطبيقات الأعمال مثل Hubspot وSlack وTrello وAsana وSalesforce والمزيد. التسجيل: قم بتسجيل الاجتماعات على الفور عبر جميع منصات مؤتمرات الويب الرئيسية. قم بدعوة اليراعات أو اطلب منها التقاطها تلقائيًا. النسخ: يمكن لـ Fireflies نسخ الاجتماعات المباشرة أو الملفات الصوتية التي تقوم بتحميلها. قم بتصفح النصوص والاستماع إلى الصوت في وقت واحد. تلخيص: توفر لك AI Super Summaries نظرة عامة مفصلة عن الاجتماع والمخططات التفصيلية وملاحظات الاجتماع والكلمات الرئيسية وعناصر العمل. يمكنك تتبع الاجتماع بأكمله وتصفحه بسرعة في 5 دقائق! التعاون: أضف التعليقات وقم بوضع علامة على اللحظات المهمة على المكالمات ليقوم زملائك في الفريق بمراجعتها بسهولة. البحث: قم بمراجعة مكالمة مدتها ساعة في أقل من 5 دقائق. يمكنك التصفية حسب عناصر العمل والتواريخ والمقاييس والمواضيع المهمة الأخرى. التكامل: تصبح ملاحظات الاجتماع والنصوص والتسجيلات أكثر قيمة عندما تتم مزامنتها تلقائيًا مع الأدوات والأنظمة الأساسية التي تستخدمها بالفعل. قم بتسجيل ملاحظات الاجتماع والنصوص والتسجيلات في تطبيقات إدارة علاقات العملاء والتعاون مثل Salesforce وHubspot وSlack وZapier وغير ذلك الكثير. التحليل: تولد ذكاء المحادثة رؤى حول وقت التحدث واتجاهات الموضوع والمشاعر وغير ذلك الكثير. تتيح لك مجموعة ذكاء المحادثة تحديد ما يعمل وما لا يعمل في المكالمات. تساعدك الرؤى على تدريب فريق المبيعات لديك لإتمام المزيد من الصفقات. فهي تساعد مسؤولي التوظيف لديك على توظيف أفضل المواهب بشكل أسرع من خلال تحديد الاتجاهات عبر مقابلات المرشحين. يمكن لمؤسستك بأكملها إنشاء منتجات أفضل من خلال الاستماع إلى صوت عميلك. اكتشف ما هي الرسائل التي تنجح وما لا تنجح في تفاعلات العملاء والفريق.
Luna.ai
luna.ai
تم كسر قواعد اللعبة القديمة في المبيعات. ليس لدى العملاء المحتملين اليوم أي صبر تجاه رسائل البريد العشوائي ذات الحجم الواحد الذي يناسب الجميع. وقد قام مزودو خدمة البريد الإلكتروني بتشديد سياساتهم بشأن البريد الإلكتروني البارد المجمع. إنها حقبة جديدة، والطرق القديمة لم تعد كافية. وإذا كنت تعتقد أن مجرد تنمية فريق المبيعات الخاص بك هو الحل السحري، فكر مرة أخرى. على الرغم من بذل قصارى جهدهم، فإن العديد من مندوبي المبيعات يخطئون في فهم العملاء المحتملين وإشراكهم بفعالية. أصبح تبرير عائد الاستثمار لمندوبي المبيعات أكثر صعوبة. يبدو مألوفا؟ حان الوقت للتغيير. أدخل Luna.ai، سفينتك الصاروخية في ظلام المبيعات. Luna.ai ليست مجرد أداة مبيعات أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ إنها منصة الاحتمالات الشاملة التي تبحث عنها. البيع القائم على الإشارات، والتخصيص على نطاق واسع، وإمكانية تسليم البريد الإلكتروني - لقد قامت Luna.ai بتغطيتها. مع Luna.ai، أنت لا تبيع فقط؛ أنت تبيع بشكل أكثر ذكاءً وفعالية. تخيل نظامًا يعرف عميلك المحتمل من الداخل والخارج، مبنيًا على جبل من البيانات والرؤى لضمان تنفيذ كل عملية تواصل على الفور. يجيد 152 لغة مثيرة للإعجاب. والجزء الأفضل؟ قابلة للتطوير، مع عدد غير محدود من حسابات البريد الإلكتروني، وكل ذلك بعُشر تكلفة الطرق التقليدية. تهدف Luna.ai في جوهرها إلى تمكينك من التفوق في أكثر ما تحب القيام به: التواصل مع العملاء وإبرام تلك الصفقات. يتعلق الأمر بإزالة التخمين والتأكد من أن كل رسالة ترسلها تبدو شخصية وذات صلة. قم بإعداد كتاب اللعب الأول الخاص بك اليوم. باستخدام إعدادات Luna.ai المسبقة، ستكون جاهزًا للعمل خلال دقائق. نراكم على القمر!
Aider
aider.ai
Aider Advisory Intelligence Platform Aider عبارة عن منصة استخباراتية استشارية قوية مصممة للمحاسبين ومحاسبي الحسابات. توفر منصة Aider الاستشارية للاستخبارات، مع تطبيق الهاتف المحمول المساعد الرقمي (وظيفة إضافية اختيارية)، للمحاسبين ومحاسبي الحسابات نظرة عامة آلية وسهلة الفهم على الشؤون المالية لعملائهم. سواء كان لديهم 10 عملاء أو 5000 عميل، يمكنهم ببساطة تسجيل الدخول إلى Aider وإدارة جميع بيانات عملائهم في مكان واحد سهل الاستخدام. يوفر Aider للمحاسبين ومحاسبي الحسابات رؤى ووعيًا بالأداء المالي، مثل توقعات التدفق النقدي وضريبة الفاتورة وتقديرات ضريبة السلع والخدمات وغير ذلك الكثير. وهذا يسمح للمحاسبين ومحاسبي الحسابات بتزويد عملائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة بنصائح استباقية. إنه يلغي المهام الإدارية غير الضرورية، مع توفير رؤى في الوقت الفعلي، كل ذلك في منصة واحدة بديهية.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings هو أول نظام أساسي للفيديو يدعم الذكاء الاصطناعي والتحليلات، وقد تم تصميمه حصريًا للمبيعات عن بعد. وبعيدًا عن احتياجات اجتماعات الفيديو التقليدية لفرق المبيعات، فهو يعمل على أتمتة سير عمل المبيعات من أجل الإنتاجية ويستفيد من الذكاء الاصطناعي لتوفير إشارات ودفعات ديناميكية لتحويل المبيعات. كما أنه يعمل على تمكين قادة المبيعات من خلال إدارة البيانات الوصفية الذكية للاجتماعات وتحليلات أداء المبيعات.
InboxPro
inboxpro.io
يساعدك InboxPro على تحويل العملاء المتوقعين إلى عملاء وإغلاق المزيد من الاجتماعات. إتقان التواصل عبر البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي. أتمتة التسلسلات وتخصيصها باستخدام علامات الدمج وتعزيز مشاركة العملاء. ابدأ في الفوز بالمزيد من الصفقات الآن.
Aloware
aloware.com
Aloware هو نظام هاتفي قائم على السحابة متعدد القنوات ومنصة لمشاركة العملاء مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لبرنامج Aloware في تكامله مع العديد من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل HubSpot وPipedrive وZoho على سبيل المثال لا الحصر، وقنوات الاتصال، بما في ذلك المكالمات الهاتفية عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، والرسائل النصية القصيرة، والبريد الإلكتروني. يتيح ذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة جميع محادثات عملائها من لوحة معلومات واحدة، مما يجعل تتبع التفاعلات أسهل، وتحديد أولويات العملاء المحتملين وتذاكر الدعم، وضمان المتابعة في الوقت المناسب لفرق المبيعات والدعم. تفتخر Aloware أيضًا ببرنامج Power Dialer المتوافق مع TCPA والذي يساعد الوكلاء في زيادة إنتاجية مكالماتهم إلى الحد الأقصى دون خوف من طلب أرقام DNC عن طريق الخطأ، أو أن يتم وضع علامة "احتيال" عليهم. أحدث إضافة إلى قائمة ميزات Aloware التنافسية هي برنامج الدردشة الآلي الخاص بها داخل التطبيق، AlohaBot، والذي لا يتطلب تكامل تطبيقات الطرف الثالث، مما يجعله أكثر سلاسة وأسرع وأكثر تقدمًا في السوق. من خلال الاقتران مع Sequence+ الأسطوري الذي يمكّن الشركات من أتمتة سير العمل وإطلاق إجراءات مثل حملات الرسائل القصيرة/رسائل الوسائط المتعددة والمكالمات والبريد الإلكتروني، تقوم Aloware بتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بأداة اتصال شاملة للحصول على أقصى استفادة في صناعاتها.
Gong.io
gong.io
شاهد المزيد. فهم المزيد. فوز أكثر. تعمل منصة ذكاء الإيرادات (بواسطة Gong) على تحويل المؤسسات من خلال فهم دقيق لتفاعلات العملاء لزيادة كفاءة الأعمال وتحسين عملية صنع القرار وتسريع نمو الإيرادات. إنها تمكن الشركات من التقاط جميع تفاعلات العملاء وفهمها والتصرف بناءً عليها في منصة واحدة متكاملة. تستخدم منصة Gong's Revenue Intelligence Platform تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة والحاصلة على براءة اختراع لفهم تفاعلات العملاء بدقة لزيادة الرؤية، ودفع عملية صنع القرار، ومواءمة الاستراتيجيات في المؤسسات تحقيق نتائج ناجحة. الآلاف من الشركات المبتكرة مثل Morningstar Inc. وLinkedIn وShopify وSlack وSproutSocial وTwilio وZillow تثق في Gong لتعزيز واقع عملائها. Gong هي شركة خاصة مقرها الرئيسي في منطقة خليج سان فرانسيسكو. صنف جمهور مستخدمي البرامج في G2 Gong في المرتبة الأولى في قائمة "أفضل 100 منتج برمجي" لعامي 2021 و2022. كما تم الاعتراف بـ Gong أيضًا في سبع قوائم إضافية لـ G2 Best Of، بما في ذلك: #1 في المنتجات الأعلى رضاءً #1 في أفضل 50 منتجات المؤسسات رقم 1 في أفضل 50 منتجًا للسوق المتوسطة، أفضل المنتجات للمبيعات، منتجات الأعمال الصغيرة، المنتجات الأسرع نموًا لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.gong.io.
JustCall
justcall.io
JustCall: تواصل منصة الاتصالات التجارية الكل في واحد مع الآفاق والعملاء عبر الصوت والرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني و WhatsApp. أتمتة سير العمل مع 100+ تكامل وسحر الذكاء الاصطناعي ، وشاهد عملك ينمو على الطيار الآلي. موثوق به من قبل 6000 من الأعمال التجارية على مستوى العالم ، يربح JustCall الفرق التي تواجه العملاء لتقديم تفاعلات العملاء الخالية من العيوب التي تغذيها رؤى AI في الوقت الفعلي وما بعد الاتصال. أفضل ميزات justcall للاحتفاظ بها: * الاتصال الواردة والصادرة * إرسال واستقبال الرسائل القصيرة و MMS * دالر المبيعات (تلقائي ، التنبؤية والقوى الدالج) * سير عمل الرسائل القصيرة * روبوتات الرسائل القصيرة * IVR متعددة المستويات * مساعدة الوكيل في الوقت الحقيقي * SMS SMS التي تعمل بالنيابة * تدريب الذكاء الاصطناعي * تحليل المشاعر * تسجيل مكالمة من الذكاء الاصطناعي * مراقبة المكالمات الحية * مشتركة WhatsApp Inbox * توزيع المكالمات التلقائي (ACD) * 100+ تكامل CRM * أرقام هواتف العمل في 70+ دولة
smrtPhone
smrtphone.io
أذكى نظام هاتف سحابي ومتصل بالطاقة. smrtPhone عبارة عن منصة اتصالات شاملة للشركات التي تعتمد على المبيعات. الصوت والرسائل النصية والاتصال المباشر وإدارة العملاء المتوقعين - تتم مزامنة كل ذلك بسهولة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura عبارة عن منصة للتنقيب عن المبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين عبر الإنترنت، وذكاء المبيعات القابل للتنفيذ، وتسلسلات المبيعات الآلية.
Dooly
dooly.ai
يساعد Dooly فرق الإيرادات على الفوز بمزيد من الصفقات من خلال تحسين نظافة إدارة علاقات العملاء، وإدارة عملية مبيعات رابحة، والتخلص من الأعمال ذات القيمة المنخفضة.
FlashIntel
flashintel.ai
افتح شبكة تضم أكثر من مليار عميل محتمل. استخدم مسارات العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط المشاركة وإغلاق الصفقات بشكل أسرع مع المشترين المثاليين.
Wrench.ai
wrench.ai
تقوم Wrench.AI ببناء برامج وأدوات قائمة على البيانات الضخمة تسمح للقادة باتخاذ قرارات أفضل وأتمتة المبادرات والحملات لتعظيم الموارد لتحقيق أفضل عائد ممكن.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
Zoho CRM
zoho.com
قم بتشغيل عملك بالكامل مع مجموعة أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت في Zoho وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. خطتنا مجانية إلى الأبد!
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Upscale
upscale.ai
Upscale عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يعمل على أتمتة التواصل مع المبيعات باستخدام قنوات متعددة مثل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية وLinkedIn والرسائل النصية والمزيد. تساعد منصتنا الموحدة المستندة إلى البيانات على تبسيط العمل الروتيني وتتيح لفريق المبيعات لديك التركيز على ما يهم حقًا - وهو إغلاق الصفقات. - تواصل متعدد القنوات (البريد الإلكتروني، والمكالمات، وLinkedIn، وWhatsApp، والرسائل النصية القصيرة، والبريد الصوتي) - مشغلات ذكية للأتمتة وتوفير الوقت - واجهة سهلة الاستخدام - دعم مجاني على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عبر الهاتف والدردشة والبريد الإلكتروني - دعم تأهيل مجاني لتحقيق النجاح - التكامل مع Salesforce، Pipedrive، HubSpot، Zoho، Gmail، Outlook، Vidyard، ZoomInfo، Lusha وما إلى ذلك.
Contlo
contlo.com
Contlo هي منصة رائدة لتسويق الذكاء الاصطناعي لتوليد تفاعلات العملاء المستقلة عبر الحملات متعددة القنوات، ورحلات العملاء التوليدية في الوقت الفعلي، والتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل التخصيص الفائق الفردي، والرؤى القابلة للتنفيذ حول سلوك عميلك. تم تصميم Contlo خصيصًا لعالم الذكاء الاصطناعي الأول - وهو يتيح للشركات الحديثة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتنسيق تسويقها الشامل. تساعد المنصة العلامات التجارية على زيادة القيمة الدائمة للعملاء، وتعزيز تفاعلات العملاء، وتقديم تجربة مخصصة للغاية للاحتفاظ بعملائهم الأكثر قيمة. تحظى شركة Contlo بثقة الآلاف من الشركات سريعة النمو لتعزيز مبيعاتها من خلال إشراك العملاء المخلصين واتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات طوال دورة حياة عملائها. تمكينهم من قياس تجارب العملاء الفردية وتحسينها بمساعدة: * حملات مخصصة مستقلة لكل نقطة اتصال للعملاء: قم بإشراك عملائك بسهولة من خلال الحملات المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر جميع قنوات التسويق الرئيسية مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp وWeb Push وMobile Push وFacebook وInstagram. * رحلات عملاء مولدة في الوقت الفعلي مدعومة بـ LLMs: وداعا لتدفقات الأتمتة المقولبة! اسمح للذكاء الاصطناعي ببناء سير العمل الأمثل لمشاركة العملاء ورحلات العملاء بناءً على تفاعلاتهم الأخيرة لتحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار. * إنشاء شرائح العملاء للتخصيص الفردي باستخدام الذكاء الاصطناعي: قم بتنسيق تفاعلات العملاء المخصصة والموجهة للغاية بناءً على البيانات السلوكية والتركيبة السكانية والإجراءات الأخيرة على موقع الويب. * أنتجت LLM رؤى وتحليلات وتقارير مستقلة: احصل على رؤية دقيقة لسلوك عملائك وأداء حملتك وذكاء الأعمال بشكل عام إلى جانب الرؤى والتوصيات والتقارير المستقلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. * مشاركة العملاء المستقلة، وروبوتات الدردشة المدعومة من LLM وصندوق وارد موحد للمحادثة: قدِّم تجربة سلسة للعلامة التجارية لعملائك عبر الدردشة عبر Facebook/Instagram/WhatsApp وقم بإجراء مكالمات هاتفية مباشرةً من لوحة تحكم واحدة. تتكامل Contlo بسلاسة مع أكثر من 200 منصة لمساعدة العلامات التجارية على بناء مجموعة قوية من تكنولوجيا التسويق المستقلة حول أعمالها.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Freshsales
freshworks.com
تسريع إيراداتك مع المبيعات التي تعتمد على السياق تخصيص المشاركة ، وقصر دورة المبيعات الخاصة بك ، وتنمية أعمالك مع Freshsales ميزة جناح المنتج معبأة للشركات من جميع الأحجام. برنامج السحابة المنعش الذي ستحبه فرقك. دعم | المبيعات | ITSM | السحابة PBX
Clay
clay.com
Clay هي أداة ذكاء اصطناعي تتيح للمستخدمين توسيع نطاق أفكارهم الإبداعية من خلال الجمع بين قوة أكثر من 50 من موفري البيانات، والتجميع في الوقت الفعلي، والذكاء الاصطناعي. باستخدام Clay، يمكن للمستخدمين إرسال حملات مخصصة مصممة خصيصًا للمستلمين الأفراد، مما يزيد من فرص حجز المزيد من الاجتماعات. يقدم Clay مجموعة من الميزات والوظائف لدعم الحملات الصادرة الفعالة. يمكن للمستخدمين الوصول إلى شبكة واسعة من موفري البيانات لجمع المعلومات ذات الصلة عن العملاء المتوقعين، مثل قوائم الوظائف وتفاصيل مجموعة التكنولوجيا وآخر الأخبار. يتيح Clay أيضًا للمستخدمين تحديد خصائص معينة للشركات، مثل سياسات الأولوية عن بُعد أو امتثال SOC II، والبحث عن الكلمات الرئيسية على مواقع الويب الخاصة بهم. توفر الأداة إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات شاملة لجهات الاتصال، مما يمكّن المستخدمين من العثور على رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف من مصادر مختلفة، بما في ذلك الملفات الشخصية على LinkedIn، والملفات الشخصية على Twitter، وقوائم الأنشطة التجارية المحلية. يتكامل Clay مع منصات CRM الشائعة، مما يسمح للمستخدمين بزيادة قدرات CRM الخاصة بهم من خلال التنقيب الآلي. ويمكن للمستخدمين أيضًا الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي داخل Clay لإنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة وكتابة الرسائل وأتمتة أبحاث الشركة. توفر الأداة ميزات لإثراء العملاء المتوقعين، والعثور على تغييرات الوظائف، وتسجيل العملاء المحتملين بناءً على الكلمات الرئيسية والمعايير الأخرى. وقد حظي Clay بثقة أكثر من 50000 فريق رائد ويقدم تجربة احترافية مدتها 14 يومًا للمستخدمين لتجربة قدراته بشكل مباشر. بفضل تعدد استخداماته ومجموعة وظائفه، يعمل Clay على تمكين المستخدمين من تحسين حملاتهم الصادرة وتبسيط عمليات جذب العملاء المحتملين.
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة لإحداث ثورة في تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات. وهو يركز على تلخيص الاجتماعات بشكل فوري، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على المحادثات بدلاً من توثيق التفاصيل. تعمل الأداة عن طريق تسجيل ونسخ وإبراز وتلخيص النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها أثناء الاجتماعات. بعد الاجتماع، يقدم Fathom ملخصات تكون جاهزة خلال إطار زمني موجز بعد نهاية الاجتماع. بالإضافة إلى النسخ والملخص، يقدم Fathom أيضًا خيار مشاركة مقاطع من أجزاء محددة من الاجتماعات، والتي يمكن أن تكون مفيدة لتوفير السياق للزملاء أو المالكون. بالإضافة إلى وظائفه، يقوم Fathom تلقائيًا بمزامنة ملخصات الاجتماعات والمهام مع برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بالمستخدم، مما يوفر للمستخدمين وقتًا كبيرًا في مهام إدخال البيانات بعد الاجتماع. تم تصميم Fathom ليكون متوافقًا مع العديد من منصات ولغات مؤتمرات الفيديو، ويدعم حاليًا 28 لغة منطوقة عالميًا، مما يجعله أداة مرنة للفرق أو الشركات الدولية. تتكامل الأداة أيضًا مع مجموعة متنوعة من أدوات مكان العمل الشائعة، مما يتيح للمستخدمين نسخ/لصق الملخصات وعناصر العمل بسهولة في Slack أو Google Docs أو Gmail أو برامج إدارة المهام الأخرى. تسلط تعليقات العملاء الضوء على كفاءة الأداة وسهولة استخدامها وقدرتها على المساعدة في الإنتاجية والمشاركة الشاملة في المحادثة أثناء الاجتماعات.
Draup
draup.com
Draup عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لكل من قادة الموارد البشرية والمبيعات. ويقدم رؤى وبيانات عميقة لدعم تخطيط القوى العاملة وتوظيف المواهب وتنمية المهارات لقادة الموارد البشرية. باستخدام بيانات المواهب في الوقت الفعلي، يمكن لقادة الموارد البشرية فهم اتجاهات الصناعة، وتطوير خطوط المواهب، وإنشاء استراتيجيات إعادة المهارات. توفر Draup أيضًا رؤى حول الأدوار الناشئة ونقاط المواهب والمهارات المطلوبة للمساعدة في تخطيط احتياجات القوى العاملة المستقبلية. بالنسبة لقادة المبيعات، تقدم Draup أدوات استخباراتية للمبيعات تتجاوز معلومات المشتري الأساسية. فهو يتيح الاستهداف الجزئي للعملاء المحتملين بناءً على الاهتمامات والاحتياجات التكنولوجية وعلاقات الاستعانة بمصادر خارجية. يوفر Draup تقارير تفصيلية عن الحساب، وخرائط لأصحاب المصلحة، ويساعد في تحديد صناع القرار المناسبين لاستراتيجيات المبيعات المستهدفة. كما أنه يساعد فرق المبيعات على استكشاف فرص جديدة لمقدمي الخدمات عبر مختلف الصناعات. تم إنشاء Draup بواسطة خبراء في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP)، مما يجمع بين التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي والتصميم البشري. توفر المنصة رؤى شديدة الاستهداف استنادًا إلى ملايين نقاط البيانات، مما يوفر استراتيجيات قابلة للتنفيذ مدعومة ببيانات حديثة وتم التحقق من صحتها. يتم فحص بيانات Draup بواسطة باحثين ومحللين خبراء لضمان الحصول على معلومات غير متحيزة. وتتميز المنصة بالإعداد السريع والدعم المستمر والنشر السريع لتلبية الاحتياجات المتغيرة. فهو يوفر تحديثًا للبيانات في الوقت الفعلي تقريبًا، ونماذج توصيل مرنة، ورسومًا يمكن التنبؤ بها. توفر Draup وصولاً متعدد القنوات إلى نظامها الأساسي والتقارير المخصصة وتصدير البيانات/واجهات برمجة تطبيقات REST من أجل التكامل السلس في حلول المؤسسات. بشكل عام، تهدف Draup إلى دعم فرق المواهب والمبيعات في اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات وتسريع نمو الإيرادات في المؤسسات في جميع أنحاء العالم.
Humantic AI
humantic.ai
Humantic AI هي أول منصة لذكاء المشتري في العالم. تستخدم فرق الإيرادات الأعلى Humantic AI لتحديد المستخدمين الأوائل، ومساعدة BDRs الخاصة بهم على تخصيص التواصل وتمكين AEs لديهم من خلال رؤى العملاء الحيوية لكل صفقة. تستخدم شركات مثل Paypal وSandler وDomo الذكاء الاصطناعي الشخصي من Humantic وتشهد على الفور زيادة بنسبة 109% في معدلات الاستجابة وزيادة بنسبة 16.2% في الإيرادات. تم الاعتراف بالذكاء الاصطناعي البشري كأفضل أداة للذكاء الاصطناعي في المبيعات في تقرير شتاء 2024 الصادر عن G2.
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker هي أداة بديهية للبريد الإلكتروني البارد تساعد شركات B2B على التواصل مع العملاء المحتملين وشركاء الأعمال - والحفاظ على استمرار المحادثات. يسمح لك Woodpecker بصياغة تسلسلات بريد إلكتروني مخصصة وذات صلة والتأكد من تسليمها إلى البريد الوارد الرئيسي للمستلم. يتم إرسال متابعاتك في نفس الموضوع مثل البريد الإلكتروني الافتتاحي. يتم إيقاف التسلسل تلقائيًا عندما يقوم شخص ما بالرد أو جدولة مكالمة عبر Calendly. يساعدك Woodpecker على تجربة رسائلك بسهولة للعثور على الإصدارات الأفضل أداءً، ويحدد تلقائيًا مدى اهتمام العملاء المحتملين عندما يردون. تعمل الأداة على تسهيل التواصل عبر القنوات من خلال المهام اليدوية على LinkedIn ومكالمات Woodpecker - وهو تطبيق جوال لجدولة المكالمات وتتبعها لنظام Android يسمح لك بالاتصال بالعملاء المتوقعين مباشرة من هاتفك. يشبه Woodpecker المساعد الذي يتولى الجزء الشاق والمتكرر من بدء المحادثات وبناء العلاقات بين الشركات. فهو يتيح لمحترفي المبيعات وتوليد العملاء المحتملين والتوظيف توفير الوقت والتركيز على الجزء المتعلق بالعلاقة بين الإنسان والإنسان من العملية.
Humanic AI
humanic.ai
يعمل Humanic PLG CRM كمنحدر إلى HubSpot ويكشف عن Dark Pipeline بدون مستودع بيانات. قم بتحويل عملاء محتملين إلى عملاء، حيث تعمل Humanic على أتمتة عملية التنشيط والاعتماد للعملاء المتوقعين الواردين على نطاق واسع وبدقة. لا مزيد من تقسيم المستخدمين والتكوين اليدوي للحملات.
Salesflare
salesflare.com
جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.
Vowel
vowel.com
Vowel هي أداة لعقد مؤتمرات الفيديو والاجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بفضل ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجعل Vowel كل اجتماع أكثر شمولاً وجديرة بالاهتمام، من خلال تجربة بسيطة وآمنة وموثوقة. يمكنك استضافة الاجتماعات وتسجيلها ونسخها وقصها والبحث فيها ومشاركتها - دون الحاجة إلى إضافات! الميزات الرئيسية: - ملخصات اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، متاحة فورًا عند إنهاء المكالمة - عناصر عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي (مقترحة في الوقت الفعلي) - MeetingGPT، أسئلة وأجوبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات - ملخصات اجتماع Catch Me Up - استضافة اجتماعات فيديو مبهجة في متصفحك - التسجيل والنسخ بنقرة واحدة، حتى على خطة مجانية - التعاون في جداول الأعمال وملاحظات الاجتماع في الوقت الفعلي (بما في ذلك عناصر العمل) - البحث في كل كلمة قيلت على الإطلاق، عبر كل محتوى اجتماعك - التكامل مع Zapier - مقطع الاجتماع لحظات ومشاركتها للسياق الفوري - اجعل الاجتماعات أكثر شمولاً من خلال تتبع وقت التحدث والرموز التعبيرية ورفع اليد والمزيد جرب حرف العلة مجانًا اليوم!
Pega
pega.com
Pega عبارة عن منصة قوية منخفضة التعليمات البرمجية تعمل على بناء المرونة في المؤسسات الرائدة في العالم حتى تتمكن من التكيف مع التغيير. يستخدم العملاء اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل لحل تحديات الأعمال الأكثر إلحاحًا - بدءًا من تخصيص المشاركة إلى أتمتة الخدمة وتبسيط العمليات. منذ عام 1983، قمنا ببناء بنيتنا المرنة والقابلة للتطوير لمساعدة الأشخاص على التركيز على الأمور الأكثر أهمية، حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات العملاء اليوم مع التحول المستمر للغد.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder هي شركة برمجيات تعمل على تسخير قوة أتمتة الصوت بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تجارب العملاء. باستخدام المساعدين الصوتيين المدعمين بالذكاء الاصطناعي، يمكن لمركز الاتصال الخاص بك إجراء مكالمات عالية الجودة تشبه المكالمات البشرية بسرعات البرق، وجمع البيانات وتحليلها تلقائيًا للوصول إلى المزيد من العملاء وتنشيطهم. تساعد تقنية AI Rudder مراكز الاتصال على تقليل التكاليف عن طريق أتمتة المهام المتكررة وتقليل عبء عمل الوكيل. وهذا يحرر الوكلاء للتركيز على الأشياء التي لا يمكن إلا للبشر القيام بها. على المدى الطويل، تهدف AI Rudder إلى إعادة التفكير في مستقبل الاتصالات التجارية.
Meetric
meetric.com
قم بالتقاط اجتماعات المبيعات وتحليلها وتحسينها بسهولة وفعالية باستخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الإيرادات والرؤى. ما عليك سوى الاتصال بـ Teams أو Zoom أو Google Meet، أو الانتقال إلى المستوى التالي من خلال الاستفادة من منصة الاجتماعات المخصصة للمبيعات.
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker هي أداة متقدمة موجهة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتعزيز تفاعلات المبيعات من خلال تمكين التخصيص الفائق على نطاق واسع. وقد جمعت الأداة مؤخرًا 2.5 مليون يورو واستحوذت على MyProfilia، وأطلقت امتدادًا جديدًا للكروم. إحدى الميزات الرئيسية لـ Humanlinker هي قدرتها على الكتابة التوليدية بالذكاء الاصطناعي، والتي تساعد فرق المبيعات على إنشاء وسائل كسر الجليد المخصصة لجهود التوعية الخاصة بهم. يتم إنشاء أدوات كسر الجمود هذه بناءً على تحليل شخصية DISC، والذي يوفر نظرة ثاقبة للسمات الشخصية المتأصلة للعملاء المحتملين. يساعد هذا التحليل محترفي المبيعات على التواصل بشكل فعال وبناء الثقة والتفاوض مع العملاء المحتملين. تقدم Humanlinker أيضًا 360° Account & People Intelligence، مما يسمح لفرق المبيعات بالحصول على فهم أعمق لحساباتهم المستهدفة والأفراد داخل هذه الحسابات. تتضمن هذه المعلومات الاستخبارية معلومات من منصات التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn وTwitter، بالإضافة إلى الملفات الصوتية والمقابلات والمقالات. تتكامل الأداة بسلاسة مع منصات CRM الشائعة مثل Salesforce وHubspot وSalesloft وOutreach، مما يمكّن فرق المبيعات من الوصول إلى البيانات وسير العمل الحالية والاستفادة منها. تم تصميم Humanlinker لفرق المبيعات التي تتطلع إلى تحسين عمليات التنقيب والبيع. فهو يوفر مفاتيح تخصيص قوية تستفيد من المعلومات من مصادر مختلفة، مما يساعد محترفي المبيعات على حجز المزيد من الاجتماعات وتقصير دورة المبيعات. وتساعد الأداة أيضًا في التحضير للاجتماعات من خلال تقديم اقتراحات وتوصيات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لمندوبي المبيعات بإحداث تأثير أكبر في كل اجتماع. بشكل عام، يعمل Humanlinker على تمكين فرق المبيعات من تخصيص تفاعلاتهم عبر جميع القنوات، مما يؤدي إلى تحسين نتائج المبيعات وزيادة الإنتاجية.
OneMob
onemob.com
OneMob هي المنصة النهائية للجميع في واحد لإنشاء ومشاركة وتتبع microsites الجميلة في ثوان! سواء كنت في المبيعات أو التسويق أو نجاح العملاء أو منشئ المحتوى ، فإن OneMob لديه كل ما تحتاجه لرفع التوعية والاستمتاع بمزيد من الاهتمام والمشاركة والاستجابات. من خلال منشئ Microsite القوي من OneMob ، ومواد تحميل المحتوى ، وميزات الإدارة ، يمكنك بسهولة إنشاء microsites المذهلة والمخصصة التي تعرض علامتك التجارية والمحتوى بطريقة احترافية وجذابة. سيكون لديك إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من القوالب وخيارات وضع العلامات لتخصيص microsites لمطابقة علامتك التجارية واستهداف جمهورك. ولكن هذا ليس كل شيء - onemob مليء بميزات لمساعدتك في إنشاء المحتوى الخاص بك ومشاركته وتتبعه مثل المحترف. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو أثناء التنقل مع أجهزة Mobile و Web و Screen Recorder الخاصة بـ Onemob ، واستخدام أدوات تحرير Teleprompter ومقاطع الفيديو المدمجة لإتقان المحتوى الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك ، مع موافقات الفيديو وتتبع المشاركة ، يمكنك أن ترى بالضبط كيف يتفاعل جمهورك مع المحتوى الخاص بك وضبط استراتيجيتك وفقًا لذلك. يتكامل Onemob بسلاسة مع مكدس Tech الخاص بك الحالي ، بما في ذلك تكامل CRM لـ Salesforce و Dynamics و HubSpot والمزيد ، وتكامل المحتوى مع Zoom و Google Drive و Box و Dropbox. من خلال مكون إضافي أصلي لـ Gmail و Outlook و Salesloft و Outreach و Salesforce و Insidesales ، يمكنك بسهولة إنشاء المحتوى ومشاركته من أدوات البريد الإلكتروني وأدوات المبيعات المفضلة لديك. وأفضل جزء هو أنه يمكنك البدء مع Onemob مجانًا! توفر خطتها المجانية الوصول إلى العديد من ميزاتها الأساسية ، بحيث يمكنك تجربة Onemob خالية من المخاطر ومعرفة كيف يمكنها تحويل لعبة المحتوى الخاصة بك.
haeppie
haeppie.com
تم تصميم haeppie لفرق المبيعات ونجاح العملاء - حوّل رحلات المشتري إلى المزيد من الإيرادات واحصل على جميع صناع القرار في نفس الصفحة من خلال مساحات مبيعات haeppie. قم بإنشاء مساحات مخصصة وتفاعلية تغلق المزيد من الصفقات في ثوانٍ. قم بتسريع دورات مبيعاتك بدءًا من التواصل البارد وحتى الإعداد من خلال مركزية رحلات المشتري الخاصة بك من خلال رابط واحد. التكامل بسلاسة مع CRM (Hubspot، Pipedrive،) يجعل العمل مع haeppie سريعًا وسهلاً جدًا للجميع. شارك متابعات ما بعد العرض التوضيحي أو معلومات الإعداد أو الصفقة بنقرة واحدة وقم بدمج جميع المواد الموجودة لديك من الأدوات التي تستخدمها بالفعل.
Salesforge
salesforge.ai
وداعًا لقوالب البريد الإلكتروني الباردة وقل مرحبًا للتواصل الآلي عبر البريد الإلكتروني البارد! Salesforge هو تطبيق متكامل لتنفيذ المبيعات يمنح كل فريق مبيعات أعلى احتمالية لتحقيق هدفه من خلال معالجة الحاجة إلى تخصيص التواصل عبر البريد الإلكتروني البارد على نطاق واسع مع الحفاظ على إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني. نحن نفعل ذلك من خلال تمكين الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي التعلم الآلي لاتخاذ القرار بشأن أنشطة المبيعات المهمة، وتعزيز المراسلة بكل لغة، والقضاء على الحاجة إلى حلول نقاط البيع المختلفة، وبالتالي تحقيق معدلات تحويل فائقة.
Pocus
pocus.com
يقوم Pocus بتحويل البيانات إلى إيرادات. اجمع بين جميع إشارات استخدام المنتج والنوايا التي يحتاجها فريقك لتحديد أولويات أفضل الفرص واتخاذ إجراءات سريعة. يساعدك Pocus على بناء خط أنابيب بناءً على إشارات شراء حقيقية، وليس أفضل تخمين لفريقك (سواء كان ذلك يتعلق بطرح شعارات جديدة أو توسيع الشعارات الحالية). مع Pocus، توفر فرق الذهاب إلى السوق في Asana وCanva وMiro وLoom أكثر من 10 ساعات أسبوعيًا في البحث في البيانات للعثور على الصفقات وإبرامها بثقة.
FunnL.ai
funnl.ai
اكتشف مستقبل مسارات التحويل التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على FunnL.ai. قم بأتمتة توليد العملاء المحتملين، وإشراك العملاء المحتملين بذكاء، وزيادة التحويلات الخاصة بك. أطلق العنان للإمكانات الكاملة لأعمالك من خلال حلول مسارات التحويل المتطورة لدينا.
LinkedCamp
linkedcamp.com
اختر أداة LinkedIn Automation Tool الأكثر موثوقية مثل LinkedCamp واجعل التنقيب أمرًا سهلاً. استمتع بنسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا اليوم. سجل وزد مبيعاتك.
Icereach
icereach.com
احصل على 10 أضعاف التحويلات وقم بتخصيص الرسائل على نطاق واسع باستخدام Icereach. أداة الأتمتة السحابية الأكثر أمانًا للتواصل مع LinkedIn.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks عبارة عن منصة إنتاجية تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على جعل معلوماتها متاحة وقابلة للتنفيذ لكل موظف. يجيب مساعد المعرفة Dash AI على الفور على الأسئلة المتعلقة بالعمل، وينشئ المحتوى ذي الصلة، ويبحث عن المستندات والرسائل والمهام والمزيد. بالإضافة إلى واجهة الويب الخاصة بها، تتمتع Dash AI أيضًا بتكامل قوي مع Slack. يمكن إضافته إلى قنوات Slack الخاصة بالشركة حيث يمكنه الرد تلقائيًا على الأسئلة المتداولة. تتكامل Dashworks حاليًا مع أكثر من 20 تطبيقًا عبر مجموعة التكنولوجيا الخاصة بالشركة.
Nutsales
nutsales.co
ما هو نوتاليس؟ Nutsales عبارة عن منصة CRM تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويدعمها فريق بشري قابل للتطوير. يمكننا أولاً تحويل صناديق البريد المتعددة الخاصة بك إلى مسارات تحويل تفاعلية عن طريق تخصيص خطوط الأنابيب مع تكامل Gmail للمبيعات ودعم العملاء والموارد البشرية وما إلى ذلك. أتمتة تعيين العملاء المتوقعين باستخدام خوارزميات متقدمة، مع الأخذ في الاعتبار معايير التجزئة أو الدوري الشامل. تمكين التواصل الجماعي من خلال التعاون في الوقت الفعلي ووضع العلامات والتعليق. الحصول على عملاء محتملين جدد من الداخل أو الخارج والتكامل والمشاركة على الفور مع Nutsales، سيكون لديك فريق يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن عدم مرور أي محادثة مع العملاء دون أن يلاحظها أحد.
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