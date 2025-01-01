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برامج مساعدي الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي
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برامج مساعدي الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل مساعدو الاجتماعات بتقنية الذكاء الاصطناعي على تحسين كفاءة وإنتاجية الاجتماعات من خلال أتمتة المهام المختلفة المتعلقة بالاجتماعات. من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، تتعامل هذه الأدوات مع مهام مثل تسجيل الاجتماعات وتتبع المحادثات والمتحدثين وتحديد عناصر العمل وإنشاء ملخصات الاجتماعات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض مساعدي الاجتماعات الذين يعملون بتقنية الذكاء الاصطناعي بإجراء تحليل المشاعر، وتقييم الحالة العاطفية للمشاركين بناءً على أنماط الكلام لتقديم نظرة ثاقبة للنغمة العاطفية للاجتماع. يمكن لأي شخص في المؤسسة استخدام هذه الأدوات لتبسيط مهام الاجتماعات ومشاركة المعرفة والأفكار الرئيسية بشكل فعال مع الأشخاص غير القادرين على الحضور. على عكس برامج إدارة الاجتماعات التقليدية، تم تصميم مساعدي الاجتماعات المدعمين بالذكاء الاصطناعي للمشاركة بنشاط في الاجتماعات. أنها توفر الدعم في الوقت الحقيقي من خلال النسخ، وتتبع المحادثات، وأتمتة المهام المتعلقة بالاجتماعات. في المقابل، تُستخدم أدوات إدارة الاجتماعات بشكل أساسي لتخطيط الاجتماعات وتنظيمها وإدارتها، مع التركيز على الجدولة وإنشاء جدول الأعمال ووثائق ما بعد الاجتماع. في حين أن بعض المنتجات قد تتضمن عناصر من كلا النوعين من الحلول، إلا أن مساعدي الاجتماعات الذين يعملون بتقنية الذكاء الاصطناعي يتميزون بمشاركتهم النشطة وقدراتهم في الوقت الفعلي.

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Otter

Otter

otter.ai

Otter هو تطبيق لتدوين الملاحظات الصوتية يُحول المحادثات إلى نصوص، يدعم النسخ الفوري ويتكامل مع منصات المؤتمرات.

Reclaim

Reclaim

reclaim.ai

Reclaim هو تطبيق جدولة يستخدم الذكاء الاصطناعي لإدارة المهام والاجتماعات، مما يساعد المستخدمين على تنظيم أوقاتهم بفعالية.

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

فيديو Fireflies.ai هو مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بتدوين الملاحظات وتلخيص الاجتماعات وتسجيلها عبر منصات مؤتمرات الفيديو.

Notta

Notta

notta.ai

Notta هو تطبيق لتدوين الملاحظات والنسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي، يدعم 58 لغة ويتيح نسخ وتلخيص المحادثات والاجتماعات بسرعة.

Krisp

Krisp

krisp.ai

Krisp هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء الضوضاء وتحسين وضوح المكالمات والاجتماعات عبر الإنترنت.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars هو منصة للندوات عبر الإنترنت تدعم التفاعل والمشاركة والتخصيص مع إمكانية الوصول إلى 100,000 مشارك والترجمة الحية لأكثر من 100 لغة.

Fathom

Fathom

fathom.video

تطبيق Fathom هو أداة للذكاء الاصطناعي لتلخيص الاجتماعات، تسجيلها، ودمج الملخصات مع أنظمة CRM، مما يسهل إدارة المعلومات بعد الاجتماعات.

tl;dv

tl;dv

tldv.io

تطبيق tl;dv يسجل الاجتماعات على Zoom و Google Meet، وينسخها، ويساعد على مشاركة النقاط الرئيسية بفعالية، ويدعم أكثر من 40 لغة.

X Image Generator

X Image Generator

ximagegenerator.com

تطبيق X Image Generator يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور من أوصاف نصية باستخدام نموذج Grok، مع ميزات تخصيص ودقة متقدمة.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

ريواتش هو تطبيق يجمع بين ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسجيل الشاشة ومركز فيديو تعاوني لتسهيل الاجتماعات وتقليل تكاليف العمل.

Sembly

Sembly

sembly.ai

Sembly هو تطبيق يسجل الاجتماعات وينقلها ويولد ملخصات ذكية للمناقشات، يدعم عدة لغات ويتكامل مع منصات الاجتماعات المختلفة.

Sessions.us

Sessions.us

sessions.us

Sessions.us هو تطبيق لإدارة وتنظيم الاجتماعات والورش عبر منصة واحدة تشمل الجدولة، الملاحظات، الغرف، والتخزين السحابي.

MeetGeek

MeetGeek

meetgeek.ai

MeetGeek هو مساعد ذكاء اصطناعي للاجتماعات يقوم بتسجيلها تلقائياً وتوفير نسخ ملخصة، يساعد في تنظيم مراجعة المحتوى وتحليل الأداء.

UpdateAI

UpdateAI

update.ai

UpdateAI هو مساعد رقمي مصمم لمديري نجاح العملاء، يساعد في تدوين الملاحظات، وتحديد المهام، وإدارة المخاطر والتعليقات.

Grain

Grain

grain.com

Grain هو تطبيق لتسجيل الاجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد في توثيق محادثات العملاء ومشاركتها بسهولة مع الفرق عبر منصات مثل Slack وHubSpot.

Fellow

Fellow

fellow.app

زميله هو تطبيق لإدارة الاجتماعات وتدوين الملاحظات، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين فعالية الاجتماعات للفِرق عن بُعد والهجين.

Vowel

Vowel

vowel.com

حرف العلة هو أداة مؤتمرات فيديو تستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص الاجتماعات وتوثيقها ومشاركة محتواها بسهولة وتنظيم.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk هو منصة مبيعات افتراضية تسهل جدولة الاجتماعات، إجراء العروض التوضيحية الحية، وتقديم الدعم للفرق باستخدام تحليلات ذكية.

Laxis

Laxis

laxis.com

Laxis هو مساعد اجتماعات AI يسجل ويحول ويدون النقاط الهامة من الاجتماعات، ويساعد الفرق على تحسين الكفاءة وتخزين معلومات العملاء.

Avoma

Avoma

avoma.com

Avoma هو تطبيق مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد الفرق على تسجيل الاجتماعات وتقديم ملخصات وتحليلات لتحسين الفعالية.

Scribbl

Scribbl

scribbl.co

سريببل هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتسجيل وترجمة الاجتماعات، وتنظيم المواضيع والمهام، وتسهيل مشاركة المعلومات.

Konch.ai

Konch.ai

konch.ai

كونش هو تطبيق لتحويل الملفات الصوتية والفيديو إلى نصوص بدقة، يدعم 50 لغة ويتيح تخزين ومشاركة نصوص الاجتماعات بسهولة.

Spinach

Spinach

spinach.ai

Spinach هو مساعد اجتماعات يستخدم الذكاء الاصطناعي لالتقاط الملاحظات وتلخيص المحادثات وإدارة المهام بعد الاجتماع.

Team O'clock

Team O'clock

teamoclock.com

تطبيق Team O'clock يسهل تنظيم الاجتماعات للفرق، ويوفر جلسات استرجاع ووقوف يومي وتقديرات باستخدام AI، ويعمل مع أدوات التعاون مثل Slack وJira.

Meetingflow

Meetingflow

meetingflow.com

MeetingFlow هو تطبيق لتحسين الاجتماعات، يساعد الفرق على تنظيم الأجندات، تعيين المهام، ومتابعة القرارات لضمان اجتماعات فعالة.

Equal Time

Equal Time

equaltime.io

Equal Time هو مساعد ذكي للاجتماعات الافتراضية، يساعد في تحسين المشاركة والتواصل وتوثيق المناقشات بشكل عادل وفعال.

BuildBetter.ai

BuildBetter.ai

buildbetter.ai

تطبيق BuildBetter.ai يساعد الفرق في تقليل الوقت لجني الإيرادات من خلال تحويل البيانات غير المستخدمة مثل تسجيلات المكالمات إلى منتجات قيمة.

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