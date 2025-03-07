برامج مساعدي الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - أورغواي

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يعمل مساعدو الاجتماعات بتقنية الذكاء الاصطناعي على تحسين كفاءة وإنتاجية الاجتماعات من خلال أتمتة المهام المختلفة المتعلقة بالاجتماعات. من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، تتعامل هذه الأدوات مع مهام مثل تسجيل الاجتماعات وتتبع المحادثات والمتحدثين وتحديد عناصر العمل وإنشاء ملخصات الاجتماعات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض مساعدي الاجتماعات الذين يعملون بتقنية الذكاء الاصطناعي بإجراء تحليل المشاعر، وتقييم الحالة العاطفية للمشاركين بناءً على أنماط الكلام لتقديم نظرة ثاقبة للنغمة العاطفية للاجتماع. يمكن لأي شخص في المؤسسة استخدام هذه الأدوات لتبسيط مهام الاجتماعات ومشاركة المعرفة والأفكار الرئيسية بشكل فعال مع الأشخاص غير القادرين على الحضور. على عكس برامج إدارة الاجتماعات التقليدية، تم تصميم مساعدي الاجتماعات المدعمين بالذكاء الاصطناعي للمشاركة بنشاط في الاجتماعات. أنها توفر الدعم في الوقت الحقيقي من خلال النسخ، وتتبع المحادثات، وأتمتة المهام المتعلقة بالاجتماعات. في المقابل، تُستخدم أدوات إدارة الاجتماعات بشكل أساسي لتخطيط الاجتماعات وتنظيمها وإدارتها، مع التركيز على الجدولة وإنشاء جدول الأعمال ووثائق ما بعد الاجتماع. في حين أن بعض المنتجات قد تتضمن عناصر من كلا النوعين من الحلول، إلا أن مساعدي الاجتماعات الذين يعملون بتقنية الذكاء الاصطناعي يتميزون بمشاركتهم النشطة وقدراتهم في الوقت الفعلي.
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Reclaim
reclaim.ai
تطبيق الجدولة التي تعمل بذات AI للفرق المزدحمة التي تجد أفضل وقت لمهامك وعاداتك والاجتماعات والاستراحات. احصل على ما يصل إلى 40 ٪ من أسبوع العمل مع الجدولة التكيفية في الوقت الفعلي ، مع الحفاظ على تقويمك مرنًا مع الذكاء التنبئي للدفاع عن الأولويات ديناميكيًا مع ملء أسبوعك-لذلك لديك دائمًا وقت للعمل التركيز ، مع الحفاظ على الانفتاح على التعاون مع فريقك. يجب أن تقول لاستعادة بالضبط كيف تريد جدولة أولوياتك ، تمامًا كما لو كنت مساعدًا رائعًا. وعندما تتغير الخطط ، فإنها تقوم تلقائيًا بإعادة جدولك في الثواني. reclafs.ai هو تطبيق جدولة يعمل بنيو ذكاء الذكاء الاصطناعى يجد تلقائيًا أفضل وقت في التقويم الخاص بك للاجتماعات والمهام والعادات والكفاح للاستعادة ما يصل إلى 40 ٪ من أسبوع عملك. يمكنك وضع أولوياتك ، واستعادة تلقائيًا تقوم بتصميم جدولك حول ما يهم أكثر (مثلما يفعل مساعد رائع!) ميزات الاستعادة العليا: * المهام: الجدول الزمني التلقائي في التقويم الخاص بك * العادات: منع الوقت المرن للروتين * اجتماعات ذكية: الجدولة التلقائية في أفضل وقت لجميع الحاضرين * روابط الجدولة: شارك توافرك * مزامنة التقويم: مزامنة جميع التقويمات الخاصة بك * وقت المخزن المؤقت: فواصل الجدولة التلقائية ووقت السفر * ترميز الألوان: تلوين تلقائيًا تقويم التقويم الخاص بك * أيام لا جلا: حماية الوقت الإنتاجي * تتبع الوقت: تحليل المكان الذي تقضيه وقتك * تكامل المهام: لأسانا ، تويست ، جيرا ، Clickup ، Linear و Google NASKS * تكامل الركود: قم بمزامنة حالة الركود إلى التقويم الخاص بك
Avoma
avoma.com
Avoma هو مساعد اجتماع متكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي للفرق التي تواجه العملاء. تساعد التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الفرق التي تتعامل مع العملاء على التقاط معلومات العملاء المهمة، قبل الاجتماعات المهمة وأثناءها وبعدها. تقوم شركة Avoma بتحليل رؤى المحادثة والذكاء لمساعدة المندوبين على تقصير دورات المبيعات وإسعاد المزيد من العملاء. باستخدام Avoma، يمكنك تسجيل جميع اجتماعاتك تلقائيًا، والحصول على النصوص الكاملة والملاحظات الملخصة، والرؤى القابلة للتنفيذ التي تتم مزامنتها مباشرةً مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. قم بمراجعة المكالمات والاجتماعات بشكل أسرع من خلال البحث مباشرة داخل النصوص واستخدام الموضوعات المحددة للعثور على ما تبحث عنه بالضبط. يتكامل Avoma بسلاسة مع أدواتك المفضلة.
X Image Generator
ximagegenerator.com
X Image Generator هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء صور من المطالبات النصية باستخدام نموذج Grok AI من xAI على Twitter. يقوم المستخدمون بإدخال مطالبات نصية تصف الصورة المطلوبة، ويقوم نموذج Grok AI بإنشاء صور مقابلة بناءً على تلك المطالبات.
BuildBetter.ai
buildbetter.ai
يمكنك تقليل الوقت اللازم لتحقيق الإيرادات من خلال مساعد المنتج رقم 1 الذي يقف خلف 20000 فريق ناجح. يحول البيانات غير المستغلة - مثل تسجيلات المكالمات - إلى أهم إنجازاتك.
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock هو منسق اجتماعات للفرق الرشيقة، ويقدم الكفاءة والتعاون والسرعة من خلال استرجاع الأحداث بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والمواقف اليومية، وجلسات تخطيط تقدير البوكر. إنه يعمل لكل من الفرق البعيدة أو المختلطة عبر جلسات غير متزامنة أو متزامنة. يتم دمج جميع الخدمات المقدمة بسلاسة مع أدوات التعاون والتتبع، مثل Slack وMicrosoft Teams وJira وAsana وLinear وBascamp.
Meetingflow
meetingflow.com
يعمل تطبيق Meetingflow على تحسين اجتماعات العملاء للفرق التعاونية. تم تصميمه خصيصًا للفرق ذات حركات الإيرادات الإستراتيجية والتعاونية، حيث يكون المندوبون مستعدين بشكل أفضل وأكثر مشاركة ومتابعة بشكل أسرع باستخدام Meetingflow.
Konch.ai
konch.ai
Konch هي أداة تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحويل ملفات الصوت أو الفيديو إلى نص بدقة. نحن نقدم النسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي بـ 50 لغة، والتحرير المرمز بالوقت، ونسخ مقاطع الفيديو على YouTube، والذكاء الاصطناعي التوليدي، من بين ميزات أخرى. يعد KonchMate مفيدًا بشكل خاص في تدوين اجتماعاتك عبر الإنترنت. يمكنه تسجيل نصوص اجتماعاتك ونسخها وتخزينها بـ 50 لغة. لا تحتاج إلى تدوين الملاحظات أثناء اجتماعك. يمكنك بسهولة الوصول إلى الصوت/مقاطع الفيديو والنصوص الخاصة باجتماعك ومشاركتها من مساحة العمل الخاصة بك. أحد منتجاتنا الأكثر شعبية هو "الدقة". يعمل الناسخون البشريون المعتمدون لدينا على تحسين دقة نصك بنسبة تصل إلى 100%، مما يسمح لك بالاسترخاء بينما يعتني فريقنا ذو الخبرة بنسخك. Konch هو الحل الأمثل لجميع احتياجات النسخ الخاصة بك.
Scribbl
scribbl.co
قم بتحويل تجربة الاجتماع الخاصة بك باستخدام Scribbl – الأداة المثالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والتعاون. قل وداعًا لمتاعب تدوين الملاحظات وابدأ حقبة جديدة من الاجتماعات الفعالة. يقوم Scribbl بالتقاط اجتماعاتك ونسخها وتسجيلها بسهولة، مما يضمن عدم تفويت أي شيء. يقوم الذكاء الاصطناعي المتقدم لدينا بتقسيم كل اجتماع إلى موضوعات وبنود عمل سهلة الفهم، مما يؤدي إلى تبسيط عملية المراجعة. باستخدام ملحق Scribbl's Chrome، يمكنك تحديد اللحظات المهمة في الوقت الفعلي، وإنشاء جسر سلس بين المناقشات المباشرة والتحليل بعد الاجتماع. لم تكن مشاركة الأفكار أسهل من أي وقت مضى. سواء كان ذلك مع فريقك أو أصحاب المصلحة الخارجيين، تتيح لك ميزات المشاركة البديهية في Scribbl نشر المعلومات بسرعة وفعالية.
Spinach
spinach.ai
السبانخ AI ، المدعوم من Y Combinator و Zoom و Atlassian ، هو مساعد لقاء الذكاء الاصطناعي ، والذي يساعد في إدارة اجتماعك ، يلخص المحادثة وأتمتة مهام ما بعد التحريك. يتكامل السبانخ مع أدواتك الحالية ويدعم 100 لغة.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time هو مساعد الذكاء الاصطناعي للاجتماعات الافتراضية. يتجاوز برنامج Equal Time تسجيل الاجتماعات وعناصر العمل الآلية، للمساعدة في تعزيز اجتماعات أكثر شمولاً. تساعدك تقنيتنا على إشراك الأصوات الأكثر هدوءًا والحصول على توصيات مخصصة حول كيفية تحسين قيادتك. راجع تفاصيل الاجتماع لاحقًا باستخدام نص قابل للبحث والمشاركة. احصل على نظرة ثاقبة حول تكلفة اجتماعك من خلال تقدير التكلفة المتكبدة. استخدم أدوات كسر الجمود ومؤقتات الاجتماعات والجولات لإضفاء الإثارة على اجتماعاتك. ابدأ مجانًا اليوم! www.equaltime.io تأسست شركة Equal Time في عام 2021 على يد امرأتين تعملان في مجال التكنولوجيا، وقد نمت بسرعة لتشمل فريقًا من الأفراد المتفانين والموهوبين المتحمسين لتعزيز الإنتاجية والشمولية في مساحة العمل الرقمية. في Equal Time، مهمتنا واضحة - فنحن نهدف إلى إحداث ثورة في طريقة تفاعل الفرق وتعاونها في الاجتماعات الافتراضية، وتعزيز ثقافة المساواة والكفاءة. من خلال تسهيل التواصل الواضح وحفظ السجلات بشكل شامل والمشاركة الأكثر عدالة، تعمل Equal Time على تمكين الفرق من تحقيق النجاح في مساحة العمل الرقمية الحديثة.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشراف، والاقتراع المباشر، والدردشة، وتفاعلات الرموز التعبيرية، والتعرف على الإيماءات • السماح للحاضرين بالاستماع بلغتهم المفضلة مع المترجمين الفوريين الموجودين في الجلسة • التعمق في المواضيع أو تشجيع الاتصالات مع جلسات جانبية تقديم ندوات عبر الإنترنت احترافية ومخصصة على نطاق واسع • إدارة المسرح والمحتوى الذي يراه جمهورك قبل الحدث وأثناءه وبعده • تنظيم تجربة تسجيل الحضور باستخدام خيارات وموضوعات العلامة التجارية المخصصة • تدرب على العرض التقديمي بأكمله مع المشاركين قبل البث المباشر • استيعاب ما يصل إلى 100000 من الحضور • الوصول إلى الجماهير العالمية من خلال الترجمات في الوقت الفعلي بأكثر من 100 لغة
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو المساعد الرقمي الأول والوحيد في العالم المصمم لمديري نجاح العملاء. من خلال الدمج في Zoom، نقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات والتقاط عناصر العمل وتعيينها وتحديد المخاطر وعرض تعليقات المنتج. والأفضل من ذلك أننا نساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والاستعداد لمكالمات الغد. يعاني مديرو CSM في جميع أنحاء العالم من ضغط أقل باستخدام UpdateAI ويكتشفون أنهم للمرة الأولى ينتصرون في الحرب على العمل الإداري.
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة لإحداث ثورة في تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات. وهو يركز على تلخيص الاجتماعات بشكل فوري، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على المحادثات بدلاً من توثيق التفاصيل. تعمل الأداة عن طريق تسجيل ونسخ وإبراز وتلخيص النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها أثناء الاجتماعات. بعد الاجتماع، يقدم Fathom ملخصات تكون جاهزة خلال إطار زمني موجز بعد نهاية الاجتماع. بالإضافة إلى النسخ والملخص، يقدم Fathom أيضًا خيار مشاركة مقاطع من أجزاء محددة من الاجتماعات، والتي يمكن أن تكون مفيدة لتوفير السياق للزملاء أو المالكون. بالإضافة إلى وظائفه، يقوم Fathom تلقائيًا بمزامنة ملخصات الاجتماعات والمهام مع برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بالمستخدم، مما يوفر للمستخدمين وقتًا كبيرًا في مهام إدخال البيانات بعد الاجتماع. تم تصميم Fathom ليكون متوافقًا مع العديد من منصات ولغات مؤتمرات الفيديو، ويدعم حاليًا 28 لغة منطوقة عالميًا، مما يجعله أداة مرنة للفرق أو الشركات الدولية. تتكامل الأداة أيضًا مع مجموعة متنوعة من أدوات مكان العمل الشائعة، مما يتيح للمستخدمين نسخ/لصق الملخصات وعناصر العمل بسهولة في Slack أو Google Docs أو Gmail أو برامج إدارة المهام الأخرى. تسلط تعليقات العملاء الضوء على كفاءة الأداة وسهولة استخدامها وقدرتها على المساعدة في الإنتاجية والمشاركة الشاملة في المحادثة أثناء الاجتماعات.
Sessions.us
sessions.us
أبهر المشاركين بالاجتماعات التفاعلية والندوات عبر الإنترنت. تحتوي الجلسات على كل شيء على نظام أساسي واحد: الجدولة والنصوص والغرف والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.
tl;dv
tldv.io
مسجل الاجتماعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي لـ Zoom وGoogle Meet - tl;dv. اكتشف برنامج الاجتماعات الذي يعمل بتقنية GPT لتسجيل اجتماعاتك عبر الإنترنت ونسخها وإبرازها ومشاركتها. جرب tldv مجانا!
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هي المنصة الرائدة للمبيعات الافتراضية. قم بجدولة الاجتماعات بشكل تلقائي، وإدارة اجتماعات الفيديو الاحترافية، وتدريب فرق المبيعات في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي. متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات بنسبة 100%، وأمان ودعم على مستوى المؤسسة. تقوم المنصة بأتمتة المهام المتكررة وتبسيط عملية المبيعات بأكملها، مما يتيح لممثلي المبيعات التركيز على بناء العلاقات وإبرام الصفقات. تعمل ميزات مثل الجدولة الآلية وتدوين الملاحظات في الوقت الفعلي وتكامل CRM على تحسين الكفاءة والإنتاجية. باستخدام Demodesk، يمكن لمحترفي المبيعات تقديم عروض توضيحية جذابة للمنتجات تتجاوز مجرد عرض الشرائح. توفر المنصة مشاركة ثورية للشاشة وقدرات تفاعلية لإنشاء تجربة غامرة وشخصية للعملاء المحتملين، مما يؤدي إلى زيادة المشاركة وارتفاع معدلات التحويل. تتيح ميزات مثل التظليل أو أدلة اللعب المدمجة وبطاقات المعركة التدريب في الوقت الفعلي أثناء المكالمات الافتراضية. توفر المنصة ميزات تحليلات وإعداد تقارير شاملة توفر رؤى قابلة للتنفيذ حول أداء المبيعات. ومن خلال تسليح قادة المبيعات بهذه البيانات القيمة، يمكنهم اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وتحسين عمليات المبيعات، وتحديد مجالات التحسين. تعتمد علينا الشركات بمختلف أحجامها لرقمنة المبيعات وتعزيز الإنتاجية وتحقيق المزيد من الإيرادات. النتائج الرئيسية من عملائنا: توفير +25% من الوقت في المهام اليدوية (Pipedrive) ↑ معدل تحويل 2x (Clark) + 30% زيادة في الإيرادات لكل بائع (Treatwell) ↑ زيادة 3 أضعاف في إنتاجية الوكيل (Eigensonne) لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع demodesk.com .
Rewatch
rewatch.com
قل وداعًا للاجتماعات التي لا نهاية لها وتدوين الملاحظات. يعد Rewatch هو الحل الوحيد الذي يجمع بين تدوين الملاحظات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ومسجل الشاشة ومركز الفيديو التعاوني، حتى تتمكن من التخلص من الاجتماعات غير المجدية وتقليل التكاليف والحفاظ على التركيز على عملك. بدءًا من الاجتماعات الشاملة وحتى تحديثات المشروع، تضع Rewatch المعلومات التي يحتاجها فريقك في متناول أيديهم مباشرةً. حافظ على توافقك، وتعاون بشكل أسرع، وواصل العمل للأمام باستخدام Rewatch.
Sembly
sembly.ai
حل Sembly SaaS الذي يمكّن المديرين والفرق من تسجيل ملخصات الاجتماعات الذكية ونسخها وإنشاء محاضر الاجتماعات. يعمل مع Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams. يتوفر Sembly باللغة الإنجليزية وأكثر من 42 لغة عبر تطبيقات الويب وiOS وAndroid للجوال. أذكى مساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يساعد على مراجعة ومشاركة الوجبات السريعة للاجتماعات وسجلات الاجتماعات والنسخ الصوتية بسهولة. يحول اجتماعاتك إلى نص قابل للبحث، ويسلط الضوء على لحظات المناقشة الرئيسية، وينشئ ملاحظات وملخصات.
Laxis
laxis.com
يهدف Laxis إلى تحسين محادثات العملاء، وهو عبارة عن مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة فرق الإيرادات على التقاط الأفكار الرئيسية من تفاعلاتهم وتقديم أداء أفضل في مختلف القدرات التجارية. تستخدم الأداة نظام الذكاء الاصطناعي للتسجيل والنسخ وتقديم التقطير الدقيق للنقاط البارزة التي تمت مناقشتها خلال اجتماعات العملاء، مما يضمن عدم إغفال أي تفاصيل مهمة. تعتبر الأداة مفيدة لمختلف المهنيين بما في ذلك المبيعات والتسويق وتطوير الأعمال ومديري المشاريع ومصممي المنتجات وتجربة المستخدم، لأنها تساعد في مجالات مختلفة مثل أبحاث السوق وتتبع ملاحظات المحفظة والتقاط متطلبات العملاء ونشاطهم، من بين أمور أخرى. تتمثل ميزة Laxis في قدرتها على التكامل عبر منصات مختلفة بما في ذلك مؤتمرات الفيديو وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) حيث تقوم تلقائيًا بإدخال إجراءات وأنشطة العملاء. يمكنه إنشاء ملخصات الاجتماعات تلقائيًا ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة وتمكين المستخدمين من حفظ متطلبات العملاء وعناصر الإجراءات وملخصات الاجتماعات في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك بنقرة واحدة. يمكن للمستخدمين أيضًا استخلاص الرؤى ذات الصلة من الاجتماعات الفردية أو مجموعات الاجتماعات. من خلال تضمين تفضيلات اللغة، يدعم Laxis التفاعلات متعددة اللغات مما يضمن النسخ الدقيق للاجتماعات في الوقت الفعلي وحفظ السجلات التفصيلية للتفاعلات متعددة اللغات. كما يسمح للمستخدمين بإعادة استخدام المحتوى الصوتي مثل البودكاست والندوات عبر الإنترنت والاجتماعات بنقرة واحدة فقط.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek هو مساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لجعل عمليات الاجتماعات أكثر كفاءة وإفادة. توفر هذه الأداة تسجيل فيديو تلقائي للاجتماعات، إلى جانب إمكانات النسخ المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتسهيل المراجعة والفهم السهل لمحتوى الاجتماع لاحقًا. علاوة على ذلك، يتضمن MeetGeek ميزات مثل الملخصات التلقائية، مما يساعد المستخدمين على الحصول على النقاط الرئيسية للاجتماعات بكفاءة دون الحاجة إلى مراجعة ساعات من المحتوى. تستخدم الأداة أيضًا الذكاء الاصطناعي لاستخراج وتسليط الضوء على الموضوعات الرئيسية من كل اجتماع، مما يوفر طريقة سريعة لمتابعة الأحداث الماضية. تعمل وظيفة البحث على تمكين المستخدمين من الوصول بسهولة إلى الاجتماعات والتسجيلات والنصوص والأحداث البارزة السابقة من مكان واحد. يؤكد تطبيق MeetGeek أيضًا على تعاون الفريق، مما يسمح بقواعد مشتركة تتعلق بمحتوى الاجتماع. توفر ميزة "ذكاء المحادثة" الخاصة بها تحليلات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمبيعات ورؤى العملاء، النابعة من الاجتماعات. علاوة على ذلك، يعمل تطبيق MeetGeek على تحسين الإنتاجية من خلال إمكانيات التشغيل الآلي، ومزامنة التسجيلات والميزات تلقائيًا مع أنظمة المستخدمين. تتيح خيارات العلامة التجارية المخصصة للمستخدمين جعل تجربة الاجتماع تتوافق مع صورة علامتهم التجارية. تمتد فائدة MeetGeek عبر مجموعة من الأدوار، بدءًا من فرق المبيعات وحتى الموارد البشرية، كما أنها مناسبة لأنواع مختلفة من المكالمات المهنية، بما في ذلك مكالمات العملاء والمقابلات.
Notta
notta.ai
Notta هي أداة Transcription الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والاجتماع التي تساعد على نسخ وتلخيص أي محادثات صوتية إلى نص قابل للتنفيذ بسرعة ، مع دعم 58 لغة. * أخبار مهمة: انضم Airgram إلى Notta! بصرف النظر عن نسخ ملفات الفيديو/الصوت ، والخطب المباشرة ، تتكامل Notta مع منصات مؤتمرات الفيديو الرائدة ، بما في ذلك Zoom و Microsoft Teams و Google Meet ، لإنشاء ملاحظات اجتماعية آلية. كما يتيح للمستخدمين مراجعة والبحث من خلال وتحرير وتصدير ومشاركة النصوص مع أعضاء الفريق للتعاون السلس. Notta يمكّنك من زيادة قيمة كل محادثة.
Vowel
vowel.com
Vowel هي أداة لعقد مؤتمرات الفيديو والاجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بفضل ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجعل Vowel كل اجتماع أكثر شمولاً وجديرة بالاهتمام، من خلال تجربة بسيطة وآمنة وموثوقة. يمكنك استضافة الاجتماعات وتسجيلها ونسخها وقصها والبحث فيها ومشاركتها - دون الحاجة إلى إضافات! الميزات الرئيسية: - ملخصات اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، متاحة فورًا عند إنهاء المكالمة - عناصر عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي (مقترحة في الوقت الفعلي) - MeetingGPT، أسئلة وأجوبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات - ملخصات اجتماع Catch Me Up - استضافة اجتماعات فيديو مبهجة في متصفحك - التسجيل والنسخ بنقرة واحدة، حتى على خطة مجانية - التعاون في جداول الأعمال وملاحظات الاجتماع في الوقت الفعلي (بما في ذلك عناصر العمل) - البحث في كل كلمة قيلت على الإطلاق، عبر كل محتوى اجتماعك - التكامل مع Zapier - مقطع الاجتماع لحظات ومشاركتها للسياق الفوري - اجعل الاجتماعات أكثر شمولاً من خلال تتبع وقت التحدث والرموز التعبيرية ورفع اليد والمزيد جرب حرف العلة مجانًا اليوم!
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر المحادثات الصوتية والبحث والمشاركة. يخلق Otter ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد السماعة والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. إنه يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالًا في الاجتماعات والمقابلات والمحاضرات وأينما حدثت محادثات مهمة.
Krisp
krisp.ai
Krisp هو تطبيق ذكي مصمم لتحسين كفاءة ووضوح الاجتماعات والمكالمات عبر الإنترنت. في المقام الأول، يستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء الضوضاء، مما يزيل بشكل فعال ضوضاء الخلفية والأصوات والصدى أثناء التفاعلات عبر الإنترنت. تضمن هذه الميزة اتصالات واضحة وعالية الجودة في مختلف الإعدادات، بدءًا من المحادثات الفردية وحتى اجتماعات الفريق ومراكز الاتصال. إلى جانب إلغاء الضوضاء، يوفر Krisp أيضًا نسخًا للاجتماعات في الوقت الفعلي، مما يحسن إمكانية الوصول ويساعد في الحفاظ على السجلات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يمتلك القدرة على إنشاء ملاحظات وملخصات موجزة للاجتماعات، ويعمل بشكل فعال كمساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي. ميزة أخرى ملحوظة هي وظيفة تسجيل الاجتماعات في Krisp، والتي تسجل الاجتماعات الافتراضية تلقائيًا عبر جميع تطبيقات الاتصال. خصيصًا لبيئات مراكز الاتصال، توفر Krisp ميزة AI Accent Localization التي تعمل على تحويل لهجات الوكلاء في الوقت الفعلي لتتناسب مع اللهجة الأصلية للعملاء من أجل تواصل أكثر وضوحًا. كما يقوم أيضًا بتسجيل محادثات الوكيل والعملاء بشكل آمن في الوقت الفعلي. يمكن دمج خدمات التطبيق في العديد من المنتجات باستخدام حزمة SDK المتوفرة للمطورين. وباعتبارها أداة ذكاء اصطناعي متعددة الوظائف، تقدم Krisp خدماتها لمجموعة واسعة من المستخدمين بما في ذلك الأفراد والمستقلين وفرق العمل المختلطة وفرق المبيعات والخدمات المهنية ومراكز الاتصال.
Grain
grain.com
Grain هي أداة تسجيل اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهل على الأشخاص الذين يقومون بأدوار تركز على العملاء فهم احتياجات عملائهم والدفاع عنها. تتصل Grain بمنصات الاجتماعات مثل Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams لأتمتة تدوين الملاحظات وحفظ السجلات والتقاط الأفكار من كل محادثة مع العميل. على عكس تسجيلات الاجتماعات العادية أو الملاحظات أو أدوات معلومات الإيرادات، فإن Grain بسيط وسهل الوصول إليه وبأسعار معقولة لجميع الأدوار. يمكن لأي شخص بسهولة مشاركة وجهة نظر العملاء، بصوته، مباشرة في أدوات مثل Slack وNotion وHubSpot وSalesforce والمزيد لإنشاء فرق متوافقة مع العملاء واتخاذ قرارات مستنيرة.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies هو مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد في نسخ الملاحظات وتلخيصها وإكمال الإجراءات أثناء الاجتماعات. يتكامل مساعد الذكاء الاصطناعي لدينا، Fred، مع جميع منصات مؤتمرات الويب الرائدة في العالم مثل Zoom وGoogle Meet وWebex وMicrosoft Teams بالإضافة إلى تطبيقات الأعمال مثل Hubspot وSlack وTrello وAsana وSalesforce والمزيد. التسجيل: قم بتسجيل الاجتماعات على الفور عبر جميع منصات مؤتمرات الويب الرئيسية. قم بدعوة اليراعات أو اطلب منها التقاطها تلقائيًا. النسخ: يمكن لـ Fireflies نسخ الاجتماعات المباشرة أو الملفات الصوتية التي تقوم بتحميلها. قم بتصفح النصوص والاستماع إلى الصوت في وقت واحد. تلخيص: توفر لك AI Super Summaries نظرة عامة مفصلة عن الاجتماع والمخططات التفصيلية وملاحظات الاجتماع والكلمات الرئيسية وعناصر العمل. يمكنك تتبع الاجتماع بأكمله وتصفحه بسرعة في 5 دقائق! التعاون: أضف التعليقات وقم بوضع علامة على اللحظات المهمة على المكالمات ليقوم زملائك في الفريق بمراجعتها بسهولة. البحث: قم بمراجعة مكالمة مدتها ساعة في أقل من 5 دقائق. يمكنك التصفية حسب عناصر العمل والتواريخ والمقاييس والمواضيع المهمة الأخرى. التكامل: تصبح ملاحظات الاجتماع والنصوص والتسجيلات أكثر قيمة عندما تتم مزامنتها تلقائيًا مع الأدوات والأنظمة الأساسية التي تستخدمها بالفعل. قم بتسجيل ملاحظات الاجتماع والنصوص والتسجيلات في تطبيقات إدارة علاقات العملاء والتعاون مثل Salesforce وHubspot وSlack وZapier وغير ذلك الكثير. التحليل: تولد ذكاء المحادثة رؤى حول وقت التحدث واتجاهات الموضوع والمشاعر وغير ذلك الكثير. تتيح لك مجموعة ذكاء المحادثة تحديد ما يعمل وما لا يعمل في المكالمات. تساعدك الرؤى على تدريب فريق المبيعات لديك لإتمام المزيد من الصفقات. فهي تساعد مسؤولي التوظيف لديك على توظيف أفضل المواهب بشكل أسرع من خلال تحديد الاتجاهات عبر مقابلات المرشحين. يمكن لمؤسستك بأكملها إنشاء منتجات أفضل من خلال الاستماع إلى صوت عميلك. اكتشف ما هي الرسائل التي تنجح وما لا تنجح في تفاعلات العملاء والفريق.
Fellow
fellow.app
Fellow هو البرنامج الوحيد المتكامل لنسخ وإدارة اجتماعات الذكاء الاصطناعي للفرق البعيدة والمختلطة. احصل على اجتماعات ولقاءات فردية أقل وأكثر فعالية مع الذكاء الاصطناعي وميزات توجيه السلوك والتكامل السلس. يتلاءم Fellow بسلاسة مع التدفق اليومي الحالي لفريقك من خلال عمليات التكامل وملحقات المتصفح وتطبيق سطح المكتب، لذا فإن كل ما تحتاجه قبل اجتماعك وأثناءه وبعده يكون في المكان الذي تحتاجه ومتى تحتاجه. الشركات ذات التفكير المستقبلي مثل Shopify وAledade وVidyard وGoCardless، تثق في Fellow لتوفير الوقت والمال لفرقها من خلال إحداث ثورة في الطريقة التي يلتقون بها.
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