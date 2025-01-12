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برنامج مساعد مبيعات الذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - سان بيير ومكويلون
مساعدو المبيعات بالذكاء الاصطناعي، والمعروفون باسم مساعدي المبيعات الافتراضيين بالذكاء الاصطناعي، هم تطبيقات مصممة لدعم مندوبي المبيعات من خلال أتمتة المهام والعمليات المختلفة من خلال الذكاء الاصطناعي المتكامل. تشمل هذه المهام تأهيل القائد وأنشطة المتابعة وإدارة خطوط الأنابيب والتنبؤ وجدولة الاجتماعات وإدخال البيانات. تقوم فرق المبيعات والتسويق في كثير من الأحيان بنشر مساعدي مبيعات الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام العادية، مما يتيح مزيدًا من الوقت للتعامل مع المسؤوليات المعقدة والمتطلبة. غالبًا ما تكون هذه الأدوات متوافقة مع برامج أخرى أو يمكن أن تتكامل بسلاسة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالية، على الرغم من أن العديد منها عبارة عن حلول مستقلة أيضًا.
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Meetz Ai
meetz.ai
تعمل شركة Meetz.ai على توليد عملاء محتملين على نطاق واسع للشركات من أي حجم. كل ما عليك فعله هو تحميل قائمة بالعملاء المحتملين وسيتواصل معهم Meetz عبر بريد إلكتروني مخصص بناءً على نشاطهم عبر الإنترنت. بمجرد الرد المحتمل، سيقوم مساعد الذكاء الاصطناعي بحجز العرض التوضيحي لك! باستخدام هذه الميزة، لا يتعين على المستخدمين التحقق من توفر كل مشارك حيث يمكن لـ Laura العثور على الوقت الأمثل للجميع، والمتابعة معهم تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، يتيح Meetz.ai تواصلًا سلسًا للمتابعة من خلال السماح للمستخدمين بإرسال نسخة إلى Laura، التي تتابع بشكل منهجي وفقًا لتفضيلاتهم أو طلبات الضيوف. تعتبر Meetz AI الأداة المثالية في أعلى مسار التحويل لزيادة العملاء المحتملين من خلال جميع القنوات ذات الأداء الأفضل.
Exceed.ai
exceed.ai
Exceed.ai عبارة عن منصة محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد على زيادة إمكانات التسويق والمبيعات من خلال أتمتة المحادثة لالتقاط الاجتماعات والمشاركة فيها والتحدث عنها وتأهيلها وجدولتها مع العملاء المتوقعين على نطاق واسع، من خلال محادثة مخصصة ثنائية الاتجاه عبر البريد الإلكتروني والدردشة على موقع الويب و رسالة قصيرة. تكتشف Exceed.ai المزيد من فرص الإيرادات من خلال خط الأنابيب الحالي لديك، وتوفر للعملاء المحتملين تجربة أفضل، ومزيدًا من الوقت لفرق المبيعات والتسويق للتركيز على القيام بالأعمال الأكثر تأثيرًا مثل بناء العلاقات مع العملاء المحتملين، وإجراء محادثات هادفة، وإبرام الصفقات. يتكامل برنامج Exceed مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك ومنصة أتمتة التسويق الخاصة بك.
Dooly
dooly.ai
يساعد Dooly فرق الإيرادات على الفوز بمزيد من الصفقات من خلال تحسين نظافة إدارة علاقات العملاء، وإدارة عملية مبيعات رابحة، والتخلص من الأعمال ذات القيمة المنخفضة.
Autobound
autobound.ai
مع إرسال 320 مليار رسالة بريد إلكتروني يوميًا، يمتلئ البريد الوارد لكل مشتري. إن كونك شخصيًا وملائمًا للغاية لم يعد خيارًا، بل ضرورة. يُنشئ Autobound رسائل بريد إلكتروني شديدة التخصيص على الفور استنادًا إلى الأخبار واتجاهات المنافسين والبودكاست ووسائل التواصل الاجتماعي والتقارير المالية والتجارب المشتركة والهوايات والمزيد. يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بنا بأتمتة عملية بحث وكتابة مدتها أكثر من 30 دقيقة لزيادة معدل الرد بمقدار 2-3 أضعاف. عند قيامك بالتسجيل لأول مرة، يقرأ الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Autobound المعلومات العامة عن شركتك لإنشاء الرسائل الأولية لحسابك. يمكن للمستخدمين الجدد بعد ذلك إنشاء أسلوب الكتابة الخاص بهم، وتبديل/إيقاف تشغيل الرؤى، والمزيد. من خلال عمليات التكامل مع Gmail وSalesloft وOutreach وSalesforce وHubspot والمزيد، نحن هنا لنجعل حياتك أسهل. يمكن للمستخدمين المجانيين كتابة المحتوى لخمسة عملاء محتملين يوميًا، بينما يحصل المستخدمون المحترفون على أرصدة محتوى غير محدودة. يقدم Autobound أيضًا عرضًا للمحتوى المجمع، مما يمكّن البائعين والمسوقين من كتابة محتوى شديد التخصيص لآلاف العملاء المحتملين في وقت واحد عبر تحميل ملف CSV. يمكن لأي شخص البدء في إنشاء محتوى مخصص للغاية مجانًا في أقل من 30 ثانية! سجل اليوم على www.autobound.ai/sign-up-free.
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai عبارة عن منصة لتحويل العملاء المحتملين تعمل على تحويل العملاء المحتملين الجدد إلى فرص جاهزة للمبيعات من خلال المحادثات الفورية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمدعومة بالبشر. يتم إنفاق مليارات الدولارات على العملاء المحتملين، ولكن يتم الاستجابة فعليًا لـ 27% منهم فقط، وقد برزت Verse.ai كحل تقني فعلي للمشكلة الأكثر إلحاحًا لكل شركة: استجابة العملاء المحتملين ومتابعتهم. تزداد احتمالية تحويل العملاء المحتملين بمقدار 21 مرة بسبب سرعة استجابة Verse.io للعملاء المحتملين متعددة الأوجه. من خلال غرس التكنولوجيا المبتكرة مع الخبرة الصناعية، طورت Verse.ai الصيغة المثالية لتقليل الوقت الذي تقضيه في غربلة العملاء المحتملين عبر الإنترنت، وبالتالي تمكين مندوبي المبيعات من زيادة تركيزهم على العملاء المحتملين الجديين وزيادة معدلات التحويل الخاصة بهم بما يصل إلى 300%. المنصة متاحة على أساس الاشتراك. تعمل منصة Verse.ai مع جميع أنواع العملاء المحتملين والمصادر وإدارة علاقات العملاء، وتقوم تلقائيًا بتوجيه العملاء المحتملين بمجرد استلامهم. على عكس حلول مشاركة العملاء المحتملين الثابتة، يستخدم Verse.io مزيجًا مثاليًا من الأتمتة واللمسة البشرية والنصوص المثبتة للاتصال الفوري بكل عميل متوقع وفحصهم بدقة. علاوة على ذلك، يوفر Verse.io لفرق المبيعات التحكم الكامل في عملية مشاركة العميل المتوقع: التفضيلات المخصصة، والوصول إلى المحادثة في الوقت الفعلي، والقدرة على تمرير جميع بيانات المشاركة مرة أخرى إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. بمجرد اعتبار العميل المتوقع مؤهلاً، يتم إعادته إلى مندوب المبيعات. ويتم إنجاز عملية التسليم هذه إما من خلال النقل المباشر أو عن طريق حجز موعد مباشرةً في تقويم مندوب المبيعات. يعمل Verse.io كامتداد لفريقك - سواء بالروح أو بالاسم. ونتيجة لذلك، يتم إنشاء تجربة سلسة للشركة والعميل المحتمل.
Luru
luru.app
تساعد Luru RevOps على تحقيق إيرادات يمكن التنبؤ بها من خلال أتمتة المبيعات بدون تعليمات برمجية مع Luru، تنفذ فرق RevOps عملية مبيعات رابحة يتم اعتمادها، من خلال جلب CRM وكتب التشغيل إلى المكان الذي تعمل فيه فرق المبيعات - Slack وMS Teams وZoom وGoogle Meet. أتمتة سير العمل بسيطة وقابلة للتخصيص وبدون تعليمات برمجية لفرق المبيعات عالية الأداء. يتكامل Luru مع SalesForce وHubSpot وPipeDrive. ابدأ في ثوانٍ مجانًا @ https://luru.app/start
Mediafly
mediafly.com
محطة B2B الأولى والوحيدة لتمكين الإيرادات كل ما يحتاجه فريقك لإشراك المشترين، وإعداد البائعين، وتحديد القيمة، وتحسين الأداء باستمرار. منصة معيارية واحدة - تحقق نموًا متوقعًا في الإيرادات على نطاق واسع.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura عبارة عن منصة للتنقيب عن المبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين عبر الإنترنت، وذكاء المبيعات القابل للتنفيذ، وتسلسلات المبيعات الآلية.
Sailes
sailes.com
تعمل الروبوتات الشراعية على أتمتة جميع أعمال التنقيب حقق إمكانات Saleshuman التي أصبحت ممكنة باستخدام الذكاء الاصطناعي الوحيد الذي يعمل على أتمتة كل شيء: بدءًا من البحث والاكتشاف ووصولاً إلى المشاركة والتفاعل والفرص - بدون استخدام اليدين.
Kronologic
kronologic.com
تعمل Kronologic على تسريع الإيرادات من خلال أتمتة إرسال الدعوات ورسائل البريد الإلكتروني المختلطة، والتفاوض بشأن تعديلات وقت الاجتماع باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويتم تنظيمها عبر فرقك.
Koncert
koncert.com
Koncert عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتعزيز نجاح المبيعات من خلال توفير مجموعة من الأدوات لعملية المبيعات. تتضمن المنصة Koncert Dialers، وهي مجموعة من أربعة برامج اتصال فريدة للمبيعات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الفريق: AI Parallel Dialer، وAIFlow Dialer، وAgent-Assisted Dialer، وClick to Call Dialer. تساعد برامج الاتصال هذه على إدارة تصفية مكالمات المبيعات والاتصال بها وتتبعها بذكاء. تقدم المنصة أيضًا Koncert Cadence، وهو جهاز تسلسل مبيعات متعدد القنوات يعمل عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك الهاتف والبريد الإلكتروني والفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل التواصل المتنوع. بالإضافة إلى ذلك، يتميز Koncert بـ Remote Salesfloor، وهي ميزة ذكية تم تصميمها لتكرار تجربة مساحة عمل المبيعات التقليدية بتنسيق رقمي. لتحسين الاتصال الخارجي، تم تجهيز النظام الأساسي بإدارة معرف المتصل، وهي وظيفة خريطة حرارية جديدة لإدارة أرقام الاتصال الصادرة. كما أنه يوفر تكاملًا سلسًا مع الأدوات المستثمرة مسبقًا، مما يعزز سهولة استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، يساعد جانب التعلم الآلي في Koncert في التنقيب عن المبيعات، مما يوفر القدرة على تسجيل العملاء المحتملين وتحديد أولوياتهم. كما يتميز أيضًا بأداة تدريب فريدة للمديرين، وهي Koncert Remote Coach. تركز Koncert على مساعدة المستخدمين على تسريع نجاح المبيعات من خلال نظام الاتصال المعزز بالذكاء الاصطناعي والميزات الأخرى الموجهة نحو المبيعات.
Zopto
zopto.com
انتشار المبيعات عبر القنوات الشاملة، والنمو على الطيار الآلي نحن نساعد الآلاف من العملاء على تبسيط جهود التنقيب وتنمية أعمالهم بطريقة قابلة للتطوير ويمكن التنبؤ بها، وذلك باستخدام مسارات العمل الذكية متعددة اللمس على LinkedIn والبريد الإلكتروني.
xiQ
xiqinc.com
تجمع منصة المبيعات والتسويق القائمة على الشخصية من xiQ بين علم الأعصاب وعلم النفس والذكاء الاصطناعي لفهم عقلية المشترين والعوامل التي تؤثر على قرارات الشراء الخاصة بهم. توفر منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا والحائزة على جوائز رؤى شخصية وذكاء شامل للحساب ومحتوى منسق في الوقت الفعلي في متناول فريقك حتى يتمكنوا من بناء الثقة وإبرام الصفقات بشكل أسرع. لقد نجح عملاؤنا من المؤسسات الكبيرة في إشراك جماهيرهم بشكل أفضل 10 مرات مقارنة بقنوات التسويق التقليدية، وتوفير آلاف الساعات من وقت البحث، وحققوا معدلات فوز قريبة أعلى بنسبة تصل إلى 24%. الإمكانات الرئيسية لمنصة xiQ المدعومة بالذكاء الاصطناعي: * رؤى تعتمد على الشخصية لدفاتر المبيعات الفردية * محتوى SmartSourced™ الذي يحفز المشاركة بمعدل 10 أضعاف * بيانات نوايا الطرف الأول والتحليلات المتقدمة لتخصيص كل تفاعل. * Instasites (مواقع صغيرة مصممة للتجارب الفردية) * ملفات تعريف شاملة شاملة للشركة تم تجميعها في ثوانٍ* مشغلات المبيعات والتنبيهات في الوقت الفعلي مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك * Outlook وSalesforce وMS Teams وتكامل الوسائط الاجتماعية تجربة xiQ في xiQinc.com.
EngageTech
engagetech.io
نحن نمكن عملائنا من قيادة خطوط أنابيب أكثر تأهيلاً ويمكن التنبؤ بها من خلال منصة ذكاء المبيعات الفريدة لدينا وخدمات حقوق السحب الخاصة ذات المستوى العالمي. تتيح منصة EngageTech لفرق حقوق السحب الخاصة والمبيعات في جميع أنحاء العالم تحديد الحسابات في السوق ومشتري تكنولوجيا B2B المستعدين للمحادثة. قاعدة بيانات ديناميكية وقابلة للبحث تحتوي على معلومات حديثة ومتوافقة عن شركة B2B وتفاصيل اتصال دقيقة لمشتري التكنولوجيا (المسمى الوظيفي وأرقام هواتف الاتصال المباشر والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك)، وتصنيف الحسابات في السوق ومشتري التكنولوجيا بذكاء بناءً على احتمالية أن يكونوا مفتوحة للمحادثة. من خلال تقليل ساعات البحث في حقوق السحب الخاصة وتحسين نشاط التنقيب الخارجي، تتكامل EngageTech مع مشاركة المبيعات الرائدة ومنصات إدارة علاقات العملاء (CRM)، بالإضافة إلى تمكين الاتصال المباشر بالعملاء المحتملين عبر النظام الأساسي. يتم دعم قاعدة بياناتنا بأكثر من 50,000 مكالمة صادرة أسبوعيًا لمشتري التكنولوجيا حول العالم مما يمكننا من عرض معلومات استخباراتية فريدة تضمن تركيز حقوق السحب الخاصة على التنقيب عن الحسابات والمشترين المناسبين، في الوقت المناسب، ومجهزين بالرؤى اللازمة لإجراء محادثات إيجابية. لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد فحسب؛ اقرأ أكثر من 50 مراجعة واطلع على ما يقوله عملاؤنا. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول خدمات حقوق السحب الخاصة التي نوفرها لمصادر خارجية، فيرجى مراجعة موقعنا على الويب.
CoPilot AI
copilotai.com
قم بإحداث ثورة في استراتيجية المبيعات الخاصة بك باستخدام برنامج تمكين المبيعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي. يعد برنامج CoPilot AI بمثابة نظام أساسي متطور يعمل على تغيير الطريقة التي تتبعها أنت وفريقك في البحث عن العملاء وإشراكهم وتحويلهم. يدعم برنامج CoPilot AI فرق التسويق والمبيعات من خلال: • تحديد العملاء المحتملين ذوي النوايا العالية وإعطائهم الأولوية والذين يتوافقون مع أهداف عملك • إنشاء رسائل هادفة تجذب العملاء المحتملين وتوجههم نحو التحويل • تقديم رؤى مخصصة تساعدك على تصميم أسلوب الاتصال الخاص بك لتقديم الحق الرسالة بالطريقة الصحيحة تم تصميم برنامج CoPilot AI لتحسين استراتيجية مبيعاتك، ورفع معدلات التحويل، والعمل كحليف ذكي لإبرام المزيد من الصفقات.
SetSail
setsail.co
SetSail عبارة عن نظام أساسي لبيانات المبيعات يعمل على أتمتة تسجيل نشاط المبيعات، ويوفر معلومات حول الإيرادات، ويحسن أداء المبيعات لتحقيق المزيد من الإيرادات.
CloseFactor
closefactor.com
يعد CloseFactor أول نظام تشغيل GTM في العالم لفرق الإيرادات. بفضل مجموعة الأدوات سريعة التطور، تساعد CloseFactor الشركات على ملء خطوط الأنابيب الخاصة بها باستخدام برنامج المقارنات الدولية (ICP) الخاص بها. باستخدام التعلم الآلي لتنظيم المعلومات غير المنظمة حول الشركات تلقائيًا واستخراج رؤى مفيدة يمكن لفرق الذهاب إلى السوق التصرف بناءً عليها، تحدد CloseFactor أفضل عملائك، وتمكين فرق المبيعات والتسويق من تحقيق أهدافهم.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy عبارة عن منصة لتمكين الإيرادات تمكن فرق الإيرادات من تحقيق نمو مستدام للإيرادات. تسعى GTM Buddy إلى تمكين جيل جديد من البائعين الأكثر ذكاءً. تخيل عالماً يعتني فيه الذكاء الاصطناعي بوضع العلامات على المحتوى المناسب وعرضه في الوقت المناسب لمساعدة البائعين، أينما كانوا. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 هو السلاح السري للبائع للتغلب على الحصص، من خلال مساعدة المندوبين على مشاركة المحتوى الذي يجيب على أسئلة المشترين الملحة، والحضور مستعدًا للاجتماعات المهمة، وقضاء المزيد من الوقت البيع فعليًا عن طريق تقليل العمل اليدوي المشغول.
Pega
pega.com
Pega عبارة عن منصة قوية منخفضة التعليمات البرمجية تعمل على بناء المرونة في المؤسسات الرائدة في العالم حتى تتمكن من التكيف مع التغيير. يستخدم العملاء اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل لحل تحديات الأعمال الأكثر إلحاحًا - بدءًا من تخصيص المشاركة إلى أتمتة الخدمة وتبسيط العمليات. منذ عام 1983، قمنا ببناء بنيتنا المرنة والقابلة للتطوير لمساعدة الأشخاص على التركيز على الأمور الأكثر أهمية، حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات العملاء اليوم مع التحول المستمر للغد.
Regal.io
regal.io
Regal هو المعيار الجديد في تجربة العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تتفهم Regal إشارات نية العميل في الوقت الفعلي، وتقوم تلقائيًا بتخصيص التفاعلات الواردة والصادرة متعددة اللمس مع مزيج من وكلاء Regal AI ووكلاءك البشريين. العلامات التجارية التي تضع العميل أولاً، بما في ذلك Angi (المعروفة سابقًا باسم Angie's List)، وAAA، وGoogle، وHarvard (من خلال Podium Education)، وK Health، وKin Insurance، وRo، وToyota، وVarsity Tutors، قامت بتحسين تفاعلها مع مئات الملايين من العملاء من خلال Regal، الرائدة في مجالها. إلى 5 مليار دولار في الإيرادات. يقع مقر Regal.io في مدينة نيويورك ويدعمه 83 مليون دولار من كبار المستثمرين بما في ذلك Emergence Capital وFounder Collective وHomebrew.
Draup
draup.com
Draup عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لكل من قادة الموارد البشرية والمبيعات. ويقدم رؤى وبيانات عميقة لدعم تخطيط القوى العاملة وتوظيف المواهب وتنمية المهارات لقادة الموارد البشرية. باستخدام بيانات المواهب في الوقت الفعلي، يمكن لقادة الموارد البشرية فهم اتجاهات الصناعة، وتطوير خطوط المواهب، وإنشاء استراتيجيات إعادة المهارات. توفر Draup أيضًا رؤى حول الأدوار الناشئة ونقاط المواهب والمهارات المطلوبة للمساعدة في تخطيط احتياجات القوى العاملة المستقبلية. بالنسبة لقادة المبيعات، تقدم Draup أدوات استخباراتية للمبيعات تتجاوز معلومات المشتري الأساسية. فهو يتيح الاستهداف الجزئي للعملاء المحتملين بناءً على الاهتمامات والاحتياجات التكنولوجية وعلاقات الاستعانة بمصادر خارجية. يوفر Draup تقارير تفصيلية عن الحساب، وخرائط لأصحاب المصلحة، ويساعد في تحديد صناع القرار المناسبين لاستراتيجيات المبيعات المستهدفة. كما أنه يساعد فرق المبيعات على استكشاف فرص جديدة لمقدمي الخدمات عبر مختلف الصناعات. تم إنشاء Draup بواسطة خبراء في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP)، مما يجمع بين التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي والتصميم البشري. توفر المنصة رؤى شديدة الاستهداف استنادًا إلى ملايين نقاط البيانات، مما يوفر استراتيجيات قابلة للتنفيذ مدعومة ببيانات حديثة وتم التحقق من صحتها. يتم فحص بيانات Draup بواسطة باحثين ومحللين خبراء لضمان الحصول على معلومات غير متحيزة. وتتميز المنصة بالإعداد السريع والدعم المستمر والنشر السريع لتلبية الاحتياجات المتغيرة. فهو يوفر تحديثًا للبيانات في الوقت الفعلي تقريبًا، ونماذج توصيل مرنة، ورسومًا يمكن التنبؤ بها. توفر Draup وصولاً متعدد القنوات إلى نظامها الأساسي والتقارير المخصصة وتصدير البيانات/واجهات برمجة تطبيقات REST من أجل التكامل السلس في حلول المؤسسات. بشكل عام، تهدف Draup إلى دعم فرق المواهب والمبيعات في اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات وتسريع نمو الإيرادات في المؤسسات في جميع أنحاء العالم.
FunnL.ai
funnl.ai
اكتشف مستقبل مسارات التحويل التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على FunnL.ai. قم بأتمتة توليد العملاء المحتملين، وإشراك العملاء المحتملين بذكاء، وزيادة التحويلات الخاصة بك. أطلق العنان للإمكانات الكاملة لأعمالك من خلال حلول مسارات التحويل المتطورة لدينا.
LinkedCamp
linkedcamp.com
اختر أداة LinkedIn Automation Tool الأكثر موثوقية مثل LinkedCamp واجعل التنقيب أمرًا سهلاً. استمتع بنسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا اليوم. سجل وزد مبيعاتك.
Icereach
icereach.com
احصل على 10 أضعاف التحويلات وقم بتخصيص الرسائل على نطاق واسع باستخدام Icereach. أداة الأتمتة السحابية الأكثر أمانًا للتواصل مع LinkedIn.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks عبارة عن منصة إنتاجية تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على جعل معلوماتها متاحة وقابلة للتنفيذ لكل موظف. يجيب مساعد المعرفة Dash AI على الفور على الأسئلة المتعلقة بالعمل، وينشئ المحتوى ذي الصلة، ويبحث عن المستندات والرسائل والمهام والمزيد. بالإضافة إلى واجهة الويب الخاصة بها، تتمتع Dash AI أيضًا بتكامل قوي مع Slack. يمكن إضافته إلى قنوات Slack الخاصة بالشركة حيث يمكنه الرد تلقائيًا على الأسئلة المتداولة. تتكامل Dashworks حاليًا مع أكثر من 20 تطبيقًا عبر مجموعة التكنولوجيا الخاصة بالشركة.
Pocus
pocus.com
يقوم Pocus بتحويل البيانات إلى إيرادات. اجمع بين جميع إشارات استخدام المنتج والنوايا التي يحتاجها فريقك لتحديد أولويات أفضل الفرص واتخاذ إجراءات سريعة. يساعدك Pocus على بناء خط أنابيب بناءً على إشارات شراء حقيقية، وليس أفضل تخمين لفريقك (سواء كان ذلك يتعلق بطرح شعارات جديدة أو توسيع الشعارات الحالية). مع Pocus، توفر فرق الذهاب إلى السوق في Asana وCanva وMiro وLoom أكثر من 10 ساعات أسبوعيًا في البحث في البيانات للعثور على الصفقات وإبرامها بثقة.
Traq.ai
traq.ai
في عالم أصبح فيه المشترون أكثر اطلاعًا من أي وقت مضى، فإن الفوز بالمزيد من الصفقات لا يتعلق باتباع النص بقدر ما يتعلق بفهم أولويات العميل المحتمل ونقاط الضعف. من خلال تسجيل المكالمات وتحويلها إلى نص وتحليل الذكاء الاصطناعي، تستخرج منصة ذكاء المحادثة Traq.ai رؤى تتمحور حول المشتري وتفوز بالصفقات من كل مكالمة وتربطها مباشرةً بإدارة علاقات العملاء (CRM) لديك. بصفته مساعد مبيعات يعمل بالذكاء الاصطناعي لا يعتمد على النظام الأساسي ومتوافقًا مع أي هاتف VoIP وأداة اجتماعات عبر الإنترنت، فإن Traq.ai يجعل كل عضو في الفريق أكثر إنتاجية وفعالية بشكل متزايد كل يوم. باعتبارها منصة لأداء المبيعات والتدريب، تكشف Traq.ai عن التحديات التي يواجهها فريقك حتى تتمكن من تحسين التدريب وإلهام أعلى مستوى من الأداء. أسعار شفافة وتنافسية بما في ذلك خيار مجاني.
Warmly
warmly.ai
يعد Warmly أول منصة مستقلة لتنسيق المبيعات تم تصميمها خصيصًا لفرق الإيرادات ذات حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقوم النظام الأساسي بتنسيق البيانات الوصفية من أدوات تمكين المبيعات، ونوايا B2B، وأدوات الإثراء لتحديد وتتبع والتواصل مع زوار موقع الويب المستعدين للتحويل. من خلال تجميع البيانات تلقائيًا ودمج الرؤى من منصات مختلفة، ينسق بحرارة الخطوة التالية الأكثر فعالية لتحفيز المحادثات المؤهلة لفريق المبيعات. يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة AI Warm Leads الخاصة بهم خط الأنابيب الخاص بك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، يساعدونك على إغلاق خط الأنابيب هذا بطرق دافئة وجذابة. علاوة على ذلك، تساعد مجموعة أدوات المبيعات المجانية فريقك على التواصل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين أو العملاء في التقويم الخاص بك وعلى Zoom من خلال تطبيق Essential Zoom الحائز على جوائز.
Collective[i]
collectivei.com
تعمل فرق المبيعات المنتجة والمستنيرة بشكل أكثر ذكاءً وتفوز بالمزيد. يُعد Collective[i] نهجًا شاملاً لمواءمة بياناتك وأفرادك وعملياتك. نحن نسمي هذا تحسين علاقات العملاء. تخيل كل شيء بدءًا من بياناتك، وكيفية عمل فريق المبيعات لديك والأنشطة التي يتم تنفيذها، واحصل على المزيد من الكفاءة من خلال العمل ببساطة باستخدام أدوات المبيعات الموجودة في مجموعتك. بالنسبة لعمليات المبيعات والتسويق، توفر Collective[i] مجموعة بيانات نظيفة وشاملة ومؤتمتة. باستخدام أتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، يتم التقاط الأنشطة تلقائيًا من أدوات العمل التي تستخدمها فرق المبيعات (البريد الإلكتروني، التقويم، وما إلى ذلك)، وتنظيفها لتحديث جهات الاتصال، وأسماء الشركات، وما إلى ذلك، وتسجيل الدخول إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) تلقائيًا باستخدام تقنيتنا الحاصلة على براءة اختراع وخدماتنا الضخمة. شبكة. لا يتم فقدان أي بيانات أو وقت ثمين، مما يؤدي إلى زيادة جودة البيانات المسجلة بشكل كبير والإنتاجية التنظيمية بنسبة 20-30%. تحافظ شركة Collective[i] على اللياقة المستمرة لبيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) وتقوم تلقائيًا بتصحيح جهات الاتصال القديمة ومعلومات العملاء المحتملين المستهدفين. بالنسبة لإدارة المبيعات، توفر Collective[i] الشفافية والذكاء القائم على الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي في كل فرصة. لا مزيد من المراجعات المطولة لخطوط الأنابيب، أو مفاجآت نهاية الربع. يمكن للمديرين الالتزام بتحقيق الإيرادات بثقة، وفحص الفرص المهمة في أي وقت، وإدارة المواهب الاستثنائية والاحتفاظ بها بشكل أفضل مع رؤية كاملة لحجم وجودة أنشطتهم. تعمل شركة Collective[i] على تمكين المديرين من خلال الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي الذي تم إنشاؤه حول المشترين استنادًا إلى شبكة Collective[i] الواسعة. بالنسبة لمحترفي المبيعات، تقدم Collective[i] إرشادات خلال رحلة كل مشتري، وتوجيهات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي بشأن المكان والأشخاص الذين يجب تركيز الوقت عليهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أعضاء الشبكات الاجتماعية وشبكات العمل الذين يمكنهم المساعدة في تسريع المبيعات وزيادة معدلات الفوز. تعد تقنية Collective[i] تحويلية وجزءًا أساسيًا من مجموعة التكنولوجيا لمؤسسات المبيعات الحديثة.
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: تحويل جيل العملاء المحتملين B2B للفرق المدفوعة بالنمو اكتشف Leadgenerator.io، النظام الأساسي المبتكر لجيل العملاء المحتملين B2B الذي يعيد تصور عملية توليد العملاء المحتملين ويؤتمتها لمحترفي المبيعات والتسويق والعمليات. توفر منصتنا الحديثة الأدوات الأساسية لتحقيق النجاح في المشهد التنافسي الحالي. الميزات الأساسية: إنشاء قائمة دقيقة: قم ببناء قوائم مستهدفة للعملاء المحتملين بسهولة. رسائل بريد إلكتروني مخصصة: استفد من التخصيص المعتمد على الذكاء الاصطناعي للحصول على معدلات مشاركة فائقة. التواصل والمتابعة الآلية: قم بتحسين استراتيجية التواصل الخاصة بك للاستفادة من كل فرصة. التوجيه والتدريب في مجال المبيعات: عزز قدرات فريقك واحصل على المزيد من الصفقات. أدوات التواصل التكتيكية: قم بتكييف نهج المبيعات الخاص بك لتحقيق الأهداف بشكل فعال. تم تصميم Leadgenerator.io مع وضع ممثلي تطوير المبيعات (SDRs)، ومديري الحسابات (AEs)، والمسوقين في الاعتبار، وهو الحل الأمثل للفرق التي يحركها النمو والتي تسعى إلى إحداث ثورة في جهود توليد العملاء المحتملين.
Salesforge
salesforge.ai
وداعًا لقوالب البريد الإلكتروني الباردة وقل مرحبًا للتواصل الآلي عبر البريد الإلكتروني البارد! Salesforge هو تطبيق متكامل لتنفيذ المبيعات يمنح كل فريق مبيعات أعلى احتمالية لتحقيق هدفه من خلال معالجة الحاجة إلى تخصيص التواصل عبر البريد الإلكتروني البارد على نطاق واسع مع الحفاظ على إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني. نحن نفعل ذلك من خلال تمكين الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي التعلم الآلي لاتخاذ القرار بشأن أنشطة المبيعات المهمة، وتعزيز المراسلة بكل لغة، والقضاء على الحاجة إلى حلول نقاط البيع المختلفة، وبالتالي تحقيق معدلات تحويل فائقة.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو المساعد الرقمي الأول والوحيد في العالم المصمم لمديري نجاح العملاء. من خلال الدمج في Zoom، نقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات والتقاط عناصر العمل وتعيينها وتحديد المخاطر وعرض تعليقات المنتج. والأفضل من ذلك أننا نساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والاستعداد لمكالمات الغد. يعاني مديرو CSM في جميع أنحاء العالم من ضغط أقل باستخدام UpdateAI ويكتشفون أنهم للمرة الأولى ينتصرون في الحرب على العمل الإداري.
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker هي أداة متقدمة موجهة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتعزيز تفاعلات المبيعات من خلال تمكين التخصيص الفائق على نطاق واسع. وقد جمعت الأداة مؤخرًا 2.5 مليون يورو واستحوذت على MyProfilia، وأطلقت امتدادًا جديدًا للكروم. إحدى الميزات الرئيسية لـ Humanlinker هي قدرتها على الكتابة التوليدية بالذكاء الاصطناعي، والتي تساعد فرق المبيعات على إنشاء وسائل كسر الجليد المخصصة لجهود التوعية الخاصة بهم. يتم إنشاء أدوات كسر الجمود هذه بناءً على تحليل شخصية DISC، والذي يوفر نظرة ثاقبة للسمات الشخصية المتأصلة للعملاء المحتملين. يساعد هذا التحليل محترفي المبيعات على التواصل بشكل فعال وبناء الثقة والتفاوض مع العملاء المحتملين. تقدم Humanlinker أيضًا 360° Account & People Intelligence، مما يسمح لفرق المبيعات بالحصول على فهم أعمق لحساباتهم المستهدفة والأفراد داخل هذه الحسابات. تتضمن هذه المعلومات الاستخبارية معلومات من منصات التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn وTwitter، بالإضافة إلى الملفات الصوتية والمقابلات والمقالات. تتكامل الأداة بسلاسة مع منصات CRM الشائعة مثل Salesforce وHubspot وSalesloft وOutreach، مما يمكّن فرق المبيعات من الوصول إلى البيانات وسير العمل الحالية والاستفادة منها. تم تصميم Humanlinker لفرق المبيعات التي تتطلع إلى تحسين عمليات التنقيب والبيع. فهو يوفر مفاتيح تخصيص قوية تستفيد من المعلومات من مصادر مختلفة، مما يساعد محترفي المبيعات على حجز المزيد من الاجتماعات وتقصير دورة المبيعات. وتساعد الأداة أيضًا في التحضير للاجتماعات من خلال تقديم اقتراحات وتوصيات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لمندوبي المبيعات بإحداث تأثير أكبر في كل اجتماع. بشكل عام، يعمل Humanlinker على تمكين فرق المبيعات من تخصيص تفاعلاتهم عبر جميع القنوات، مما يؤدي إلى تحسين نتائج المبيعات وزيادة الإنتاجية.
Revmonk
revmonk.io
Revmonk عبارة عن منصة لأتمتة التسويق B2B مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يحتوي على عدد من الميزات التي قد تكون مفيدة جدًا لفرق التسويق والمبيعات، بما في ذلك: - تحديد حركة مرور الويب العضوية والمدفوعة: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على فهم القنوات التي تجذب أكبر عدد من الزيارات إلى موقع الويب الخاص بهم، وتحديد العملاء المحتملين الذين أعربوا بالفعل عن اهتمامهم بمنتجاتهم أو خدماتهم. - إثراء معلومات الاتصال الخاصة بالعملاء المحتملين: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على تأهيل العملاء المتوقعين بشكل أكثر فعالية وإنشاء حملات تسويقية أكثر تخصيصًا. - تكوين معلمات ملف تعريف العميل المثالي (ICP) وإنشاء قائمة الحسابات المستهدفة: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على تركيز جهودها على العملاء المتوقعين الواعدين وزيادة معدلات التحويل الخاصة بهم. - إنشاء قوائم ومزامنة الحسابات/جهات الاتصال مع CRM في الوقت الفعلي: يمكن أن يساعد ذلك الفرق في الحفاظ على تحديث بيانات CRM الخاصة بهم والتأكد من أنهم يعملون دائمًا مع العملاء المتوقعين الأكثر صلة. - إرسال بريد إلكتروني مخصص للغاية باستخدام LLM مخصص: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على إنشاء حملات بريد إلكتروني أكثر جاذبية وفعالية. -إعداد تنبيهات Slack عندما تزور الحسابات/جهات الاتصال الرئيسية موقع الويب الخاص بك: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على متابعة العملاء المتوقعين بسرعة وزيادة فرصهم في إغلاق الصفقات. - بشكل عام، يحتوي Revmonk على عدد من الميزات التي يمكن أن تساعد الفرق على أتمتة سير العمل الخاص بهم، وتحسين كفاءتهم، وتوليد المزيد من العملاء المحتملين والمبيعات.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder هي شركة برمجيات تعمل على تسخير قوة أتمتة الصوت بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تجارب العملاء. باستخدام المساعدين الصوتيين المدعمين بالذكاء الاصطناعي، يمكن لمركز الاتصال الخاص بك إجراء مكالمات عالية الجودة تشبه المكالمات البشرية بسرعات البرق، وجمع البيانات وتحليلها تلقائيًا للوصول إلى المزيد من العملاء وتنشيطهم. تساعد تقنية AI Rudder مراكز الاتصال على تقليل التكاليف عن طريق أتمتة المهام المتكررة وتقليل عبء عمل الوكيل. وهذا يحرر الوكلاء للتركيز على الأشياء التي لا يمكن إلا للبشر القيام بها. على المدى الطويل، تهدف AI Rudder إلى إعادة التفكير في مستقبل الاتصالات التجارية.
Nutsales
nutsales.co
ما هو نوتاليس؟ Nutsales عبارة عن منصة CRM تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويدعمها فريق بشري قابل للتطوير. يمكننا أولاً تحويل صناديق البريد المتعددة الخاصة بك إلى مسارات تحويل تفاعلية عن طريق تخصيص خطوط الأنابيب مع تكامل Gmail للمبيعات ودعم العملاء والموارد البشرية وما إلى ذلك. أتمتة تعيين العملاء المتوقعين باستخدام خوارزميات متقدمة، مع الأخذ في الاعتبار معايير التجزئة أو الدوري الشامل. تمكين التواصل الجماعي من خلال التعاون في الوقت الفعلي ووضع العلامات والتعليق. الحصول على عملاء محتملين جدد من الداخل أو الخارج والتكامل والمشاركة على الفور مع Nutsales، سيكون لديك فريق يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن عدم مرور أي محادثة مع العملاء دون أن يلاحظها أحد.
haeppie
haeppie.com
تم تصميم haeppie لفرق المبيعات ونجاح العملاء - حوّل رحلات المشتري إلى المزيد من الإيرادات واحصل على جميع صناع القرار في نفس الصفحة من خلال مساحات مبيعات haeppie. قم بإنشاء مساحات مخصصة وتفاعلية تغلق المزيد من الصفقات في ثوانٍ. قم بتسريع دورات مبيعاتك بدءًا من التواصل البارد وحتى الإعداد من خلال مركزية رحلات المشتري الخاصة بك من خلال رابط واحد. التكامل بسلاسة مع CRM (Hubspot، Pipedrive،) يجعل العمل مع haeppie سريعًا وسهلاً جدًا للجميع. شارك متابعات ما بعد العرض التوضيحي أو معلومات الإعداد أو الصفقة بنقرة واحدة وقم بدمج جميع المواد الموجودة لديك من الأدوات التي تستخدمها بالفعل.
OneMob
onemob.com
نقدم لكم OneMob - النظام الأساسي الشامل لإنشاء ومشاركة وتتبع المواقع الصغيرة الجميلة في ثوانٍ! سواء كنت تعمل في مجال المبيعات أو التسويق أو نجاح العملاء أو كنت منشئ محتوى، فإن OneMob لديه كل ما تحتاجه لرفع مستوى انتشارك وجذب المزيد من الاهتمام والمشاركة والاستجابات. باستخدام أداة إنشاء المواقع المصغرة القوية وأداة تحميل المحتوى وميزات الإدارة من OneMob، يمكنك بسهولة إنشاء مواقع مصغرة مذهلة ومخصصة تعرض علامتك التجارية والمحتوى الخاص بك بطريقة احترافية وجذابة. سيكون لديك إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من القوالب وخيارات وضع العلامات لتخصيص مواقعك المصغرة لتتناسب مع علامتك التجارية وتستهدف جمهورك. ولكن هذا ليس كل شيء - فOneMob مليء بالميزات التي تساعدك على إنشاء المحتوى الخاص بك ومشاركته وتتبعه كالمحترفين. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو أثناء التنقل باستخدام مسجل الشاشة والويب والهاتف المحمول من OneMob، واستخدام الملقن النصي المدمج وأدوات تحرير الفيديو لتحسين المحتوى الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، من خلال الموافقات على الفيديو وتتبع التفاعل، يمكنك أن ترى بالضبط كيف يتفاعل جمهورك مع المحتوى الخاص بك وتعديل إستراتيجيتك وفقًا لذلك. يتكامل OneMob بسلاسة مع مجموعتك التقنية الحالية، بما في ذلك تكامل CRM مع Salesforce وDynamics وHubspot والمزيد، وتكامل المحتوى مع Zoom وGoogle Drive وBox وDropbox. باستخدام مكون إضافي أصلي لـ Gmail وOutlook وSalesloft وOutreach وSalesforce وInsideSales، يمكنك بسهولة إنشاء المحتوى ومشاركته مباشرةً من أدوات البريد الإلكتروني والمبيعات المفضلة لديك. وأفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك البدء باستخدام OneMob مجانًا! توفر خطتنا المجانية إمكانية الوصول إلى العديد من ميزاتنا الأساسية، لذا يمكنك تجربة OneMob بدون مخاطر ومعرفة كيف يمكنه تحويل لعبة المحتوى الخاصة بك. ما عليك سوى زيارة موقع onemob.com للتسجيل والبدء اليوم!
Meetric
meetric.com
قم بالتقاط اجتماعات المبيعات وتحليلها وتحسينها بسهولة وفعالية باستخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الإيرادات والرؤى. ما عليك سوى الاتصال بـ Teams أو Zoom أو Google Meet، أو الانتقال إلى المستوى التالي من خلال الاستفادة من منصة الاجتماعات المخصصة للمبيعات.
Tilkee
tilkee.com
تعمل Tilkee على تغذية أعمالك من خلال تمكين فرق المبيعات والتسويق لديك من خلال بيانات موثوقة وقابلة للتنفيذ. تعمل Tilkee على زيادة كفاءة فرق المبيعات والتسويق وتوليد البيانات للمؤسسات من أجل التفاعل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين والعملاء. باستخدام أدوات التتبع المبتكرة، وتحليلات المشاركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأكثر من 30 عملية تكامل للأدوات بما في ذلك Salesforce وMicrosoft Dynamics، تعمل منصة Tilkee على زيادة فعالية إدارة المبيعات وتساعد على تحقيق إنتاجية أعلى للبائع. سواء كنت تستخدم Salesforce أو Oracle أو Microsoft Dynamics أو إحدى أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) العديدة الأخرى، فإن الحل السحابي المتطور من Tilkee يحلل اهتمامات العملاء المحتملين باستخدام الذكاء المعزز ويسمح لفرق المبيعات لديك بالاتصال بالعميل المحتمل المناسب في الوقت المناسب. تقوم Tilkee بتحليل سلوك القراءة لدى العملاء المحتملين لمساعدتك في التأهل في الوقت الفعلي لاستعدادهم للتوقيع على الصفقة.
Salesroom
salesroom.com
استمتع بتجربة قوة Salesroom، منصة مؤتمرات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لا تقوم غرفة المبيعات بتتبع مشاركة المشتري فحسب، بل تقوم أيضًا بتعليم أفضل ممارسات الاتصال الافتراضي. من خلال الوصول في الوقت الفعلي إلى قاعدة المعرفة الخاصة بك، تم تصميم Salesroom لتحسين أداء الممثلين في الاجتماعات وتحقيق الحصص عبر الفريق.
Wrench.ai
wrench.ai
تقوم Wrench.AI ببناء برامج وأدوات قائمة على البيانات الضخمة تسمح للقادة باتخاذ قرارات أفضل وأتمتة المبادرات والحملات لتعظيم الموارد لتحقيق أفضل عائد ممكن.
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing هي شركة رائدة في مجال توفير مساعدي الذكاء الاصطناعي الصوتي للأعمال. مدعومًا بتقنية الذكاء الاصطناعي للمحادثة الخاصة بنا وChatGPT من OpenAI، تم تصميم مساعدي الذكاء الاصطناعي الصوتي لدينا لأتمتة المكالمات الواردة ومشاركة العملاء الصادرة عبر أي مرحلة من رحلة العميل. نحن نساعد الشركات على زيادة الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية وإثراء رحلة تجربة العملاء الرقمية الخاصة بهم دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة أو عدد إضافي من الموظفين. نجح مساعدونا الصوتيون متعددو اللغات في أتمتة الملايين من المحادثات بين العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات عبر مجموعة من الصناعات، بما في ذلك الخدمات المالية والرعاية الصحية والتأمين والتجارة الإلكترونية والمزيد. Curious Thing هي تقنية Voice AI الوحيدة التي تدعم النشر السريع عبر حالات الاستخدام المتعددة - دعم الدفع، ومعالجة الاستفسارات، وحجز المواعيد، والتعامل مع الأسئلة الشائعة، وتأهيل العملاء المحتملين، والمزيد.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
FreJun
frejun.com
FreJun عبارة عن منصة للاتصالات الهاتفية السحابية تعمل على أتمتة مكالمات عملك. يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات تجارية صادرة باستخدام رقم افتراضي فريد واستقبال المكالمات الواردة على نفس الرقم. يمكن تسجيل المكالمات التي تتم من خلال الأرقام الافتراضية ودمجها مع أي أدوات سير عمل مثل CRM وATS. يتم إنشاء تحليلات مفصلة للمكالمات ورؤى الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الفريق. يوفر FreJun أيضًا ميزة الاتصال الآلي الفريدة (المتصل التلقائي) حيث يمكن للمستخدم الاتصال تلقائيًا بقائمة من الأرقام. باستخدام FreJun مع أداة سير العمل الخاصة بك، يمكن أتمتة نظام الاتصال بالكامل خلال 5 إلى 10 دقائق.
Squaretalk
squaretalk.com
قم بتمكين أعمالك وتمهيد الطريق لتحسين الاتصالات باستخدام Squaretalk، وهي منصة عالمية للاتصالات التجارية التفاعلية. إن إنشاء منصة ذكية وموحدة لعملائنا هو هدف كل فرد في فريقنا، وبينما توفر Squaretalk نظامًا بيئيًا مترابطًا لاتصالات الأعمال، يمكننا أيضًا تقديم حلول فردية. اكسيوم هي خدمة PBX السحابية كاملة المواصفات. من خلال التكامل مع بعض أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) الرائدة في العالم، توفر اكسيوم لمراكز الاتصالات الأدوات التي تحتاجها لتقديم خدمة مخصصة للعملاء في جميع أنحاء العالم. قم بإجراء المكالمات بنقرة واحدة، وقم بإدارة حركة المكالمات مباشرة من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. عرض تفاصيل المتصل وسجل الشراء أثناء كل مكالمة، وتسجيل جميع المكالمات وربطها بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. توفر اكسيوم أيضًا ميزات شاملة للمسؤولين لمراقبة المكالمات والوكلاء في الوقت الفعلي، أو تقديم النصائح الهامسة للوكلاء، أو الرد على المكالمات إذا لزم الأمر. يدعم برنامج الاتصال التنبؤي Matrix عددًا غير محدود من الوكلاء مقابل رسوم منخفضة تصل إلى 25 دولارًا لكل مستخدم. بفضل واجهات المدير والوكيل المخصصة ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي، يمكن لـ Matrix التعامل مع ما يصل إلى 1000 قناة في وقت واحد. تم دمج Matrix من Squaretalk مع جميع أدوات جذب العملاء المحتملين بما في ذلك الصفحات المقصودة وإدارة علاقات العملاء والمواقع التابعة والقوائم. تعمل Matrix على استيعاب العملاء المحتملين وجهات الاتصال الخاصة بك وإعدادهم للاتصال عن طريق الكشف عن أرقام الهواتف النشطة وتحسين المناطق الزمنية. باستخدام حملات قابلة للتكوين بشكل كبير، يتم الاتصال بالعملاء المتوقعين بطريقة تناسب احتياجات الجهد التسويقي. سحق حملاتك وحسّن وقت التحدث بنسبة تصل إلى 400%! لم يسبق لك أن رأيت طالبًا مثل هذا. Express هو حل مراسلة متعدد القنوات يوفر المزيد من الطرق للتواصل مع العملاء ويضمن أن عملائنا لن يفوتوا أبدًا أي فرصة لمواصلة المحادثة أو حل مشكلة أو تقديم الدعم في الوقت المناسب. يتيح Express للشركات ومراكز الاتصال التواصل مع العملاء أينما كانوا، من خلال أي جهاز، على النظام الأساسي المفضل لديهم. بدءًا من الرسائل النصية القصيرة، ستشمل المنصة قريبًا WhatsApp وMessenger وViber وTelegram وWeChat. الوشق. طبقة تكامل في الوقت الفعلي بدون تعليمات برمجية ستسمح للمؤسسات بربط جميع منصات وأدوات اتصالات الأعمال الخاصة بها بسلاسة. لا يتطلب Lynx أي معرفة متخصصة أو وقت للتطوير، فهو يعمل على تمكين مراكز الاتصال وعمليات تعهيد العمليات (BPOs) من خلال جعل دمج أنظمة الاتصالات المعقدة وأتمتتها أمرًا سهلاً مثل استخدام التطبيق. من خلال Lynx، سيتمتع عملاؤنا بالمرونة في تقديم العطاءات لأي عقد يريدونه تقريبًا، حيث يوفر Lynx وصولاً آمنًا إلى أكثر من 100 تطبيق أعمال، ونقل البيانات بشكل شفاف، وتحسين القوى العاملة. إنه فوز كبير لـ BPOs.
Orum
orum.com
Orum عبارة عن منصة للمحادثة المباشرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لزيادة نشاط المبيعات وربط الفرق وتحقيق المزيد من الإيرادات.
Saara
saara.io
أفضل البرامج التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية حل المشكلات مثل ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء وانخفاض معدل التكرار والاحتيال في المرتجعات وإدارة المرتجعات...
Roi4Presenter
roi4presenter.com
ROI4Presenter هو تطبيق ويب وجوال لأتمتة المبيعات وتوليد العملاء المحتملين والتأهيل. تساعد الأداة على توفير الوقت وزيادة كفاءة العروض التقديمية لمديري المبيعات والمسوقين ومديري الموارد البشرية وكل من يستخدم العروض التقديمية بنشاط كأداة في عملهم. ROI4Presenter يحل مشكلة تنسيق وقت العرض بين المقدم والمستمع، لأن الأخير يستطيع مشاهدة العرض بمفرده في أي وقت، دون فقدان إمكانية التواصل الشخصي، وذلك بفضل الدردشة المدمجة وإمكانية الاتصال مقدم للتواصل المباشر عن طريق الصوت أو الفيديو. يفتح ROI4Presenter قناة جديدة لتوليد العملاء المحتملين، لأنه يمكن توفير العرض التقديمي بشكل دائم عبر رابط أو تضمينه في أي صفحة ويب بالموقع، أثناء إعداد مجموعة معلومات الاتصال للمستمعين وتلقي الإشعارات عند بدء المشاهدة. يوفر ROI4Presenter وقت المستمع ويزيد من فرص سماع المقدم، وذلك بفضل وضع "العرض التقديمي" الخاص الذي يسمح لك بالتعرف على المحتوى الرئيسي للعرض التقديمي في بضع دقائق. يساعد ROI4Presenter العروض التقديمية على التحسن من خلال الحصول على تعليقات من المستمعين. باستخدام ROI4Presenter، يمكنك إضافة مقاطع فيديو كشريحة، وتحويل محتوى الفيديو إلى شرائح، وإضافة الصوت والأسئلة الشائعة إلى العروض التقديمية الخاصة بك. وتسمح لك إعدادات الوصول المرنة والتحكم في العرض التقديمي بتخصيص عروضك التقديمية وفقًا لاحتياجاتك المحددة.
Coho AI
coho.ai
تقوم Coho ببناء منصة لتحسين إيرادات العملاء من الجيل التالي والتي تمكن الشركات من أن تصبح شركات نمو قائمة على المنتجات، بغض النظر عن نموذج مبيعاتها. تساعدك Coho على تحقيق أقصى قدر من الإيرادات من العملاء الحاليين من خلال الجمع بين بيانات المنتج والمبيعات ونجاح العملاء. بفضل الرؤى المكتسبة من البيانات، يمكنك أتمتة حركات الخدمة الذاتية، والتركيز على فرص البيع العالية والبيع المتبادل، وتقليل التباطؤ.
Oliverlist
oliverlist.com
Oliverlist هي الأداة الشاملة التي تسمح للشركات من جميع الأحجام بأتمتة التواصل عبر البريد الإلكتروني وزيادة مبيعاتها بشكل كبير. - استيراد رسائل البريد الإلكتروني المهنية والعثور عليها عبر مصادر مختلفة على الإنترنت، مثل الشبكات الاجتماعية أو الدلائل المهنية. - خطط لحملات التوعية عبر البريد الإلكتروني من خلال المتابعة التلقائية ومعالجة الاستجابة الآلية عبر الذكاء الاصطناعي - وأخيرًا، دع الخوارزمية الخاصة بنا تساعدك على اختيار العملاء المحتملين الأكثر تقبلاً لعرضك بشكل أفضل.
Penny AI
pennyapp.com
تعمل Penny على زيادة الإيرادات بشكل كبير من خلال الخبرة الميدانية القابلة للتكرار التي يطلبها المستشارون والقادة مع تزويدك بالبيانات والرؤى بوتيرة الابتكار التي تحتاجها. تم تصميم Penny لمساعدة مستشاري المبيعات على التفاعل مع العملاء وأتمتة سير عمل المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) وتكنولوجيا التعلم الآلي. فهو يمكّن فرق التسويق والمبيعات من حساب معدلات التوقف عن العمل ومراقبة اتجاهات السوق وتحديد الفرص لتحسين مشاركة العملاء
Structurely
structurely.com
تؤمن بشكل هيكلي بأن مستقبل العمل هو التعاون بين الذكاء الاصطناعي والبشر. إنه يحقق أعلى الإمكانات من خلال أتمتة العمل الشاق وتحقيق نتائج أكثر فعالية. يعمل الذكاء الاصطناعي (AI) لدينا على تقصير دورات مبيعاتك ويساعدك أنت وممثليك على إبرام المزيد من الصفقات. يستخدم أكثر من 5000 فريق تسويق ومبيعات Structurely لبناء خطوط الأنابيب الخاصة بهم وتسريع نمو الإيرادات. توفر Structurely خدمات التأهيل والرعاية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للعديد من الصناعات، بما في ذلك: Real Estate SaaS Automotive منذ تأسيس Structurely في عام 2016، تمكن خبراؤنا من مساعدة العديد من الشركات من مختلف الصناعات لتحقيق أهدافهم الختامية الرئيسية. اتصل بنا لمعرفة المزيد حول كيف يمكننا مساعدتك في قيادة عملك نحو النجاح! موقعنا: 2712 طريق ستانج. أميس، IA 50010 رقم هاتفنا: (810) 498-2498
Aider
aider.ai
Aider Advisory Intelligence Platform Aider عبارة عن منصة استخباراتية استشارية قوية مصممة للمحاسبين ومحاسبي الحسابات. توفر منصة Aider الاستشارية للاستخبارات، مع تطبيق الهاتف المحمول المساعد الرقمي (وظيفة إضافية اختيارية)، للمحاسبين ومحاسبي الحسابات نظرة عامة آلية وسهلة الفهم على الشؤون المالية لعملائهم. سواء كان لديهم 10 عملاء أو 5000 عميل، يمكنهم ببساطة تسجيل الدخول إلى Aider وإدارة جميع بيانات عملائهم في مكان واحد سهل الاستخدام. يوفر Aider للمحاسبين ومحاسبي الحسابات رؤى ووعيًا بالأداء المالي، مثل توقعات التدفق النقدي وضريبة الفاتورة وتقديرات ضريبة السلع والخدمات وغير ذلك الكثير. وهذا يسمح للمحاسبين ومحاسبي الحسابات بتزويد عملائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة بنصائح استباقية. إنه يلغي المهام الإدارية غير الضرورية، مع توفير رؤى في الوقت الفعلي، كل ذلك في منصة واحدة بديهية.
Aircover.ai
aircover.ai
قم بتسريع الإيرادات باستخدام مساعد مبيعات يعمل بالذكاء الاصطناعي في كل مكالمة Aircover هو تدريب فوري على المبيعات أثناء الاجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي. قم بدمج دليل المبيعات الخاص بك داخل الاجتماعات الافتراضية، واعرض التمكين في الوقت المناسب للمساعدة في زيادة الإيرادات والإنتاجية.
Aptivio
aptiv.io
منصة مبيعات الشبكة الآلية الأكثر تقدمًا على هذا الكوكب جنبًا إلى جنب مع Real Buyer Intent التي تساعد شركات B2B على تعزيز نمو إيراداتها من خلال اكتشاف الحسابات الأكثر احتمالية للتحويل وأقصر طريق للإغلاق. تحدد إشارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من Aptivio نية المشتري الخاصة بالفرصة وتعطيها الأولوية في كل مرحلة من دورة المشتري، لذلك يركز فريق الإيرادات لديك على العملاء المحتملين المهمين. تضيف منصتنا ما متوسطه 25% من العملاء المحتملين المؤهلين للمبيعات في أول 60 يومًا من الاستخدام، و40% بعد 6 أشهر. أطلق العنان لأقصى إمكانات خط الأنابيب الخاص بك، باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Aptivio.
AskToSell
asktosell.com
AskToSell هي منصة مبيعات الذكاء الاصطناعي الوحيدة التي تحل دورة المبيعات بأكملها للصفقات الصغيرة. سوف يتعرف وكلاء مبيعات الذكاء الاصطناعي على منتجك، ويتصلون بعملائك المحتملين، ويتأهلون، ويعدون العروض، ويتعاملون مع الاعتراضات، ويتفاوضون، ويغلقون الصفقات. تلقائيا. سيكون عليك فقط الموافقة على المقترحات. باستخدام AskToSell، يمكنك نشر وكلاء مبيعات مستقلين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي بأداء مبيعات خارق: 1. مستمر - لا ينسى أبدًا المتابعة في الوقت المحدد 2. مسؤول - يحقق دائمًا أهداف النشاط. 3. سريع - يجيب على أسئلة العملاء المحتملين في أقل من 5 دقائق. 4. قابلة للتطوير - هل تحتاج إلى المزيد من الأنشطة؟ نشر المزيد من الوكلاء في ثوان. 5. الشجاعة - نحن نعلم أن الناس يخافون من الرفض. أجهزة الكمبيوتر ليست كذلك. تكلفة مندوبي مبيعات الذكاء الاصطناعي أقل بمقدار 10-30 مرة مقارنة بالعمالة البشرية. أبسط قرار عائد على الاستثمار في العالم. كيف يعمل؟ حدد المنتج الذي ترغب في بيعه، وقم بتحميل العملاء المتوقعين، وقم بتعيين وكلاء مستقلين وشاهد نمو إيراداتك على الطيار الآلي. لمن هو مثالي؟ بالنسبة للشركات التي تسعى إلى تحسين تكاليف اكتساب العملاء وزيادة الإيرادات بشكل أسرع من خلال أتمتة المبيعات للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث لا يكون تعيين مندوب مبيعات منطقيًا من الناحية الاقتصادية، فإن AskToSell عبارة عن منصة مبيعات تعمل بالذكاء الاصطناعي تمكنك من أتمتة عملية المبيعات بأكملها للصفقات الصغيرة (الشركات الصغيرة والمتوسطة، عملاء الخدمة الذاتية، وما إلى ذلك) - الاتصال بالعملاء المحتملين، والتأهيل، وإعداد المقترحات، والتعامل مع الاعتراضات، والتفاوض، وإغلاق الصفقات - حتى يتمكن فريقك من التركيز على حسابات أكبر، وتحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة على استجابات أسرع وأفضل، وتحقق أهداف الإيرادات مع خفض تكلفة تكلفة العميل (CAC) .
oppwiser
oppwiser.com
Oppwiser عبارة عن منصة لاستخبارات المبيعات تعمل على أتمتة الأبحاث الرائدة وتحديد الأولويات باستخدام الذكاء الاصطناعي. تراقب منصة Oppwiser باستمرار مليارات إشارات المشترين على الويب، وتقوم بأتمتة اكتشاف الحسابات الجاهزة للشراء، وتساعد في الوصول إلى صناع القرار المناسبين في الوقت المناسب.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne هي الدردشة المرئية الوحيدة (الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة والمراسلة) التي تحتوي على كتالوج متكامل لعرض المنتجات والتوصية بها في الوقت الفعلي لعملائك. قدم مساعدة شخصية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الوكلاء البشريين أو برامج الدردشة الآلية من خلال قنواتك الاجتماعية وكذلك على متجرك الإلكتروني. التكامل مع chatGPT للحصول على تجربة أكثر إنسانية مع برنامج الدردشة الآلي الخاص بنا.