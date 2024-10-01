برنامج مساعد مبيعات الذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - الهند الأكثر شعبية المضافة حديثًا

مساعدو المبيعات بالذكاء الاصطناعي، والمعروفون باسم مساعدي المبيعات الافتراضيين بالذكاء الاصطناعي، هم تطبيقات مصممة لدعم مندوبي المبيعات من خلال أتمتة المهام والعمليات المختلفة من خلال الذكاء الاصطناعي المتكامل. تشمل هذه المهام تأهيل القائد وأنشطة المتابعة وإدارة خطوط الأنابيب والتنبؤ وجدولة الاجتماعات وإدخال البيانات. تقوم فرق المبيعات والتسويق في كثير من الأحيان بنشر مساعدي مبيعات الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام العادية، مما يتيح مزيدًا من الوقت للتعامل مع المسؤوليات المعقدة والمتطلبة. غالبًا ما تكون هذه الأدوات متوافقة مع برامج أخرى أو يمكن أن تتكامل بسلاسة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالية، على الرغم من أن العديد منها عبارة عن حلول مستقلة أيضًا.